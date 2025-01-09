Topp 10 estetiska planeringsappar som hjälper dig att nå dina mål

Att skapa att göra-listor med digitala planeringsappar ger klarhet och struktur i din dag, vilket gör det lättare att fokusera på det som verkligen är viktigt.

En estetisk app för daglig planering är som grädde på moset. Den gör att du vill använda appen och håller allt strömlinjeformat.

I den här artikeln kommer jag att diskutera de tio bästa estetiska planeringsapparna. Fortsätt läsa. ☕️

Vad ska du leta efter i estetiska planeringsappar?

När du väljer en estetisk app för daglig planering är det viktigt att leta efter både funktionalitet och ett visuellt tilltalande design. Här är några viktiga saker att tänka på:

🧩 Interaktiva widgets

Widgets gör det enkelt att kontrollera uppgifter, lägga till händelser eller spåra vanor från din startskärm samtidigt som de ger din digitala miljö en elegant touch. Estetiska planeringsappar erbjuder ofta vackert designade widgets med anpassningsbara färger, layouter och ikoner som gör det visuellt tilltalande att spåra dina framsteg. Dessa widgets hjälper också till med att stapla vanor genom att hålla dina rutiner i fokus.

📋 Dra och släpp-funktion för uppgiftshantering

Med dra-och-släpp-funktionalitet blir omorganisering av uppgifter en visuellt tillfredsställande upplevelse. Leta efter verktyg för uppgiftshantering som låter dig flytta uppgifter smidigt mellan kategorier, tidslinjer eller prioritetsnivåer samtidigt som du njuter av smidiga animationer och rena layouter.

📅 Smarta påminnelser

Påminnelser hjälper dig inte bara att hålla koll på dina uppgifter – de kan också integreras estetiskt i din planerare med snygg design, lugnande toner och anpassade aviseringar. Smarta påminnelser hjälper dig att skapa konsekvens i dina uppgifter och rutiner samtidigt som de stöder vanestapling. En vackert designad påminnelse säkerställer att du förblir produktiv utan att känna dig överväldigad, vilket skapar en känsla av lugn och fokus.

📝 Fritt utrymme för idéer

Ett fritt utrymme låter dig brainstorma och kartlägga idéer på ett kreativt och visuellt tilltalande sätt. Med alternativ för färgglada skisser, eleganta layouter och obegränsade anpassningsmöjligheter förvandlar den här funktionen din planerare till en vacker duk för dina tankar.

De 10 bästa estetiska planeringsapparna att använda

Här är en snabb översikt över de bästa estetiska planeringsapparna:

AI Aesthetic Planner Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp AI-driven digital planering AI-assisterad planering, måluppföljning, instrumentpaneler för uppföljning Gratis plan tillgänglig och från 7 dollar per användare. Sunsama Personlig produktivitet Dra och släpp uppgifter, automatiska uppdateringar, fokusläge 20 dollar per månad Todoist Planering med spelinslag Inbyggda påminnelser, anpassade aviseringar, samarbetsprojekt, uppgiftsfördelning Gratisversion finns tillgänglig och priserna börjar på 5 dollar per användare och månad. Notion Skapa anpassade arbetsflöden Fullständig anpassning, uppgiftsstrukturering, kanban-tavlor Gratis plan tillgänglig och kostar från 12 dollar per plats och månad. Trello Enkel planeringsapp Uppgiftsfördelning, kortkommentarer, fildelning, appintegrationer Gratis plan tillgänglig och kostar från 6 dollar per användare och månad. Good Notes Digitala anteckningar Enkel import, dokumentredigering, studiematerial, iCloud-synkronisering Anpassad prissättning Ellie Planner Enkel och intuitiv planering Tidsberäkning, tidsspårning, bifogade filer, informationshantering Gratis plan tillgänglig och kostar från 9,99 dollar per månad. Söt kalender Mobilapp Händelsevisningar, färgglada anteckningar, humördagbok, anpassade planerare, klistermärken och teman Anpassad prissättning Fantastical iCloud-integration Enhetligt gränssnitt, uppgifter och påminnelser, Zoom-integration, teamintegration, tidszonsjusteringar Pris från 4,75 dollar per månad, faktureras årligen. Strukturerad App för timbaserad tidslinje Uppgifter och påminnelser, Zoom-integration, teamintegration Anpassade priser

Låt oss nu utforska dessa appar i detalj.

1. ClickUp (bäst för AI-driven digital planering)

Håll koll på evenemang och projektets tidsplaner med ClickUp Calendar View

Estetiska planeringsappar handlar inte om snygga appar, utan snarare om verktyg som har skönheten i enkelhet och ger tillfredsställelsen av att uppnå saker. Syftesdriven design, som jag brukar säga.

Det är därför jag gillar ClickUp som digital planeringsapp. Den samlar allt på ett ställe, från uppgifter till mål och idéer. Dessutom har den precis rätt mängd element för att vara estetisk utan att bli överväldigande.

ClickUp Calendar View hjälper mig att visualisera mitt schema och hålla koll på evenemang och projektets tidsplaner, så att inga deadlines missas. Jag kan också synkronisera externa kalendrar, dra och släppa uppgifter och filtrera min kalender efter projekt, uppgiftsansvarig eller prioritet för att fokusera på det som är viktigast.

ClickUp har precis rätt mall för dagliga planerare för att komma igång. Du kan förenkla din planeringsprocess med färdiga mallar som ClickUp Daily Planner Template. Den hjälper dig att organisera alla dina uppgifter i olika kategorier, såsom arbete och privat, prioritera uppgifter och visualisera uppgiftsförloppet.

Ladda ner den här mallen Kom igång med en överskådlig planeringsapp för att-göra-listor med ClickUp Daily Planner Template.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det finns en viss inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Unlimited : 7 $/månad per användare

Business : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag tycker att Clickup är fantastiskt. Varför? Det är enkelt. Jag kan planera veckan för fyra personer med bara några få klick och alla, inklusive våra kunder, får en översikt. Det är effektivt, logiskt och lätt att förstå. Dessutom kan alla designa sina egna vyer, instrumentpaneler osv., vilket gör det superindividuellt.

2. Sunsama (Bäst för personlig produktivitet)

via Sunsama

Sunsama är en användbar app för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Dagvyn ger en tydlig bild av ditt schema, inklusive uppgifter, möten och evenemang, vilket gör planeringen mycket enklare. En funktion som jag tyckte var särskilt användbar är att lägga till e-postmeddelanden som kräver fokus och avsätta tid för att hantera dem.

Du kan också schemalägga uppgifter i din kalender eller omvandla kalenderhändelser till uppgifter, vilket håller allt organiserat. Om du använder verktyg som Asana, GitHub eller Jira kan du importera uppgifter smidigt. Det som stack ut för mig var möjligheten att omvandla Slack-konversationer till uppgifter – detta säkerställer att inget viktigt förbises, vare sig på jobbet eller i ditt privatliv.

Sunsamas bästa funktioner

Dra och släpp viktiga uppgifter från olika projektledningsappar som Trello, Asana, Jira och många fler.

Få automatiska uppdateringar om importerade uppgifter, vilket hjälper dig att hålla synkroniseringen uppdaterad.

Skapa uppgifter utifrån dina e-postmeddelanden, Slack-meddelanden och kalenderhändelser

Använd ett fokusläge som hjälper dig att hålla dig hyperfokuserad på de viktigaste uppgifterna.

Sunsamas begränsningar

Denna app erbjuder begränsade integrationer och fungerar inte med iCal, Confluence eller Google Drive.

Priser för Sunsama

20 dollar per månad

Sunsama-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

G2: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs mer: 10 gratis alternativ till Sunsama

3. Todoist (bäst för planering med spelelement)

via Todoist

Todoist är en sofistikerad men estetisk planeringsapp som organiserar dina dagar i snygga att göra-listor. Den hjälper dig att filtrera uppgifter baserat på dagar, kategorier och prioriteringar. När du slutför uppgifter tjänar du Karma-poäng, vilket lägger till ett roligt motivationselement och uppmuntrar dig att upprätthålla en konsekvent uppgiftsrad.

Du kan skapa återkommande uppgifter i Todoist, vilket gör det enkelt att spåra vanor eller schemalägga uppgifter som upprepas dagligen, veckovis eller månadsvis. Dessutom går det snabbt och intuitivt att lägga till uppgifter. Om du till exempel skriver ”Skicka rapporten senast fredag kl. 14” schemaläggs uppgiften automatiskt med rätt tid.

Todoists bästa funktioner

Ställ in inbyggda påminnelser så att du inte missar deadlines och håller dig på rätt spår.

Skapa anpassade aviseringar för viktiga uppgifter för att prioritera effektivt

Dela projekt med andra för att samarbeta smidigt och hålla er uppdaterade.

Tilldela uppgifter och följ framstegen tillsammans, perfekt för teamprojekt eller familjeplanering.

Todoists begränsningar

Kräver bättre offlinefunktionalitet och fler integrationer med appar från tredje part.

Priser för Todoist

Nybörjare

Pro: 5 dollar per användare och månad

Företag: 8 dollar per användare och månad

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

För mig är Todoist som en livräddare. Den var enkel att installera och hjälper verkligen till att organisera allt i tydliga att göra-listor, även för stora projekt med mitt team. Dessutom gör den det väldigt enkelt att ändra deadlines.

4. Notion (bäst för att skapa anpassade arbetsflöden)

via Notion

Notion är ett visuellt tilltalande planeringsverktyg som kombinerar att göra-listor, anteckningar och projektledning i en och samma app. Till skillnad från traditionella planeringsappar ger Notion flexibilitet att skapa anpassade arbetsflöden, organisera information i databaser och visa uppgifter eller projekt i flera format, till exempel listor, tavlor eller kalendrar.

En stor fördel med Notion är dess anpassningsbarhet. Du kan designa mallar och layouter som passar dina unika behov. Om du vill ha en veckoplanerare kan du ställa in det, eller om du behöver en databas för att spåra arbetsuppgifter kan du också bygga det. Notion möjliggör också samarbetsytor, vilket gör det enkelt att dela projekt och anteckningar med ett team.

Notions bästa funktioner

Anpassa uppgifter, projekt och anteckningar för att strukturera dem på ett sätt som passar dig bäst.

Använd verktyg som Kanban-tavlor, kalendrar och databaser för mångsidig organisering.

Aktivera samarbete i realtid så att teammedlemmarna kan arbeta smidigt tillsammans.

Dela dokument och projekt för effektivare teamarbete och produktivitet

Begränsningar i Notion

Inledningsvis kan det vara svårt att lära sig att använda appen på grund av de många anpassningsmöjligheterna.

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 dollar per plats och månad

Företag: 18 dollar per plats och månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 8000 recensioner)

📖 Läs mer: Hur man använder AI för vardagliga uppgifter

5. Trello (bäst för att visualisera dagliga uppgifter)

via Trello

Trellos dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att flytta uppgifter mellan olika stadier av slutförande. Det är utmärkt för att spåra arbetsflöden, oavsett om du hanterar ett teamprojekt eller planerar dina personliga mål.

Det bästa med Trello är dess enkelhet. Du kan skapa estetiskt tilltalande tavlor med anpassningsbara teman för olika projekt, lägga till visuellt distinkta listor för specifika steg (t.ex. "Att göra", "Pågår", "Klar") och använda färgglada kort för uppgifter. Den stöder också etiketter, förfallodatum och bilagor, vilket gör det enkelt att lägga till sammanhang till ditt arbete.

Trellos bästa funktioner

Organisera uppgifter i anpassningsbara arbetsflöden med ett intuitivt gränssnitt

Möjliggör teamsamarbete med alternativ för att tilldela uppgifter, kommentera kort och dela filer.

Integrera med appar från tredje part som Slack, Google Drive, Google Kalender och andra för utökad funktionalitet.

Trellos begränsningar

Den kostnadsfria planen har begränsningar när det gäller power-ups (integrationer) och användning av tavlor, vilket kan begränsa flitiga användare.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 dollar per användare och månad

Premium: 12,50 dollar per användare och månad

Företag: 210 dollar per användare, faktureras årligen

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Det jag gillar mest med Trello är dess visuella enkelhet och flexibilitet. Det är lätt att organisera uppgifter, flytta dem mellan olika steg och samarbeta med mitt team. Oavsett om jag arbetar med blogginnehåll, YouTube-videor eller andra marknadsföringsprojekt, möjliggör Trellos intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt en smidig hantering.

📖 Läs mer: Gratis mallar för tidsblockering

6. Good Notes (bäst för digitala anteckningar)

Via GoodNotes

GoodNotes är en digital anteckningsapp utformad för dem som vill organisera handskrivna eller maskinskrivna anteckningar på ett intuitivt och effektivt sätt. Den efterliknar upplevelsen av att skriva i en anteckningsbok men lägger till kraftfulla digitala funktioner som sökning, organisering och anpassning. GoodNotes är perfekt för att fånga idéer, kommentera dokument för professionella och personliga ändamål eller till och med skissa.

Det som utmärker GoodNotes är dess handskriftsfunktion. Du kan skriva med en stylus, och appen fångar känslan av att skriva på papper på ett mycket precist sätt. Den låter dig också organisera dina anteckningar i digitala mappar och anteckningsböcker (som ett projektledningsverktyg), så att allt är lätt att hitta.

GoodNotes bästa funktioner

Njut av en realistisk handskriftsupplevelse, perfekt för dig som föredrar att skriva för hand.

Importera och kommentera PDF-filer enkelt, perfekt för att redigera dokument eller studiematerial.

Synkronisera anteckningar mellan enheter med iCloud, så att du har tillgång till dem var du än befinner dig.

Förenkla digitala anteckningar med GoodNotes-mallar

GoodNotes begränsningar

Den stöder inte samarbete i realtid, vilket kan begränsa användningen i team.

Priser för GoodNotes

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av GoodNotes

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Goodnotes?

Goodnotes är både lättanvänd och flexibel och erbjuder den bästa handskriftsupplevelsen jag har hittat för Apple iPad och Apple Pencil. Jag använder appen dagligen både i arbetet och privat.

7. Ellie Planner (Bäst för enkel och intuitiv planering)

via Ellie Planner

Ellie Planner är en minimalistisk men söt kalenderapp för att organisera uppgifter, evenemang och rutiner i en ren och distraktionsfri miljö. Dess fokus på enkelhet gör Ellie idealisk för dem som föredrar en rak approach till planering utan onödiga funktioner.

Ellie fokuserar på att skapa balans genom att kombinera de bästa dagliga planeringsapparna för uppgiftshantering med vanespårning. Appen låter dig ställa in dagliga prioriteringar, planera rutiner och hålla koll på dina långsiktiga mål.

Ellie Planners bästa funktioner

Kategorisera uppgifter med hjälp av etiketter för snabb identifiering och filtrering

Dela upp komplexa uppgifter i hanterbara deluppgifter för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Tilldela uppskattade tidsåtgångar till uppgifter och övervaka den faktiska tidsåtgången för att förbättra tidsplaneringen.

Lägg till bilder och andra filer till uppgifter för omfattande informationshantering

Ellie Planners begränsningar

Den saknar avancerade funktioner, såsom filtrering av uppgifter och anpassningsbara instrumentpaneler för att visa den totala framsteg.

Priser för Ellie Planner

Gratis

Ellie Pro: 9,99 dollar per månad

Ellie Planner – betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Cute Calendar Schedule Planner (bäst för färgkodad daglig planering)

via Cute Calendar Schedule Planner

Cute Calendar Schedule Planner är en användarvänlig mobilapp som är utformad för att hjälpa dig att hantera din tid effektivt samtidigt som den ger din dagliga planering en extra touch av charm. Den integrerar funktioner som att göra-lista, anteckningar, dagbok, påminnelser, vanespårare och väderuppdateringar, så att du kan hantera alla dina planeringsbehov på en och samma plattform.

Cute Calendars bästa funktioner

Synkroniseras med ditt befintliga kalendersystem, inklusive Google Kalender , och visar dina händelser i dag-, vecko-, månads- och listvy.

Skapa färgglada anteckningar och för en humördagbok för att dokumentera dina dagliga upplevelser och reflektioner.

Anpassa din planerare med en mängd olika klistermärken, färgscheman och teman som speglar din stil.

Skapa nya vanor och följ dina dagliga framsteg för att främja personlig utveckling.

Begränsningar för Cute Calendar

Endast mobilapp, ingen webbversion tillgänglig

Priser för Cute Calendar

Anpassad prissättning

Cute Calendar – betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Lägg till en sektion för att skriva tre rader med reflektioner varje dag i online-dagboken. Inkludera frågor som "Vad fick mig att le idag?" eller "Vad utmanade mig idag?" Detta hjälper dig att uppmärksamma de positiva aspekterna av din dag, även när den är hektisk eller stressig.

9. Fantastical (bäst för iCloud-integrationer)

via Fantastical

Fantastical är en fantastisk kalenderapp för att enkelt hantera din schemaläggning. En av mina favoritfunktioner är den naturliga språkinmatningen – den gör det snabbt och enkelt att skapa händelser och påminnelser.

Med Fantastical kan du skapa mallar för återkommande händelser och uppgifter och enkelt bifoga filer till Google eller iCloud, så att all viktig information för dina uppgifter och händelser finns samlad på ett ställe. De inbyggda väderuppdateringarna och samarbetsverktygen, som Zoom-integration, är också mycket användbara.

Fantasticals bästa funktioner

Schemalägg evenemang och påminnelser snabbt genom att skriva eller säga enkla fraser.

Kombinera uppgifter, påminnelser och händelser i ett användarvänligt gränssnitt

Integrera med Zoom och Microsoft Teams för att hantera virtuella möten smidigt.

Justera händelser automatiskt för användare som arbetar i olika tidszoner

Fantastiska begränsningar

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga med ett premiumabonnemang.

Fantastiska priser

14 dagars gratis provperiod

Individuell: 4,75 dollar per månad, faktureras årligen

Familjer: 7,50 dollar per månad, faktureras årligen

Teams: 4,75 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Fantastiska betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (20 recensioner)

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fantastical?

Fantastical är mycket lätt att använda. Den har ett trevligt användargränssnitt med flexibla vyer. Det är enkelt att lägga till händelser och den har smarta textfunktioner.

10. Structured (bäst för att skapa en daglig tidsplan)

via Structured

Structured är en vackert designad dagplanerare som hjälper dig att organisera ditt schema genom att dela upp det i en tydlig tidslinje timme för timme. Med sitt visuellt tilltalande och enkla gränssnitt är Structured perfekt för dig som vill planera din dag utan att överväldigas av för många funktioner.

Med den kan du lägga till dina tankar, spåra vanor och integrera möten så att du har alla personliga och arbetsrelaterade uppgifter på ett och samma ställe. Structured är perfekt för studenter, yrkesverksamma eller alla som gillar att planera sin dag noggrant.

Strukturerade bästa funktioner

Planera hela veckan genom att tilldela specifika tider till varje uppgift

Ställ in dagliga, veckovisa eller månatliga återkommande uppgifter för rutiner eller vanor som du vill upprätthålla.

Fungerar smidigt på alla enheter, så att dina planer alltid är uppdaterade.

Strukturerade begränsningar

De är avsedda för personligt bruk och saknar funktioner för team eller samarbete.

Strukturerad prissättning

Anpassad prissättning

Strukturerade betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Avsätt en sektion i din estetiska planeringsapp för att samla slumpmässiga inspirationskällor, såsom citat, biljettklipp eller snapshots. Behandla den som en digital skräplåda för kreativitet som motiverar dig.

Använd ClickUp som din digitala planeringsapp

Söta planeringsappar gör det enklare att organisera uppgifter och spåra produktivitet med sina vackra designer, ljusa färger och inspirerande layouter. De förvandlar planeringen till en trevlig upplevelse och hjälper dig att hålla dig engagerad i dina uppgifter och mål. Många av dessa estetiska planeringsappar saknar dock funktioner för samarbete i realtid eller spårning av framsteg.

Om du letar efter en allt-i-ett-onlineplanerare som går utöver det estetiska, prova ClickUp. Med sin kraftfulla AI-funktionalitet effektiviserar ClickUp uppgiftsschemaläggning, projektplanering, framstegsspårning och realtidssamarbete. Oavsett om du planerar din dag, spårar mål eller hanterar projekt, erbjuder ClickUp verktyg som passar dina behov och håller allt organiserat, vilket gör det till den bästa dagliga planeringsappen.

Är du redo att öka din produktivitet? Registrera dig för ClickUp idag!