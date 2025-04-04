De 11 bästa programvarorna för fältserviceledning 2025

Fältarbete kan kännas som en oavbruten kamp. Ena minuten tilldelar du jobb, nästa minut hanterar du en sista minuten-ändring i schemat eller försöker spåra en tekniker. En missad uppdatering eller en dubbelbokning kan störa hela schemat, vilket leder till förseningar, frustrerade kunder och bortkastad tid.

Det är här programvara för fältservicehantering kommer in i bilden.

De håller ditt team sammankopplat, schemaläggningen i ordning och jobben igång utan det vanliga kaoset. I den här guiden diskuterar vi de elva bästa programvaruplattformarna för fältservicehantering som kan göra din serviceverksamhet smidigare och effektivare.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 11 bästa programvarorna för fälthantering som du kan prova: ClickUp : Bäst för spårning av fältservice och projektledning Jobber: Bäst för effektiv offert- och fakturahantering Housecall Pro: Bäst för automatiserad schemaläggning och kundkommunikation Service Fusion: Bäst för allt-i-ett-jobbhantering och utskick ServiceTitan: Bäst för fältserviceföretag på företagsnivå Zuper: Bäst för AI-driven personal- och flottstyrning Zoho FSM: Bäst för småföretag och växande fältserviceteam Salesforce Field Service: Bäst för avancerad schemaläggning och analys Oracle Filed Service: Bäst för AI-driven personaloptimering FieldEdge: Bäst för VVS-, rörmokeri- och elinstallationstjänster Microsoft Dynamics 365 Field Service: Bäst för storskaliga verksamheter och integrationer

Vad ska du leta efter i programvara för fältserviceledning?

Alla programvaror för fältservice är INTE likvärdiga. Det viktigaste steget när du väljer programvara för fältservice är en noggrann behovsanalys och processdokumentation INNAN du börjar titta på programvaran. Därefter måste du vara beredd att acceptera hur stor andel av dina behov och processer som kan hanteras direkt, hur stor andel som kan hanteras genom att anpassa dina processer till programvaran och vilka luckor som återstår. Ibland kan dessa luckor hanteras genom anpassning, men se till att du förstår vilken nivå av anpassning som är tillgänglig. I många av molnprodukterna kan det finnas begränsningar för användardefinierade fält, och det kanske inte finns några alternativ för skärm eller arbetsflöde.

Fältserviceverksamhet är komplex, och rätt programvara kan göra hela skillnaden. Men med så många alternativ som lovar att förenkla ditt arbetsflöde är det svårt att veta vilket som faktiskt kommer att leverera.

Några viktiga faktorer kan hjälpa dig att begränsa din lista och hitta programvara som verkligen passar dina affärsbehov:

Snabb schemaläggning och utskick

Ditt team är alltid på språng, så du behöver programvara som gör det snabbt och smidigt att tilldela jobb. Leta efter drag-and-drop-schemaläggning, automatiserad utskickning och uppdateringar i realtid så att alla vet var de ska vara.

Mobil åtkomst för team som är på resande fot

Om dina fälttekniker eller servicetekniker måste förlita sig på pappersarbete eller ringa för att få uppdateringar är det ett problem. Ett bra FSM-system bör ha en stabil mobilapp med ett användarvänligt gränssnitt där de kan se jobbuppgifter, uppdatera status och till och med få kundens underskrift – allt från sin telefon eller surfplatta.

Spårning i realtid för ökad effektivitet

Att veta var ditt team befinner sig vid varje given tidpunkt bidrar till snabbare svarstider och bättre kunduppdateringar. GPS-spårning gör det enklare att optimera rutter och undvika onödiga förseningar.

Smartare lagerhantering

Inget är värre än en tekniker som dyker upp utan rätt reservdelar. Ett pålitligt FSM-system spårar lagernivåerna och låter dig beställa ersättningsdelar innan de tar slut, vilket sparar tid och undviker frustration. Detta bidrar också till att bygga upp kundlojalitet.

Enkel fakturering och snabbare betalningar

Fakturering ska inte vara en plikt. Den bästa FSM-programvaran gör det möjligt för dig att skapa fakturor på plats, ta emot digitala betalningar och synkronisera allt med din bokföringsprogramvara så att du får betalt snabbare.

Bättre kundhantering

Kunder uppskattar uppdateringar! Automatiska påminnelser om bokade tider, teknikerns beräknade ankomsttid och uppföljningar håller dem informerade och förbättrar deras upplevelse.

Din FSM-programvara bör fungera bra tillsammans med dina befintliga verktyg för uppgiftshantering. Ju smidigare integrationsmöjligheterna är, desto mindre manuellt arbete behöver du lägga på att överföra och hantera isolerade data.

Flexibel och skalbar för tillväxt

När ditt företag växer bör din programvara kunna växa med dig. Anpassningsbara arbetsflöden och flexibla prisplaner säkerställer att du är täckt både nu och i framtiden.

Rätt FSM-programvara ska underlätta ditt arbete och bidra till företagets tillväxt. Fokusera på det som sparar tid, förbättrar effektiviteten och gör kunderna nöjda.

De bästa programvarorna för fältserviceledning

Baserat på ovanstående checklista har vi sammanställt en lista över de bästa lösningarna för fältserviceledning som du bör kolla in.

1. ClickUp (Bäst för spårning av fältservice och projektledning)

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete, utvecklad för att effektivisera alla delar av din verksamhet. Den förenklar schemaläggning, kundhantering och jobbsökning, så att ditt team har allt de behöver för att leverera förstklassig service.

Trött på rigida, universella system? Med ClickUp CRM kan du anpassa allt från uppgiftsvyer till datafält. Skapa pipelines som passar ditt arbetsflöde – oavsett om det är ”Ny förfrågan”, ”Planerad” eller ”Slutförd” vet du alltid var varje jobb befinner sig.

Du kan växla mellan bland annat Kanban-tavlor (för snabb drag-och-släpp-planering), listvyn (för en enkel översikt över uppgifterna) och tabellvyn (för en strukturerad layout i kalkylbladsstil).

💡 Proffstips: Om du är ny på ClickUp (eller CRM-system) kan du börja med den färdiga ClickUp CRM-mallen! Den är utformad för att hjälpa dig att snabbt skapa ett anpassat CRM-system med färdiga pipelines, personalisering och försäljningsautomatisering.

Det är inte allt! ClickUp Tasks förenklar jobbadministrationen genom att göra det möjligt att tilldela arbetsorder, sätta deadlines och koppla uppgifter till kunder.

Inom en ClickUp-uppgift kan du enkelt skapa och organisera detaljerade checklistor för att hålla koll på dina uppgifter

Samtidigt hanterar ClickUp Automations uppföljningar, påminnelser om möten och statusuppdateringar, vilket minskar det manuella arbetet och håller allt igång på ett effektivt sätt. Tilldela automatiskt jobb när en serviceförfrågan skickas in, uppdatera uppgiftsstatus när tekniker checkar in eller ut och utlösa påminnelser om ett jobb inte har markerats som slutfört vid dagens slut.

Att sätta upp allt detta kan verka som mycket arbete, men lyckligtvis gör ClickUp Facilities Service Management Template det enkelt att komma igång. Denna mall är utformad för att hålla dina serviceförfrågningar, arbetsuppdrag och teknikers scheman välorganiserade.

ClickUps bästa funktioner

Minska antalet öppna flikar och isolerade appar med ClickUps egna och tredjepartsintegrationer.

Du kan komma åt ClickUp från vilken enhet som helst, oavsett om du är på kontoret eller på resande fot.

Skapa CRM-mallar för att skapa ett centraliserat system för kundleveranser och försäljningsprocesser.

Skapa en försäljningsprognosmodell med hjälp av historiska data för bättre beslutsfattande med ClickUp Brain.

Eliminera silos och snabba upp kommunikationen genom att integrera dina e-postmeddelanden med ClickUp.

Logga timmar och ange tidsuppskattningar med inbyggd tidsspårning. Synkronisera med verktyg som Toggl och Time Doctor för att se exakt hur lång tid varje jobb tar.

Övervaka teknikernas prestationer och jobbframsteg i realtid med ClickUp Dashboards

Få tillgång till över 1 000 ClickUp-mallar för att standardisera arbetsorder, servicekontrollistor och rapporter direkt.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Begränsningar i ClickUp

Det tar tid att lära sig alla funktioner, men ClickUps hjälpcenter kan hjälpa dig att påskynda processen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

2. Jobber (bäst för effektiv offert- och fakturahantering)

via Jobber

Jobber förenklar fältservicen utan att tumma på kvaliteten. Det är enkelt att skapa offerter – du behöver bara lägga till beskrivningar och foton, och kunderna kan kontrollera allt via Client Hub. Behöver du ofta skicka liknande offerter? Med mallar slipper du börja om från början varje gång.

Du kan till och med anpassa prissättningen – visa ett totalbelopp, dela upp det per artikel eller erbjuda servicepaket för att underlätta merförsäljning. När en offert har godkänts omvandlar Jobber den automatiskt till ett jobb som är klart för schemaläggning och fakturering.

Jobbers bästa funktioner

Uppdatera jobbstatus, stämpla in och ta emot betalningar direkt från en mobil enhet.

Skicka automatiska uppföljningar, påminnelser om möten och begäran om omdömen i det inbyggda CRM-systemet.

Använd Jobber Copilot för att enkelt skapa offerter, skriva utkast till e-postmeddelanden och hantera administrativa uppgifter.

Begränsningar för Jobber

Begränsade betalningsalternativ, endast tillgängliga för engångsuppdrag

Avsaknaden av en sammanslagningsfunktion för dubbla kunder kan resultera i ett rörigt CRM-system.

Jobber-priser

Kärnfunktion: 39 USD/månad per användare

Connect: 119 USD/månad per användare och 169 USD/månad för upp till 5 användare

Grow: 199 USD/månad per användare och 349 USD/månad för upp till 10 användare

Plus: 599 $/månad för upp till 15 användare

Betyg och recensioner av Jobber

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

3. Housecall Pro (Bäst för automatiserad schemaläggning och kundkommunikation)

via Housecall Pro

Housecall Pro presenterar ett centraliserat schemaläggningssystem för återkommande underhåll, sista minuten-servicebesök eller engångsuppdrag. Klicka bara på schemat, lägg till detaljerna och du är klar. Det hämtar leads från appar som Thumbtack direkt in i systemet och omvandlar dem automatiskt till offerter, uppdrag och fakturor.

Det är lika enkelt att hålla koll på företagets resultat. Housecall Pro erbjuder över 35 inbyggda rapporter som täcker jobb, kostnadsberäkningar, serviceplaner och betalningar. Du kan också skapa anpassade rapporter som är skräddarsydda efter dina behov.

Housecall Pros bästa funktioner

Spara tid med jobbmallar som lagrar vanliga procedurer, så att du slipper skriva om instruktioner för rutinuppgifter.

Automatisera schemaläggningen genom att matcha tekniker med jobb baserat på deras kompetens och tillgänglighet.

Bädda in en bokningssida på din webbplats eller dela en direktlänk

Förhindra sista minuten-bokningar genom att ange en varseltid, så att ditt team får tillräckligt med tid för förberedelser.

Använd Housecall Pros integrerade företagstelefonsystem, Voice, för ett dedikerat arbetsnummer.

Begränsningar för Housecall Pro

Systemet varnar inte användarna om en anställd redan är bokad för ett annat jobb eller evenemang.

Anteckningar, bilder och andra detaljer överförs inte alltid mellan jobb eller sidor, vilket leder till onödigt sidbyte.

Priser för Housecall Pro

Grundläggande: 79 $/månad per användare

Essentials: 189 $/månad för upp till 5 användare

MAX: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Housecall Pro

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Housecall Pro?

Sammantaget tycker jag att Housecall Pro är utmärkt för småföretagare, eftersom jag alltid letar efter sätt att minska arbetsbelastningen inom kundhantering, vilket skulle ge mig mer tid att expandera verksamheten. Ibland fryser appen, vilket hindrar mig från att få tillgång till värdefull kundinformation.

4. Service Fusion (bäst för allt-i-ett-uppgiftshantering och utskick)

via Service Fusion

Att hantera kundernas förväntningar kan kännas som ett heltidsjobb, men Service Fusion förenklar det. Kunderna kan boka jobb online, få automatiska sms före jobbet och till och med godkänna kostnadsförslag utan ett enda telefonsamtal.

Dashboarden ger dig en fullständig översikt över din dag – schemaläggning, utskick och till och med spårning av fordonsflottan i realtid. Det går snabbt att skapa jobbberäkningar eftersom servicelinjer och produkter redan är ifyllda, och det krävs bara några klick för att omvandla dem till jobb. Säljare kan hantera uppdrag, boka besök på arbetsplatser och spåra provisioner utan att behöva hoppa mellan olika system.

Service Fusion – bästa funktioner

Skapa flera serviceställen och kundkontakter samtidigt som du anger faktureringsvillkor, kommunikationspreferenser och spårning av hänvisningar.

Se alla kostnadsberäkningar och jobb på ett ställe och dela information med fältarbetare via samtal eller SMS direkt från instrumentpanelen.

Synkronisera med QuickBooks för automatiska uppdateringar av jobbfakturor, depositioner och betalningshantering, samt tillgång till exklusiva rabatter.

Automatisera lönerapporter med funktioner som spårar arbetstimmar, fjärraktivitet och anställdas incheckningar.

Begränsningar för Service Fusion

Gör det svårt att få tillgång till en tydlig lista över underhållskontrakt, vilket leder till extra manuellt arbete.

Brist på starkt backend-stöd kan bromsa felsökningen

Priser för Service Fusion

Smarter: 225 $/månad (obegränsat antal användare)

Plus: 350 $/månad (obegränsat antal användare)

Pro: 575 $/månad (obegränsat antal användare)

Betyg och recensioner av Service Fusion

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

5. ServiceTitan (Bäst för företag som hanterar fältservice på företagsnivå)

via ServiceTitan

ServiceTitan öppnas med en instrumentpanelliknande startsida som ger dig en omedelbar översikt över försäljning, intäkter och arbetsprestanda, så att du aldrig behöver gissa hur läget ser ut. Den bryter ner den totala intäkten från fakturerade slutförda jobb och lyfter samtidigt fram förlorade intäkter från obokade samtal, icke-konverterade jobb och avbokningar.

Under tiden kan ditt kontorteam skicka ut jobb, fakturera kunder och spåra fordon och reservdelar, allt från skrivbordet. Dispatch-tavlan håller dig uppdaterad om jobbbekräftelser, ombokningar och teknikernas positioner med en livekarta som visar exakt var ditt team befinner sig.

Och om du använder dess pro-produkter som FleetPro får du integrerad spårning av fordonsflottan, validering av löner och snabbare svarstider för nödsamtal.

ServiceTitans bästa funktioner

Ring och ta emot kundsamtal på plattformen samtidigt som du automatiskt kopplar dem till jobbregistreringar.

Attrahera fler potentiella kunder med personliga webbformulär för bokning och automatiserad kommunikation.

Filtrera scheman efter tidszon, tekniker, jobbstyp och mer för att hantera möten och uppdrag.

Hantera allt på ett ställe – ta emot arbetsorder, fylla i serviceformulär, stämpla in och ut och generera PO-nummer.

Begränsningar för ServiceTitan

Ingen direkt databasåtkomst hindrar användare från att söka data självständigt.

Begränsade rapporteringsfunktioner begränsar användarna till en enda dataset per rapport.

Priser för ServiceTitan

Starter : Anpassad prissättning

Väsentligt: Anpassad prissättning

The Works: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ServiceTitan

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

🧠 Visste du att? AI-driven ruttoptimering kan minska restiden med upp till 15 %! Detta hjälper inte bara teknikerna att utföra fler jobb snabbare, utan minskar också bränslekostnaderna och slitaget på fordonen. Dessutom är det en vinst för miljön eftersom det minskar bränsleutsläppen. 🚀🌿

6. Zuper (Bäst för AI-driven personal- och flottstyrning)

via Zuper

Zuper ger dina kunder en självbetjäningsportal där de kan kontrollera jobbstatus, godkänna offerter och göra betalningar utan krångel.

Samtidigt får ditt team ett projektledningssystem som håller allt organiserat med uppdateringar i realtid, dokumentdelning och inbyggda samarbetsverktyg. AI tilldelar rätt tekniker baserat på kompetens, plats och tillgänglighet, medan drag-and-drop-schemaläggning gör sista minuten-ändringar smidiga.

GPS-ruttplanering och geofencing säkerställer exakta beräknade ankomsttider och automatiserade tidrapporter spårar arbetstimmar och körsträcka i bakgrunden. Systemet för lagerhantering i realtid gör att ditt team kan hålla sig uppdaterat om vad som finns i lager och underlättar ett smidigt arbetsflöde från start till mål.

Zupers bästa funktioner

Dela upp kunder efter plats, länka jobb under en överordnad uppgift och lägg till underordnade jobb för uppföljning.

Spåra viktiga mått som slutförandegrad för jobb, teknikerproduktivitet och kundnöjdhet för att identifiera områden som kan förbättras.

Konvertera godkända offerter till fakturor automatiskt och ta betalt på plats med Stripe.

Ändra, underteckna och lagra kontrakt med integrerad dataspårning för att undvika missade förnyelsedatum.

Zuper-begränsningar

Omfattande anpassningsmöjligheter kan göra det svårt att fastställa den ideala konfigurationen utan tidigare erfarenhet.

Mobilappen är användarvänlig men upplever ibland mindre fördröjningar vid synkronisering.

Zuper-priser

Starter: Anpassad prissättning

Tillväxt : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Zuper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zuper?

Jag älskar alla funktioner för att lägga till jobb, från att kunna dela upp kunder efter enskilda platser och lägenheter under en underkund. Jag gillar också möjligheten att dra tillbaka dessa jobb och lägga till ett underordnat jobb till det överordnade jobbet för flera samtal som rör samma problem.

7. Zoho FSM (Bäst för småföretag och växande fältserviceteam)

via Zoho FSM

Zoho FSM utmärker sig genom sin djupa integration i Zoho-ekosystemet, som sammanför försäljning, service, fakturering och lager i ett enda smidigt flöde. Synkronisera kunddata med Zoho CRM, automatisera fakturering med Zoho Books och spåra delar med Zoho Inventory.

Tilldela rätt tekniker, följ framstegen i realtid och låt kunderna godkänna kostnadsförslag med ett enda klick. Ditt team kan skicka servicerapporter direkt från mobilappen, komplett med digitala signaturer. Driver du ett globalt företag? Stöd för flera valutor gör att du har allt du behöver.

Din instrumentpanel ger dig de siffror som verkligen betyder något (arbetsorderstatus, incheckningstider, intäktstrender). De inbyggda rapporterna gör det enkelt att se vad som fungerar, upptäcka problemområden och fatta smartare beslut för att få ditt företag att växa.

Zoho FSM:s bästa funktioner

Skapa förifyllda fakturor och skicka dem direkt till kunderna från Zoho FSM:s mobilapp.

Ställ in automatiska e-postmeddelanden för att hålla kunderna informerade i olika skeden eller anslut till tredjepartsappar för att skicka SMS-aviseringar.

Koppla samman tjänster, reservdelar och kompetens med hjälp av arbetstyper för att skapa korrekta, felfria arbetsorder med förinställda mallar.

Använd Gantt-diagram, rutnät och kalendrar för effektiv schemaläggning och resurshantering.

Begränsningar i Zoho FSM

Det är besvärligt att hantera och spåra reservdelar på flera olika platser.

Vissa funktioner saknar tydliga anvisningar för effektiv användning.

Priser för Zoho FSM

Gratis

Standard: 30 $/månad för 60 bokade besök

Professional: 45 $/månad för 60 bokningar

Zoho FSM-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

8. Salesforce Field Service (bäst för avancerad schemaläggning och analys)

via Salesforce Field Service Management

Salesforce programvara för serviceledning levereras med en Dispatch Console som hjälper dig att matcha rätt tekniker till rätt jobb baserat på kompetens, tillgänglighet och plats. Behöver du fylla sista minuten-luckor eller justera scheman? En inbyggd AI-assistent gör det snabbt.

Förberedande arbetsbriefingar ger ditt team en fullständig bild – kundhistorik, tillgångsdetaljer, tidigare interaktioner – så att de kan gå in väl förberedda istället för att behöva leta efter information. Rapporterna skriver sig praktiskt taget själva med intelligenta sammanfattningar, och uppdateringar i realtid innebär att kunderna hålls informerade med bilder från jobbet och teknikerns anteckningar.

Salesforce Field Services bästa funktioner

Ge kunderna kontroll över sina bokningar och uppdateringar i realtid med en självbetjäningsportal.

Öka andelen fel som åtgärdas vid första besöket med Visual Remote Assistant, som ger teknikerna omedelbar experthjälp.

Öka effektiviteten och kundlojaliteten med Service Cloud, som effektiviserar serviceverksamheten i stor skala.

Hjälp agenter och kunder att snabbt hitta lösningar med ett robust kunskapshanteringssystem.

Njut av en mobilapp som prioriterar offline-funktioner för oavbrutet arbete.

Begränsningar i Salesforce Field Service

Vissa avancerade funktioner kräver djupgående systemkunskap, vilket leder till längre utbildningstider.

Priser för Salesforce Field Service

Dispatcher: 165 USD/månad per användare

Tekniker: 165 USD/månad per användare

Entreprenör: 50 USD/månad per användare eller 20 USD per inloggning

Contractor Plus: 75 USD/månad per användare eller 30 USD per inloggning

Field Service Plus: 220 USD/månad per användare

Einstein 1 Field Service: 600 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce Field Service

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce Field Service?

Salesforce Field Service är utmärkt för att hantera fältteam och resurser. Jag uppskattar verkligen hur enkelt jag kan se teknikernas scheman och tilldela uppgifter på ett effektivt sätt.

9. Oracle Field Service (bäst för AI-driven personaloptimering)

via Oracle Field Service

Om du vill ha full kontroll över kapacitets- och kvothanteringen kan du med Oracle Field Service ställa in egna parametrar och skapa en efterfrågestyrd resursplan. Dess prediktiva prognosverktyg analyserar historiska trender, så att du kan planera personalbehovet på fältet, anpassa efter högsäsonger och till och med testa ”vad händer om”-scenarier för att se hur marknadsföringskampanjer eller erbjudanden påverkar efterfrågan.

För fältagenter fungerar Workflow Manager som en inbyggd guide som leder dem genom varje steg i jobbet samtidigt som allt sker i enlighet med reglerna. Även nyanställda och underleverantörer kan följa med, vilket säkerställer att kunderna får samma förstklassiga service varje gång. Samtidigt får dispatchers och chefer en livevy av jobbet framsteg.

Oracle Field Services bästa funktioner

Få en exakt bild av hur mycket arbete som kan utföras varje dag och en minut-för-minut-visning av kapaciteten.

Övervaka trafikförhållandena i realtid och uppdatera omedelbart resvägarna för din mobila personal.

Tilldela rätt tekniker till rätt jobb genom att ta hänsyn till kompetens, plats, tillgänglighet och individuell prestation.

Minska slöseri med tid, övertid och missade möten med schemapdateringar i realtid.

Begränsningar i Oracle Field Service

Gränssnittet är komplicerat och inte särskilt användarvänligt.

Applikationen kraschar ibland, vilket orsakar störningar.

Uppdateringar kan vara långsamma och besvärliga

Priser för Oracle Field Service

Anpassad prissättning

Oracle Field Service – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. FieldEdge (bäst för VVS-, rörmokeri- och elinstallationstjänster)

via FieldEdge

FieldEdge ger dig en smart dispatch-tavla som samlar allt på ett ställe – tilldelade, otilldelade och slutförda jobb. Prissättningen är också flexibel. En anpassningsbar presentation av bra, bättre och bästa priser hjälper kunderna att välja rätt alternativ samtidigt som det ökar orderstorleken.

Vill du veta vilka tekniker som presterar bäst och vilka som behöver lite coaching? Det är enkelt med hjälp av jämförande prestandatester.

Dina kundtjänstmedarbetare blir också bättre tack vare samtalsinspelningar och prestationsmått som hjälper dem att lyckas med varje kundkontakt. Även små detaljer – som portkoder eller husdjursnamn – sparas för att ge en personlig touch. Dessutom visar den inbyggda telefonspårningen exakt vilka marknadsföringskanaler som drar in mest pengar.

FieldEdges bästa funktioner

Skapa anpassade formulär för olika typer av utrustning för att säkerställa korrekt service.

Automatisera servicereminder via telefon, SMS eller e-post för att minimera manuella uppföljningar.

Synkronisera uppdateringar direkt med live-integration för fältserviceledning

Öka förnyelserna genom att ställa in serviceavtal så att de förnyas automatiskt med återkommande betalningar.

Begränsningar för FieldEdge

Saknar moderna funktioner som SMS-meddelanden till kunder, som många nyare programvaror för kostnadsberäkning och schemaläggning har.

Utbildningsresurserna är otillräckliga, vilket gör det svårare för teamen att komma igång.

Priser för FieldEdge

Välj : Anpassad prissättning

Premier: Anpassad prissättning

Elite: Anpassad prissättning

FieldEdge-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 300 recensioner)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (bäst för storskaliga verksamheter och integrationer)

via Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Field Service bygger på D365 CRM och kopplar samman avtal, arbetsorder och uppgifter samtidigt som du kan anpassa arbetsflöden och automatisera processer. Tack vare den djupa integrationen med Outlook, Teams och andra Microsoft-verktyg kan du hantera serviceförfrågningar utan att behöva växla mellan olika plattformar.

Dra och släpp jobb på schemaläggningstavlan, använd den AI-drivna schemaläggningsassistenten eller lita på rutineringsmotorn för att hitta den bästa teknikern.

Dina fältagenter får all information de behöver via mobilappen, så att de kan komma väl förberedda och uppdatera jobbstatus i realtid. När arbetet är klart sköter ERP-integrationen faktureringen direkt, vilket garanterar en smidig process.

✨ Rolig fakta: Microsoft Dynamics 365 Field Service gör det möjligt för tekniker att använda HoloLens (augmented reality-glasögon) för handsfree-reparationer, vilket ger vägledning i realtid medan de arbetar.

De bästa funktionerna i Microsoft Dynamics 365 Field Service

Minska kostnaderna, minimera restiden och upprätthåll högsta servicekvalitet med AI-drivna insikter.

Skapa arbetsorder automatiskt från e-post, samtal eller affärsmöjligheter

Förstå modulerna enkelt så länge teammedlemmarna matar in detaljerad information, vilket säkerställer värdefulla rapporter.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365 Field Service

Kräver gedigen teknisk expertis för installation och administration

Saknar en enhetlig kontostatus eller pipeline, vilket leder till en fragmenterad process.

Priser för Microsoft Dynamics 365 Field Service

Gratis provperiod

Dynamics 365 Field Service: 105 USD/månad per användare

Dynamics 365 Field Service Contractor: 50 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365 Field Service

G2: 3,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Dynamics 365 Field Service?

Field Service är ett kraftfullt verktyg, och det som utmärker sig mest är dess förmåga att optimera fältverksamheten genom en kombination av schemaläggning, resurshantering och funktioner för kundengagemang.

Lita på ClickUp som din självklara lösning för fältservice

Alla programvaruverktyg för fältserviceledning som vi har gått igenom är utformade för att förenkla schemaläggning, kundhantering, utskick, jobbsökning och fakturering. De samlar allt i ett system, vilket gör det enklare att hantera verksamheten och hålla ditt team produktivt.

Men om du vill ha något som är superanpassningsbart och fullspäckat med automatisering är ClickUp värt att kolla in. Från schemaläggning till CRM och allt däremellan är det byggt för att effektivisera fältverksamheten.

