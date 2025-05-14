De 10 främsta konkurrenterna till Buildertrend för hantering av byggprojekt

Du jagar underleverantörer som inte svarar på samtal, letar igenom högar av papper för att hitta det där tillståndet och försöker förklara för din kund varför du ligger tre dagar efter i schemat.

Rätt programvara för hantering av byggprojekt kan lösa många av dessa problem.

Buildertrend är ett stort namn inom branschen, men det är inte det enda alternativet. Kanske behöver du mer flexibel budgetering eller bättre dokumenthantering. Kanske passar inte Buildertrends prissättning din budget.

Oavsett vad som gäller har vi samlat de bästa alternativen till Buildertrend för att hjälpa dig att hantera ditt nästa projekt utan huvudbry. Från bostadsbyggande till kapitalprojekt – dessa verktyg hjälper proffs som du att ha koll på varje detalj.

Låt oss utforska de bästa konkurrenterna till Buildertrend som är värda att kolla in för byggföretag!

De främsta konkurrenterna till Buildertrend i korthet

Här är en översikt över de bästa alternativen som överträffar Buildertrend👇🏽

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning ClickUp Gantt-diagram och arbetsbelastningsvyer för schemaläggning, realtidssamarbete via chatt, kommentarer och dokument, AI-automatisering med ClickUp Brain. Bäst för alla team – från enskilda företagare till stora företag – som behöver helt anpassningsbar hantering av byggprojekt och budget. Gratis plan tillgänglig; anpassningar för företag tillgängliga Procore Branschspecifika budgeterings- och finansverktyg, över 400 integrationer, mobil åtkomst med fotodokumentation Bäst för stora byggföretag som hanterar komplexa projekt med flera intressenter Anpassade priser Entreprenörsförman Spårning av jobbkostnader och CRM, verktyg för säkerhet och OSHA-efterlevnad, Gantt- och kalenderschemaläggning Bäst för små byggföretag som behöver prisvärd allt-i-ett-hantering Betalda abonnemang från 49 $/månad Fieldwire Kommentarer på ritningar och uppgiftsuppföljning på plats, offlineåtkomst för distansarbetande team, punch list- och RFI-hantering. Bäst för medelstora fältteam som behöver samordning på arbetsplatsen i realtid. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 54 $/användare/månad. Autodesk Construction Cloud BIM-samarbete och modellkonfliktdetektering, AI-driven riskbedömning och prognostisering, AutoCAD- och Revit-integrationer. Bäst för företag och design- och byggteam som behöver integrerade bygg- och designverktyg. Betalda abonnemang från 145 USD/användare/månad; anpassade priser för obegränsat antal användare JobNimbus CRM med jobbsökning och uppföljning, materialinköp med leverantörspriser, QuickBooks-integration Bäst för tak- och fasadentreprenörer som hanterar material, leads och arbetsförlopp. Anpassade priser CoConstruct Kundportaler för uppdateringar och godkännanden, budgetering och valspårning i realtid, hantering av inköp och ändringsorder. Bäst för byggare av specialanpassade hus och renoverare som vill ha effektiv kundkommunikation. Anpassade priser Buildxact Verktyg för beräkning och offert, leverantörshantering och budgetering, schemaläggning med automatiska påminnelser. Bäst för små till medelstora byggföretag och hantverkare som behöver snabba kostnadsberäkningar och projektöversikt. Betalda abonnemang från 169 $/månad Smartsheet Spreadsheet-liknande vyer med automatisering, realtidsdashboards och villkorade varningar, integration med Procore, Autodesk och QuickBooks. Bäst för medelstora till stora företag som föredrar Excel-liknande arbetsflöden med större flexibilitet. Betalda abonnemang från 12 USD/användare/månad; anpassade priser för företag finns tillgängliga. Houzz Pro 3D-planritningar och visuella förslag, portaler för kundsamarbete, verktyg för leadgenerering och annonsering. Bäst för designers och renoverare som vill attrahera kunder och hantera hela projektets livscykel. Gratis provperiod (30 dagar) tillgänglig; betalda abonnemang från 149 $/månad.

Vad ska du leta efter hos Buildertrends konkurrenter?

När du utvärderar Buildertrends konkurrenter bör du fokusera på de viktigaste funktionerna som bäst passar dina behov inom byggprojektledning. Här är några saker att tänka på:

Projektplanering : Gantt-diagram, uppgiftsuppföljning, beroenden och uppdateringar i realtid för att hålla projekten enligt tidsplanen.

Budgetering och kostnadsuppföljning : Uppskattningsskapande, hantering av ändringsorder och finansiell rapportering för att förstå exakt var och hur du kan spara kostnader.

Hantering av byggdokument : Centraliserad lagring av ritningar, kontrakt och tillstånd med enkel åtkomst och intuitiv sökbarhet för byggproffs.

Teamsamarbete : Meddelandeverktyg, uppgiftsfördelning och mobil åtkomst för att koppla samman team på arbetsplatsen.

Hantering av kunder och underleverantörer : Smidig samordning med leverantörer, automatiserad fakturering och betalningsuppföljning

Anpassning och integrationer : Anpassningsbara arbetsflöden som kan kopplas till bokföringsprogram, : Anpassningsbara arbetsflöden som kan kopplas till bokföringsprogram, CRM-system för byggbranschen och designverktyg, så att du inte förlorar tid eller pengar.

Användarvänlighet : Ett användarvänligt gränssnitt med minimal inlärningskurva för snabb implementering.

Mobil tillgänglighet : En fullt fungerande app för hantering av byggprojekt när du är på språng.

Rapportering och analys : Datadrivna insikter för att följa framsteg och förbättra arbetseffektiviteten, så att varje projekt kan bli lönsamt och levereras i tid.

Kundsupport: Pålitlig hjälp via chatt, telefon eller e-post för felsökning – för du har definitivt inte tid att läsa igenom sidor efter sidor med hjälpdokumentation, bara för att hamna där du började.

👀 Visste du att? Byggbranschen kommer att skapa cirka 45 800 nya jobb som byggledare varje år under det kommande decenniet. Det innebär en hel del skyddshjälmar och projektplaner på gång!

De 10 bästa konkurrenterna till Buildertrend att prova i år

Läs vidare nedan för vår detaljerade sammanfattning av de bästa Buildertrend-alternativen att överväga för byggmarknaden:

1. ClickUp (Bäst för hantering av byggprojekt och kommunikation)

Prova ClickUp gratis Spåra kostnader, budgetar och utgifter för alla projekt på ett och samma ställe med ClickUp för byggteam.

ClickUp är inte bara ännu ett projektledningsverktyg – det är allt-i-ett-appen för arbetet. Med ClickUp för byggteam kan du hålla byggtidsplanerna på rätt spår, utan kaos, och hantera projekt med mindre stress och mer kontroll.

Håll byggtidsplanerna enligt schema med ClickUp.

Till skillnad från BuilderTrend gör ClickUp schemaläggningen enkel med byggrelaterade Gantt-diagram som visar projektberoenden i ett tydligt, visuellt format.

Hur? Säg hej till Gantt Chart View i ClickUp, som hjälper team att spåra viktiga milstolpar som tillståndsgodkännanden, inspektioner och leveransdatum, så att inga kritiska deadlines missas.

Här är en snabbguide till hur du skapar ett Gantt-diagram i ClickUp:

Du kan använda ClickUp för att ställa in påminnelser för kommande uppgifter, automatiskt meddela team om närmar sig förfallodatum och till och med skapa återkommande uppgifter för regelbundna platsinspektioner eller framstegsmöten.

Utnyttja ClickUp för byggteam för att samla dina kunders och teamets konversationer, uppgifter, budgetar, tidsplaner och dokumentation på ett och samma ställe.

Men det är inte allt. Varje uppgift i ClickUp innehåller ClickUps anpassade fält, där du kan registrera viktiga detaljer som nödvändiga material, statusuppdateringar och beräknade timmar. Du kan också lägga till checklistor för uppgifter i flera steg, vilket är perfekt för att spåra säkerhetsprotokoll, underhåll av utrustning, projektuppdateringar eller efterlevnadskrav.

ClickUp säkerställer maximal effektivitet inom byggbranschen genom att koppla samman team, både på kontoret och på byggarbetsplatsen. Fältarbetare kan uppdatera uppgifter, dela foton och lämna anteckningar – utan att behöva göra extra resor.

ClickUp är mer än bara en uppgiftshanterare – det ger dig en fullständig översikt över projektet på ett ögonblick. Anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler sammanställer framsteg, byggbudgetar, deadlines och teamets prestationer.

Samla all information om dina uppgifter, inklusive prioriteringar, beroenden och uppdateringar om framsteg, på ett och samma ställe med ClickUp.

Workload View hjälper å andra sidan till att förhindra överbelastning och underutnyttjande av kapacitet, vilket eliminerar förseningar.

Med över 15 vyer anpassar sig ClickUp efter ditt arbetsflöde. Använd listor för organisering, Kanban-tavlor för spårning eller tankekartor för planering. Dessutom kan du med integrerade finansiella verktyg övervaka budgetar, materialkostnader och betalningar till entreprenörer i realtid – allt på ett och samma ställe.

Kommentera bilder och undvik förvirring kring byggprojektdata med ClickUp.

Det som gör ClickUp till ett utmärkt alternativ till Buildertrend är att du kan granska inlämnade dokument, godkänna informationsförfrågningar (RFI) och kommentera ritningar direkt på samma plats.

Du kan till och med bjuda in kunder eller externa entreprenörer med anpassade visningsbehörigheter, vilket gör samarbetet smidigt utan att känslig information exponeras.

Om det fortfarande inte är så enkelt som du vill att det ska vara, använd ClickUp Construction Management Template. Den är speciellt utformad för byggteam, vilket gör det enklare än någonsin att hålla projekten enligt tidsplanen och se till att varje detalj tas med i beräkningen.

Få en gratis mall Automatisera arbetsflöden och minska tidskrävande manuellt arbete med ClickUps mall för byggledning.

Mallen levereras också med fördefinierade dokument som möjliggör redigering och samarbete i realtid. Oavsett om du behöver lagra ritningar, beskriva byggspecifikationer, förbereda bygganbud eller spåra RFI:er – samla allt på en central plats som är tillgänglig för hela teamet.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att inlärningskurvan är brant.

Saknar inbyggd BIM- eller RFI-hantering (även om anpassning och integrationer hjälper till att överbrygga klyftan)

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

En G2-recension beskriver ClickUp som ”arkitektens bästa vän”:

ClickUp är en app som är tillräckligt flexibel för att anpassas till den multidisciplinära världen inom arkitektur och byggande. Jag tycker om att använda deras olika mallar, anpassa dem efter mina behov och sätta dem i arbete.

ClickUp är en app som är tillräckligt flexibel för att anpassas till den multidisciplinära världen inom arkitektur och byggande. Jag tycker om att använda deras olika mallar, anpassa dem efter mina behov och sätta dem i arbete.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

2. Procore (bäst för projektledning på företagsnivå)

via Procore

För stora byggföretag och generalentreprenörer som hanterar komplexa projekt med många intressenter är Procore ett bra val.

Det är utmärkt för att centralisera kommunikationen, så att teamen kan hantera förfrågningar, inlämningar och ändringsorder samtidigt som alla hålls uppdaterade under hela projektets livscykel.

Med funktionen för daglig loggning kan fältchefer registrera data om väder, arbetskraft och material i realtid, vilket säkerställer en smidig samordning med kontorspersonalen.

👀 Visste du att? År 2020 genererade den globala byggbranschen över 12,6 biljoner dollar i intäkter, vilket befäste dess position som en av världens största och mest lönsamma sektorer.

Procore bästa funktioner

Använd budgeterings- och finansverktyg för att spåra kostnader, hantera fakturor och förhindra överskridanden.

Integrera med över 400 verktyg från tredje part, inklusive programvara för bokföring och schemaläggning.

Få tillgång till mobilappen med offlineåtkomst för uppdateringar på plats och fotodokumentation.

Procore-begränsningar

Priserna kan vara oöverkomliga för mindre företag.

Begränsad offlinefunktionalitet för avlägsna arbetsplatser jämfört med andra Procore-alternativ.

Procore-priser

Anpassade priser

Procore-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

3. Contractor Foreman (Bäst för små byggföretag)

via Contractor Foreman

Om du behöver en komplett verktygssvit för små byggföretag är Contractor Foreman rätt val för dig. Det erbjuder projektledning, tidrapportering, kostnadsberäkning och fakturering – allt på en och samma plattform.

Med över 35 integrerade funktioner kan små team hantera allt från säkerhetsloggar till RFI:er på en enda plattform, vilket eliminerar behovet av flera appar för större team.

Contractor Foreman – de bästa funktionerna

Spåra jobbkostnader och budgetar för att övervaka utgifter och lönsamhet.

Hantera kundrelationer och försäljningspipelines med ett inbyggt CRM-system.

Planera projekt med Gantt-diagram, kalendervyer och automatiska påminnelser.

Säkerställ säkerhetskraven med verktyg för incidentrapportering och OSHA-dokumentation.

Begränsningar för entreprenörsförmän

Föråldrat gränssnitt jämfört med andra verktyg

Begränsad avancerad mobilfunktionalitet

Priser för entreprenörsförmän

Basic: 49 $/månad (faktureras årligen)

Standard: 79 $/månad (faktureras årligen)

Plus: 125 $/månad (faktureras årligen)

Pro: 166 $/månad (faktureras årligen)

Obegränsat: 249 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av entreprenörsförmän

G2 : 4,5/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 670 recensioner)

4. Fieldwire (Bäst för samordning av team på plats)

via Fieldwire

Fieldwire är utformat för smidig samordning mellan fält och kontor och möjliggör realtidsuppgiftsfördelning och samarbete i byggprojekt, direkt från arbetsplatsen.

Den mest framträdande funktionen i denna byggledningsprogramvara är hantering av ritningar. Den gör det möjligt för användare att omedelbart ladda upp, kommentera och dela ritningar, så att alla arbetar med den senaste versionen.

Punch-listor och inspektionschecklistor hjälper till att upprätthålla kvalitetskontrollen, medan offline-åtkomst gör att team på distans kan fortsätta arbeta produktivt.

Fieldwires bästa funktioner

Hantera uppgifter med prioriterade uppdrag för att säkerställa att arbetet fortskrider effektivt.

Visa och markera ritningar för åtkomst till ritningar på plats och omedelbara anteckningar.

Spåra problem med fotodokumentation för att hantera punch lists och inspektioner.

Arbeta offline i avlägsna områden med tillgång till viktiga verktyg som är redo att användas på fältet.

Förenkla hanteringen av förfrågningar och inlämningar för smidig kommunikation mellan fältet och kontoret.

Fieldwires begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med större plattformar

Avancerade rapporteringsfunktioner skulle kunna vara mer robusta.

Priser för Fieldwire

Basic: Gratis

Pro: 54 $/månad per användare

Företag: 74 $/månad per användare

Business Plus: 104 $/månad per användare

Fieldwire-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Fieldwire

En Capterra-användare rapporterar:

Ett av få program som förenar inköp, projektledning och fältarbete.

Ett av få program som förenar inköp, projektledning och fältarbete.

💡 Proffstips: Att bygga ett starkt nätverk är viktigt inom byggbranschen. Delta i branschevenemang, gå med i professionella organisationer och knyt kontakter med mentorer och kollegor för att öppna nya möjligheter och ligga steget före.

5. Autodesk Construction Cloud (Bäst för integrerad projektledning och designsamarbete)

via Autodesk Construction Cloud

Om du letar efter ett verktyg som kombinerar byggledning med designsamarbete är Autodesk Construction Cloud perfekt för dig, särskilt om det gäller ett storskaligt projekt.

Det centraliserar förfrågningar, inlämningar och uppdateringar om framsteg på en enda plattform, vilket säkerställer att teamen har tillgång till korrekt och aktuell information.

Dess verktyg för designsamarbete gör det möjligt för arkitekter, ingenjörer och entreprenörer att granska och ge feedback i realtid på modeller, vilket minimerar förseningar orsakade av missförstånd.

Autodesk Construction Clouds bästa funktioner

Samarbeta kring byggnadsinformationsmodellering (BIM) med smidig molnbaserad visning och kollisionsdetektering.

Spåra dokumentversioner för att hantera ändringar i ritningar, RFI:er och inlämningar.

Använd AI-driven analys för riskbedömning och projektprognoser.

Integrera med AutoCAD, Revit och andra Autodesk-verktyg för heltäckande arbetsflöden från design till byggnation.

Få tillgång till mobila verktyg med avancerade markeringar och problemspårning i realtid.

Begränsningar för Autodesk Construction Cloud

Det kan vara dyrt för mindre företag eller projekt.

Brant inlärningskurva för team som inte är bekanta med Autodesks ekosystem

Priser för Autodesk Construction Cloud

145 $/månad per användare

Anpassade priser för obegränsat antal användare

Autodesk Construction Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 200 recensioner)

6. JobNimbus (Bäst för takläggare och fasadentreprenörer)

via JobNimbus

JobNimbus erbjuder ett hybridsystem för projektledning och CRM som hjälper entreprenörer att hantera och spåra jobb, automatisera uppföljningar och hålla ordning på ekonomin.

Med JobNimbus automatisering av uppföljningar, påminnelser och fakturering kan entreprenörer undvika att jaga kunder eller manuellt uppdatera varje steg i projektet.

Eftersom många tak- och fasadentreprenörer arbetar med specifika materialleverantörer, gör JobNimbus det möjligt för dem att hämta leverantörspriser direkt, skapa inköpsorder, tilldela uppgifter och till och med spåra projektleveranser inom plattformen.

JobNimbus bästa funktioner

Spåra leads, offerter och projekt med en drag-and-drop-jobbpipeline.

Hantera materialbeställningar och leverantörer för effektiviserad upphandling.

Ladda upp foton och rapportera uppdateringar från fältet med en mobilapp.

Integrera med QuickBooks för smidig redovisning och ekonomisk uppföljning.

JobNimbus begränsningar

Vissa användare rapporterar om frekventa tekniska problem och navigationssvårigheter.

Kräver tid för att integreras fullt ut i arbetsflödena.

JobNimbus prissättning

Anpassade priser

JobNimbus betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (480+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om JobNimbus

En recension på G2 säger:

Jag gillar att man snabbt och enkelt kan skapa anpassade rapporter och att det är relativt enkelt att skapa kontakter/jobb/uppgifter. Konceptet med tavlor är också jättebra, och att man kan klicka/dra kontakter efter behov.

Jag gillar att man snabbt och enkelt kan skapa anpassade rapporter och att det är relativt enkelt att skapa kontakter/jobb/uppgifter. Konceptet med tavlor är också jättebra, och att man kan klicka/dra kontakter efter behov.

👀 Visste du att? I den amerikanska byggbranschen är lönegapet mellan könen mindre än i de flesta andra sektorer.

7. CoConstruct (Bäst för byggare och renoverare av specialanpassade hus)

via CoConstruct

Tänk dig att bygga ett skräddarsytt hus utan kaoset med ständiga fram- och återresor. Det är precis vad CoConstruct är byggt för.

Det effektiviserar kundkommunikation, projektledning och ekonomisk uppföljning på ett och samma ställe. Dessutom håller den utmärkta kundportalen husägarna informerade – de kan följa uppdateringar, godkänna val och kommunicera direkt med byggare för en smidigare och mer transparent process.

CoConstructs bästa funktioner

Tillhandahåll en kundportal för transparent kommunikation och spårning av godkännanden.

Gör uppskattningar och budgetar med kostnadsuppdateringar i realtid.

Spåra materialval och kundpreferenser med dedikerade hanteringsverktyg.

Planera byggprojekt för att hantera underleverantörers tidsplaner och milstolpar.

CoConstructs begränsningar

En brant inlärningskurva för små team

Begränsad funktionalitet i mobilappen jämfört med desktopversionen

CoConstructs prissättning

Anpassade priser

CoConstruct-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (860+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om CoConstruct

En recension på G2 säger:

CoConstruct är ett mycket användbart verktyg. Programvaran är mycket genomtänkt. Budgetar, inköpsorder och ändringsorder är relativt smidiga och lätta att använda.

CoConstruct är ett mycket användbart verktyg. Programvaran är mycket genomtänkt. Budgetar, inköpsorder och ändringsorder är relativt smidiga och lätta att använda.

💡 Proffstips: Vänta inte på att något går sönder – planera förebyggande underhåll för din byggutrustning utifrån användningstimmar, inte bara ålder. På så sätt håller du din maskinpark i gott skick, undviker kostsamma förseningar och förlänger livslängden på dina värdefulla tillgångar.

8. Buildxact (Bäst för små byggföretag och hantverkare)

via Buildxact

Effektivitet är viktigt för små husbyggare, renoverare och hantverkare. Buildxact effektiviserar beräkningar och hanteringen av byggprojekt, vilket underlättar kostnadsberäkningar, offerter och schemaläggning.

När en kostnadsberäkning är klar omvandlar bygghanteringsverktyget den omedelbart till en detaljerad budget, inköpsorder och arbetsplan med bara några få klick.

Buildxacts bästa funktioner

Skapa snabbt exakta offerter med hjälp av beräknings- och uppskattningsverktyg.

Förbättra materialinköpen med hjälp av inköpsorder- och leverantörshantering.

Planera jobb med automatiska påminnelser om viktiga deadlines.

Håll koll på budgeten för att undvika kostnadsöverskridanden och behålla lönsamheten.

Få tillgång till projektdata var som helst med molnbaserad mobil funktionalitet.

Buildxacts begränsningar

Inte idealiskt för stora, komplexa projekt

Vissa verktyg från tredje part kanske inte synkroniseras smidigt.

Buildxacts prissättning

Inträde: 169 $/månad

Pro: 279 $/månad

Team: 439 $/månad

Buildxact-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Buildxact

En G2-användare säger:

Buildxact är en utmärkt lösning för små och medelstora byggföretag. Dess användarvänliga design gör det mycket enklare att hantera kostnadsberäkningar, tidsplaner och budgetar. Programvarans förmåga att snabbt ta fram offerter och hantera projektets deadlines sparar mycket tid. Jag upplevde att samverkan med bokföringsprogram som Xero fungerade smidigt, vilket underlättar att hålla ordning på ekonomin.

Buildxact är en utmärkt lösning för små och medelstora byggföretag. Dess användarvänliga design gör det mycket enklare att hantera kostnadsberäkningar, tidsplaner och budgetar. Programvarans förmåga att snabbt ta fram offerter och hantera projektets deadlines sparar mycket tid. Jag upplevde att samverkan med bokföringsprogram som Xero fungerade smidigt, vilket underlättar att hålla ordning på ekonomin.

9. Smartsheet (Bäst för flexibel uppföljning av byggprojekt)

via Smartsheet

I grunden är Smartsheet en hybrid mellan ett kalkylblad och projektledningsprogramvara.

Till skillnad från andra alternativ till Buildertrend erbjuder det arbetsflödesspecifika automatiseringar, samarbetsverktyg och datasynkronisering i realtid, vilket gör det mycket mer dynamiskt och lämpligt för komplexa byggprojekt.

Team kan välja mellan flera vyer – rutnät, Gantt, kalender eller kortbaserade tavlor – för att hantera projektplaner och budgetar, RFI:er, materialbeställningar och platsrapporter.

Smartsheets bästa funktioner

Koppla samman entreprenörer, leverantörer och intressenter med automatiska uppdateringar.

Skapa realtidsdashboards för att spåra kostnader, scheman och risker.

Markera kritiska problem som försenade uppgifter eller budgetöverskridanden med villkorlig formatering.

Få tillgång till färdiga byggmallar för omedelbar projektkonfiguration.

Synkronisera med Procore, Autodesk och redovisningsverktyg som QuickBooks.

Smartsheets begränsningar

Brant inlärningskurva för nybörjare

Kostnaderna kan vara höga för mindre företag.

Priser för Smartsheet

Pro: 12 $/månad per medlem

Företag: 24 $/månad per medlem

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassade priser

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 19 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 400 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Smartsheet

Här är vad en G2-recension rapporterar:

Jag arbetar på ett unikt fastighetsbolag och Smartsheet gör det enkelt att spåra lager, provisioner, fakturor, supportförfrågningar och mycket mer. Det är enkelt att samarbeta med andra avdelningar och rapportera till våra ägare om måluppfyllelsen med hjälp av de rapporter och dashboards jag har skapat.

Jag arbetar på ett unikt fastighetsbolag och Smartsheet gör det enkelt att spåra lager, provisioner, fakturor, supportförfrågningar och mycket mer. Det är enkelt att samarbeta med andra avdelningar och rapportera till våra ägare om måluppfyllelsen med hjälp av de rapporter och dashboards jag har skapat.

10. Houzz Pro (Bäst för design- och byggföretag)

via Houzz Pro

Houzz Pro kombinerar projektledning med verktyg för kundkommunikation, vilket gör det idealiskt för byggentreprenörer, byggproffs och design- och byggföretag.

Förslagsgeneratorn förenklar uppskattningar och resurshantering, så att kunderna kan granska och godkänna detaljerade offerter digitalt för snabbare projektstart.

Och det är inte allt. Dess verktyg för schemaläggning och hantering av underleverantörer säkerställer smidig samordning under hela design- och byggfasen.

Houzz Pros bästa funktioner

Förenkla hela byggprocessen med 3D-planritningar och visualiseringar.

Spåra förfrågningar och uppföljningar med ett leadhanteringssystem.

Skapa offerter och fakturor med digitala betalningsalternativ.

Samarbeta med kunder via en portal för val, godkännanden och uppföljning av framsteg.

Öka marknadsföringsinsatserna med webbplatsintegration och reklamstöd.

Begränsningar för Houzz Pro

Begränsade integrationsmöjligheter med programvara från tredje part

Priserna är kanske inte idealiska för entreprenörer som hanterar mindre projekt.

Priser för Houzz Pro

Gratis provperiod: 30 dagar

Essential (för designers): 149 $/månad

Pro (för entreprenörer): 249 $/månad

Anpassade priser

Houzz Pro-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om HuzzPro

En G2-recension lyfter fram:

Det finns många saker jag gillar med Houzz Pro, men den funktion som har varit mest fördelaktig är deras leadgenerering. 90 % av mina nya leads kommer från Houzz. Dessutom gillar jag faktureringsfunktionen.

Det finns många saker jag gillar med Houzz Pro, men den funktion som har varit mest fördelaktig är deras leadgenerering. 90 % av mina nya leads kommer från Houzz. Dessutom gillar jag faktureringsfunktionen.

📖 Läs också: Hur man hittar och behåller kunder för ett byggföretag

Det bästa alternativet till Buildertrend: Varför ClickUp sticker ut

Valet av rätt alternativ till Buildertrend beror på dina affärsbehov, men om du vill ha en flexibel lösning som klarar allt är ClickUp ett av de bästa alternativen. Till skillnad från byggspecifika verktyg går ClickUp utöver projektledning och erbjuder anpassningsbara arbetsflöden, samarbete i realtid och automatisering som passar alla team.

Med uppgiftshantering, dokumentdelning, budgeteringsverktyg och integrationer med branschprogramvara håller du tidsplaner, RFI:er och ekonomi organiserade på ett och samma ställe. Dessutom gör de prisvärda prismodellerna och skalbarheten det idealiskt för både små entreprenörer och stora företag.

Medan andra verktyg fokuserar på specifika funktioner, balanserar ClickUp anpassningsbarhet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet, vilket gör det till ett smart val för byggteam som vill effektivisera sin verksamhet.

Prova ClickUp gratis nu och se skillnaden själv.