De 10 bästa DeskTime-alternativen för tidrapportering 2025

DeskTime är en pålitlig tidrapporteringsprogramvara med ett enkelt användargränssnitt. Men den kan inte göra mycket mer än att rapportera tid och hantera uppgifter, eller hur?

Visst, du kan övervaka arbetstimmar, hantera enkla projekt och till och med spåra tid i dina webbläsare. Men det räcker inte riktigt för att optimera arbetsflöden och öka ditt teams produktivitet.

Om du har funderat på om DeskTime verkligen uppfyller dina behov är det kanske dags att utforska ett mer avancerat alternativ till DeskTime – ett som erbjuder mer än bara en tidslogg.

Vi har sammanställt de 10 bästa DeskTime-alternativen som går utöver automatisk tidrapportering. Dessa verktyg hjälper till med tidrapportering för projekt, övervakning av anställda, produktivitetsanalys och detaljerad rapportering – allt utformat för att motverka prokrastinering, förbättra ansvarstagandet och maximera effektiviteten.

Oavsett om du hanterar distansarbetande team, kontorsanställda eller frilansare finns det ett verktyg på denna lista som passar ditt arbetsflöde!

👀 Visste du att? En studie har visat att bara 20 minuters avbrott i arbetet skapar betydligt högre stress och frustration hos människor. Detta visar ytterligare hur viktigt det är med tidsblock och tidrapportering för att upprätthålla en jämn produktivitet.

Vad ska du leta efter i DeskTime-alternativ?

Alla som driver ett företag med ett distansarbete team vet att generiska tidsregistreringsfunktioner inte längre räcker till. Här är vad du bör leta efter när du väljer ett alternativ till DeskTime:

Anpassningsbara mallar för tidrapportering: Vem har tid att skapa tidrapporter från grunden för varje projekt? Välj ett verktyg som erbjuder färdiga Vem har tid att skapa tidrapporter från grunden för varje projekt? Välj ett verktyg som erbjuder färdiga mallar för tidrapportering och offline-tidrapportering för extra bekvämlighet.

Automatiserade tidrapporter: Manuella tidsloggar kan vara felbenägna. Leta efter ett verktyg med Manuella tidsloggar kan vara felbenägna. Leta efter ett verktyg med automatiserade tidrapporter för att säkerställa exakta fakturerbara timmar utan extra ansträngning.

Teamsamarbete: Ditt DeskTime-alternativ bör göra det möjligt för intressenter att tilldela uppgifter, lägga till specifikationer och checklistor samt övervaka prestanda från en centraliserad instrumentpanel.

Personlig arbetsbelastningsvy: Ett bra verktyg för tidrapportering eller tidrapporteringsapp bör erbjuda flexibla uppgiftsvyer, så att användarna kan växla mellan listor, tavlor och kalendrar för att anpassa dem efter sina arbetsflödespreferenser. Ett bra verktyg för tidrapportering ellertidrapporteringsapp bör erbjuda flexibla uppgiftsvyer, så att användarna kan växla mellan listor, tavlor och kalendrar för att anpassa dem efter sina arbetsflödespreferenser.

Integrationer och tillägg: Det rätta verktyget ska kunna integreras med din befintliga teknikstack och erbjuda webbläsartillägg för Chrome och andra plattformar för att smidigt synkronisera fakturerbara timmar.

Säkerhet i företagsklass: Se till att tidsspåraren erbjuder datakryptering och GDPR-kompatibilitet för att skydda känslig information.

Rapportering i realtid: Utöver detaljerade tidsrapporter om prestanda bör tidrapporteringsverktyget ge omedelbar insikt i produktiviteten och uppdateringar om slutförda uppgifter för att eliminera flaskhalsar i Utöver detaljerade tidsrapporter om prestanda bör tidrapporteringsverktyget ge omedelbar insikt i produktiviteten och uppdateringar om slutförda uppgifter för att eliminera flaskhalsar i tidrapporteringshanteringen.

Skalbarhet: När ditt företag växer bör din tidrapporteringsprogramvara kunna skalas upp i takt med det – så att den kan hantera fler användare, projekt och uppgifter utan att prestandan försämras.

De 10 bästa DeskTime-alternativen

Nu när du vet vad du ska leta efter i ett produktivitetsverktyg, här är några gratis DeskTime-alternativ som passar dina behov. Låt oss utforska de viktigaste funktionerna, begränsningarna, priserna och betyg för att se vilket som passar dig bäst.

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-programvaran för arbetshantering och tidrapportering)

Organisera dina uppgifter och spåra tid i anpassningsbara listor med ClickUp

ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, erbjuder smidig hantering av arbetsbelastning och tidrapportering i en centraliserad plattform.

Till skillnad från DeskTime är det en holistisk plattform för uppgiftshantering med noggranna tidsregistreringsfunktioner, inte bara en programvara för tidrapportering.

Du får allt du behöver för att prioritera dina uppgifter, från hierarkiska att göra-listor och återkommande påminnelser till automatisk tidrapportering och rapportering.

Börja spåra tiden enkelt genom att slå på och av timern för varje uppgift. Behöver du logga tidigare arbete? Ange helt enkelt manuellt timmarna för den tid som har lagts ner i efterhand.

ClickUp erbjuder också tidrapporter med automatisk spårning, som ger en detaljerad översikt över den tid som spenderats på varje projekt, vilket möjliggör bättre produktivitetsinsikter och korrekt fakturering.

Lägg till anteckningar, taggar, etiketter och mer med ClickUp Project Time Tracker.

Vill du ha automatisk tidrapportering för uppgifter i flera Chrome-flikar? ClickUps Chrome-tillägg är lösningen! Det spårar smidigt tiden som läggs på uppgifter på datorer, mobiler och webbläsare, vilket garanterar korrekta data oavsett var du arbetar.

Spåra ungefärlig tid per uppgift med ClickUp Time Estimates

Du kan också ställa in idealiska tidsuppskattningar för uppgifter och spåra faktisk tid som spenderats med ClickUp Time Estimates.

För att se ett projekts totala tidsuppskattning, aktivera tidsuppskattningssammanställningen. Uppgifterna visar den totala tidsuppskattningen från huvuduppgiften och dess underordnade uppgifter.

ClickUp Project Time Tracking-paketet har allt du behöver för att hålla koll på tidsregistreringen. Du kan lägga till anteckningar till varje tidsregistrering, vilket gör det enkelt att spåra exakt hur lång tid uppgifterna tar. Dessutom kan du märka, tagga och prioritera dina uppgifter – så när du behöver hitta något snabbt har du det direkt till hands.

Har du angett fel förfallodatum och tid? Ingen fara! Du kan alltid redigera datum och tid för uppgifter.

Använd arbetsbelastningsvyn i ClickUp för att spåra ditt teams arbetsbelastningskapacitet.

Med arbetsbelastningsvyn i ClickUp kan du ställa in och spåra ditt teams bandbredd och lägga till tidsuppskattningar och prioriteringar för att hålla ordning. Upptäck uppgifter som behöver extra stöd innan de blir flaskhalsar, och dra och släpp enkelt uppgifter för att schemalägga dem i kalendern.

ClickUp förenklar tidrapporteringen med anpassningsbara mallar för tidrapporter. Till exempel hjälper ClickUp Services Timesheet Template till att spåra anställdas arbetstider, upptäcka obalanser i arbetsbelastningen och identifiera utbildningsluckor för bättre teamproduktivitet.

Få gratis mall Använd ClickUp Services Timesheet Template för att spåra tid, kostnader och resurser för varje tjänst du tillhandahåller.

ClickUps bästa funktioner

Använd anpassningsbara mallar för tidsblockering och tidrapportering för att övervaka produktiviteten.

Håll koll på uppgifterna med påminnelser om tidrapporter

Schemalägg uppgifter på daglig, veckovis och månadsvis basis med ClickUp Dates and Times

Få tillgång till data på en centraliserad instrumentpanel för att spåra produktivitet, upptäcka risker och optimera effektiviteten med tidsrapportering.

Kategorisera uppgifter med etiketter, anteckningar, relevanta dokument och checklistor för att hålla ditt team samordnat.

💡Proffstips: Med ClickUps globala timer kan du stoppa tiden från vilken enhet som helst och växla mellan olika projekt.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan tycka att de omfattande funktionerna för tidrapportering av projekt är överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en Trustradius-recensent skrev:

Tidsregistrering har gjort det möjligt för team att bättre hantera resurser och flytta fokus efter behov, både internt och i företaget som helhet.

Tidsregistrering har gjort det möjligt för team att bättre hantera resurser och flytta fokus efter behov, både internt och i företaget som helhet.

2. Hubstaff (bäst för övervakning av distansanställda)

via Hubstaff

Hubstaff är en tidsregistreringsprogramvara för flera enheter som kan omvandla tidsdata från din dator, mobil eller GPS till tidrapporter. Granska helt enkelt tiden, redigera fakturerbara timmar och lämna kommentarer för noggrannhet och transparens.

Till skillnad från DeskTime integreras Hubstaff även med betalningsplattformar som Deel och Wise. Chefer kan godkänna tidrapporter med ett klick, och varje anställd och leverantör får rätt belopp utbetalt. Det finns inget behov av att beräkna och behandla betalningar individuellt.

Hubstaffs bästa funktioner

Spåra närvaro och tillgänglighet på plats för korrekt skift-, PTO- och ledighetshantering.

Anpassa tidsrapportering och lönerapporter

Bearbeta löner och fakturor automatiskt när tidrapporterna har godkänts.

Analysera produktivitetstrender, övervaka kostnader och generera detaljerade insikter.

Hubstaffs begränsningar

Dyrare än andra DeskTime-alternativ

Vanliga buggar i Trello-integrationen

Hubstaffs prissättning

Startpaket: 7 $/månad per plats (minst 2 platser)

Grow: 9 $/månad per plats (minst 2 platser)

Team: 12 $/månad per plats (minst 2 platser)

Företag: 25 $/månad per plats (faktureras årligen)

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubstaff?

Här är en recension från G2:

Hubstaff håller reda på både tiden och aktiviteten för en distansanställd, vilket är en riktigt utmanande uppgift för organisationer som erbjuder arbete hemifrån. Hubstaff gör detta utmärkt och till ett rimligt pris.

Hubstaff håller reda på både tiden och aktiviteten för en distansanställd, vilket är en riktigt utmanande uppgift för organisationer som erbjuder arbete hemifrån. Hubstaff gör detta utmärkt och till ett rimligt pris.

3. Time Doctor (bäst för att analysera anställdas skärmaktiviteter)

via TimeDoctor

Med Time Doctor kan du kontrollera vilket arbete ditt team utför, ta skärmdumpar och övervaka webbplats- och applikationsanvändningen för hela teamet.

Time Doctor erbjuder även spårning av inaktiv tid. Du kan identifiera inaktivitet, ovanliga aktiviteter och improduktiva applikationer – en annan funktion som DeskTime saknar.

Time Doctors bästa funktioner

Planera arbetet och spåra närvaro

Få aviseringar om inaktivitet för att identifiera produktivitetshinder och flaskhalsar.

Skapa mätvärden för balansen mellan arbete och privatliv för att upptäcka och förebygga utbrändhet i ett tidigt skede.

Spåra aktiviteter, ta skärmdumpar och spela in skärmar för att verifiera prestanda och bedöma utbildningsbehov.

Begränsningar för Time Doctor

Det är ganska invasivt eftersom du direkt övervakar anställdas skärmaktivitet.

Aktivitetsfältet pausas ofta medan systemet kör projektets tidrapportering i bakgrunden.

Priser för Time Doctor

Grundläggande: 8 $/månad per plats

Standard: 14 $/månad per plats

Premium: 20 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 530 recensioner)

3. TimeCamp (bäst för fältentreprenörer)

via TimeCamp

Ett annat alternativ för tidrapportering och övervakning av anställdas aktiviteter är TimeCamp. Med det kan du spåra närvaro, mäta uppgiftstider och analysera ditt teams dagliga rutiner för att upprätthålla produktiviteten.

Trött på manuell fakturering? Använd TimeCamp för att skapa korrekta fakturor baserade på fakturerbara timmar – inga extra beräkningar behövs.

TimeCamps bästa funktioner

Spåra automatiskt incheckningar, arbetstider, raster och utcheckningar på skrivbordet.

Övervaka webbplatsanvändning, arbetstid och produktivitetstrender för individuell ansvarighet.

Hantera övertid, närvaro, ledighet och semester

Spåra fältarbetares prestationer med geofencing

Begränsningar i TimeCamp

De exporterade rapporterna är inte lika detaljerade som insikterna på plattformen.

Timern fortsätter ibland att löpa även när du inte är aktiv.

Priser för TimeCamp

Gratis

Startpaket: 3,99 $/månad per plats

Premium: 6,99 $/månad per plats

Ultimate: 10,99 $/månad per plats

Enterprise: 14,99 $/månad per plats

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/. 5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (590+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om TimeCamp?

Här är vad vi hittade på G2:

Jag gillar användargränssnittet i Timecamp, det är enkelt, tydligt och lätt att använda.

Jag gillar användargränssnittet i Timecamp, det är enkelt, tydligt och lätt att använda.

5. Clockify (bäst för småföretag)

via Clockify

Vill du spåra både personlig och teamets produktivitet utan krångel? Clockify erbjuder en tidsspårare, tidrapporter och kioskspårning för att övervaka framsteg och uppskatta tid för bättre resursallokering och personalplanering.

Som en gratis programvara för tidrapportering är det ett bra DeskTime-alternativ för småföretag med begränsade budgetar.

Clockifys bästa funktioner

Spåra arbetstimmar med hjälp av tidrapporter

Övervaka anställdas närvaro och övertid dagligen

Spåra fakturerbara timmar för löne- och kostnadsberäkning

Registrera arbetstimmar med Kiosk, en delad enhet där anställda loggar in med en PIN-kod.

Begränsningar för Clockify

Brist på avancerade tidsregistreringsfunktioner i gratisversionen

Kunder klagar över fördröjningar när de genererar rapporter eller växlar mellan uppgifter.

Priser för Clockify

Gratis för alltid

Standard: 6,99 $/månad per plats

Pro: 9,99 $/månad per plats

Enterprise: 14,99 $/månad per plats

Paket: 15,99 $/månad per plats

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 100 recensioner)

🧠Rolig fakta: Den första ”tidsspåraren” anses vara en stoppur som Frederick Winslow Taylor använde 1876 för att spåra den tid som arbetarna lade på specifika uppgifter. Han utvecklade till och med en industriell ledningsmetod kallad taylorism för att öka effektiviteten och produktiviteten.

6. Toggl Track (bäst för stora team och företag)

via Toggl Track

Med kalendervyer, stöd för flera enheter och över 100 integrationer är Toggl Track ett annat DeskTime-alternativ för stora team. Det har ett enkelt användargränssnitt och erbjuder noggranna datainsikter om enskilda anställdas prestationer.

Du kan också anpassa de detaljerade tidsrapporterna för att mäta prestations-KPI:er som är unika för din organisation. Den användarvänliga designen gör den tillgänglig för både nybörjare och erfarna användare.

Toggl Track bästa funktioner

Registrera fakturerbara minuter för hela ditt team och dela dem med kunderna.

Jämför beräknade och faktiska arbetstimmar för att identifiera flaskhalsar.

Integrera med verktyg som Google Kalender och andra för att synkronisera tiden på ett ställe.

Granska och godkänn tidrapporter för smidig lönehantering.

Toggl Track-begränsningar

Chrome-plugin-programmet kan innehålla buggar.

Det är lite svårt att lägga till nya uppgifter när timern är igång.

Toggl Track-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 10 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Toggl Track?

Här är en användares feedback från Trust Radius:

Jag använder Toggl Track inte bara för att spåra mina timdebiterade kunder utan också för att se hur lång tid jag lägger på varje uppgift så att jag kan prissätta mina tjänster därefter. Jag älskar deras rapporteringsfunktion och det faktum att man kan spåra/organisera kunder, projekt och specifika uppgifter.

Jag använder Toggl Track inte bara för att spåra mina timdebiterade kunder utan också för att se hur lång tid jag lägger på varje uppgift så att jag kan prissätta mina tjänster därefter. Jag älskar deras rapporteringsfunktion och det faktum att man kan spåra/organisera kunder, projekt och specifika uppgifter.

7. Monitask (Bäst för småföretag och frilansare)

via Monitask

Om du letar efter ett icke-påträngande verktyg för tidrapportering som också verifierar medarbetarnas arbete med större transparens, kan Monitask vara ett alternativ.

Istället för att i hemlighet övervaka anställdas aktiviteter meddelar det användarna när det tar en skärmdump och visar deras aktuella produktivitetsgrad.

Det erbjuder också schemaläggningsmallar där du kan ange tilldelade tider, förfallodatum och skift för hela ditt team.

Monitasks bästa funktioner

Övervaka daglig produktivitet och prestanda med in- och utstämplingstavlor.

Spåra anställdas aktivitet med skärmdumpsmeddelanden och produktivitetsresultat i realtid.

Se närvarouppgifter för distansarbetare, kontorsanställda och fältarbetare på ett och samma ställe.

Beräkna betald tid och anställdas löner baserat på arbetade timmar direkt på plattformen.

Monitask-begränsningar

Användare fastnar ibland i tidigare uppgifter när de loggar in nästa dag.

Måste lägga till tid eller starta klockan manuellt

Monitask-priser

Pro: 5,99 $/månad per plats

Företag: 8,99 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Monitask-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 130 recensioner)

8. Jibble (bäst för biometrisk närvaroregistrering)

via Jibble

Med Jibble kan ditt team logga arbetstimmar från datorer, mobiler och webbläsare. Det erbjuder även ansiktsigenkänning och GPS-spårning – funktioner som inte finns i DeskTime.

Du kan använda biometriska tidsklockor för att effektivisera närvarospårningen och få ännu större noggrannhet.

Appen integreras också med plattformar som Xero och QuickBooks Online för att effektivisera dina löneberäkningsprocesser.

Jibbles bästa funktioner

Hantera tidrapporter i mobilappen

Få tillgång till dagliga, veckovisa eller månatliga analysrapporter för tidrapporter.

Ställ in anpassade övertidsinställningar för automatiska uppdateringar av tidrapporter.

Planera fasta eller flexibla arbetsrutiner med individuella mål

Jibbles begränsningar

Android-appen kan vara lite krånglig att installera.

Ingen teknisk support efter att den kostnadsfria provperioden har löpt ut.

Jibble-priser

Gratis för alltid

Premium: 4,99 $/månad per plats

Ultimate: 9,99 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Jibble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 1 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jibble?

En recensent på Capterra skrev följande:

Jibble är otroligt enkelt att installera, använda och hantera i fält. Det har gjort lönehanteringen mycket effektivare och sparat mig värdefull tid.

Jibble är otroligt enkelt att installera, använda och hantera i fält. Det har gjort lönehanteringen mycket effektivare och sparat mig värdefull tid.

9. Calamari (bäst för fjärrövervakning och fysisk närvarokontroll)

via Calamari

Calamari är ett verktyg för tids- och närvarospårning. Medan DeskTime endast erbjuder en online-tidsspårningsklocka, erbjuder Calamari sju olika sätt att stämpla in och ut, både på distans och fysiskt.

Anställda kan till exempel logga in och ut eller växla mellan projekt på Slack. Synkronisera helt enkelt med Calamari så registreras alla arbetade timmar. Du kan också installera QR-koder vid varje byggnadsingång som anställda kan skanna för att starta sin tidrapportering.

Calamaris bästa funktioner

Spåra arbetstimmar på sju olika sätt, inklusive iBeacon för närvaro på kontoret och appar för fjärrinloggning.

Tillåt eller begränsa arbetsplatser med geofencing för att upprätthålla efterlevnaden.

Stöd globala team med separata ledighetspolicyer och tillgänglighet på fem språk.

Upptäck förseningar, för korta arbetstider eller otillåtna arbetsdagar med hjälp av filter.

Calamaris begränsningar

Kommunikationen kring systemunderhåll och driftstopp kunde vara bättre.

Brist på funktioner för uppgiftshantering

Calamari-priser

Modul för ledighet: 2,5 $/månad per användare

Tid och närvaro: 3 $/månad per användare

Core HR: 2,5 $/månad per användare

SAML-tillägg: 1 $/månad per användare

Anpassad plan: Anpassad prissättning

Calamari kräver en minimifakturering på 25 dollar per månad.

Calamari-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (570+ recensioner)

10. Float (bäst för automatiserad inlämning av tidsrapporter)

via Float

Är dina anställda frustrerade över att manuellt logga arbetstimmar? Floats automatiska tidsregistreringsfunktion kan hjälpa till. Förifyllning av tidrapporter baserat på ditt teams schemalagda fördelningar effektiviserar inlämningen av tidsloggar för återkommande arbete.

Dessutom erbjuder Float en intuitiv visuell tidslinje, vilket gör det lättare att förstå teamets scheman och projektets tidsplaner. Float synkroniseras också med tidsredovisningsverktyg, vilket förbättrar noggrannheten i resursplaneringen.

Float bästa funktioner

Ställ in månatliga förfallodatum för inlämning av tidrapporter med automatiska påminnelser.

Starta och stoppa tidrapporteringen med en timerapp för datorn

Automatisera inlämningen av tidrapporter för återkommande löner och arvoden

Dra och släpp för att justera scheman och omfördela arbete

Begränsningar för flytande

Du kan inte se vem som arbetar med vad utan att använda filter.

Det kan vara överväldigande för enklare projekt och mindre team.

Flytande prissättning

Startpaket: 7,50 $/månad per plats

Pro: 12,50 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Flytande betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

Boosta din personliga och professionella utveckling med ClickUp

Alla DeskTime-alternativ som vi har gått igenom har sina styrkor och nackdelar. Vissa är utmärkta för närvarospårning men saknar djupgående rapportering. Andra erbjuder funktioner som håller cheferna informerade men kan upplevas som påträngande av medarbetarna. Och så finns det verktyg som är fullspäckade med fantastiska funktioner – om man kan bortse från enstaka buggar.

Vill du slippa pröva dig fram? Vi rekommenderar att du väljer ClickUp som ditt DeskTime-alternativ.

ClickUp gör mer än bara spårar tid – det ger dig fullständig kontroll över dina projekt. Anpassa uppgiftsvyer, ställ in påminnelser, tilldela arbete utan ansträngning och skapa rapporter i realtid. Dessutom, med gratis anpassningsbara mallar, kommer dina tidrapporter att passa ditt arbetsflöde perfekt.

Dessutom kan ClickUp öka ditt teams produktivitet ytterligare genom att integrera uppgifter, tidrapportering, kommunikation och kunskapshantering i en AI-driven plattform.

Prova ClickUp idag och upptäck skillnaden!