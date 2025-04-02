De 11 bästa Grain AI-alternativen för mötestranskriptioner och samarbete

Har du någonsin lämnat ett möte och tänkt: Vänta, vad beslutade vi egentligen?

AI-drivna mötesverktyg som Grain AI hjälper dig att dokumentera samtal som mötesanteckningar som du kan använda som referens. Men Grain AI är inte ditt enda alternativ.

Beroende på ditt teams behov kanske du vill ha djupare integrationer, mer avancerad analys eller ett gratisabonnemang som verkligen ger dig mervärde. Många alternativ till Grain AI erbjuder smartare sätt att samla in, analysera och agera på mötesinsikter – vare sig det är genom AI-drivna assistenter, konversationsintelligens eller smidig CRM-synkronisering.

Här är några av de bästa verktygen för transkription av möten som förändrar hur säljteam och andra yrkesgrupper hanterar mötesanteckningar och kundinteraktioner.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över de 11 andra Grain-alternativen som finns tillgängliga: ClickUp : Bäst för AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering Bäst för AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering

Otter AI : Bäst för transkribering i realtid med hög noggrannhet

Fireflies. ai : Bäst för AI-drivna mötesinsikter och analyser

Avoma : Bäst för insikter och coaching vid säljmöten

Fathom : Bäst för kostnadsfria AI-mötesreferat

tl;dv : Bäst för samarbetsbaserade videoanteckningar

Notta : Bäst för transkribering på flera språk

Gong : Bäst för intäktsinformation och stöd för säljteam

Zoominfo Chorus : Bäst för konversationsintelligens och affärscoaching

MeetGeek : Bäst för automatiserade mötesanteckningar och höjdpunkter

Descript: Bäst för avancerade ljud-/videoredigeringsfunktioner

Vad är Grain AI?

Grain AI är en plattform för mötesinformation som hjälper team att samla in, organisera och dela anteckningar och viktiga ögonblick från virtuella möten. Den fungerar som en samarbetsyta där användarna kan spela in videosamtal, markera viktiga insikter och skapa klipp som kan delas.

Det integreras sömlöst med populära videokonferensplattformar som Zoom, automatiserar anteckningar och bevarar viktiga ögonblick och diskussioner – vilket gör möten mer tillgängliga och genomförbara med AI-drivna höjdpunkter och samarbetsverktyg.

🧠 Kul fakta: ”Zoomtrötthet”, ett begrepp myntat av Jeremy Bailenson vid Stanford University, är ett verkligt, studerat fenomen – våra hjärnor arbetar hårdare under virtuella möten, vilket leder till ökad mental utmattning.

Varför välja alternativ till Grain AI?

Grain AI erbjuder utmärkta funktioner för mötesdokumentation, men flera faktorer kan få team att överväga alternativ:

Begränsade integrationsalternativ : Grain AI fungerar främst med Zoom, vilket kan vara begränsande för organisationer som använder flera samarbetsplattformar. Många team behöver lösningar som fungerar smidigt i Google Meet, Microsoft Teams och andra konferensverktyg.

Prisfrågor : Prisstrukturen kanske inte är effektiv för växande team, eftersom kostnaderna snabbt kan eskalera med fler användare och avancerade funktioner. Små till medelstora företag behöver ofta mer flexibla prismodeller.

Begränsningar i transkriberingens noggrannhet : Även om transkriberingen i allmänhet är tillförlitlig kan kvaliteten vara sämre än hos specialiserade tjänster, särskilt när det gäller tekniska termer, flera talare eller dialekter.

Utmaningar för användarupplevelsen : Gränssnittet är visserligen funktionellt, men kan kännas överväldigande för nya användare som behöver en mer intuitiv upplevelse utan omfattande utbildning.

Begränsad analysdjup: Plattformens insikter kanske inte är tillräckligt robusta för säljteam och kundframgångsteam som söker djupare analyser av konversationsmönster och kundernas åsikter.

För team som står inför dessa utmaningar erbjuder alternativen i denna lista specialiserade funktioner och möjligheter som kan bättre tillgodose dina specifika behov.

11 Grain AI-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över användningsfall och utmärkande funktioner för varje Grain AI-alternativ!

Verktyg Bäst för Utmärkande funktion ClickUp AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering Allt-i-ett-plattform för produktivitet med AI-anteckningar Otter AI Transkriberingsnoggrannhet i realtid Överlägsen AI-transkription med talaridentifiering Fireflies. ai AI-drivna mötesinsikter Automatiserad konversationsintelligens Avoma Intelligens för säljmöten Konversationsanalys för intäktsteam Fathom Gratis AI-mötesreferat Helt gratis AI-mötesassistent tl;dv Samarbetsbaserade videoanteckningar Tidsstämplade videobokmärken och delning Notta Transkription på flera språk Över 104 språk stöds med hög noggrannhet Gong Intäktsinformation Omfattande plattform för försäljningsgenomförande Zoominfo Chorus Konversationsintelligens AI-coaching för säljteam MeetGeek Automatiserade möteshöjdpunkter Smarta mötesreferat och åtgärdspunkter Descript Avancerad ljud-/videoredigering Redigering i studiokvalitet med högkvalitativ transkription

De bästa Grain AI-alternativen att använda

Oavsett om du behöver ett gratis alternativ till Grain eller en robust plattform för säljengagemang med pålitliga AI-funktioner, har denna lista allt du behöver:

1. ClickUp (bäst för AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering)

Kom igång Koppla dina mötesanteckningar till dina ClickUp Docs och Tasks med ClickUp AI Notetaker.

Tänk dig om varje briljant idé från dina teamdiskussioner automatiskt omvandlades till tilldelade uppgifter med deadlines. ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, överbryggar klyftan mellan konversation och genomförande som så många team kämpar med att övervinna.

Till skillnad från Grain, som endast fokuserar på möten, kombinerar ClickUp projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp AI Notetaker automatiserar mötesanteckningar och åtgärdspunkter, så att teamen kan fokusera på diskussionerna medan allt registreras i realtid. Denna intelligenta tal-till-text-programvara är integrerad med ClickUp Meetings och spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten – medan du kan fokusera på att delta på ett meningsfullt sätt.

Omvandla mötesinsikter till åtgärdspunkter med ClickUp AI Notetaker

Den smarta AI:n för mötesanteckningar känner igen talare, förstår sammanhanget och överbryggar till och med språkbarriärer, så att inga detaljer går förlorade – ett smidigt sätt att dokumentera konversationer utan distraktioner. Anteckningarna visas direkt i din ClickUp-inkorg, vilket eliminerar förseningar efter mötet. Medan AI:n ger förslag och upptäcker potentiella åtgärdspunkter, behåller användarna kontrollen över skapandet av uppgiftslistor, tilldelning och fastställande av deadlines.

Gör mötesanteckningar och transkriptioner sökbara med ClickUp Brain

ClickUps egenutvecklade AI, ClickUp Brain, kan göra dina transkriptioner sökbara. Ställ bara en fråga på naturligt språk – till exempel Vad diskuterades den 10 januari med säljteamet? – så går Brain igenom dina mötesanteckningar och hämtar de viktigaste detaljerna.

Brain kan också konvertera dina anteckningar till uppgifter, utkast till e-postmeddelanden och svar, översätta diskussioner eller extrahera viktiga insikter för rapporter.

Översätt mötesanteckningar till olika språk med ClickUp Brain.

Baserat på denna grund integreras ClickUp Docs med AI Notetaker för att organisera och lagra mötesutskrifter i en sökbar, samarbetsinriktad arbetsyta.

Arbeta tillsammans med mötesanteckningar och handlingsplaner med hjälp av ClickUp Docs.

Teammedlemmarna kan enkelt komma åt, redigera och kommentera dessa dokument, vilket säkerställer att alla är överens om viktiga beslut och information. AI-genererade anteckningar integreras sömlöst med ditt dokumentsystem och skapar en kunskapsbas som bevarar institutionellt minne i hela organisationen.

För team som vill ha enhetlighet i sin mötesdokumentation erbjuder ClickUp Meeting Minutes Template ett strukturerat ramverk som standardiserar hur diskussioner dokumenteras inom organisationen.

Få gratis mall Kom igång direkt med ClickUp-mallen för mötesprotokoll.

Denna anpassningsbara mall innehåller avsnitt för deltagare, mötesdagordning, beslut och åtgärdspunkter, vilket säkerställer att viktig information registreras konsekvent oavsett vem som antecknar.

ClickUps bästa funktioner

Konvertera diskussionspunkter automatiskt till tilldelningsbara uppgifter med deadlines.

Schemalägg och dokumentera möten inom ditt projektarbetsområde

Använd ClickUp Clips för att spela in och dela viktiga ögonblick med teammedlemmar som inte kunde delta.

Samordna teamets tillgänglighet och mötestider visuellt med ClickUp Calendar . Låt AI planera ditt schema baserat på dina uppgiftsprioriteringar, tillgänglighet och mer.

Brainstorma idéer i realtid med samarbetsverktyget ClickUp Whiteboards

Arbeta asynkront och eliminera onödiga möten med ClickUp Chat, som håller dina uppgifter och konversationer sammankopplade i ett enda verktyg, istället för att behöva jonglera mellan flera.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappens funktionalitet är ibland mer begränsad än desktopversionen.

Vissa användare rapporterar om tillfälliga prestandaproblem med videoinspelningar i större möten.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain : Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

"Jag är verkligen imponerad av detta [ClickUp AI Notetaker] eftersom jag inte behöver något annat verktyg för att göra allt detta. Allt finns i ClickUp-gränssnittet. Det ansluter till min Google Kalender och fungerar helt smidigt."

”Jag är verkligen imponerad av detta [ClickUp AI Notetaker] eftersom jag inte behöver något annat verktyg för att göra allt detta. Allt finns i ClickUp-gränssnittet. Det ansluter till min Google Kalender och fungerar helt smidigt.”

👀 Visste du att? Metoden ”6-3-5 Brainwriting” är en kraftfull brainstormingteknik där sex personer skriver ner tre idéer på fem minuter. De vidarebefordrar sedan sina idéer till nästa person som bygger vidare på dem. På bara 30 minuter kan denna metod, som syftar till att skapa produktiva möten, generera 108 unika idéer – vilket stimulerar kreativiteten utan pressen att säga något! 🚀

3. Otter. ai (Bäst för transkriberingsnoggrannhet i realtid)

Otter.ai är ett transkriptionsverktyg som syftar till att förstå vad alla säger – inte bara vad det tror att de säger – i globala team med olika accenter, teknisk jargong och överlappande röster.

Otter AI slår Grain AI, eftersom det senare ibland har svårt att leverera konsekvent korrekta transkriptioner även i utmanande ljudmiljöer. Med branschledande taligenkänningsteknik, till skillnad från många Otter AI-alternativ, erbjuder plattformen överlägsen transkriptionskvalitet som exakt fångar nyanserade konversationer.

Otter. ai bästa funktioner

Anslut snabbt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams

Träna AI för branschspecifik terminologi

Lägg till kommentarer och markeringar i transkriptioner under möten

Skapa automatiserade mötesreferat med viktiga punkter

Sök efter konversationer i alla inspelade möten

Otter. ai-begränsningar

Begränsad integration med projektledning jämfört med mer omfattande verktyg

Den kostnadsfria planen begränsar inspelningslängden och antalet transkriptioner.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande

Pro : 16,99 $/månad

Företag : 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

"Transkriberingen i realtid är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att granska möten, vilket ökar produktiviteten."

”Transkriberingen i realtid är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att granska möten, vilket ökar produktiviteten.”

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om mötes effektivitet visar att 25 % av mötena involverar åtta eller fler deltagare. Stora möten kan vara värdefulla för samordning och beslutsfattande, men de skapar ofta utmaningar. En annan undersökning från ClickUp visade faktiskt att 64 % av deltagarna har svårt att se tydliga nästa steg i nästan hälften av sina möten. Som den kompletta appen för arbete fyller vi denna lucka med en heltäckande lösning för möteshantering. ClickUp Meetings förändrar hur team samarbetar med dynamiska dagordningar, medan AI Notetaker fångar upp alla värdefulla insikter – vilket eliminerar förvirring vid uppföljningen och håller alla på samma sida! 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

3. Fireflies. ai (Bäst för AI-drivna mötesinsikter och analyser)

Medan andra verktyg spelar in konversationer, försöker Fireflies.ai avslöja dolda mönster i dem – och omvandlar rå dialog till användbar information som leder till bättre beslut.

Fireflies. ai går längre än transkription med AI-driven analys som spårar konversationsmönster, sentimentanalys och viktiga ämnen. Det identifierar automatiskt kundinvändningar, konkurrenter och diskussionspunkter, vilket ger teamen kvantifierbara mötesprotokoll – utan att manuell taggning krävs.

Fireflies. ai överträffar Grain med kraftfull sökfunktion, som låter användare hitta ögonblick i möten med hjälp av naturliga språksökningar. Dess över 40 integrationer – inklusive CRM-system och projektledningsverktyg – säkerställer att mötesinsikter smidigt flödar in i befintliga arbetsflöden.

Fireflies. ai bästa funktioner

Upptäck och kategorisera diskussionsämnen automatiskt

Sök i konversationer med naturliga språksökningar

Analysera konversationens sentiment för djupare insikter

Spåra omnämnanden av konkurrenter eller specifika nyckelord

Automatisera arbetsflöden baserat på mötesinnehåll

Identifiera olika talare med röstigenkänning

Fireflies. ai begränsningar

Mer fokuserat på insikter än uppgiftshantering

Ibland förekommer fördröjningsproblem med realtidstranskription

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro : 18 $/månad per plats

Företag : 29 $/månad per plats

Enterprise: 39 $/månad per plats

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 630 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

"Protokollen är lika bra som de som skrivs av människor, med extra fördelar som ljud-/videoinspelning, transkription och några trevliga extrafunktioner."

”Protokollen är lika bra som de som skrivs av människor, med extra fördelar som ljud-/videoinspelning, transkription och några trevliga extrafunktioner.”

👀 Visste du att? Termen ”grupptänkande” populariserades av psykologen Irving Janis 1971, inspirerad av George Orwells ”dubbeltänkande” från 1984. Den beskriver ett fenomen där en grupps önskan om harmoni överskuggar kritiskt tänkande, vilket leder till dåliga beslut. Även om inte alla sammansvetsade team faller offer för grupptänkande är det viktigt att känna igen symptomen – som press att anpassa sig och brist på oliktänkande – för att undvika felaktiga beslut! 🧠🚀

4. Avoma (Bäst för informationsinsamling och coaching vid säljmöten)

via Avoma

Föreställ dig en värld där dina säljare inte bara får mötesanteckningar utan också personlig coaching baserad på faktiska kundsamtal. Avoma strävar efter att förvandla varje samtal till en tillväxtmöjlighet.

Avoma överträffar Grain AI med försäljningsfokuserad intelligens. Det spårar samtalsförhållanden, engagemang och viktiga mätvärden för datadriven coaching. Dess CRM-integration loggar automatiskt anteckningar i Salesforce och HubSpot, vilket minskar manuell inmatning.

Dess AI Meeting Assistant går också utöver inspelning och erbjuder coaching i realtid, konkurrenskraftiga insikter och tips för att hantera invändningar under livekonversationer.

Avomas bästa funktioner

Spåra konversationsstatistik som är direkt korrelerad med försäljningsframgångar.

Synkronisera mötesdata till CRM utan manuell inmatning

Få AI-drivna coachningsmeddelanden under live-samtal

Koppla samman konversationsmönster med pipeline-resultat

Jämför prestationsmått mellan teammedlemmar

Skapa AI-mötesreferat med åtgärdspunkter

Avomas begränsningar

Främst utvecklad för att analysera säljsamtal; mindre mångsidig för andra avdelningar.

Förbered dig på en brantare inlärningskurva för att maximera avancerade funktioner.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant : 29 $/månad per användare

Conversation Intelligence : 69 $/månad per användare

Revenue Intelligence : 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Fathom (Bäst för kostnadsfria AI-mötesreferat)

vai Fathom

Fathom gör det enkelt att sammanfatta möten genom att automatiskt identifiera och tidsstämpla viktiga ögonblick, vilket eliminerar behovet av manuella markeringar. Till skillnad från Grain fungerar det med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Webex, vilket gör det till ett flexibelt val.

Dess AI-mötesassistent skapar tydliga, koncisa sammanfattningar – som fångar upp åtgärdspunkter, beslut och viktiga punkter i ett lättöverskådligt format. Fathom hjälper team att fokusera på det som är viktigt utan att behöva gå igenom långa transkriptioner eller inspelningar genom att filtrera bort störande ljud.

Förstå de bästa funktionerna

Spela in möten med ett enda klick från webbläsartillägget

Skapa AI-sammanfattningar med viktiga punkter och åtgärdspunkter

Skapa och dela videohöjdpunkter med automatiska tidsstämplar

Anslut till alla större videokonferensplattformar

Organisera möten i ett sökbart bibliotek

Få tillgång till alla funktioner helt gratis

Förstå begränsningarna

Begränsad CRM-funktionalitet

Färre avancerade analysfunktioner än specialiserade verktyg

Fathom-prissättning

Gratis

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 29 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (över 4 600 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 600 recensioner)

6. tl;dv (Bäst för samarbetsbaserade videoanteckningar)

Tänk om mötesinspelningar inte bara var till för att spelas upp igen, utan blev levande, interaktiva dokument? tl;dv förvandlar passiva videor till samarbetsytor, så att teamen kan interagera direkt i videotidslinjen.

Till skillnad från Grain AI erbjuder tl;dv tidsstämplade anteckningar, AI-drivna sammanfattningar och automatisk ämneskategorisering, vilket gör möten mer sökbara och handlingsbara. Dessutom säkerställer integrationer med Slack och Notion att insikter flödar smidigt in i arbetsflöden.

I stället för att bara spela in möten gör tl;dv dem till en plats för kontinuerligt samarbete, diskussion och beslutsfattande.

tl;dv bästa funktioner

Lägg till kommentarer till specifika ögonblick i mötesinspelningar

Tagga teammedlemmar i videodiskussioner för bättre samarbete

Skapa AI-sammanfattningar med viktiga punkter och åtgärdspunkter

Skapa tidsstämplade bokmärken för snabb referens

Dela videoklipp med tidsstämplar som bevarar sammanhanget

Skapa ett sökbart bibliotek med möteskunskap

tl;dv-begränsningar

Mindre sofistikerad transkription jämfört med specialiserade verktyg

Begränsade analysfunktioner

tl;dv-prissättning

Gratis

Pro : 29 $/månad per användare

Företag : 98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Notta (bäst för transkribering på flera språk)

via Notta

Globala team talar dussintals språk, men de flesta transkriptionsverktyg gör det inte. Notta bryter denna barriär och stöder över 104 språk – långt fler än Grain AI. Dess talardiarisering säkerställer tydliga tillskrivningar även i överlappande konversationer.

Till skillnad från Grain erbjuder Notta offline-transkription, vilket gör det användbart även utanför möten. Dessutom tillhandahåller dess AI-assistent sammanfattningar i realtid, åtgärdspunkter och frågespårning, vilket förvandlar transkriptioner till användbara insikter.

För flerspråkig, flexibel och intelligent mötesdokumentation överträffar Notta Grains mer begränsade tillvägagångssätt.

Notta bästa funktioner

Transkribera möten på över 104 språk med hög noggrannhet

Identifiera olika talare automatiskt i konversationer

Bearbeta uppladdade ljud- och videofiler offline

Träna AI med anpassad terminologi för din bransch

Inga begränsningar

Mindre robust projektledningsintegration än allt-i-ett-verktyg

Mobilappen har färre viktiga funktioner än desktopversionen.

Notta-priser

Gratis

Pro : 13,49 $/månad

Företag : 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Notta?

"Transkription av mycket god kvalitet. Brittisk engelska uppfattas väl. Och det verkar som om modellen gör några genomgångar för att förstå sammanhanget och transkribera om."

”Transkription av mycket god kvalitet. Brittisk engelska uppfattas väl. Och det verkar som om modellen gör några genomgångar för att förstå sammanhanget och transkribera om.”

8. Gong (Bäst för intäktsinformation och stöd för säljteam)

via Gong

Gong förvandlar mötesinspelningar till en intäktsplan som går långt utöver Grains grundläggande dokumentation.

Det fångar upp samtal via video, telefon och webben och använder AI för att transkribera med precision. Men Gong nöjer sig inte med ord – det avslöjar mönster bakom framgångsrika affärer, flaggar risker och spårar omnämnanden av konkurrenter.

Säljchefer får coachinginsikter i realtid, vilket hjälper teamen att förfina sin strategi baserat på faktiska kundsamtal. Med Gong blir mötesdata ett smart verktyg för tillväxt, inte bara en registrering av vad som sagts.

Gongs bästa funktioner

Spela in samtal via video-, telefon- och webbkonferensplattformar

Identifiera affärsrisker och förbättringsmöjligheter automatiskt

Spåra teamets prestationer med anpassningsbara coachningspaneler

Analysera konkurrenters omnämnanden och marknadstrender i kundsamtal

Ge vägledande försäljningsförslag baserade på framgångsrika konversationsmönster.

Säkerställ efterlevnad med säkerhetsfunktioner i företagsklass

Gongs begränsningar

Främst utformat för försäljningsprocessen snarare än allmän mötesdokumentation.

Kräver stora mängder data för att maximera AI-insikterna.

Gong-priser

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

9. ZoomInfo Chorus (Bäst för konversationsintelligens och affärscoaching)

via ZoomInfo Chorus

Vad är det som gör de bästa säljarna så framgångsrika? ZoomInfo Chorus avslöjar konversationsmönstren bakom framgångsrika affärer och hjälper team att replikera dem. Till skillnad från Grain AI, som fokuserar på allmän mötesdokumentation, levererar ZoomInfo Chorus försäljningsspecifika insikter som förbättrar prestanda och kundengagemang.

Dess AI identifierar viktiga ögonblick – som omnämnanden av konkurrenter, prisdiskussioner och nästa steg – utan manuellt arbete. Plattformens coachningsverktyg analyserar mönster inom hela teamet för att lyfta fram vad de bästa prestatörerna gör annorlunda.

ZoomInfo Chorus bästa funktioner

Identifiera automatiskt kritiska ögonblick i säljsamtal

Utvärdera affärens hälsa med AI-driven Momentum Scoring

Skapa riktade utbildningsspellistor från framgångsrika samtalsexempel

Spåra coachningsbehov och kompetensutveckling i hela teamet

Förbättra CRM-poster med insikter från konversationer och åtgärdspunkter

Koppla samman konversationsdata med ZoomInfos kontaktinformation

Begränsningar för ZoomInfo Chorus

Primärt fokus på försäljningsanvändningsfall begränsar mångsidigheten

Kräver omfattande installation för maximal nytta.

Priser för ZoomInfo Chorus

Anpassad prissättning

ZoomInfo Chorus betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

10. MeetGeek (Bäst för automatiserade möteshöjdpunkter och åtgärdspunkter)

via MeetGeek

Du behöver inte längre anstränga dig för att komma ihåg åtgärdspunkter från dina samtal – MeetGeek registrerar allt automatiskt, vilket eliminerar behovet av manuella anteckningar. Till skillnad från Grain AI, som kräver att användarna markerar viktiga punkter, extraherar och organiserar MeetGeeks AI viktiga detaljer åt dig.

Dess intelligenta sammanfattningsmotor strukturerar mötesinnehållet efter ämne och ger tydliga, praktiska insikter. MeetGeek automatiserar också uppföljningar, tilldelar uppgifter och skickar påminnelser för att hålla teamen på rätt spår. Med sömlös kalenderintegration och rollbaserade sammanfattningar säkerställer det att möten leder till framsteg och erbjuder en hands-off-upplevelse som överträffar Grains manuella tillvägagångssätt.

MeetGeeks bästa funktioner

Organisera diskussionspunkter efter ämneskategorier

Spela in schemalagda möten utan manuell inblandning

Få personliga sammanfattningar baserade på din roll

Sök i alla mötesutskrifter och anteckningar

Begränsningar för MeetGeek

Mindre robust videoredigering jämfört med specialiserade verktyg

Begränsad anpassning för företagsbehov

Nyare plattform med färre integrationer än etablerade alternativ

Priser för MeetGeek

Gratis

Basic : 19 $/månad per användare

Pro : 39 $/månad per användare

Företag : 59 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

MeetGeek-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek?

"Jag kan också prata om begrepp ganska snabbt, och ibland förstår mina kollegor inte det första gången. Med MeetGeek kan de lyssna på inspelningen igen och samtidigt läsa transkriptionen."

”Jag kan också prata om begrepp ganska snabbt, och ibland förstår mina kollegor inte det första gången. Med MeetGeek kan de lyssna på inspelningen igen och samtidigt läsa transkriptionen.”

💡Proffstips: Alla AI-anteckningsprogram fungerar inte på samma sätt. Prova olika plattformar för att se vilken som bäst passar dina behov – vissa är bra på transkription, andra fokuserar på att markera åtgärdspunkter och vissa integreras bättre med dina befintliga verktyg. Många erbjuder gratis provperioder, så testa innan du bestämmer dig.

11. Descript (Bäst för avancerade ljud-/videoredigeringsfunktioner)

via Descript

Descript förvandlar råa mötesinspelningar till polerat, professionellt innehåll med minimal ansträngning. Till skillnad från Grain AI, som fokuserar på grundläggande klippskapande, erbjuder Descript en komplett redigeringssvit för produktion av högkvalitativt innehåll.

Den textbaserade redigeringen gör det möjligt för användare att modifiera ljud och video genom att helt enkelt redigera transkriptionen, medan Overdub AI möjliggör smidiga röstkorrigeringar. Studio Sound förbättrar ljudets klarhet och tar bort brus och eko för ett professionellt resultat.

Descript hjälper team att omvandla möten till engagerande utbildningsmaterial och presentationer med hjälp av samarbetsredigering och kraftfulla videoeffekter.

Descripts bästa funktioner

Skapa realistiska voice-overs för korrigeringar med Overdub

Förbättra ljudkvaliteten automatiskt med Studio Sound

Spela in skärmbilder med integrerade redigeringsverktyg

Publicera färdigt innehåll direkt på flera plattformar

Begränsningar för Descript

Brantare inlärningskurva än enkla mötesinspelare

Fokusera på medieproduktion istället för mötesanalys

Descript-priser

Hobbyist : 19 $/månad per användare

Skapare : 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (770+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

"Descript är ett banbrytande verktyg för alla som vill effektivisera sin ljud- och videoredigering, särskilt för nybörjare. Det har fantastiska funktioner som automatisk transkription, skärminspelning och textbaserad redigering. Möjligheten att redigera mediefiler lika enkelt som att redigera ett Word-dokument sparar mycket tid och arbete."

”Descript är ett banbrytande verktyg för alla som vill effektivisera sin ljud- och videoredigering, särskilt för nybörjare. Det har fantastiska funktioner som automatisk transkription, skärminspelning och textbaserad redigering. Möjligheten att redigera mediefiler lika enkelt som att redigera ett Word-dokument sparar mycket tid och arbete.”

Alternativ till Grain: Varför ClickUp sticker ut

Grain AI hanterar inspelning och transkription väl, men andra verktyg erbjuder djupare insikter, smidigare arbetsflöden eller budgetvänliga alternativ för att förbättra samarbetet. Medan säljproffs svär vid Gong och Chorus, föredrar många också Otter och Fireflies.

ClickUp utmärker sig dock som det mest mångsidiga alternativet för team som söker ett komplett produktivitetsekosystem där mötesanteckningar smidigt omvandlas till praktiska arbetsflöden.

Är du redo att förändra hur ditt team samlar in och utnyttjar mötesinformation? Registrera dig för ClickUp idag och upptäck hur AI-driven mötesdokumentation kan integreras sömlöst i hela ditt arbetsflöde.