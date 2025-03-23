Över 20 gratis estetiska Notion-mallar för att organisera ditt liv med stil

Anta att du öppnar Notion, redo att planera din vecka, men istället för att känna dig organiserad stirrar du på en tråkig, tom sida. Estetiska Notion-mallar kan förvandla det oinspirerande utrymmet till en produktiv oas – utan att offra utseendet.

Oavsett om du spårar vanor, hanterar studietider eller håller koll på ekonomin kan rätt estetisk Notion-mall göra din arbetsplats både visuellt tilltalande och funktionell.

Dessa gratis mallar, från minimalistiska planerare till moodboards och kreativa dashboards, ger struktur och stil åt ditt arbetsflöde.

Varför nöja sig med det grundläggande när du kan få både effektivitet och estetik? Låt oss utforska de bästa gratis estetiska Notion-mallarna som hjälper dig att ha koll på allt samtidigt som det ser snyggt ut.

Vad är estetiska Notion-mallar och varför ska man använda dem?

Estetiska Notion-mallar är fördesignade layouter för Notion-arbetsytan som kombinerar funktionalitet med visuellt tilltalande design. De hjälper användare att organisera uppgifter, projekt och personliga hanteringssystem samtidigt som de bibehåller ett rent och stilrent utseende.

Dessa mallar inkluderar planerare, spårare, databaser och instrumentpaneler som ökar effektiviteten i arbetsflödet utan manuell formatering. Oavsett om det är för studenter, yrkesverksamma eller kreativa personer, erbjuder de strukturerad organisation med ett tilltalande gränssnitt.

Viktiga skäl att använda estetiska Notion-mallar:

Förbättrad användarupplevelse : En ren, attraktiv design med enhetliga färger och typsnitt gör det enklare att navigera på dina Notion-sidor.

Förbättrad kreativitet : En visuellt tilltalande miljö kan inspirera till nya idéer, särskilt för kreativa projekt.

Professionell presentation : Delar du din arbetsplats med andra? En polerad, estetisk mall ger ett bra intryck.

Personligt uttryck : Med estetiska mallar kan du anpassa din arbetsplats efter din stil, så att den känns helt unik för dig.

Organisation och fokus: Tydliga, väl utformade mallar hjälper dig att hålla ordning och fokusera på det som är viktigast.

Vad gör en Notion-mall estetisk?

En estetisk Notion-mall är visuellt tilltalande och förbättrar produktiviteten. Den bör vara strukturerad för effektivitet och enkel att installera utan onödigt krångel.

Här är några viktiga funktioner som en estetisk Notion-mall bör ha:

Organisera innehållet med en strukturerad layout: Använd rutnät, kolumner och tydliga avsnitt för att göra informationen tillgänglig och lätt att överblicka.

Designanpassning: Justera färger, typsnitt och ikoner för att skapa en arbetsplats som känns personlig och inspirerande.

Automatisering av uppgifter med förinställda databaser och formler: Ställ in relationsdatabaser, framstegsspårare och beräkningar för att minska manuellt arbete.

Bättre grafik utan rörighet: Lägg till ikoner, omslagsbilder och subtila färgscheman för att göra mallen estetiskt tilltalande men ändå funktionell.

Enkel tillgänglighet med en tydlig hierarki: Använd undersidor, växlar och länkade sidor för att hålla arbetsflödena organiserade och lätta att navigera.

Flera funktioner i en mall: Integrera vaneträckare, finansplanerare och Integrera vaneträckare, finansplanerare och Notions projektledningsverktyg för att effektivisera dina dagliga uppgifter.

Smidig användning på alla enheter: Optimerad för både stationära och mobila enheter så att du kan komma åt din arbetsplats när som helst, var som helst.

🧠 Rolig fakta: Subreddit r/Notion har vuxit till 4 miljoner användare. Notion har en enorm, aktiv användarbas, vilket innebär att du alltid kan hitta nya mallar, produktivitetshack och community-support för att förbättra ditt arbetsflöde.

Över 20 gratis estetiska Notion-mallar för olika användningsområden

De flesta estetiska Notion-mallarna handlar inte bara om utseende – de ger struktur åt ditt arbetsflöde samtidigt som de gör din arbetsplats visuellt tilltalande. Nedan hittar du de bästa gratis estetiska Notion-mallarna som är utformade för olika behov.

1. Estetisk akademisk planerare för studenter

via Notion

Har du svårt att hålla reda på uppgifter, deadlines och anteckningar? Denna estetiska studentplanerare från Notion är utformad för att hantera ditt akademiska liv och samtidigt ge det en stilfull touch.

Det mjuka rosa anteckningsbokstemat ger det ett polerat, minimalistiskt utseende, medan den förbyggda Notion-dashboardmallen hjälper dig att hålla koll på dina kursuppgifter.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera uppgifter, studietider och estetiska anteckningar i en strukturerad översikt.

Håll koll på deadlines och förfallodatum utan ansträngning med en inbyggd uppgiftshanterare.

Använd den medföljande Canva-mallen för att designa ytterligare sidor som kompletterar ditt studieflöde.

Perfekt för: Studenter som hanterar uppgifter, studietider och akademiska deadlines.

2. Livsplanerare (estetisk)

via Notion

Denna enkla men estetiska Notion-mall är den perfekta lösningen om du behöver ett allt-i-ett-system för personlig och professionell planering. Med verktyg för daglig, veckovis och månadsvis planering ser denna livsplaneringsmall till att allt – arbete, ekonomi, välbefinnande och produktivitet – passar in i ett sammanhängande utrymme.

Här är varför du kommer att älska det

Planera dina dagar, veckor och månader enkelt med förstrukturerade kalendervyer.

Spåra ekonomi, sätt upp finansiella mål och övervaka utgifter med en inbyggd budgetplanerare.

Håll koll på din självomsorg med vanor, hudvårdsrutiner och checklistor för morgon och kväll.

Perfekt för: Professionella och privatpersoner som söker en strukturerad metod för personlig och professionell planering.

3. Beige estetisk personlig planerare (minimalistisk)

via Notion

Om du gillar ren, minimalistisk design är denna beigea estetiska mall från Notion perfekt för dig. Den kombinerar enkelhet med funktionalitet och hjälper dig att hantera allt – från ekonomi till välbefinnande – i en strömlinjeformad instrumentpanel.

Det bästa av allt? Funktionen för att infoga foton ger en personlig touch och gör planeringen mer genomtänkt.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera din schemaläggning med dagliga, veckovisa och månatliga planerare som håller ordning på dina uppgifter.

Spåra dina träningsmål med en träningsplanerare, stegräknare och träningsdagbok.

Hantera dina personliga finanser med hjälp av en budgetkalender, utgiftsregistrering och sparregistrering.

Perfekt för: Minimalister som vill ha en ren, distraktionsfri planerare för personlig utveckling och organisation.

💡 Proffstips: Tilldela specifika färgkoder till olika kategorier – till exempel blått för arbete, orange för idéer och grönt för slutförda uppgifter. Använd samma färgschema på alla plattformar (Notion, planeringsverktyg, klisterlappar) för att skapa en visuell minnesassociation som gör det lättare att komma ihåg saker.

4. Estetisk måltidsplanerare

via Notion

Måltidsplanering behöver inte vara tråkigt. Denna estetiska Notion-mall för måltider gör det snabbt och visuellt tilltalande att organisera recept, inköpslistor och veckomenyer.

Oavsett om du förbereder måltider eller bara försöker äta hälsosammare har den här mallen allt du behöver på ett och samma ställe.

Här är varför du kommer att älska det

Planera måltider med ett interaktivt dra-och-släpp-system för vecko- och månadsvisningar.

Håll koll på inköpslistor och förrådets innehåll med en shoppingtracker i realtid.

Minska matsvinnet genom att kategorisera ingredienser och planera måltiderna i förväg.

Perfekt för: Hemmakockar, måltidsplanerare och alla som vill hålla koll på sina matvanor och inköpslistor.

5. Estetisk dag- och veckoplanerare

via Notion

Denna dagliga och veckovisa planerare från Notion är utformad för dem som älskar strukturerad produktivitet utan röriga arbetsytor. Den kombinerar en att göra-lista, ett dagligt schema och utrymme för målsättning i en lättnavigerad mall.

Oavsett om du balanserar arbete, skola eller personliga projekt hjälper denna estetiska planeringsapp dig att hålla dig på rätt spår.

Här är varför du kommer att älska det

Dela upp uppgifter med en detaljerad dagsplan och tidsblockeringsfunktion.

Sätt upp prioriteringar och mål med särskilda avsnitt för viktiga uppgifter och deadlines.

Följ upp framstegen med hjälp av veckoprogram som håller allt under kontroll.

Håll produktiviteten uppe med ett enkelt gränssnitt utan distraktioner.

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma och studenter som vill ha koll på sina dagliga och veckovisa uppgifter.

➡️ Läs mer: De bästa estetiska planeringsapparna för att nå dina mål

6. Enkel brun estetisk studentpanel

via Notion

För studenter som letar efter en enkel akademisk planerare håller denna bruna, estetiska Notion-mall allt organiserat samtidigt som den bibehåller en stil. Den är nybörjarvänlig och utformad med fördefinierade sektioner för akademiska uppgifter, personliga uppgifter och ekonomi.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera kurser och uppgifter med en särskild akademisk planerare.

Hantera personliga och skolrelaterade finanser med en budget- och utgiftshanterare

Samla allt på ett ställe med en allt-i-ett-instrumentpanel som täcker skola, privatliv och arbete.

Perfekt för: Studenter som balanserar kursarbete, ekonomi och personlig organisation i en enda översikt.

7. Enkel personlig ekonomidashboard (estetisk)

via Notion

Att hålla koll på utgifter och sparande behöver inte vara stressigt. Denna estetiska finansiella tracker från Notion är utformad för enkel budgetering, utgiftsuppföljning och målsättning – allt i en ren och minimalistisk instrumentpanel.

Oavsett om du sparar till något stort eller behöver hålla koll på räkningarna, gör denna kostnadsfria Notion-mall finansiell planering enkel.

Här är varför du kommer att älska det

Spåra intäkter och utgifter med ett färdigt budgetsystem.

Håll koll på dina räkningar med en automatiserad räkningstracker som hjälper dig att undvika förseningsavgifter.

Sätt upp månatliga och årliga sparmål och följ dina framsteg utan ansträngning.

Använd en inbyggd sparutmaning för att utveckla bättre ekonomiska vanor.

Perfekt för: Budgetmedvetna personer som vill hålla koll på inkomster, utgifter och sparande i ett estetiskt format.

🔍 Visste du att? Den genomsnittliga Notion-användaren tillbringar sex till åtta timmar per dag i appen. Estetiska mallar kan spara dig timmar genom att göra organiseringen enkel. Att investera i rätt Notion-mall innebär att du spenderar mindre tid på att ställa in och mer tid på att få saker gjorda.

8. Estetisk bokspårare och läslista

via Notion

För bokälskare och ivriga läsare hjälper denna Notion-mall dig att organisera en visuellt fantastisk läslista. Istället för att jonglera med flera listor eller glömma vilka böcker du vill läsa, förenklar denna estetiska boktracker allt till en enda, lättanvänd instrumentpanel.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera böcker efter genre, författare och lässtatus för enkel åtkomst.

Lägg till recensioner och anteckningar för att komma ihåg viktiga punkter från varje bok.

Skapa en personlig digital bokhylla med omslagsbilder för varje bok

Perfekt för: Bokälskare som vill hålla koll på sin läsning och organisera sitt bibliotek.

9. Cool och estetisk skoltracker med cyberpunk-tema

via Notion

Om traditionella planeringsverktyg tråkar ut dig, kombinerar denna cyberpunk-inspirerade skoltracker stil och funktion. Denna futuristiska mall är utformad för studenter och hjälper dig att hålla koll på uppgifter, deadlines och personliga mål på ett interaktivt och visuellt tilltalande sätt.

Här är varför du kommer att älska det

Planera lektionsscheman, uppgifter och tentor i en strukturerad planeringskalender.

Använd vanespårare och fokusläge för att utveckla bättre studievana.

Spåra kost och träning tillsammans med akademiska mål för en balanserad livsstil.

Anpassa estetiska Notion-widgets för musik, tidrapportering och personliga projekt.

Perfekt för: Studenter som gillar futuristiska, visuellt tilltalande instrumentpaneler för att hantera uppgifter och scheman.

10. Mysig och estetisk vanetracker

via Notion

Att bygga upp vanor är inte längre en plikt med den mysiga och estetiska vane-trackern från Notion. Den kombinerar produktivitet med en varm, höstinspirerad design, vilket gör det enkelt (och roligt) att hålla sig konsekvent med sina dagliga rutiner.

Den inbyggda statistikfunktionen ger dig tydlig insikt i dina framsteg och gör vanespårningen till en visuellt tillfredsställande upplevelse.

Här är varför du kommer att älska det

Anpassa vanekategorier för att spåra morgonrutiner, träning, läsning och mycket mer.

Övervaka framstegen med en interaktiv statistikpanel.

Använd en visuellt tilltalande färgpalett med djup orange, rustikt rött och brunt för en mysig känsla.

Perfekt för: Alla som vill skapa och upprätthålla dagliga vanor i en varm och visuellt tilltalande miljö.

11. Estetisk och söt livsplaneringsdashboard (2025)

via Notion

Denna allt-i-ett-mall för Notion med rosa tema är perfekt för dig som vill ha en strukturerad, visuellt tilltalande instrumentpanel för att hantera personliga uppgifter, ekonomi, välbefinnande och produktivitet – allt på ett och samma ställe.

Denna planerare är utformad med mjuk estetik och enkel navigering, vilket gör den dagliga organiseringen smidig.

Här är varför du kommer att älska det

Planera din schemaläggning med hjälp av dagliga, veckovisa och månatliga planerare för bättre tidshantering.

Organisera dina självvårdande rutiner med vanespårare, hudvårdsplaner och välmåendesektioner.

Använd visionstavlor och målkartläggningsark för manifestation och motivation.

Perfekt för: Personer som vill ha en snygg allt-i-ett-planerare för personliga, ekonomiska och hälsorelaterade mål.

12. Estetisk planeringskalender och utgiftsregister för småföretag

via Notion

Denna estetiska affärsplanerare från Notion är ett allt-i-ett-system för frilansare, coacher och entreprenörer. Den hjälper dig att hantera kunder, spåra ekonomi och planera marknadsföringsstrategier samtidigt som den bibehåller ett polerat, varumärkesvänligt utseende.

Dessutom håller de hopfällbara växlarna gränssnittet rent samtidigt som de ger snabb åtkomst till viktiga affärsoperationer.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera kunder, rekommendationer och referenser i ett dedikerat CRM-system.

Planera marknadsföringsstrategier med en innehållskalender och kampanjspårare

Utveckla starka riktlinjer och identitet för ditt varumärke med hjälp av visionskartläggning, missionsplanering och konkurrentanalys.

Perfekt för: Frilansare, entreprenörer och småföretagare som hanterar kunder, ekonomi och marknadsföring.

13. Estetisk hälso- och fitnessdashboard

via Notion

Denna estetiska hälsodashboard från Notion hjälper dig att hålla dig konsekvent med din träningsrutin. Den erbjuder centraliserade träningspass, måluppföljning och utrymme för att dokumentera dina framsteg. Denna mall är ett självklart val om du tränar inför ett maraton eller vill följa din dagliga rörelse.

Här är varför du kommer att älska det

Skapa och följ upp anpassade träningsprogram för styrketräning, löpning eller hemmaträning.

Övervaka dina framsteg med en stegräknare, löpningslogg och träningsdagbok.

Organisera träningsplaner med ett vecko-/månadsschema för bättre konsekvens.

Perfekt för: Fitnessentusiaster som vill hålla koll på sina träningspass, hälsomål och framsteg i en snygg översikt.

14. Digital Planner (estetisk kalender)

via Notion

För dig som föredrar en strukturerad digital planerare kombinerar denna digitala livsplanerare från Notion verktyg för daglig, veckovis och månadsvis planering med ett system för målsättning och hälsospårning. Layouten är intuitiv och fri från distraktioner, vilket gör den till en perfekt ADHD-vänlig produktivitetslösning.

Här är varför du kommer att älska det

Planera dina dagliga rutiner med en morgonchecklista, vanespårare och affirmationsavsnitt.

Håll dig uppdaterad med en månatlig visionstavla, kalender och möteshanterare.

Förbättra koncentrationen med en ren och enkel Notion-layout utformad för effektivitet.

Perfekt för: Personer som letar efter ett digitalt alternativ till papperskalendrar med inbyggd produktivitetsuppföljning.

15. Estetisk Clean Girl Life Goal Planner

via Notion

Om du vill kartlägga dina mål, visualisera ditt drömliv och hålla dig på rätt spår mot dina ambitioner är denna Clean Girl Life Goal Planner något för dig.

Denna Notion-mall är utformad för studenter, yrkesverksamma och alla som älskar en organiserad, målinriktad livsstil. Den hjälper dig att dela upp dina stora mål i genomförbara steg samtidigt som allt ser visuellt tilltalande ut.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera långsiktiga och kortsiktiga mål med en visionstavla, målsreflektion och manifestationsdagbok.

Planera dina veckor och månader med en strukturerad uppdelning av uppgifter, händelser och milstolpar.

Håll motivationen uppe med hjälp av målformuleringar, inspirerande citat och en lista över saker du vill göra innan du dör.

Perfekt för: Målmedvetna personer som vill ha en strukturerad strategi för personlig utveckling och manifestation.

16. Estetisk Notion-budgetmall och prenumerationsspårare

via Notion

Är du trött på att tappa koll på dina utgifter och återkommande prenumerationer? Denna estetiska budgetmall från Notion gör ekonomihanteringen enkel och stressfri. Den är utformad för att sätta månatliga utgiftsgränser, logga transaktioner och spåra prenumerationer, så att du alltid vet vart dina pengar tar vägen.

Här är varför du kommer att älska det

Sätt en månatlig utgiftsgräns och kategorisera utgifter för bättre ekonomisk medvetenhet.

Registrera inköp enkelt med en inbyggd utgiftsregistrerare och utgiftsanalys.

Håll koll på återkommande betalningar med en prenumerationsspårare som förhindrar oönskade avgifter.

Perfekt för: Personer som effektivt hanterar prenumerationer, månadsbudgetar och sparmål.

17. Estetisk hudvårdstracker

via Notion

En välorganiserad hudvårdsrutin ger bättre resultat – och med denna estetiska hudvårdstracker missar du aldrig ett steg. Oavsett om du vill hålla koll på morgon- och kvällsrutiner, testa nya produkter eller dokumentera din huds utveckling är denna Notion-mall ett måste för alla skönhetsintresserade.

Här är varför du kommer att älska det

Håll koll på produktanvändningen och logga din huds reaktion på olika ingredienser.

Ställ in påminnelser för rutinbehandlingar, ansiktsbehandlingar och återköp av produkter.

Organisera dina hudvårdsmål med före-och-efter-loggar, produktrecensioner och personliga anteckningar.

Perfekt för: Skönhets- och hudvårdsentusiaster som vill hålla koll på produkter, rutiner och hudvårdens framsteg.

18. Estetisk planeringskalender med växtmotiv

via Notion

Aesthetic Life Planner från Notion kombinerar funktionalitet och stil så att växtälskare kan hålla ordning och följa upp sina dagliga uppgifter. Denna allt-i-ett-planerare gör det enkelt att planera, följa upp och organisera allt på ett ställe, oavsett om det gäller ditt hem, dina hälsorutiner eller dina dagliga vanor.

Här är varför du kommer att älska det

Spåra morgon- och kvällsrutiner, måltidsplanering och träning för en strukturerad livsstil.

Organisera växtvård med en dedikerad växt-tracker för vattningsscheman och växt-hälsologgar.

Planera och följ upp dagliga och veckovisa aktiviteter

Perfekt för: Växtälskare eller alla som vill hålla koll på vattningsscheman, växtvård och hemorganisation.

💡 Proffstips: Tilldela specifika färger till olika kategorier – till exempel blått för arbete, orange för idéer och grönt för slutförda uppgifter. Detta skapar en visuell minnesassociation som gör det lättare att komma ihåg saker. Din hjärna bearbetar färger 60 000 gånger snabbare än text. Ett enkelt färgkodat system kan minska tiden du lägger på att söka efter information och hjälpa dig att bättre komma ihåg detaljer.

19. Resplanerare | Paris Estetik

via Notion

Planerar du en resa till Paris eller någon annanstans i världen? Denna Parisinspirerade resplanerare från Notion hjälper dig att planera resvägar, budgetera utgifter och enkelt dokumentera reseminnen. Med avsnitt för reseplanering, sightseeing och budgetering håller den dig organiserad utan stress.

Här är varför du kommer att älska det

Planera din resplan med ett dagligt schema för sightseeing, måltider och aktiviteter.

Spåra resekostnader med en intuitiv finansspårare för att undvika överkonsumtion.

Organisera resedetaljer, inklusive flyginformation, hotellbokningar och packningslistor.

Perfekt för: Resenärer som vill organisera resplaner, budgetar och detaljer i ett elegant format.

✨ Bonustips: Inkludera buffertid i din resplan för att undvika stress mellan aktiviteterna. Använd en delad digital resplan (Google Docs, Notion eller ClickUp) så att dina reskamrater kan se uppdaterade planer i realtid.

20. Estetisk filmtracker

via Notion

För filmälskare som gillar att hålla koll på allt de tittar på hjälper denna estetiska Notion-filmtracker dig att betygsätta, recensera och organisera dina favoritfilmer i ett personligt digitalt bibliotek. Denna lättanvända tracker ser till att du aldrig glömmer en bra film, oavsett genre.

Här är varför du kommer att älska det

Logga och betygsätt filmer med ett anpassningsbart filmspårningssystem

Kategorisera filmer efter genre, utgivningsår eller personliga favoriter

Spåra vad du har tittat på och skapa en lista över filmer och serier du inte får missa.

Skriv personliga anteckningar och recensioner för att komma ihåg viktiga detaljer och favoritögonblick.

Perfekt för: Filmfantaster som vill hålla koll på sin tittarlista, betyg och filmrecensioner i en snygg instrumentpanel.

🤓 Tips: Använd en Eisenhower-matris för att skilja på brådskande och viktiga uppgifter, delegera uppgifter med låg prioritet och eliminera tidstjuvar. Uppdatera den varje vecka så att ditt fokus anpassas efter förändrade prioriteringar.

21. Mall för årlig återställning

via Notion

Börja det nya året med klarhet och målmedvetenhet med hjälp av mallen Yearly Reset. Denna strukturerade Notion-mall hjälper dig att reflektera över det gångna året, rensa upp i din fysiska och digitala miljö och sätta upp mål för det kommande året.

Med vägledande journalföringsprompter, en visionstavla och ett system för att spåra vanor kan du anpassa dina mål inom personliga, ekonomiska och karriärmässiga aspekter.

Här är varför du kommer att älska det

Rensa upp i ditt hem, din digitala miljö och ditt sinne för att börja om på nytt.

Gå igenom dina mål, erfarenheter och milstolpar för att få insikter inför det nya året.

Ställ in ditt tema, din visionstavla och dina SMART-mål för ett strukturerat och målmedvetet år.

Skapa vinnande vanor, följ din personliga utveckling och håll koll på dina ambitioner.

Perfekt för: Alla som vill reflektera över det gångna året, sätta upp tydliga mål och organisera sina mål, vanor och visioner för en ny start i det nya året.

Notions begränsningar

Notion är ett kraftfullt verktyg för organisation och produktivitet, men det är inte perfekt. Användare stöter ofta på praktiska begränsningar som påverkar arbetsflödet, särskilt när de hanterar stora databaser eller samarbetar med team.

Låt oss titta på några av dess begränsningar:

Långsam prestanda med stora databaser: När du hanterar tusentals poster kan Notion bli långsamt, vilket gör navigering och uppdateringar tröga.

Inget offline-läge: Till skillnad från andra konkurrenter kräver Notion en internetanslutning för att synkronisera och komma åt innehåll, vilket begränsar användbarheten i områden med dålig uppkoppling.

Begränsade automatiseringsfunktioner: Till skillnad från appar som Airtable eller Till skillnad från appar som Airtable eller ClickUp stöder Notion inte avancerad automatisering utan integrationer från tredje part.

Grundläggande behörighetskontroller: Delningsinställningarna är antingen full åtkomst eller endast visning, vilket gör det svårt att anpassa åtkomsten för olika teammedlemmar.

Begränsade återkommande uppgifter: Även om du kan skapa mallar stöder Notion inte riktiga återkommande uppgifter, till skillnad från andra Även om du kan skapa mallar stöder Notion inte riktiga återkommande uppgifter, till skillnad från andra program för uppgiftshantering.

Ingen detaljerad versionskontroll: Notion saknar detaljerad historikspårning, vilket gör det svårare att återgå till tidigare versioner av en sida på ett effektivt sätt.

Exportalternativen är begränsade: Export till PDF eller markdown är tillgängligt, men formateringen blir ofta fel, vilket gör det svårt att flytta innehåll till andra plattformar på ett smidigt sätt.

➡️ Läs mer: Gratis söta checklistmallar för att hålla ordning

Alternativa Notion-mallar

Notion är ett utmärkt verktyg för personlig organisation och produktivitet, men det är inte det enda alternativet. Om du letar efter mer strukturerad projektledning, automatisering och teamsamarbete är ClickUp ett starkt alternativ till Notion.

ClickUp, appen för allt som rör arbete, är en AI-driven plattform som kombinerar uppgiftshantering, måluppföljning och automatisering av arbetsflöden i ett flexibelt, användarvänligt system.

När det gäller ClickUps funktioner, inklusive mallar, säger Jodi Salice, kreativ chef på United Way Suncoast, följande:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Utöver det uppnår team som använder ClickUp-mallar 64 % snabbare leverans av tjänster med hjälp av leveranshandböcker för kunder, vilket minskar tiden som läggs på att organisera och operationalisera arbetet.

Låt oss titta på ClickUps alternativ till de estetiska Notion-mallarna vi just såg:

1. ClickUp-mall för reseplanerare

Få gratis mall Planera stressfria resor med ClickUp Trip Planner Template

Att planera en resa ska inte kännas som ett extrajobb. ClickUp Trip Planner Template samlar allt – från flyg och hotell till aktiviteter och budgetuppföljning – i en strukturerad livsplaneringspanel.

Inga fler spridda anteckningar eller sista minuten-sökningar. Denna mall säkerställer att du är fullt förberedd att fokusera på att utforska, inte planera.

Här är varför du kommer att älska det

Samla flyginformation, boende och biluthyrning på ett ställe för enkel åtkomst.

Håll koll på utgifterna och håll dig inom budgeten med anpassade fält för varje kategori.

Skapa en interaktiv resplan med dra-och-släpp-schemaläggning

Tilldela reserelaterade uppgifter till medresenärer och samarbeta smidigt.

Perfekt för: Resenärer som planerar detaljerade resplaner, organiserar bokningar och håller koll på utgifter.

2. ClickUp-mall för fastighetsaffärer

Få gratis mall Effektivisera fastighetsaffärer och spåra alla dokument enkelt med ClickUp Real Estate Closing Template.

Att slutföra en fastighetsaffär innebär otaliga deadlines, pappersarbete och koordineringsinsatser. Istället för att jonglera med kalkylblad och e-postmeddelanden kan du använda ClickUp Real Estate Closing Template för att spåra kontrakt, deadlines och viktiga dokument på ett och samma ställe.

Håll koll på varje steg utan att missa en enda detalj.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera viktiga dokument som kontrakt, låneavtal och lagfarter.

Spåra framsteg med anpassade statusar som återspeglar varje fas i avslutsprocessen.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och se till att inget faller mellan stolarna.

Använd tidslinje- och kalendervyer för att hålla koll på deadlines och göra dem hanterbara.

Perfekt för: Fastighetsmäklare som hanterar avslutningsprocesser, dokumentuppföljning och viktiga deadlines.

3. ClickUp-mall för daglig logg

Få gratis mall Spåra din dag, sätt prioriteringar och håll dig produktiv med ClickUp Daily Log Template.

En strukturerad dag leder till bättre produktivitet och mindre stress. ClickUp Daily Log Template erbjuder en tydlig och praktisk layout för att logga uppgifter, sätta prioriteringar och reflektera över framsteg i realtid.

Oavsett om du arbetar med projekt eller personliga mål hjälper den här mallen dig att hålla fokus och ta ansvar.

Här är varför du kommer att älska det

Planera din dag med en uppgiftslista, tidsblock och prioritetsnivåer.

Håll koll på dagliga framgångar, utmaningar och områden som kan förbättras.

Använd inbyggda spårningsverktyg för att övervaka vanor och arbetsförlopp.

Organisera din arbetsbelastning med anpassade vyer som passar ditt arbetsflöde.

Perfekt för: Individer och team som vill följa upp dagliga aktiviteter, prioriteringar och framsteg på ett strukturerat sätt.

4. ClickUp Allmän CV-mall

Få gratis mall Skapa ett snyggt CV och få ditt drömjobb med ClickUps allmänna CV-mall.

Att söka jobb är redan stressigt – låt inte formateringen av ditt CV bromsa dig. ClickUps allmänna CV-mall erbjuder ett professionellt, anpassningsbart CV-format. Den gör att du kan fokusera på att visa upp dina färdigheter och erfarenheter istället för att slösa timmar på design.

Här är varför du kommer att älska det

Skapa snabbt ett snyggt och professionellt CV utan designkunskaper

Anpassa sektioner för att lyfta fram erfarenhet, utbildning och viktiga färdigheter.

Säkerställ enhetlighet med lättredigerbara fält och förinställd formatering.

Exportera och dela ditt CV utan problem och utan att behöva oroa dig för formateringsproblem.

Perfekt för: Arbetssökande som vill skapa snygga, professionella CV för att visa upp sina färdigheter och erfarenheter.

5. ClickUp Virtual White Elephant-mall

Få gratis mall Anordna en rolig och stressfri virtuell White Elephant-presentutbyte med ClickUp Virtual White Elephant Template.

Vill du ta med julstämningen online? ClickUps mall för virtuell White Elephant-lek gör det enkelt och engagerande att vara värd.

Denna mall organiserar allt på ett ställe – från deltagarnas namn och presentidéer till utbytesregler – så att du kan fokusera på det roliga istället för logistiken.

Här är varför du kommer att älska det

Skapa en organiserad deltagarlista med tilldelade nummer

Håll koll på presentidéer, byten och slutliga ägare i realtid.

Fastställ tydliga regler för utbyte så att alla är på samma sida.

Använd interaktiva whiteboardtavlor för att göra upplevelsen engagerande och visuell.

Perfekt för: Team, vänner och grupper på distans som anordnar roliga och välorganiserade virtuella presentutbyten.

6. ClickUp-mall för veckochecklista

Få gratis mall Håll koll på dina veckouppgifter och missa aldrig en deadline med ClickUps veckochecklista.

Jonglerar du mellan arbete, ärenden och personliga mål? ClickUps veckochecklista håller koll på allt så att du kan vara produktiv utan att känna dig överväldigad.

Denna mall är utformad för både enskilda personer och team och gör det enkelt att följa framsteg, sätta prioriteringar och bocka av slutförda uppgifter.

Här är varför du kommer att älska det

Organisera uppgifter i kategorier för bättre översikt och fokus.

Ställ in påminnelser och förfallodatum så att inget glöms bort.

Använd anpassade vyer som Kalender, Att göra-lista och Framstegsspårare.

Automatisera uppdateringar av uppgifter och samarbeta med teammedlemmar utan ansträngning.

Perfekt för: Individer och team som hanterar veckovisa uppgifter, sätter prioriteringar och håller deadlines.

7. ClickUp-mall för årliga mål

Få gratis mall Förverkliga din vision – följ upp och uppnå dina årliga mål med ClickUps mall för årliga mål.

Det är lättare att hålla fokus på långsiktiga mål när du har en tydlig plan. ClickUps mall för årliga mål hjälper dig att strukturera dina mål, vilket gör det enkelt att följa framstegen, sätta upp milstolpar och justera planerna efter behov.

Oavsett om du sätter upp personliga ambitioner eller mål för hela teamet hjälper det dig att hålla kursen under hela året.

Här är varför du kommer att älska det

Definiera mätbara mål och dela upp dem i genomförbara uppgifter.

Sätt deadlines och milstolpar för att effektivt följa upp framstegen.

Övervaka måluppfyllelsen med visuella instrumentpaneler

Samarbeta med team, lägg till kommentarer och justera tidslinjer enkelt.

Perfekt för: Professionella och organisationer som följer upp långsiktiga mål, sätter upp milstolpar och mäter framsteg.

8. ClickUp-mall för semesterchecklista

Få gratis mall Mindre stress, mer resor – organisera alla resedetaljer på ett ställe med ClickUps mall för semesterchecklista.

ClickUps mall för semesterchecklista ser till att du inte glömmer något, från att packa nödvändiga saker till bokningsbekräftelser och resplaner. Oavsett om du planerar en soloresa eller en familjesemester hjälper den här mallen dig att snabbt förbereda dig.

Här är varför du kommer att älska det

Lista och kategorisera alla nödvändiga reserelaterade uppgifter för bättre organisation.

Spåra packade föremål, dokument och resebokningar på ett och samma ställe

Tilldela uppgifter till familjemedlemmar eller resekompisar för en smidigare resa.

Använd anpassade vyer för att visualisera din resplan och checklistas framsteg.

Perfekt för: Resenärer som vill planera sin semester utan stress med detaljerade packnings- och att göra-listor.

9. ClickUp-mall för tidshantering

Få gratis mall Ta kontroll över din tid – planera, prioritera och maximera produktiviteten med ClickUps mall för tidshantering.

Har du svårt att hinna med ett fullspäckat schema? ClickUps mall för tidshantering hjälper dig att hålla ordning, hålla deadlines och optimera ditt dagliga arbetsflöde.

Denna mall håller allt på rätt spår, inklusive projektledning, personliga mål och balansering av flera ansvarsområden.

Här är varför du kommer att älska det

Sätt upp dagliga prioriteringar och fördela tiden effektivt

Automatisera återkommande aktiviteter för att effektivisera produktiviteten

Använd anpassade fält och kalendervy för att planera din schemaläggning effektivt.

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill optimera sina dagliga scheman, prioritera uppgifter och hantera sin tid effektivt.

10. ClickUp SMART Action Plan-mall

Få gratis mall Förverkliga dina mål – strukturera, prioritera och genomför med ClickUp SMART Action Plan Template.

ClickUp SMART Action Plan Template hjälper dig att dela upp stora mål i mätbara, realistiska steg, så att ingenting missas. Den håller alla på samma linje och ansvariga, inklusive personlig utveckling, teamprojekt eller företagsomfattande initiativ.

Här är varför du kommer att älska det

Sätt upp specifika, mätbara och tidsbundna mål för bättre genomförande.

Tilldela tydliga ansvarsområden så att alla vet vilken roll de har.

Följ framstegen i realtid med statusuppdateringar och deadlines.

Justera prioriteringar utifrån resultat och behåll drivkraften

Perfekt för: Målmedvetna individer och team som strukturerar tydliga, mätbara handlingsplaner för framgång.

11. ClickUp enkel arbetsplanmall

Få gratis mall Håll ordning med projektplanering och få saker gjorda med ClickUp Simple Work Plan Template.

ClickUp Simple Work Plan Template ger en tydlig färdplan för att beskriva uppgifter, tilldela roller och spåra deadlines utan onödig komplexitet. Den är perfekt för team eller individer som söker en strukturerad men flexibel metod för att hantera arbetet.

Med mallen Simple Work Plan kan du:

Dela upp projekt i faser och följ viktiga milstolpar

Tilldela teammedlemmar specifika uppgifter för effektivt samarbete.

Använd visuella tidslinjer och statusuppföljning för att hålla dig till schemat.

Justera arbetsflöden enkelt när prioriteringarna förändras

Perfekt för: Team och individer som planerar och genomför projekt med tydliga tidsplaner och ansvarsområden.

12. ClickUp-receptmall

Få gratis mall Bli en mästare på matlagning och organisera dina recept på ett och samma ställe med ClickUp-receptmallen.

ClickUp-receptmallen organiserar dina favoriträtter, inklusive ingredienser, instruktioner och tillagningstider. Den hjälper hemmakockar, professionella kockar och matlagningsentusiaster att skapa, kategorisera och dela recept utan ansträngning.

Här är varför du kommer att älska det

Spara detaljerade recept med ingredienslistor och instruktioner

Planera veckans måltider och inköpslistor i förväg

Spåra tillagningstider, förberedelser och kostanteckningar

Dela dina favoritrecept med vänner, familj eller kunder

Perfekt för: Hemmakockar och kockar som vill organisera recept, måltidsplaner och inköpslistor i en lättanvänd mall.

Börja uppgradera din produktivitet med ClickUp idag

En arbetsplats behöver inte vara tråkig – Notion-mallarna kombinerar funktion och estetisk design för att förbättra ditt arbetsflöde. Oavsett om du planerar, spårar vanor, hanterar ekonomi eller organiserar idéer, kan rätt mall förvandla din Notion-miljö till en inspirerande och effektiv knutpunkt.

Men om du letar efter fler anpassnings-, automatiserings- och samarbetsfunktioner är ClickUp ett kraftfullt alternativ. Med färdiga mallar för projektledning, målsättning och arbetsflödesoptimering hjälper ClickUp dig att vara produktiv utan begränsningar.

Varför nöja sig med en arbetsplats som bara är tillräckligt bra? Registrera dig på ClickUp för att öka din produktivitet och organisera som ett proffs!