De 13 bästa alternativen till SlidesAI 2025

Att skapa presentationer som verkligen engagerar och berör kräver tid och kreativ energi. Det är därför AI-verktyg som SlidesAI blir allt populärare – de förvandlar grova idéer till polerade presentationer på några minuter. 🎨
🔍 Visste du att? AI kan förbättra ditt teams produktivitet med 66 %, vilket gör det avgörande för att skapa presentationer!
Även om SlidesAI är mycket praktiskt och erbjuder snabbhet och god kvalitet, har det vissa nackdelar.
Dina anpassningsmöjligheter är begränsade och verktyget saknar avancerad designflexibilitet. Användare har också noterat tillfälliga tekniska problem och begränsade integrationsmöjligheter. Om SlidesAI inte helt uppfyller dina presentationsbehov, oroa dig inte – det finns många kraftfulla alternativ tillgängliga.
I den här bloggen utforskar vi 13 SlidesAI-alternativ som du bör prova, allt från andra AI-generatorer till omfattande designplattformar och integrerade arbetshanteringslösningar.
Översikt: De bästa alternativen till Slides AI
Innan vi går in på detaljerna, här är en översikt över de bästa verktygen som fungerar bra som alternativ till Slides AI.
|Verktyg
|Bäst för
|Bästa funktioner
|Priser
|ClickUp
|Allt-i-ett-projekt- och presentationshanteringTeamstorlek: Enskilda personer, småföretag, medelstora företag, storföretag
|Uppgifts- och projektledning, AI-driven presentationsgenerering, sömlös kalenderintegration, whiteboards för teamsamarbete
|Gratis för alltid; anpassningsbar för företag
|Vacker AI
|Automatisering av små bilddesign Teamstorlek: Bäst för enskilda personer och små team
|Automatiserar layout, design, varumärkeskonsistens och verktyg för teamsamarbete.
|Från 12 $/månad per användare
|Canva
|Kreativt och visuellt berättande Teamstorlek: Enskilda personer, team och företag
|Dra-och-släpp-redigerare, AI-drivna verktyg (Magic Design, Magic Write), samarbete i realtid
|Gratis; från 10 USD/månad per användare
|Prezi
|Icke-linjära, dynamiska presentationer Teamstorlek: Perfekt för team och individer som behöver kreativa presentationer
|Zoombara bilder, dynamisk berättarteknik, AI-förbättringar, integration med PowerPoint
|Från 5 $/månad
|Presentation
|Samarbetspresentationer för team Teamstorlek: Team, särskilt försäljning och marknadsföring
|Samarbete i realtid, AI-driven design, mallar för säljpresentationer
|Gratis; från 25 $/månad (inkluderar 2 redigerare)
|Zoho Show
|Sömlös integration med Zoho-ekosystemet Teamstorlek: Små företag, team
|Integration med Zoho, samarbete i realtid, inbäddning av multimedia
|Gratis; från 2,50 $/månad per användare
|Visme
|Varumärkespresentationer och infografik Teamstorlek: Enskilda personer, företag
|Datavisualiseringar, infografik, interaktiva presentationer, teamsamarbete
|Gratis; från 12,25 $/månad per användare
|Decktopus
|Snabba, AI-genererade presentationer Teamstorlek: Individer och team som behöver skapa presentationer snabbt
|AI-genererat innehåll, interaktiva funktioner som omröstningar, frågor och svar, coachning av presentatörer
|Från 24,99 $/månad per användare
|Mentimeter
|Interaktiva, publikdrivna presentationer Teamstorlek: Utbildningsmiljöer, workshops, konferenser
|Liveomröstningar, frågesporter, undersökningar, feedback från publiken, deltagarspårning
|Gratis; från 17,99 $/månad per presentatör
|MagicSlides
|Snabb, AI-driven innehållsgenerering Teamstorlek: Enskilda personer och team som behöver snabbt skapa presentationer
|Konverterar dokument/URL:er till bilder, integration med PowerPoint och Google Slides
|Från 8 $/månad
|Gamma
|Modernt, mobilvänligt berättande Teamstorlek: Team och individer som skapar dynamiska presentationer
|Interaktiva element, inbäddning av video och media, avancerad analys
|Gratis; från 10 USD/månad per användare
|Plus AI
|Integrera AI i Google Slides Teamstorlek: Team som använder Google Slides eller PowerPoint
|AI-driven redigering, innehållsförslag, integration med Google Slides och PowerPoint
|Från 15 $/månad per användare
|Slidesgo
|Visuellt tilltalande mallar Teamstorlek: Enskilda personer, team som behöver snygga mallar
|Anpassningsbara mallar, AI-genererade bilder, integration med Google Slides och PowerPoint
|Gratis; från 5,99 $/månad per användare
Vad ska du leta efter i Slides AI-alternativ?
När du väljer ett AI-drivet presentationsverktyg bör du prioritera följande funktioner för en smidig upplevelse:
- AI-driven innehållsgenerering: Leta efter verktyg som använder AI inte bara för att generera text, utan också för att föreslå layouter, designelement eller sammanfatta information på ett effektivt sätt.
- Mångsidiga professionella mallar: Ett omfattande mallbibliotek är avgörande för att skapa visuellt tilltalande presentationer inom olika branscher. Mallar sparar dessutom mycket tid och säkerställer en polerad utgångspunkt.
- Samarbetsfunktioner: Ofta är det inte en enda person som skapar en presentation. Om ditt team behöver samarbeta för att utföra uppgiften bör verktyget stödja redigering i realtid, kommentarer och enkel delning för snabba brainstorming-sessioner och åtgärder.
- Anpassningsbara designfunktioner: Alternativet till Slides AI bör erbjuda flexibilitet när det gäller att anpassa layouter, typsnitt, färgscheman och mycket mer. Det bör också stödja inbäddning av medieelement som bilder, videor, GIF-filer och diagram.
- Interaktiva funktioner: Viktiga funktioner som animationer, övergångar och live-publikengagemang gör presentationen intressant för både teammedlemmar och projektintressenter.
- Exportformat: AI-presentationsverktyget bör göra det möjligt för användare att exportera bildspel som Microsoft PowerPoint- och Google Slides-filer för att göra dem allmänt tillgängliga och kompatibla.
💡 Proffstips: Mallar gör allt enklare. För att göra det enkelt och snabbt att skapa presentationer kan du utforska de bästa gratis mallarna för Google Slides med den överskådliga design och flexibilitet som du behöver för dina krav!
De 13 bästa alternativen till Slides AI
Här är en översikt över de bästa SlidesAI-alternativen för att skapa AI-presentationer:
1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projekt- och presentationshantering)
ClickUp är verkligen en app som har allt för arbetet. Den går utöver uppgiftshantering och erbjuder kraftfulla verktyg för att skapa professionella och polerade presentationer.
Samarbeta på presentationsmaterial med ClickUp Whiteboards
Förbättra din PowerPoint med funktionen ClickUp Whiteboards. Denna funktion erbjuder ett samarbete som gör det möjligt för team att brainstorma idéer och skapa visuellt tilltalande bilder.
Tänk på det som ett visuellt utrymme för att omvandla dina koncept till tilltalande former och designer.
Du kan fritt lägga till klisterlappar, flödesscheman, uppgiftslänkar, tankekartor och till och med skisser, vilket gör det enkelt att omvandla råa idéer till strukturerade presentationslayouter. Whiteboards fungerar som en visuell arbetsyta där alla kan bidra, kommentera och samordna den slutliga presentationsuppsättningen innan de övergår till ditt föredragna presentationsverktyg.
Skapa bilder direkt med Whiteboard AI Image Creation
Behöver du stödjande bilder till en bild? Med ClickUp Whiteboards kan du också skapa och infoga bilder direkt med hjälp av AI. Oavsett om du illustrerar ett koncept, visualiserar en process eller lägger till ikoner och designelement, sparar bildgenerering dig besväret med att byta verktyg eller söka i externa bibliotek. Det är ett snabbt sätt att berika dina bilder utan att bryta ditt kreativa flöde.
Skriv smartare presentationer med ClickUp Brain
Du har ClickUp Brain, ett AI-drivet verktyg för att generera innehåll till din bildspel. Ange bara en text som beskriver dina viktigaste behov, så genererar ClickUp Brain innehållet för varje bild med bara några få klick.
ClickUp Brain kan också justera befintligt innehåll på ClickUp Docs och ändra format och ton för att passa din presentationsprocess. Docs fungerar som en central plats för lagring, redigering och samarbete kring presentationsinnehåll med ditt team.
Vill du påskynda processen? ClickUp Presentation Template förenklar utformningen av professionella presentationer. Detta anpassningsbara verktyg samlar in synpunkter från alla teammedlemmar och säkerställer en välorganiserad presentationsutvecklingsprocess.
📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!
ClickUps bästa funktioner
- Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma idéer och skapa en presentationsserie.
- Samarbeta med ditt team i realtid för att skapa presentationer som ett team
- Använd ClickUp Brain för att skapa presentationsöversikter och innehållet i dem.
- Omvandla åtgärdspunkter i presentationer till spårbara uppgifter med deadlines
- Integrera med olika presentationsverktyg som Microsoft PowerPoint och Google Slides
Begränsningar för ClickUp
- ClickUp erbjuder en omfattande verktygslåda, men dess breda utbud av funktioner kan kännas överväldigande om du just har börjat använda programmet.
- Mobilupplevelsen är kanske inte lika smidig som desktopversionen.
ClickUp-priser
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Här är vad Long Nguyen Vu har att säga om ClickUps centraliserade hubb:
2. Beautiful AI (bäst för automatisering av små bilddesign)
Beautiful AI använder artificiell intelligens för att automatisera presentationsdesignprocessen. AI-presentationsskaparen hanterar justeringar av bildlayouten, estetiken och designen, så att du kan fokusera på innehållet.
Denna fokusering och tillgång till rikt medieinnehåll, såsom bilder och ikoner, hjälper dig att avsluta en presentation med en effektfull final.
De bästa funktionerna i Beautiful AI
- Automatisera utformningen av bilder för att upprätthålla professionella och enhetliga layouter
- Bädda in moderna bilder och ikoner för att öka den visuella attraktionen i hela presentationen.
- Upprätthåll varumärkets konsistens genom funktioner som universella uppdateringar och total varumärkeskontroll.
- Samarbeta med hjälp av teamorienterade verktyg för smidig delning och redigering
Vackra AI-begränsningar
- Erbjuder begränsade anpassningsfunktioner jämfört med traditionella AI-presentationsverktyg.
- Upplever prestandaproblem som långa laddningstider
Vackra AI-priser
- Pro: 12 $/månad per användare
- Team: 50 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
- Ad hoc-projekt: 45 dollar per presentation
Vackra AI-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 170 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)
Här är vad en användare hade att säga om Beautiful AI
➡️ Läs mer: Bästa AI-konstgeneratorer för designers
3. Canva (bäst för kreativ och visuell berättande)
Canva är en enormt populär, intuitiv designplattform som erbjuder tusentals presentationsmallar. Dess dra-och-släpp-gränssnitt och omfattande bibliotek med mallar, bilder och typsnitt gör det till ett utmärkt val för alla varumärkeskit.
Canvas Magic Studio använder AI-verktyg som Magic Write för text och Magic Design för layoutförslag – vilket hjälper dig att skapa snygga presentationer med ditt varumärke på några minuter.
Canvas bästa funktioner
- Säkerställ en enhetlig designestetik i alla bilder med hjälp av återanvändbara mallar.
- Spara anpassade varumärkeselement för att skapa personliga designer varje gång
- Förbättra kreativiteten med AI-drivna verktyg som Magic Design och Magic Write.
- Samarbeta med ditt team genom redigering i realtid och kommentarfunktionen.
Canvas begränsningar
- Saknar avancerade designfunktioner som professionella designers behöver för att få större kontroll.
- Även om det stöder samarbete, bleknar det i jämförelse med vad dedikerade teamplattformar har att erbjuda.
Canva-priser
- Canva Free
- Canva Pro: 15 $/månad per användare
- Canva Teams: 10 USD/månad per användare
- Canva Enterprise: Anpassad prissättning
Canva-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (4 410+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (12 380+ recensioner)
Här är vad en användare har att säga om Canvas mallar och designfunktioner:
4. Prezi (bäst för icke-linjära, dynamiska presentationer)
Prezi är ett unikt AI-presentationsverktyg som skapar professionella bilder med hjälp av en dynamisk, icke-linjär metod. Det låter dig zooma in på bildspel, vilket förbättrar berättandet. Detta format är mycket engagerande och visuellt tilltalande.
Dessutom hjälper Prezi AI till att automatisera repetitiva uppgifter och skräddarsyr innehållet efter publikens preferenser.
Prezis bästa funktioner
- Skapa icke-linjära, zoombara presentationer för dynamisk berättande
- Använd en mångsidig uppsättning designverktyg för att skapa interaktivt och estetiskt innehåll
- Integrera med Prezi AI för att förbättra innehållet och automatisera repetitiva uppgifter.
- Importera som en PowerPoint-presentation för offlineåtkomst
Prezi-begränsningar
- Den unika presentationsstilen erbjuder en brant inlärningskurva
- Prismodellen är hög, särskilt för dem som använder den sporadiskt.
Prezi-priser
- Standard: 5 $/månad
- Plus: 15 $/månad
- Premium: 25 $/månad
- EDU Plus: 4 $/månad
- EDU Pro: 8 $/månad
- EDU-team: 19 $/månad per användare
- Business Plus: 15 $/månad
- Business Premium: 25 $/månad
- Business Teams: 39 $/månad per användare
Prezi-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 5 150 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (2 210+ recensioner)
Här är vad en Prezi-användare berättade om sin upplevelse:
💡 Proffstips: Kombinera små textutdrag med en relevant bild för att lyfta fram huvudidén utan att det ser klumpigt eller rörigt ut. En sådan layout gör budskapet visuellt tydligt vid första anblicken.
5. Pitch (bäst för presentationer i samarbete med teamet)
Som namnet antyder är Pitch en presentationsplattform för sälj- och marknadsföringsteam. Den gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta i en samarbetsmiljö i realtid för att skapa en engagerande och övertygande pitchdeck.
Dessutom gör presentationsprogramvaran det möjligt för användare att integrera presentationsmaterialet i smarta arbetsflöden och andra produktivitetsverktyg för att skapa momentum från presentation till avslut!
Pitch bästa funktioner
- Samarbeta med marknadsförings- och säljteamet för att skapa en effektiv presentation.
- Lägg till animationer, gratis resurser och interaktiva inbäddningar för att öka attraktionskraften hos din presentationsserie.
- Välj bland en mängd anpassningsbara mallar eller använd AI-verktyg för att skapa från grunden.
- Dela och presentera din pitchdeck för intressenter med obegränsade delningslänkar
Begränsningar för presentationer
- Plattformen är inte särskilt intuitiv för nya användare.
- Avancerade designfunktioner är begränsade jämfört med andra AI-presentationsverktyg.
Priser för presentationer
- Gratis
- Pro: 25 $/månad (inkluderar två redigerare)
- Företag: 100 $/månad (inkluderar fem redigerare)
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av presentationer
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)
Här är vad användarna säger om Pitchs anpassningsfunktioner:
6. Zoho Show (bäst för sömlös integration med Zoho-ekosystemet)
Zoho Show är ett molnbaserat AI-presentationsverktyg som gör det möjligt för team och småföretag att skapa, samarbeta och leverera professionella presentationer med minimal ansträngning. Det integreras direkt med Zoho-applikationer.
Ett sådant konsoliderat ekosystem gör det enklare att hålla kundpresentationer på kontoret eller på distans.
Zoho Shows bästa funktioner
- Integrera sömlöst med Zoho-miljön för ett enhetligt arbetsflöde
- Samarbeta i realtid med hjälp av funktioner för samtidig redigering
- Lägg till bildövergångar och animationer för att öka publikens engagemang
- Bädda in multimediaelement som bilder och videor för att berika presentationer
Zoho Show-begränsningar
- Stöder inte offlinefunktion
- Live-redigering kan vara buggig och opålitlig
Priser för Zoho Show
- Gratis plan
- Professionell plan: 2,50 $/månad per användare (faktureras årligen)
Zoho Show-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)
Så här beskriver en användare sin upplevelse av att skapa presentationer med Zoho Show:
🧠 Kul fakta: Zohos huvudkontor i USA ligger på en gård strax sydöst om Austin, Texas, där anställda kan hjälpa till att odla sin egen mat eller koppla av!
7. Visme (bäst för presentationer och infografik med varumärkesprofilering)
Visme är en designplattform som använder AI-verktyg för att skapa visuellt innehåll, inklusive presentationer, inlägg på sociala medier, diagram och infografik.
Det kombinerar ett användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt med ett bibliotek med mallar och designresurser för att förenkla skapandet av innehåll. Denna presentationsprogramvara påstår sig påskynda din designprocess med 5 gånger och skapa formulär som är 2 gånger mer benägna att konvertera!
Vismes bästa funktioner
- Skapa presentationer, dokument, datavisualiseringar, grafik för sociala medier, videoredigering, wireframes och mockups
- Använd Visme AI Designer för att spara tid och ansträngning som går åt till att skapa tillgångar.
- Inkorporera interaktiva och visuellt tilltalande element för att öka publikens engagemang.
- Kommunicera med ditt team inom Visme med hjälp av kommentarer och samarbetsfunktioner.
Begränsningar för Visme
- Navigeringen i presentationsmaterialet är inte lika intuitiv som i PowerPoint- och Google Slides-presentationer.
- Export av presentationer och bilder är buggig och renderas inte på samma sätt som onlinevisningen.
Priser för Visme
- Grundläggande: Gratis
- Startpaket: 12,25 $/månad
- Pro: 24,75 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Visme-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (430+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (710+ recensioner)
Här är vad användarna säger om Vismes kraftfulla animationer och redigeringsverktyg:
1) Först och främst älskade jag designen på Visme. Det är så praktiskt att använda.
2) Dra-och-släpp-redigerare: detta är en fantastisk funktion som jag har sett i Visme; även icke-designers som jag kan enkelt skapa bra presentationer
3) Det finns massor av stockfoton, ikoner och animationer som kan vara till hjälp i presentationer. Jag har aldrig sett så många stockfoton hos något annat märke.
8. Decktopus (Bäst för snabba, AI-genererade presentationer)
Decktopus är ett AI-presentationsverktyg som skapar en fullständigt utformad och presentabel presentation anpassad efter användarnas behov.
Ange viktig information så kan du snabbt skapa en innehållsrik presentation med designelement, innehållsförslag och dynamiska bilder. Presentationsprogramvaran innehåller också interaktiva element, såsom verktyg för frågor och svar, för att engagera publiken under presentationer.
Decktopus bästa funktioner
- Skapa färdiga presentationer med hjälp av AI-verktyg som drivs av användarinformation.
- Redigera din presentation i en intuitiv dra-och-släpp-redigerare
- Inkorporera element som omröstningar och frågestunder för att göra presentationen interaktiv.
- Ta hjälp av AI Presenter Coach för att förbättra din presentationsteknik.
Begränsningar för Decktopus
- Priserna ligger i den högre skalan och det finns ingen gratisversion tillgänglig.
- Exporterade PowerPoint-presentationer kan inte redigeras.
Priser för Decktopus
- Pro: 24,99 $/månad per användare
- Företag: 49,99 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Decktopus betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)
Här är vad en användare hade att säga efter att snabbt ha skapat en polerad, interaktiv presentation med Decktopus:
💡 Proffstips: Använd punktlistor och interaktiva checklistor för att göra informationen i din presentation lättare att ta till sig.
9. Mentimeter (Bäst för interaktiva, publikdrivna presentationer)
Mentimeter är ett AI-presentationsverktyg som använder interaktiva nyckelfunktioner i realtid för att engagera publiken. Du kan lägga till liveomröstningar, frågesporter och frågestunder i bildlayouterna för att uppmuntra publiken att delta och samla in feedback.
Denna grad av interaktivitet gör Mentimeter till ett utmärkt verktyg för utbildningssammanhang, såsom workshops, seminarier och konferenser.
Mentimeters bästa funktioner
- Skriv in kommandon i AI-verktyg som AI Menti builder för att skapa en interaktiv presentation på några sekunder.
- Skapa och bädda in liveomröstningar, frågesporter, undersökningar och frågor och svar i bildspel för ökat engagemang.
- Visa Word Cloud för att visualisera och dela publikens svar direkt
- Få insikter om deltagarnas deltagande, förståelse och engagemang
Mentimeters begränsningar
- Anslutningsproblem under livepresentationer kan försämra användarupplevelsen.
- Svårigheter att integrera med Google Slides och PowerPoint-presentationer
Mentimeter-priser
- Gratis
- Basic: 17,99 $/månad per presentatör
- Pro: 24,99 $/månad per presentatör
- Företag: Anpassad prissättning
Mentimeter-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (610+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)
Här är vad riktiga användare har att säga om Mentimeters användarvänliga plattform:
10. MagicSlides (Bäst för snabb, AI-driven innehållsgenerering)
Presentationsverktyget MagicSlides AI hjälper dig att skapa presentationer genom att ta emot input från olika källor, såsom ett ämne, ett långt dokument (PDF/DOCX), en URL eller till och med en YouTube-videotranskription.
Det integreras direkt med PowerPoint och Google Slides, så att du kan få bilder i ett universellt format. Du kan sedan införliva PowerPoint- eller Google Slides-filen i ditt arbetsflöde och börja presentera direkt.
MagicSlides bästa funktioner
- Konvertera data från flera källor till engagerande nya bilder
- Välj bland ett urval av färdiga mallar för att skapa bilder på nolltid.
- Skapa presentationer på över 100 språk för ökad tillgänglighet
- Skapa presentationer i Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma osv. med hjälp av tillägget MagicSlides.
Begränsningar för MagicSlides
- Ibland går formateringen förlorad när komplexa dokument konverteras.
- Begränsade integrationer om du har flera appar i din teknikstack
Priser för MagicSlides
- Essential: 8 $/månad
- Pro-abonnemang: 16 $/månad
- Premium-abonnemang: 29 $/månad
MagicSlides betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
Här är vad en användare berättade om att använda MagicSlides för att förenkla presentationsdesign:
11. Gamma (bäst för modern, mobilvänlig storytelling)
Gamma är ett AI-presentationsverktyg som omvandlar textprompter till polerade presentationer och webbplatser, vilket sparar tid och arbete. Det erbjuder enorm flexibilitet och låter dig bädda in rika medieelement som bilder, videor och webbplatser.
Dessa funktioner gör det till ett utmärkt val för att planera ditt innehållskalender. Det är också skärmoberoende, vilket gör att du kan leverera presentationer på vilken skärm som helst.
Gamma bästa funktioner
- Inkorporera interaktiva videor, gallerier, diagram, tabeller och inbäddningar
- Skapa och exportera bildspel till Microsoft PowerPoint och PDF med ett enda klick
- Skydda känsliga filer med starka lösenord
- Spåra engagemangsnivåer med inbyggda, avancerade analysfunktioner
Gamma-begränsningar
- Presentationer som skapas i gratispaketet har vattenstämpeln ”Made With Gamma”.
- Saknar grundläggande redigeringsfunktioner som övergångseffekter, som är relativt vanliga i andra verktyg.
Gamma-prissättning
- Gratis
- Plus: 10 $/månad per plats
- Pro: 20 $/månad per plats
Gamma-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: 4/5 (2 recensioner)
Här är vad användarna säger om Gamma:s fantastiska grafik:
12. Plus AI (bäst för att integrera AI i Google Slides)
Om du letar efter ett pålitligt alternativ till Google Slides med inbyggda kraftfulla AI-funktioner, erbjuder Plus AI en smidig upplevelse direkt i Google Workspace. AI-verktygen i Plus AI hjälper till med att skapa bildspel, ge innehållsförslag och förbättra designen. För att använda dem måste du ange kommandot och ladda upp PDF-, Word-, PowerPoint- eller textfilen.
Presentationen öppnas direkt i Google Slides, där du kan redigera och finjustera den efter eget tycke. Alternativt kan du lägga till tillägget Plus AI till din PowerPoint och använda det i appen.
Plus AI:s bästa funktioner
- Arbeta i en bekant miljö med Google Slides och PowerPoint
- Använd AI för att redigera bilder och förfina din presentation
- Formatera valfri bild till en bildlayout med Remix
- Spara ofta använda uppmaningar, som företagsuppdateringar och kundförslag.
Plus AI-begränsningar
- AI-funktioner och svar är opålitliga och beror på ämnet.
- Erbjuder inte en gratisversion som andra alternativ
Plus AI-prissättning
- Grundläggande: 15 $/månad per användare
- Pro: 25 $/månad per användare
- Team: 40 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Plus AI-betyg och recensioner
- G2: 3,8/5 (4 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
Här är vad en användare berättade om att använda Plus AI för snabba, redigerbara Google Slides-presentationer:
💡 Proffstips: Använd en AI-generator för att skapa och infoga supernischade och kontextuella bilder och videor i din bildspel.
13. Slidesgo (bäst för att välja bland visuellt tilltalande mallar)
Slidesgo är ett omfattande bibliotek med smarta presentationsmallar för PowerPoint och Google Slides. Här hittar du alla typer av mallar, från utbildningsbilder till konceptbevis.
Med tanke på denna popularitet har Slidesgo nu utvecklat ett AI-drivet presentationsverktyg för att skapa olika typer av presentationer. Med detta verktyg kan du skapa presentationer från grunden eller anpassa en befintlig mall.
Slidesgos bästa funktioner
- Översätt ditt presentationsinnehåll på minimal tid
- Lägg till bilder, grafik och vektorer från Freepik-biblioteket
- Anpassa befintliga mallar efter dina omedelbara behov
- Exportera presentationer som PowerPoint- och Google Slides-filer
Slidesgos begränsningar
- Den kostnadsfria planen lägger till en attributionsmarkering, vilket kan vara störande.
- Förlitar sig på externa verktyg för avancerad redigering, vilket kan vara begränsande och motverka syftet med presentationsprogramvaran.
Slidesgo-priser
- Gratis
- Premium: 5,99 $/månad per användare
Slidesgo-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (18 recensioner)
- Capterra: 5/5 (1 recension)
Här är vad riktiga användare har att säga om Slidesgos samarbetsfunktioner:
1. Det första och viktigaste är att det finns ett AI-verktyg som automatiskt genererar riktigt bra presentationer bara med en inmatning.
2. Drag-och-släpp-funktionen på denna plattform är verkligen fantastisk, den gör att jag kan utföra uppgifterna enkelt och effektivt.
3. Det stöder alla typer av filformat. Samarbetet är också fantastiskt. Det har riktigt coola funktioner som redigering i realtid, kommentarer och chatt, vilket gör att jag kan utföra uppgifterna smidigt.
Ytterligare AI-presentationsverktyg
- Presentations AI : Skapa fantastiska presentationer snabbt med ChatGPT
- StoryDoc : Väv in berättande i dina presentationer och förslag för ökat engagemang
- Glimmer : Skapa bildspel med GPT-3 och DALL-E 2 genom att ge röstkommandon
Välj ett snabbare och bättre presentationsverktyg med ClickUp
AI-verktyg som SlidesAI och dess alternativ erbjuder enkla sätt att skapa presentationer. De kan bryta igenom skrivkrampen och ge strukturerade utgångspunkter.
Att skapa en riktigt effektfull presentation kräver dock ofta mer strategisk innehållsplanering, gemensam finjustering, anpassad design och integration i bredare projektmål.
Medan dedikerade AI-generatorer hanterar den initiala skapandet av bilder, tillhandahåller ClickUp det nödvändiga ramverket för att hantera hela presentationscykeln. Använd ClickUp Brain för att generera dispositioner och bildinnehåll, samarbeta kring manus och visuella element i Docs och Whiteboards, spåra framsteg och godkännanden med Tasks och säkerställa att din presentation stämmer perfekt överens med dina projektmål.
Skapa visuellt tilltalande presentationer och integrera dem i dina arbetsflöden – registrera dig för ClickUp nu! 🚀