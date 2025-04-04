10 smarta AI-verktyg för terapeuter som förbättrar klienternas resultat 2025

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är avsedd att ge information om produktivitetsverktyg och strategier. Den är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av psykiska eller fysiska hälsotillstånd.

Du är utmattad av att vara emotionellt tillgänglig. Patientdata staplas upp och en ny bedömning kräver din uppmärksamhet. Dessutom ligger du redan efter med förberedelserna inför morgonens klientsession.

Låter det bekant?

Artificiell intelligens håller på att göra sitt intåg i olika branscher, och psykvården är inget undantag. Rätt AI-drivna verktyg kan hantera tidskrävande uppgifter, som att granska utvecklingsanteckningar, vilket ger dig utrymme att fokusera på ditt och dina klienters välbefinnande.

För att hjälpa dig att välja har vi sammanställt en lista över de 10 bästa AI-verktygen för terapeuter så att du kan fortsätta ge dina klienter god vård samtidigt som du driver en stressfri grupp- eller privatpraktik.

⏰60-sekunders sammanfattning ClickUp : Bäst för att effektivisera terapiarbetsflöden och AI-driven dokumentation Bäst för att effektivisera terapiarbetsflöden och AI-driven dokumentation Mentalyc: Bäst för att skapa skräddarsydda mallar för anteckningar Upheal: Bäst för att spela in olika webbsamtal Autonotes: Bäst för snabbare dokumentationsprocess Lyssn: Bäst för att förbättra terapeutiska färdigheter Woebot Health: Bäst för rådgivning dygnet runt Earkick: Bäst för att övervaka din mentala hälsa Talkspace: Bäst för att komma i kontakt med professionella Calmify: Bäst för guidad meditation och andningsövningar Kintsugi: Bäst för att övervaka mental hälsa

Cirka 46 % av psykologer och psykiatriker klarar inte av att möta sina klienters behov.

Lyckligtvis finns det specialiserade AI-verktyg och appar som kan hjälpa dem att övervinna denna utmaning. För att göra det enklare följer här en översikt över vad du bör tänka på när du väljer en lösning för din terapiverksamhet:

Datasäkerhet och efterlevnad: Leta efter AI-lösningar som uppfyller HIPAA-kraven och följer alla relevanta regler för att skydda känslig data.

Integrationsrik: Välj verktyg som synkroniseras med dina EHR- och praktikhanteringssystem för att minska dubbel datainmatning.

Anpassningsbarhet: Välj Välj AI-teknik som låter dig anpassa sessionens insikter, automatisera påminnelser eller justera strategier för klientengagemang så att de passar ditt arbetsflöde.

Skalbarhet: Välj en AI-lösning som växer med dina behov och stöder en större kundbas utan extra huvudbry.

Organisationsstress hopar sig snabbt när du har stressen att hantera flera möten och hålla koll på klienternas framsteg. Det är då du kan vända dig till AI-verktyg för att automatisera det tidskrävande arbetet, effektivisera arbetsflöden och skapa mer utrymme för meningsfulla klientinteraktioner.

Här är en lista över de bästa AI-verktygen som du bör kolla in 👇

1. ClickUp (Bäst för att effektivisera terapiarbetsflöden och AI-driven dokumentation)

ClickUp är en app för allt som rör arbete och kombinerar projekt- och uppgiftshantering, kunskapsdelning och samarbete med AI-driven automatisering.

För terapeuter är den nya AI Notetaker en game changer.

Istället för att stressa med att ta anteckningar under en session lyssnar ClickUp AI Notetaker (med klientens samtycke), registrerar konversationen i realtid och genererar automatiskt organiserade anteckningar efteråt. Det kan till och med omvandla dessa anteckningar till uppföljningsuppgifter, behandlingsplaner eller påminnelser så att du kan fokusera helt på patienten.

Håll koll på viktig information med ClickUp AI Notetaker.

När mötet är avslutat skapas ett organiserat (privat!) dokument med all viktig information: mötets namn, datum, en lista över deltagare och till och med en ljudinspelning om du behöver gå tillbaka och lyssna. Du får en snabb sammanfattning, en punktlista med viktiga punkter och tydligt definierade nästa steg så att du inte behöver undra vad som faktiskt behöver göras efter samtalet.

När AI Notetaker har registrerat allt matas informationen direkt in i ClickUp Docs. Docs hjälper dig att skapa allt från sessionssammanfattningar och behandlingsplaner till interna handböcker och kundguider.

Organisera viktig information på ett centralt ställe med ClickUp Docs.

Eftersom Docs är kopplat till din arbetsyta kan du länka det direkt till uppgifter, projekt, tidslinjer och till och med specifika patientmål som du arbetar mot.

Använd ClickUp Docs som ett dokumentredigeringsverktyg för samarbete med uppgifter, AI, inbäddningar och teamsamarbete i realtid.

Men att hantera terapinoter är bara en del av pusslet – det finns fortfarande framstegsuppföljning och kundkommunikation att ta itu med.

Vänd dig till ClickUp Brain. Det är din AI-drivna skrivassistent, uppgiftshanterare och kunskapsinhämtare i ett.

Det tar råa sessionsanteckningar från Docs och omvandlar dem omedelbart till uppgifter, oavsett om det handlar om att schemalägga en uppföljning, uppdatera en behandlingsplan eller logga en milstolpe för en klient. Det genererar också tydliga, koncisa sammanfattningar, så att du inte behöver läsa om sidor med anteckningar.

Ännu bättre är att Brain hämtar viktiga insikter från tidigare sessioner, behandlingsplaner eller forskningsartiklar som lagras i ditt arbetsutrymme – du behöver inte leta igenom mappar eller komma ihåg var du skrev ner något.

Få omedelbar tillgång till klientinformation, sammanfattningar och åtgärdspunkter med ClickUp Brain för smidig terapihantering.

ClickUp Automations tar det ännu längre. Du kan automatiskt utlösa uppföljningsuppgifter, påminnelser om sessioner, dokumentförfrågningar eller till och med skapa fakturor efter sessionen.

Skapa anpassade automatiseringar för att vidarebefordra påminnelser och schemalägga sessioner med ClickUp Automations.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare kan känna sig överväldigade på grund av alla funktioner i ClickUp.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Det är fantastiskt att kunna hantera uppgifter för hela organisationen. Även för repetitiva uppgifter, där du kan schemalägga händelser. Mycket lätt att använda, och du kan lägga till anpassade fält, vilket är mycket användbart. Jag älskar de olika vyerna.

Det är fantastiskt att kunna hantera uppgifter för hela organisationen. Även för repetitiva uppgifter, där du kan schemalägga händelser. Mycket lätt att använda, och du kan lägga till anpassade fält, vilket är mycket användbart. Jag älskar de olika vyerna.

2. Mentalyc (Bäst för att skapa skräddarsydda mallar för anteckningar)

via Mentalyc

Med Mentalyc kan du skapa anteckningsmallar som är anpassade efter din kliniska stil och dina praktiska behov. Verktygets intuitiva mallbyggare gör det möjligt för användare att designa och modifiera mallar, från SOAP och DAP till mer specialiserade format, vilket säkerställer att varje anteckning fångar varje sessions unika detaljer och nyanser.

Du kan strukturera individuella behandlingsmetoder samtidigt som du förbättrar försäkrings efterlevnad och dokumentationens noggrannhet.

Mentalycs bästa funktioner

Få tillgång till delade klientjournaler och resultattavlor för att samordna arbetet inom gruppraktiker.

Samla in data om sessionernas dynamik, såsom taletid och tysta perioder, för att förfina de terapeutiska processerna.

Förbättra samarbetet genom att låta handledare och handledda dela och granska sessionsanteckningar.

Mentalycs begränsningar

Du kan förlora dina inspelningar innan anteckningarna genereras.

Det kan inte fungera som en komplett elektronisk patientjournal, vilket tvingar användarna att använda flera plattformar.

Priser för Mentalyc

Gratis: 14 dagars provperiod

Mini: 19,99 $/månad per användare

Grundläggande: 39,99 $/månad per användare

Pro: 69,99 $/månad per användare

Super: 119,99 $/månad per användare

Mentalyc-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

3. Upheal (bäst för att spela in olika webbsamtal)

via U pheal

Appen Upheal hjälper psykologer, psykiatriker och coacher att spela in sessioner på olika sätt, till exempel genom direktinspelning eller inspelning från andra enheter. Du kan använda Chrome-tillägget för att logga in på andra plattformar, och appen spelar in sessionerna.

Det presenterar också detaljerade sessionsdiagram som ger terapeuter objektiva data om sessionens dynamik. Om du till exempel minns ett viktigt ögonblick men inte kan komma ihåg exakt när det inträffade kan sessionskartan snabbt lokalisera det.

Upheals bästa funktioner

Skapa en behandlingsplan och SMART-mål efter att ha fyllt i tre anteckningar för en klient.

Få insikter i sessionens dynamik, inklusive talförhållanden, talrytm, svarstider, sentimentanalys och tempusanvändning.

Boka en session med Upheals kalender och få en unik, säker samtalslänk.

Upheal-begränsningar

Ibland identifierar det röster felaktigt, ibland märker det terapeuten som klient och misslyckas med att fånga klientens röst korrekt.

Appen stöder inte direkt inspelning av telefonsamtal på iPhone på grund av systembegränsningar.

Upheals prissättning

Gratis

Startpaket: 49 $/månad per användare

Premium: 99 $/månad per användare

Obegränsat: 149 $/månad per användare

Team för gruppraktik: 1. 10/session

Företag: Anpassad prissättning

Upheal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: En ny studie i London undersöker ”komedi på recept”, där patienter får gå på gratis komediföreställningar för att förbättra sin mentala hälsa och minska sitt behov av antidepressiva läkemedel. Vore det inte fantastiskt om det fungerade?

4. Autonotes (bäst för snabbare dokumentationsprocess)

via AutoNotes

Terapeuter kan diktera sina sessionsanteckningar direkt i Autonotes, och AI-tekniken transkriberar och införlivar informationen i den valda mallen. Det påskyndar dokumentationsprocessen och identifierar och korrigerar grammatiska fel.

Med funktionen Förinställningar kan du också skapa genvägar för ofta använda fraser, meningar eller hela avsnitt och spara tid.

Autonotes bästa funktioner

Skapa och hantera behandlingsplaner för klienter, inklusive mål och interventioner, inom plattformen.

Få direkt tillgång till Autonotes funktioner genom att använda webbläsartillägget .

Spara dessa anteckningar i mappar och öppna dem när du behöver med hjälp av Autonotes Secure Folder System.

Begränsningar för Autonotes

AI kan generera felaktig information eller misstolka information.

Det ger dig inte kontroll över formateringen och strukturen av vissa avsnitt.

Priser för Autonotes

Gratis plan

Essential: 25 $/månad per användare

Premium: 49 $/månad per användare

Ultimate: 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Autonotes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Autonotes?

Det sammanfattar anteckningar på ett koncist sätt, vilket hjälper mig att fokusera mer på klientens problem. Det är intuitivt att använda applikationen och navigera mellan olika funktioner. – G2-recension

Det sammanfattar anteckningar på ett koncist sätt, vilket hjälper mig att fokusera mer på klientens problem. Det är intuitivt att använda applikationen och navigera mellan olika funktioner. – G2-recension

➡️ Läs mer: Hur man använder AI för vardagliga uppgifter

5. Lyssn (Bäst för att förbättra terapeutiska färdigheter)

via Lyssn

Psykologer och psykiatriker kan använda Lysnns AI som en virtuell AI-terapeuthandledare för att få omedelbar feedback på sin prestation. Om du till exempel har svårt att visa emotionellt stöd kommer verktyget att markera specifika moment från inspelningen och föreslå alternativa tillvägagångssätt.

Den on-demand-utbildningen hjälper dig att förbättra dina färdigheter utan att störa ditt fullspäckade schema. Så medan du fokuserar på klienten under sessionen vet du att Lyssn också arbetar i bakgrunden.

Lyssn bästa funktioner

Identifiera specifika kommunikationsstilar och tekniker som används av terapeuten.

Skapa ett utkast till kliniska anteckningar och fånga viktiga detaljer och interventioner med dokumentfunktionen.

Få personlig feedback om dina styrkor och svagheter för att förbättra din verksamhet.

Lyssn-begränsningar

Lyssn telehealth är inte kompatibelt med mobila enheter.

Uppkopplingshastigheter under 5 Mbps kan orsaka fördröjningar i bild och ljud under telemedicinska sessioner.

Priser för Lyssn

Anpassad prissättning

Lyssn-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Psykiska problem uppstår ofta mycket tidigare än de flesta tror. Cirka hälften av alla psykiska störningar uppträder före 14 års ålder, men många förblir oupptäckta eller obehandlade. Vid 24 års ålder har den siffran stigit till 75 %, vilket innebär att de flesta tillstånden redan har rotat sig i ung vuxen ålder.

6. Woebot Health (Bäst för rådgivning dygnet runt)

via Woebot Health

Woebot är en chatbot som erbjuder virtuell hjälp på begäran till användare. Den använder naturlig språkbehandling och maskininlärning för att delta i konversationer och erbjuder tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness och andra evidensbaserade metoder. Det är ett verktyg som kan rekommenderas för patienter som kan behöva frekvent support på begäran.

Woebot Healths bästa funktioner

Låt användarna övervaka sitt humör över tid och identifiera mönster eller utlösande faktorer.

Erbjud support dygnet runt, vilket gör mentalvården mer tillgänglig.

Stärk användarna med psykoedukation och självhjälpsövningar som bygger upp motståndskraft och effektiva strategier för att hantera problem.

Woebot Healths begränsningar

Appens interaktioner kan kännas begränsade på grund av förskrivna svar, som kanske inte helt kan hantera komplexa känslor.

Woebot Health-priser

Anpassad prissättning

Woebot Health-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Earkick (Bäst för att övervaka din mentala hälsa)

via Earkick

Earkick är en AI-driven mentalvårdsassistent som hjälper individer att övervaka och förbättra sitt mentala välbefinnande. Oavsett om du vill snabbt kolla läget med dig själv eller ge dina patienter möjlighet att enkelt logga sina humörsvängningar, gör Earkick processen smidigare.

Verktyget eliminerar också behovet av långa frågeformulär eller dagboksanteckningar och lär dig hur du använder AI som personlig assistent. Dessutom kan du kontinuerligt följa ditt mentala tillstånd och identifiera potentiella triggers eller mönster.

Earkicks bästa funktioner

Uttryck dina känslor och tankar genom röst- eller videoinspelningar för enkel dagboksskrivning och reflektion.

Få tillgång till guidade andningsövningar som hjälper dig att minska stress och öka produktiviteten med hjälp av AI.

Få dagliga citat och insikter anpassade efter ditt humör och dina spårade data.

Earkicks begränsningar

Humörspårning är i sig subjektivt, och användarens inmatningar är inte alltid korrekta eller konsekventa.

Earkick erbjuder inte terapi eller andra psykologiska behandlingar.

Earkick-prissättning

Gratis för alltid

Earkick-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Talkspace (Bäst för att komma i kontakt med professionella)

via Talkspace

Talkspace är en plattform för mental hälsa som erbjuder terapi- och psykiatritjänster via sin mobilapp och webbplats. Den kopplar samman individer med legitimerade terapeuter och psykiatriker via text-, ljud- och videomeddelanden samt livevideosessioner.

Plattformen utmärker sig genom att erbjuda en flexibel approach till terapi, vilket gör det möjligt för användare att kommunicera med sina terapeuter i sin egen takt och när det passar dem, istället för att vara begränsade till schemalagda möten.

Talkspaces bästa funktioner

Få tillgång till ett nätverk av certifierade psykologer och psykiatriker.

Koppla användare till akut psykisk hälsovård och resurser när det behövs.

Delta i terapi via meddelanden, videosessioner eller ljudsamtal.

Begränsningar för Talkspace

Försäkringsskyddet är begränsat till amerikanska sjukförsäkringar, arbetsgivarförsäkringar och Employee Assistance Programs (EAP).

Talkspace-priser

Meddelandeterapi: 69 $/vecka

Video- och meddelandeterapi: 99 $/vecka

Video + meddelanden + workshops: 109 $/vecka

Inledande terapisession: 299 $/session

Parterapi live + meddelanden: 436 $/månad

Talkspace-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Talkspace?

Jag uppskattade bekvämligheten med att kunna träffa en terapeut virtuellt, eftersom det finns begränsade möjligheter till psykvård i mitt område. Dessutom kände jag mig mer självständig i mitt beslut att söka psykvård från början, eftersom jag kunde välja mellan ett stort antal olika vårdgivare. – G2-recension

Jag uppskattade bekvämligheten med att kunna träffa en terapeut virtuellt, eftersom det finns begränsade möjligheter till psykvård i mitt område. Dessutom kände jag mig mer självständig i mitt beslut att söka psykvård från början, eftersom jag kunde välja mellan ett stort utbud av vårdgivare. – G2-recension

9. Calmify (Bäst för guidad meditation och andningsövningar)

via Calmify

Calmify erbjuder guidade meditationer, andningsövningar, sömnhistorier och lugnande musik för att främja avkoppling och förbättra det allmänna välbefinnandet. Det är ett användbart verktyg för att guida patienter som kämpar med ångest, sömnlöshet eller långvarig utbrändhet.

Användare kan chatta med Calmify AI för att uttrycka sina känslor och få personliga planer. Botten tillhandahåller också evidensbaserade KBT-interventioner för att hjälpa dig att hitta lösningar.

Calmifys bästa funktioner

Utforska ett bibliotek med meditationer som fokuserar på förbättrad sömn och självmedkänsla.

Få tillgång dygnet runt, så att användarna kan hantera känslor som depression, ångest på arbetsplatsen , sömnlöshet, relationsproblem, låg självkänsla, trauma och stora livsförändringar.

Övervaka din mindfulness-träning och följ dina framsteg över tid.

Calmifys begränsningar

Calmify är ett AI-verktyg för personligt bruk och kan inte användas som ersättning för professionell psykologisk behandling.

Priser för Calmify

Gratis

Standard: 10 $/månad per användare

Premium: 25 $/månad per användare

Calmify-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Kintsugi (Bäst för att övervaka mental hälsa)

via Kintsugi

Kintsugi Voice är en företagsprogramvara som integreras i kliniska arbetsflöden och callcenter. Den analyserar passivt röstdata från patientinteraktioner för att upptäcka beteendemässiga hälsotillstånd. AI identifierar subtila röstsignaler som indikerar emotionell stress, även om patienten inte uttryckligen uttrycker ett problem.

Personen omdirigeras sedan till Kintsugi Connect för att hitta lämpliga resurser för mental hälsa, såsom terapeuter, psykiatriker eller appar.

Kintsugis bästa funktioner

Analysera tankar och känslor för att få insikt i patienternas mentala välbefinnande och följa deras framsteg.

Börja med röstdagbok med hjälp av Kintsugi-appen.

Integrera med dina befintliga system för praktikhantering och telemedicin för ett enhetligt arbetsflöde.

Kintsugi-begränsningar

Diagnostiserar inte psykiska hälsotillstånd; det är ett screening- och övervakningsverktyg.

Kintsugi-prissättning

Anpassad prissättning

Kintsugi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Skapa kontakt med dina klienter för bättre resultat med ClickUp

Att jonglera klientvård, administrativa uppgifter och den ständiga strävan efter balans mellan arbete och privatliv kan göra att psykologer och psykiatriker känner sig överväldigade. Därför är det viktigt att lära sig hur man använder AI för vardagliga uppgifter.

I detta fall bör terapeuter börja använda dessa modeller för att spara tid och kunna ägna mer uppmärksamhet åt fler klienter. Att använda flera verktyg för att hantera olika uppgifter kan dock leda till splittrade arbetsflöden och felaktiga data, vilket ytterligare äventyrar patientens konfidentiella information.

Därför är det bästa sättet att använda en enhetlig lösning som ClickUp. Den hanterar data, antecknar, analyserar information, ger insikter och visar ditt schema i en anpassningsbar kalender.

Det är dags att registrera dig för ClickUp gratis och blomstra i din verksamhet!