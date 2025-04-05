De 11 bästa alternativen till Vimcal för smartare schemaläggning 2025

Tid är det vi vill ha mest, men det vi använder sämst.

Möten är som socker – för mycket av det och din produktivitet rasar. En ny undersökning från Slack visar att det är precis vad som händer om man tillbringar mer än två timmar om dagen i möten. Inte så bra, eller hur?

Prova Vimcal, den ”snabbaste kalendern i världen”, för att spara tid... eller är det verkligen så?

Vimcal är en fantastisk AI-driven kalender, men den kanske inte uppfyller alla krav för alla. Kanske behöver du en kalender som synkroniseras bättre med ditt team, erbjuder mer robusta integrationer eller helt enkelt ser coolare ut.

Oavsett vad du gillar har vi samlat de bästa alternativen till Vimcal som hjälper dig att återta kontrollen över din dag, undvika mötesutmattning och få ut det mesta av varje timme. Låt oss sätta igång!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är vår lista över de 11 bästa alternativen till Vimcal som hjälper dig att planera din tid med lätthet: ClickUp : Bäst för uppgiftsschemaläggning och samarbetsbaserad projektledning Motion: Bäst för att blockera fokuseringstid för oavbrutet arbete Sunsama: Bäst för att integrera uppgifter från andra planeringsverktyg Amie: Bäst för synkronisering och hantering av både livsstil och arbetsbelastning Akiflow: Bäst för enhetlig tidsblockering utan att behöva byta flikar och fönster. Todoist: Bäst för att skapa minimalistiska att göra-listor Calendly: Bäst för att schemalägga möten med externa användare Chili Piper: Bäst för att omvandla efterfrågan till pipeline Google Kalender: Bäst för att få insikt i hur tiden används under dagen. Fantastical: Bäst för att föreslå flera tider och datum för evenemang till inbjudna gäster. Outlook: Bäst för integration med Microsoft Office-miljöer

Vimcals begränsningar

Vimcal marknadsför sig som ”världens snabbaste kalender”, men även de snabbaste verktygen kan stöta på några hinder. Här är några begränsningar att tänka på:

Begränsad uppgiftshantering: Schemaläggningen fungerar smidigt, men för att hantera uppgifter parallellt med möten krävs en annan app ❌

Samarbetsutmaningar: Utmärkt för personligt bruk, men saknar delade arbetsytor, uppgiftsfördelning och framstegsspårning för team ❌

För enkelt för komplexa arbetsflöden: Snygg minimalistisk design, men saknar avancerade funktioner utöver grundläggande tidsblockering för projektledare ❌

Få integrationer: Kan anslutas till populära kalendrar, men saknar omfattande Zapier-integration ❌

Dyrt för privatpersoner: Den kostnadsfria versionen finns endast för iOS, och kostnaden känns hög för grundläggande behov ❌

Vimcals hastighet och design är imponerande, men det kanske inte är rätt val för dem som söker en mer robust lösning för arbetshantering.

👀 Visste du att? Arbetstagare har tredubblat sin mötestid sedan 2020 tack vare ökningen av distansarbete och digitalt samarbete. Därför är det viktigt att ha rätt verktyg för att hålla produktiviteten hög och mötena fokuserade!

Jämförelse av Vimcal-alternativ: En översikt

Verktyg Användningsfall Bäst för ClickUp Projekt- och kalenderhantering Stora team, nystartade företag, företag Motion AI-driven schemaläggning Produktivitetsentusiaster, team Sunsama Daglig planering och uppgifter Yrkesverksamma, distansarbetare Amie Kalender- och uppgiftsintegration Enskilda personer, små team Akiflow Samordning av uppgifter och kalender Upptagen yrkesverksamma, team Todoist Uppgiftshantering och att göra-listor Privatpersoner, frilansare, team Calendly Mötesplanering Säljteam, frilansare Chili Piper Automatisering av säljmöten Säljteam, företag Google Kalender Schemaläggning av evenemang Individer, team, företag Fantastical Apple-kalenderinbjudan Apple-användare, yrkesverksamma Outlook Integration av e-post och kalender Företag, organisationer

De 11 bästa alternativen till Vimcal

Med så många verktyg som erbjuder kalenderorganisation, schemaläggningsfunktioner, kalenderhantering och produktivitetshöjare är det svårt att veta var man ska börja.

Vi har gjort urvalet åt dig – här är vår lista över de bästa Vimcal-alternativen för privat eller professionellt bruk i år!

1. ClickUp (Bäst för uppgiftsschemaläggning och samarbetsbaserad projektledning)

Ta kontroll över dina möten, din tid, dina uppgifter och din schemaläggning med ClickUp.

När det gäller alternativ till Vimcal är ClickUp en av de främsta konkurrenterna.

ClickUp, bättre känt som den ultimata appen för arbete, erbjuder mycket mer än bara uppgiftshantering – den fungerar även som en projektledningskalender, perfekt för team som vill förenkla sin schemaläggning och hantera möten, möten och samtal på ett och samma ställe.

ClickUp-kalender

ClickUp erbjuder en AI-driven kalender som anpassar sig efter dina prioriteringar. Med hjälp av AI planerar den den perfekta schemat baserat på dina uppgifter, händelser och mål. Oavsett om du använder webbversionen eller mobilappen kan du enkelt se alla dina uppgifter, möten och möten i ett smidigt gränssnitt.

Utnyttja kraften i AI för att underlätta din schemaläggning med ClickUp Calendar.

❌ Med Vimcal:

”Vilka är mina prioriteringar idag?”

”Det finns aldrig tillräckligt med tid för att fokusera.”

”Jag omplanerar ständigt min fokuseringstid. ”

✅ Med ClickUp Calendar:

”Jag vet vad som måste göras idag. ”

”Jag har tillräckligt med tid för att göra mitt jobb!”

”Mitt arbete schemaläggs automatiskt!”

ClickUp AI Notetaker

Fånga varje detalj utan ansträngning med ClickUps anteckningsfunktion.

ClickUps AI Notetaker är varje power meeting-entusiasts dröm. Den genererar en fullständig transkription av ditt möte och omvandlar den sedan till en perfekt sammanfattning av insikter, åtgärdspunkter och till och med ansvar!

ClickUp-integrationer

Visualisera tidslinjer, hantera din arbetsbelastning och dela din kalender med ditt team eller allmänheten – samtidigt som du prioriterar ditt arbete. Dessutom integreras det felfritt med din Google Kalender, så att du inte missar något.

Om ditt team använder andra verktyg har ClickUp Integrations det du behöver. Anslut enkelt till populära appar som HubSpot, Google Kalender, Outlook, Slack, Zoom och många fler. Med Zapier-integrationen kan du till och med ansluta ClickUp till över 1 000 verktyg för oändliga möjligheter.

Anslut över 1 000 verktyg med ClickUp för smidigare arbetsflöden med ClickUp-integrationer.

Google Kalenders uppgiftssynkronisering med ClickUp innebär att du kan uppdatera en uppgift i ClickUp och omedelbart se ändringen i Google Kalender. Uppdatera en händelse i Google så kommer ändringen att återspeglas i ClickUp, vilket håller allt i perfekt harmoni.

💡Proffstips: Låt ClickUp Forms ta hand om dina bokningar! Skapa anpassade formulär, vidarebefordra svar automatiskt och omvandla bokningar direkt till ClickUp-uppgifter. Du behöver inte spåra manuellt – schemalägg möten enkelt med smidiga uppföljningar.

ClickUp-kalenderplaneringsmall

Vad är ännu bättre? ClickUp erbjuder ett brett utbud av fördefinierade mallar som hjälper dig att komma igång snabbt, inklusive ClickUp Calendar Planner Template, som gör det enklare att se till att dina uppgifter slutförs i tid.

Få gratis mall Använd månadsplaneringsvyn i ClickUp-kalenderplaneringsmallen för att planera och organisera hela månaden i god tid.

Med olika vyer anpassade efter dina behov är det det perfekta verktyget för att effektivt hantera din kalender. Månadsplaneringskalendern är det perfekta verktyget för att organisera uppgifter, evenemang och möten efter datum.

ClickUp Meetings

ClickUp Meetings är ett annat kraftfullt verktyg som förenklar organiseringen. Hantera din agenda, ta anteckningar och ange åtgärder för att hålla ditt team ansvarigt – allt på ett och samma ställe.

Organisera dina möten med ClickUp Meetings – följ dagordningar, tilldela uppgifter och hantera åtgärdspunkter på ett och samma ställe.

Med avancerade redigeringsfunktioner kan du enkelt markera viktiga punkter och göra anteckningar. Med tilldelade kommentarer kan du tilldela åtgärder direkt till teammedlemmar.

Använd uppgiftslistor för att hålla koll på din agenda och markera av punkter efterhand. Ställ in återkommande uppgifter för återkommande mötesagendor och använd /Slash-kommandon för att snabbt utföra åtgärder med minimalt antal klick. Allt du behöver för att hålla mötena på rätt spår på ett och samma ställe – det är verkligen den allt-i-ett-lösning du behöver.

ClickUps bästa funktioner

Organisera din schemaläggning efter projekt, ansvariga, spårad tid och färgkodade uppgifter.

Synkronisera ClickUp Chat med kalendervyn för att kontrollera tillgänglighet medan du chattar.

Hantera uppgifter och händelser direkt med ClickUp Brain medan du använder ClickUps kalenderfunktioner eller har integrerat en kalenderapp.

Utforska ett mallbibliotek för allt – inklusive gratis månatliga kalendermallar

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare behöver tid för att vänja sig vid alla funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 USD/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain : Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

Vi ville ha ett enkelt verktyg för att tilldela och följa upp uppgifter i vårt projekt. Clickup är fantastiskt tack vare sin integration med många populära verktyg från tredje part. Kalenderintegrationen integrerar smidigt Clickup och vårt Google Workspace för Google Kalender

Vi ville ha ett enkelt verktyg för att tilldela och följa upp uppgifter i vårt projekt. Clickup är fantastiskt tack vare sin integration med många populära verktyg från tredje part. Kalenderintegrationen integrerar smidigt Clickup och vårt Google Workspace för Google Kalender

💡Proffstips: Är mötet klart? Använd ClickUp Brain för att sammanfatta dina anteckningar och vidarebefordra dem till ditt team. Förlora aldrig sammanhanget igen! Håll koll på dina mötesanteckningar med ClickUp Brain.

2. Motion (Bäst för att blockera fokuseringstid för oavbrutet arbete)

via Motion

Tänk om din kalender kunde tänka själv? Det är precis vad Motion gör – den organiserar automatiskt uppgifter och möten utifrån prioriteringar. Bland dess utmärkande funktioner finns synkronisering av alla dina kalendrar, automatisk schemaläggning av möten och dynamisk justering av deadlines.

Dess "Happiness Algorithm" säkerställer att du fokuserar på de viktigaste uppgifterna. Den förutsäger också deadlines och minskar onödiga möten och e-postmeddelanden, vilket ökar produktiviteten utan att överbelasta dig.

Motion bästa funktioner

Skapa din schemaläggning automatiskt med denna AI-kalender så att ingenting glöms bort.

Prioritera uppgifter utan ansträngning och fokusera på det som är viktigt.

Omplanera missat arbete utan krångel med omplanering

Se till att deadlines hålls och bli klar i förtid med smart tidshantering.

Håll koll på kommande evenemang på ett och samma ställe, begränsa onödiga möten och skydda din koncentrationstid.

Rörelsebegränsningar

Prioriterade uppgifter visas inte alltid i kalendern.

Schemaläggningsverktygets funktioner kan kräva många klick och ta längre tid än andra AI-kalenderassistenter.

Motion-prissättning

Individuell : 34 $/månad per användare

Business Standard: 20 USD/månad per användare (för team med färre än 15 användare)

Business Pro: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Motion

Jag behöver inte längre oroa mig för om jag gör rätt sak vid rätt tidpunkt. Ställ in, glöm bort och fortsätt med ditt liv. Det ger verklig frihet.

Jag behöver inte längre oroa mig för om jag gör rätt sak vid rätt tidpunkt. Ställ in, glöm bort och fortsätt med ditt liv. Det ger verklig frihet.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är 4 gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

3. Sunsama (Bäst för att integrera uppgifter från andra planeringsverktyg)

via Sunsama

Vem skulle inte älska en dag där allt man behöver är organiserat på ett och samma ställe? Sunsamas guidade dagliga planering gör det åt dig. Den hjälper dig att fokusera genom att integrera uppgifter från verktyg som Trello och Asana med e-postmeddelanden från Gmail eller Outlook.

Sätt upp realistiska mål, tidsbegränsa dina uppgifter och slutför din plan med drag-and-drop-funktionalitet. Sunsama ser till att du håller dig på rätt spår och avslutar din dag vid en rimlig tidpunkt – utan kaos.

Sunsamas bästa funktioner

Integrera uppgifter från verktyg som Asana, Trello och andra i en samlad vy.

Använd AI för att automatiskt föreslå optimala tidsramar baserat på uppgiftens komplexitet.

Synkronisera med Gmail, Outlook och Slack för att omvandla e-postmeddelanden och meddelanden till genomförbara uppgifter.

Dra och släpp uppgifter från andra plattformar och håll allt synkroniserat.

Planera medvetet med hjälp av en steg-för-steg-rutin för att avsluta din arbetsdag utan stress.

Sunsamas begränsningar

Stöder inte Zapiers API för att skapa anpassade arbetsflöden.

Det finns ingen gratis plan som gäller för alltid.

Sunsama-priser

Årligt : 16 $/månad betalas årligen

Månadsvis: 20 $/månad, betalas månadsvis

Sunsama-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sunsama?

Det ger mig en realistisk bild av hur jag spenderar min tid, vilket hjälper mig att hålla mig fokuserad på mina mål och intentioner.

Det ger mig en realistisk bild av hur jag spenderar min tid, vilket hjälper mig att hålla mig fokuserad på mina mål och intentioner.

🧠 Rolig fakta: Efter ett år på sina första heltidsjobb insåg Ashutosh Priyadarshy och Travis Meyer att de behövde ett bättre sätt att hantera sina arbetsscheman. Efter fyra år av misslyckade produkter lyckades de äntligen slå igenom med Sunsama 2018.

4. Amie (Bäst för synkronisering och hantering av både livsstil och arbetsbelastning)

via Amie

Från att synkronisera din Spotify-lyssning till att spåra dina möten, arbetsbelastning, sömn, träning, meditation och till och med hjärtfrekvens – Amie samlar allt på ett och samma ställe. Amie är inte bara ännu en schemaläggningsapp – det är en vackert designad arbetsyta som kombinerar din kalender, dina uppgifter och dina e-postmeddelanden i ett elegant gränssnitt.

Med ett intuitivt gränssnitt och en behagligt smidig upplevelse blir planeringen enkel. Varje interaktion, från schemaläggning med dra-och-släpp till snabb uppgiftsskapande, är utformad för snabbhet och enkelhet.

Amies bästa funktioner

Lägg till uppgifter och händelser genom att bara skriva; Amie använder naturlig språkbehandling (NLP) och schemalägger dem direkt.

Använd AI-svargeneratorn för att skriva intelligenta e-postsvar baserat på din skrivstil och sammanhanget.

Omorganisera din dag på några sekunder genom att flytta uppgifter direkt till din kalender.

Spåra uppgifter, kalenderhändelser och till och med Pomodoro-timers med interaktiva widgets direkt från din startskärm.

Öka koncentrationen med inbyggda Pomodoro-sessioner som hjälper dig att arbeta i strukturerade omgångar.

Dela skärmen på mobilen för att utnyttja skärmen maximalt.

Amies begränsningar

För närvarande är Amie endast tillgängligt på iOS och stationära datorer, vilket utesluter Android-användare.

Det synkroniseras väl med Apple Kalender och Spotify, men saknar djupare tredjepartsintegrationer som Zapier för anpassade arbetsflöden.

Amie-priser

Personligt : 10 $/månad, betalas årligen

Pro : 20 $/månad, betalas månadsvis

Företag : 30 $/månad, betalas årligen

Företag: Anpassad prissättning

Amie-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

🧠 Rolig fakta: Amie började som ett kreativt ”missbruk” av Google Kalender. Dess skapare hackade ihop en prototyp genom att pressa Google Kalender till dess gränser innan den förvandlades till den vackert designade planeraren den är idag.

5. Akiflow (Bäst för enhetlig tidsblockering utan att byta flikar och fönster)

via Akiflow

Akiflow fokuserar på effektivitet och omvandlar spridda uppgifter till en organiserad schemaläggning. Det är utformat för snabbhet och kontroll och kombinerar uppgiftshantering med en robust kalender för att hantera möten och hjälpa dig att ta kontroll över din tid.

Registrera uppgifter direkt, planera din dag med tidsblockering och hoppa snabbt in i möten. De inbyggda genvägarna och ritualerna gör det till en självklarhet att strukturera din dag – så att du kan fokusera på att få saker gjorda utan att överanalysera processen.

Akiflows bästa funktioner

Samla uppgifter från Notion, Slack, Trello och andra tjänster i en enda samlad vy.

Omvandla tankar till uppgifter direkt med en universell inkorg

Dra och släpp uppgifter i din kalender för strukturerad tidsplanering och planering.

Skapa anpassade dagliga ritualer och rutiner för att starta och avsluta din arbetsdag på ett effektivt sätt.

Navigera, schemalägg och planera med minimalt antal klick genom kortkommandon.

Utforska AI-modellen för att automatiskt tilldela uppgifter baserat på personlig träning.

Akiflows begränsningar

Organiseringen av uppgifter kan bli mer flexibel med bättre taggningsalternativ.

Varningar och påminnelser är kanske inte så intuitiva eller smarta som vissa användare skulle önska.

Akiflow-priser

Gratis provperiod

Pro monthly : 34 $/månad, betalas månadsvis

Pro årligt: 19 $/månad betalas årligen

Akiflow-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Akiflow

Genom att samla alla mina verktyg i ett enda, strömlinjeformat gränssnitt kan alla våra teammedlemmar fokusera på det som verkligen är viktigt. Det har blivit min oumbärliga hjälpreda för att hålla ordning och ha koll på mina dagliga uppgifter.

Genom att samla alla mina verktyg i ett enda, strömlinjeformat gränssnitt kan alla våra teammedlemmar fokusera på det som verkligen är viktigt. Det har blivit min oumbärliga hjälpreda för att hålla ordning och ha koll på mina dagliga uppgifter.

6. Todoist (bäst för att skapa minimalistiska att göra-listor)

via Todoist

Om du vill hålla koll på dina uppgifter utan att det blir rörigt kan du prova Todoist. Med det kan du enkelt skapa, hantera och prioritera projekt, etiketter, förfallodatum och kommentarer. Du kan också spåra framsteg, dela upp komplexa projekt i deluppgifter och hantera återkommande uppgifter utan krångel.

Samarbete? Inget problem! Dela uppgifter, håll alla uppdaterade med realtidsuppdateringar och integrera med verktyg som Dropbox, Slack och Google Kalender för att hålla ditt arbetsflöde sammankopplat.

Todoists bästa funktioner

Håll ordning utan ansträngning med ett intuitivt system för uppgiftshantering.

Öka produktiviteten med påminnelser, aviseringar och prestationsstatistik.

Planera din kalender på några sekunder med synkronisering i realtid mellan Todoist, Google/Microsoft Kalender och Trevor AI.

Todoists begränsningar

Det finns en användningsgräns på 300 uppgifter per projekt, oavsett plan.

IFTTT-integrationen (If This Then That) fungerar inte bra med återkommande uppgifter och det tar en stund att synkronisera uppgifter.

Todoist-priser

Gratis för alltid

Pro: 4 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Todoist

Programvaran är enkel att använda och är ett utmärkt sätt att skapa listor och spåra produktivitet. Det är synd att de avancerade funktionerna och projektledningsverktygen är begränsade i gratisversionen.

Programvaran är enkel att använda och är ett utmärkt sätt att skapa listor och spåra produktivitet. Det är synd att de avancerade funktionerna och projektledningsverktygen är begränsade i gratisversionen.

👀 Visste du att? Zeigarnik-effekten visar att oavslutade uppgifter spökar i ditt sinne. Det är därför att-göra-listor är så viktiga – de hjälper dig att rensa ditt sinne och fokusera på det som är viktigast.

7. Calendly (bäst för att schemalägga möten med externa användare)

via Calendly

Det som skiljer Calendly från andra är att det eliminerar det ändlösa mejlande fram och tillbaka för att samordna möten. Det förenklar schemaläggningen genom att synkronisera med din kalender och endast visa dina tillgängliga tider för inbjudna.

Du kan enkelt anpassa dina schemaläggningslänkar, ställa in önskad möteslängd och justera evenemangskategorier efter dina behov. Inbjudna kan boka direkt från dina tillgängliga tider utan att du behöver göra något manuellt.

Calendlys bästa funktion

Skapa personliga schemaläggningslänkar för enkel bokning, anpassade efter dina tillgänglighetsfönster.

Synkronisera kalendrar enkelt för att undvika fram- och återgående e-postmeddelanden och upprätthålla konsekvens över tidszoner.

Ställ in automatiska påminnelser och aviseringar för att säkerställa att möten inte missas och konflikter undviks.

Integreras med Google Kalender, Outlook och Microsoft 365 för att synkronisera händelser i realtid på alla enheter.

Begränsningar i Calendly

Det finns en väntelista för dess AI-funktioner.

Begränsade funktioner för uppgiftshantering och produktivitet

Priser för Calendly

Gratis för alltid

Standard: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: 15 000 USD/år

Calendly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Calendly

Jag har använt Calendly regelbundet under de senaste åren för försäljningspresentationer och även för kandidatintervjuer. Det har varit konsekvent och har alltid fungerat bra.

Jag har använt Calendly regelbundet under de senaste åren för försäljningspresentationer och även för kandidatintervjuer. Det har varit konsekvent och har alltid fungerat bra.

Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Calendly

8. Chili Piper (bäst för att omvandla efterfrågan till pipeline)

via Chili Piper

Vill du förenkla mötesplaneringen och samtidigt öka försäljningskonverteringarna? Chili Piper kan vara svaret. Det är en plattform för konvertering av efterfrågan som är utformad för att hjälpa företag att optimera kvalificering, dirigering och schemaläggning av leads.

Genom att integrera chatt, formulärhantering och schemaläggning effektiviseras försäljningen och flaskhalsar elimineras, vilket gör det möjligt för företag att kvalificera leads, vidarebefordra förfrågningar och boka möten direkt.

Chili Pipers bästa funktioner

Planera möten med ett klick med ChiliCal och synkronisera kalendrar i realtid.

Automatisera teamöverlämningar och schemaläggning för utgående team

Fördela leads baserat på komplexa regler för att säkerställa snabbare uppföljningar.

Samla rapporteringen för en omfattande översikt över leadkonvertering.

Begränsningar för Chili Piper

Begränsade anpassningsmöjligheter för mallar för mötesplanering

Komplex installationsprocess som kan kräva en inlärningskurva för nya användare

Chili Piper-priser

Concierge: 30 $/månad per användare

Chat: 30 $/månad per användare

Distro: 30 $/månad per användare

Handoff: 30 $/månad per användare

Ytterligare plattformsavgifter : upp till 1 000 USD/månad per användare

Demand Conversion Platform: 72 USD/månad per användare (+ plattformsavgifter)

Chili Piper-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Chili Piper

Chili Piper är smart, lätt att implementera och påverkar vår verksamhet även när vi har stängt för natten. Med Chili Piper är jag säker på att demonstrationer som bokas på vår webbplats dirigeras på rätt sätt och kommer att konvertera bättre än våra tidigare metoder.

Chili Piper är smart, lätt att implementera och påverkar vår verksamhet även när vi har stängt för natten. Med Chili Piper är jag säker på att demonstrationer som bokas på vår webbplats dirigeras på rätt sätt och kommer att konvertera bättre än våra tidigare metoder.

💡Proffstips: Schemalägg mallar i Excel, Google Sheets och ClickUp för att få en flygande start, hålla ordning på uppgifterna och hålla koll på deadlines med minimal ansträngning. Perfekt för att aldrig missa något i både personliga och teamets scheman!

9. Google Kalender (bäst för att få insikt i hur tiden används under dagen)

via Google Kalender

Google Kalender gör helt enkelt schemaläggningen enkel. Med synkronisering i realtid mellan alla enheter förenklar den organiseringen av din dag genom att ansluta till Gmail och andra Google Workspace-appar.

Oavsett om det är för personligt bruk eller teamsamarbete är Google Kalender utformat för att göra tidsplaneringen smidig och effektiv.

De bästa funktionerna i Google Kalender

Aktivera RSVP-alternativ för att förenkla hanteringen av evenemangsdeltagande.

Få tidsanalyser för smartare schemaläggningsbeslut och bättre tidsfördelning.

Anpassa möteskalendrarna efter specifika tidsluckor och preferenser för optimal organisation.

Synkronisera kalendrar över flera plattformar för uppdateringar i realtid, så att alla är synkroniserade och informerade.

Använd Gemini AI för att justera mötestider på ett intelligent sätt, föreslå uppföljningsuppgifter och automatisera schemaläggningsprocesser.

Begränsningar i Google Kalender

Dokument i Google Drive kan synkroniseras, men det finns ingen möjlighet att bädda in dokument.

Saknar inbyggd uppgiftshantering, vilket kräver integrationer från tredje part för att-göra-listor.

Priser för Google Kalender

Google Kalender är tillgängligt gratis med ett Google-konto.

Betyg och recensioner för Google Kalender

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,8/5 (över 3 400 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Google Kalender

Det är förmodligen ett av de verktyg jag använder mest för att organisera mitt liv och schemalägga med alla i det, både på jobbet och i mitt privatliv.

Det är förmodligen ett av de verktyg jag använder mest för att organisera mitt liv och schemalägga med alla i det, både på jobbet och i mitt privatliv.

Läs också: De bästa alternativen till Google Kalender

via Fantastical

Fantastical finns tillgängligt för Apple-enheter och Windows och gör schemaläggningen enkel. Det synkroniseras enkelt med iCloud, Google, Outlook och mer – så att alla dina evenemang och uppgifter samlas på ett och samma ställe.

Med anpassningsbara vyer (dag, vecka, månad och mer) och naturlig språkinmatning är det lika enkelt att lägga till händelser som att skriva ”Lunch med Alex kl. 13 på fredag”. Dessutom kan du med inbyggda integrationer hoppa in i Zoom-, Google Meet- eller Teams-möten med ett enda klick.

Fantasticals bästa funktioner

Hantera uppgifter tillsammans med dina kalenderhändelser, komplett med aviseringar och överföring av försenade uppgifter.

Lägg till och delta i konferenssamtal med stöd för tjänster som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Skicka evenemangförslag med flera datum och tider till inbjudna gäster

Bifoga relevanta filer eller foton till dina evenemang och uppgifter för snabb åtkomst under möten eller när du utför uppgifter.

Fantastiska begränsningar

Begränsat till iOS och stationära datorer, vilket utesluter Android-användare.

För att hantera kalendrar på iOS och iPadOS måste du lägga till konton via Fantastical eller manuell konfiguration.

Fantastiska priser

Individuell: 4,75 $/användare per månad (faktureras årligen)

Familj (upp till 5 medlemmar): 7,50 $/användare per månad (faktureras årligen)

Team: 4,75 $/användare per månad (faktureras årligen)

Fantastiska betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Fantastical

Jag gillar hur enkelt det är att skapa återkommande händelser och hur det kan avkoda vanlig engelska till en titel, datum, tid och plats.

Jag gillar hur enkelt det är att skapa återkommande händelser och hur det kan avkoda vanlig engelska till en titel, datum, tid och plats.

11. Outlook (bäst för integration med Microsoft Office-miljöer)

via Outlook

Om du letar efter ett smart sätt att hantera hela teamets scheman och evenemang är Outlook rätt val för dig! Med funktioner som anpassningsbara påminnelser, kalenderdelning, färgkodade teman och överlägg för att jämföra flera kalendrar är det en heltäckande lösning för att hålla koll på din agenda.

Det som utmärker det är dess sömlösa integration med Microsoft Teams. Planera, delta i och håll möten direkt från din kalender – utan extra klick eller fönster!

Outlooks bästa funktioner

Blockera automatiskt osäkra länkar och förhindra phishing, virus och malware-hot.

Synkronisera Google Kalender med Outlook för att samla alla dina möten på ett ställe.

Hitta meddelanden, personer och dokument snabbt med Outlooks smarta sökfunktion.

Jämför flera scheman sida vid sida för tydligare planering.

Använd Co-pilot AI för att skriva utkast till e-postsvar, planera möten och skapa sammanfattningar av evenemang, så att uppgifterna blir snabbare och enklare.

Outlooks begränsningar

En överbelastning av funktioner kan komplicera grundläggande schemaläggningsuppgifter.

Ändringar som görs i Outlook synkroniseras inte automatiskt med Google Kalender via exportfunktionen.

Priser för Outlook

Microsoft Outlook Kalender är gratis med ett Microsoft-konto.

Outlook-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Outlook?

Detta är ett mycket viktigt verktyg på jobbet. Det organiserar alla mina e-postmeddelanden, kalendrar och möten på ett och samma ställe! Det hjälper mig mycket, särskilt när det gäller schemaläggning och påminnelser om kommande möten.

Detta är ett mycket viktigt verktyg på jobbet. Det organiserar alla mina e-postmeddelanden, kalendrar och möten på ett och samma ställe! Det hjälper mig mycket, särskilt när det gäller schemaläggning och påminnelser om kommande möten.

💡Proffstips: Blockera av särskild fokuseringstid i din kalender och behandla den som ett möte du inte får missa – inga distraktioner, inga ombokningar, bara oavbrutet, fokuserat arbete!

ClickUp Calendar: Perfekt för dina schemaläggningsbehov

Även med otaliga schemaläggningsverktyg är det lätt att slösa tid och falla i planeringsfällan. Många Vimcal-alternativ hanterar grunderna men har svårt att balansera effektivitet med användarvänlighet.

ClickUp förändrar det. Det kombinerar verktyg för uppgiftshantering, schemaläggning och samarbete för att hjälpa dig att hantera din tid mer effektivt.

Är du redo att få din tid att arbeta för dig? Registrera dig för ClickUp idag!