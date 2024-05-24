10 gratis mallar för presentationsmaterial för att skapa övertygande presentationer

En övertygande pitch deck hjälper ett företag att generera leads, avsluta kundaffärer och säkra finansiering från investerare. En dålig pitch deck har motsatt effekt.

Men hur hittar du den perfekta pitchdeck som passar dina behov varje gång? Använd mallar för pitchdeck!

Att använda färdiga och anpassningsbara mallar för presentationsmaterial gör processen snabbare och enklare. Den goda nyheten är att många sådana gratis mallar finns tillgängliga online.

I den här artikeln har vi sammanställt en lista över de 10 bästa mallarna för presentationsmaterial för olika plattformar. Låt oss dyka in i det!

Vad är mallar för presentationsmaterial?

Pitch Deck-mallar är färdiga, anpassningsbara presentationer som företag använder för att skapa säljpresentationer för kunder eller finansieringspresentationer för investerare.

Du kan skapa mallar för presentationsmaterial med hjälp av olika presentationsverktyg, till exempel Microsoft PowerPoint och Google Slides. Dessa innehåller vanligtvis designlayouter för att skapa bilder om olika ämnen som behandlas i försäljnings- eller investerarpresentationer.

Vad kännetecknar en bra mall för presentationsmaterial?

Pitch deck-mallar kan vara korta eller detaljerade, beroende på specifika affärskrav.

I vissa fall kan du behöva korta mallar för hisspitcher för att presentera ditt företag eller din produkt för en potentiell kund eller investerare vid ett oplanerat möte. Vid planerade affärsmöten behöver du mallar för detaljerade kundpresentationer.

Pitch deck-mallar bör innehålla vissa väsentliga element i en säljpresentation, oavsett längd och format. Användarna kan använda några eller alla av dessa, men de bör finnas med.

Här är några viktiga punkter som bör finnas med i en bra mall för presentationsmaterial:

Produktöversikt : Vad är din kärnprodukt eller affärsidé, och vem är din målgrupp?

Produktfördelar : Din produkts viktigaste funktioner, fördelar och unika värdeerbjudande som ger potentiella kunder en anledning att köpa.

Kundernas problem : En tydlig lista över kundernas problem som produkten hjälper till att lösa.

Företagsöversikt : En kort översikt över företaget och vad det erbjuder

Affärsmodell : En förklaring av företagets affärsmodell; detta är särskilt användbart för en mall för pitchdeck för nystartade företag.

Företagets marknadsandel : Siffror om företagets nuvarande och eftersträvade marknadsandel, helst i jämförelse med dess viktigaste konkurrenter.

Jämförelse med konkurrenter : Några bilder som jämför företaget med sina konkurrenter när det gäller funktioner, värdeerbjudande, pris och mer.

Tillväxtstrategi och finansiell plan: Företagets strategiska och finansiella tillväxtplan samt finansiella prognoser.

Förutom mallar för presentationsmaterial kan du också använda AI-verktyg för att skapa säljpresentationer.

ClickUp Mind Maps är också användbara när du visualiserar din tillväxtplan för potentiella investerare. Lägg till, ta bort eller omorganisera noder, skapa kopplingar och skissera arbetsflöden för att visa dina försäljningsprocesser.

Skissa upp detaljerade försäljningsprocesser och presentationer med hjälp av ClickUp Mind Maps

Proffstips: Använd ClickUp for Startups för att skapa olika typer av presentationer för kunder och investerare. Från att brainstorma idéer för säljpresentationer till att skapa detaljerade säljflöden – det hjälper dig med alla aspekter av din startup och är ett av de bästa verktygen för startups.

10 mallar för presentationsmaterial att använda 2024

Oavsett om du satsar på en seed-runda eller en seriefinansieringsrunda kan en bra presentationsmall övertyga potentiella investerare. Vi går igenom olika typer av mallar för kund- och investerarpresentationer så att du kan välja den som passar dig bäst. Även om du vill skapa din egen presentationsmall kan du hämta inspiration från dessa beprövade exempel på presentationsmallar för att fånga din publiks uppmärksamhet.

1. ClickUp Elevator Pitch-mall

Ladda ner den här mallen Skapa en hisspresentation som omedelbart fångar uppmärksamheten och får människor att engagera sig mer i dig med hjälp av ClickUp Elevator Pitch Template.

En elevator pitch är en kort och intressant beskrivning av en idé, ett varumärke eller en produkt. Målet är att skapa en presentation som du kan leverera till någon du träffar under en hissresa och väcka deras intresse så att ni kan diskutera det mer ingående senare.

Med ClickUp Elevator Pitch Template är det enkelt att skapa en presentation genom att brainstorma idéer med ditt team. Den använder ett enkelt tabellformat för att samla in idéer från olika teammedlemmar. Därefter diskuterar ni idéerna och skapar en presentation som ger stort genomslag på två minuter eller mindre.

Mallen är helt anpassningsbar, så att du kan skräddarsy den efter dina behov. Om du letar efter mallar på en sida är detta det bästa alternativet.

Viktiga funktioner

Brainstorma idéer med ditt team och skriv ner de viktigaste punkterna i din säljpresentation.

Skapa en kort säljpresentation som du kan använda för alla affärskontakter, potentiella kunder eller potentiella affärspartners du möter på resande fot.

Anpassa mallen och skräddarsy den efter ditt företag.

Användningsfall: För att skapa en kort säljpresentation som du kan hålla för personer du träffar på språng på två minuter eller mindre (till exempel under en hissresa).

Proffstips: Elevatorpitches kräver mer än bara övertygande argument till förmån för ditt företag. Det handlar inte bara om pitchen, utan också om hur du levererar den. Om du känner att dina presentationsfärdigheter är lite rostiga kan du läsa några av dessa böcker för att komma igång igen.

2. ClickUp-mall för försäljningspresentation

Ladda ner den här mallen Skapa en övertygande säljpresentation som hjälper dig att vinna kunder till ditt företag med hjälp av ClickUp Sales Pitch Template.

ClickUp Sales Pitch Template är perfekt för säljare som behöver ett snabbt och effektivt sätt att skapa personliga säljpresentationer för kundmöten.

Den använder en enkel struktur med hook, innehåll och call-to-action för att skapa övertygande säljpresentationer som vinner över kunderna. Att lista delarna i en bra säljpresentation gör det enklare att skriva presentationen.

Om du ändå behöver hjälp med att skapa en presentation kan du använda generativ AI med ClickUp Brain. Den genererar automatiskt en perfekt säljpresentation baserat på dina specifika instruktioner.

ClickUp Sales Pitch Template hjälper dig också att omvandla olika steg i försäljningsprocessen till genomförbara uppgifter. Du kan tilldela dessa uppgifter till specifika teammedlemmar, sätta deadlines och spåra framstegen för varje lead.

Viktiga funktioner

Brainstorma med ditt team och arbeta tillsammans med denna ClickUp Docs -mall.

Skriv övertygande säljpresentationer med ett tydligt budskap för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet.

Användningsfall: För att skapa övertygande säljpresentationer med en tydlig hook och call-to-action.

3. ClickUp-presentationsmall

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp-presentationsmallen för att skapa övertygande presentationer för kunder.

ClickUp-presentationsmallen är perfekt för att skapa imponerande presentationer för kundmöten. Som alla säljare vet kan presentationer antingen leda till affärer eller förlora värdefulla leads.

Med den här mallen kan du enkelt skapa detaljerade presentationsbilder för att förmedla ditt produkts värde till potentiella kunder. Den ger dig gott om utrymme att tydligt lyfta fram marknadsmöjligheterna och din tillväxtpotential. Du kan till och med använda den för att diskutera din marknadsföringsstrategi och dina finansiella prognoser.

Det erbjuder anpassningsbara designer för olika element som bör ingå i kundpresentationer, såsom en introduktionssida, en agenda för mötet och huvudsidorna för produkten eller diskussionsämnet.

Viktiga funktioner

Använd färgkodning för olika typer av bilder för att skapa välstrukturerade presentationer.

Använd presentationsvyn Whiteboard View för att planera och organisera din presentation.

Skapa en helt anpassad presentation med hjälp av olika designalternativ.

Användningsfall: Detta är användbart för att förbereda detaljerade kundpresentationer i bildform. Det innehåller detaljerade instruktioner för att skapa en kundpresentation, vilket gör det tillgängligt även för nybörjare.

4. ClickUp årsrapportmall

Ladda ner den här mallen Ge ditt företag en strategisk inriktning och fastställ affärsprioriteringar för året med hjälp av ClickUps mall för årsrapport på en sida.

Ditt företags strategi och värderingar är viktiga komponenter som bör ingå i säljpresentationerna, eftersom de hjälper potentiella kunder att förstå vad ditt företag står för.

ClickUp Annual One Pager Template är användbar när du vill kommunicera ditt företags värderingar, strategi och årliga prioriteringar. Alla uppdateringar av ett företags kärnstrategi och inriktning bör dokumenteras och vara tillgängliga; den här mallen kan hjälpa till med det.

När du gör en försäljningspresentation bör du som säljare vara medveten om de övergripande affärsmålen och prioriteringarna. Denna mall hjälper dig att kommunicera din strategi och förmedla denna information till ditt säljteam.

Det finns också möjlighet att lista företagets kärnvärden och förfina dem efter behov.

Viktiga funktioner

Håll årsmöten och använd den här mallen för att diskutera företagets kort- och långsiktiga strategi.

Ange ditt företags värderingar, vision och mission för att ge säljteamet tydlighet om vad du står för.

Skissera ditt företags årliga mål och prioriteringar

Användningsfall: Denna mall är perfekt för att kommunicera ett företags övergripande strategi, årliga mål och riktlinjer.

5. Mall för försäljningspresentation i PowerPoint

Enkel mall för försäljningspresentationer i PowerPoint via Microsoft

Denna PowerPoint-mall för säljpresentationer har 13 bilder för att skapa en detaljerad säljpresentation för kunder. Den täcker bland annat företagsöversikt, produktöversikt, produktfördelar och företagets tillväxtstrategi.

Designen är enkel men elegant. Dessutom kan den anpassas efter ditt varumärkes krav. Du kan till exempel använda dina varumärkesfärger och lägga till din branding utan problem.

Viktiga funktioner

Anpassa presentationen med hjälp av tusentals foton, grafik och typsnitt från Microsofts bibliotek.

Visa potentiella kunder värdet av din produkt genom att skapa detaljerade presentationer om de problem som den löser.

Användningsfall: För att skapa en PPT-baserad säljpresentation med minimal design för kundmöten där du behöver en detaljerad presentation för att avsluta affärer.

6. Mall för PowerPoint-presentation

PowerPoint-mall för presentationsmaterial för teknikföretag via Microsoft

Denna PowerPoint-mall för tekniska presentationer från Microsoft är särskilt utformad för teknikföretag. Den använder formatet problem och lösning för att visa potentiella investerare vilka utmaningar en produkt löser och varför de bör investera i den.

Med hjälp av dessa kan du tydligt lyfta fram de innovativa funktionerna och viktigaste fördelarna med din tekniska produkt.

Den andra delen av mallen fokuserar på att tillhandahålla information om företaget, inklusive dess affärsmodell, konkurrenter och marknadsjämförelsedata.

Det bästa är att du får ett format för att presentera en tydlig tillväxtstrategi och en tvåårig handlingsplan för företaget, vilket är utmärkt för att övertyga investerare om dess potential.

Viktiga funktioner

Utnyttja högkvalitativa teknikrelaterade bilder och teman, och lägg bara till innehåll för att skapa detaljerade säljpresentationer.

Använd dem för att visa ditt företags detaljerade finans- och tillväxtplan.

Användningsfall: Perfekt för att skapa PowerPoint-presentationer för teknikföretag som vill få finansiering från investerare.

7. PowerPoint-mall för pitchdeck för detaljhandeln

PowerPoint-mall för presentationsmaterial för detaljhandelsföretag via Microsoft

Den tredje PowerPoint-pitchdeckmallen på vår lista är skräddarsydd för att passa detaljhandelsföretags behov. PowerPoint Retail Pitch Deck Template har en struktur som är mycket lik den ovan nämnda mallen för teknikbranschen, men använder färger, bilder och budskap som passar detaljhandelsföretag.

Det börjar med att beskriva ett problem inom branschen och lyfter sedan fram din produkt som en idealisk lösning. Därefter följer bilder som visar produktens funktioner och fördelar innan man går vidare till avsnittet om företaget.

Det sista avsnittet innehåller detaljer om företaget, marknadsöversikt, företagets marknadspositionering, tillväxtstrategi och framtidsplan.

Sammantaget är det en detaljerad mall för presentationsmaterial som innehåller all information som en investerare behöver.

Viktiga funktioner

Skapa fantastiska presentationer med PowerPoints omfattande bildbibliotek.

Använd temat och bilderna som de är om ditt företag sysslar med klädhandel eller anpassa dem med bilder från ditt varumärke.

Användningsfall: För att skapa omfattande PowerPoint-presentationer för investerare för detaljhandelsföretag för att säkra finansiering för verksamheten.

8. Mall för pitchdeck för tech-startups i Google Slides från SlidesGo

Mall för pitchdeck för tech-startups via SlidesGo

Mallen Google Slides Tech Startup Pitch Deck från SlidesGo är utformad med tech-startups i åtanke. Dess färger, visuella element och övergripande design speglar att det är en presentation för ett teknikföretag.

Den skiljer sig från de flesta andra mallar för presentationsmaterial på denna lista genom att den är designfokuserad och inte innehållsfokuserad. Du får flera designalternativ för att skapa en typ av bild, men ingen referens för innehållet.

Det täcker alla viktiga sidor som du vill ha i en pitchdeck, såsom produktöversikt, marknadsöversikt och information om konkurrenter, och erbjuder 2–3 designalternativ för varje sida.

Andra användbara bilder är bland annat SWOT-analys av företaget, fallstudier, kundrecensioner och utmärkelser som företaget eller produkten har vunnit. Detta är ett av de bästa exemplen på en pitchdeck för startups, oavsett i vilket skede du befinner dig.

Viktiga funktioner

Välj mellan blå, gröna, rosa, lila och orange färgscheman.

Välj mellan flera designalternativ för varje typ av bild.

Utnyttja de över 500 ikonerna, Flaticons och andra visuella resurser för att anpassa presentationen.

Täck alla viktiga delar av en bra säljpresentation genom att välja bland 25 olika alternativ för presentationer.

Citerar citat från branschexperter eller kundrecensioner för att visa vad folk säger om ditt företag eller dina produkter med hjälp av dess "citat"-bilder.

Användningsfall: Perfekt för säljteam på tech-startups som vill förklara sina innovativa produktidéer eller koncept för potentiella köpare. Kan även anpassas för att användas som investerarpresentation.

9. Google Slides Real Life Startup Pitch Deck Template av SlidesGo

Mall för pitchdeck för verkliga startup-företag via SlidesGo

Mallen Real Life Startup Pitch Deck är perfekt för dig som har viss designkunskap och gillar att skapa anpassade pitch deck.

I slutet av presentationen hittar du en komplett lista över typsnitt, färger och visuella element som används i bilderna samt fler alternativ. Du kan använda dessa resurser för att anpassa presentationen eller använda den som den är.

Den innehåller alla viktiga bilder om ett företag och dess produkt, samt de problem den löser. Den täcker även marknadsanalys och information om konkurrenter. Sammantaget lämnar detta exempel på en pitchdeck gott om utrymme för experiment.

Viktiga funktioner

Anpassa och använd de 34 bilderna som innehåller detaljerad information om företaget, produkten och marknaden.

Visa en videodemonstration av produkten i din presentation

Dra nytta av ett bibliotek med visuella resurser i slutet för att anpassa presentationen.

Användningsfall: Denna mall är användbar för nystartade företag som vill skapa detaljerade säljpresentationer för potentiella kunder. Den passar bäst för avancerade användare som vill använda resurserna i slutet.

10. Enkel mall för presentationsmaterial för Google Slides från SlidesGo

Google Slides enkel mall för presentationsmaterial via SlidesGo

Denna enkla mall för presentationsmaterial från SlidesGo kan användas av olika typer av företag, eftersom den inte är utformad för någon specifik typ.

Den har över 20 bilder som täcker produkt-, företags- och marknadsrelaterad information för att övertyga potentiella kunder att köpa från ett företag. Med några justeringar kan den också omvandlas till en investerarpresentation för att säkra finansiering för företaget.

Precis som SlidesGos två tidigare mallar för presentationsmaterial innehåller även denna mall resurser för att anpassa materialet i slutet.

Viktiga funktioner

Använd de 20 olika slidesdesignerna för att skapa presentationer i Google Slides eller Microsoft PowerPoint.

Presentera djupgående konkurrentjämförelser, inklusive en funktionsjämförelse.

Visa ditt företags tillväxt hittills med hjälp av olika bilddesign.

Anpassa presentationen med hjälp av det omfattande biblioteket med över 500 ikoner och Flaticons.

Användningsfall: Användbart för olika typer av företag för att skapa detaljerade försäljnings- eller investerarpresentationer i Google Slides.

Vinn med rätt mall för presentationsmaterial

Alla mallar som listas ovan är utmärkta för att skapa framgångsrika pitch deck. Vissa är anpassade för företag inom en specifik nisch, medan andra har ett bredare tillämpningsområde.

Vi har listat mallar för presentationsmaterial från ClickUp, PowerPoint och Google Slides, så att du kan välja den som passar bäst för dina behov.

Om du har ett ClickUp-konto kan du integrera dessa mallar med olika andra funktioner, som ClickUp CRM, Automation och mycket mer, för att hjälpa säljteam att bli mer produktiva, skapa övertygande presentationer och hantera arbetsflöden.

Så, vad väntar du på? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag.