De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för föreläsningar 2025

Att ta anteckningar brukade innebära hektiskt klottrande, kramp i handen och ibland ”Vänta, vad sa de just?”-ögonblick. Tack och lov har AI-anteckningsprogrammet tagit över det tunga arbetet – att transkribera, sammanfatta och organisera allt så att du kan fokusera på att lära dig.

Dessa AI-drivna anteckningsverktyg fungerar på plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet, så att du aldrig missar viktiga ögonblick från dina onlineföreläsningar.

Oavsett om du behöver transkription i realtid, AI-genererade sammanfattningar eller fullständiga, sökbara transkriptioner för snabba repetitionssessioner finns det ett alternativ. Så om du är redo att uppgradera ditt anteckningssätt utan att utveckla övermänsklig skrivhastighet, låt oss titta på de bästa AI-verktygen för att hänga med i varje föreläsning.

De bästa AI-anteckningsverktygen för föreläsningar i korthet

Här är en snabb översikt över de viktigaste funktionerna och möjligheterna hos de bästa AI-anteckningsverktygen för föreläsningar:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp AI-driven anteckningsfunktion med uppgiftshantering AI Notetaker, anslutna dokument + uppgifter, sammanfattningar, whiteboards, mallar för studenter Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Otter. ai Omedelbara transkriptioner och sammanfattningar av möten Transkription i realtid, AI-sammanfattningar, uppgiftsförslag, mötesintegrationer Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Notta Flerspråkiga transkriptioner 58+ språk, AI-sammanfattningar, Slack/Salesforce/Notion-integrationer Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Avoma Försäljning + kundorienterade team CRM-synkronisering, stöd för över 40 språk, sammanfattningar i realtid + samarbete Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser för företag. Fireflies Smarta mötesinsikter Talare-ID, över 100 språk, sökbara sammanfattningar, automatiska uppgifter Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Knowt Förvandla anteckningar till studiematerial Flashkort, spaced repetition, automatiskt genererade frågesporter, synkronisering mellan enheter Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Notion Omfattande kunskapssystem AI-sammanfattning, mallstöd, idégenerering, allt-i-ett-arbetsyta Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Tactiq Chrome-baserade insikter från möten i realtid Transkriptioner av möten i realtid, Chrome-tillägg, uppföljningar Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Fathom Enkel Zoom-integration Zoom-app, Ask Fathom AI, delning av klipp, omedelbara sammanfattningar Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Rev Hög precision, säker transkription AI + mänsklig transkription, anpassat ordbok, HIPAA-kompatibel, stöd för flera språk Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag.

Vad ska du leta efter i en AI-anteckningsapp?

AI-anteckningsprogram för föreläsningar varierar i kvalitet, så det är viktigt att hitta rätt. Låt oss gå igenom vad som gör ett exceptionellt alternativ verkligen värt din tid – och kanske till och med dina pengar.

Noggrannhet i transkriberingen: AI:n ska fånga upp tal i realtid och hantera olika accenter och teknisk jargong utan att förvandla dina föreläsningsanteckningar till nonsens.

Smart sammanfattning: Det bör gå utöver transkription genom att markera viktiga punkter och kondensera långa föreläsningar till lättsmälta sammanfattningar.

Anpassning: Alla har sin Alla har sin egen unika metod för att ta anteckningar , så verktyget bör låta dig justera formateringen, organisera innehållet och anpassa det till din inlärningsstil.

Samarbete: Om du studerar med vänner är ett verktyg som låter dig Om du studerar med vänner är ett verktyg som låter dig dela anteckningar och arbeta tillsammans ett bra sätt att se till att alla är på samma sida (bokstavligen).

Integrationer: De bästa AI-anteckningsapparna synkroniseras med verktyg du redan använder, såsom Google Docs, kalendrar och uppgiftshanterare, vilket gör ditt arbetsflöde smidigt.

Välj rätt verktyg så sparar du tid, håller ordning och missar aldrig mer någon detalj!

💡Proffstips: Innan du bestämmer dig för en AI-anteckningsapp kan du testa den genom att ladda upp en kort ljudfil från en tidigare föreläsning eller ett möte. Kontrollera dess noggrannhet och sammanfattningsförmåga själv. Denna "testkörning" säkerställer att de befintliga AI-algoritmerna passar dina specifika behov och inlärningsstilar.

De bästa AI-anteckningsverktygen för föreläsningar

Nu när du vet vad du ska leta efter i din perfekta anteckningsapp, låt oss utforska några idealiska alternativ i detalj.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven anteckningsfunktion med uppgiftshantering)

Prova ClickUp AI Notetaker Gör föreläsningsanteckningar smartare, organisera dem enkelt och omvandla insikter till handling med ClickUp AI Notetaker.

Om du behöver en AI-anteckningsapp som också fungerar som din centrala akademiska arbetsplats är ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, det rätta valet.

ClickUp är i grunden ett projektledningsverktyg, men det går utöver att hantera uppgifter. Det kopplar samman dina konversationer och kunskaper och förbättrar dem med inbyggda AI-funktioner.

Automatisera anteckningarna för dina onlineföreläsningar genom att bjuda in ClickUp AI Notetaker till dina diskussioner. Den är utmärkt på att transkribera, organisera och sammanfatta dina mötesanteckningar samtidigt som den länkar dem till uppgifter och dokument i ClickUp, så att du aldrig tappar bort viktig information.

Den integreras med Microsoft Teams, Zoom Meetings och Google Meet. Använd den för att spela in och transkribera dina föreläsningar på olika plattformar och få omfattande anteckningar med viktiga punkter och åtgärdspunkter direkt i din inkorg, utan manuellt arbete.

Allt detta sammanställs i ett föreläsningsspecifikt ClickUp Doc för enkel sökbarhet och vidare formatering. Du kan också koppla samman relaterade föreläsningsanteckningar genom att länka ett ClickUp Doc till ett annat.

Lagra anteckningar och transkriptioner och samarbeta i realtid med ClickUp Docs.

Vill du bjuda in dina projektmedlemmar eller vänner att samarbeta med anteckningarna? Gör det säkert med behörighet och versionshistorik så att alla ändringar i dina anteckningar spåras och du behåller kontrollen. För att effektivisera anteckningsskrivandet och standardisera formateringen för enkel läsbarhet kan du också överväga att använda de inbyggda mallarna för mötesanteckningar i ClickUp.

🤝 Vänlig påminnelse: Innan du spelar in en onlineföreläsning, se till att du har uttryckligt tillstånd från din fakultet och institution att göra det. Ingen gillar att deras integritet kränks – därför är det artigt (och absolut nödvändigt) att respektera deras åsikt.

Med ClickUp kan du också skapa ClickUp-uppgifter direkt från dina mötesanteckningar och dokument, så att du aldrig behöver hoppa mellan olika appar för att hantera åtgärder och uppföljningar. Du kan också använda dina befintliga uppgiftslistmallar för att samla dina tilldelade uppgifter på ett ställe och spara tid på att spåra dem!

Förvandla dina anteckningar till smarta, spårbara åtgärder med ClickUp Tasks.

Och det är inte allt. Det bästa med att ta anteckningar på ClickUp är att du kan utnyttja ClickUp Brain, en AI-driven assistent med naturlig språkbehandling. Varför?

ClickUp Brain kan nämligen omedelbart sammanfatta dina anteckningar, markera åtgärdspunkter och till och med svara på frågor om vad som diskuterats, utan att du behöver läsa igenom allt! Det kan till och med hämta ytterligare sammanhang och svar från sin oberoende kunskap (som du bör verifiera för att eliminera hallucinationer!).

Sammanfatta, organisera och hämta viktig information från föreläsningsanteckningar direkt med ClickUp Brain.

ClickUps AI-drivna Connected Search låter dig snabbt hitta rätt transkription för rätt studietillfälle (och tentamen!) med hjälp av nyckelord, utan att behöva gräva igenom oändliga länkar i slutet av en krävande termin.

Letar du efter något mer traditionellt, som en praktisk anteckningsapp? Med ClickUp Notepad kan du snabbt göra anteckningar på din bärbara dator, surfplatta eller smartphone utan att avbryta ditt arbetsflöde. Det är perfekt för att fånga upp idéer innan de glöms bort.

Skriv ner idéer, att göra-listor och påminnelser direkt utan att lämna ditt arbetsflöde med ClickUp Notepad.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på teamets produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet kommer från att jonglera mellan plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Detsamma gäller för studenter som jonglerar med kurser, uppgifter, grupprojekt och flera olika inlärningsverktyg. Varje byte av uppgift minskar koncentrationen, vilket gör det svårare att behålla information, hålla ordning och faktiskt få saker gjorda. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

Och om du vill ha en anpassningsbar lösning för dina anteckningsbehov, välkomna ClickUp Class Notes for College Students Template, utformad för att hjälpa dig att hålla ordning och ha koll på dina studier.

Få en gratis mall Hantera dina kurser genom att organisera anteckningar från flera olika kurser tillsammans med ClickUp Class Notes for College Students Template.

Så här hjälper den här mallen dig att hantera den överväldigande pressen från studierna.

Organisera dina anteckningar i separata mappar för varje lektion med hjälp av ClickUp Docs eller använd ClickUp Whiteboards för att visualisera dem, skapa kopplingar och tankekartor och göra dem lättare att revidera.

Använd den AI-drivna ClickUp-kalendern för att schemalägga tid för anteckningar och spåra framsteg.

Ställ in påminnelser för att regelbundet gå igenom anteckningarna, vilket hjälper dig att komma ihåg och förstå bättre.

Samarbeta med klasskamrater genom att dela dina anteckningar och idéer direkt i ClickUp.

Vill du ha lite extra organisation i dina anteckningar? ClickUp Cornell Note Template delar upp dina anteckningar i enkla avsnitt – ledtrådar, anteckningar och sammanfattningar – så att du inte bara skriver ner saker utan faktiskt förstår och kommer ihåg dem.

Du behöver inte längre bläddra igenom ett rörigt dokument för att hitta viktiga punkter kvällen före en tentamen!

🧠 Rolig fakta: Walter Pauk skapade Cornell-metoden för anteckningar på 1950-talet. Den var utformad för aktivt lärande och förbättrad minnesförmåga, och kan vara mycket effektiv, även när du använder moderna AI-anteckningsverktyg.

Sammanfattningsvis har ClickUp for Students allt du behöver för att skapa, organisera och dela dina anteckningar – från en enda plattform som hjälper dig att fokusera och öka din produktivitet!

ClickUps bästa funktioner

Transkribera möten, skapa sammanfattningar och skapa åtgärdspunkter från dina anteckningar med ClickUp AI Notetaker.

Koppla ihop anteckningar och uppgifter, och hitta enkelt den information du behöver när du behöver den.

Få kontextuella svar från dina anteckningar och din akademiska arbetsplats med ClickUp Brain.

Skapa ett delbart arkiv med anteckningar med dokument och mallar i ClickUp.

Använd ClickUp Whiteboards för visuella anteckningar och samarbete i realtid.

Begränsningar i ClickUp

Kommer med en inlärningskurva

Vissa funktioner är begränsade till betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

En G2-användare säger:

Dess funktionalitet, mätvärden och anpassningsbarhet känns som en korsning mellan Notion och Atlassians Confluence & Jira... Som student och uppfinnare kan jag hålla koll på mina kurser och projekt på ett effektivt och harmoniskt sätt.

Dess funktionalitet, mätvärden och anpassningsbarhet känns som en korsning mellan Notion och Atlassians Confluence & Jira... Som student och uppfinnare kan jag hålla koll på mina kurser och projekt på ett effektivt och harmoniskt sätt.

2. Otter (bäst för omedelbara transkriptioner och sammanfattningar av möten)

via Otter

Har du någonsin känt att du missar viktiga diskussionspunkter i dina lektioner eftersom du är för upptagen med att se till att dina anteckningar är kompletta? Otter.ai förändrar det genom att fungera som din AI-drivna mötesassistent.

Det förenklar anteckningsskrivandet med transkription i realtid så att varje detalj fångas upp åt dig. Det integreras enkelt och snabbt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. Om du letar efter ett AI-transkriptionsverktyg som låter dig fokusera på diskussionerna istället för att oroa dig för anteckningsskrivandet är Otter.ai värt att överväga.

Otter bästa funktioner

Få omedelbara mötesanteckningar utan att lyfta pennan med transkription i realtid.

Slipp sitta igenom långa inspelningar och få koncisa AI-sammanfattningar.

Tilldela uppgifter automatiskt baserat på mötesdiskussioner

Otter-begränsningar

Fungerar främst för diskussioner på engelska.

Transkriptionen kan bli mindre exakt vid komplexa eller otydliga ljudupptagningar.

Otter-priser

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

3. Notta (bäst för flerspråkiga transkriptioner)

via Notta

Om du redan har använt Otter och letar efter ett alternativ, här är ett: Notta.

Till skillnad från Otter gör Notta anteckningsskrivandet enkelt genom att stödja realtidstranskription på 58 språk. Oavsett om du behöver en intelligent mötesassistent eller en AI-anteckningssammanfattare är Notta perfekt, eftersom det omvandlar konversationer till strukturerade, sökbara anteckningar.

Med AI-drivna sammanfattningar, markeringar av nyckelord och smidig konvertering från ljud till text kan du snabbt hitta viktiga detaljer från dina föreläsningar utan att behöva gå igenom hela transkriptioner.

Notta bästa funktioner

Få omedelbara, sökbara anteckningar från live-möten och föreläsningar.

Skapa AI-drivna sammanfattningar med ett klick som lyfter fram viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Integrera med verktyg som Slack, Salesforce och Notion för att dela mötesinformation mellan olika plattformar.

Inga begränsningar

Den kostnadsfria planen transkriberar endast tre minuter per fil.

Stöder inte anteckningar offline.

Notta-priser

Gratis för alltid

Pro: 12,49 $/månad för en användare

Företag: 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notta

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Notta

En recension på G2 lyder:

Utmärkta transkriptioner, exakta AI-sammanfattningar och användarvänliga verktyg för att lyssna på texten, göra korrigeringar och lägga till kommentarer.

Utmärkta transkriptioner, exakta AI-sammanfattningar och användarvänliga verktyg för att lyssna på texten, göra korrigeringar och lägga till kommentarer.

👀 Visste du att det finns ett samband mellan anteckningar och betygsgenomsnitt (GPA)? Studenter som tar bättre anteckningar har högre GPA!

4. Avoma (Bäst för sälj- och kundtjänstteam)

via Avoma

Den här är mer avsedd för säljare än studenter, men studenter kan också använda den, särskilt om du tar frilansuppdrag. Om du har svårt att hålla reda på dina kundsamtal är Avoma den anteckningsapp du letar efter.

Verktygets realtidstranskription, AI-genererade anteckningar och CRM-integrationer säkerställer att du håller dig uppdaterad i ditt säljarbete. Oavsett om du hanterar mötesanteckningar eller behöver insikter för bättre beslutsfattande, håller Avoma ditt arbetsflöde organiserat.

Avomas bästa funktioner

Få tillgång till realtidstranskription på över 40 språk med igenkänning av teknisk terminologi.

Få strukturerade AI-sammanfattningar, åtgärdspunkter och viktiga beslut.

Redigera anteckningar tillsammans med ditt team för korrekt dokumentation.

Synkronisera mötesdata med CRM-integrationer som Salesforce och HubSpot.

Avomas begränsningar

Användare kan uppleva viss fördröjning i realtidstranskriptionen.

Anteckningarna kan behöva omfattande manuell redigering efter transkriberingen för att bli sammanhängande.

Avoma-priser

AI-mötesassistent: 29 $/månad per användare

Conversation Intelligence: 69 $/månad per användare

Revenue Intelligence: 99 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Fireflies (Bäst för smarta mötesinsikter)

via Fireflies

Om du ofta letar igenom mötesinspelningar eller anteckningar för att hitta viktiga detaljer, gör Fireflies ditt liv enklare. Den AI-drivna anteckningsappen gör möten sökbara, insiktsfulla och handlingsbara.

Den transkriberar, sammanfattar och analyserar konversationer i Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Webex. Med en transkriptionsnoggrannhet på 95 % och stöd för över 100 språk är det ett förstklassigt val för att fånga föreläsningar på ett korrekt sätt.

Fireflies bästa funktioner

Använd talarigenkänning och automatisk språkkänning för att förfina dina anteckningar.

Skapa detaljerade mötesreferat, åtgärdspunkter och anpassade anteckningar direkt.

Hitta valfritt nyckelord, tema eller ämne i dina föreläsningsanteckningar med en AI-driven sökfunktion.

Lägg till kommentarer, skapa ljudklipp och dela ögonblick från föreläsningar, vilket förbättrar sammanhanget och förenklar repetitionerna.

Fireflies begränsningar

Det breda utbudet av funktioner kan innebära en viss inlärningskurva.

Vissa avancerade funktioner kräver betalda prenumerationer.

Priser för Fireflies

Gratis för alltid

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Fireflies

En recension på TrustRadius säger:

Detta är ett utmärkt verktyg för studenter över hela världen, liksom för företag och säljare. Det är det enklaste och snabbaste sättet att få reda på detaljerna i samtal och ljudfiler.

Detta är ett utmärkt verktyg för studenter över hela världen, liksom för företag och säljare. Det är det enklaste och snabbaste sättet att få reda på detaljerna i samtal och ljudfiler.

via Knowt

”Studera smartare, inte hårdare” är den filosofi som Knowt omsätter i praktiken. Till skillnad från traditionella AI-verktyg som bara samlar in information, omvandlar Knowt dina föreläsningsbilder till studiematerial som hjälper dig att lära dig i din egen takt.

Detta AI-drivna verktyg hjälper dig att experimentera med undervisningsmetoder och behålla information mer effektivt med spaced repetition, automatiserade övningstester och enkel synkronisering mellan enheter.

Knowts bästa funktioner

Förvandla anteckningar, videor och PDF-filer till flashkort på några sekunder.

Skapa övningstester och frågesporter som riktar sig mot dina specifika kunskapsluckor.

Använd avancerade algoritmer för spaced repetition för att optimera din repetition av materialet.

Synkronisera studiematerial mellan olika enheter och fortsätt där du slutade.

Känn till begränsningarna

Ingen realtidstranskription för liveföreläsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Knowt-priser

Gratis för alltid

Plus: 7,99 $/månad per användare

Ultra: 14,99 $/månad per användare

Knowt-betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

👀 Visste du att? Föreläsningar hålls i en hastighet av 120–180 ord per minut, men studenter kan bara skriva cirka 33 ord per minut på datorn eller 22 ord per minut för hand. Därför är automatiserad anteckning mycket effektivare!

7. Notion (Bäst för att bygga ett omfattande kunskapssystem)

via Notion

Notion AI är som att ha en smart assistent inbyggd i ditt Notion-arbetsområde. Den är kanske inte lika kontextmedveten som ClickUp Brain, men den hjälper dig att sammanfatta långa dokument, brainstorma idéer och rensa upp i dina texter utan att bryta ditt flöde.

Oavsett om du vill plocka ut viktiga punkter från en föreläsning, skriva nytt innehåll eller organisera dina tankar, så gör den det tunga arbetet åt dig. Säg adjö till informationsöverflöd och låt Notion AI förvandla röriga anteckningar till tydliga, strukturerade insikter.

Notions bästa funktioner

Extrahera snabbt viktiga punkter från mötesanteckningar med AI.

Skriv utkast, brainstorma idéer och förfina ditt skrivande efter behov.

Få tillgång till anpassningsbara mallar för anteckningar för att förbättra arbetsflödena.

Begränsningar i Notion

Ingen transkription av live-möten för omedelbar anteckning

Notions prissättning

Gratis för alltid

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 040 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Notion

En Reddit-användare säger:

Jag tycker att Notion är bäst när det gäller anteckningar, att organisera information och hjälpa till i det allmänna arbetsflödet.

Jag tycker att Notion är bäst när det gäller anteckningar, att organisera information och hjälpa till i det allmänna arbetsflödet.

8. Tactiq (Bäst för realtidsinsikter från möten via Chrome-tillägg)

via Tactiq

Till skillnad från andra verktyg för föreläsningsanteckningar fungerar Tactiq precis där du arbetar. Om du använder Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams för möten gör Tactiqs Chrome-tillägg det enklare att ta anteckningar, utan att du behöver ladda ner eller installera något separat.

Tactiq transkriberar konversationer i realtid, markerar viktiga punkter och genererar åtgärdspunkter – allt i din webbläsare.

Tactiqs bästa funktioner

Transkribera mötesanteckningar i realtid på över 60 språk

Spara tid genom att automatiskt skapa uppföljningar från mötesanteckningar.

Automatisera frekventa, repetitiva uppgifter som att skriva utkast till e-postmeddelanden.

Tactiqs begränsningar

Gratisplanen är begränsad till 10 möten och 5 AI-krediter per månad.

Kanske inte lika effektivt med alla accenter.

Priser för Tactiq

Gratis för alltid

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Fathom (Bäst för smidig Zoom-integration)

via Fathom

Om du är användare av Zoom App Marketplace är detta ett enkelt val för dig!

Fathom omvandlar dina samtal till sökbara transkriptioner på några sekunder, med viktiga moment markerade och praktiska sammanfattningar. Dessutom kan du med "Ask Fathom" interagera med dina inspelningar, skapa uppföljningsmejl och få svar på specifika frågor, allt med avancerad AI.

Upptäck de bästa funktionerna

Transkribera föreläsningar noggrant och identifiera talare

Få omedelbara, koncisa sammanfattningar inom 30 sekunder efter mötets slut.

Dela specifika mötesklipp direkt

Förstå begränsningarna

Den automatiska inspelningen kanske inte fungerar om länken till mötet ändras i sista minuten.

Fathom-prissättning

Gratis för alltid

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 4 600 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 650 recensioner)

📖 Läs också: De bästa alternativen till Fathom AI för anteckningar

10. Rev (Bäst för hög precision och säkra transkriptioner för företag)

via Rev

Behöver du transkriptioner som är helt korrekta? Rev kommer till undsättning med sin dubbla kraft av AI och mänsklig precision. Rev är perfekt för juridik, forskning eller andra områden där noggrannhet är avgörande och garanterar att du alltid får transkriptioner av högsta kvalitet.

Oavsett om du antecknar från en videoföreläsning eller transkriberar möten och intervjuer, erbjuder Rev flerspråkigt stöd, anpassade ordförrådsalternativ och AI-drivna sammanfattningar som hjälper dig att snabbt extrahera viktiga insikter.

Rev bästa funktioner

Transkribera möten med upp till 95 % AI-noggrannhet.

Skapa AI-drivna undertexter på 38 språk och mänskligt översatta undertexter på över 17 språk.

Förbättra noggrannheten genom att inkludera ett anpassat ordbok för transkription.

Säkerställ säkerheten med HIPAA- och SOC 2 Type II-säkerhet för känslig data.

Rev-begränsningar

Ljudfiler med mycket bakgrundsljud kan kräva manuell transkription.

En instabil internetanslutning kan störa liveundertexter.

Rev-prissättning

Gratis för alltid

Grundläggande: 14,99 $/månad per användare

Pro: 34,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Allt blir märkbart bättre med ClickUp

Debatten om digitala anteckningar kontra pappersanteckningar kommer inte att ta slut, men AI-anteckningsverktyg gör valet enklare.

Med AI som tar över det tråkiga antecknandet behöver du inte längre bläddra igenom spridda, oorganiserade anteckningsböcker för att hitta den där föreläsningssammanfattningen eller kämpa med att läsa hastiga klotteranteckningar precis före dina slutprov.

Med en AI-anteckningsapp som ClickUp kan du dessutom inte bara hålla dina anteckningar organiserade och sökbara, utan också koppla dem till dina uppgifter och arbeta med dem tillsammans med dina klasskamrater, så att ingenting faller mellan stolarna.

Sluta med röriga och tidskrävande anteckningar för hand och uppgradera till smartare, automatiserade anteckningar. Registrera dig gratis på ClickUp idag.