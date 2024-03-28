En omfattande guide till de 10 bästa Google Kalender-integrationerna 2025

Google Kalender är det självklara verktyget för schemaläggning och organisation och har blivit en integrerad del av vårt dagliga privat- och yrkesliv. Verktygets många funktioner hjälper oss att uppnå högre produktivitet och effektivare tidshantering.
Men tänk om det finns ett sätt att öka din produktivitet ytterligare? Med Google Kalender-integrationer kan du göra det och mycket mer.
Rätt integrationer kan hjälpa dig att frigöra den dolda potentialen i Google Kalender och använda den till mer än bara en schemaläggningsapp. Din kalender kan enkelt synkroniseras med andra verktyg och appar, förbättra arbetsflödet och öka effektiviteten.
I den här artikeln kommer vi att utforska de bästa Google Kalender-integrationerna.
Vad ska du leta efter i Google Kalender-integrationer?
Här är vad du bör leta efter i Google Kalender-integrationer:
- Kompatibilitet: Se till att integrationen är kompatibel med de olika enheter och plattformar du använder (stationära datorer, mobila enheter, olika operativsystem osv. )
- Användarvänlighet: Leta efter integrationer med användarvänliga gränssnitt och enkla installationsprocesser. Målet är att effektivisera ditt arbetsflöde, inte komplicera det.
- Synkronisering: Kontrollera om integrationen möjliggör sömlös synkronisering mellan Google Kalender och andra verktyg och plattformar. Detta säkerställer att din schemaläggning alltid är uppdaterad.
- Anpassning: Det är bäst att välja integrationer som erbjuder anpassningsfunktioner så att du kan skräddarsy inställningarna efter dina preferenser och specifika behov.
- Automatisering: Genom att använda integrationer som automatiserar funktionerna i Google Kalender kan du spara tid. Leta efter integrationer som automatiserar påminnelser och funktioner som mallar för dagliga planerare, skapande av evenemang och andra tidsbesparande funktioner.
- Meddelanden: Med flexibla meddelandeinställningar kan du få påminnelser på ett sätt som passar ditt arbetsflöde, antingen via e-post, popup-fönster eller andra kanaler.
- Samarbete: Om ditt dagliga arbete kräver smidigt samarbete bör du överväga integrationer som underlättar delade kalendrar, gemensam schemaläggning och enkel kommunikation.
- Kundsupport: Pålitlig kundsupport dygnet runt bidrar i hög grad till att förbättra din upplevelse. Leta efter integrationer som erbjuder kvalitativ kundsupport så att du snabbt kan lösa problem och få svar på dina frågor.
De 10 bästa Google Kalender-integrationerna att använda 2024
Med dessa Google Kalender-integrationer behöver du inte längre ständigt kolla din kalender. Här är de 10 bästa integrationerna du kan använda 2024.
1. ClickUp
ClickUp är en anpassningsbar plattform för produktivitet, samarbete och projektledning för team av alla storlekar och avdelningar. Den erbjuder över 1 000 integrationer och mer än 15 anpassningsbara vyer för att effektivisera dina arbetsflöden och se till att du har full kontroll över dina projekt.
ClickUps Google Kalender-integration gör att du automatiskt (och omedelbart) kan synkronisera dina händelser mellan olika plattformar. Du kan också få en översikt över dina dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter.
Dessutom kan du använda ClickUps universella sökfunktion för att snabbt söka efter en fil i ClickUp, dess anslutna appar och till och med din lokala enhet. Hitta dina favoritappar snabbt (utan att behöva söka efter dem individuellt) med hjälp av Extend Search.
Det bästa är att Universal Search ger bättre och mer personliga resultat ju mer du använder det.
ClickUps bästa funktioner
- Spåra projekt, få information om uppgifter och visa din kalender per dag, vecka eller månad med ClickUps kalendervy. Du kan omedelbart schemalägga uppgifter, sortera dem efter prioritet och status och använda tvåvägssynkronisering för Google Kalender och ClickUp.
- Få påminnelser i rätt tid och hantera dem snabbt med ClickUp Reminders.
- Använd anpassade statusar, fält och vyer med ClickUps kalenderplaneringsmall för att organisera dina projekt i hanterbara delar.
- Utnyttja ClickUps veckokalendermall för att få uppdateringar i realtid om dina evenemang och uppgifter.
- Använd ClickUps årsplaneringsmall för att få en översikt över dina planerade evenemang under hela året.
- Organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och evenemang med ClickUps hemfunktion. Skapa en personlig lista, få tillgång till ditt senaste arbete, spåra tilldelade kommentarer och mycket mer med den här funktionen.
Begränsningar för ClickUp
- Vissa användare har klagat på långa svarstider.
- Brant inlärningskurva
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 dollar per månad per användare
- Företag: 12 USD per månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
2. Zoom
Zoom lanserades 2013 och erbjuder förstklassiga tjänster för videokonferenser, onlinechatt och virtuella möten. År 2024 har detta ikoniska verktyg över 300 miljoner dagliga användare. Eftersom virtuella möten utgör en stor del av våra liv kan en integration som länkar till din kalender göra ditt arbete smidigare och mer hanterbart.
Zoom-mötet – Google Kalender-integrationen gör att du kan schemalägga, delta i och hantera möten direkt från din kalender. Du kan samarbeta med andra i realtid, eftersom berörda användare kan få aviseringar och påminnelser om nya Google Kalender-händelser direkt i appen.
Zoom bästa funktioner
- Delta i möten direkt från kalenderappen
- Planera möten på nolltid genom att välja Zoom i avsnittet "Lägg till konferens". Zoom skapar automatiskt en länk.
- Omvandla dina e-postmeddelanden till möten och dela inbjudningar med alla
- Använd dubbelriktad synkronisering för att säkerställa att alla möten, oavsett om de skapats i Zoom eller Google Kalender, synkroniseras automatiskt i alla integrerade applikationer.
- Ta bort eller redigera mötet direkt från Google Kalender. Ändringarna kommer också att vara tillgängliga i Zoom-applikationen.
Zoom-begränsningar
- Endast tillgängligt för Google Workspace-användare.
- Att ändra Zoom-värdens roll med hjälp av funktionen Ändra ägare i Google Kalender ändrar inte värden i Zoom.
Zoom-priser
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 14,99 $ per månad per användare
- Företag: 21,99 $ per månad per användare
- Business Plus: 26,99 $ per månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Zoom-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 54 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)
3. Google Docs
Google Docs är ett onlinebaserat ordbehandlingsprogram som låter dig skapa idéer i realtid från vilken enhet som helst. Du kan samarbeta med dina teammedlemmar, göra ändringar, tagga personer och enkelt dela dokument med relevanta personer.
Det gör det också möjligt för dig att skriva smartare och snabbare med Smart Compose, röstskrivning, stavnings- och grammatikförslag.
Google låter dig smidigt koppla ihop Docs med andra Google-appar som Google Sheets, Google Kalender, Google Slides osv. Du kan skapa kalenderhändelser direkt från Docs, lägga till dagordningar och mötesprotokoll och mycket mer.
Läs också: 10 gratis Google Kalender-mallar för att hålla ordning på jobbet
De bästa funktionerna i Google Docs
- Bifoga mötesprotokoll direkt till det valda evenemanget i Google Kalender.
- Lägg till ny kalenderhändelseinformation med Google Docs
- Skapa utkast till kalenderhändelser i Docs genom att skriva @kalenderhändelseutkast och dela dem enkelt med Google Kalender.
- Lägg till personer i fältet Gäster genom att använda @ och skriva in e-postadressen.
- Samarbeta med andra och gör ändringar i realtid
Begränsningar i Google Docs
- Att skapa kalenderhändelser i Docs är endast tillgängligt i Google Workspace.
Priser för Google Docs
- Gratis
Betyg och recensioner av Google Docs
- G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 28 000 recensioner)
4. Slack
Slack är en molnbaserad plattform för teamkommunikation och samarbete som för teamen samman. Du kan skapa separata kanaler för specifika projekt, dela filer och automatisera rutinuppgifter.
Genom att integrera Slack med en av de bästa kalenderapparna kan du skapa möten, enkelt schemalägga händelser, lägga till påminnelser och få regelbundna aviseringar. Du kan få dagliga eller veckovisa kalenderöversikter med hjälp av denna integration.
Slacks bästa funktioner
- Använd genvägsknappen för att skapa ett evenemang direkt från Slack.
- Synkronisera din kalender med din Slack-status så att ditt team vet när du är tillgänglig.
- Få påminnelser innan ett evenemang börjar och delta i mötet direkt från påminnelsen i Slack.
- Få uppdateringar om evenemangsinformationen ändras
- Dela protokoll enkelt och publicera på valfri kanal med hjälp av Google Kalender-integrationen.
Slack-begränsningar
- Vissa användare har klagat på tekniska problem med aviseringar.
Slack-priser
- Gratis
- Pro: 6,67 dollar per månad per användare
- Företag: 12,50 dollar per månad per användare
- Enterprise Grid: Anpassad prissättning
Slack-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 32 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)
5. Calendly
Calendly är en plattform för automatisering av schemaläggning och ett populärt alternativ till Google Kalender. Den automatiserar och förenklar schemaläggningen för team och individer genom att dela din tillgänglighet för möten, möjliggöra automatiserad schemaläggning för flera personer och erbjuda över 100 integrationer.
Genom att integrera Google Kalender med Calendly får du tillgång till alla typer av evenemang, kan välja tillgängliga tider, spara evenemang, automatiskt lägga till detaljer till ditt evenemang och mycket mer. Integrationen hjälper dig att spara mycket tid och resurser.
Calendlys bästa funktioner
- Se till att du aldrig dubbelbokar genom att låta Calendly kontrollera din Google Kalender i realtid.
- Kontrollera tillgängliga tider i flera Google-kalendrar och dela dem via e-post.
- Ställ in buffertar mellan olika möten automatiskt för att undvika utmattning.
- Lägg till detaljer som länkar till videokonferenser automatiskt till händelser i Google Kalender.
Begränsningar för Calendly
- Vissa användare tyckte att integrationen med flera kalendrar var krånglig.
- Brant inlärningskurva jämfört med Calendly-alternativ
Priser för Calendly
- Gratis
- Standard: 12 USD per månad per plats
- Team: 20 dollar per månad per plats
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Calendly
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 400 recensioner)
6. Zapier
Zapier erbjuder enkel automatisering för över 6 000 appar så att du kan använda olika appar i samma arbetsflöde. Naturligtvis är dess Google Kalender-integration en av de bästa integrationerna som finns.
Genom att integrera Zapier med din kalender kan du koppla Google Kalender till tusentals appar som möjliggör automatisering och ökad produktivitet. Det gör det också möjligt att automatisera integrationer med hjälp av Zapiers mallar.
Zapier bästa funktioner
- Fokusera på de viktigaste uppgifterna genom att automatisera integrationer.
- Lägg enkelt till Microsoft Outlook-händelser i Google Kalender
- Koppla ihop med appar som Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp och många fler.
- Skapa nya Trello-kort. ClickUp-uppgifter från kalenderhändelser
- Kopiera händelser från Google Kalender till en annan
Zapier-begränsningar
- Vissa användare tycker att Zapier är långsamt.
- Nybörjare har tyckt att det varit svårt att använda i början.
Zapier-priser
- Gratis
- Startpaket: 29,99 $ per månad
- Professional: 73,50 dollar per månad
- Team: 103,50 dollar per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Zapier-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)
7. GoToMeeting
GoToMeeting är en programvara för online-möten som erbjuder enhetlig administration, högkvalitativt ljud och säkra möten. Programvaran gör virtuella möten och samarbete mer tillgängligt och enklare än någonsin.
Genom att integrera Google Kalender med GoToMeeting kan du smidigt schemalägga och hantera dina möten direkt från din kalender.
GoToMeetings bästa funktioner
- Planera och uppdatera möten direkt på ett smidigt sätt
- Delta enkelt i kommande möten
- Gå från möte till möte utan att lämna Google-miljön.
Begränsningar för GoToMeeting
- Vissa har klagat på bristen på handledningar.
- Den kostnadsfria planen har begränsade funktioner.
Priser för GoToMeeting
- Gratis
- Professional: 12 USD per månad per organisatör, faktureras årligen
- Företag: 16 USD per månad per organisatör, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för GoToMeeting
- G2: 4,2/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)
8. Google Tasks
Google Tasks är en app för att-göra-listor som låter dig hålla koll på allt som är viktigt. Appen synkroniseras automatiskt mellan alla enheter så att du kan kolla din att-göra-lista när som helst och var som helst. Du kan också lägga till detaljer för uppgifter och deluppgifter för att hålla koll på deadlines.
Du kan lägga till och visa uppgifter direkt från din kalender genom att integrera Tasks med delade kalenderappar som Google Kalender. Du kan också lägga till en uppgift som automatiskt visas i din kalender, förutsatt att du anger datum och tid.
De bästa funktionerna i Google Tasks
- Lägg till en uppgift direkt från kalendern och vice versa.
- Håll koll på dina deadlines med en samlad översikt över allt du måste göra.
- Synkronisera uppgifter mellan alla dina enheter och få jobbet gjort snabbare.
Begränsningar för Google Tasks
- Inga samarbetsfunktioner är tillgängliga.
- Har begränsade funktioner
Priser för Google Tasks
- Gratis
Betyg och recensioner för Google Tasks
- G2: NA
- Capterra: NA
9. Asana
Asana, en plattform för arbetshantering, syftar till att hjälpa team att enkelt organisera, spåra och hantera sitt arbete. Du kan skapa scheman med hjälp av block och diagram för att förbättra samarbetet. Asana tillåter över 200 integrationer för att göra samarbetet smidigt.
En sådan integration är Google Kalender. Med denna integration kan du hantera dina att göra-listor, tilldela förfallodatum och automatiskt schemalägga händelser i din kalender.
Asanas bästa funktioner
- Skapa nya uppgifter i Asana baserat på dina händelser
- Schemalägg händelser automatiskt i kalendern med hjälp av Asana Rules.
- Länka relaterade arbetsuppgifter och visa viktiga detaljer om ett evenemang genom att lägga till evenemangswidgets till uppgifter.
- Spåra deadlines och framsteg i olika projekt
Begränsningar i Asana
- Kan synkronisera uppgifter till upp till 1 personlig kalender och arbetskalender
- Erbjuder begränsade funktioner jämfört med alternativ
Asanas priser
- Personligt: Gratis
- Startpaket: 13,49 $ per månad
- Avancerat: 24,99 $ per månad
- Företag: Anpassad prissättning
- Enterprise Plus: Anpassad prissättning
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)
10. Trello
Trello är ett program för att skapa listor som hjälper dig att spåra arbete, visualisera idéer, effektivisera arbetsflöden och ta produktiviteten till nästa nivå. Integrationen med Google Kalender gör att du kan utnyttja detta verktyg till fullo.
Det förbättrar samarbetet, hanteringen av deadlines och schemaläggningen samt förbättrar projektledningen. Du kan aktivera tvåvägssynkronisering, vilket gör att Trello-kort kan omvandlas till kalenderhändelser och vice versa.
Trellos bästa funktioner
- Hantera alla dina uppgifter för ett evenemang
- Få påminnelser om evenemang och möten på Trello
- Aktivera synkronisering så att ändringar i en app också återspeglas i den andra appen.
- Dela data i realtid baserat på de regler du valt.
- Ställ in regler för att filtrera bort händelser
Trellos begränsningar
- Det har en brant inlärningskurva.
- Gränssnittet kan bli förvirrande och rörigt när du har fler projekt.
Trellos priser
- Gratis
- Standard: 6 dollar per månad per användare
- Premium: 12,50 dollar per användare och månad
- Företag: 17,50 USD per användare och månad vid årlig fakturering (för 50 användare)
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)
Förbättra din schemaläggning med Google Kalender-integrationer
Google Kalender är ett av få verktyg som du ständigt kontrollerar under dagen. Med dessa integrationer behöver du inte längre göra det. Istället kan din dag flyta smidigt utan att du behöver titta på ditt schema hela tiden.
Använd de verktyg som bäst passar dina krav och specifika behov. Till exempel kan integrationer med Zoom eller GoToMeeting vara användbara för att hantera dina virtuella möten.
Om du letar efter något mer omfattande som hjälper dig att hantera alla dina schemaläggningsbehov i olika projekt, kommer ClickUp inte att göra dig besviken. Prova ClickUp gratis idag!