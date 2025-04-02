De 11 bästa Grain AI-alternativen för mötestranskriptioner och samarbete

Har du någonsin lämnat ett möte och tänkt: Vänta, vad beslutade vi egentligen?
AI-drivna mötesverktyg som Grain AI hjälper dig att dokumentera samtal som mötesanteckningar som du kan använda som referens. Men Grain AI är inte ditt enda alternativ.
Beroende på ditt teams behov kanske du vill ha djupare integrationer, mer avancerad analys eller ett gratisabonnemang som verkligen ger dig mervärde. Många alternativ till Grain AI erbjuder smartare sätt att samla in, analysera och agera på mötesinsikter – vare sig det är genom AI-drivna assistenter, konversationsintelligens eller smidig CRM-synkronisering.
Här är några av de bästa verktygen för transkription av möten som förändrar hur säljteam och andra yrkesgrupper hanterar mötesanteckningar och kundinteraktioner.
⏰ 60-sekunders sammanfattning
Här är en snabb översikt över de 11 andra Grain-alternativen som finns tillgängliga:
- ClickUp : Bäst för AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering
- Otter AI: Bäst för transkribering i realtid med hög noggrannhet
- Fireflies. ai: Bäst för AI-drivna mötesinsikter och analyser
- Avoma: Bäst för insikter och coaching vid säljmöten
- Fathom: Bäst för kostnadsfria AI-mötesreferat
- tl;dv: Bäst för samarbetsbaserade videoanteckningar
- Notta: Bäst för transkribering på flera språk
- Gong: Bäst för intäktsinformation och stöd för säljteam
- Zoominfo Chorus: Bäst för konversationsintelligens och affärscoaching
- MeetGeek: Bäst för automatiserade mötesanteckningar och höjdpunkter
- Descript: Bäst för avancerade ljud-/videoredigeringsfunktioner
Vad är Grain AI?
Grain AI är en plattform för mötesinformation som hjälper team att samla in, organisera och dela anteckningar och viktiga ögonblick från virtuella möten. Den fungerar som en samarbetsyta där användarna kan spela in videosamtal, markera viktiga insikter och skapa klipp som kan delas.
Det integreras sömlöst med populära videokonferensplattformar som Zoom, automatiserar anteckningar och bevarar viktiga ögonblick och diskussioner – vilket gör möten mer tillgängliga och genomförbara med AI-drivna höjdpunkter och samarbetsverktyg.
🧠 Kul fakta: ”Zoomtrötthet”, ett begrepp myntat av Jeremy Bailenson vid Stanford University, är ett verkligt, studerat fenomen – våra hjärnor arbetar hårdare under virtuella möten, vilket leder till ökad mental utmattning.
Varför välja alternativ till Grain AI?
Grain AI erbjuder utmärkta funktioner för mötesdokumentation, men flera faktorer kan få team att överväga alternativ:
- Begränsade integrationsalternativ: Grain AI fungerar främst med Zoom, vilket kan vara begränsande för organisationer som använder flera samarbetsplattformar. Många team behöver lösningar som fungerar smidigt i Google Meet, Microsoft Teams och andra konferensverktyg.
- Prisfrågor: Prisstrukturen kanske inte är effektiv för växande team, eftersom kostnaderna snabbt kan eskalera med fler användare och avancerade funktioner. Små till medelstora företag behöver ofta mer flexibla prismodeller.
- Begränsningar i transkriberingens noggrannhet: Även om transkriberingen i allmänhet är tillförlitlig kan kvaliteten vara sämre än hos specialiserade tjänster, särskilt när det gäller tekniska termer, flera talare eller dialekter.
- Utmaningar för användarupplevelsen: Gränssnittet är visserligen funktionellt, men kan kännas överväldigande för nya användare som behöver en mer intuitiv upplevelse utan omfattande utbildning.
- Begränsad analysdjup: Plattformens insikter kanske inte är tillräckligt robusta för säljteam och kundframgångsteam som söker djupare analyser av konversationsmönster och kundernas åsikter.
För team som står inför dessa utmaningar erbjuder alternativen i denna lista specialiserade funktioner och möjligheter som kan bättre tillgodose dina specifika behov.
11 Grain AI-alternativ i korthet
Här är en snabb översikt över användningsfall och utmärkande funktioner för varje Grain AI-alternativ!
|Verktyg
|Bäst för
|Utmärkande funktion
|ClickUp
|AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering
|Allt-i-ett-plattform för produktivitet med AI-anteckningar
|Otter AI
|Transkriberingsnoggrannhet i realtid
|Överlägsen AI-transkription med talaridentifiering
|Fireflies. ai
|AI-drivna mötesinsikter
|Automatiserad konversationsintelligens
|Avoma
|Intelligens för säljmöten
|Konversationsanalys för intäktsteam
|Fathom
|Gratis AI-mötesreferat
|Helt gratis AI-mötesassistent
|tl;dv
|Samarbetsbaserade videoanteckningar
|Tidsstämplade videobokmärken och delning
|Notta
|Transkription på flera språk
|Över 104 språk stöds med hög noggrannhet
|Gong
|Intäktsinformation
|Omfattande plattform för försäljningsgenomförande
|Zoominfo Chorus
|Konversationsintelligens
|AI-coaching för säljteam
|MeetGeek
|Automatiserade möteshöjdpunkter
|Smarta mötesreferat och åtgärdspunkter
|Descript
|Avancerad ljud-/videoredigering
|Redigering i studiokvalitet med högkvalitativ transkription
De bästa Grain AI-alternativen att använda
Oavsett om du behöver ett gratis alternativ till Grain eller en robust plattform för säljengagemang med pålitliga AI-funktioner, har denna lista allt du behöver:
1. ClickUp (bäst för AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering)
Tänk dig om varje briljant idé från dina teamdiskussioner automatiskt omvandlades till tilldelade uppgifter med deadlines. ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, överbryggar klyftan mellan konversation och genomförande som så många team kämpar med att övervinna.
Till skillnad från Grain, som endast fokuserar på möten, kombinerar ClickUp projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.
ClickUp AI Notetaker automatiserar mötesanteckningar och åtgärdspunkter, så att teamen kan fokusera på diskussionerna medan allt registreras i realtid. Denna intelligenta tal-till-text-programvara är integrerad med ClickUp Meetings och spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten – medan du kan fokusera på att delta på ett meningsfullt sätt.
Den smarta AI:n för mötesanteckningar känner igen talare, förstår sammanhanget och överbryggar till och med språkbarriärer, så att inga detaljer går förlorade – ett smidigt sätt att dokumentera konversationer utan distraktioner. Anteckningarna visas direkt i din ClickUp-inkorg, vilket eliminerar förseningar efter mötet. Medan AI:n ger förslag och upptäcker potentiella åtgärdspunkter, behåller användarna kontrollen över skapandet av uppgiftslistor, tilldelning och fastställande av deadlines.
ClickUps egenutvecklade AI, ClickUp Brain, kan göra dina transkriptioner sökbara. Ställ bara en fråga på naturligt språk – till exempel Vad diskuterades den 10 januari med säljteamet? – så går Brain igenom dina mötesanteckningar och hämtar de viktigaste detaljerna.
Brain kan också konvertera dina anteckningar till uppgifter, utkast till e-postmeddelanden och svar, översätta diskussioner eller extrahera viktiga insikter för rapporter.
Baserat på denna grund integreras ClickUp Docs med AI Notetaker för att organisera och lagra mötesutskrifter i en sökbar, samarbetsinriktad arbetsyta.
Teammedlemmarna kan enkelt komma åt, redigera och kommentera dessa dokument, vilket säkerställer att alla är överens om viktiga beslut och information. AI-genererade anteckningar integreras sömlöst med ditt dokumentsystem och skapar en kunskapsbas som bevarar institutionellt minne i hela organisationen.
För team som vill ha enhetlighet i sin mötesdokumentation erbjuder ClickUp Meeting Minutes Template ett strukturerat ramverk som standardiserar hur diskussioner dokumenteras inom organisationen.
Denna anpassningsbara mall innehåller avsnitt för deltagare, mötesdagordning, beslut och åtgärdspunkter, vilket säkerställer att viktig information registreras konsekvent oavsett vem som antecknar.
ClickUps bästa funktioner
- Konvertera diskussionspunkter automatiskt till tilldelningsbara uppgifter med deadlines.
- Schemalägg och dokumentera möten inom ditt projektarbetsområde
- Använd ClickUp Clips för att spela in och dela viktiga ögonblick med teammedlemmar som inte kunde delta.
- Samordna teamets tillgänglighet och mötestider visuellt med ClickUp Calendar. Låt AI planera ditt schema baserat på dina uppgiftsprioriteringar, tillgänglighet och mer.
- Brainstorma idéer i realtid med samarbetsverktyget ClickUp Whiteboards.
- Arbeta asynkront och eliminera onödiga möten med ClickUp Chat, som håller dina uppgifter och konversationer sammankopplade i ett enda verktyg, istället för att behöva jonglera mellan flera.
Begränsningar för ClickUp
- Mobilappens funktionalitet är ibland mer begränsad än desktopversionen.
- Vissa användare rapporterar om tillfälliga prestandaproblem med videoinspelningar i större möten.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.
- ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
”Jag är verkligen imponerad av detta [ClickUp AI Notetaker] eftersom jag inte behöver något annat verktyg för att göra allt detta. Allt finns i ClickUp-gränssnittet. Det ansluter till min Google Kalender och fungerar helt smidigt.”
”Jag är verkligen imponerad av detta [ClickUp AI Notetaker] eftersom jag inte behöver något annat verktyg för att göra allt detta. Allt finns i ClickUp-gränssnittet. Det ansluter till min Google Kalender och fungerar helt smidigt.”
👀 Visste du att? Metoden ”6-3-5 Brainwriting” är en kraftfull brainstormingteknik där sex personer skriver ner tre idéer på fem minuter. De vidarebefordrar sedan sina idéer till nästa person som bygger vidare på dem. På bara 30 minuter kan denna metod, som syftar till att skapa produktiva möten, generera 108 unika idéer – vilket stimulerar kreativiteten utan pressen att säga något! 🚀
📖 Läs också: De bästa AI-generatorerna för mötesprotokoll
3. Otter. ai (Bäst för transkriberingsnoggrannhet i realtid)
Otter.ai är ett transkriptionsverktyg som syftar till att förstå vad alla säger – inte bara vad det tror att de säger – i globala team med olika accenter, teknisk jargong och överlappande röster.
Otter AI slår Grain AI, eftersom det senare ibland har svårt att leverera konsekvent korrekta transkriptioner även i utmanande ljudmiljöer. Med branschledande taligenkänningsteknik, till skillnad från många Otter AI-alternativ, erbjuder plattformen överlägsen transkriptionskvalitet som exakt fångar nyanserade konversationer.
Otter. ai bästa funktioner
- Anslut snabbt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams
- Träna AI för branschspecifik terminologi
- Lägg till kommentarer och markeringar i transkriptioner under möten
- Skapa automatiserade mötesreferat med viktiga punkter
- Sök efter konversationer i alla inspelade möten
Otter. ai-begränsningar
- Begränsad integration med projektledning jämfört med mer omfattande verktyg
- Den kostnadsfria planen begränsar inspelningslängden och antalet transkriptioner.
Otter. ai-prissättning
- Grundläggande
- Pro: 16,99 $/månad
- Företag: 30 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Otter. ai betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Otter.ai?
”Transkriberingen i realtid är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att granska möten, vilket ökar produktiviteten.”
”Transkriberingen i realtid är mycket noggrann och AI-sammanfattningarna sparar tid. Sökbara transkriptioner gör det enkelt att granska möten, vilket ökar produktiviteten.”
📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om mötes effektivitet visar att 25 % av mötena involverar åtta eller fler deltagare. Stora möten kan vara värdefulla för samordning och beslutsfattande, men de skapar ofta utmaningar. En annan undersökning från ClickUp visade faktiskt att 64 % av deltagarna har svårt att se tydliga nästa steg i nästan hälften av sina möten.
Som den kompletta appen för arbete fyller vi denna lucka med en heltäckande lösning för möteshantering. ClickUp Meetings förändrar hur team samarbetar med dynamiska dagordningar, medan AI Notetaker fångar upp alla värdefulla insikter – vilket eliminerar förvirring vid uppföljningen och håller alla på samma sida!
💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga konversationer och möten!
3. Fireflies. ai (Bäst för AI-drivna mötesinsikter och analyser)
Medan andra verktyg spelar in konversationer, försöker Fireflies.ai avslöja dolda mönster i dem – och omvandlar rå dialog till användbar information som leder till bättre beslut.
Fireflies. ai går längre än transkription med AI-driven analys som spårar konversationsmönster, sentimentanalys och viktiga ämnen. Det identifierar automatiskt kundinvändningar, konkurrenter och diskussionspunkter, vilket ger teamen kvantifierbara mötesprotokoll – utan att manuell taggning krävs.
Fireflies. ai överträffar Grain med kraftfull sökfunktion, som låter användare hitta ögonblick i möten med hjälp av naturliga språksökningar. Dess över 40 integrationer – inklusive CRM-system och projektledningsverktyg – säkerställer att mötesinsikter smidigt flödar in i befintliga arbetsflöden.
Fireflies. ai bästa funktioner
- Upptäck och kategorisera diskussionsämnen automatiskt
- Sök i konversationer med naturliga språksökningar
- Analysera konversationens sentiment för djupare insikter
- Spåra omnämnanden av konkurrenter eller specifika nyckelord
- Automatisera arbetsflöden baserat på mötesinnehåll
- Identifiera olika talare med röstigenkänning
Fireflies. ai begränsningar
- Mer fokuserat på insikter än uppgiftshantering
- Ibland förekommer fördröjningsproblem med realtidstranskription
Fireflies. ai-prissättning
- Gratis
- Pro: 18 $/månad per plats
- Företag: 29 $/månad per plats
- Enterprise: 39 $/månad per plats
Fireflies. ai betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 630 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt antal betyg
Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?
”Protokollen är lika bra som de som skrivs av människor, med extra fördelar som ljud-/videoinspelning, transkription och några trevliga extrafunktioner.”
”Protokollen är lika bra som de som skrivs av människor, med extra fördelar som ljud-/videoinspelning, transkription och några trevliga extrafunktioner.”
👀 Visste du att? Termen ”grupptänkande” populariserades av psykologen Irving Janis 1971, inspirerad av George Orwells ”dubbeltänkande” från 1984. Den beskriver ett fenomen där en grupps önskan om harmoni överskuggar kritiskt tänkande, vilket leder till dåliga beslut.
Även om inte alla sammansvetsade team faller offer för grupptänkande är det viktigt att känna igen symptomen – som press att anpassa sig och brist på oliktänkande – för att undvika felaktiga beslut! 🧠🚀
4. Avoma (Bäst för informationsinsamling och coaching vid säljmöten)
Föreställ dig en värld där dina säljare inte bara får mötesanteckningar utan också personlig coaching baserad på faktiska kundsamtal. Avoma strävar efter att förvandla varje samtal till en tillväxtmöjlighet.
Avoma överträffar Grain AI med försäljningsfokuserad intelligens. Det spårar samtalsförhållanden, engagemang och viktiga mätvärden för datadriven coaching. Dess CRM-integration loggar automatiskt anteckningar i Salesforce och HubSpot, vilket minskar manuell inmatning.
Dess AI Meeting Assistant går också utöver inspelning och erbjuder coaching i realtid, konkurrenskraftiga insikter och tips för att hantera invändningar under livekonversationer.
Avomas bästa funktioner
- Spåra konversationsstatistik som är direkt korrelerad med försäljningsframgångar.
- Synkronisera mötesdata till CRM utan manuell inmatning
- Få AI-drivna coachningsmeddelanden under live-samtal
- Koppla samman konversationsmönster med pipeline-resultat
- Jämför prestationsmått mellan teammedlemmar
- Skapa AI-mötesreferat med åtgärdspunkter
Avomas begränsningar
- Främst utvecklad för att analysera säljsamtal; mindre mångsidig för andra avdelningar.
- Förbered dig på en brantare inlärningskurva för att maximera avancerade funktioner.
Avoma-priser
- AI Meeting Assistant: 29 $/månad per användare
- Conversation Intelligence: 69 $/månad per användare
- Revenue Intelligence: 99 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Avoma-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
5. Fathom (Bäst för kostnadsfria AI-mötesreferat)
Fathom gör det enkelt att sammanfatta möten genom att automatiskt identifiera och tidsstämpla viktiga ögonblick, vilket eliminerar behovet av manuella markeringar. Till skillnad från Grain fungerar det med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Webex, vilket gör det till ett flexibelt val.
Dess AI-mötesassistent skapar tydliga, koncisa sammanfattningar – som fångar upp åtgärdspunkter, beslut och viktiga punkter i ett lättöverskådligt format. Fathom hjälper team att fokusera på det som är viktigt utan att behöva gå igenom långa transkriptioner eller inspelningar genom att filtrera bort störande ljud.
Förstå de bästa funktionerna
- Spela in möten med ett enda klick från webbläsartillägget
- Skapa AI-sammanfattningar med viktiga punkter och åtgärdspunkter
- Skapa och dela videohöjdpunkter med automatiska tidsstämplar
- Anslut till alla större videokonferensplattformar
- Organisera möten i ett sökbart bibliotek
- Få tillgång till alla funktioner helt gratis
Förstå begränsningarna
- Begränsad CRM-funktionalitet
- Färre avancerade analysfunktioner än specialiserade verktyg
Fathom-prissättning
- Gratis
- Premium: 19 $/månad per användare
- Team Edition: 29 $/månad per användare
- Team Edition Pro: 29 $/månad per användare
Fathom-betyg och recensioner
- G2: 5/5 (över 4 600 recensioner)
- Capterra: 5/5 (över 600 recensioner)
6. tl;dv (Bäst för samarbetsbaserade videoanteckningar)
Tänk om mötesinspelningar inte bara var till för att spelas upp igen, utan blev levande, interaktiva dokument? tl;dv förvandlar passiva videor till samarbetsytor, så att teamen kan interagera direkt i videotidslinjen.
Till skillnad från Grain AI erbjuder tl;dv tidsstämplade anteckningar, AI-drivna sammanfattningar och automatisk ämneskategorisering, vilket gör möten mer sökbara och handlingsbara. Dessutom säkerställer integrationer med Slack och Notion att insikter flödar smidigt in i arbetsflöden.
I stället för att bara spela in möten gör tl;dv dem till en plats för kontinuerligt samarbete, diskussion och beslutsfattande.
tl;dv bästa funktioner
- Lägg till kommentarer till specifika ögonblick i mötesinspelningar
- Tagga teammedlemmar i videodiskussioner för bättre samarbete
- Skapa AI-sammanfattningar med viktiga punkter och åtgärdspunkter
- Skapa tidsstämplade bokmärken för snabb referens
- Dela videoklipp med tidsstämplar som bevarar sammanhanget
- Skapa ett sökbart bibliotek med möteskunskap
tl;dv-begränsningar
- Mindre sofistikerad transkription jämfört med specialiserade verktyg
- Begränsade analysfunktioner
tl;dv-prissättning
- Gratis
- Pro: 29 $/månad per användare
- Företag: 98 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
tl;dv-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 350 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
7. Notta (bäst för transkribering på flera språk)
Globala team talar dussintals språk, men de flesta transkriptionsverktyg gör det inte. Notta bryter denna barriär och stöder över 104 språk – långt fler än Grain AI. Dess talardiarisering säkerställer tydliga tillskrivningar även i överlappande konversationer.
Till skillnad från Grain erbjuder Notta offline-transkription, vilket gör det användbart även utanför möten. Dessutom tillhandahåller dess AI-assistent sammanfattningar i realtid, åtgärdspunkter och frågespårning, vilket förvandlar transkriptioner till användbara insikter.
För flerspråkig, flexibel och intelligent mötesdokumentation överträffar Notta Grains mer begränsade tillvägagångssätt.
Notta bästa funktioner
- Transkribera möten på över 104 språk med hög noggrannhet
- Identifiera olika talare automatiskt i konversationer
- Bearbeta uppladdade ljud- och videofiler offline
- Träna AI med anpassad terminologi för din bransch
Inga begränsningar
- Mindre robust projektledningsintegration än allt-i-ett-verktyg
- Mobilappen har färre viktiga funktioner än desktopversionen.
Notta-priser
- Gratis
- Pro: 13,49 $/månad
- Företag: 27,99 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Notta-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner tillgängliga
Vad säger verkliga användare om Notta?
”Transkription av mycket god kvalitet. Brittisk engelska uppfattas väl. Och det verkar som om modellen gör några genomgångar för att förstå sammanhanget och transkribera om.”
”Transkription av mycket god kvalitet. Brittisk engelska uppfattas väl. Och det verkar som om modellen gör några genomgångar för att förstå sammanhanget och transkribera om.”
8. Gong (Bäst för intäktsinformation och stöd för säljteam)
Gong förvandlar mötesinspelningar till en intäktsplan som går långt utöver Grains grundläggande dokumentation.
Det fångar upp samtal via video, telefon och webben och använder AI för att transkribera med precision. Men Gong nöjer sig inte med ord – det avslöjar mönster bakom framgångsrika affärer, flaggar risker och spårar omnämnanden av konkurrenter.
Säljchefer får coachinginsikter i realtid, vilket hjälper teamen att förfina sin strategi baserat på faktiska kundsamtal. Med Gong blir mötesdata ett smart verktyg för tillväxt, inte bara en registrering av vad som sagts.
Gongs bästa funktioner
- Spela in samtal via video-, telefon- och webbkonferensplattformar
- Identifiera affärsrisker och förbättringsmöjligheter automatiskt
- Spåra teamets prestationer med anpassningsbara coachningspaneler
- Analysera konkurrenters omnämnanden och marknadstrender i kundsamtal
- Ge vägledande försäljningsförslag baserade på framgångsrika konversationsmönster.
- Säkerställ efterlevnad med säkerhetsfunktioner i företagsklass
Gongs begränsningar
- Främst utformat för försäljningsprocessen snarare än allmän mötesdokumentation.
- Kräver stora mängder data för att maximera AI-insikterna.
Gong-priser
- Anpassad prissättning
Gong-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)
9. ZoomInfo Chorus (Bäst för konversationsintelligens och affärscoaching)
Vad är det som gör de bästa säljarna så framgångsrika? ZoomInfo Chorus avslöjar konversationsmönstren bakom framgångsrika affärer och hjälper team att replikera dem. Till skillnad från Grain AI, som fokuserar på allmän mötesdokumentation, levererar ZoomInfo Chorus försäljningsspecifika insikter som förbättrar prestanda och kundengagemang.
Dess AI identifierar viktiga ögonblick – som omnämnanden av konkurrenter, prisdiskussioner och nästa steg – utan manuellt arbete. Plattformens coachningsverktyg analyserar mönster inom hela teamet för att lyfta fram vad de bästa prestatörerna gör annorlunda.
ZoomInfo Chorus bästa funktioner
- Identifiera automatiskt kritiska ögonblick i säljsamtal
- Utvärdera affärens hälsa med AI-driven Momentum Scoring
- Skapa riktade utbildningsspellistor från framgångsrika samtalsexempel
- Spåra coachningsbehov och kompetensutveckling i hela teamet
- Förbättra CRM-poster med insikter från konversationer och åtgärdspunkter
- Koppla samman konversationsdata med ZoomInfos kontaktinformation
Begränsningar för ZoomInfo Chorus
- Primärt fokus på försäljningsanvändningsfall begränsar mångsidigheten
- Kräver omfattande installation för maximal nytta.
Priser för ZoomInfo Chorus
- Anpassad prissättning
ZoomInfo Chorus betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 2 900 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)
10. MeetGeek (Bäst för automatiserade möteshöjdpunkter och åtgärdspunkter)
Du behöver inte längre anstränga dig för att komma ihåg åtgärdspunkter från dina samtal – MeetGeek registrerar allt automatiskt, vilket eliminerar behovet av manuella anteckningar. Till skillnad från Grain AI, som kräver att användarna markerar viktiga punkter, extraherar och organiserar MeetGeeks AI viktiga detaljer åt dig.
Dess intelligenta sammanfattningsmotor strukturerar mötesinnehållet efter ämne och ger tydliga, praktiska insikter. MeetGeek automatiserar också uppföljningar, tilldelar uppgifter och skickar påminnelser för att hålla teamen på rätt spår. Med sömlös kalenderintegration och rollbaserade sammanfattningar säkerställer det att möten leder till framsteg och erbjuder en hands-off-upplevelse som överträffar Grains manuella tillvägagångssätt.
MeetGeeks bästa funktioner
- Organisera diskussionspunkter efter ämneskategorier
- Spela in schemalagda möten utan manuell inblandning
- Få personliga sammanfattningar baserade på din roll
- Sök i alla mötesutskrifter och anteckningar
Begränsningar för MeetGeek
- Mindre robust videoredigering jämfört med specialiserade verktyg
- Begränsad anpassning för företagsbehov
- Nyare plattform med färre integrationer än etablerade alternativ
Priser för MeetGeek
- Gratis
- Basic: 19 $/månad per användare
- Pro: 39 $/månad per användare
- Företag: 59 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
MeetGeek-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
Vad säger verkliga användare om MeetGeek?
”Jag kan också prata om begrepp ganska snabbt, och ibland förstår mina kollegor inte det första gången. Med MeetGeek kan de lyssna på inspelningen igen och samtidigt läsa transkriptionen.”
”Jag kan också prata om begrepp ganska snabbt, och ibland förstår mina kollegor inte det första gången. Med MeetGeek kan de lyssna på inspelningen igen och samtidigt läsa transkriptionen.”
💡Proffstips: Alla AI-anteckningsprogram fungerar inte på samma sätt. Prova olika plattformar för att se vilken som bäst passar dina behov – vissa är bra på transkription, andra fokuserar på att markera åtgärdspunkter och vissa integreras bättre med dina befintliga verktyg. Många erbjuder gratis provperioder, så testa innan du bestämmer dig.
11. Descript (Bäst för avancerade ljud-/videoredigeringsfunktioner)
Descript förvandlar råa mötesinspelningar till polerat, professionellt innehåll med minimal ansträngning. Till skillnad från Grain AI, som fokuserar på grundläggande klippskapande, erbjuder Descript en komplett redigeringssvit för produktion av högkvalitativt innehåll.
Den textbaserade redigeringen gör det möjligt för användare att modifiera ljud och video genom att helt enkelt redigera transkriptionen, medan Overdub AI möjliggör smidiga röstkorrigeringar. Studio Sound förbättrar ljudets klarhet och tar bort brus och eko för ett professionellt resultat.
Descript hjälper team att omvandla möten till engagerande utbildningsmaterial och presentationer med hjälp av samarbetsredigering och kraftfulla videoeffekter.
Descripts bästa funktioner
- Skapa realistiska voice-overs för korrigeringar med Overdub
- Förbättra ljudkvaliteten automatiskt med Studio Sound
- Spela in skärmbilder med integrerade redigeringsverktyg
- Publicera färdigt innehåll direkt på flera plattformar
Begränsningar för Descript
- Brantare inlärningskurva än enkla mötesinspelare
- Fokusera på medieproduktion istället för mötesanalys
Descript-priser
- Hobbyist: 19 $/månad per användare
- Skapare: 35 $/månad per användare
- Företag: 50 $/månad per användare
Betyg och recensioner av Descript
- G2: 4,6/5 (770+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Descript?
”Descript är ett banbrytande verktyg för alla som vill effektivisera sin ljud- och videoredigering, särskilt för nybörjare. Det har fantastiska funktioner som automatisk transkription, skärminspelning och textbaserad redigering. Möjligheten att redigera mediefiler lika enkelt som att redigera ett Word-dokument sparar mycket tid och arbete.”
”Descript är ett banbrytande verktyg för alla som vill effektivisera sin ljud- och videoredigering, särskilt för nybörjare. Det har fantastiska funktioner som automatisk transkription, skärminspelning och textbaserad redigering. Möjligheten att redigera mediefiler lika enkelt som att redigera ett Word-dokument sparar mycket tid och arbete.”
Alternativ till Grain: Varför ClickUp sticker ut
Grain AI hanterar inspelning och transkription väl, men andra verktyg erbjuder djupare insikter, smidigare arbetsflöden eller budgetvänliga alternativ för att förbättra samarbetet. Medan säljproffs svär vid Gong och Chorus, föredrar många också Otter och Fireflies.
ClickUp utmärker sig dock som det mest mångsidiga alternativet för team som söker ett komplett produktivitetsekosystem där mötesanteckningar smidigt omvandlas till praktiska arbetsflöden.
Är du redo att förändra hur ditt team samlar in och utnyttjar mötesinformation? Registrera dig för ClickUp idag och upptäck hur AI-driven mötesdokumentation kan integreras sömlöst i hela ditt arbetsflöde.