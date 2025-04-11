De 11 bästa Mindomo-alternativen för mind mapping och idéorganisation

Tänk dig att du försöker planera lanseringen av en ny produkt. Istället för röriga anteckningar och spridda tankar hjälper en visuellt tilltalande mind map dig att organisera idéer, uppgifter, tidsplaner och beroenden på ett och samma ställe.

Det är där Mindomo kommer in. Detta mångsidiga verktyg för mind mapping gör det möjligt för användare att skapa visuellt tilltalande mind maps och konceptkartor med ett intuitivt gränssnitt. Det erbjuder också uppgiftshantering och integration med verktyg som Google Drive, Microsoft Teams och Google Workspace.

Många användare letar dock nu efter ett alternativ till Mindomo.

Varför? Även om det är funktionsrikt har det flera nackdelar. Den kostnadsfria versionen är begränsad, och anpassningsalternativen och realtidsredigeringen är inte tillräckligt bra. Vissa användare rapporterar till och med problem med export/import av mind maps i vissa format.

Ingen fara!

Denna guide utforskar 11 av de bästa Mindomo-alternativen – alla med ett användarvänligt gränssnitt, unika funktioner och möjligheten att skapa mind maps, nätverksdiagram och visuellt tilltalande projektplaner. 🚀

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en lista över Mindomo-alternativ som erbjuder kraftfulla funktioner för brainstorming och samarbete: ClickUp (Bäst för mind mapping med projektledning) ✅ (Bäst för mind mapping med projektledning) ✅

Miro (Bäst för att skapa detaljerade tankekartor och diagram) ✅

MindMeister (Bäst för kollaborativ mind mapping och brainstorming) ✅

MindNode (Bäst för dedikerad mind mapping) ✅

Ayoa (Bäst för integrerad mind mapping och uppgiftshantering med ett enkelt och intuitivt gränssnitt) ✅

Xmind (Bäst för kreativa brainstormingsessioner med AI-stöd) ✅

Coggle (Bäst för att omvandla komplexa data till visuellt tilltalande diagram och konceptkartor) ✅

Lucidchart (Bäst för att designa detaljerade flödesscheman och processdiagram) ✅

Bubbl. us (Bäst för samarbete med team på enkla tankekartor) ✅

EdrawMind (Bäst för att utveckla detaljerade projektplaner med visuella tidslinjer) ✅

Stormboard (Bäst för interaktiva brainstormingsessioner) ✅

Vad är Mindomo?

Mindomo är ett mind mapping-program som hjälper dig att organisera idéer, skapa mind maps och visualisera koncept på ett organiserat sätt. Med sitt intuitiva gränssnitt kan du enkelt dra och släppa element, lägga till multimediainnehåll och bygga detaljerade mind maps utan ansträngning.

Verktyget erbjuder även uppgiftshantering och samarbete i realtid, vilket gör det idealiskt för team som arbetar med komplex projektplanering.

Om du är en projektledare som planerar komplexa arbetsflöden eller en affärsstrateg som utformar viktiga mål, erbjuder Mindomo verktyg som förenklar och strukturerar dina tankar.

➡️ Läs mer: Fantastiska exempel på mind maps

Varför välja alternativ till Mindomo?

Mindomo är ett kraftfullt verktyg, men det är inte alltid den idealiska lösningen för alla. Här är några skäl till varför du kan behöva ett alternativ till Mindomo:

Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen begränsar tillgången till obegränsade tankekartor, komplexa diagram och samarbete i realtid och är främst lämplig för att skapa traditionella tankekartor.

Oöverskådligt gränssnitt: Gränssnittet är visserligen funktionellt, men många användare upplever det som oöverskådligt och skulle föredra att det var mer strömlinjeformat för att underlätta användningen. Dashboarden med alla sina visuella element kan vara överväldigande.

Begränsningar i anpassningsmöjligheterna: Användare som vill ha större kontroll över diagramstilar, layout och multimediainnehåll kan känna sig begränsade när de utformar komplexa mind maps.

Bättre uppgiftshantering på andra ställen: Mindomo gör det möjligt för användare att planera uppgifter, men saknar djupet hos ClickUp, Microsoft Project och andra projektledningsverktyg.

Brister i resursallokering: Komplex projektplanering kräver bättre resursallokering, Gantt-diagram och andra avancerade funktioner, vilket Mindomo saknar.

Höga prisplaner: Mindomos prisplaner anses av många vara höga, särskilt för användare som behöver avancerade funktioner eller tillgång till samarbete i team.

💡 Bonus: Har du någonsin undrat hur konceptkartor skiljer sig från tankekartor? Kolla in Konceptkarta vs tankekarta – vad är skillnaden och välj rätt verktyg! ⚡

Översikt: 11 mångsidiga verktyg för mind mapping som alternativ till Mindomo

Här är en snabb översikt över alternativen till Mindomo:

Verktygets namn Bäst för Primärt användningsområde ClickUp Alla typer av företag Projektledning, samarbete, brainstorming, teamkommunikation, automatisering av arbetsflöden Miro Affärsstrateger, projektledare och kreativa yrkesverksamma Visuellt samarbete, diagram, planering MindMeister Studenter, lärare och kreativa yrkesverksamma Mindmapping, brainstorming, samarbete MindNode Studenter, kreativa yrkesverksamma Dedikerad mind mapping, idéinsamling Ayoa Projektledare, kreativa yrkesverksamma Mindmapping, uppgiftshantering, samarbete Xmind Kreativa proffs, affärsstrateger Brainstorming, mind mapping, organisation Coggle Studenter, kreativa yrkesverksamma Visuella diagram, förenkling av data Lucidchart Projektledare, affärsstrateger, organisationer Flödesscheman, diagram, processkartläggning Bubbl. us Studenter, kreativa yrkesverksamma Enkel mind mapping, samarbete EdrawMind Projektledare, affärsstrateger, lärare Projektplanering, mind mapping, tidslinjer Stormboard Projektledare, kreativa yrkesverksamma, organisationer Interaktiv brainstorming, idéorganisation

De 11 bästa Mindomo-alternativen att utforska

Här är de 11 bästa alternativen till Mindomo som erbjuder småföretag och team ett enklare och mer intuitivt sätt att skapa mind maps, planera projekt och organisera idéer:

1. ClickUp (bäst för mind mapping med projektledning)

ClickUp är den kompletta appen för arbete, som samlar alla dina uppgifter, dokument, whiteboards och chattar i ett enda smidigt arbetsutrymme. Till skillnad från Mindomo begränsar sig ClickUp inte till mind mapping, utan hjälper dig att omsätta idéer i handling utan att byta app.

Visualisera och organisera som ett proffs med ClickUp Mind Maps

Känner du någonsin att dina idéer är spridda? ClickUp Mind Maps hjälper dig att organisera tankar, koppla samman koncept och strukturera arbetsflöden utan ansträngning.

Du kan också anpassa färger, stilar och layouter för att göra din mind map så visuellt tydlig som möjligt. När brainstormingen blir rörig hjälper ClickUp Mind Maps dig att enkelt omorganisera dina idéer. Dra och släpp element, omstrukturera grenar och förfina dina idéer allteftersom de utvecklas.

Behöver du planera en marknadsföringskampanj? ClickUp Mind Maps hjälper dig att dela upp målen i mindre uppgifter, som att skapa innehåll, utforma en strategi för sociala medier och sätta deadlines. Senare omvandlas dessa uppgifter till spårbara uppgifter med förfallodatum och ansvariga. Inga fler förlorade idéer eller osammanhängande planer!

Brainstorma utan begränsningar med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards tar brainstorming till nästa nivå genom att möjliggöra samarbete i realtid med ditt team. Du och dina teammedlemmar kan skissa idéer, lägga till klisterlappar och diskutera strategier – allt medan ni integrerar det sömlöst med uppgifter och projekt.

Om du leder ett teammöte för att kartlägga en produktplan kan du visualisera hela planen på en ClickUp Whiteboard, tilldela uppgifter direkt från tavlan och se till att varje idé omsätts i handling.

Med det intuitiva pekgränssnittet kan du rita fritt, koppla samman begrepp och till och med använda AI-genererade bilder för att ge liv åt abstrakta idéer utan att lämna plattformen.

Automatisera uppgifter och effektivisera arbetsflöden med ClickUp Brain

Med ClickUp Brain kan du automatisera arbetsflöden, brainstorma och generera idéer och uppgiftsförslag, sammanfatta uppdateringar och mötesanteckningar samt hålla koll på projektets framsteg. Det fungerar även som en AI-driven skrivassistent som hjälper dig att enkelt skriva rapporter, mötesanteckningar och kreativt innehåll, inklusive strukturer för mind maps.

Om du arbetar med ett komplext produktutvecklingsprojekt föreslår ClickUp Brain nästa steg baserat på dina diskussioner. Det genererar också snabba svar för ditt team och automatiserar till och med återkommande uppgifter.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Du kan också använda ClickUps mall för tom mind map-whiteboard och ClickUps enkla mind map-mall för att enkelt organisera dina idéer och tankar genom att skapa en enkel mind map och undvika komplexitet.

ClickUps bästa funktioner

💡 Bonus: Har du svårt att organisera dina idéer till genomförbara planer? Kolla in Den ultimata guiden till visuell projektledning för experttips om hur du effektiviserar arbetsflöden och förbättrar teamsamarbetet! 🚀

Begränsningar för ClickUp

ClickUps mobilapp saknar vissa funktioner som endast är tillgängliga i desktopversionen.

Det har en omfattande uppsättning funktionsrika funktioner som kräver viss inlärning för användare som inte är tekniskt kunniga.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Ansh Prabhakar , analytiker för förbättring av affärsprocesser på Airbnb, har att säga om ClickUp:

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstormingalternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på framsteg, dagliga möten och framtida planering var det enkelt.

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstormingalternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på framsteg, dagliga möten och framtida planering var det enkelt.

2. Miro (bäst för att skapa detaljerade tankekartor och diagram)

via Miro

Oavsett om du kartlägger organisationsscheman, utformar nätverksdiagram eller utarbetar strategier med ditt team, erbjuder Miro flexibiliteten att skapa och organisera idéer på ett smidigt sätt. Under ett produktutvecklingsmöte kan teammedlemmarna tillsammans skapa visuella diagram, tilldela genomförbara uppgifter och fastställa deadlines.

Miro erbjuder även integrationsmöjligheter med Microsoft Office, Google Workspace och andra produktivitetsverktyg för att effektivisera arbetsflöden. Detta, i kombination med det användarvänliga gränssnittet, gör Miro till ett lättillgängligt verktyg för nya användare.

Miros bästa funktioner

Samarbeta i realtid med ditt team på ett smidigt sätt

Få tillgång till en oändlig arbetsyta för obegränsad kreativitet

Skapa diagram snabbt med hjälp av dra-och-släpp-element

Miro-begränsningar

Gratisversionen är begränsad till tre redigerbara tavlor och saknar flera avancerade funktioner.

Den maximala filstorleken som får laddas upp till en tavla är 30 MB.

Miro-priser

Gratis för alltid

Startpaket : 8 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Miro? Här är en Här är en recension från G2

Detta är ett utmärkt verktyg för att diagrammera idéer, eftersom det ger en känsla av en oändlig whiteboard. Jag gillar att jag kan flytta runt saker för att ordna utrymmet mellan objekten och att det är så enkelt att lägga till något mitt i ett diagram för att utöka det. Jag tycker att formateringsalternativen är lite begränsade och buggiga (främst när det gäller färgerna). Till exempel kan man inte se färgnamnen i färgväljaren, vilket är ett problem för en färgblind person som mig, och om en medarbetare har valt en anpassad färg visas den inte i snabbvalet för resten av teamet.

Detta är ett utmärkt verktyg för att diagrammera idéer, eftersom det ger en känsla av en oändlig whiteboard. Jag gillar att jag kan flytta runt saker för att ordna utrymmet mellan objekten och att det är så enkelt att lägga till något mitt i ett diagram för att utöka det. Jag tycker att formateringsalternativen är lite begränsade och buggiga (främst när det gäller färgerna). Till exempel kan man inte se färgnamnen i färgväljaren, vilket är ett problem för en färgblind person som mig, och om en medarbetare har valt en anpassad färg visas den inte i snabbvalet för resten av teamet.

💡 Proffstips: Har du svårt att organisera idéer? Lär dig hur du använder mind mapping-metoden för att göra anteckningar mer visuella och engagerande! Så här använder du den: Skissa upp det : Ta fram en anteckningsbok och rita mind maps för hand för en personlig, kreativ touch 🎨

Gå digitalt : Använd mindmapping-programvara för att anpassa layouter, omorganisera idéer och automatisera strukturer 💻

Kartlägg kopplingar : Begreppskartor hjälper till att visualisera relationer mellan idéer för djupare förståelse 🔗

Ta det online: Molnbaserade tankekartor låter dig samarbeta och komma åt anteckningar var du än befinner dig ☁️

3. MindMeister (Bäst för kollaborativ mind mapping och brainstorming)

via MindMeister

MindMeister är ett verktyg för mind mapping med realtidssamarbete och ett användarvänligt gränssnitt. Det möjliggör smidig skapande, delning och redigering av mind maps, vilket gör det idealiskt för brainstorming, projektplanering och organisering av komplex information.

MindMeisters intuitiva plattform gör det möjligt för dig att visualisera idéer på ett effektivt sätt, vilket ökar kreativiteten och produktiviteten. Integrationen med andra produktivitetsverktyg förbättrar ditt arbetsflöde ytterligare, vilket gör det till ett attraktivt alternativ till Mindomo.

MindMeisters bästa funktioner

Anpassa mind maps med teman, färger och stilar för tydlighet

Bifoga filer, bilder och länkar för att berika dina idéer på ett smidigt sätt.

Presentera mind maps direkt i plattformen för effektiva möten.

MindMeisters begränsningar

Gratisversionen är inte helt gratis, eftersom användarna endast kan använda tre mind maps.

I freemiumversionen kan användarna inte exportera mind maps eller bifoga filer och bilder.

MindMeister-priser

Gratis för alltid

Personligt : 4,50 $/månad per användare (faktureras två gånger per år)

Pro : 6,50 $/månad per användare (faktureras två gånger om året)

Företag: 10,50 $/månad per användare (faktureras två gånger per år)

MindMeister-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

4. MindNode (bäst för dedikerad mind mapping)

via MindNode

MindNode erbjuder en sofistikerad lösning för mind mapping som är utvecklad exklusivt för Apples ekosystem. Det intuitiva gränssnittet gör det möjligt för användare att effektivt fånga, strukturera och visualisera koncept på alla sina Apple-enheter för ökad produktivitet och tydligare tänkande.

Verktyget gör det också möjligt för dig att fokusera på dina tankar utan distraktioner, vilket gör skapandet av mind maps effektivt och roligt. Om du till exempel planerar ett nytt affärsprojekt kan du med MindNode dela upp din strategi i hanterbara delar. Detta hjälper dig att se helheten och de finare detaljerna samtidigt.

MindNodes bästa funktioner

Fånga spontana tankar direkt utan att störa ditt arbetsflöde

Växla mellan mind map- och outline-format för strukturerad planering.

Inkorporera att göra-listor i dina mind maps för att effektivisera projektplaneringen.

Begränsningar i MindNode

MindNode är inte tillgängligt för Windows- eller Android-användare.

Användare klagade på att det saknar funktioner för samarbete i realtid.

MindNode-priser

Gratis för alltid

MindNode Plus: 2,99 $/månad per användare

MindNode-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Leonardo da Vinci, renässansens ultimata geni, var en mästare på mind mapping. Även om man inte kallade det så på den tiden, är hans anteckningsböcker fyllda med fantastiska diagram, skisser och anteckningar som är tidiga mind maps! 🤩

5. Ayoa (Bäst för integrerad mind mapping och uppgiftshantering med ett enkelt och intuitivt gränssnitt)

via Ayoa

Som mindmapping-programvara kombinerar Ayoa kreativitet och produktivitet för att förbättra brainstorming och projektledning. Det erbjuder en plattform för att enkelt skapa mind maps, hantera uppgifter och samarbeta i realtid.

Dess enkla gränssnitt och mångsidiga funktioner gör det till ett attraktivt alternativ till Mindomo. Dessutom gör Ayoas integration av mind mapping med verktyg för uppgiftshantering att du kan visualisera idéer och enkelt omvandla dem till genomförbara uppgifter.

Ayoas bästa funktioner

Få organiska, fria mind map-stilar utöver traditionella radiella kartor.

Omvandla tankekartor till engagerande presentationer direkt i plattformen.

Få tillgång till en mängd anpassningsbara mallar för att komma igång med dina projekt.

Ayoas begränsningar

Den kostnadsfria planen begränsar dig till 10 mind maps.

Vissa användare har uppgett att programvarufel har orsakat störningar och tillfälliga driftstopp i appen.

Ayoa-priser

Gratis för alltid

Ayoa Ultimate: 17 $/månad per användare

Ayoa-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Ayoa?

En Capterra-användare observerade:

Det finns så många funktioner att gilla – det är visuellt och kan anpassas precis som jag vill, och jag älskar den nya planeraren som hjälper mig att fastställa mina prioriteringar. Att lägga till ett dokument till en uppgift är lite krångligt; jag föredrar att gå till den länkade filen i dess ursprungliga app eller på min dator än att importera den till DropTask.

Det finns så många funktioner att gilla – det är visuellt och kan anpassas precis som jag vill, och jag älskar den nya planeraren som hjälper mig att fastställa mina prioriteringar. Att lägga till ett dokument till en uppgift är lite krångligt; jag föredrar att gå till den länkade filen i dess ursprungliga app eller på min dator än att importera den till DropTask.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för tankekartor

6. Xmind (Bäst för kreativa brainstormingsessioner med AI-stöd)

via Xmind

Med Xmind förvandlar du dina brainstormingsessioner till strukturerade, visuellt tilltalande mind maps som ökar kreativiteten och produktiviteten. Dess AI-drivna automatiska kartläggning förenklar skapandeprocessen, så att du kan fokusera på att förfina dina koncept, och Brainstorming Hub organiserar dina idéer snabbt och effektivt.

När du planerar ett projekt kan du använda Xminds AI-genererade att göra-listor för att strukturera uppgifter effektivt och säkerställa tydlighet och sammanhang i hela ditt arbetsflöde. Dessutom har Xmind ett omfattande mallbibliotek och designresurser, såsom över 240 färgteman och mer än 800 klistermärken.

Xminds bästa funktioner

Lägg till komplexa matematiska och vetenskapliga ekvationer i mind maps

Exportera mind maps i flera format för mångsidiga delningsalternativ.

Arbeta utan distraktioner med funktionen ZEN Mode.

Xminds begränsningar

I gratisversionen har exporterade filer en vattenstämpel som anger att de kommer från testversionen.

Bilder som infogas i Xmind får inte vara större än 10 MB.

Priser för Xmind

Gratis för alltid

Pro : 10 $/månad

Premium : 15 $/månad

Företag: 18 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Xmind-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Coggle (Bäst för att omvandla komplexa data till visuellt tilltalande diagram och konceptkartor)

via Coggle

Coggle är ett mindmapping-program som omvandlar brainstormingsessioner till levande, interaktiva diagram, vilket gör komplexa idéer mer tillgängliga. Coggle är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och realtidssamarbete och erbjuder en smidig upplevelse som ofta överträffar alternativ som Mindomo.

Plattformen stöder obegränsad uppladdning av bilder, vilket ger ett rikt visuellt innehåll i diagrammen. Dessutom sparar Coggle automatiskt alla ändringar, vilket ger en omfattande historik som användarna kan återgå till när som helst.

Coggles bästa funktioner

Kartlägg relaterade ämnen inom ett enda arbetsområde, vilket ger organisatorisk flexibilitet.

Lägg till anteckningar och ytterligare kontext till diagram utan att koppla dem direkt till huvudstrukturen.

Skapa mer komplexa och sammankopplade diagram genom att tillåta slingor och sammanfoga grenar.

Coggles begränsningar

Text i Coggle kan rulla utanför skärmens kant för stora diagram.

De delbara länkarna är endast tillgängliga för betalda abonnemang.

Coggle-priser

Gratis för alltid

Fantastiskt : 5 $/månad per användare

Organisation: 8 $/månad per användare

Coggle-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

➡️ Läs mer: Bästa alternativ och konkurrenter till Coggle

8. Lucidchart (bäst för att designa detaljerade flödesscheman och processdiagram)

via Lucidchart

Lucidchart gör det enkelt att skapa flödesscheman, wireframes, nätverksdiagram och mycket mer. Med redigering i realtid, omfattande mallar och integrationer med Google Drive, Slack och Microsoft Office kan du optimera arbetsflöden utan ansträngning.

Oavsett om du kartlägger mjukvaruarkitektur, utformar processflöden eller brainstormar idéer, garanterar Lucidchart tydlighet och effektivitet. Utöver grundläggande diagramfunktioner erbjuder Lucidchart avancerade funktioner som datakoppling, som gör det möjligt för användare att koppla live-data till sina diagram, vilket säkerställer att de förblir dynamiska och informativa.

Lucidcharts bästa funktioner

Skapa komplexa diagram och skala dem så att de passar både enskilda användare och stora organisationer.

Anpassa mind maps med ett brett utbud av ikoner och symboler.

Importera och exportera Visio-filer, vilket säkerställer kompatibilitet med befintliga arbetsflöden.

Lucidcharts begränsningar

Användare får endast använda 60 former per dokument i gratispaketet.

Gratisversionen innehåller inte avancerade funktioner som samarbete i realtid.

Lucidcharts priser

Gratis för alltid

Individuell : 9 $/månad

Team: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lucidchart?

Vi hittade denna recension av en Capterra-användare:

Det jag gillade mest med Lucidchart var dra-och-släpp-funktionen samt de många diagramalternativen som är nödvändiga för att skapa olika diagram under planeringsfasen innan man utvecklar en programvara. Den största nackdelen är att om man vill lagra många filer blockeras man av en betalvägg, vilket försämrar upplevelsen för vissa användare.

Det jag främst uppskattade med Lucidchart var dra-och-släpp-funktionen samt de många diagramalternativen som är nödvändiga för att skapa olika diagram under planeringsfasen innan man utvecklar en programvara. Den största nackdelen är att om man vill lagra många filer blockeras man av en betalvägg, vilket försämrar upplevelsen för vissa användare.

💡 Proffstips: Har du fastnat i en kreativ svacka? Skaka om saker och ting med dessa sju kreativa brainstormingtekniker för att hitta dina bästa idéer! Mind mapping : Organisera tankar visuellt och koppla ihop idéer utan ansträngning 🧠

Personlig idébok : Kombinera och matcha koncept för innovativa lösningar 📦

Brainwriting : Dela idéer och bygg vidare på varandras kreativitet ✍️

Brainwalking : Flytta mellan idéstationer för dynamiskt tänkande 💭

Grids : Kombinera idéer systematiskt för oväntade lösningar 🔄

Bubbelkartor : Utvidga begrepp genom att visuellt förgrena dem 🫧

Brainstorming på whiteboard: Samla idéer på ett ställe för fri kreativitet 🖍️

9. Bubbl. us (Bäst för samarbete med team på enkla tankekartor)

Till skillnad från Mindomo fokuserar Bubbl. us på enkelhet, vilket gör det idealiskt för användare som vill ha en okomplicerad approach till mind mapping. Med ett dra-och-släpp-gränssnitt kan du skapa färgglada, strukturerade diagram och samarbeta i realtid med ditt team.

Bubbl. us håller dina idéer strukturerade och tillgängliga när du kartlägger en affärsstrategi eller projektplan. Med inbyggda presentationsverktyg, exportalternativ, molnbaserad åtkomst och virtuella whiteboardtavlor för gemensam brainstorming gör Bubbl. us det möjligt för team att visualisera och organisera idéer gemensamt i ett delat utrymme.

Bubbl. us bästa funktioner

Få tillgång till dina mind maps var som helst med en webbaserad plattform som inte kräver någon installation.

Inkorporera artificiell intelligens för att hjälpa användare att generera idéer

Utforska färdiga mallar som gör det möjligt för användare att snabbt och effektivt komma igång med sin mind mapping. ​

Bubbl. us begränsningar

Vissa användare säger att gränssnittet saknar ergonomi och precision när man använder musen.

Elementen i en mind map överlappar ofta varandra, vilket gör det svårt att klicka på dem.

Bubbl. us prissättning

Gratis för alltid

Premium : 6 $/månad

Team: Från 18 $/månad för tre användare

Bubbl. us betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔎 Visste du att? Brainstorming föddes i reklamvärlden när Alex Osborn, ett kreativt geni på BBDO, skrev en bok om det 1948 (Your Creative Power). Han ville bara att hans team skulle tänka utanför boxen! Snacka om en lysande idé! 🌟

10. EdrawMind (Bäst för att utveckla detaljerade projektplaner med visuella tidslinjer)

via EdrawMind

EdrawMind ingår i EdrawSofts verktygssvit och är ett verktyg för mind mapping och brainstorming som är utformat för att hjälpa dig att organisera idéer, hantera projekt och öka produktiviteten med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Jämfört med Mindomo erbjuder EdrawMind ett bredare utbud av funktioner, inklusive Gantt-diagram och framstegsspårning, vilket gör det till en omfattande lösning för projektledning.

Verktygets omfattande mallbibliotek gör det möjligt för dig att enkelt skapa detaljerade mind maps. När du till exempel planerar en marknadsföringskampanj kan du använda EdrawMind för att skissa strategier, tilldela uppgifter och övervaka framsteg, vilket säkerställer en sammanhängande approach.

EdrawMinds bästa funktioner

Åtkomst via flera plattformar, inklusive Windows, macOS, Linux, iOS och Android.

Använd Gantt-diagram för effektiv hantering av projektets tidsplan.

Använd artificiell intelligens för att hjälpa till med idégenerering, sammanfattning av innehåll och översättning.

Begränsningar för EdrawMind

Användare kan inte skapa mer än ett teamutrymme i gratisversionen.

Det har inget inbyggt uppgiftshanteringssystem utöver grundläggande mind mapping.

Priser för EdrawMind

Gratis nedladdning

Individuellt: 7,9 $/månad per användare

Team: 9,9 $/månad per användare

Betyg och recensioner av EdrawMind

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om EdrawMind?

Här är en recension från Capterra:

Jag har uppskattat allt med det här programmet sedan dag ett. Det fanns ingen inlärningskurva. Det är superenkelt att använda och resultaten är fantastiska! Ibland kan det vara lite krångligt att finjustera visuella detaljer (att hitta vilken menynivå som påverkar rätt).

Jag har uppskattat allt med det här programmet sedan dag ett. Det fanns ingen inlärningskurva. Det är superenkelt att använda och resultaten är fantastiska! Ibland kan det vara tråkigt att finjustera visuella detaljer (att hitta vilken menynivå som påverkar rätt).

📚 Läs också: De bästa gratis mallarna för processflöden i Excel och ClickUp

11. Stormboard (Bäst för interaktiva brainstormingsessioner)

via Stormboard

Stormboard förvandlar traditionell brainstorming till interaktiva, datarika upplevelser. Det erbjuder en digital whiteboard i realtid där du och ditt team smidigt kan fånga upp, organisera och prioritera idéer. Det gör det enkelt att skapa klisterlappar, bilder och dokument, vilket främjar ökad kreativitet och produktivitet.

Under produktutvecklingsmöten hjälper Stormboard dessutom till att gemensamt skissa på funktioner, tilldela uppgifter och övervaka framsteg, så att du och andra användare kan hålla er uppdaterade.

Stormboards bästa funktioner

Integrera dubbelriktat med Agile-program och verktyg som Jira, Rally och Azure DevOps.

Skapa avancerade rapporter och exportera data i olika format för djupgående analyser och välgrundade beslut.

Använd över 250 färdiga mallar för att snabbt starta projekt med strukturerade ramverk för team.

Stormboards begränsningar

Stormboard stöder inte diagram eller grafer.

Vissa användare upplevde prestandaproblem när de använde stora arbetsytor.

Priser för Stormboard

Gratis för alltid

Företag: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Stormboard

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Stormboard?

Här är vad en G2-recension sa:

Det var första gången jag använde Stormboard, och jag blev mycket överraskad över hur enkelt men ändå effektivt det var. Verktyget låter mig skriva anteckningar och koppla samman beroenden, så att man när man zoomar ut kan få en överblick över hur komplext projektet är. Jag var inte administratör för verktyget, men vid ett tillfälle var vi tvungna att återkalla licenser på grund av antalet tillgängliga platser. Det är synd att ett så kraftfullt verktyg hindras av platser/licenser.

Det var första gången jag använde Stormboard, och jag blev mycket överraskad över hur enkelt men ändå effektivt det var. Verktyget låter mig skriva anteckningar och koppla samman beroenden, så att man när man zoomar ut kan få en överblick över hur komplext projektet är. Jag var inte administratör för verktyget, men vid ett tillfälle var vi tvungna att återkalla licenser på grund av antalet tillgängliga platser. Det är synd att ett så kraftfullt verktyg hindras av platser/licenser.

✨ Särskilda omnämnanden Utöver de olika Mindomo-alternativen som nämns ovan finns det några fler som är värda att nämna: Milanote (Bäst för visuell brainstorming och idéorganisation)

FreeMind (Bäst för gratis, öppen källkod för mind mapping)

SimpleMind (Bäst för plattformsoberoende mind mapping)

TheBrain (Bäst för sammankopplad kunskapshantering)

Effektivisera dina brainstormingsessioner med ClickUp!

Mindomo-alternativen på denna lista erbjuder kraftfulla funktioner för mind mapping och brainstorming som hjälper dig att generera, organisera och förfina idéer. De stimulerar kreativiteten, förbättrar samarbetet och håller dina tankar strukturerade.

Projektledning är dock mer än att organisera idéer. Att omvandla idéer till handling kräver uppgiftshantering, automatisering och smidig teamsamarbete – något som de flesta av dessa verktyg inte erbjuder.

Med ClickUp får du en helhetslösning för brainstorming, uppgiftshantering, automatisering och samarbete i realtid. Verktyg som Mind Maps, Whiteboards, Docs och AI-drivna ClickUp Brain gör ditt arbetsflöde smidigt och effektivt.

Så, vad väntar du på? Registrera dig på ClickUp och förverkliga dina idéer!