Stable Diffusion och DALL.E: Vilken AI-konstgenerator är bäst?

Din kund behöver en slående bild, och de behöver den nu. Kanske är det ett elegant bokomslag, ett iögonfallande inlägg på sociala medier eller en helt ny logotyp. Men att skapa rätt bild är inte alltid enkelt.

Vissa projekt kräver pixelperfekt precision, medan andra gynnas av kreativitet. Och ibland behöver du båda – med en tight deadline.

Det är här debatten mellan Stable Diffusion och DALLE kommer in. Båda är avancerade AI-bildgeneratorer som kan hjälpa dig att skapa djärva, fantasifulla bilder på några sekunder. Men vilken ska du välja?

I den här bloggen jämför vi deras styrkor, svagheter och bästa användningsområden så att du kan välja det perfekta verktyget för ditt nästa mästerverk. 🚀

⏰ 60-sekunders sammanfattning Stable Diffusion och DALL·E är fantastiska konstgeneratorer för digitala konstnärer, designers och innehållsskapare.

Stable Diffusion är perfekt för dig som vill ha djupgående anpassningsmöjligheter och kontroll, så att du kan finjustera varje detalj i din kreativa vision. DALL·E är perfekt för alla som söker en intuitiv, plug-and-play-upplevelse som omvandlar komplexa textprompter till visuella bilder.

ClickUp , appen som har allt för arbetet, är idealisk för att organisera, samarbeta och effektivisera kreativa projekt med en uppsättning avancerade verktyg.

ClickUp Brain är din AI-drivna assistent som automatiserar uppgifter och levererar insikter.

ClickUp Whiteboards erbjuder en digital canvas för brainstorming, visualisering av idéer och omvandling av koncept till genomförbara planer.

ClickUp for Design Teams är en specialiserad arbetsyta som effektiviserar din kreativa process, från idé till genomförande, för organiserade designprojekt.

Vad är Stable Diffusion?

via Stable Diffusion

Stable Diffusion är en AI-driven bildgenerator som omvandlar textprompter till fantastiska bilder, animationer och till och med videor.

Den släpptes av Stability AI 2022 och använder diffusion, en teknik som gradvis förfinar en bild från brus tills den blir en klar och detaljerad bild. I grunden använder Stable Diffusion en latent diffusionsmodell (LDM) som utvecklats av forskningsgruppen CompVis. Låter det komplicerat?

Låt oss dela upp AI-verktyget för designers i två steg. ⚒️

Framåtriktad diffusion: AI:n lägger gradvis till brus till en bild tills den blir helt oigenkännlig.

Omvänd brusreducering: AI:n tar bort brus steg för steg och rekonstruerar en högkvalitativ bild baserat på mönster som den lärt sig från sina träningsdata.

I februari 2024 tillkännagav Stability AI Stable Diffusion 3, som har förbättrat prestandan avsevärt, särskilt när det gäller hantering av multi-subject prompts, bildkvalitet och stavning. Den innehåller en ny Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT) arkitektur.

🧠 Kul fakta: Stable Diffusion härstammar från ”diffusionsprocessen”, en teknik där bilder gradvis förfinas från brus. Ordet ”stable” kommer från Stability AI, företaget som utvecklade tekniken!

Stable Diffusion-funktioner

Stable Diffusion erbjuder solida funktioner som ger dig mer kontroll över dina skapelser. Oavsett om du vill förbättra bildkvaliteten, justera stilar eller förfina detaljer har denna modell några utmärkande funktioner som gör den unik.

Låt oss utforska några av dess bästa funktioner. 💁

Funktion nr 1: Öppen källkod

Stable Diffusion är öppen källkod, så du kan använda den, justera den och till och med bygga vidare på den utan att betala för dyra molntjänster. Har du en dator med ett grafikkort och minst 4 GB VRAM? Bra! Då kan du köra den direkt hemifrån.

Till skillnad från DALL-E, eftersom koden är öppen, förbättrar AI-konstgemenskapen den ständigt – genom att dela uppdateringar, nya verktyg och coola tricks för att göra den ännu bättre. Oavsett om du är en konstnär som experimenterar med stilar, en utvecklare som tänjer på gränserna eller bara någon som älskar att leka med AI, ger Stable Diffusion dig friheten att skapa på dina villkor.

Funktion nr 2: Bild-till-bild-omvandlingar

Med Stable Diffusion behöver du inte börja från scratch för att justera eller transformera en bild. Mata bara in en bild, lägg till en textprompt och se hur AI-bildgeneratorn blandar de två – oavsett om du gör små redigeringar eller en fullständig makeover.

En av dess coolaste funktioner?

Depth-to-image (depth2img). Den förstår faktiskt djupet och strukturen i din bild, så att du kan byta stil (som att förvandla ett foto till en målning) eller ändra texturer och material utan att förstöra perspektivet. Superanvändbart om du är intresserad av arkitektur, speldesign eller virtuella världar, där det är viktigt att saker och ting är korrekta.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI-bildgeneratorer värderades till 257,16 miljoner dollar 2022 och förväntas stiga till 917,45 miljoner dollar 2030, med en årlig tillväxt på 17,4 %.

Funktion nr 3: Uppskalning och brusreducering

Stable Diffusion har inbyggda verktyg för uppskalning och brusreducering, så att dina AI-genererade bilder blir skarpare och mer detaljerade. Så här fungerar det. 👇

Uppskalning: Behöver du en bild med högre upplösning? Stable Diffusions Upscaler Diffusion-modell kan öka upplösningen med 4 gånger, vilket ger dig skarpa bilder på upp till 2048×2048 eller mer. Perfekt för att få din AI-konst att se professionell och tryckklar ut.

Brusreducering: Varje bild börjar som slumpmässigt brus, men Stable Diffusion rensar upp det steg för steg för att få fram ett tydligt resultat av hög kvalitet. AI:n följer din uppmaning noggrant så att den slutliga bilden ser ut precis som du tänkt dig.

Priser för Stable Diffusion

Anpassad prissättning, kreditbaserad

Vad är DALL-E?

via OpenAI

DALL-E, skapat av OpenAI, är ett AI-drivet verktyg som omvandlar textbeskrivningar till bilder. Det kombinerar naturligt språk och visuell bearbetning för att generera ett brett spektrum av bilder – från verklighetstrogna scener till helt surrealistiska koncept.

Plattformen är byggd på ett transformatorneuronalt nätverk (en typ av djupinlärningsmodellarkitektur) som använder framsteg från GPT-4o och tränats på enorma mängder text-bildpar. Den lär sig mönster mellan ord och bilder, vilket gör att den kan generera helt nya bilder, inklusive saker som inte finns i verkligheten.

DALL-E har utvecklats avsevärt över tid, och den senaste versionen, DALL-E 3, är en betydande uppgradering från DALL-E 2, med bättre förståelse för komplexa kommandon, mer exakt bildgenerering och direkt integration med ChatGPT för enkla förbättringar.

🧠 Kul fakta: Namnet ”DALL-E” är en smart kombination av surrealistkonstnären Salvador Dalí och Pixars animerade robot Wall-E. Detta speglar dess förmåga att skapa både realistiska och fantasifulla bilder.

DALL-E-funktioner

DALL-E är specialiserat på att omvandla AI-konstprompter till fantastiska bilder. Men det är bara början! Från att skapa mycket detaljerade bilder i en realistisk stil till att redigera och utöka befintliga bilder erbjuder DALL-E kraftfulla verktyg som gör det enkelt och spännande att skapa AI-konst.

Låt oss titta på några av dess funktioner. 🤖

Funktion nr 1: Konceptuell fusion

Kombinera olika idéer för att förverkliga din kreativa vision – här är det en rädisa som dricker sin ångande latte!

Tänk dig din egen kreativa AI-hjälpreda som brainstormar djärva, fantasifulla koncept och förverkligar dem på ett ögonblick.

Det är DALL-E för dig! Du kan vara så kreativ du vill med dina bilder och uppmaningar, och DALL-E kommer garanterat att förverkliga dina vildaste idéer.

Vill du se en katt i smoking som läser tidningen? Inga problem!

Men DALL-E slänger inte bara ihop element slumpmässigt. Den placerar dem faktiskt på ett logiskt och visuellt tilltalande sätt, så att saker som händer, fötter och föremål ser naturliga och sammanhängande ut. Denna förmåga att slå samman koncept och omarrangera objekt utan uttryckliga instruktioner ger den en tydlig fördel när det gäller att skapa kompositioner.

Funktion nr 2: Redigering och retuschering

DALL-E 3 gör det enkelt att redigera bilder tack vare dess funktioner för inpainting och outpainting.

Inpainting: Vill du byta ut ett objekt, ändra en detalj eller rensa upp en del av en bild? Beskriv bara vad du vill ha, så sköter DALL-E resten.

Outpainting: Behöver du en större scen? Utöka din bild bortom dess gränser och lägg smidigt till nya element som matchar den befintliga stilen.

Istället för att manuellt justera bilder som i Photoshop, berättar du bara för DALL-E vad du vill ha, så fyller den i luckorna – perfekt för snabba redigeringar eller kreativa finjusteringar. Även med samma uppmaning kan DALL-E generera flera variationer, vilket ger användarna fler alternativ för att enkelt finjustera sin vision.

🧠 Kul fakta: Konstnären Refik Anadol skapar fascinerande installationer som använder realtidsdata för att få byggnader att se ut som om de lever! Genom att utnyttja stora datamängder – som 3D-skanningar av Amazonas regnskog och miljontals bilder av flora och fauna – förvandlar Anadols AI-drivna konst statiska strukturer till dynamiska, ”levande” digitala skulpturer, vilket ger betraktarna en uppslukande upplevelse där konst och teknik smälter samman.

Funktion nr 3: Inbyggd ChatGPT-integration

Arbeta med att skapa fantastisk AI-konst i ChatGPT-gränssnittet

DALL-E fungerar direkt i ChatGPT, så du behöver inte komma på den perfekta prompten från grunden. Beskriv bara din idé på ett naturligt sätt, så hjälper ChatGPT dig att förfina den till något som AI-verktyget förstår.

Låt oss säga att du vill justera en bild. Be helt enkelt ChatGPT att ”göra belysningen mjukare” eller ”lägga till en futuristisk stad i bakgrunden” – och vips, så är justeringarna gjorda.

Denna realtidsdialog gör genereringen av AI-konst mer intuitiv och rolig istället för att brottas med en massa tekniska inställningar.

Priser för DALL-E

Anpassad prissättning

Jämförelse mellan Stable Diffusion och DALL-E

Både Stable Diffusion och DALL-E är utmärkta på att skapa fantastisk AI-konst, var och en på sitt eget unika sätt. Här är en snabb överblick över de viktigaste skillnaderna mellan dem, så att du kan välja den som passar bäst för ditt arbetsflöde. 👀

Kriterier Stable Diffusion DALL-E Övergripande prestanda Balanserar genereringshastighet och bildkvalitet. Utmärker sig i stabilitet, precision, anpassningsförmåga och kontrollerad generering. Utmärker sig inom språkförståelse och bildmångfald. Bäst för att generera högkvalitativa, detaljerade bilder som nära överensstämmer med uppmaningar. Bildkvalitet och realism Genererar realistiska foton och bilder med detaljerade bakgrunder Stark när det gäller bilddetaljer och bakgrundskvalitet, men ibland mer tecknad. Textåtergivning Fungerar bra med korta fraser; visar text korrekt och snabbt Generellt sett stark när det gäller att återge text korrekt, även om det kan krävas några iterationer. Anpassning och kontroll Erbjuder fler alternativ och större kontroll för användaren Mer användarvänlig tack vare naturlig språkteknologi Mångsidighet Anpassningsbar för olika branscher, hjälper till med innehållsskapande och medicinsk bildbehandling Applikationerna spänner över kreativa områden som visuell berättande och praktiska områden som e-handel. Träningsdata Tränad på en mångsidig dataset men kan begränsas av kvaliteten på indata; den är beroende av förbättringar som drivs av communityn. Tränad på en omfattande dataset med fokus på att förstå komplexa uppmaningar, vilket leder till mer exakta tolkningar.

Funktion nr 1: Säkerhet

När det gäller säkerhet har både Stable Diffusion och DALL-E inbyggda åtgärder för att förhindra missbruk av AI-genererade bilder. Men de hanterar säkerheten på olika sätt.

Stable Diffusion

Plattformen använder en säkerhetskontrollmodul för att filtrera bort explicit innehåll och osynliga vattenstämplar för att identifiera AI-genererade bilder. Detta ger den en unik fördel när det gäller att spåra digitala skapelser.

DALL-E

OpenAI har strikta säkerhetsåtgärder för att blockera generering av våldsamt, vuxet eller hatiskt innehåll. Det skyddar också konstnärer genom att vägra att skapa bilder som efterliknar levande konstnärers stilar och tillåter till och med skaparna att välja bort framtida träningsdatauppsättningar.

🏆 Vinnare: Det är DALL-E! Båda modellerna prioriterar säkerhet, men DALL-E 3 har extra skyddslager, särskilt för konstnärer som inte vill att deras verk ska användas i AI-träning.

🔍 Visste du att? I januari 2021 lanserade OpenAI Dall-E, det första stora GAN-baserade verktyget för att generera bilder från text. GAN-baserad konstgenerering använder Generative Adversarial Networks (GAN), en AI-modell där två neurala nätverk – en generator och en diskriminator – konkurrerar om att skapa realistiska bilder.

Funktion nr 2: Tillgänglighet

Hur lätt är det att använda dessa modeller? Det beror på om du vill ha en plug-and-play-upplevelse eller total kreativ kontroll.

Stable Diffusion

Plattformen är mer flexibel men kanske inte så nybörjarvänlig. Den fungerar på olika enheter, men det finns inget officiellt användargränssnitt – du behöver verktyg eller plattformar från tredje part för att kunna använda den effektivt.

Tack vare dess breda kompatibilitet med olika enheter och skalbarhet kan dock vem som helst använda den, oavsett datorprestanda.

DALL-E

Det är ett lättanvänt verktyg med ett polerat användargränssnitt som är sömlöst integrerat i ChatGPT.

DALL-E är utformat för att vara enkelt för nybörjare och erbjuder en smidig upplevelse med tydliga instruktioner och interaktiva verktyg.

🏆 Vinnare: Det är Stable Diffusion! Det har kanske inte ett polerat användargränssnitt, men dess öppna tillgänglighet och förmåga att köras på nästan vilken hårdvara som helst gör det till det mer mångsidiga valet, särskilt för avancerade användare som vill ha full kontroll.

Funktion nr 3: Praktiska tillämpningar

Både Stable Diffusion och DALL-E utmärker sig inom olika områden, beroende på vad du letar efter. Låt oss bryta ner det:

Stable Diffusion

Stable Diffusion är ett kraftpaket när det gäller mångsidighet. Det används inom branscher som innehållsmarknadsföring, vetenskapliga simuleringar och till och med medicinsk bildbehandling. Plattformens precision och kontroll gör den till ett självklart val när noggrannhet är viktigt.

DALL-E

Å andra sidan är DALL-E ett fantastiskt verktyg om du är intresserad av visuell berättande, design eller till och med e-handel. Dess förmåga att förstå komplexa uppmaningar gör det perfekt för att generera unika, stiliserade bilder.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Allt beror på vad du behöver. Stable Diffusion erbjuder precision och flexibilitet, medan DALL-E utmärker sig genom sin användarvänlighet inom design och berättande.

🔍 Visste du att? Ett av de första AI-konstsystemen var AARON, utvecklat av Harold Cohen 1973. Det använde en symbolisk AI-metod för att skapa svartvita konstteckningar.

Stable Diffusion vs. DALL-E på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad riktiga användare har att säga om DALL-E och Stable Diffusion, och oj, vad det blev en livlig debatt! 🪢

Å ena sidan har du pålitliga anhängare av Stable Diffusion.

Jag tycker att Dall-E 3 stiliserar lite för mycket, nästan som Midjourney, medan Stable Diffusion 3 är tillräckligt realistisk för att eventuellt kunna lura någon. – Reddit-användare

En annan Reddit-användare säger:

Stable Diffusion krossade bokstavligen Midjourney och DALL-E... Så snart dina idéer är mycket specifika... var resultaten från DALL-E 3 inte heller bra, men åtminstone är det gratis!

Å andra sidan är DALL-E-anhängarna mycket entusiastiska över dess otroliga snabbhet.

DALL-E 3 ligger på en helt annan nivå när det gäller snabb förståelse. Tekniskt sett kan du göra vad som helst på SD, men det handlar mer om att rita in saker eller använda referensbilder som skapats i controlnet och, naturligtvis, finjustera modeller. Därför går mycket av den naturliga uppkomsten av en bild som kommer med DALL-E förlorad.

En Reddit-användare säger:

Med Stable Diffusion kan du tekniskt sett skapa vad du vill, bokstavligen. Den enda begränsningen är din fantasi och tålamod. Problemet är att det är mycket mer arbete än att bara skriva in en prompt och klicka på Generera. Du måste lära dig hur man skriver in promptar på rätt sätt, hur Checkpoints, Loras, embeddings etc. fungerar, och även efter allt det kommer du troligen behöva fylla i massor av områden för att få det att se ut som du vill. Detta är bara grunderna; det finns mycket mer. Om du bestämmer dig för att ta steget, var beredd på att googla mycket.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Stable Diffusion och DALL-E

Både Stable Diffusion och DALL-E är bra val om du vill välja en AI-bildgenerator. Men det är bara en liten del av det kreativa pusslet. Hur är det med allt annat som ingår i ditt kreativa arbetsflöde?

Brainstorma idéer, hantera projekt, samarbeta med team och hålla ordning på allt? Det är där ClickUp kommer in. 🤩

ClickUp erbjuder bokstavligen allt som dina designteam behöver för att vara flexibla, organiserade och effektiva på en enda plattform. Oavsett om du jonglerar med flera projekt, samarbetar med kunder eller hanterar deadlines, är ClickUp utformat för att hålla allt synkroniserat.

ClickUp är det bästa som någonsin har hänt mig. Jag är art director på Kredo Inc, moderbolaget till tre dotterbolag. Jag leder ett team av designers, så ClickUp hjälper mig med projektledning, tidsplanering, delegering av arbete och mycket mer!

Det bästa är att ClickUp har inbyggda AI-funktioner, vilket innebär att det kan hjälpa dig med allt det tunga arbetet medan du fokuserar på det som är viktigt: att förverkliga dina idéer.

Vill du redan byta till ClickUp? Här är några av dess funktioner som du kan börja med! ⚓

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

Skapa designkoncept, visuella stilar och mycket mer med ClickUp Brain.

Designteam trivs med kreativitet och inte med oordning. Men den kreativa processen kan bli kaotisk mellan spridda tillgångar, oändliga revideringar och projektgodkännanden.

Men ClickUp Brain hjälper dig.

Så här hjälper det ditt designflöde att fungera smidigt:

AI-driven brainstorming: Fastnat med ett koncept? Brain hjälper dig att få idéer genom att generera teman, moodboards och visuella tolkningar som är skräddarsydda för ditt projekt!

Omedelbar tillgång till designresurser: Du behöver inte längre leta igenom mappar. Fråga bara Brain, så hämtar dess AI Knowledge Manager tidigare designer, varumärkesriktlinjer eller kundfeedback på några sekunder.

Enkel hantering av designprojekt: Effektivisera godkännanden, automatisera tidsplaner och spåra alla revideringar – utan att tappa fart med Brain's AI Project Manager .

Smartare kreativa briefs: Behöver du utarbeta ett konceptförslag eller sammanfatta kundfeedback? Brain hjälper dig att skapa tydliga, koncisa briefs med sin AI Writer så att ditt team kan hålla sig samstämmigt.

Du är till exempel en grafisk designer som använder AI. Du behöver inte kämpa med kreativa blockeringar eller fram och tillbaka, ClickUp Brain effektiviserar hela ditt designflöde.

Fastnat i en varumärkesförnyelse? Brain föreslår designkoncept och moodboards på några sekunder. Det extraherar viktiga detaljer från briefs och e-postmeddelanden, lyfter fram färgscheman, typografi och layoutpreferenser.

📝 Exempel på Brain Prompt: ”Jag är en [roll] som arbetar med ett [projekt]. Föreslå designkoncept och moodboards, extrahera viktiga detaljer från kundbriefingar, lyft fram färgscheman och typografi, sammanfatta mötesanteckningar till uppgifter och skapa en lägesrapport för intressenterna.”

🧠 Rolig fakta: 2018 använde det Parisbaserade kollektivet Obvious GAN-modeller för att skapa en målning med titeln Portrait of Edmond Belamy. Modellerna tränades på 15 000 porträtt från 1300- till 1800-talet. Kollektivet sålde målningen på auktionshuset Christie's för 432 500 dollar.

ClickUps One Up #2: ClickUp Whiteboards

Brainstorma och visualisera ditt kreativa arbetsflöde med ClickUp Whiteboards.

Att förverkliga kreativa idéer är enklare än någonsin med ClickUp Whiteboards – ditt allt-i-ett-verktyg för brainstorming, visuellt samarbete och nu även AI-driven bildgenerering!

Oavsett om du skissar på en marknadsföringskampanj, planerar UI-design eller kartlägger ett kreativt projekt, låter Whiteboards dig visualisera, iterera och genomföra – allt på ett och samma ställe. Dra, släpp och koppla ihop klisterlappar, former och bilder för att förvandla röriga idéer till strukturerade designplaner.

Plattformen låter dig också se ditt teams uppdateringar i realtid, fritt lägga till anteckningar och bädda in ClickUp Docs, länkar och media utan att någonsin behöva lämna din arbetsyta. Perfekt för distans- och hybridteam!

Och det bästa av allt? Den integrerar ClickUp Brain! Din whiteboard är inte bara en plats för idéer, utan också ett verktyg för genomförande. Behöver du ny inspiration för en kunds omprofilering? Rita bara ditt koncept eller en grafisk designtrend och låt Brain föreslå moodboards, färgpaletter och typografialternativ.

Du håller till exempel på att brainstorma en marknadsföringskampanj på en ClickUp-whiteboard och behöver AI-genererade bilder för att förverkliga dina idéer. Istället för att söka efter bilder manuellt kan du centralisera processen!

Omedelbar konceptvisualisering: Beskriv en idé, så föreslår Brain AI-genererade bilder som matchar den direkt!

Förfina och iterera: Är du inte nöjd med det slutliga resultatet? Be Brain att justera stilen, färgerna eller detaljerna så att de bättre passar din vision.

Sömlös integration: Dra och släpp AI-genererade bilder var som helst på din whiteboard, så att ditt team kan samordna kampanjens estetik visuellt!

📌 Exempel på prompt: ”En futuristisk metropol med parametrisk arkitektur, upplyst av global skylight occlusion, renderad i Octane Render för filmisk realism”

Här är vad du kommer att generera:

Skapa högkvalitativa bilder i ClickUp Whiteboards och överbrygga klyftan mellan planering och genomförande.

💡 Proffstips: Du kan använda textgenvägar i ClickUp Whiteboards, Chat, Dashboards, Notepad och andra verktyg för att arbeta snabbare! Här är en kort sammanfattning. 📄 Redigera din senaste kommentar: Uppåtpil

Emoji: :namnpåEmoji

Hyperlänk: Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)

📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstorming-sessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den perfekta appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

ClickUp One Up #3: Designprojektledning

Planera arbetet i ditt designteam med ClickUp för designprojektledning.

Har du någonsin känt att du jonglerar med en miljon uppgifter och verktyg bara för att hålla dina projekt igång? ClickUp för designprojektledning är här för att förenkla ditt liv. Det samlar allt du behöver under ett tak så att du kan fokusera på den kreativa sidan istället för att fastna i administrativt arbete.

Med ClickUps programvara för designsamarbete kan du:

Brainstorma och samarbeta virtuellt i designprojekt med inbyggda samarbetsverktyg som ClickUp Chat , whiteboards och mycket mer.

Registrera designförfrågningar, skapa uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med prioriteringar, deadlines och uppgiftsbeskrivningar med hjälp av ClickUp Tasks

Få en överblick över ditt teams kapacitet och projektets framsteg med ClickUp Dashboards.

Dela ditt arbete, bjud in externa medarbetare att delta och påskynda godkännanden så att alla är överens innan den slutgiltiga designen fastställs.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Automations för att organisera och hantera AI-genererat innehåll på ett effektivt sätt. Du kan till exempel ställa in en automatisering som automatiskt taggar AI-genererade bilder när de laddas upp, tilldelar granskningsuppgifter till designers och flyttar godkända bilder till en mapp med namnet ”Final Assets” – så att allt hålls organiserat utan manuellt arbete.

⚙️ Bonus: Har du inte använt ClickUp Whiteboards tidigare? Oroa dig inte, ClickUp New Whiteboard Template hjälper dig. Använd mallen för att generera högkvalitativ AI-konst direkt utan att behöva lära dig hur plattformen fungerar.

Prioritera ditt AI-konstflöde med ClickUp

Oavsett om du föredrar Stable Diffusion eller DALL-E är det lika viktigt att hålla ordning och reda när du förverkligar din kreativa vision som att generera AI-bilder. Från brainstorming till hantering av revideringar kan det snabbt bli rörigt att jonglera flera projekt samtidigt.

Det är här ClickUp, appen som har allt för arbetet, kommer in i bilden.

ClickUp gör din kreativa process smidig med allt på ett ställe – uppgiftslistor, deadlines, feedback och till och med AI-genererad konst i Whiteboards för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Vill du ta din AI-bildgenerering till nästa nivå?

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅