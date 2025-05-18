De 13 bästa alternativen till SlidesAI 2025

Att skapa presentationer som verkligen engagerar och berör kräver tid och kreativ energi. Det är därför AI-verktyg som SlidesAI blir allt populärare – de förvandlar grova idéer till polerade presentationer på några minuter. 🎨

🔍 Visste du att? AI kan förbättra ditt teams produktivitet med 66 %, vilket gör det avgörande för att skapa presentationer!

Även om SlidesAI är mycket praktiskt och erbjuder snabbhet och god kvalitet, har det vissa nackdelar.

Dina anpassningsmöjligheter är begränsade och verktyget saknar avancerad designflexibilitet. Användare har också noterat tillfälliga tekniska problem och begränsade integrationsmöjligheter. Om SlidesAI inte helt uppfyller dina presentationsbehov, oroa dig inte – det finns många kraftfulla alternativ tillgängliga.

I den här bloggen utforskar vi 13 SlidesAI-alternativ som du bör prova, allt från andra AI-generatorer till omfattande designplattformar och integrerade arbetshanteringslösningar.

Översikt: De bästa alternativen till Slides AI

Innan vi går in på detaljerna, här är en översikt över de bästa verktygen som fungerar bra som alternativ till Slides AI.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Allt-i-ett-projekt- och presentationshanteringTeamstorlek: Enskilda personer, småföretag, medelstora företag, storföretag Uppgifts- och projektledning, AI-driven presentationsgenerering, sömlös kalenderintegration, whiteboards för teamsamarbete Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Vacker AI Automatisering av små bilddesign Teamstorlek: Bäst för enskilda personer och små team Automatiserar layout, design, varumärkeskonsistens och verktyg för teamsamarbete. Från 12 $/månad per användare Canva Kreativt och visuellt berättande Teamstorlek: Enskilda personer, team och företag Dra-och-släpp-redigerare, AI-drivna verktyg (Magic Design, Magic Write), samarbete i realtid Gratis; från 10 USD/månad per användare Prezi Icke-linjära, dynamiska presentationer Teamstorlek: Perfekt för team och individer som behöver kreativa presentationer Zoombara bilder, dynamisk berättarteknik, AI-förbättringar, integration med PowerPoint Från 5 $/månad Presentation Samarbetspresentationer för team Teamstorlek: Team, särskilt försäljning och marknadsföring Samarbete i realtid, AI-driven design, mallar för säljpresentationer Gratis; från 25 $/månad (inkluderar 2 redigerare) Zoho Show Sömlös integration med Zoho-ekosystemet Teamstorlek: Små företag, team Integration med Zoho, samarbete i realtid, inbäddning av multimedia Gratis; från 2,50 $/månad per användare Visme Varumärkespresentationer och infografik Teamstorlek: Enskilda personer, företag Datavisualiseringar, infografik, interaktiva presentationer, teamsamarbete Gratis; från 12,25 $/månad per användare Decktopus Snabba, AI-genererade presentationer Teamstorlek: Individer och team som behöver skapa presentationer snabbt AI-genererat innehåll, interaktiva funktioner som omröstningar, frågor och svar, coachning av presentatörer Från 24,99 $/månad per användare Mentimeter Interaktiva, publikdrivna presentationer Teamstorlek: Utbildningsmiljöer, workshops, konferenser Liveomröstningar, frågesporter, undersökningar, feedback från publiken, deltagarspårning Gratis; från 17,99 $/månad per presentatör MagicSlides Snabb, AI-driven innehållsgenerering Teamstorlek: Enskilda personer och team som behöver snabbt skapa presentationer Konverterar dokument/URL:er till bilder, integration med PowerPoint och Google Slides Från 8 $/månad Gamma Modernt, mobilvänligt berättande Teamstorlek: Team och individer som skapar dynamiska presentationer Interaktiva element, inbäddning av video och media, avancerad analys Gratis; från 10 USD/månad per användare Plus AI Integrera AI i Google Slides Teamstorlek: Team som använder Google Slides eller PowerPoint AI-driven redigering, innehållsförslag, integration med Google Slides och PowerPoint Från 15 $/månad per användare Slidesgo Visuellt tilltalande mallar Teamstorlek: Enskilda personer, team som behöver snygga mallar Anpassningsbara mallar, AI-genererade bilder, integration med Google Slides och PowerPoint Gratis; från 5,99 $/månad per användare

Vad ska du leta efter i Slides AI-alternativ?

När du väljer ett AI-drivet presentationsverktyg bör du prioritera följande funktioner för en smidig upplevelse:

AI-driven innehållsgenerering : Leta efter verktyg som använder AI inte bara för att generera text, utan också för att föreslå layouter, designelement eller sammanfatta information på ett effektivt sätt.

Mångsidiga professionella mallar : Ett omfattande mallbibliotek är avgörande för att skapa visuellt tilltalande presentationer inom olika branscher. Mallar sparar dessutom mycket tid och säkerställer en polerad utgångspunkt.

Samarbetsfunktioner : Ofta är det inte en enda person som skapar en presentation. Om ditt team behöver samarbeta för att utföra uppgiften bör verktyget stödja redigering i realtid, kommentarer och enkel delning för snabba : Ofta är det inte en enda person som skapar en presentation. Om ditt team behöver samarbeta för att utföra uppgiften bör verktyget stödja redigering i realtid, kommentarer och enkel delning för snabba brainstorming-sessioner och åtgärder.

Anpassningsbara designfunktioner : Alternativet till Slides AI bör erbjuda flexibilitet när det gäller att anpassa layouter, typsnitt, färgscheman och mycket mer. Det bör också stödja inbäddning av medieelement som bilder, videor, GIF-filer och diagram.

Interaktiva funktioner : Viktiga funktioner som animationer, övergångar och live-publikengagemang gör presentationen intressant för både teammedlemmar och : Viktiga funktioner som animationer, övergångar och live-publikengagemang gör presentationen intressant för både teammedlemmar och projektintressenter.

Exportformat: AI-presentationsverktyget bör göra det möjligt för användare att exportera bildspel som Microsoft PowerPoint- och Google Slides-filer för att göra dem allmänt tillgängliga och kompatibla.

💡 Proffstips: Mallar gör allt enklare. För att göra det enkelt och snabbt att skapa presentationer kan du utforska de bästa gratis mallarna för Google Slides med den överskådliga design och flexibilitet som du behöver för dina krav!

De 13 bästa alternativen till Slides AI

Här är en översikt över de bästa SlidesAI-alternativen för att skapa AI-presentationer:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projekt- och presentationshantering)

ClickUp är verkligen en app som har allt för arbetet. Den går utöver uppgiftshantering och erbjuder kraftfulla verktyg för att skapa professionella och polerade presentationer.

Samarbeta på presentationsmaterial med ClickUp Whiteboards

Skapa idéer för bildspel och presentationer tillsammans med ClickUp Whiteboards

Förbättra din PowerPoint med funktionen ClickUp Whiteboards. Denna funktion erbjuder ett samarbete som gör det möjligt för team att brainstorma idéer och skapa visuellt tilltalande bilder.

Tänk på det som ett visuellt utrymme för att omvandla dina koncept till tilltalande former och designer.

Du kan fritt lägga till klisterlappar, flödesscheman, uppgiftslänkar, tankekartor och till och med skisser, vilket gör det enkelt att omvandla råa idéer till strukturerade presentationslayouter. Whiteboards fungerar som en visuell arbetsyta där alla kan bidra, kommentera och samordna den slutliga presentationsuppsättningen innan de övergår till ditt föredragna presentationsverktyg.

Skapa bilder direkt med Whiteboard AI Image Creation

Skapa bilder enkelt med Whiteboard AI Image Creation

Behöver du stödjande bilder till en bild? Med ClickUp Whiteboards kan du också skapa och infoga bilder direkt med hjälp av AI. Oavsett om du illustrerar ett koncept, visualiserar en process eller lägger till ikoner och designelement, sparar bildgenerering dig besväret med att byta verktyg eller söka i externa bibliotek. Det är ett snabbt sätt att berika dina bilder utan att bryta ditt kreativa flöde.

Skriv smartare presentationer med ClickUp Brain

Planera din nästa presentation med den allt-i-ett-assistenten ClickUp Brain

Du har ClickUp Brain, ett AI-drivet verktyg för att generera innehåll till din bildspel. Ange bara en text som beskriver dina viktigaste behov, så genererar ClickUp Brain innehållet för varje bild med bara några få klick.

ClickUp Brain kan också justera befintligt innehåll på ClickUp Docs och ändra format och ton för att passa din presentationsprocess. Docs fungerar som en central plats för lagring, redigering och samarbete kring presentationsinnehåll med ditt team.

Vill du påskynda processen? ClickUp Presentation Template förenklar utformningen av professionella presentationer. Detta anpassningsbara verktyg samlar in synpunkter från alla teammedlemmar och säkerställer en välorganiserad presentationsutvecklingsprocess.

📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma idéer och skapa en presentationsserie.

Samarbeta med ditt team i realtid för att skapa presentationer som ett team

Använd ClickUp Brain för att skapa presentationsöversikter och innehållet i dem.

Omvandla åtgärdspunkter i presentationer till spårbara uppgifter med deadlines

Integrera med olika presentationsverktyg som Microsoft PowerPoint och Google Slides

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder en omfattande verktygslåda, men dess breda utbud av funktioner kan kännas överväldigande om du just har börjat använda programmet.

Mobilupplevelsen är kanske inte lika smidig som desktopversionen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Long Nguyen Vu har att säga om ClickUps centraliserade hubb:

Tack vare synkroniseringen mellan individerna hjälpte ClickUp oss att arbeta med en enhetlig design och ett enhetligt arbetsflöde. Som ett resultat kunde varje medlem se sina uppgifter tydligare i förhållande till vårt teams huvudmål. Dessutom fanns det inga standardprocedurer mellan medlemmarna, eftersom vi alla var överens om ett förenklat, enhetligt gränssnitt.

Tack vare synkroniseringen mellan individerna hjälpte ClickUp oss att arbeta med en enhetlig design och ett enhetligt arbetsflöde. Som ett resultat kunde varje medlem se sina uppgifter tydligare i förhållande till vårt teams huvudmål. Dessutom fanns det inga standardprocedurer mellan medlemmarna, eftersom vi alla var överens om ett förenklat, enhetligt gränssnitt.

2. Beautiful AI (bäst för automatisering av små bilddesign)

via Beautiful AI

Beautiful AI använder artificiell intelligens för att automatisera presentationsdesignprocessen. AI-presentationsskaparen hanterar justeringar av bildlayouten, estetiken och designen, så att du kan fokusera på innehållet.

Denna fokusering och tillgång till rikt medieinnehåll, såsom bilder och ikoner, hjälper dig att avsluta en presentation med en effektfull final.

De bästa funktionerna i Beautiful AI

Automatisera utformningen av bilder för att upprätthålla professionella och enhetliga layouter

Bädda in moderna bilder och ikoner för att öka den visuella attraktionen i hela presentationen.

Upprätthåll varumärkets konsistens genom funktioner som universella uppdateringar och total varumärkeskontroll.

Samarbeta med hjälp av teamorienterade verktyg för smidig delning och redigering

Vackra AI-begränsningar

Erbjuder begränsade anpassningsfunktioner jämfört med traditionella AI-presentationsverktyg.

Upplever prestandaproblem som långa laddningstider

Vackra AI-priser

Pro : 12 $/månad per användare

Team : 50 $/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Ad hoc-projekt: 45 dollar per presentation

Vackra AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Här är vad en användare hade att säga om Beautiful AI

Layoutbibliotek med ett automatiserat layoutsystem som håller dig på rätt spår. Fantastiskt bild- och ikonbibliotek gör det enkelt att välja den bild som får din presentation att sticka ut! Temaredigeraren gör det enkelt att skapa ett enhetligt utseende i alla dina företagspresentationer. Diagrammen är fantastiska.

Layoutbibliotek med ett automatiserat layoutsystem som håller dig på rätt spår. Fantastiskt bild- och ikonbibliotek gör det enkelt att välja den bild som får din presentation att sticka ut! Temaredigeraren gör det enkelt att skapa ett enhetligt utseende i alla dina företagspresentationer. Diagrammen är fantastiska.

➡️ Läs mer: Bästa AI-konstgeneratorer för designers

3. Canva (bäst för kreativ och visuell berättande)

via Canva

Canva är en enormt populär, intuitiv designplattform som erbjuder tusentals presentationsmallar. Dess dra-och-släpp-gränssnitt och omfattande bibliotek med mallar, bilder och typsnitt gör det till ett utmärkt val för alla varumärkeskit.

Canvas Magic Studio använder AI-verktyg som Magic Write för text och Magic Design för layoutförslag – vilket hjälper dig att skapa snygga presentationer med ditt varumärke på några minuter.

Canvas bästa funktioner

Säkerställ en enhetlig designestetik i alla bilder med hjälp av återanvändbara mallar.

Spara anpassade varumärkeselement för att skapa personliga designer varje gång

Förbättra kreativiteten med AI-drivna verktyg som Magic Design och Magic Write.

Samarbeta med ditt team genom redigering i realtid och kommentarfunktionen.

Canvas begränsningar

Saknar avancerade designfunktioner som professionella designers behöver för att få större kontroll.

Även om det stöder samarbete, bleknar det i jämförelse med vad dedikerade teamplattformar har att erbjuda.

Canva-priser

Canva Free

Canva Pro : 15 $/månad per användare

Canva Teams : 10 USD/månad per användare

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (4 410+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (12 380+ recensioner)

Här är vad en användare har att säga om Canvas mallar och designfunktioner:

Det har allt du behöver för att designa dina saker. Så om du är nybörjare och inte är bekant med professionella verktyg som finns på marknaden är detta något för dig. Hundratals färdiga mallar för alla typer av material – PowerPoint-presentationer, flygblad, broschyrer, visitkort, videor och inlägg på sociala medier. Dessutom har du AI som hjälper dig att förbättra din design.

Det har allt du behöver för att designa dina saker. Så om du är nybörjare och inte är bekant med professionella verktyg som finns på marknaden är detta något för dig. Hundratals färdiga mallar för alla typer av material – PowerPoint-presentationer, flygblad, broschyrer, visitkort, videor och inlägg på sociala medier. Dessutom har du AI som hjälper dig att förbättra din design.

4. Prezi (bäst för icke-linjära, dynamiska presentationer)

via Prezi

Prezi är ett unikt AI-presentationsverktyg som skapar professionella bilder med hjälp av en dynamisk, icke-linjär metod. Det låter dig zooma in på bildspel, vilket förbättrar berättandet. Detta format är mycket engagerande och visuellt tilltalande.

Dessutom hjälper Prezi AI till att automatisera repetitiva uppgifter och skräddarsyr innehållet efter publikens preferenser.

Prezis bästa funktioner

Skapa icke-linjära, zoombara presentationer för dynamisk berättande

Använd en mångsidig uppsättning designverktyg för att skapa interaktivt och estetiskt innehåll

Integrera med Prezi AI för att förbättra innehållet och automatisera repetitiva uppgifter.

Importera som en PowerPoint-presentation för offlineåtkomst

Prezi-begränsningar

Den unika presentationsstilen erbjuder en brant inlärningskurva

Prismodellen är hög, särskilt för dem som använder den sporadiskt.

Prezi-priser

Standard : 5 $/månad

Plus : 15 $/månad

Premium : 25 $/månad

EDU Plus : 4 $/månad

EDU Pro : 8 $/månad

EDU-team : 19 $/månad per användare

Business Plus : 15 $/månad

Business Premium : 25 $/månad

Business Teams: 39 $/månad per användare

Prezi-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 5 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 210+ recensioner)

Här är vad en Prezi-användare berättade om sin upplevelse:

Jag är glad över att kunna använda Prezi för att presentera viktig information utan att överbelasta mina föreläsningar som lärare. Det är mycket funktionellt och har hjälpt mig att presentera viktiga punkter samtidigt som jag har hållit mina studenters intresse uppe.

Jag är glad över att kunna använda Prezi för att presentera viktig information utan att överbelasta mina föreläsningar som lärare. Det är mycket funktionellt och har hjälpt mig att presentera viktiga punkter samtidigt som jag har hållit mina studenters intresse uppe.

💡 Proffstips: Kombinera små textutdrag med en relevant bild för att lyfta fram huvudidén utan att det ser klumpigt eller rörigt ut. En sådan layout gör budskapet visuellt tydligt vid första anblicken.

5. Pitch (bäst för presentationer i samarbete med teamet)

via Pitch

Som namnet antyder är Pitch en presentationsplattform för sälj- och marknadsföringsteam. Den gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta i en samarbetsmiljö i realtid för att skapa en engagerande och övertygande pitchdeck.

Dessutom gör presentationsprogramvaran det möjligt för användare att integrera presentationsmaterialet i smarta arbetsflöden och andra produktivitetsverktyg för att skapa momentum från presentation till avslut!

Pitch bästa funktioner

Samarbeta med marknadsförings- och säljteamet för att skapa en effektiv presentation.

Lägg till animationer, gratis resurser och interaktiva inbäddningar för att öka attraktionskraften hos din presentationsserie.

Välj bland en mängd anpassningsbara mallar eller använd AI-verktyg för att skapa från grunden.

Dela och presentera din pitchdeck för intressenter med obegränsade delningslänkar

Begränsningar för presentationer

Plattformen är inte särskilt intuitiv för nya användare.

Avancerade designfunktioner är begränsade jämfört med andra AI-presentationsverktyg.

Priser för presentationer

Gratis

Pro: 25 $/månad (inkluderar två redigerare)

Företag: 100 $/månad (inkluderar fem redigerare)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av presentationer

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Här är vad användarna säger om Pitchs anpassningsfunktioner:

Möjligheten att anpassa bilder på några sekunder är otrolig. Du kan skapa något som ser ut som om det tagit timmar på bara några minuter. Möjligheten att samarbeta och låta ditt team lägga till eller redigera i realtid gör processen till en barnlek.

Möjligheten att anpassa bilder på några sekunder är otrolig. Du kan skapa något som ser ut som om det tagit timmar på bara några minuter. Möjligheten att samarbeta och låta ditt team lägga till eller redigera i realtid gör processen till en barnlek.

6. Zoho Show (bäst för sömlös integration med Zoho-ekosystemet)

via Zoho Show

Zoho Show är ett molnbaserat AI-presentationsverktyg som gör det möjligt för team och småföretag att skapa, samarbeta och leverera professionella presentationer med minimal ansträngning. Det integreras direkt med Zoho-applikationer.

Ett sådant konsoliderat ekosystem gör det enklare att hålla kundpresentationer på kontoret eller på distans.

Zoho Shows bästa funktioner

Integrera sömlöst med Zoho-miljön för ett enhetligt arbetsflöde

Samarbeta i realtid med hjälp av funktioner för samtidig redigering

Lägg till bildövergångar och animationer för att öka publikens engagemang

Bädda in multimediaelement som bilder och videor för att berika presentationer

Zoho Show-begränsningar

Stöder inte offlinefunktion

Live-redigering kan vara buggig och opålitlig

Priser för Zoho Show

Gratis plan

Professionell plan: 2,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Zoho Show-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Så här beskriver en användare sin upplevelse av att skapa presentationer med Zoho Show:

Zoho Show är ett av de bästa alternativen till Microsoft Office 365. Det erbjuder flera funktioner, såsom kalkylblad, textredigerare och bildspel, men jag använder det främst för att skapa presentationer. Och tro mig, det är hur enkelt som helst. Det är som en onlineversion av Microsoft PowerPoint med massor av tillgångar tillgängliga, vilket gör processen enkel. Det finns också en drivfunktion där du kan hitta de filer du har arbetat med.

Zoho Show är ett av de bästa alternativen till Microsoft Office 365. Det erbjuder flera funktioner, såsom kalkylblad, textredigerare och bildspel, men jag använder det främst för att skapa presentationer. Och tro mig, det är hur enkelt som helst. Det är som en onlineversion av Microsoft PowerPoint med massor av tillgångar tillgängliga, vilket gör processen enkel. Det finns också en drive-funktion där du kan hitta de filer du har arbetat med.

🧠 Kul fakta: Zohos huvudkontor i USA ligger på en gård strax sydöst om Austin, Texas, där anställda kan hjälpa till att odla sin egen mat eller koppla av!

7. Visme (bäst för presentationer och infografik med varumärkesprofilering)

via Visme

Visme är en designplattform som använder AI-verktyg för att skapa visuellt innehåll, inklusive presentationer, inlägg på sociala medier, diagram och infografik.

Det kombinerar ett användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt med ett bibliotek med mallar och designresurser för att förenkla skapandet av innehåll. Denna presentationsprogramvara påstår sig påskynda din designprocess med 5 gånger och skapa formulär som är 2 gånger mer benägna att konvertera!

Vismes bästa funktioner

Skapa presentationer, dokument, datavisualiseringar, grafik för sociala medier, videoredigering, wireframes och mockups

Använd Visme AI Designer för att spara tid och ansträngning som går åt till att skapa tillgångar.

Inkorporera interaktiva och visuellt tilltalande element för att öka publikens engagemang.

Kommunicera med ditt team inom Visme med hjälp av kommentarer och samarbetsfunktioner.

Begränsningar för Visme

Navigeringen i presentationsmaterialet är inte lika intuitiv som i PowerPoint- och Google Slides-presentationer.

Export av presentationer och bilder är buggig och renderas inte på samma sätt som onlinevisningen.

Priser för Visme

Grundläggande: Gratis

Startpaket: 12,25 $/månad

Pro: 24,75 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Visme-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (710+ recensioner)

Här är vad användarna säger om Vismes kraftfulla animationer och redigeringsverktyg:

1) Först och främst älskade jag designen på Visme. Det är så praktiskt att använda. 2) Dra-och-släpp-redigerare: detta är en fantastisk funktion som jag har sett i Visme; även icke-designers som jag kan enkelt skapa bra presentationer 3) Det finns massor av stockfoton, ikoner och animationer som kan vara till hjälp i presentationer. Jag har aldrig sett så många stockfoton hos något annat märke.

1) Först och främst älskade jag designen på Visme. Det är så praktiskt att använda.

2) Dra-och-släpp-redigerare: detta är en fantastisk funktion som jag har sett i Visme; även icke-designers som jag kan enkelt skapa bra presentationer

3) Det finns massor av stockfoton, ikoner och animationer som kan vara till hjälp i presentationer. Jag har aldrig sett så många stockfoton hos något annat märke.

8. Decktopus (Bäst för snabba, AI-genererade presentationer)

via Decktopus

Decktopus är ett AI-presentationsverktyg som skapar en fullständigt utformad och presentabel presentation anpassad efter användarnas behov.

Ange viktig information så kan du snabbt skapa en innehållsrik presentation med designelement, innehållsförslag och dynamiska bilder. Presentationsprogramvaran innehåller också interaktiva element, såsom verktyg för frågor och svar, för att engagera publiken under presentationer.

Decktopus bästa funktioner

Skapa färdiga presentationer med hjälp av AI-verktyg som drivs av användarinformation.

Redigera din presentation i en intuitiv dra-och-släpp-redigerare

Inkorporera element som omröstningar och frågestunder för att göra presentationen interaktiv.

Ta hjälp av AI Presenter Coach för att förbättra din presentationsteknik.

Begränsningar för Decktopus

Priserna ligger i den högre skalan och det finns ingen gratisversion tillgänglig.

Exporterade PowerPoint-presentationer kan inte redigeras.

Priser för Decktopus

Pro: 24,99 $/månad per användare

Företag: 49,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Decktopus betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Här är vad en användare hade att säga efter att snabbt ha skapat en polerad, interaktiv presentation med Decktopus:

Decktopus är en fantastisk plattform! Jag kunde skapa en snygg, smart och professionell presentation på bara några minuter! Jag älskar möjligheten att lägga till formulär och samla in information från respondenterna. Du kan också lägga till din röst, videor och GIF-bilder på en bild! Rekommenderas starkt!

Decktopus är en fantastisk plattform! Jag kunde skapa en snygg, smart och professionell presentation på bara några minuter! Jag älskar möjligheten att lägga till formulär och samla in information från respondenterna. Du kan också lägga till din röst, videor och GIF-bilder på en bild! Rekommenderas starkt!

💡 Proffstips: Använd punktlistor och interaktiva checklistor för att göra informationen i din presentation lättare att ta till sig.

9. Mentimeter (Bäst för interaktiva, publikdrivna presentationer)

via Mentimeter

Mentimeter är ett AI-presentationsverktyg som använder interaktiva nyckelfunktioner i realtid för att engagera publiken. Du kan lägga till liveomröstningar, frågesporter och frågestunder i bildlayouterna för att uppmuntra publiken att delta och samla in feedback.

Denna grad av interaktivitet gör Mentimeter till ett utmärkt verktyg för utbildningssammanhang, såsom workshops, seminarier och konferenser.

Mentimeters bästa funktioner

Skriv in kommandon i AI-verktyg som AI Menti builder för att skapa en interaktiv presentation på några sekunder.

Skapa och bädda in liveomröstningar, frågesporter, undersökningar och frågor och svar i bildspel för ökat engagemang.

Visa Word Cloud för att visualisera och dela publikens svar direkt

Få insikter om deltagarnas deltagande, förståelse och engagemang

Mentimeters begränsningar

Anslutningsproblem under livepresentationer kan försämra användarupplevelsen.

Svårigheter att integrera med Google Slides och PowerPoint-presentationer

Mentimeter-priser

Gratis

Basic: 17,99 $/månad per presentatör

Pro: 24,99 $/månad per presentatör

Företag: Anpassad prissättning

Mentimeter-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (610+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Här är vad riktiga användare har att säga om Mentimeters användarvänliga plattform:

Programmets fördesignade mallar effektiviserar datainmatningsprocessen och ger idéer för att engagera publiken, t.ex. för att bryta isen. Andra viktiga fördelar är ett användarvänligt gränssnitt, möjligheten att skapa presentationer snabbt, en överskådlig sammanfattning av resultaten, möjligheten att importera alternativa presentationsformat och till och med kostnadsfri användning av animerade GIF-bilder.

Programmets fördesignade mallar effektiviserar datainmatningsprocessen och ger idéer för att engagera publiken, t.ex. för att bryta isen. Andra anmärkningsvärda fördelar är ett användarvänligt gränssnitt, möjligheten att skapa presentationer i rätt tid, en koncis översikt över resultaten, möjligheten att importera alternativa presentationsformat och till och med gratis användning av animerade GIF-bilder.

10. MagicSlides (Bäst för snabb, AI-driven innehållsgenerering)

via MagicSlides

Presentationsverktyget MagicSlides AI hjälper dig att skapa presentationer genom att ta emot input från olika källor, såsom ett ämne, ett långt dokument (PDF/DOCX), en URL eller till och med en YouTube-videotranskription.

Det integreras direkt med PowerPoint och Google Slides, så att du kan få bilder i ett universellt format. Du kan sedan införliva PowerPoint- eller Google Slides-filen i ditt arbetsflöde och börja presentera direkt.

MagicSlides bästa funktioner

Konvertera data från flera källor till engagerande nya bilder

Välj bland ett urval av färdiga mallar för att skapa bilder på nolltid.

Skapa presentationer på över 100 språk för ökad tillgänglighet

Skapa presentationer i Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma osv. med hjälp av tillägget MagicSlides.

Begränsningar för MagicSlides

Ibland går formateringen förlorad när komplexa dokument konverteras.

Begränsade integrationer om du har flera appar i din teknikstack

Priser för MagicSlides

Essential: 8 $/månad

Pro-abonnemang : 16 $/månad

Premium-abonnemang: 29 $/månad

MagicSlides betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Här är vad en användare berättade om att använda MagicSlides för att förenkla presentationsdesign:

MagicSlides har varit en game changer för mig. Det användarvänliga gränssnittet och de anpassningsbara mallarna gör det snabbt och enkelt att skapa professionella presentationer. Jag älskar "Quick Theme Switcher", som låter mig ändra stilen på mina bilder direkt. Jag rekommenderar MagicSlides varmt till alla som vill förbättra sina presentationer utan ansträngning.

MagicSlides har varit en game changer för mig. Det användarvänliga gränssnittet och de anpassningsbara mallarna gör det snabbt och enkelt att skapa professionella presentationer. Jag älskar "Quick Theme Switcher", som låter mig ändra stilen på mina bilder direkt. Jag rekommenderar MagicSlides varmt till alla som vill förbättra sina presentationer utan ansträngning.

➡️ Läs mer: De bästa AI-verktygen för innehållsskapande inom innehållsmarknadsföring

11. Gamma (bäst för modern, mobilvänlig storytelling)

via Gamma

Gamma är ett AI-presentationsverktyg som omvandlar textprompter till polerade presentationer och webbplatser, vilket sparar tid och arbete. Det erbjuder enorm flexibilitet och låter dig bädda in rika medieelement som bilder, videor och webbplatser.

Dessa funktioner gör det till ett utmärkt val för att planera ditt innehållskalender. Det är också skärmoberoende, vilket gör att du kan leverera presentationer på vilken skärm som helst.

Gamma bästa funktioner

Inkorporera interaktiva videor, gallerier, diagram, tabeller och inbäddningar

Skapa och exportera bildspel till Microsoft PowerPoint och PDF med ett enda klick

Skydda känsliga filer med starka lösenord

Spåra engagemangsnivåer med inbyggda, avancerade analysfunktioner

Gamma-begränsningar

Presentationer som skapas i gratispaketet har vattenstämpeln ”Made With Gamma”.

Saknar grundläggande redigeringsfunktioner som övergångseffekter, som är relativt vanliga i andra verktyg.

Gamma-prissättning

Gratis

Plus: 10 $/månad per plats

Pro: 20 $/månad per plats

Gamma-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4/5 (2 recensioner)

Här är vad användarna säger om Gamma:s fantastiska grafik:

Jag är student och använder Gamma främst för att hjälpa mig med mina PowerPoint-presentationer och affärsförslag. Mitt största projekt hittills var att ta fram en rapport med ett affärsförslag och en PowerPoint-presentation, följt av en HR-/marknadsföringsplan för samma företag och slutligen en finansiell rapport. Min föreläsare var imponerad av slutresultatet och jag kände mig mycket säker under min presentation. Gamma gjorde det enkelt för mig eftersom det hjälpte mig att skapa en koncis och övertygande text med många effektfulla bilder. Det har definitivt gjort mig mer medveten om AI:s potential i samarbete.

Jag är student och använder Gamma främst för att hjälpa mig med mina PowerPoint-presentationer och affärsförslag. Mitt största projekt hittills var att ta fram en rapport med ett affärsförslag och en PowerPoint-presentation, följt av en HR-/marknadsföringsplan för samma företag och slutligen en finansiell rapport. Min föreläsare var imponerad av slutresultatet och jag kände mig mycket säker under min presentation. Gamma gjorde det enkelt för mig eftersom det hjälpte mig att skapa en koncis och övertygande text med många effektfulla bilder. Det har definitivt gjort mig mer medveten om AI:s potential i samarbete.

12. Plus AI (bäst för att integrera AI i Google Slides)

via Plus AI

Om du letar efter ett pålitligt alternativ till Google Slides med inbyggda kraftfulla AI-funktioner, erbjuder Plus AI en smidig upplevelse direkt i Google Workspace. AI-verktygen i Plus AI hjälper till med att skapa bildspel, ge innehållsförslag och förbättra designen. För att använda dem måste du ange kommandot och ladda upp PDF-, Word-, PowerPoint- eller textfilen.

Presentationen öppnas direkt i Google Slides, där du kan redigera och finjustera den efter eget tycke. Alternativt kan du lägga till tillägget Plus AI till din PowerPoint och använda det i appen.

Plus AI:s bästa funktioner

Arbeta i en bekant miljö med Google Slides och PowerPoint

Använd AI för att redigera bilder och förfina din presentation

Formatera valfri bild till en bildlayout med Remix

Spara ofta använda uppmaningar, som företagsuppdateringar och kundförslag.

Plus AI-begränsningar

AI-funktioner och svar är opålitliga och beror på ämnet.

Erbjuder inte en gratisversion som andra alternativ

Plus AI-prissättning

Grundläggande: 15 $/månad per användare

Pro: 25 $/månad per användare

Team: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Plus AI-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (4 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Här är vad en användare berättade om att använda Plus AI för snabba, redigerbara Google Slides-presentationer:

Detta är ett fantastiskt verktyg för att snabbt konvertera mina anteckningar, dispositioner och dokument till Google Slides-presentationer. Jag har också provat Gamma och Beautiful AI, men detta är det enda verktyget som integreras med Google Slides och skapar presentationer som jag kan dela och redigera som en vanlig presentation.

Detta är ett fantastiskt verktyg för att snabbt konvertera mina anteckningar, dispositioner och dokument till Google Slides-presentationer. Jag har också provat Gamma och Beautiful AI, men detta är det enda verktyget som integreras med Google Slides och skapar presentationer som jag kan dela och redigera som en vanlig presentation.

💡 Proffstips: Använd en AI-generator för att skapa och infoga supernischade och kontextuella bilder och videor i din bildspel.

13. Slidesgo (bäst för att välja bland visuellt tilltalande mallar)

via Slidesgo

Slidesgo är ett omfattande bibliotek med smarta presentationsmallar för PowerPoint och Google Slides. Här hittar du alla typer av mallar, från utbildningsbilder till konceptbevis.

Med tanke på denna popularitet har Slidesgo nu utvecklat ett AI-drivet presentationsverktyg för att skapa olika typer av presentationer. Med detta verktyg kan du skapa presentationer från grunden eller anpassa en befintlig mall.

Slidesgos bästa funktioner

Översätt ditt presentationsinnehåll på minimal tid

Lägg till bilder, grafik och vektorer från Freepik-biblioteket

Anpassa befintliga mallar efter dina omedelbara behov

Exportera presentationer som PowerPoint- och Google Slides-filer

Slidesgos begränsningar

Den kostnadsfria planen lägger till en attributionsmarkering, vilket kan vara störande.

Förlitar sig på externa verktyg för avancerad redigering, vilket kan vara begränsande och motverka syftet med presentationsprogramvaran.

Slidesgo-priser

Gratis

Premium: 5,99 $/månad per användare

Slidesgo-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (18 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

Här är vad riktiga användare har att säga om Slidesgos samarbetsfunktioner:

1. Det första och viktigaste är att det finns ett AI-verktyg som automatiskt genererar riktigt bra presentationer bara med en inmatning. 2. Drag-och-släpp-funktionen på denna plattform är verkligen fantastisk, den gör att jag kan utföra uppgifterna enkelt och effektivt. 3. Det stöder alla typer av filformat. Samarbetet är också fantastiskt. Det har riktigt coola funktioner som redigering i realtid, kommentarer och chatt, vilket gör att jag kan utföra uppgifterna smidigt.

1. Det första och viktigaste är att det finns ett AI-verktyg som automatiskt genererar riktigt bra presentationer bara med en inmatning.

2. Drag-och-släpp-funktionen på denna plattform är verkligen fantastisk, den gör att jag kan utföra uppgifterna enkelt och effektivt.

3. Det stöder alla typer av filformat. Samarbetet är också fantastiskt. Det har riktigt coola funktioner som redigering i realtid, kommentarer och chatt, vilket gör att jag kan utföra uppgifterna smidigt.

Presentations AI : Skapa fantastiska presentationer snabbt med ChatGPT : Skapa fantastiska presentationer snabbt med ChatGPT

StoryDoc : Väv in berättande i dina presentationer och förslag för ökat engagemang : Väv in berättande i dina presentationer och förslag för ökat engagemang

Glimmer : Skapa bildspel med GPT-3 och DALL-E 2 genom att ge röstkommandon : Skapa bildspel med GPT-3 och DALL-E 2 genom att ge röstkommandon

Välj ett snabbare och bättre presentationsverktyg med ClickUp

AI-verktyg som SlidesAI och dess alternativ erbjuder enkla sätt att skapa presentationer. De kan bryta igenom skrivkrampen och ge strukturerade utgångspunkter.

Att skapa en riktigt effektfull presentation kräver dock ofta mer strategisk innehållsplanering, gemensam finjustering, anpassad design och integration i bredare projektmål.

Medan dedikerade AI-generatorer hanterar den initiala skapandet av bilder, tillhandahåller ClickUp det nödvändiga ramverket för att hantera hela presentationscykeln. Använd ClickUp Brain för att generera dispositioner och bildinnehåll, samarbeta kring manus och visuella element i Docs och Whiteboards, spåra framsteg och godkännanden med Tasks och säkerställa att din presentation stämmer perfekt överens med dina projektmål.

Skapa visuellt tilltalande presentationer och integrera dem i dina arbetsflöden – registrera dig för ClickUp nu! 🚀