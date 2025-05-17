Gratis Agile Epic-mallar för bättre sprintplanering under 2025

Det är svårt att hantera komplexa projekt. Ditt team har en miljon rörliga delar att hålla reda på, deadlines som hela tiden ändras och prioriteringar som förändras dagligen.

Den verkliga utmaningen? Att dela upp stora initiativ i hanterbara delar som ditt team kan ta itu med. Det är där agila epics kommer in – de överbryggar dina övergripande mål och det dagliga arbetet som tar dig dit.

Men att skapa en effektiv Agile Epic-mall är inte så enkelt som att skriva ner några punkter. Du behöver ett ramverk som hjälper dig att kartlägga beroenden, spåra framsteg och hålla alla på samma linje.

När du har planerat din epic måste du dela upp den i mindre användarberättelser som ditt team kan arbeta med sprint för sprint. Denna blogg erbjuder agila mallar med exempel, tips för sprintplanering och beprövade metoder för projektuppföljning.

Vad är Agile Epic-mallar?

En Agile Epic-mall är en övergripande plan för ditt agila team. Det är ett strukturerat ramverk som hjälper team att organisera stora arbetsuppgifter som är för omfattande för att kunna slutföras under en enda sprint.

Om du till exempel utvecklar en app för matleveranser kan de agila värdena vara ”System för skapande av användarkonton”. Detta skulle inkludera mindre delar som inloggningsskärmar, återställning av lösenord och profilinställningar.

Din episka mall organiserar alla dina användarberättelser på ett ställe. I vårt app-exempel kan berättelserna till exempel vara ”Som användare vill jag registrera mig med min e-postadress” eller ”Som användare vill jag återställa mitt glömda lösenord”.

Mallen definierar också acceptanskriterier – de specifika villkor som markerar en uppgift som utförd. För funktionen för återställning av lösenord kan kriterierna omfatta att skicka ett återställningsmejl inom 30 sekunder och kräva starka nya lösenord.

🧠 Kul fakta: Konceptet att dela upp stora uppgifter i mindre delar är inte unikt för mjukvaruteam. Ernest Hemingway använde en liknande metod när han skrev och delade upp sina romaner i små, dagliga ordräkningsmål.

Vad kännetecknar en bra Agile Epic-mall?

Vill du genomföra framgångsrika sprintar? Din Agile Epic-mall bör arbeta lika hårt som ditt utvecklingsteam – skapa klarhet i komplexa projekt och håll alla fokuserade på viktiga leveranser.

Här är vad du ska leta efter:

Tydlig namngivning: Använd beskrivande episka titlar som omedelbart förmedlar syftet.

Framgångsmått: Definiera hur framgång mäts, till exempel positiva omdömen eller implementeringstid.

Organisering av användarberättelser: Gruppera berättelser efter funktionalitet, till exempel betalningsfunktioner eller sökverktyg.

Prioriteringsverktyg: Tilldela Tilldela storypoäng för att balansera arbetsbelastningen och upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede.

Progress tracking: Välj mallar med statuskolumner, sprintspårning och visuella indikatorer.

Anpassningsalternativ: Se till att mallen kan anpassas till olika teamstorlekar, projekttyper och metoder.

Med rätt mall kan ditt team bryta ner stora idéer i genomförbara uppgifter, vilket gör varje sprint mer produktiv.

10 gratis Agile Epic-mallar

Spridda verktyg och isolerade system bromsar teamen, och 60 % av deras tid går åt till att söka efter och uppdatera information.

ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, löser detta genom att samla projekt, kunskap och chatt på en enda plattform – med hjälp av världens mest sammanhängande AI-arbetsassistent.

Med agila mallar som är skapade för smidig sprintplanering, backlog-hantering och framstegsspårning hjälper ClickUp team att arbeta snabbare, hålla sig samordnade och omsätta idéer i handling, utan att behöva byta mellan olika verktyg.

Vani Gupta, mjukvaruutvecklare på Hiver och ClickUp-användare, säger:

ClickUp är mycket användbart när du tilldelar uppgifter och följer upp dem under sprintens gång. Det har funktioner som att ändra listor, länka uppgifter, blockera andra uppgifter, kommentera, lägga till bilder, anpassa fält, tagga personer, tilldela flera personer till en enda uppgift, lägga till emojis i kommentarer och mycket mer. Det har enorma möjligheter när det gäller inställningar. ”

Här är 10 agila episka mallar för att strukturera dina Scrum-evenemang:

1. ClickUp Agile-mallen för projektledning

Få gratis mall Hantera sprintar, samla in feedback med formulär, automatisera aviseringar och mycket mer med ClickUp Agile Project Management Template.

Vill du införa agila metoder i dina icke-mjukvaruteam? ClickUp Agile Project Management Template hjälper flera team att organisera sitt arbete i hanterbara uppgifter.

Här är vad som gör denna mall så speciell:

Kom igång: Läs igenom mallens dokumentation och slutför inlärningsuppgifterna för att konfigurera din arbetsplatshierarki med utrymmen, mappar och listor.

Genomföra agila ceremonier: Planera och hantera agila möten direkt i ClickUp – till exempel sprintplaneringssessioner, dagliga standups, arbetsdemonstrationer i granskningar och retrospektiver.

Hantera din backlog: Organisera din projektpipeline, ge uppgifterna kortfattade titlar, samla in nya förfrågningar med formulär och prioritera uppgifter med hjälp av anpassade fält.

Använda Kanban-tavlan: Visualisera arbetsfaser, flytta uppgifter mellan kolumner, spåra framsteg och identifiera flaskhalsar i arbetsflödet.

Ställa in sprintar: Skapa och organisera sprintar, tilldela uppgifter till cykler och övervaka framstegen med hjälp av kalender- eller Gantt-vyn.

Perfekt för: Agila produktteam som vill förbättra sina projektledningsfunktioner.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

2. ClickUp-mallen för användarberättelser

Få gratis mall Skriv och spåra användarberättelser effektivt med ClickUp User Story Template.

ClickUp User Story Template hjälper produktteam att övervaka användarnas behov och krav under hela utvecklingsprocessen.

Här är vad du kan göra med den här mallen:

Skapa uppgifter: Använd anpassade statusar för att spåra varje stories framsteg – se var varje användarstory befinner sig med ett ögonkast.

Lägg till detaljerade beskrivningar: Använd anpassade fält för att säkerställa konsekvens i alla användarberättelser.

Skapa deluppgifter: Dela upp komplexa berättelser i inbäddade deluppgifter och hantera beroenden.

Delegera enkelt: Använd kommentarreaktioner och flera uppdragstagare för att förbättra teamkommunikationen.

Sätt prioriteringar: Tilldela prioriteringar för att effektivisera backlog grooming och sprintplanering.

Perfekt för: Agila produktteam som vill förbättra sin process för att skapa och hantera användarberättelser samtidigt som de säkerställer bättre samordning mellan utvecklingsarbetet och användarnas behov.

3. ClickUp Basic-mall för användarberättelseuppgift

Få gratis mall Skapa, spåra och hantera användarberättelser effektivt med ClickUp Basic User Story Task Template.

ClickUp Basic User Story Task Template hjälper produktteam att gå från att bara dokumentera krav till att aktivt ta itu med dem. Denna mall skapar en tydlig väg mot att uppnå dina affärsmål genom att dela upp användarberättelser i mindre uppgifter.

Här är vad som gör denna mall till en game changer för produktteam:

Anpassad statusuppföljning: Håll koll på varje stories framsteg med statusar för att identifiera flaskhalsar tidigt, så att du kan börja planera åtgärder innan de påverkar leveransen.

Rik kontext med anpassade fält: Lägg till beskrivningar av användarberättelser, acceptanskriterier och berättelsepoäng direkt i uppgiften.

Flexibla vyer för olika behov: Växla mellan listvy för snabba uppdateringar, Gantt för tidsplanering eller kalender för att hantera flera sprintar. Varje teammedlem kan välja den vy som passar bäst för dem.

Använd smarta projektledningsfunktioner: Lägg till inbäddade deluppgifter för att dela upp komplexa berättelser i hanterbara delar, tagga flera teammedlemmar i berättelser som kräver samarbete och använd kommentarreaktioner för snabb feedback och godkännanden.

Perfekt för: Produktchefer och agila team som vill organisera användarberättelser effektivt och se till att utvecklingscyklerna fortskrider smidigt.

💡Proffstips: Definiera tydliga framgångskriterier i förväg. Undvik vaga epics genom att se till att varje användarberättelse inom den bidrar till mätbara framsteg mot det större målet.

4. ClickUp-mallen för story mapping

Få gratis mall Kartlägg och spåra användarresor, organisera berättelser i sprintar och övervaka framsteg med ClickUps mall för kartläggning av användarberättelser.

ClickUp User Story Mapping Template hjälper team att bryta ner komplexa användarbehov i hanterbara delar. Denna mall är utmärkt för att organisera din produktbacklog och kartlägga användarens resa steg för steg.

Här är vad som gör denna mall så speciell:

Ställ in anpassade fält: Dela upp stora användarberättelser i mindre, hanterbara delar med hjälp av fält för användarprofil och problembeskrivning.

Källa till sanning: Håll koll på epics och användarberättelser på ett centralt ställe med hjälp av Sprint Backlog View.

Visualisera effekten: Se hur olika funktioner påverkar slutanvändarna genom Story Map View.

Framstegsspårning: Övervaka framstegen med anpassade statusar (Att göra, Pågår, Granska, Klar)

Upptäck flaskhalsar tidigt: Upptäck potentiella hinder tidigt med hjälp av uppgiftspanelen.

Perfekt för: Produktchefer och agila team som vill skapa användarorienterade produkter genom organiserad sprintplanering.

5. ClickUp Agile Scrum Management-mallen

Få gratis mall Håll produkt-, teknik- och QA-team synkroniserade med ClickUp Agile Scrum Management Template.

ClickUp Agile Scrum Management Template är speciellt utvecklad för team som följer agil metodik och ger struktur åt allt från backlog-förfining till sprintgranskningar.

Det hjälper ditt utvecklingsteam att hålla sig samordnat genom hela programvaruleveranscykeln. Mallen är fullspäckad med praktiska funktioner som håller ditt team på rätt spår:

Sprintplanering och backlog: Planera sprints effektivt och håll en välorganiserad produktbacklog. Team kan uppskatta uppgifter, sätta prioriteringar och se till att alla är tydliga med kommande arbete.

Progress tracking: Håll koll på uppgifterna med 30 olika statusalternativ – från ”Öppen” till ”Klar för distribution”.

Flera vyer: Listvy: Se alla uppgifter på ett ställe med snabba filter för att fokusera på det som behöver uppmärksamhet. Tavla: Få en visuell översikt över uppgiftens framsteg i olika stadier. Processvy: Spåra detaljerade uppgiftslivscykler från start till slut. Välkomstvy: Snabbguide som hjälper nya teammedlemmar att komma igång.

Listvy: Se alla uppgifter på ett ställe med snabba filter för att fokusera på det som behöver uppmärksamhet.

Board View: Få en visuell översikt över uppgiftsframsteg i olika stadier

Processöversikt: Spåra detaljerade uppgiftslivscykler från start till slut

Välkomstvy: Snabbguide som hjälper nya teammedlemmar att komma igång

Stöd för dagliga standup-möten: Gör dagliga standup-möten mer produktiva med inbyggda funktioner. Teammedlemmarna kan snabbt uppdatera framstegen och flagga eventuella hinder.

Listvy: Se alla uppgifter på ett ställe med snabba filter för att fokusera på det som behöver uppmärksamhet.

Board View: Få en visuell översikt över uppgiftsframsteg i olika stadier

Processöversikt: Spåra detaljerade uppgiftslivscykler från start till slut

Välkomstvy: Snabbguide som hjälper nya teammedlemmar att komma igång

Perfekt för: Produktchefer och scrum masters som måste samordna tvärfunktionella team och leverera mjukvara på ett konsekvent sätt.

6. ClickUp Agile Sprint Planning Template

Få gratis mall Planera sprints effektivt och följ teamets framsteg med ClickUp Agile Sprint Planning Template.

Vill du hålla mer fokuserade sprintplaneringsmöten? ClickUp Agile Sprint Planning Template hjälper team att planera uppgifter, övervaka framsteg och hantera resurser – allt på ett och samma organiserade ställe.

Denna mall gör det enkelt för en senior produktchef att hålla alla uppdaterade om sprintmålen. Du kan samla in användarfeedback under planeringen och använda den för att fastställa prioriteringar.

Här är vad som gör denna mall så speciell:

Visa sprintbacklog-objekt: Välj och tilldela rätt uppgifter för varje sprint

Visa utvecklingsstatus: Se överblick över slutfört arbete och pågående arbete

Resursvy: Få tillgång till sprintmaterial när du behöver det

Kom igång-guide: Få en snabb översikt över arbetsflödet för sprintplanering

Perfekt för: Agila team som vill genomföra mer organiserade och produktiva sprintplaneringssessioner.

7. ClickUp Agile Marketing-mallen

Få gratis mall Snabba upp marknadsföringsprojekt och förbättra teamsamarbetet med ClickUp Agile Marketing Template.

ClickUp Agile Marketing Template tillämpar agila projektledningsprinciper på marknadsföringsarbetsflöden, vilket hjälper team att förbli flexibla och leverera resultat snabbt.

Här är vad som gör denna mall så effektiv för marknadsföringsteam:

Spåra teamets kapacitet: Balansera arbetsbelastningen med Workload View och se till att ingen är överbelastad medan andra har ledig tid.

Övervaka uppgiftsförloppet: Upptäck och åtgärda förseningar i realtid med Progress Board View innan de stör din sprint.

Organisera som ett proffs: Håll koll på agila episka uppgifter med uppgiftslistan för en tydlig och praktisk översikt.

Få ditt team att komma igång: Kom snabbt igång med nya medlemmar med Getting Started Guide View – perfekt för nybörjare inom agil marknadsföring.

Perfekt för: Marknadsföringsteam som är redo att anamma en agil approach till kampanjplanering och genomförande.

👀 Visste du att? Agila metoder har använts även utanför mjukvaruutvecklingen. Wikispeed-teamet tillämpade till exempel agila principer för att designa och bygga en bil som kan köra över 100 mil på en liter bensin på mindre än tre månader. Detta visar på agilitetens mångsidighet när det gäller att främja snabb innovation inom olika branscher.

8. ClickUp Agile Story-mallen

Få gratis mall Planera och spåra användarkrav effektivt med ClickUp Agile Story Template.

ClickUp Agile Story Template hjälper team att hantera krav från olika intressenters perspektiv, vilket gör det till ett viktigt verktyg för agil projektledning.

Här är vad som gör denna mall så speciell:

Skapa separata projekt: Håll relaterade berättelser logiskt grupperade, dela upp större berättelser i mindre uppgifter som teammedlemmarna kan ta itu med en i taget.

Teamsamarbete: Samarbeta med intressenter direkt i mallen för att utforma krav och använd kommentarer i realtid för att samla in snabb feedback.

Uppgiftshantering: Definiera tydliga acceptanskriterier för varje story och ställ in automatiska aviseringar när stories går igenom olika stadier.

Perfekt för: Agila team som behöver ett strukturerat sätt att samla in, organisera och spåra användarkrav under hela utvecklingsprocessen.

9. ClickUp Agile Roadmap-mallen

Få gratis mall Planera, spåra och leverera produktfunktioner med ClickUp Agile Roadmap Template.

ClickUp Agile Roadmap Template hjälper produktteam att anpassa sina utvecklingsplaner efter affärsmålen och hålla intressenterna informerade.

Så här skapar mallen effekt:

Målinriktad planering: Ställ upp tydliga produktmål och milstolpar med hjälp av vyn Strategiska mål.

Förenklad funktionshantering: Dela upp komplexa funktioner i hanterbara delar med produktplanvyn.

Sömlös framstegsspårning: Håll koll på uppgifterna med visuella statusvyer som visar vad som är klart, pågående eller behöver uppmärksamhet.

Övergripande samordning: Se till att alla är på samma sida med Agile Product Roadmap View för en överblick från fågelperspektiv.

Perfekt för: Produktchefer och Agile-team som måste kommunicera produktstrategin tydligt samtidigt som de måste vara tillräckligt flexibla för att kunna ändra riktning vid behov.

10. ClickUp Agile Sprints Events-mall

Få gratis mall Dokumentera sprintbeslut, händelser och lärdomar med ClickUp Agile Sprints Events Template.

Behöver du ett enkelt sätt att organisera dina sprint-evenemang? ClickUp Agile Sprints Events Template hjälper team att dokumentera och spåra alla sprint-relaterade aktiviteter på ett centralt ställe.

Här är vad som gör denna mall särskilt användbar:

Tydlig sprintspårning: Med anpassade statusar kan du se exakt var varje uppgift befinner sig, från Ej påbörjad till Pågår till Klar.

Detaljerad sprintinformation: Lägg till viktiga detaljer som utvecklingsstatus, Epic-länkar och tidsuppskattningar med anpassade fält.

Flexibla framstegsvisningar: Spåra sprints på ditt sätt med lista, kalender, tidslinje och andra dynamiska visningar.

Sömlöst teamsamarbete: Inbyggda samarbetsfunktioner och automatiseringar håller alla synkroniserade utan ansträngning.

Perfekt för: Agila team som vill ha tydlig dokumentation av sina sprint-evenemang och beslut samtidigt som de följer Agile Scrum-metoden.

Sätt din episka planering i verket med ClickUp

Att planera och spåra epics behöver inte vara svårt. Rätt mall kan effektivisera ditt arbetsflöde, göra det enklare att hantera gruppering av användarberättelser, spåra framsteg och säkerställa att ditt apputvecklingsteam är på samma sida.

Med ClickUp kan team samarbeta direkt där arbetet utförs – dela uppdateringar, filer och kundfeedback utan att behöva växla mellan olika appar. Oavsett om du planerar en ny mobilapp eller förfinar funktioner i ett befintligt projekt, håller ClickUp allt organiserat.

Behöver du justera din strategi?

ClickUps flexibla vyer låter dig växla mellan list-, tavel- och tidslinjelayouter för att hitta det som fungerar bäst för ditt team. Dessutom kan du med kraftfull automatisering eliminera repetitiva administrativa uppgifter och fokusera på att leverera värde.

Vill du se ett exempel på Agile Epic i praktiken? Prova ClickUp idag och upplev hur rätt verktyg kan förändra ditt arbetsflöde – från att spåra nya användarberättelser till att leverera högkvalitativa funktioner snabbare. 🚀