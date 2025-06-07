12 kostnadsfria mallar för marknadsföringsmaterial för team 2025

Det är inte roligt att leta igenom gamla mappar, kopiera och klistra in från förra kvartalets broschyr och hoppas att typsnittet fortfarande passar ditt varumärke.

Marknadsföring förändras snabbt. Det bör dina tillgångar också göra.

Vi har sammanställt 12 kostnadsfria ClickUp-mallar för marknadsföringsmaterial så att ditt team kan slippa det tidskrävande arbetet och istället skapa innehåll som fångar uppmärksamheten och vinner kunder.

Låt oss sätta igång. 📝

Vad är mallar för marknadsföringsmaterial?

Mallar för marknadsföringsmaterial är färdiga format för att skapa marknadsföringsmaterial som förfrågningsformulär, kampanjplaner och inlägg på sociala medier. De hjälper team att snabbt skapa konsekvent innehåll som är i linje med varumärket utan att behöva börja från scratch.

Dessa mallar ger en struktur som kan anpassas efter uppgiften, till exempel planering av en kampanj för varumärkeskännedom, beställning av kreativt arbete eller hantering av tillgångar. Dessutom håller de allt i linje med ditt varumärkes stil och marknadsföringsmål, vilket sparar tid och säljinsatser.

🧠 Kul fakta: Den första tryckta texten? Gutenbergbibeln, tryckt på 1450-talet, var visserligen ingen broschyr, men den banade väg för massproducerade material som flygblad och kataloger.

Vad kännetecknar en bra mall för marknadsföringsmaterial?

En marknadsföringsmall ska underlätta arbetet för ditt säljteam och säkerställa enhetlighet i ditt material. Här är vad som utmärker en bra mall:

Säkerställer varumärkeskonsistens: Använder logotyper, färger och typsnitt för att upprätthålla en Använder logotyper, färger och typsnitt för att upprätthålla en enhetlig varumärkesröst i alla material.

Förenklar skapandet av innehåll: Erbjuder tydliga avsnitt för text, bilder och uppmaningar till handling för snabb anpassning.

Anpassar sig till flera format: Stöder olika typer av försäljningsmaterial, såsom broschyrer eller digitala annonser, med mångsidiga layouter.

Prioriterar visuell attraktionskraft: Balanserar vitrum, bilder och typografi för att förbättra läsbarheten och dra uppmärksamhet.

Inkluderar strategiska meddelanden: Tillhandahåller platshållare för viktiga meddelanden som överensstämmer med Tillhandahåller platshållare för viktiga meddelanden som överensstämmer med marknadsföringskampanjens mål.

Effektiviserar samarbetet: Möjliggör enkla redigeringar och feedback, vilket säkerställer användbarhet för team och designers.

🔍 Visste du att? Visitkort började som formella presentationer. I 1400-talets Kina använde man ”besökskort”, eller Meishi, för att meddela sin avsikt att besöka någon.

12 mallar för marknadsföringsmaterial

Låt oss ta en titt på 12 av de mest användbara mallarna för marknadsföringsmaterial och förstå dem i detalj. 👇

1. ClickUp-formulärmall

Hämta gratis mall Effektivisera kreativa insatser med ClickUps mall för marknadsföringsmaterialförfrågan.

ClickUps förfrågningsformulärmall är utformad för att hjälpa kreativa team och marknadsföringsteam att hantera förfrågningar om tillgångar utan att drunkna i Slack-meddelanden eller spridda e-postmeddelanden.

Denna mall ger ditt team ett strukturerat system för att samla in, sortera och agera på behov av marknadsföringsmaterial – tänk på en-sidiga dokument, grafik för sociala medier, presentationsmaterial eller banners för nyhetsbrev via e-post. Formuläret samlar in alla viktiga detaljer i förväg, så att designers och innehållsskapare inte behöver jaga efter sammanhang.

Varje förfrågan sorteras automatiskt i relevanta vyer:

Ny förfrågningsvy visar inlämnade förfrågningar som väntar på att hämtas.

Förfrågningsstatusvy spårar arbetet i olika stadier – Ny, Pågående, Beviljad eller Avslagen.

Användarlista visar vem som skickar in vad, vilket hjälper dig att upptäcka upprepade förfrågningar eller mönster.

Ny användarförfrågningsformulärvy förenklar skapandet av förfrågningar för intressenter utanför teamet.

📌 Perfekt för: Team som behöver ett standardiserat sätt att samla in, spåra och hantera förfrågningar om broschyrer, flygblad, säljpresentationer och andra varumärkesrelaterade tillgångar.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mycket mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

2. ClickUp-mall för kreativa förfrågningar

Hämta gratis mall Hantera kreativa leveranser på ett tydligt sätt med hjälp av ClickUps mall för kreativa förfrågningsformulär.

ClickUps mall för kreativa förfrågningsformulär förenklar hur marknadsföringsteam tar emot och hanterar förfrågningar om marknadsföringsmaterial. Intressenter skickar in förfrågningar med viktig information som tidsplaner, format och avsedda kanaler så att kreatörer kan skapa engagerande innehåll utan onödiga diskussioner.

Varje förfrågan går igenom olika statusar som Pågående, För revidering och Levererad, vilket gör det enkelt att upptäcka flaskhalsar och prioritera brådskande behov.

ClickUps anpassade fält, såsom Begäranstyp och Begärd av, hjälper till att filtrera och organisera uppgifter, medan inbyggda vyer, såsom Kreativ begäran-pipeline, ger teamen insyn i varje steg i produktionen.

Medan formulärmallen för förfrågningar fokuserar på att samla in synpunkter från intressenter, är mallen för kreativa förfrågningar skräddarsydd för interna marknadsföringsteam som vill hantera kreativa projekt på ett mer effektivt sätt.

Medan formulärmallen för förfrågningar fokuserar på att samla in synpunkter från intressenter, är mallen för kreativa förfrågningar skräddarsydd för interna marknadsföringsteam som vill hantera kreativa projekt på ett mer effektivt sätt.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam som hanterar ett stort antal design- eller kopieringsförfrågningar och som vill ha ett centraliserat sätt att samla in projektinformation och effektivisera arbetsflöden för innehållsskapande.

3. ClickUp-mall för serviceförfrågan

Hämta gratis mall Spåra, sortera och hantera förfrågningar om marknadsföringsmaterial med ClickUps mall för serviceförfrågningar.

ClickUp-mallen för serviceförfrågningar hjälper marknadsföringsavdelningar och kreativa team att hantera en stor volym interna förfrågningar utan att tappa bort något.

Varje formulär som skickas in matas in i en strukturerad pipeline som är skräddarsydd för marknadsföringsflöden och filtrerar förfrågningar efter typ, prioritet eller förfrågare. Intressenterna ser exakt var deras tillgångar befinner sig, och teamen vet vad som finns i kön, vad som är blockerat och vad som är klart för granskning.

Med vyer som Lösta fel och Tjänstesammanfattning är det enkelt att upptäcka upprepade förfrågningar, markera saknad information eller upptäcka mönster som hjälper till att standardisera framtida arbete.

📌 Perfekt för: Interna avdelningar eller externa partners som vill begära marknadsföringsstöd genom en strukturerad intagsprocess.

🧠 Kul fakta: Den första tryckta katalogen har akademiska rötter. År 1498 publicerade Aldus Pius Manutius, grundare av Aldine Press i Venedig, en katalog med de böcker som hans förlag erbjöd. Den gav läsarna en inblick i de titlar som fanns tillgängliga och anses vara ett av de tidigaste exemplen på tryckt marknadsföringsmaterial.

4. ClickUp-mall för ändringsbegäran

Hämta gratis mall Organisera förfrågningar från intressenter med ClickUps mall för ändringsförfrågningar.

Kommer ändringsförfrågningar in via olika kanaler, samlas tillgångar på hög och återkopplingen fortsätter i all oändlighet? Få ordning på allt med ClickUps mall för ändringsförfrågningar.

Skicka in förfrågningar via ett effektivt formulär som samlar in viktiga detaljer som omfattning, granskare och implementeringsdatum. Flytta varje förfrågan genom olika statusar som Tilldelad granskare, För implementering och Implementerad för att hålla koll på framstegen.

Växla mellan anpassade vyer som Projektplatser, Förfrågningslista och Ändringsförfrågningsformulär för att snabbt få rätt sammanhang. Dessutom ser funktioner som tidsspårning, beroendevarningar och e-postuppdateringar till att ditt team håller sig informerat och fokuserat.

📌 Perfekt för: Intressenter som hanterar pågående kampanjer eller tillgångar och behöver ett formellt sätt att skicka in revideringar eller uppdateringar av befintligt marknadsföringsmaterial.

5. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Hämta gratis mall Genomför kampanjer i flera kanaler med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

De flesta kampanjer genererar en rad marknadsföringsmaterial – produktbroschyrer, annonstexter, landningssidor, innehåll för sociala medier, resultatanalyser. ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer samlar allt detta marknadsföringsmaterial på ett och samma ställe.

Behöver du zooma in på en kampanj eller kanal? Visningarna är redan inställda för det. Spåra arbetsflöden för produktlanseringar, övervaka dina leveranser på sociala medier och håll koll på budgetar utan att behöva gräva igenom flera lager. Marknadsföringsfasens tabellvy delar upp varje kampanj i olika steg, medan den inbyggda marknadsföringskalendern håller scheman synliga och lanseringsdatum på rätt spår.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam som driver kampanjer i flera kanaler och vill ha en tydlig struktur för att organisera uppgifter, tillgångar, deadlines och feedback från intressenter från start till mål.

🔍 Visste du att? Medan 92 % av B2B-marknadsförare skapar korta artiklar och inlägg, 76 % använder videor och 75 % använder fallstudier eller kundberättelser, är det videoinnehåll som konsekvent ger bäst resultat.

6. ClickUp-mall för marknadsföringskampanjplan

Hämta gratis mall Koppla samman strategi och genomförande med ClickUps mall för marknadsföringskampanjer.

Kampanjidéer är enkla. Men att omvandla dem till tidsplaner, innehållsleveranser och mätbara resultat? Det är där de flesta team fastnar. ClickUps mall för marknadsföringskampanjplaner överbryggar den klyftan och omvandlar strategin till en faktisk plan som ditt team kan följa, med alla tillgångar och milstolpar beaktade.

Med dessa typer av mallar för marknadsföringsplaner kan du dela upp din kampanjprocess i tydliga, spårbara delar. Lägg till strategiska detaljer med anpassade fält som Målmarknad, Syfte, Beräknad kostnad och Faktisk kostnad så att teamen kan hålla sig samordnade.

Gå över till genomförande med tidslinje- och kampanjplaneringsvyerna, eller planera leveranser per kanal med tavlan Marknadsföringskanaler.

📌 Perfekt för: Marknadsförare som behöver en plan för att beskriva kampanjmål, målgrupper, nyckelbudskap och taktiska planer innan genomförandet påbörjas.

7. ClickUp-mall för kampanjbeskrivning

Hämta gratis mall Starta framgångsrika kampanjer med ClickUps mall för kampanjbeskrivning.

Innan tillgångarna skapas och inläggen publiceras behöver du en kampanjplan som sammanför allt. Här kommer ClickUps mall för kampanjbeskrivning in i bilden, med allt du behöver för att planera och samordna ditt team.

Denna mall är inbyggd i ClickUp Docs och ger dig ett smart, centraliserat utrymme där du kan definiera syftet med din kampanj, samordna ditt team och organisera alla tillgångar och leveranser innan en enda uppgift schemaläggs.

Sätt upp tydliga mål, planera budskap, beskriv målgrupper och dela upp viktiga leveranser i ett elegant dokument. Du kan också bifoga varumärkespaketet, kreativa referenser och produktinformation direkt i briefen, vilket gör den till den enda källan till information för din kampanj.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsledare som vill samordna interna team eller externa byråer med den strategiska visionen, omfattningen och den kreativa inriktningen för en kampanj.

🧠 Kul fakta: Tryckt marknadsföringsmaterial har en charm som gör att det är svårt att slänga. Till skillnad från digitala annonser kan potentiella kunder inte svepa bort en vacker broschyr eller kasta ett smart vykort utan att åtminstone titta på det först.

8. ClickUp-mall för kampanjöversikt

Hämta gratis mall Lansera smartare kampanjer med ClickUps mall för kampanjöversikt.

Med ClickUps mall för kampanjöversikt kan du dela upp din kampanj i tydliga, strukturerade faser med bara några få klick.

De olika vyerna – Kampanjstadier, Tidslinje, Implementering och Kampanjöversikt – ger dig en översiktlig bild och detaljerad kontroll. Varje vy låter dig zooma in på det arbete som är viktigt och följa utvecklingen under kampanjens livscykel.

Klicka på en kampanj så hittar du deluppgifter, uppgifter om ansvariga och feedback från intressenter – allt samlat på ett och samma ställe. Mallen är både en kampanjplanerare och en levande tracker som ditt team kan bygga vidare på.

📌 Perfekt för: Team som behöver en övergripande kampanjstruktur för att skissa på komponenter som mål, kanaler och tidsplaner innan de utarbetar en fullständig kampanjplan.

9. ClickUp-mall för kampanjförslag

Hämta gratis mall Omvandla förslag till genomförbara marknadsföringsplaner med ClickUps mall för kampanjförslag.

Från start till slut samlar ClickUp-mallen för kampanjförslag in viktig information som kundens kontaktuppgifter, målgrupp och kampanjens mål.

Använd de fördefinierade avsnitten för att skissa upp din kampanjstruktur, planera leveranser som landningssidor, e-postmeddelanden, videomarknadsföringsmaterial och annonser, och presentera tidsplaner som dina intressenter faktiskt kan agera utifrån.

Avsnitten Förberedd för och Förberedd av gör ägarskapet och ansvaret tydligt, medan det redigerbara omslaget ger ditt förslag ett snyggt och professionellt utseende för kundpresentationer eller interna godkännanden.

📌 Perfekt för: Marknadsförare eller byråer som presenterar nya kampanjidéer för kunder, chefer eller intressenter som behöver ett polerat, övertygande format för att presentera sin vision och driva försäljningen.

🔍 Visste du att? Även dina val av PDF-design är viktiga. En polerad layout och ett visuellt uttryck som är konsekvent med varumärket kan göra stor skillnad för om ditt innehåll läses eller stängs omedelbart.

10. ClickUp-mall för kampanjkalender

Hämta gratis mall Samordna mål, tidsplaner och tillgångar med ClickUps mall för kampanjkalender.

ClickUps kampanjkalendermall ger tydlighet i din kampanjarbetsbelastning så att du kan skapa innehåll som konverterar. Den hjälper dig att samordna B2B- och B2C-initiativ genom att organisera kampanjdetaljer som varaktighet, mål, budget och fas i ett tillgängligt utrymme.

Se allt på ett ögonblick – produktlansering i Planering, alla hjärtans dag-erbjudande i Produktion eller en kundintervju i Lansering. Du kan segmentera insatserna efter affärsmål (som Användarförvärv eller Uppförsäljning) och fördela resurser baserat på beräknade utgifter och marknadstyp.

Denna mall innehåller en komplett checklista för marknadsföringskampanjer, en evenemangskalender och en visuell tidslinje som hjälper dig att samordna kreativa tillgångar, sociala inlägg, produktmeddelanden och distribution.

📌 Perfekt för: Team som hanterar överlappande kampanjer och vill ha ett visuellt och lättdelat sätt att schemalägga leveranser, samordna tidsplaner och undvika konflikter mellan olika kanaler.

11. ClickUp-mall för varumärkesriktlinjer

Hämta gratis mall Standardisera varumärkesresurser med hjälp av ClickUps mall för varumärkesriktlinjer.

Mallen för ClickUp-varumärkesriktlinjer hjälper team att upprätthålla konsekvens i allt marknadsföringsmaterial. Använd den för att organisera dina varumärkesfärger, mission, logotypregler, typografi och användningsriktlinjer.

Varje avsnitt är tydligt utformat för att göra din varumärkesidentitet lätt att förstå och tillämpa. Den redigerbara layouten i Whiteboards stöder samarbete i realtid, vilket gör det enklare att samordna interna team och externa partners när det gäller design- och meddelandestandarder.

📌 Perfekt för: Designers och varumärkesansvariga som behöver dokumentera visuella och språkliga standarder för marknadsföringsmaterial, för att säkerställa varumärkets enhetlighet i allt marknadsföringsmaterial.

12. ClickUp-mall för inlägg på sociala medier

Hämta gratis mall Spåra, granska och lansera innehåll snabbare med hjälp av ClickUps mall för inlägg på sociala medier.

ClickUps mall för inlägg på sociala medier förenklar planering, skapande och publicering av innehåll på flera sociala profiler.

Denna mall är fullspäckad med funktioner som marknadsförare behöver: statusar som Under granskning eller Publicerad, särskilda fält för hashtags, länkar och engagemangsmätvärden samt visuella indikatorer för att spåra vad som är klart att publiceras. Du kan skapa skräddarsydda vyer per kanal – Facebook, Twitter, Pinterest – så att varje team kan arbeta med de detaljer som är viktiga för dem.

ClickUps projektledningsfunktioner, såsom start- och slutdatum, tidsuppskattningar och återkommande uppgifter, gör det enkelt att schemalägga inlägg på ett exakt sätt.

📌 Perfekt för: Sociala medier-marknadsförare som planerar kampanjer eller engångsinlägg och vill skriva utkast, spåra godkännanden och samarbeta kring visuella element.

Marknadsföring har blivit enklare med ClickUp

Att skapa marknadsföringsmaterial kan snabbt förvandlas till en röra av deadlines, revideringar och missade detaljer. Men tänk om det inte behövde vara så?

Prova ClickUp, appen som har allt du behöver för ditt arbete.

Det erbjuder anpassningsbara mallar som är utformade för att effektivisera försäljningsprocessen och spara tid. På så sätt kan du hålla ordning, samarbeta smidigt och producera professionellt marknadsföringsmaterial utan krångel.

Marknadsföringsmaterial behöver inte vara komplicerat. Med mallarna faller allt på plats – du kan hålla koll på förfrågningar och följa upp dina kampanjer.

ClickUps marknadsföringsmallar gör ditt arbetsflöde smidigt. De hjälper dig att hantera förfrågningar, spåra framsteg och hålla alla på samma sida. Du kommer att effektivisera processer, minska fram- och återgången och spendera mindre tid på att organisera.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅