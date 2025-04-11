De 11 bästa CRM-systemen för skatterådgivare och bokförare

Under de senaste decennierna har USA behandlat över 120 miljoner skattedeklarationer per år, och bara under 2023 ökade antalet till 160 miljoner.

Det är mycket pappersarbete. Men för skatteexperter som hanterar allt detta? Arbetsbelastningen är ännu större. Och här är den verkliga utmaningen: tid och effektivitet.

Enligt vår senaste undersökning spenderar den genomsnittliga yrkesverksamma mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer.

Lägg nu till en missad uppföljning till det. För skatterådgivare innebär det förlust av förtroende och kaos.

Det är här CRM-programvara (customer relationship management) kan göra skillnad. CRM-system för redovisningsföretag och skatterådgivare effektiviserar bokföring, dokumenthantering, automatisering av arbetsflöden och hantering av kundrelationer.

Vill du införa ovanstående fördelar i ditt företag? Här är en sammanställd lista över de 11 bästa CRM-systemen för skatterådgivare som hjälper dig att göra rätt val.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över våra val av de 11 bästa integrerade CRM-plattformarna för skatterådgivare: Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Anpassningsbar kundhantering och automatisering av arbetsflöden AI-driven automatisering, kundportal, över 50 anpassningsbara dashboardkort Gratis, 7–12 USD/användare/månad; anpassade offerter för företag HubSpot Små skatterådgivningsföretag som behöver allt-i-ett-lösningar för försäljning, marknadsföring och CRM Anpassade formulär, e-postmallar, onboarding-arbetsflöden Pris från 15 USD/användare/månad; upp till 3 600 USD/användare/månad TaxDome Allt-i-ett-praxisadministration med kundportal Automatisering av e-signaturer, säker kundportal, visuella pipelines 800–1 200 dollar/år per användare Liscio Säker kundkommunikation och automatisering av arbetsflöden Säker meddelandehantering, automatisering av återkommande uppgifter, kommunikationstidslinje Pro: 75 USD/användare/månad; anpassade offerter för företag Pipedrive Försäljningsdrivna skatterådgivningsföretag som behöver en visuell pipeline Dra-och-släpp-pipeline, automatiserad uppföljning, e-postspårning 14–79 USD/användare/månad Zoho CRM Högst anpassningsbara skattearbetsflöden med inbyggda redovisningsintegrationer Zoho Books/Payroll-integration, automatiserade skatteregler, skatterapportering 20–65 USD/användare/månad Insightly Effektiv hantering av pipeline och automatisering av uppgifter Strukturerade pipelines, anpassade skattefält, deadlinebaserad automatisering 29–99 USD/användare/månad Accelo Automatisera kundhantering och tjänsteleverans i skatterådgivningsföretag Tidrapportering + fakturering, fullständig kundhistorik, sökbart registersystem Anpassad prissättning Nimble Kundhantering och engagemang integrerat med sociala medier Berikning av sociala profiler, e-postspårning, insamling av sociala leads 29,90 $/användare/månad Salesforce Skattebyråer på företagsnivå som behöver avancerad automatisering och analys AI-analys, påminnelser om deadlines, robusta integreringar med bokföringssystem 165–500 USD/användare/månad Method CRM QuickBooks- och Xero-integrerad kund-/fakturahantering Synkronisering av fakturering i realtid, självbetjäningsportal för kunder, automatiserade uppföljningar 25–74 USD/användare/månad

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för skatterådgivare?

Att hantera kunddata är redan tidskrävande, och skattesäsongen gör det bara värre. När de hanterar otaliga deadlines, e-postmeddelanden och dokument måste skatteexperter digitalisera sin verksamhet.

De senaste rapporterna från IRS visar att 23,1 miljoner elektroniska skattedeklarationer lämnades in, vilket bevisar att digitala lösningar är rätt väg att gå.

Det är därför ett CRM-system för skatterådgivare är så viktigt – det organiserar kundinformation, automatiserar uppgifter och ser till att ingenting faller mellan stolarna.

📌 Men alla CRM-system är inte lika bra för skatterådgivare. Här är en lista över de funktioner som är ett måste när du väljer rätt CRM-programvara: Organisera kundhanteringen: Lagra skattehistorik, deklarationsstatus, avdrag och viktiga finansiella data

Spåra uppgifter och deadlines: Skicka automatiska påminnelser om inlämningar, revisioner och uppföljningar

Lagra och säkra dokument: Förvara skattedeklarationer och underlag på en central plats.

Logga kommunikationshistorik: Spela in e-postmeddelanden, samtal och möten för fullständiga kundinteraktioner

Automatisera arbetsflöden: Hantera dokumentförfrågningar, uppföljningar och kundonboarding med minimal ansträngning.

Integrera med skattemjukvara: Synkronisera med bokföringsprogram som QuickBooks Online för uppdateringar av data i realtid.

Anpassa fält och rapportering: Skapa insikter om kundtrender, försäljningsprocesser och affärsresultat

Skapa rätt kundportal: Erbjud säker självbetjäning för skattedokument, fakturor, betalningar och kommunikation.

De 11 bästa CRM-systemen för skatterådgivare

Med rätt CRM-system kan skatterådgivningsföretag hantera kundkontakter, automatisera repetitiva uppgifter och fokusera på det som är viktigt – att hjälpa kunderna att ta sig igenom skattesäsongen utan stress. Här är våra val av de 11 bästa CRM-programmen som hjälper dig att hantera skattesäsongen.

1. ClickUp (Bäst för anpassningsbar kundhantering och automatisering av arbetsflöden)

🔎 Visste du att? Kundservice är den mest uppskattade egenskapen hos en skatterådgivare, med en betygsättning som är mer än fyra gånger högre än andra egenskaper.

Om du vill fortsätta att vara en av dina kunders ”10/10, skulle rekommendera” måste du prova ClickUps CRM för skatterådgivare. ClickUp är en allt-i-ett-app för arbete som kombinerar projektledning, dokumentlagring och teamkommunikation i en AI-driven plattform.

Låt oss se hur det kan underlätta ditt arbetsflöde!

Först och främst: Att jaga kunder är utmattande – och det är något som ingen lär dig på skatteskolan.

Så, vad kan du göra annorlunda? ClickUp Forms förenklar insamlingen av kunddata och automatiserar intaget i ditt CRM-system.

Kom igång Skapa uppgifter, automatisera svar och effektivisera inkassoprocesser med ClickUp Forms.

De låter dig också omedelbart skapa åtgärdsbara uppgifter baserade på inlämnade uppgifter – oavsett om du samlar in information om kundernas onboarding, utgiftsrapporter eller efterlevnadsdata.

Med hjälp av anpassade fält i ClickUp CRM kan redovisnings-, finans- och skatteexperter som du spåra viktiga kunddata som deklarationsstatus, skatteår, fakturastatus och dokumentdeadlines – allt på ett och samma ställe. Du kan filtrera uppgifter efter kundtyp (t.ex. företag eller privatperson), märka brådskande ärenden och skapa skräddarsydda arbetsflöden. Det är ett flexibelt sätt att organisera och prioritera arbetet utan att drunkna i kalkylblad.

Skapa den perfekta kunddatabasen för din revisionsbyrå med hjälp av anpassade fält i ClickUp CRM.

ClickUp for Accounting gör det dessutom möjligt för yrkesverksamma att lagra skattedeklarationer, finansiella rapporter och efterlevnadsdokument i ett centraliserat, sökbart system som kan delas med kunderna med hjälp av ClickUp Docs -hubben.

Du behöver inte längre bläddra igenom mappar; hitta och lagra dina skattefiler enkelt i ClickUp Docs Hub

Ännu bättre är att alla dina dokument inte är statiska, utan kan användas. Du kan samarbeta live med ditt team och omvandla kommentarer, feedback och uppdateringar i ett dokument till nya uppgifter.

Oavsett om det handlar om att uppdatera en skatteberäkning eller följa upp saknade uppgifter kan varje bit av lagrad information bli ett steg framåt med ClickUp Tasks.

💡 Proffstips: Med ClickUp Automations kan du omedelbart utlösa uppföljningsuppgifter utan manuellt arbete. Om en kunds faktura är förfallen eller en budget överskrider gränserna kan till exempel en uppgift skapas automatiskt och tilldelas med hjälp av enkla när-då-utlösare.

Här är en snabbguide om hur du använder AI för att automatisera uppgifter 👇🏻

Nu till en av de viktigaste funktionerna.

Att manuellt gå igenom kundinformation är ett säkert recept på utbrändhet under skattesäsongen.

ClickUp för finansavdelningar låter yrkesverksamma skapa högkvalitativa rapporter, utföra viktiga beräkningar direkt med hjälp av formelfält och alltid ligga steget före med betalningar tack vare övervakningsverktyg i realtid som ClickUp Dashboards.

Visualisera redovisnings- och finansdata i realtid med ClickUp Dashboards

Dessutom gör ClickUps integrationer med över 1000 verktyg som QuickBooks och Xero det till den enda plattform du behöver för att hantera alla dina skatterelaterade uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa skattedashboards: Visualisera kunddata, framsteg i skatteinlämningen, intäktsinsikter och efterlevnadsstatus med över 50 dashboard-widgets.

Synkronisera deadlines med kalendervyn: Håll koll på deklarationsdatum, kundmöten och efterlevnadsuppgifter genom att integrera ClickUp med Google Kalender och Outlook.

Centralisera e-postmeddelanden för smidig kundkommunikation: Hantera kundernas e-postmeddelanden, skattefrågor och projektuppdateringar direkt i ClickUp.

Möjliggör självbetjäning med en kundportal: Ge kunderna tillgång i realtid till skattedokument, fakturor och status för inlämnade deklarationer.

Påskynda processer med AI-driven automatisering: Använd över 100 automatiseringsmallar och AI-drivna triggers för att tilldela uppgifter, skicka påminnelser om deadlines och uppdatera status för skattedeklarationer direkt.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid för nya användare att lära sig alla funktioner.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har varit en game changer för min revisionsbyrå när det gäller uppgiftshantering, registrering av fakturerbara timmar och bokföring. Jag rekommenderar det varmt.

ClickUp har varit en game changer för min revisionsbyrå när det gäller uppgiftshantering, registrering av fakturerbara timmar och bokföring. Jag rekommenderar det varmt.

💡 Proffstips: Om det känns för svårt att sätta upp ett CRM-system från grunden kan du börja med gratis, anpassningsbara CRM-mallar. De hjälper dig att lära dig grunderna och utveckla självförtroendet att arbeta med mer avancerade CRM-verktyg.

2. HubSpot (Bäst för små skatterådgivningsföretag som behöver en allt-i-ett-lösning för försäljning, marknadsföring och CRM)

via HubSpot

Ingen talar tillräckligt om detta, men de flesta skatterådgivare tillbringar större delen av sin tid med att leta efter kundinformation. Detta är naturligtvis inte den bästa metoden i en bransch där deadlines är viktiga.

HubSpot CRM förstår dock detta. Det organiserar alla skatteregister, lead-interaktioner och uppföljningar på ett överskådligt sätt så att du inte behöver leta efter detaljer i sista minuten.

Nu kan du istället för att jaga pappersarbete fokusera på att hjälpa kunderna med inbyggda funktioner för kundkommunikationshantering.

HubSpots bästa funktioner

Spåra kundregistreringar, offerter och skattetjänstavtal i en enda instrumentpanel.

Konvertera leads med hjälp av anpassningsbara formulär, e-postmallar och automatiserade arbetsflöden.

Planera kundmöten och deadlines med inbyggda kalendrar och påminnelser.

HubSpots begränsningar

Avancerade verktyg kräver abonnemang på högre nivå

Anpassade rapporter är begränsade i de lägre nivåerna av abonnemangen.

HubSpot-priser

Marketing Hub Starter: 15 USD/månad per användare

Startplattform för kunder: 15 USD/månad per användare

Marketing Hub Professional: 800 USD/månad per användare

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad per användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

HubSpot är en mycket komplett programvara som hjälper oss att upprätthålla kontrollen och övervakningen av vår verksamhet och som också är lämplig för alla B2B- eller B2C-företag inom en rad olika segment, bland annat redovisning och handel...

HubSpot är en mycket komplett programvara som hjälper oss att upprätthålla kontrollen och övervakningen av vår verksamhet och som också är lämplig för alla B2B- eller B2C-företag inom en rad olika segment, bland annat redovisning och handel...

3. TaxDome (Bäst för skatterådgivare som söker en allt-i-ett-lösning för praktikhantering med en kundportal)

via TaxDome

Hela poängen med att ha tillgång till avancerad CRM-teknik är att kunna minska vissa av de repetitiva manuella uppgifterna.

Manuellt arbete, såsom uppföljningar eller begäranden om dokumentdelning, blir snabbt mycket i en skatterådgivningsbyrå. TaxDome tar bort det från din lista med inbyggd automatisering som är speciellt utformad för CRM-arbetsflöden.

Från kundintag till e-signaturer driver det uppgifterna framåt utan ständig handhållning – så att ditt team kan fokusera på uppgifter som faktiskt kräver en mänsklig touch.

TaxDomes bästa funktioner

Automatisera skatteuppgifter som dokumentinsamling, uppföljningar och arbetsflöden för e-signaturer.

Erbjud säker kundkommunikation och dokumentdelning via portal + mobilapp

Organisera kundpipelines för att visualisera framsteg inom skattetjänster

Begränsningar för TaxDome

Begränsad anpassning av arbetsflöden jämfört med bredare CRM-system

Inte idealiskt för företag med stora, komplexa kunddatabaser

Priser för TaxDome

Solo: 800 USD/år per användare

Pro: 1000 USD/år per användare

Företag: 1 200 USD/år per användare

TaxDome-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TaxDome?

Det finns så många användbara verktyg i TaxDome! Med hjälp av pipelines kan vi automatisera flera administrativa uppgifter och frigöra tid. Kunderna uppskattar att det är så användarvänligt, och taggarna gör det enkelt att hålla ordning på allt.

Det finns så många användbara verktyg i TaxDome! Med hjälp av pipelines kan vi automatisera flera administrativa uppgifter och frigöra tid. Kunderna uppskattar att det är så användarvänligt, och taggarna gör det enkelt att hålla ordning på allt.

📖 Läs också: Mallar för kundportaler

📮 ClickUp Insight: Tidshantering är en extra stressfaktor för dina medarbetare 92 % av kunskapsarbetare förlitar sig på personliga strategier för tidshantering, men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering saknar kraftfulla inbyggda funktioner för tidsspårning och prioritering. Denna brist kan göra det svårare att hantera uppgifter på ett effektivt sätt. ClickUps automatiseringar, AI-drivna schemaläggning och tidrapporteringsverktyg eliminerar gissningar genom att erbjuda datadrivna rekommendationer.

4. Liscio (Bäst för skatterådgivare som prioriterar säker kundkommunikation och automatisering av arbetsflöden)

via Liscio

Liscio CRM för skatterådgivare eliminerar behovet av fram- och återkommande kommunikation mellan ditt säljteam och kunderna genom att centralisera kundinteraktionerna på en säker plattform.

Denna CRM-programvara för redovisning erbjuder en dedikerad kundportal med funktioner för kunduppföljning och kommunikation, vilket gör kundengagemanget mer effektivt.

Liscios bästa funktioner

Säker kundkommunikation och dokumentdelning i en portal

Automatisera återkommande uppgifter som påminnelser, formulärinlämningar och godkännanden av skattedeklarationer.

Spåra all kundkommunikation via e-post, samtal och meddelanden i en tidslinje

Begränsningar för Liscio

Tvåvägskommunikation via SMS medför extra kostnader.

Liscio-priser

Pro: 75 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Liscio-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

5. Pipedrive (Bäst för försäljningsinriktade skatterådgivningsföretag som behöver en visuell pipeline och leadspårning)

via Pipedrive

Under skattesäsongen har du redan fullt upp med att ta emot nya kunder och hantera leads. Så hur ska du ens hinna fundera på möjligheter till merförsäljning?

För att lösa detta ger Pipedrive skatteexperter en tydlig visuell pipeline för att hantera varje steg. Från den första konsultationen till avslutande av avtal gör detta verktyg det enkelt att se var varje kund befinner sig och vad som behöver uppmärksammas härnäst.

Pipedrives bästa funktioner

Visualisera skattetjänsternas pipeline och följ framstegen mellan olika steg med enkla dra-och-släpp-funktioner.

Automatisera kunduppföljningar med smart schemaläggning och påminnelser

Skicka och spåra e-postmeddelanden inom plattformen för att få insikter om engagemanget.

Begränsningar i Pipedrive

Rapporteringsverktygen är grundläggande jämfört med konkurrenterna.

Vissa integrationer kräver manuell konfiguration.

Pipedrive-priser

Essential : 14 USD/månad per användare

Avancerat: 24 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Kraft: 59 $/månad per användare

Enterprise: 79 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

Jag gillar gränssnittet och användarvänligheten. Det är mycket enkelt att anpassa pipelines efter ditt arbetsflöde och lägga till taggar till kontakter för att segmentera dina data.

Jag gillar gränssnittet och användarvänligheten. Det är mycket enkelt att anpassa pipelines efter ditt arbetsflöde och lägga till taggar till kontakter för att segmentera dina data.

📖 Läs också: Hur man effektivt hanterar en kundbudget för ett framgångsrikt projekt

6. Zoho CRM (Bäst för mycket anpassningsbara skattearbetsflöden med inbyggda redovisningsintegrationer)

via Zoho CRM

Zoho CRM:s fördel är att det är utvecklat med skatteexperter i åtanke.

Zoho Books och Zoho Payroll har inbyggda skatteberäkningar, anpassade regler och direktintegrationer, vilket samlar kundhantering och skattedata under ett och samma tak.

Det innebär färre workarounds och mer tid att ägna åt kunderna istället för att koppla ihop olika system.

Zoho CRMs bästa funktioner

Ställ in automatiserade skatteregler och tillämpa specifika skattesatser på transaktioner

Integrera direkt med Zoho Books och Payroll för att effektivisera redovisningsarbetsflödena.

Skapa skatteinriktade rapporter som kunddemografi och deklarationstrender

Begränsningar för Zoho CRM

Gränssnittet har en brant inlärningskurva för nya användare.

Startpaket begränsar tillgången till avancerad automatisering

Priser för Zoho CRM

Standard : 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Enterprise: 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4,1/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

Zoho har utvecklat en hel uppsättning applikationer, från bokföringsprogram till chattplugin, som fungerar integrerat så att du från en enda instrumentpanel får överblick över alla dina affärsverksamheter.

Zoho har utvecklat en hel uppsättning applikationer, från bokföringsprogram till chattplugin, som fungerar integrerat så att du från en enda instrumentpanel får överblick över alla dina affärsverksamheter.

💡 Proffstips: Känns det som en oändlig revision att balansera bokföringen? Spara tid på manuell bokföring med dessa kostnadsfria bokföringsmallar.

7. Insightly CRM (Bäst för skatterådgivare som behöver kraftfull pipelinehantering och automatisering av arbetsuppgifter)

via Insightly

Även om du kanske hanterar hundratals skattedeklarationer varje vecka, så förändrar det inte det faktum att varje kunds skattedeklaration känns som ett eget miniprojekt.

Det är därför Insightly CRM hjälper dig att hantera dem som en helhet. Till skillnad från traditionella CRM-system som bara fokuserar på försäljningsprocessen, ger Insightly dig strukturerade pipelines som är byggda för arbetsintensiva affärsprocesser – som att förbereda, granska och lämna in deklarationer.

Insightly CRM:s bästa funktioner

Visualisera varje kunds skattedeklarationsprocess genom strukturerade pipelines.

Anpassa skattespecifika fält för att spåra avdrag, deklarationsstatus och inkomst.

Automatisera kunduppföljningar och skatteförberedelser med deadline-triggers

Insightly CRM-begränsningar

Det finns begränsningar för lagring av dokument i baspaketen.

Installationen kan kännas komplex för mindre team.

Priser för Insightly CRM

Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Insightly CRM-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Insightly CRM?

Har alla funktioner som ett företag behöver, såsom användarvänlighet, robust rapportering och anpassningsmöjligheter, utan de höga kostnaderna som andra välkända CRM-system medför.

Har alla funktioner som ett företag behöver, såsom användarvänlighet, robust rapportering och anpassningsmöjligheter, utan de höga kostnaderna som andra välkända CRM-system medför.

8. Accelo (Bäst för automatisering av kundhantering och tjänsteleverans i skatterådgivningsföretag)

via Accelo

I de flesta CRM-system är fakturering en eftertanke. Med Accelo är det inbyggt i ditt arbetsflöde. Skattebyråer kan spåra tid, hantera kundarbete och generera fakturor – allt i samma system.

Det innebär mindre intäktsförluster och större tydlighet om vilket arbete som är fakturerbart, vad som är pågående och vad som är försenat.

Accelos bästa funktioner

Automatisera fakturering, tidrapportering och uppgiftsfördelning från ett enda system.

Se fullständig kundhistorik, inklusive e-postmeddelanden, fakturor och serviceuppdateringar

Använd avancerad sökning för att snabbt hitta skatteregister och kundfiler

Accelos begränsningar

Det krävs utbildning för att vänja sig vid det komplexa gränssnittet.

Anpassade priser kan avskräcka mindre företag

Accelos priser

Professionell: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Avancerat: Anpassad prissättning

Accelo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Accelo?

Jag gillar integrationen mellan programvaran och min bokföringsprogramvara och fjärrhanteringsprogramvara. Det samlar alla aktiviteter på ett ställe.

Jag gillar integrationen mellan programvaran och min bokföringsprogramvara och fjärrhanteringsprogramvara. Det samlar alla aktiviteter på ett ställe.

🔮 Viktiga insikter: Varför jonglera med flera verktyg när du kan låta ClickUp sköta allt? Eftersom CRM och projektledning tillsammans leder till smidiga skattearbetsflöden och noll kaos.

9. Nimble (Bäst för kundhantering och kundengagemang integrerat med sociala medier)

via Nimble

Nimble CRM för skatterådgivare gör det enkelt att hantera kundrelationer och automatisera uppföljningar – samtidigt som kunddata hämtas från e-post, sociala medier och andra plattformar.

Med kontaktberikning och pipelinehantering kan skatterådgivare och revisorer fånga upp leads, vårda kundrelationer och hålla koll på deadlines under skattesäsongen utan manuellt krångel!

Nimble bästa funktioner

Berika kundprofiler automatiskt med hjälp av integrationer med LinkedIn, Twitter och Gmail.

Spåra e-postmeddelanden och automatisera uppföljningar under skattesäsongen från en enda instrumentpanel.

Fånga upp leads via sociala medier eller e-post och tilldela dem till skattearbetsflöden

Begränsningar i Nimble

Filens lagringskapacitet är begränsad

Få avancerade rapporteringsverktyg för redovisningsspecifika insikter

Nimble-prissättning

Affärsplan: 29,90 $/månad per användare

Nimble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Nimble?

Nimble-programvaran har ett fantastiskt gränssnitt och fantastiska instrumentpaneler som bidrar till automatisering av lönehanteringen. Denna plattform har också avsevärt förbättrat anpassningen av alla våra organisationsplaner så att de passar alla våra kunders önskemål.

Nimble-programvaran har ett fantastiskt gränssnitt och fantastiska instrumentpaneler som bidrar till automatisering av lönehanteringen. Denna plattform har också avsevärt förbättrat anpassningen av alla våra organisationsplaner så att de passar alla våra kunders önskemål.

10. Salesforce (Bäst för skatterådgivningsföretag på företagsnivå som behöver avancerad automatisering och analys)

via Salesforce

Om ditt företag hanterar ett stort antal kunder kan det vara svårt att hålla ordning. Salesforce hjälper till genom att samla kundregister, skattedatum och rapportering i ett enda system.

Dessutom gör anpassade instrumentpaneler och integrationer med programvara för redovisningsprojektledning det till ett bra val för företag som behöver mer struktur och bättre översikt i takt med att de växer.

Salesforces bästa funktioner

Ställ in automatiska påminnelser för deadlines, dokumentförfrågningar och möten

Använd AI-driven analys för prognoser av skatteintäkter och kundinsikter

Integrera med de viktigaste redovisningsverktygen och dokumentsystemen

Begränsningar i Salesforce

Dyrt för mindre företag

Anpassning och installation kan vara komplicerat

Priser för Salesforce

Enterprise: 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

🔮 Viktiga insikter: Att implementera ett projektredovisningssystem behöver inte vara en mardröm med siffror – följ denna steg-för-steg-guide för att göra det rätt: Hur man använder projektredovisning.

11. Method CRM (bäst för QuickBooks- och Xero-integrerad kund- och fakturahantering)

via Method CRM

När ditt CRM-system kommunicerar direkt med din bokföringsprogramvara fungerar allt smidigare. Method CRM integreras sömlöst med QuickBooks och Xero, så att kunduppgifter, fakturor och betalningar hålls synkroniserade – utan dubbelregistreringar och utan missade faktureringar.

Method CRM:s bästa funktioner

Synkronisera fakturerings- och finansdata med QuickBooks och Xero i realtid

Möjliggör självbetjäning för kunderna genom en portal med företagets varumärke för fakturor och betalningar.

Automatisera kunduppföljningar, förslagsarbetsflöden och tjänsteförnyelser

Begränsningar för Method CRM

Kräver utbildning för att implementera automatisering på ett effektivt sätt

Kan ha integrationsproblem med äldre system

Priser för Method CRM

Kontaktadministration: 25 USD/månad per användare

CRM Pro: 44 USD/månad per användare

CRM Enterprise: 74 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Method CRM

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Förutom våra 11 bästa val finns här några fler CRM-programvarualternativ för skatterådgivare som kan passa dig: Calendly: Med Calendly kan kunder boka skattekonsultationer direkt i din kalender, så att du kan ägna mer tid åt att fylla i deklarationer och göra det enklare än någonsin att boka kundmöten.

Dext: Dext kan extrahera viktiga data från bilder av kvitton, kategorisera dem och synkronisera dem med din bokföringsprogramvara, vilket underlättar automatisk kvitt- och utgiftshantering.

Canopy: Canopy är fullspäckat med funktioner som säkra kundportaler, automatisering av arbetsflöden och dokumenthantering som hjälper revisorer och revisionsbyråer med effektiv skattehantering.

ClickUp CRM hjälper dig att hantera skattesäsongen utan stress

77 % av företagen ökade sina budgetar för skattetransformation och automatisering under räkenskapsåret 2024, en ökning från 67 % under räkenskapsåret 2023 – ett tydligt tecken på att företagen satsar allt mer på teknikdriven skattehantering.

Det är alltså ingen överraskning att skatteexperter måste digitalisera sig för att hänga med. Men varför nöja sig med en otillräcklig lösning när du kan få allt?

Trinetix portföljförvaltare Kateryna Sipakova uttrycker det bäst:

Vi ville inte använda ett nytt verktyg för en funktion och ett annat verktyg för en annan funktion. Vi ville ha projekt, interna processer och mål samlade på ett och samma ställe. ClickUp hade alla funktioner som våra team behövde.

Vi ville inte använda ett nytt verktyg för en funktion och ett annat verktyg för en annan funktion. Vi ville ha projekt, interna processer och mål samlade på ett och samma ställe. ClickUp hade alla funktioner som våra team behövde.

Det är därför ClickUps CRM för skatterådgivare är din ultimata arbetsflödeskompanjon!

Det gör att du kan spåra kundinteraktioner, automatisera skattedatum, centralisera dokument och integrera med bokföringsprogram som QuickBooks och Xero – allt i en intuitiv plattform som erbjuder den mest omfattande lösningen för en stressig skattesäsong.

Vill du slippa drunkna i skatteproblem? Registrera dig för ClickUp idag!