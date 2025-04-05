Exempel på vänliga påminnelsemejl: 12 sätt att följa upp artigt

Du skickar en faktura. Tystnad.

Du bokar ett möte. Någon glömmer bort det.

Du följer upp en deadline. Inget svar.

Frustrerande, eller hur? Det är inte så att folk inte bryr sig – det är bara det att de har otaliga prioriteringar att jonglera med. Det är precis därför du behöver ett påminnelsemejl!

Ett påminnelsemejl som skickas vid rätt tidpunkt kan förvandla tystnad till en bekräftad betalning, ett inbokat samtal eller en slutförd uppgift.

Det bästa av allt? Du behöver inte skriva ett från grunden. Det här blogginlägget innehåller 12 exempel på påminnelsemejl som enkelt kan redigeras och anpassas för ditt professionella bruk.

Vi kommer också att presentera ett verktyg som skapar påminnelsemejl och automatiserar dem åt dig. Låt oss sätta igång!

Varför påminnelsemejl är viktiga

Ett vältajmat påminnelsemejl påminner medarbetarna om pågående uppgifter, kommande händelser och viktiga deadlines, vilket bidrar till att förebygga kaos och störningar i verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.

Här är varför påminnelsemejl är nödvändiga:

Håller scheman strukturerade: Möten, evenemang och projektplaner förblir organiserade när deltagarna påminns i förväg.

Ökar konverteringsgraden: En påminnelse i rätt tid förhindrar att potentiella affärer går om intet.

Minskar antalet avbokningar i sista minuten: Påminnelsemejl som skickas i god tid hjälper människor att komma ihåg sina möten och ger dem möjlighet att boka om i förväg om det behövs, vilket minskar antalet uteblivna möten.

Förhindrar driftsstörningar: Interna uppgifter som inlämning av tidrapporter, godkännanden och rapporter kan hållas på rätt spår med ett snabbt påminnelsemejl.

🧠 Visste du att? 80 % av alla försäljningar kräver minst fem uppföljningsförsök efter den första kontakten innan en försäljning kan genomföras.

Hur man skriver ett påminnelsemejl

Att skriva ett påminnelsemejl handlar inte bara om att följa upp – det handlar om att få till rätt timing, ton och struktur så att det blir omöjligt att ignorera.

1. Börja med en träffsäker ämnesrad

Hoppa över onödiga detaljer – håll ämnesraden tydlig och direkt så att syftet med ditt mejl framgår omedelbart.

Håll ämnesraden kort (tänk sex till åtta ord) och inkludera ett handlingsverb (tänk: åtgärd krävs, påminnelse eller uppföljning) för att väcka omedelbar uppmärksamhet.

✅ Bra ämnesrad för påminnelsemejl: Påminnelse: Betalning för faktura nr [nummer] förfaller ❌ Dålig ämnesrad för påminnelsemejl: Påminnelse om faktura

2. Anpassa hälsningen

Det spelar ingen roll om det är ditt första eller hundrade påminnelsemejl till samma kund – börja alltid med en personlig hälsning. Det gör hela skillnaden!

Att tilltala mottagaren med namn gör mejlet mer engagerande och relevant. Det skapar faktiskt en mer professionell och hänsynsfull ton, vilket ökar chansen att få svar.

✅ Bra hälsning: Hej [Namn] ❌ Dålig hälsning: Kära värderade kund

3. Skapa ett e-postmeddelande

Gå rakt på sak efter hälsningen.

Din första mening bör ge tillräckligt med sammanhang så att läsaren inte behöver leta igenom tidigare e-postmeddelanden. Ange tydligt syftet, viktiga detaljer och nästa steg i tre korta stycken (högst två rader vardera).

✅ Bra exempel: Bara en snabb påminnelse om att vi har ett Zoom-möte inplanerat fredagen den 27 januari kl. 15:00 EST. ❌ Dåligt exempel: Hoppas att du mår bra. Bara en snabb påminnelse om det innehållsmöte jag nämnde förra veckan. Hör av dig om du behöver några ändringar.

4. Lägg till en tydlig CTA

Om din uppmaning till handling (CTA) inte finns i de tre första styckena är det dags att lägga till den nu.

Om du behöver ett svar, be om det. Lägg in en direktlänk till betalningsportalen, dokumentuppladdningen eller schemaläggningsverktyget om åtgärder krävs.

✅ Bra exempel: Klicka här för att boka om din tid: [Kalenderlänk] ❌ Dåligt exempel: Titta gärna på det när du har tid.

5. Avsluta med artiga avslutande kommentarer

Avsluta med en artig, professionell ton som inbjuder till svar – men hoppa över onödiga ursäkter. Var självständig och tydlig.

✅ Bra exempel: Vänligen meddela mig om du behöver hjälp. ❌ Dåligt exempel: Väntar på ditt svar

Och där har du det – nyckeln till att skapa perfekta påminnelsemejl.

💡 Proffstips: Lägg inte timmar på att skriva perfekta påminnelsemejl. Med ClickUp Brain skriver du bara in en prompt, så genereras omedelbart ett välstrukturerat, tydligt och handlingsinriktat mejl som uppfyller alla dina krav.

Använd ClickUp Brain för att skapa ett snabbt och effektivt påminnelsemejl.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som har med arbetet att göra, som ClickUp, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

12 exempel på påminnelsemejl för olika situationer

Olika situationer kräver olika typer av påminnelser. Kolla in dessa 12 effektiva mallar för påminnelsemejl, som du kan redigera, anpassa och skräddarsy efter dina unika behov!

1. Vänligt påminnelsemejl inför ett kommande möte

Har du ett viktigt kundmöte nästa vecka? Eller ett månatligt avdelningsmöte med 50 deltagare? Ett påminnelsemejl i god tid ger alla tillräckligt med tid att planera sin kalender och komma i tid.

Här är en mall för en vänlig påminnelse som du kan använda:

Ämne: Månatlig sammanfattning för innehållsteamet: fredag kl. 15:00 Hej [förnamn], Bara en snabb påminnelse om att vårt månatliga innehållsmöte är planerat till [Datum] kl. [Tid] ([Tidszon]). Vi kommer att gå igenom [Agendans höjdpunkter], så ta gärna en stund att gå igenom relevant material i förväg. För att hålla ordning, se till att markera din tid i Google Kalender om du inte redan har gjort det. Hör av dig om du behöver något för att förbereda dig inför mötet. Ser fram emot det! Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagsnamn]

💡 Proffstips: Överväg att skicka mötespåminnelser minst 48 timmar i förväg så att deltagarna hinner förbereda sig.

2. Ett artigt påminnelsemejl om en förestående förfallodag

Även företag som betalar regelbundet kan missa en faktura bland överfulla inkorgar och dagliga uppgifter. En snabb, artig påminnelse kommer omedelbart att uppmärksamma dem på din faktura och uppmuntra dem att betala i tid.

Här är en mall för påminnelsemejl om betalning som du kan använda:

Ämne: Påminnelse om betalning för fakturanummer # Hej [kundens namn], Detta e-postmeddelande är en snabb påminnelse om att betalningen för din faktura #[Fakturanummer] på [Belopp] förfaller den [Förfallodatum]. Du hittar fakturan bifogad för referens. Om betalningen redan har genomförts, vänligen bortse från detta meddelande. I annat fall kan du slutföra betalningen med hjälp av något av våra tillgängliga alternativ: [Betalningslänk], banköverföring eller någon annan önskad metod. Kontakta mig om du har några funderingar eller frågor angående detta. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Skicka den första betalningspåminnelsen tre till fem dagar före förfallodagen så att dina kunder har tillräckligt med tid att genomföra betalningen.

3. Påminnelsemejl om försenad betalning

Trots upprepade påminnelser händer det ibland att fakturor förblir obetalda – även hos de bästa kunderna. I det här skedet måste påminnelsemailet vara bestämt men ändå professionellt. Betona att de måste vidta omedelbara åtgärder och lyft fram möjliga rättsliga konsekvenser om betalningen inte regleras.

Här är ett slutgiltigt påminnelsemejl som du kan skicka:

Ämne: Brådskande: Försenad faktura nr [fakturanummer] – omedelbar åtgärd krävs Hej [förnamn], Detta är en sista påminnelse om faktura nr [fakturanummer] på [belopp], som förföll till betalning den [förfallodatum]. Trots tidigare påminnelser har vi ännu inte mottagit betalningen. Enligt vårt avtal kan rättsliga åtgärder vidtas om en faktura är en vecka försenad. För att undvika förseningsavgifter eller ytterligare åtgärder, vänligen betala det utestående beloppet senast [datum] med hjälp av någon av följande betalningsmetoder:[betalningslänk] | banköverföringsuppgifter | andra accepterade metoder Om betalningen redan har behandlats, vänligen bortse från detta meddelande. Kontakta mig om du har några frågor eller funderingar angående detta. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Skicka påminnelser om försenade betalningar mellan kl. 9 och 11, när mottagarna är mer benägna att kolla sin e-post. Undvik att skicka sådana e-postmeddelanden på helgerna, eftersom ditt meddelande kan hamna längst ner i deras inkorg.

4. Mallar för påminnelsemejl i sista minuten

Anordnar du en konferens eller mässa? En påminnelse i sista minuten hjälper deltagarna att planera sin dag, komma i tid och förbereda sig för viktiga sessioner och nätverksmöjligheter.

Här är en mall för påminnelsemejl som du kan använda för ditt kommande evenemang:

Ämne: Sista påminnelse: [Den årliga SEO-konferensen börjar idag] Hej [förnamn], Vi ser fram emot att välkomna dig till [evenemangets namn] idag kl. [tid] ([tidszon])! Evenemanget börjar kl. [Starttid], och vi har bifogat evenemangets program så att du inte missar din favoritsession. För att göra din ankomst smidigare finns [Check-in-länk] tillgänglig, och du hittar en karta över platsen [Länk] med vägbeskrivning. Om du kör bil hittar du information om parkering här [Länk]. Vi ser fram emot att träffa dig där. Kontakta mig på [kontaktuppgifter] om du har några problem med att ta dig hit. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Gör det enklare för dina deltagare genom att lägga till en snabb incheckningslänk, en karta över lokalen eller information om parkering så att de kan ta sig dit utan problem.

5. Påminnelse om kommande möte/evenemang

Att boka en tid är en sak, men att se till att kunden dyker upp är en annan. En påminnelse om bokningen (eller ett par påminnelser inför datumet) hjälper dem att planera, undviker avbokningar i sista minuten och ger dem tid att boka om vid behov.

Här är ett kort påminnelsemejl som du kan använda så snart kunden har bekräftat mötet:

Ämne: Bekräftat: Din tid den [datum och tid] Hej [förnamn], Bara en vänlig påminnelse om att din [tjänst/mötesnamn] är bekräftad för [datum] kl. [tid] ([tidszon]). 📍 Plats: [Adress/Zoom-länk]⏳ Varaktighet: [Mötets längd] Om du behöver boka om kan du göra det 24 timmar i förväg via denna länk: [Länk för ombokning i Google Kalender]. Ser fram emot vårt möte! Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: En länk för ombokning gör det enkelt för kunderna att justera sina möten istället för att hoppa över dem utan förvarning. Använd ClickUps AI-drivna kalender för att boka möten så att de inte missar något och du inte förlorar värdefull tid.

Läs mer: Hur man skriver ett bekräftelsemejl: Typer och exempel

6. Påminnelsemejl efter utebliven ankomst

Uteblivna kunder är ganska vanligt inom tjänstesektorn. En artig uppföljning håller konversationen öppen och gör det möjligt för kunden att boka om. Det fungerar också som en artig påminnelse om att kunden måste respektera de bokade tiderna.

Här är ett artigt påminnelsemejl som du kan använda för personer som inte dykt upp första gången.

Ämne: Missade du mötet? Låt oss boka om det. Hej [förnamn] Jag märkte att du inte kunde delta i vårt [Mötets namn] idag. Jag förstår att saker kan komma emellan, så jag hittar gärna en annan tid som passar dig. Du kan boka om här: [Länk för ombokning]. Som en gest av god vilja har jag denna gång avstått från att ta ut någon avgift för utebliven ankomst. Enligt vår policy kan dock framtida uteblivna besök komma att debiteras. Låt mig veta hur du vill gå vidare. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Överväg att implementera automatiska påminnelser en dag och en timme före mötet för att minska antalet uteblivna möten i ditt företag.

7. Påminnelsemejl för uppföljning av förslaget

Har du skickat ett förslag men inte fått något svar? Det är lätt att anta att kunden inte är intresserad, men så behöver inte vara fallet. Ett kort uppföljningsmejl påminner dem om ditt erbjudande och väcker deras intresse igen utan att vara påträngande.

Här är en mall för påminnelsemejl som du kan använda:

Ämne: Uppföljning: Förslag för [projekt-/tjänstenamn] Hej [förnamn], Jag vill bara höra om du har hunnit titta på förslaget jag skickade den [datum] angående [projekt/tjänst]. Om du fortfarande funderar på saken kan vi gärna ta en snabb telefon för att diskutera eventuella justeringar som passar dig bättre. Svara gärna här eller hör av dig när som helst om du har frågor eller behöver mer information. Ser fram emot dina synpunkter. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Frekventa påminnelsemeddelanden kan uppfattas som påträngande. Sprid ut dina uppföljningar strategiskt – skicka den första 3–5 dagar efter förslaget och följ sedan upp en vecka senare om du inte fått något svar. Var artig och professionell.

8. Påminnelsemejl om att förnya prenumerationen

En påminnelse om förnyelse av prenumerationen meddelar kunderna att deras tillgång snart upphör och ger dem ett enkelt sätt att förnya den. Sådana e-postmeddelanden är vanligtvis användbara för SaaS-företag som säljer sina tjänster på månads- och årsabonnemang.

Här är ett kort påminnelsemejl som du kan använda:

Ämne: Förnya nu: [Företagsnamn] prenumerationen upphör om [XX] dagar Hej [förnamn], Vi vill bara påminna dig om att din prenumeration på [Företagsnamn]s [Plan] löper ut den [Utgångsdatum]. För att undvika avbrott i tjänsten kan du förnya din prenumeration nu genom att klicka här [Förnyelselänk]. Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med våra exceptionella tjänster. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Erbjud en tidsbegränsad rabatt eller ett exklusivt förnyelseerbjudande för att öka antalet förnyelser och behålla fler kunder.

9. Påminnelsemejl om att fylla i kundundersökning

Kundfeedback är värdefullt, men det är inte alltid lätt att få svar. Ett påminnelsemeddelande fungerar som en artig uppföljning som på ett vänligt sätt uppmuntrar kunderna att dela med sig av sina åsikter utan att de känner sig pressade.

Ämne: Vi vill gärna ha din feedback – det tar bara en minut Hej [förnamn], Vi hoppas att du är nöjd med vår [produktnamn]. Vi skulle uppskatta om du kunde dela dina tankar och erfarenheter med oss. Din feedback hjälper oss att förbättra och fortsätta erbjuda produkter som du gillar. Gör den snabba undersökningen här: [Länk till undersökningen] Vi lovar att det bara tar en minut. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Skapa en mobilresponsiv enkät och håll den kort och enkel för att öka antalet svar. En liten rabatt eller ett incitament kan uppmuntra fler kunder att delta.

10. Påminnelsemejl för en missad deadline

Att leda ett stort team kan vara utmanande, särskilt när det gäller att hålla koll på deadlines. Förseningar kan uppstå av olika anledningar, men en tydlig och bestämd påminnelse kan återfokusera uppmärksamheten och säkerställa att uppgiften prioriteras.

Här är ett exempel på ett påminnelsemejl som du kan använda i sådana situationer:

Ämne: Åtgärd krävs: Försenad deadline för [uppgift/projekt] Hej [förnamn], Jag följer upp deadline för [Uppgift/Projektnamn] som skulle ha varit klar den [Datum]. Vi förstår att det kan finnas giltiga skäl för förseningen, men vi behöver en uppdatering om statusen. Det här projektet är mycket viktigt, och det är avgörande att hålla tidsplanen för att allt ska flyta smidigt. Om möjligt vill vi slutföra det senast [ny deadline] för att undvika ytterligare förseningar. Vänligen meddela oss om du stöter på några hinder eller behöver hjälp för att komma vidare. Vi ser fram emot din uppdatering. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: När du följer upp en missad deadline, ange en realistisk ny deadline istället för att lämna den öppen. Detta hjälper till att förhindra ytterligare förseningar och gör det lättare för mottagaren att prioritera uppgiften.

11. Påminnelsemejl om att skicka in väntande dokument

Oavsett om det gäller efterlevnad, introduktion eller behandling av en begäran kan saknade dokument fördröja processen. En tydlig och artig uppföljning kan säkerställa att mottagaren prioriterar din begäran och vidtar åtgärder snabbt.

Här är ett perfekt exempel på ett vänligt påminnelsemejl som du kan skicka i sådana situationer:

Ämne: Åtgärd krävs: Väntande dokumentinlämning för [ändamål] Hej [förnamn], Bara en snabb påminnelse om att vi fortfarande väntar på [Dokumentnamn] från dig. Sista inlämningsdag är [Förfallodatum], och vi behöver det för att kunna behandla våra kontraktshandlingar. Ignorera detta e-postmeddelande om du redan har skickat dem. Om du ännu inte har skickat in dokumenten, vänligen ladda upp dem via denna länk: [Länk för uppladdning]. Kontakta mig gärna om du har några frågor eller problem som jag kan hjälpa dig med. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Ställ in automatiska e-postmeddelanden för uppföljning om dokumenten inte har mottagits inom 24 timmar.

12. Påminnelsemejl för snabb åtgärd

När ett projekt har kört fast eftersom du väntar på input från en teammedlem kan en artig men bestämd påminnelse hjälpa till att få saker och ting att gå vidare.

Så här gör du:

Ämne: Väntar på ditt svar angående [projektnamn] Hej [förnamn], Bara en snabb påminnelse – jag väntar fortfarande på ditt bidrag till [specifik uppgift] i [projektnamn]. Din expertis är avgörande för att hålla igång arbetet och hålla tidsplanen. Hör av dig om du behöver hjälp eller om det finns några problem som orsakar förseningar. Om möjligt skulle det vara bra att få din uppdatering senast [ny deadline] så att vi kan gå vidare. Ser fram emot dina synpunkter. Med vänliga hälsningar,[Ditt namn][Din befattning][Företagets namn]

💡 Proffstips: Håll en artig och tacksam ton – en vänlig påminnelse visar respekt för deras tid och gör det mer troligt att de svarar positivt.

Trots dessa exempel är det inte särskilt spännande att skriva påminnelsemejl. Särskilt inte när du behöver skicka hundratals varje dag.

Att automatisera e-postmeddelanden med hjälp av produktivitetsverktyg för e-post är det enda sättet att spara tid och samtidigt behålla en artig och professionell ton.

Hur ClickUp kan effektivisera påminnelsemails

Din inkorg är inte en att göra-lista, men det känns verkligen så. Ett uppföljningsmejl ligger fortfarande i utkast, en kunds deadline närmar sig och en försenad faktura orsakar förseningar. Att hålla reda på allt är helt enkelt orealistiskt.

Du behöver ett verktyg som automatiserar och organiserar ditt e-postflöde. Prova ClickUp, allt-i-ett-appen för arbetet, som erbjuder ett strukturerat system för att omvandla spridda e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, vilket eliminerar kaoset med manuella uppföljningar och missade deadlines. Med ClickUp kan du omvandla din att göra-lista till en "ta-da"-lista! Låt oss se hur.

ClickUp – verktyg för projektledning via e-post

Kärnan i denna plattform är ClickUp Email Project Management Tool. Istället för att behandla e-postmeddelanden separat från ditt arbetsflöde integreras de direkt i dina uppgifter och projekt.

Använd ClickUp Email Project Management för att skapa uppgifter från e-postmeddelanden.

Oavsett om det gäller uppföljningar med kunder, projektuppdateringar eller godkännandeförfrågningar, så hålls allt samlat på ett ställe utan att inkorgarna överbelastas.

Integrera nu dina e-postmeddelanden med ClickUp och följ dessa steg för att automatisera dina e-postarbetsflöden:

Skapa ett arkiv med påminnelsemejl med ClickUp Brain.

Att skriva påminnelsemejl från grunden varje gång är tråkigt och ineffektivt. ClickUp Brain gör det enkelt att skapa mejl genom att omedelbart generera professionella mejl för alla situationer.

Så här fungerar det:

✅ Skapa e-postmeddelanden direkt: I avsnittet Kommentar för valfri uppgift skriver du bara in slashkommandot ”/Skriv e-post” för att öppna Brain. Du kan skriva ett nytt e-postmeddelande eller svara på ett befintligt utan att behöva lämna ditt arbetsflöde.

✅ Spara och återanvänd e-postmallar: Spara ofta använda e-postmeddelanden i ClickUp Docs för att skapa ett strukturerat arkiv med mallar för påminnelsemeddelanden.

Använd ClickUp Brain för att skriva påminnelsemejl och mycket mer.

ClickUp-mall för uppföljningsmejl

Ännu bättre, spara tid genom att använda ClickUps mall för uppföljningsmejl med över 10 vanliga exempel som fungerar i olika branscher.

Få gratis mall Hantera och spåra kundkonversationer med ClickUps mall för uppföljningsmejl.

I korthet

Samla alla mallar för uppföljningsmejl på ett ställe : Ha strukturerade svar för olika scenarier – betalningspåminnelser, mötesuppföljningar eller kundkontakter.

Spåra uppföljningar med lätthet : Vet exakt när och vem du ska följa upp med, så att du inte missar några möjligheter.

Ställ in påminnelser för snabba svar : Glöm aldrig bort väntande svar eller försenade meddelanden.

Skapa ett projekt för varje uppföljningsmejlsmål: Strukturera och organisera uppföljningsuppgifter utifrån olika affärsbehov.

Istället för att skriva om samma mejl om och om igen kan du helt enkelt ta fram en relevant mejlmall, justera detaljerna och skicka iväg den.

Ställ in och anpassa automatiseringar för att effektivisera e-postflödet

ClickUp Automations låter dig ställa in anpassade fält, utlösare och åtgärder så att du inte behöver spåra och skicka uppföljningar manuellt. Oavsett vad du har på gång ser automatiseringen till att dina e-postmeddelanden skickas ut i tid utan ansträngning.

Automatisera dina e-postflöden med ClickUp Automations

Så här ställer du in automatiska e-postmeddelanden:

Navigera till önskad plats : Gå till det utrymme, den mapp eller den lista där du vill att automatiseringen ska tillämpas.

Öppna "Automations": Klicka på "Automations Manager" i det övre högra hörnet.

Bläddra bland ”E-postautomatiseringar”: Klicka på ”Bläddra” högst upp och välj sedan ”E-post” i vänster sidfält.

Välj eller skapa en automatisering: Välj en befintlig e-postautomatisering eller skapa en anpassad genom att ställa in utlösare och åtgärder.

Konfigurera e-postdetaljer: Välj det e-postkonto du vill skicka från och anpassa ämne och brödtext. Du kan infoga dynamiska fält som uppgiftsnamn, förfallodatum eller ansvariga för att anpassa varje e-postmeddelande.

Spara och aktivera: När du har konfigurerat automatiseringen sparar du den. Den körs nu automatiskt baserat på de definierade utlösarna.

ClickUp-mall för automatiserade e-postmeddelanden

ClickUp Email Automation Template gör automatiseringar ännu enklare eftersom du enkelt kan integrera dem i ditt ClickUp-arbetsområde. Denna mall innehåller fördefinierade triggers, åtgärder och checklistor för smidiga uppföljningar och påminnelser.

Få gratis mall Effektivisera din e-postautomatisering med ClickUps mall för e-postautomatisering.

Så här hjälper det:

Skapa uppgifter för automatiserade e-postmeddelanden : Organisera och hantera uppföljningsmeddelanden genom att omvandla dem till praktiska : Organisera och hantera uppföljningsmeddelanden genom att omvandla dem till praktiska ClickUp-uppgifter.

Ställ in regler för e-postutlösare : Definiera när e-postmeddelanden ska skickas baserat på uppgiftsstatus, förfallodatum eller anpassade villkor.

Samarbeta om e-postinnehållet : Arbeta tillsammans med ditt team för att utforma, förfina och anpassa automatiska e-postmeddelanden innan de skickas ut.

Övervaka och spåra prestanda: Håll dig uppdaterad om skickade e-postmeddelanden, uppföljningar och svar för att säkerställa att allt fungerar smidigt.

Läs mer: Hur man skapar e-postmallar i Outlook

Spåra och optimera e-postens prestanda

När du har automatiserat dina e-postflöden kan du spåra deras effektivitet för att säkerställa att de ger resultat. Använd ClickUp Dashboards för att övervaka uppföljningar, analysera engagemang och förfina automatiseringsregler. Om responsen är låg kan du överväga att justera tidpunkten, ämnesraden eller e-postinnehållet för att få bättre effekt.

Spåra effektiviteten i dina e-postautomatiseringar med ClickUp Dashboards

Bästa praxis för påminnelsemejl

Innan vi avslutar detta blogginlägg vill vi ge dig några tips för att säkerställa att dina påminnelsemail ger maximalt engagemang:

Anpassa det med AI: Gå längre än att bara anpassa mottagarens namn. Gå längre än att bara anpassa mottagarens namn. Använd AI för att skriva påminnelsemejl baserat på tidigare beteende, preferenser och engagemangshistorik ✅

Undvik spam-triggers : Ord som "Brådskande", "Tidsbegränsat erbjudande" och överdrivna tecken som !, $ eller emojis kan göra att ditt mejl flaggas som spam ✅

Använd e-posttrådar för att behålla sammanhanget : Istället för att skicka ett nytt e-postmeddelande varje gång, svara inom samma tråd för att behålla tidigare interaktioner synliga ✅

Gör ditt mejl lättläst : Dela upp mejlet i punktlistor och använd fetstil där det behövs ✅

Välj rätt tidpunkt: Skicka påminnelser vid optimala tidpunkter, till exempel 24 timmar före ett evenemang eller några dagar före en deadline ✅

Automatisera påminnelsemejl i affärssammanhang med ClickUp

Rätt påminnelsemejl får mottagaren att agera.

Att skicka påminnelser kan kännas som ännu en oändlig syssla, men så behöver det inte vara.

Med ClickUp kan du automatisera hela processen – integrera din e-post, ställa in triggare för olika scenarier och låta AI skapa tydliga och professionella påminnelser på några sekunder.

Inga fler manuella uppföljningar. Inga fler missade möjligheter. Bara smidig automatisering som håller allt på rätt spår.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!