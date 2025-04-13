De 10 bästa förenklade alternativen för effektiv marknadsföring 2025

Har du någonsin försökt uppdatera inlägg på sociala medier, designa grafik och schemalägga innehåll på en och samma plattform innan morgonkaffet hinner bli kallt? Det är den dagliga kampen när Simplified inte kan hålla jämna steg med dina växande marknadsföringsbehov!

Även om det lovar allt-i-ett-bekvämlighet, börjar dessa mallbegränsningar, samarbetsflaskhalsar och simplistiska automatiseringsfunktioner kännas som digitala handbojor när ditt team växer.

Marknadsföringsverktygsvärlden är full av Simplified-alternativ som håller ditt arbetsflöde smidigt samtidigt som de kickar funktionaliteten i hyperdrive.

Behöver du turbomatad social schemaläggning, en kraftfull mall för innehållskalender eller AI som skriver engagerande innehåll? Ett bättre alternativ till Simplified väntar! Låt oss utforska verktyg för innehållsskapare som inte bara ersätter Simplified – de kommer att revolutionera hela din marknadsföring!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de bästa Simplified-alternativen som kan förändra ditt marknadsföringsflöde: ClickUp : Bäst för allt-i-ett-marknadsföringshantering Bäst för allt-i-ett-marknadsföringshantering Canva: Bäst för intuitiv grafisk design Synthesia: Bäst för AI-videogenerering HeyGen: Bäst för AI-avatarvideor och presentationer Anyword: Bäst för AI-copywriting med ROI-prognos SocialPilot: Bäst för hantering och analys av sociala medier GravityWrite: Bäst för AI-driven innehållsskapande för små team Claude: Bäst för skapande och redigering av långa texter Adobe Express: Bäst för professionella mallar och varumärkeskonsistens Piktochart: Bäst för att skapa infografik och visuella berättelser

Vad ska du leta efter i förenklade alternativ?

När du väljer alternativ till Simplified för innehållsskapande och marknadsföring bör du ta hänsyn till dessa viktiga funktioner för att hitta det som passar bäst för ditt team:

Funktioner för innehållsskapande: Stöder olika typer av innehåll – grafik för sociala medier, videor, skriftligt innehåll och mer – allt inom en enda plattform.

Samarbetsfunktioner: Möjliggör kommentarfunktioner, delade arbetsytor och redigering i realtid för att effektivisera granskningsprocessen.

Integrationssystem: Ansluter till sociala medieplattformar, CRM-system och projektledningsprogramvara för smidig integrering av arbetsflöden.

AI-assistans: Ökar effektiviteten med automatiserad copywriting, bildgenerering och innehållsoptimering.

Intuitivt gränssnitt: Erbjuder en användarvänlig design som minskar inlärningskurvan och ökar teamets acceptans.

Anpassningsalternativ: Upprätthåller varumärkets konsistens genom mallar, stilguider och tillgångshantering.

Analys och rapportering: Ger insikter om innehållets prestanda för att förfina marknadsföringsstrategier.

De 10 bästa alternativen till Simplified

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-marknadsföringshantering)

Spåra projektets framsteg, effektivisera arbetsflöden och samarbeta smidigt med ditt team – allt inom din ClickUp-arbetsyta.

Dagens arbetsliv är splittrat. Våra projekt, kunskaper och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss. ClickUp löser detta med en app för allt som rör arbetet, som kombinerar projekt, kunskaper och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Medan Simplified försöker kombinera grundläggande design med rudimentär teamkoordinering, går ClickUp ett steg längre. Det erbjuder projektledning i företagsklass som är sömlöst kopplad till verktyg för innehållsskapande – den perfekta, integrerade miljön för ditt marknadsföringsteam att blomstra i.

Om du känner dig begränsad av Simplifieds arbetsflödesbegränsningar kan ClickUps 15+ vyer, automatiseringsalternativ och detaljerade rapporteringsfunktioner vara en kraftfull uppgradering.

ClickUp Brain

Dessutom kan marknadsföringsteam med ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, generera innehåll i en aldrig tidigare skådad hastighet – från sociala bildtexter till kompletta bloggutkast – samtidigt som de upprätthåller en enhetlig varumärkesröst.

Sammanfatta eller förbättra snabbt ditt innehåll med ClickUp Brain.

ClickUp Brain går längre än grundläggande AI-verktyg genom att förfina befintligt innehåll, kontrollera grammatik och erbjuda stöd för flera språk. Det anpassar också tonen efter målgruppen – funktioner som Simplifieds AI inte kan matcha.

Men det finns mer! ClickUp Brain-användare kan välja att arbeta med flera LLM:er, som Claude och GPT-4o, direkt från sin ClickUp-arbetsyta.

ClickUp Docs

Samtidigt förändrar ClickUp Docs hur team samarbetar kring marknadsföringsmaterial genom att koppla dokumentskapandet direkt till uppgifter och arbetsflöden.

Få tillgång till allt ditt innehåll på ett ställe genom att länka ClickUp Docs och uppgifter till varandra.

Författare, designers och intressenter kan redigera samtidigt, lämna kontextuella kommentarer och länka dokument till specifika kampanjer – och på så sätt skapa en central kunskapsplattform.

ClickUp-mall för innehållshantering

Vill du snabbt effektivisera arbetsflödena för innehåll? ClickUp Content Management Template erbjuder ett färdigt ramverk med anpassningsbara vyer för planering, produktionsuppföljning och publiceringsscheman.

Få gratis mall Håll alla i innehålls- och marknadsföringsteamen på samma sida med ClickUp Content Management Template.

Denna mall hjälper marknadsföringsteam att visualisera sin innehållspipeline, spåra innehållsmätvärden, producera innehåll och upprätthålla en jämn utskriftskvalitet utan att behöva bygga system från grunden.

Jonglerar du med projektledning för sociala medier, designverktyg och marknadsföringsprogramvara? ClickUp Integrations, med sitt enorma utbud av över 1 000 arbetsverktyg, håller allt sammankopplat så att ditt innehåll flödar smidigt från skapande till distribution. Behöver du insikter i realtid? ClickUp Dashboards ger dig en tydlig översikt över marknadsförings-KPI:er och kampanjresultat, med djupgående analyser som Simplified inte kan matcha.

ClickUps bästa funktioner

Brainstorma kampanjidéer på ClickUp Whiteboards för att planera strategier och innehåll för sociala medier.

Aktivera uppgiftsfördelning, godkännanden och innehållsöverlämningar med ClickUp Automations

Effektivisera feedbacken med hjälp av korrekturläsning och anteckningar på designer, videor och dokument.

Lagra varumärkesresurser i ClickUp Docs eller ett delat arbetsutrymme för enkel åtkomst för teamet.

Bädda in designverktyg som Canva eller Figma för att säkerställa att varumärket förblir konsekvent i alla marknadsföringsmaterial.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare.

Mobilappen har begränsad funktionalitet jämfört med desktopversionen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Vi är ett hårt arbetande internt marknadsföringsteam. Clickups flexibla struktur i tidslinje och tabell, tillsammans med anpassningsbara fält som kan skapas direkt, gjorde det enkelt att skapa denna vy, och den uppdateras live när vi uppdaterar dessa kampanjprojekt i andra delar av Clickup.

Vi är ett hårt arbetande internt marknadsföringsteam. Clickups flexibla struktur i tidslinje och tabell, tillsammans med anpassningsbara fält som kan skapas direkt, gjorde det enkelt att skapa denna vy, och den uppdateras live när vi uppdaterar dessa kampanjprojekt i andra delar av Clickup.

2. Canva (bäst för intuitiv grafisk design)

via Canva

Canva är ett användarvänligt alternativ till Simplified, perfekt för team utan grafisk designkompetens.

Dess dra-och-släpp-redigerare och över 250 000 gratis mallar gör arbetsflödena för att skapa innehåll snabba och enkla. Medan Simplified erbjuder grundläggande designverktyg, stöder Canva inlägg på sociala medier, presentationer och tryckt material, vilket gör det till ett mångsidigt val för visuell marknadsföring.

Med AI-drivna förslag, direktpublicering och stöd för många format effektiviserar Canva produktionen av högkvalitativt innehåll för marknadsförare på alla nivåer.

🧠 Kul fakta: Canva startade när Melanie Perkins, som undervisade i designprogramvara vid University of Western Australia, tyckte att program som Photoshop var för komplexa. 2007 lanserade hon och Cliff Obrecht Fusion Books, ett företag som designade årsböcker för gymnasieskolor, vilket banade väg för Canva.

Canvas bästa funktioner

Snabba upp designprocessen med ett omfattande bibliotek med mallar, element och stockfoton.

Upprätthåll varumärkets enhetlighet med hjälp av Brand Kit för att lagra och tillämpa din visuella identitet.

Samarbeta i realtid med teammedlemmarna med hjälp av kommentarer och godkännandeprocesser.

Schemalägg inlägg på sociala medier direkt till de största plattformarna

Ge liv åt statiska designer med enkla animationsverktyg

Canvas begränsningar

De avancerade designfunktionerna är mer begränsade jämfört med professionella verktyg som Adobe-paketet.

Videoredigeringsfunktionerna är grundläggande jämfört med dedikerade videoplattformar.

Canva-priser

Gratis : Grundläggande funktioner

Pro : 15 $/månad per användare

Teams : 30 $/månad för tre användare

Enterprise: Anpassade priser

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Canva?

En recension på G2 säger:

Canva har ett användarvänligt gränssnitt som ger ökad produktivitet och ingen tidigare utbildning krävs. Det finns olika designmallar tillgängliga för design med dra-och-släpp-funktioner. Ett stort bibliotek med designelement och grafik samt tillgång till miljontals gratisbilder och stockfoton. Anpassade varumärkesalternativ med enkla export- och publiceringsalternativ... Det bästa är de prisvärda prisplanerna.

Canva har ett användarvänligt gränssnitt som ger ökad produktivitet och ingen tidigare utbildning krävs. Det finns olika designmallar tillgängliga för design med dra-och-släpp-funktioner. Ett stort bibliotek med designelement och grafik samt tillgång till miljontals gratisbilder och stockfoton. Anpassade varumärkesalternativ med enkla export- och publiceringsalternativ... Det bästa är de prisvärda prisplanerna.

3. Synthesia (bäst för AI-videogenerering)

via Synthesia

Videoinnehåll är mycket efterfrågat, men produktionsutmaningar gör det svårt för marknadsföringsteam som använder Simplified. Kostnader, schemaläggning och samordning av talanger hindrar ofta en jämn produktion.

Synthesia undanröjer dessa hinder med AI-driven videoproduktion – inga kameror, mikrofoner eller redigeringskunskaper behövs. Det genererar verklighetstrogna virtuella presentatörer som levererar manus på över 120 språk, vilket är idealiskt för utbildnings- och reklamfilmer.

Till skillnad från Simplifieds grundläggande redigeringsverktyg omvandlar Synthesia omedelbart text till professionella videor, vilket eliminerar behovet av originalmaterial.

Synthesias bästa funktioner

Skapa AI-presentatörer som levererar innehåll på ett naturligt sätt på över 120 språk.

Skapa professionella utbildnings- och marknadsföringsvideor utan kameror eller skådespelare

Anpassa virtuella bakgrunder och scener så att de matchar din varumärkesidentitet.

Översätt videor direkt med samma AI-presentatör

Öka engagemanget med inbyggda grafikfunktioner, övergångar och textöverlägg – inga redigeringskunskaper krävs.

Synthesias begränsningar

Begränsat känslomässigt register hos AI-presentatörer jämfört med mänskliga skådespelare

Vissa användare rapporterar om tillfälliga onaturliga rörelser i avataranimationerna.

Synthesia-priser

Gratis: Grundversion

Starter : 29 $/månad

Skapare: 89 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Synthesia-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

4. HeyGen (Bäst för AI-avatarvideor och presentationer)

via Capterra

Det är nästan omöjligt att skala upp personaliserat videoinnehåll när varje meddelande kräver att en riktig person filmas. Försäljnings- och marknadsföringsteam når snabbt en produktionsgräns och har svårt att anpassa videor för olika segment och uppdateringar.

HeyGen revolutionerar videomarknadsföring genom att skapa digitala tvillingar – AI-avatarer som levererar obegränsat med personliga videor utan extra filmning.

Detta alternativ till Simplified utmärker sig genom skalbar, autentisk videokommunikation, vilket gör det idealiskt för försäljningskontakter, kundengagemang och andra marknadsföringsinsatser. Team kan skapa verklighetstrogna AI-versioner av riktiga medlemmar, vilket garanterar smidig, personlig kommunikation.

HeyGens bästa funktioner

Anpassa videor för enskilda potentiella kunder eller kunder i stor skala

Översätt innehåll till flera språk utan att ändra den ursprungliga presentatörens text.

Inkorporera skärminspelningar och demonstrationer tillsammans med avatarpresentationer.

Lägg till interaktivitet med klickbara element och call-to-action-knappar.

HeyGens begränsningar

Att skapa realistiska digitala tvillingar kräver en initial installationstid.

En brant inlärningskurva för avancerade personaliseringsfunktioner

HeyGen-priser

Skapare : 29 $/månad

Team : 89 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

HeyGen-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 290 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HeyGen?

En recension på Capterra säger:

HeyGen är ett fantastiskt verktyg som kan spara tid och pengar för alla som behöver skapa professionella videor, men det kräver viss erfarenhet och jag rekommenderar att man anlitar professionella som redan vet hur man använder verktyget.

HeyGen är ett fantastiskt verktyg som kan spara tid och pengar för alla som behöver skapa professionella videor, men det kräver viss erfarenhet och jag rekommenderar att man anlitar professionella som redan vet hur man använder verktyget.

Läs också: Hur man skapar effektfulla produktvideor

5. Anyword (Bäst för AI-copywriting med ROI-prognos)

via Anyword

Marknadsförare har svårt att förutsäga vilka texter som kommer att konvertera innan de investerar i distribution. A/B-testning kräver trafik och budget, medan gissningar leder till underpresterande budskap och slösade annonsutgifter.

Anyword förvandlar AI-copywriting med sitt Predictive Performance Score, som analyserar miljarder intryck för att förutsäga avkastningen på investeringen före publicering. Denna datadrivna plattform eliminerar gissningar och optimerar innehållet för högre konverteringar.

Till skillnad från Simplifieds grundläggande AI-skrivfunktioner erbjuder Anyword mer avancerade verktyg för prediktiv analys samtidigt som det säkerställer efterlevnad av HIPAA-, SOC2-, ISO 27001- och GDPR-standarder på företagsnivå.

Anywords bästa funktioner

Skapa målgruppsanpassat innehåll som är skräddarsytt för olika demografiska segment.

Skapa multikanaltext för sociala medier , e-post, annonser och webbplatser.

Optimera befintligt innehåll med förslag för att förbättra engagemangsmätvärdena.

Få tillgång till en kunskapsbas med AI-verktyg för copywriting och bästa praxis.

Anyword-begränsningar

Prediktiv prestanda är mest exakt för vanliga marknadsföringsändamål.

Plattformen fokuserar främst på text snarare än skapande av visuellt innehåll.

Priser för Anyword

Starter : 49 $/månad

Datadriven : 99 $/månad

Företag : 499 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Anyword-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Läs också: Gratis mallar för att skriva innehåll för snabbare innehållsskapande

💡Snabbtips: Ett statistiskt signifikant A/B-testresultat betyder inte alltid att vinnaren är det bästa valet. Falska positiva resultat, mätfel eller försumbar påverkan i verkligheten kan snedvrida resultaten. Istället för att enbart förlita dig på siffrorna bör du tolka testdata utifrån ditt affärskontext och dina användarinsikter. En balanserad approach – där data möter strategi – leder till smartare beslut.

6. SocialPilot (Bäst för hantering och analys av sociala medier)

via SocialPilot

Det är svårt att hantera flera sociala mediekonto, särskilt när analyserna är spridda över olika plattformar. Marknadsföringsteam, sociala medieansvariga och byråer kämpar för att effektivisera schemaläggningen och få fram meningsfulla insikter.

SocialPilot förenklar hanteringen av flera konton med massbokning, vitmärkta rapporter och anpassningsbara instrumentpaneler. Dess avancerade analysverktyg spårar engagemang, räckvidd och konverteringar i alla större nätverk och erbjuder insikter som Simplified saknar.

Byråer drar nytta av SocialPilots klienthanteringsportal, som möjliggör kontrollerad klientåtkomst för godkännanden och rapportering – en funktion i företagsklass som saknas i Simplifieds verktygslåda.

SocialPilots bästa funktioner

Hantera flera konton på de största sociala plattformarna från en gemensam kontrollpanel.

Analysera plattformsoberoende prestanda med omfattande analysrapporter.

Upptäck innehåll med inbyggda kurateringsverktyg för att upprätthålla aktiva profiler.

SocialPilots begränsningar

Verktyg för innehållsskapande är mer begränsade jämfört med designfokuserade plattformar.

Vissa användare rapporterar om sporadiska förseningar med direktpublicering på Instagram.

Priser för SocialPilot

Professional : 30 $/månad

Litet team : 50 $/månad

Byrå : 100 $/månad

Enterprise: 200 $/månad

SocialPilot-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger riktiga användare om SocialPilot?

En recension på Capterra säger:

De mest användbara funktionerna i detta verktyg var enligt mig bulkplanering, kuraterat innehåll och analys av inlägg. Funktioner som White Label-rapporter och enkel navigering i verktyget är några av de viktigaste skälen till att jag rekommenderar detta verktyg till andra.

De mest användbara funktionerna i detta verktyg var enligt mig bulkplanering, kuraterat innehåll och analys av inlägg. Funktioner som White Label-rapporter och enkel navigering i verktyget är några av de viktigaste skälen till att jag rekommenderar detta verktyg till andra.

7. GravityWrite (Bäst för AI-driven innehållsskapande för små team)

via GravityWrite

Små marknadsföringsteam kan ha svårt att möta innehållskraven utan specialiserade skribenter eller extra budget. GravityWrite effektiviserar innehållsskapandet med branschspecifika AI-modeller som genererar korrekta, kontextmedvetna utkast i olika format, såsom produktbeskrivningar och blogginlägg.

Till skillnad från Simplifieds breda tillvägagångssätt levererar GravityWrite specialiserat innehåll som kräver mindre redigering, vilket sparar tid för team med nischade behov. Dess vertikalt tränade AI producerar högkvalitativa första utkast, vilket löser ett vanligt klagomål på Simplified om överdriven redigering av generiskt AI-genererat innehåll.

GravityWrites bästa funktioner

Skapa branschspecifikt innehåll som är anpassat efter din vertikala marknad och målgrupp.

Skapa flera innehållsformat från en enda brief eller disposition

Återanvänd befintligt innehåll i olika format för distribution i flera kanaler.

Optimera för SEO med integrering av nyckelord och förbättrad läsbarhet.

Håll en konsekvent varumärkesröst i allt genererat innehåll

Begränsningar för GravityWrite

Begränsade samarbetsfunktioner för större team

Färre integrationsalternativ än de mer etablerade plattformarna

Priser för GravityWrite

Gratis : Begränsat antal genereringar per månad

Starter : 19 $/månad

Pro: 79 $/månad

GravityWrite-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är 4 gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

8. Claude (Bäst för skapande och redigering av långa texter)

via Claude

De flesta AI-skrivverktyg har svårt att skapa sammanhängande långa texter, vilket kräver omfattande redigering. Claude från Anthropic är utmärkt för att generera detaljerade blogginlägg, rapporter och innehåll om tankeledarskap med en stark kontextuell förståelse.

Medan Simplified fokuserar på kortfattat och effektivt innehållsskapande, upprätthåller Claude konsekvensen i längre dokument, följer komplexa instruktioner och anpassar sig efter nyanserad feedback.

Claude erbjuder avancerad AI-skrivhjälp för marknadsförare som arbetar med innehåll som stöder integration av sökordsforskning och efterlevnad av specifika stilguider.

Claude bästa funktioner

Redigera och förfina befintligt innehåll med en nyanserad förståelse för stil och tonfall.

Undersök och sammanställ information för tankeledarskap och utbildningsinnehåll.

Skapa innehållsvariationer för A/B-testning av olika meddelandestrategier.

Följ detaljerade innehållsbeskrivningar med hög noggrannhet och konsekvens.

Claude-begränsningar

Kräver tydliga instruktioner för att uppnå optimala resultat.

Inga inbyggda publicerings- eller distributionsfunktioner

Begränsad skapande av visuellt innehåll jämfört med designfokuserade plattformar

Priser för Claude

Gratis : Grundläggande åtkomst med användningsbegränsningar

Claude Pro : 20 $/månad för högre användningsgränser och prioriterad åtkomst

Team : 30 $/månad per plats

Enterprise: Anpassade priser

Claude-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Vad säger riktiga användare om Claude?

En recension på G2 säger:

Det mest användbara med Claude är AI:ns förmåga att flöda mer naturligt. Jag gillar att svaren känns mer som en konversation mellan människor. En annan sak jag gillar med Claude är att svaren är kontextuella och engagerande. Jag gillar också att den försöker ge korrekta svar och erkänner sina begränsningar när den inte vet något.

Det mest användbara med Claude är AI:ns förmåga att flöda mer naturligt. Jag gillar att svaren känns mer som en konversation mellan människor. En annan sak jag gillar med Claude är att svaren är kontextuella och engagerande. Jag gillar också att den försöker ge korrekta svar och erkänner sina begränsningar när den inte vet något.

🧠 Kul fakta: I åratal var forskarna förbryllade – skalning av AI-modeller förbättrade inte resonemangsförmågan. Prestandan förblev oförändrad trots större modeller. Genombrottet? ”Tankekedjor”. Att be AI att ”tänka steg för steg” eller visa exempel frigjorde dolda resonemangsförmågor och avslöjade deras sanna potential.

9. Adobe Express (bäst för professionella mallar och varumärkeskonsistens)

via Adobe Express

Adobe Express överbryggar klyftan mellan grundläggande designverktyg och professionell programvara och ger marknadsförare högkvalitativa designfunktioner utan komplexiteten i Adobes kompletta programpaket.

Det kombinerar intuitiva verktyg med Adobes bildarkiv och anpassningsbara mallar, vilket säkerställer varumärkets enhetlighet. Till skillnad från Simplified ansluter Adobe Express direkt till Photoshop, Illustrator och Creative Cloud, vilket förbättrar arbetsflödet och designkvaliteten.

Adobe Express bästa funktioner

Utnyttja AI-bildgeneratorn med Firefly för att skapa kommersiellt säkert innehåll utan att behöva oroa dig för upphovsrätt.

Skapa enhetligt varumärkesmaterial med Brand Kits som lagrar visuella element.

Ändra storlek på design automatiskt för olika plattformar och format

Använd snabba åtgärder för att ta bort bakgrunden, animera och redigera på några sekunder.

Begränsningar i Adobe Express

Vissa avancerade funktioner kräver kunskap om designprinciper.

Företagsfunktioner kan kräva ett mer omfattande Adobe-abonnemang.

Priser för Adobe Express

Gratis : Grundläggande funktioner och begränsat antal mallar för privatpersoner

Teams : 4,99 $/månad per användare det första året, 7,99 $/månad per användare från och med det andra året.

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Adobe Express

G2 : 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1100 recensioner)

👀Visste du att? 92 % av marknadsförare tror att AI och automatisering förbättrar personaliseringen av innehåll och effektiviteten i kampanjer.

10. Piktochart (Bäst för att skapa infografik och visuella berättelser)

via Piktochart

Team har ofta svårt att presentera datarik innehåll på ett effektivt sätt när de är fast i kalkylblad eller text. Piktochart förenklar datavisualisering och omvandlar komplex information till engagerande infografik, rapporter och presentationer – utan att det krävs några designkunskaper.

Redigeraren innehåller interaktiva diagram, kartgeneratorer och specialiserade widgets som är utvecklade för att berätta historier med data. Till skillnad från Simplifieds allmänna designverktyg gör Piktochart komplex information tydlig och visuellt tilltalande. Med dedikerade mallar och avancerade visualiseringsfunktioner säkerställer det att datadrivet innehåll är både tillgängligt och slagkraftigt.

Piktocharts bästa funktioner

Använd interaktiva element för att engagera målgruppen med din information.

Få tillgång till branschspecifika mallar för olika behov av datavisualisering.

Behåll visuell konsistens med sparade varumärkeselement och färgscheman.

Exportera i flera format för presentationer, webbplatser och tryckt material.

Piktocharts begränsningar

Avancerad anpassning kan ha en brantare inlärningskurva.

Vissa datavisualiseringsfunktioner kräver abonnemang på högre nivå.

Piktochart-priser

Gratis : Grundläggande funktioner med Piktochart-vattenstämpel

Pro : 29 $/månad per användare

Företag : 49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Piktochart-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

Från förenkling till superkraft: ClickUp är din marknadsföringsmotor

Rätt alternativ till Simplified kan förändra din marknadsföring, automatisera skapandet av innehåll och förbättra samarbetet i teamet. Varje verktyg vi har undersökt har sina unika styrkor.

Ditt idealiska val beror på dina specifika behov, teamets storlek och prioriteringar i arbetsflödet. För de flesta marknadsföringsteam som söker en verkligt omfattande lösning erbjuder ClickUp det mest kompletta paketet, som kombinerar innehållsskapande, projektledning och andra samarbetsverktyg i en enda plattform.

Är du redo att förändra ditt marknadsföringsflöde?

Registrera dig för ClickUp idag och upptäck hur det kan förbättra din innehållsskapandeprocess och teamsamarbete.