De 10 bästa schemaläggningsprogrammen för restauranger för smartare personalhantering

På restaurangen där jag jobbar har vi de konstigaste arbetspassen, och schemaläggningen är nästan aldrig rätt. Vi har några korta arbetspass (som 5-timmars öppningspass och 15:30-middagspass), några standard 7-timmars pass och sedan de hemska 10-timmars stängningspassen från 17:00 till 02:00.

Denna kommentar från en Reddit-användare belyser perfekt ett vanligt problem inom restaurangbranschen – dåligt planerad schemaläggning.

Hotell- och restaurangbranschen är mycket beroende av personal. När anställda missar sina arbetspass måste cheferna kämpa för att fylla lediga tjänster i sista minuten, vilket i slutändan påverkar verksamheten negativt.

Vad du behöver är en pålitlig schemaläggningsprogramvara för restauranger. Rätt programvara för personalplanering kan hantera tidrapportering och till och med automatisera byte av arbetspass så att sista minuten-ändringar inte stör hela verksamheten.

För att göra det enklare har vi sammanställt de 10 bästa programvaruplattformarna för restaurangschemaläggning som hjälper dig att hantera din restaurangpersonal på ett effektivt sätt.

Vad ska du leta efter i ett schemaläggningsprogram för restauranger?

Vill du hålla restaurangpersonalen engagerad och samtidigt kontrollera arbetskraftskostnaderna? Se till att din restaurangschemaläggningsprogramvara erbjuder dessa nödvändiga funktioner:

✅ Intuitiva schemaläggningsverktyg bör låta anställda ange tillgänglighet, medan restaurangchefer enkelt kan skapa och justera månatliga scheman med drag-and-drop-gränssnitt .

✅ En schemaläggningsapp för restauranger bör göra det möjligt för anställda att skicka in ledighetsansökningar och byta arbetspass utan problem, samtidigt som cheferna behåller kontrollen över godkännanden.

✅ Inbyggda funktioner hjälper dig att spåra lediga skift, meddela teammedlemmar om lediga platser och skicka omedelbara aviseringar för att fylla luckor i realtid.

✅ Tidklockfunktioner och integrationer med lönesystem säkerställer korrekta löneberäkningar och hjälper restaurangägare att kontrollera personalbudgeten.

✅ En schemaläggningsapp med realtidsmeddelanden gör det enkelt att diskutera skiftschemaläggning, sista minuten-ändringar och viktiga uppdateringar.

Programvara för restaurangschemaläggning i korthet

Här är en kort sammanfattning av de bästa schemaläggningsprogrammen för restauranger:

Programvara för restaurangschemaläggning Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Teamplanering och automatisering av arbetsflöden för restauranger av alla storlekar AI-drivna scheman, arbetsbelastningsvy, kalenderintegration, tidsspårning, skiftmallar Gratis plan tillgänglig; anpassningsbara planer för företag 7shifts Restaurangspecifik schemaläggning och personalhantering Automatisk schemaläggare, POS/löne-synkronisering, loggbok för chefer, engagemangsdashboard, mobilapp Gratis plan; Betalda planer börjar på 29,99 $/plats. Homebase Små restaurangteam som behöver en allt-i-ett-lösning för schemaläggning och lönehantering Drag-and-drop-schemaläggning, tidrapportering, automatiserad lönehantering, hantering av dricks, meddelanden Gratis plan; Betalda planer börjar på 24,95 $. Deputy Personalhantering och efterlevnad av arbetsrättsliga bestämmelser Automatisk schemaläggning, verktyg för regelefterlevnad, tidrapportering, mobilapp, rapportering av arbetskraftskostnader Priser från 4,50 $/användare Sling Budgetplanering och teamkommunikation Uppdateringar i realtid, spårning av arbetskraftskostnader, geofencing, teammeddelanden, kalendersynkronisering Gratis plan; Betalda planer börjar på 1,70 $/användare. ZoomShift Småföretag och skiftbaserade team Dra-och-släpp-schemaläggare, GPS-incheckning, skiftpåminnelser, PTO-spårning, teamchattar Gratis plan; Betalda planer börjar på 2 $/användare Planday Företag med flera verksamhetsställen och komplex schemaläggning Smart schemaläggning, geofencing, löneredovisningsrapporter, verktyg för flera platser, efterlevnad Från 3,25 $/användare When I Work Företag som behöver schemaläggningstjänster på en enda plattform Schemaläggning med ett klick, byte av arbetspass, synkronisering av löner, kontroll av arbetsbudget, mobilapp Från 2,50 $/användare Buddy Punch Fjärrteam och löneintegration GPS-spårning, ansiktsigenkänning, automatisering av tidrapporter, löneintegrationer, spårning av ledighet Från 4,49 $/användare Connecteam Team utan skrivbord och personalhantering Tidsklocka med GPS, automatisk schemaläggning, inbyggd meddelandefunktion, HR-verktyg, löneintegreringar Gratis plan; Betalda planer börjar på 29 $/månad

📮 ClickUp Insight: AI tar över världen, men en stor del av dina anställda tvekar att använda det. 22 % av respondenterna i vår undersökning är fortfarande skeptiska till att använda AI på arbetsplatsen. Hälften är oroliga för dataintegriteten, medan den andra hälften ifrågasätter AI:s tillförlitlighet. ClickUp hanterar dessa problem direkt med säkerhetsprotokoll i toppklass och transparenta AI-genererade svar som inkluderar källänkar och uppgiftsreferenser. Detta säkerställer att även de mest försiktiga teamen kan anamma AI-driven produktivitet med tillförsikt – utan att behöva oroa sig för datasäkerhet eller noggrannheten i sina insikter.

Den bästa programvaran för restaurangschemaläggning

Det går inte att förneka att det är svårt att driva en restaurang. Ta bort schemaläggningsproblemen med dessa schemaläggningsprogram för restauranger.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven schemaläggning för team och automatisering av arbetsflöden)

Hotell- och restaurangbranschen är alltid i rörelse. Därför är tid en bristvara. Det är därför du behöver ett allt-i-ett-program som erbjuder AI-driven personalplanering och automatisering av arbetsuppgifter på en och samma plattform.

ClickUp är en arbetsapp som kombinerar kunskapshantering, AI-driven personalplanering och automatisering av arbetsuppgifter i en och samma plattform. Så här kan ClickUp hjälpa restauranger att hantera sina scheman på ett bättre sätt.

ClickUp Brain

Tänk dig att ha ett intelligent system som lär sig ditt arbetsflöde och ständigt uppdaterar dig med viktig information, sammanfattningar av framsteg och åtgärder.

Det är ClickUp Brain för dig. AI-tekniken sammanställer din restaurangs viktigaste uppgifter, scheman och data till användbara insikter – allt på ett och samma ställe.

ClickUp Brain är särskilt användbart för att automatiskt generera scheman för anställda genom att analysera tidigare arbetsmönster, tillgänglighet och arbetsbelastning.

Skapa enkelt AI-genererade scheman för anställda baserat på befintliga data med ClickUp Brain

ClickUps arbetsbelastningsvy

ClickUps arbetsbelastningsvy balanserar personalens arbetsskift på ett effektivt sätt, vilket minskar arbetskraftskostnaderna och förhindrar över- eller underschemaläggning.

Visualisera arbetsmängden som varje teammedlem tilldelats under en vald tidsperiod med ClickUps arbetsbelastningsvy

Ett annat sätt att planera arbetspass utifrån dina anställdas tillgänglighet är att använda ClickUps mall för teamschema. Den ger en tydlig översikt över vem som arbetar, när och vilka uppgifter de ansvarar för.

💡 Proffstips: Varje sekund räknas när du driver en restaurang. För att förstå var din tid tar vägen erbjuder ClickUps tidrapporteringsfunktion automatisk tidsregistrering och manuell tidrapportering. Den integreras även med populära verktyg som Toggl, Harvest och Everhour, så att allt du rapporterar finns på ett och samma ställe.

ClickUp AI-driven kalender

ClickUp Calendar minskar visuellt kaos. Det är en AI-driven kalender som är utformad för att på ett intelligent sätt hantera ditt teams arbetsbelastning och effektivisera din produktivitet.

Tänk dig att ha en virtuell assistent som inte bara analyserar din arbetsbelastning utan också prioriterar arbetspassen och automatiskt tidsblockerar dem för optimal effektivitet.

Genom att integrera ClickUp och Google Kalender kan restauranger enkelt synkronisera schemaläggningsinformation mellan plattformarna.

Anslut ClickUp smidigt till dina befintliga kalendrar och dra nytta av AI-drivna funktioner som AI Notetaker

Alla åtgärder som vidtas i det ena programmet – till exempel att schemalägga ett nytt evenemang eller skapa en uppgift – uppdateras automatiskt i det andra programmet, vilket säkerställer en smidig planering.

Tyler Guthrie, intäktsdirektör på Home Care Pulse, säger att ClickUps arbetsbelastnings- och kalendervyer gör kapacitetsplaneringen till en barnlek.

Vyer över arbetsbelastning och kalender gör kapacitetsplaneringen mycket enklare. Översikten över vad teamen arbetar med är mycket bättre än tidigare.

Genom att integrera ClickUp och Google Kalender kan restauranger enkelt synkronisera schemaläggningsinformation mellan plattformarna. Så här gör du:

Utför scenarioplanering för att optimera schemaläggningen av arbetspass.

Använd en arbetsplan för att fastställa strukturerade rotationscykler (t.ex. ett 2-2-3-arbetsschema ).

Organisera teammedlemmarna i definierade skiftledningsstrukturer

Spåra och uppdatera månatliga scheman med automatiska aviseringar.

ClickUp-mall för schemaläggning

Du kan också prova ClickUps mall för schemaläggning. Denna mall hjälper restaurangchefer att strukturera arbetsdagarna effektivt genom att prioritera uppgifter som förberedelser, lagerkontroller och kundservice utan att behöva förlita sig på spridda kalkylblad.

Få gratis mall Strukturera arbetsdagar och prioritera dina uppgifter med ClickUps mall för schemaläggning.

Du får en tydlig tidsplan för rusningstider så att restaurangpersonalen kan samordna sina arbetsuppgifter.

På samma sätt förenklar ClickUps mall för arbetsscheman schemaläggningsprocessen med dra-och-släpp-redigering, uppdateringar i realtid och visuell organisering av arbetspass.

ClickUp Tasks

Hantera lager och prioritera viktiga uppgifter med ClickUp Tasks

Medan Calendar sköter arbetspassen hjälper ClickUp Tasks dig att hantera alla aspekter av restaurangens dagliga verksamhet.

Du kan till exempel schemalägga arbetspass, hantera lager och övervaka kundtjänstuppgifter genom att ställa in påminnelser, tilldela roller och spåra varje projekt i realtid. Du kan även skapa anpassade fält så att du alltid har koll på det som är viktigast för varje uppgift: förberedelser, kundorder eller underhåll.

Dessutom behöver du aldrig mer oroa dig för överlappande arbetsuppgifter tack vare den automatiska schemaläggningsfunktionen.

ClickUps bästa funktioner

Kalendervy : Planera och visualisera arbetsskift enkelt med ett dra-och-släpp-gränssnitt för snabba justeringar.

Återkommande uppgifter : Automatisera regelbundna arbetspass så att de schemaläggs utan manuell inmatning.

Tidrapportering : Övervaka anställdas arbetstider för korrekt löneberäkning och skiftplanering.

Mall för arbetsschema : Förenkla schemaläggningen för restaurangpersonal med realtidsuppdateringar och alternativ för byte av arbetspass.

ClickUp Automations : Skicka automatiska påminnelser om kommande arbetspass och meddela teammedlemmar om schemabändringar.

Anpassade fält : Lägg till detaljer som plats, roll och särskilda instruktioner för arbetspassuppdrag.

Mobilapp: Låt restaurangpersonal kolla sina scheman, stämpla in/ut och få aviseringar när de är på språng.

Begränsningar för ClickUp

Mångfalden av funktioner och mallar kan kännas överväldigande för förstagångsanvändare.

Mobilappens användarupplevelse kan vara ojämn, med ibland fördröjningar i uppdateringar.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

En av de största förändringarna har varit ClickUps integrationer och API-funktioner. Vi har automatiserat nästan hälften av våra manuella uppgifter, vilket har förbättrat effektiviteten avsevärt och frigjort tid för mer värdeskapande arbete. Möjligheten att anpassa instrumentpaneler, ställa in automatiseringar och integrera med våra befintliga verktyg gör ClickUp till en oumbärlig del av vår teknikstack.

En av de största förändringarna har varit ClickUps integrationer och API-funktioner. Vi har automatiserat nästan hälften av våra manuella uppgifter, vilket har förbättrat effektiviteten avsevärt och frigjort tid för mer värdeskapande arbete. Möjligheten att anpassa instrumentpaneler, ställa in automatiseringar och integrera med våra befintliga verktyg gör ClickUp till en oumbärlig del av vår teknikstack.

💡 Proffstips: Restaurangägare har ofta svårt att bestämma vad de ska ta itu med först. Utan en tydlig uppgiftshierarki riskerar du flaskhalsar och missade deadlines. Lär dig hur du prioriterar uppgifter effektivt i Hur man prioriterar uppgifter på jobbet och börja arbeta smartare, inte hårdare.

2. 7shifts (Bäst för restaurangspecifik schemaläggning och personalhantering)

via 7shifts

För att hantera schemaläggningen på en restaurang krävs ett verktyg som är särskilt utvecklat för branschens unika utmaningar. Till skillnad från allmän programvara för schemaläggning av anställda är 7shifts utformat exklusivt för restaurangchefer och anställda. Det har funktioner som tipsdelning, POS-integrationer och prognoser för arbetskraft.

En av de största utmaningarna i restaurangbranschen är att hålla scheman rättvisa och samtidigt balansera arbetskraftskostnaderna. 7shifts löser detta med sin automatiska schemaläggare, som skapar optimerade arbetsscheman baserat på anställdas tillgänglighet, historiska försäljningsdata och högtrafik.

7shifts bästa funktioner

Tilldela automatiskt optimerade arbetspass baserat på arbetskraftstrender, försäljningsprognoser och anställdas tillgänglighet med Auto-scheduler.

Synkronisera med branschledande lönesystem och POS-verktyg för att förbättra spårningen av arbetskraftskostnader och minska manuell inmatning med POS- och löneintegration.

få tillgång till engagemangsmätvärden i realtid med Manager Log Book och Spåra feedback om arbetsskift, hantera närvaro ochmed Manager Log Book och programvara för närvarohantering.

Övervaka skiftbyten, förseningar och närvaro för att identifiera potentiella problem med personalbehållningen med hjälp av Employee Engagement Dashboard.

Gör det möjligt för anställda att byta arbetspass, begära ledighet och få omedelbara aviseringar om kommande scheman med mobilappen.

Begränsningar för 7shifts

Överväldigande för förstagångsanvändare på grund av mångfalden av funktioner.

Enstaka synkroniseringsproblem med POS-integrationer från tredje part har rapporterats av vissa användare.

Mobilappen skulle kunna dra nytta av en mer intuitiv layout för skiftbyten och tidrapportering.

7shifts prissättning

Gratis

Entrée : 29,99 $/månad per plats

The Works : 69,99 $/månad per plats

Gourmet: 135 $/månad per plats

7shifts betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 190+ recensioner)

Vad säger riktiga användare om 7shifts?

Det underlättar kommunikationen med teamet, alla vet vilka uppgifter de har och det finns många verktyg för att byta skift, be om ledighet, granska skift etc. 7shifts har sparat enormt mycket tid med schemaläggningen och är också ett utmärkt kommunikationsverktyg med personalen.

Det underlättar kommunikationen med teamet, alla vet vilka uppgifter de har och det finns många verktyg för att byta skift, be om ledighet, granska skift etc. 7shifts har sparat enormt mycket tid med schemaläggningen och är också ett utmärkt kommunikationsverktyg med personalen.

3. Homebase (Bäst för små restaurangteam som behöver en allt-i-ett-lösning för schemaläggning och lönehantering)

via Homebase

Att driva en restaurang innebär en rad administrativa uppgifter som måste utföras i den heta och kaotiska miljön i ett hektiskt kök, särskilt när det gäller småföretag. Du behöver en app som heter Homebase som kombinerar personalplanering, tidrapportering och HR-hantering.

Till skillnad från de flesta schemaläggningsprogram för restauranger automatiserar Homebase även lönehanteringen, omvandlar tidrapporter till lönecheckar, deklarerar löneskatter och erbjuder till och med tidig tillgång till lön för anställda.

Homebases bästa funktioner

Personalplanering med dra-och-släpp-funktion och automatiska uppdateringar av arbetsskift

Tidrapportering med en inbyggd tidsklocka som fungerar på mobila enheter, surfplattor och POS-system.

Lönehantering som omvandlar tidrapporter till löner och hanterar skatteinlämningar automatiskt.

Teamkommunikation med inbyggd meddelandefunktion för att samordna skiftbyten och skicka uppdateringar.

Tipshantering som hämtar tipsdata från POS-system beräknar fördelningen och lägger till den i lönerna.

Homebase-begränsningar

Begränsad anpassning av schemavyer och rapporter

Vissa användare upplever ibland synkroniseringsproblem med integrationer från tredje part.

Avancerade HR- och efterlevnadsfunktioner är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Priser för Homebase

Basic : Gratis

Essentials : 24,95 $/månad per plats

Plus : 59,95 $/månad per plats

Allt-i-ett: 99,95 $/månad per plats

Homebase-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (128 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 093 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Homebase?

Jag är chef och använder Homebase, och det fungerar precis som det ska. Personalen kan stämpla in på en terminal eller direkt på sin telefon om du tillåter det. På varje anställds ”startskärm” visas en sammanfattning av deras kommande arbetspass etc., men också hur mycket pengar de har ”tjänat” hittills och de har möjlighet att ta ut sina pengar.

Jag är chef och använder Homebase, och det fungerar precis som det ska. Personalen kan stämpla in på en terminal eller direkt på sin telefon om du tillåter det. På varje anställds ”startskärm” visas en sammanfattning av deras kommande arbetspass etc., men också hur mycket pengar de har ”tjänat” hittills och de har möjlighet att ta ut sina pengar.

4. Deputy (Bäst för personalhantering och efterlevnad av arbetsrättsliga regler)

via Deputy

Varje restaurang har sin egen rytm – hektiska lunchrusningar, lugna eftermiddagar och oförutsägbara rusningstider. Det är en utmaning att hantera schemaläggningen och samtidigt se till att personalkostnaderna håller sig inom budgeten, men Deputy gör det enklare med AI-driven automatisk schemaläggning och realtidsuppföljning av arbetstiden.

Istället för att spendera timmar på att manuellt skapa restaurangscheman hjälper Deputy dig att automatisera skiftplaneringen med hänsyn till anställdas tillgänglighet, försäljningstrender och efterfrågeprognoser. Deputy utmärker sig särskilt när det gäller efterlevnad av arbetsrättsliga regler. Appen för arbetsscheman har inbyggd funktion för efterlevnad av Fair Workweek och spårning av övertid.

Deputy bästa funktioner

Optimera arbetsskift baserat på efterfrågan, försäljningsdata och arbetskraftskostnader med AI-driven automatisk schemaläggning .

Säkerställ att arbetslagstiftningen följs och undvik kostsamma böter med Fair Workweeks verktyg för regelefterlevnad.

Synkronisera direkt med lönesystem för att förhindra fel med tidrapportering och löneintegration.

Låt anställda byta arbetspass, kontrollera scheman och få aviseringar med en mobilvänlig schemaläggningsapp.

Spåra arbetskraftskostnader i realtid för att undvika överdrivna utgifter för arbetskraft och hantera budgetar effektivt.

Deputy-begränsningar

Vissa användare rapporterar om tillfälliga synkroniseringsproblem med tredjepartsintegrationer för lönehantering och POS.

Mobilappens gränssnitt kan kännas rörigt , särskilt för nya användare som hanterar flera team.

Avancerad rapportering och anpassade lönekonfigurationer är endast tillgängliga i företagsabonnemang.

Deputy-priser

Schemaläggning : 4,50 $/månad per användare

Tid och närvaro : 4,50 $/månad per användare

Premium : 6 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Deputy-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (310+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (740+ recensioner)

Vad säger riktiga användare om Deputy?

Deputy har varit ett fantastiskt tillskott till vår nyöppnade verksamhet, eftersom det har hjälpt oss att förenkla löneprocessen inom hotell- och restaurangbranschen och spara massor av tid! Supporten är fantastisk, med mycket snabba svar och bra uppföljning. Rekommenderas varmt!

Deputy har varit ett fantastiskt tillskott till vår nyöppnade verksamhet, eftersom det har hjälpt oss att förenkla löneprocessen inom hotell- och restaurangbranschen och spara massor av tid! Supporten är fantastisk, med mycket snabba svar och bra uppföljning. Rekommenderas varmt!

✨ Rolig fakta: De allra första hotellen i historien, kallade ryokans, etablerades i Japan i början av 600-talet. Dessa ryokans fungerade som rastplatser längs Sidenvägen och erbjöd resenärer en plats att vila på under sin resa.

5. Sling (Bäst för budgetplanering och teamkommunikation)

via Sling

För restauranger med flera filialer erbjuder Sling långsiktiga schemaläggningsalternativ, vilket gör det enklare att hantera arbetsskift på olika platser.

Med Sling kan restaurangchefer enkelt skapa, redigera och dela scheman, vilket minskar antalet sista minuten-ändringar och missförstånd. Plattformen stöder även tidrapportering och hantering av arbetskraftskostnader, vilket gör det enklare att kontrollera arbetskraftskostnaderna och hålla sig inom budgeten.

Slings bästa funktioner

Schemalägg arbetspass med dra-och-släpp-funktion och uppdateringar i realtid.

Spåra tid mobilt med geofencing för att säkerställa att anställda stämplar in från rätt plats.

Hantera arbetskraftskostnader för att spåra löner över tid och undvika schemaläggningskonflikter.

Kommunicera direkt med privata meddelanden och gruppmeddelanden utan externa appar.

Synkronisera kalendrar för att integrera med befintliga schemaläggningsverktyg.

Sling-begränsningar

Begränsade rapporterings- och anpassningsalternativ jämfört med mer avancerad schemaläggningsprogramvara.

Gränssnittet kan kännas rörigt när man hanterar stora team.

Vissa användare rapporterar mindre problem i mobilappen vid hantering av skiftbyten.

Priser för Sling

Gratis

Premium : 1,70 $/användare per månad

Företag: 3,40 $/användare per månad

Sling-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 180 recensioner)

6. ZoomShift (Bäst för småföretag och skiftbaserade team)

via ZoomShift

Företag som prioriterar timanställda uppskattar ZoomShift eftersom det erbjuder lättanvända funktioner som PTO-spårning, skiftbyte och kontroll av arbetskraftskostnader som hjälper chefer att hålla sig inom budgeten och samtidigt hålla medarbetarna nöjda.

Dessutom, med drag-and-drop-schemaläggning, automatiska påminnelser och inbyggd teamkommunikation, vet anställda alltid när och var de ska vara, vilket minskar antalet uteblivna och schemaläggningsförvirring.

ZoomShifts bästa funktioner

Dra-och-släpp-schemaläggning med återanvändbara mallar för arbetsplaner för enkel skiftplanering.

Spåra tid med GPS-verifiering och mobila in- och utstämningsalternativ.

Skicka automatiska påminnelser och bekräftelser på arbetspass för att minska antalet uteblivna.

Hantera spårning av ledighet och lediga dagar med godkännandeprocesser i realtid.

Ge insikter om arbetskraftskostnader för att hjälpa chefer att kontrollera övertid och hålla sig inom budgeten.

Möjliggör kommunikation inom teamet med privata meddelanden, gruppchattar och aviseringar om skiftbyten.

Begränsningar för ZoomShift

Saknar djupgående löneintegrering (stöder ännu inte ADP eller Paychex)

Ingen AI-driven automatisering av schemaläggningen som hos vissa konkurrenter.

Vissa rapporter är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Priser för ZoomShift

Essentials : Gratis

Startpaket : 2 $/användare per månad

Premium: 4 $/användare per månad

ZoomShift-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 110 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ZoomShift?

Vi är en ideell musiklokal på ett college som har ett team på över 40 studenter som hjälper oss att anordna våra evenemang. ZoomShift är till stor hjälp när det gäller att organisera evenemangets detaljer, datum, tid och position (dvs. vaktmästare/scenpersonal etc.). Möjligheten att be om vikarier är till stor hjälp eftersom högskolestudenter ibland har hektiska scheman. Eftersom studenter kommer och går/tar examen är det enkelt att lägga till och ta bort medlemmar.

Vi är en ideell musiklokal på ett college som har ett team på över 40 studenter som hjälper oss att anordna våra evenemang. ZoomShift är till stor hjälp när det gäller att organisera evenemangets detaljer, datum, tid och position (dvs. vaktmästare/scenpersonal etc.). Möjligheten att be om vikarier är till stor hjälp eftersom högskolestudenter ibland har hektiska scheman. Eftersom studenter kommer och går/tar examen är det enkelt att lägga till och ta bort medlemmar.

💡 Proffstips: Vill du erbjuda ditt team mer flexibilitet utan att förlora produktiviteten? Ett 9/80-arbetsschema kan vara den perfekta lösningen! Lär dig hur det fungerar och hur du implementerar det smidigt med schemaläggningsappar. Vad är ett 9/80-arbetsschema och hur fungerar det?

7. Planday (Bäst för företag med flera verksamhetsställen och komplexa schemaläggningsbehov)

via Planday

Har du någonsin känt att schemaläggning är ett heltidsjobb utöver ditt faktiska heltidsjobb? Planday hjälper dig att schemalägga smartare, kommunicera bättre och hålla löneutbetalningarna på rätt spår utan huvudvärk.

Planday är utvecklat för restauranger, hotell, butiker, vårdteam och företag av alla storlekar och automatiserar de tråkiga uppgifterna så att du kan fokusera på att driva verksamheten. Oavsett om du hanterar en eller flera platser hjälper Planday dig att hålla ditt team synkroniserat, minska arbetskraftskostnaderna och göra löneutbetalningarna till en barnlek.

Plandays bästa funktioner

Automatisera smart schemaläggning med efterfrågebaserad planering

Se till att anställda stämplar in från rätt plats med en stämpelklocka och geofencing.

Skapa lönerapporter med smidiga integrationer för löneberäkningar.

Gör det möjligt för anställda att själva byta skift, begära ledighet och skicka meddelanden med appen.

Förhindra övertidsöverträdelser och hantera pausregler med verktyg för regelefterlevnad .

Hantera schemaläggning för flera platser och kontraktsförvaring för HR-hantering.

Plandays begränsningar

Enligt användarrecensioner kan mobilappen vara långsam.

Högre kostnad än vissa konkurrenter, särskilt för små team.

Vissa avancerade rapporteringsfunktioner är endast tillgängliga i dyrare abonnemang.

Plandays priser

Startpaket : 3,25 $/månad per användare

Plus : 5,50/månad per användare + 27,50 $ i grundavgift

Pro: Anpassad prissättning

Planday-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (88 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (56 recensioner)

8. When I Work (Bäst för företag som behöver schemaläggningstjänster på en enda plattform)

via When I Work

When I Works rykte talar för sig själv – en lättanvänd plattform för schemaläggning och personalhantering som används av över 150 000 företag världen över.

Verktygets bästa funktion är att det automatiserar schemaläggningen, spårar tiden smidigt och håller teamen sammankopplade – allt på ett och samma ställe. Oavsett om du driver ett litet café, en butikskedja eller en växande vårdinrättning hjälper When I Work dig att skapa scheman på några minuter.

De bästa funktionerna i When I Work

Skapa scheman på några minuter med ett verktyg som bara kräver ett klick.

Hantera team på flera olika platser

Låt anställda byta eller avstå från arbetspass medan cheferna godkänner ändringarna direkt.

Synkronisera direkt med löneadministratörer för att effektivisera löneberäkningar.

Hantera personalbudgetar och undvik övertidskostnader

Begränsningar i When I Work

Vissa användare rapporterar att appen går långsamt och att det finns problem med utloggning.

Anpassningsfunktioner (såsom schemaläggningsregler) är låsta bakom dyrare nivåer.

Begränsad spårning av ledighet om du inte uppgraderar till Pro- eller Premium-planen.

När jag arbetar med prissättning

Essentials : 2,50 $/månad per användare

Pro : 5 $/månad per användare

Premium: 8 $/månad per användare

Betyg och recensioner för When I Work

G2 : 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 140+ recensioner)

Vad säger riktiga användare om When I Work?

Jag gillar att allt jag behöver finns på ett ställe. Jag gillar också att jag kan se både teamets schema och mitt eget personliga schema. Det var enkelt att implementera för teamet och med tanke på hur mycket vi använder det är jag glad att det är ett så lättanvänt system.

Jag gillar att allt jag behöver finns på ett ställe. Jag gillar också att jag kan se både teamets schema och mitt eget personliga schema. Det var enkelt att implementera för teamet och med tanke på hur mycket vi använder det är jag glad att det är ett så lättanvänt system.

✨ Rolig fakta: McDonald's är känt som en av världens mest populära restaurangkedjor, men har också titeln som världens största leksaksdistributör, tack vare sina Happy Meals!

9. Buddy Punch (Bäst för distansarbetande team och löneintegration)

via Buddy Punch

Om du hanterar timanställda, distansarbetare eller flera arbetsplatser gör Buddy Punch tidrapportering och lönehantering enkelt och smidigt. Med GPS-spårning, geofencing och ansiktsigenkänning kan du säkerställa att anställda stämplar in från rätt plats och i tid – utan manuell övervakning.

Buddy Punch är utformat för företag av alla storlekar och automatiserar lönehantering, spårar övertid och integreras med QuickBooks, Paychex och Workday, vilket gör det till en av de bästa lösningarna för tidrapportering och lönehantering som finns idag.

Buddy Punch bästa funktioner

Spåra tid mobilt med GPS-taggning och geofencing

Varna för övertid och tillhandahåll spårning i realtid för att förhindra överskridanden av arbetskraftskostnader.

Integrera lönehanteringen med QuickBooks, Paychex, Workday och mer.

Automatisera tidrapporter med detaljerade löne- och arbetskostnadsrapporter.

Förhindra att kollegor stämplar in åt varandra med webbkamera och ansiktsigenkänning vid incheckning.

Skapa flexibla scheman med dra-och-släpp-verktyg för skiftplanering.

Spåra ledighet och lediga dagar med automatiska godkännanden och upplupna belopp.

Begränsningar för Buddy Punch

Vissa skrivbordsfunktioner saknas på mobilen.

En grundavgift på 19 dollar per månad kan göra det kostsamt för små team.

Buddy Punch-priser

Starter : 4,49 $/användare + 19 $/månad i grundavgift

Pro : 5,99 $/användare + 19 $/månad i grundavgift

Enterprise: 10,99 $/användare + 19 $/månad i grundavgift

Buddy Punch-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 050 recensioner)

10. Connecteam (Bäst för team utan fasta arbetsplatser och personalhantering)

via Connecteam

Att hålla alla uppkopplade, organiserade och ansvariga är en utmaning om du driver en personalstyrka utan fasta arbetsplatser, oavsett om det är inom detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen, byggbranschen eller fälttjänster.

Connecteam löser detta problem genom att erbjuda en allt-i-ett-mobilapp för schemaläggning av anställda, tidrapportering, kommunikation, ledighetshantering och HR-hantering. Chefer kan schemalägga arbetspass, spåra timmar med GPS-aktiverade klockor, skicka meddelanden, tilldela uppgifter och lagra anställdas dokument – allt från en enda instrumentpanel.

Det är lika intuitivt för anställda: De kan stämpla in/ut, byta arbetspass, skicka in ledighetsansökningar och chatta med chefer från sina mobila enheter.

Connecteams bästa funktioner

Se till att anställda stämplar in från rätt plats med en tidsklocka och GPS-spårning.

Schemalägg arbetspass med dra-och-släpp-funktion, automatisk schemaläggning och byte av arbetspass.

Håll teamen samordnade med inbyggda meddelandefunktioner, nyhetsflöden och enkäter.

Förbättra effektiviteten på arbetsplatsen med checklistor, formulär och uppgiftshantering.

Förenkla HR-arbetet med introduktionsprogram, utbildningskurser och verktyg för prestationsuppföljning.

Integrera lönehanteringen med QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex och Xero.

Begränsningar för Connecteam

Geofencing-funktioner kan ibland vara opålitliga i områden med svaga signaler.

Avancerad löneautomatisering är inte lika robust som dedikerad löneprogramvara.

Vissa användare rapporterar om tillfälliga fördröjningar i appen vid hantering av stora datamängder.

Priser för Connecteam

Plan för småföretag : Gratis

Basic : 29 $/månad

Avancerad : 49 $/månad

Expert: 99 $/månad

Connecteam-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (2 241 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 221 recensioner)

✨ Rolig fakta: Nästan 40 % av amerikanerna har någon gång arbetat på en restaurang – antingen på heltid eller som ett kortvarigt extrajobb.

Här är några verktyg som inte hamnade på vår topp 10-lista men som kan vara värda att kolla in:

Toggl Track : Hjälper till att spåra anställdas arbetstimmar över flera skift och ger insikter om arbetseffektiviteten.

Zoho People : Integrera schemaläggning med lönehantering, ledighetshantering och prestationsutvärderingar.

Shiftboard: Upplev schemaläggning i realtid med kommunikationsverktyg för teamet för att säkerställa att arbetspassen fylls effektivt och att teamen håller sig synkroniserade.

Spara tid och bemästra restaurangschemaläggningen med ClickUp

Restaurangschemaläggning är ingen enkel sak – 83 % av den amerikanska arbetskraften prioriterar flexibla arbetstider. Men i en hektisk bransch som hotell- och restaurangbranschen måste det finnas en balans och transparent kommunikation.

Rätt schemaläggningsprogram för restauranger tar bort stressen från personalplaneringen. Så varför kämpa med sista minuten-avbokningar och förvirrande scheman?

ClickUp hanterar detta med automatiska påminnelser, byte av arbetspass, tidrapportering och till och med löneintegration. Är du redo att få din schemaläggning att fungera för dig? Registrera dig för ClickUp nu!