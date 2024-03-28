En omfattande guide till de 10 bästa Google Kalender-integrationerna 2025

Google Kalender är det självklara verktyget för schemaläggning och organisation och har blivit en integrerad del av vårt dagliga privat- och yrkesliv. Verktygets många funktioner hjälper oss att uppnå högre produktivitet och effektivare tidshantering.

Men tänk om det finns ett sätt att öka din produktivitet ytterligare? Med Google Kalender-integrationer kan du göra det och mycket mer.

Rätt integrationer kan hjälpa dig att frigöra den dolda potentialen i Google Kalender och använda den till mer än bara en schemaläggningsapp. Din kalender kan enkelt synkroniseras med andra verktyg och appar, förbättra arbetsflödet och öka effektiviteten.

I den här artikeln kommer vi att utforska de bästa Google Kalender-integrationerna.

Vad ska du leta efter i Google Kalender-integrationer?

Här är vad du bör leta efter i Google Kalender-integrationer:

Kompatibilitet: Se till att integrationen är kompatibel med de olika enheter och plattformar du använder (stationära datorer, mobila enheter, olika operativsystem osv. )

Användarvänlighet: Leta efter integrationer med användarvänliga gränssnitt och enkla installationsprocesser. Målet är att effektivisera ditt arbetsflöde, inte komplicera det.

Synkronisering: Kontrollera om integrationen möjliggör sömlös synkronisering mellan Google Kalender och andra verktyg och plattformar. Detta säkerställer att din schemaläggning alltid är uppdaterad.

Anpassning: Det är bäst att välja integrationer som erbjuder anpassningsfunktioner så att du kan skräddarsy inställningarna efter dina preferenser och specifika behov.

Automatisering: Genom att använda integrationer som automatiserar funktionerna i Google Kalender kan du spara tid. Leta efter integrationer som automatiserar påminnelser och funktioner som Genom att använda integrationer som automatiserar funktionerna i Google Kalender kan du spara tid. Leta efter integrationer som automatiserar påminnelser och funktioner som mallar för dagliga planerare , skapande av evenemang och andra tidsbesparande funktioner.

Meddelanden: Med flexibla meddelandeinställningar kan du få påminnelser på ett sätt som passar ditt arbetsflöde, antingen via e-post, popup-fönster eller andra kanaler.

Samarbete: Om ditt dagliga arbete kräver smidigt samarbete bör du överväga integrationer som underlättar delade kalendrar, gemensam schemaläggning och enkel kommunikation.

Kundsupport: Pålitlig kundsupport dygnet runt bidrar i hög grad till att förbättra din upplevelse. Leta efter integrationer som erbjuder kvalitativ kundsupport så att du snabbt kan lösa problem och få svar på dina frågor.

De 10 bästa Google Kalender-integrationerna att använda 2024

Med dessa Google Kalender-integrationer behöver du inte längre ständigt kolla din kalender. Här är de 10 bästa integrationerna du kan använda 2024.

1. ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är en anpassningsbar plattform för produktivitet, samarbete och projektledning för team av alla storlekar och avdelningar. Den erbjuder över 1 000 integrationer och mer än 15 anpassningsbara vyer för att effektivisera dina arbetsflöden och se till att du har full kontroll över dina projekt.

ClickUps Google Kalender-integration gör att du automatiskt (och omedelbart) kan synkronisera dina händelser mellan olika plattformar. Du kan också få en översikt över dina dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter.

Google Kalender är det bästa sättet att få en traditionell tidsvy över alla uppgifter som väntar i ClickUp-appen. Få omedelbart en översikt över din uppgiftslista för dagen, veckan eller månaden!

Dessutom kan du använda ClickUps universella sökfunktion för att snabbt söka efter en fil i ClickUp, dess anslutna appar och till och med din lokala enhet. Hitta dina favoritappar snabbt (utan att behöva söka efter dem individuellt) med hjälp av Extend Search.

Det bästa är att Universal Search ger bättre och mer personliga resultat ju mer du använder det.

Sök i anslutna appar för att hitta en specifik fil med hjälp av Universal Search

ClickUps bästa funktioner

Spåra projekt, få information om uppgifter och visa din kalender per dag, vecka eller månad med ClickUps kalendervy . Du kan omedelbart schemalägga uppgifter, sortera dem efter prioritet och status och använda tvåvägssynkronisering för Google Kalender och ClickUp.

Använd kalendervyn för att se alla dina uppgifter på ett ögonblick

Få påminnelser i rätt tid och hantera dem snabbt med ClickUp Reminders.

Använd anpassade statusar, fält och vyer med ClickUps kalenderplaneringsmall för att organisera dina projekt i hanterbara delar.

Ladda ner den här mallen Använd kalendermallen för att öka produktiviteten och hantera din schemaläggning enkelt.

Utnyttja ClickUps veckokalendermall för att få uppdateringar i realtid om dina evenemang och uppgifter.

Använd ClickUps årsplaneringsmall för att få en översikt över dina planerade evenemang under hela året.

Organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och evenemang med ClickUps hemfunktion . Skapa en personlig lista, få tillgång till ditt senaste arbete, spåra tilldelade kommentarer och mycket mer med den här funktionen.

Få en översikt över din dagliga agenda och arbeta med ClickUp Home

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare har klagat på långa svarstider.

Brant inlärningskurva

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 USD per månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Zoom

Schemalägga möten på Zoom via AndroidPolice

Zoom lanserades 2013 och erbjuder förstklassiga tjänster för videokonferenser, onlinechatt och virtuella möten. År 2024 har detta ikoniska verktyg över 300 miljoner dagliga användare. Eftersom virtuella möten utgör en stor del av våra liv kan en integration som länkar till din kalender göra ditt arbete smidigare och mer hanterbart.

Zoom-mötet – Google Kalender-integrationen gör att du kan schemalägga, delta i och hantera möten direkt från din kalender. Du kan samarbeta med andra i realtid, eftersom berörda användare kan få aviseringar och påminnelser om nya Google Kalender-händelser direkt i appen.

Zoom bästa funktioner

Delta i möten direkt från kalenderappen

Planera möten på nolltid genom att välja Zoom i avsnittet "Lägg till konferens". Zoom skapar automatiskt en länk.

Omvandla dina e-postmeddelanden till möten och dela inbjudningar med alla

Använd dubbelriktad synkronisering för att säkerställa att alla möten, oavsett om de skapats i Zoom eller Google Kalender, synkroniseras automatiskt i alla integrerade applikationer.

Ta bort eller redigera mötet direkt från Google Kalender. Ändringarna kommer också att vara tillgängliga i Zoom-applikationen.

Zoom-begränsningar

Endast tillgängligt för Google Workspace-användare.

Att ändra Zoom-värdens roll med hjälp av funktionen Ändra ägare i Google Kalender ändrar inte värden i Zoom.

Zoom-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 14,99 $ per månad per användare

Företag: 21,99 $ per månad per användare

Business Plus: 26,99 $ per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 54 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

3. Google Docs

Mötesanteckningar och skapande av evenemang via Docs

Google Docs är ett onlinebaserat ordbehandlingsprogram som låter dig skapa idéer i realtid från vilken enhet som helst. Du kan samarbeta med dina teammedlemmar, göra ändringar, tagga personer och enkelt dela dokument med relevanta personer.

Det gör det också möjligt för dig att skriva smartare och snabbare med Smart Compose, röstskrivning, stavnings- och grammatikförslag.

Google låter dig smidigt koppla ihop Docs med andra Google-appar som Google Sheets, Google Kalender, Google Slides osv. Du kan skapa kalenderhändelser direkt från Docs, lägga till dagordningar och mötesprotokoll och mycket mer.

Läs också: 10 gratis Google Kalender-mallar för att hålla ordning på jobbet

De bästa funktionerna i Google Docs

Lägg till mötesprotokoll från Google Docs

Bifoga mötesprotokoll direkt till det valda evenemanget i Google Kalender.

Lägg till ny kalenderhändelseinformation med Google Docs

Skapa utkast till kalenderhändelser i Docs genom att skriva @kalenderhändelseutkast och dela dem enkelt med Google Kalender.

Lägg till personer i fältet Gäster genom att använda @ och skriva in e-postadressen.

Samarbeta med andra och gör ändringar i realtid

Begränsningar i Google Docs

Att skapa kalenderhändelser i Docs är endast tillgängligt i Google Workspace.

Priser för Google Docs

Gratis

Betyg och recensioner av Google Docs

G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 28 000 recensioner)

4. Slack

Visa och automatisera Google Kalender-händelser via Slack

Slack är en molnbaserad plattform för teamkommunikation och samarbete som för teamen samman. Du kan skapa separata kanaler för specifika projekt, dela filer och automatisera rutinuppgifter.

Genom att integrera Slack med en av de bästa kalenderapparna kan du skapa möten, enkelt schemalägga händelser, lägga till påminnelser och få regelbundna aviseringar. Du kan få dagliga eller veckovisa kalenderöversikter med hjälp av denna integration.

Slacks bästa funktioner

Använd genvägsknappen för att skapa ett evenemang direkt från Slack.

Synkronisera din kalender med din Slack-status så att ditt team vet när du är tillgänglig.

Få påminnelser innan ett evenemang börjar och delta i mötet direkt från påminnelsen i Slack.

Få uppdateringar om evenemangsinformationen ändras

Dela protokoll enkelt och publicera på valfri kanal med hjälp av Google Kalender-integrationen.

Slack-begränsningar

Vissa användare har klagat på tekniska problem med aviseringar.

Slack-priser

Gratis

Pro: 6,67 dollar per månad per användare

Företag: 12,50 dollar per månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 32 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

5. Calendly

Kontrollera tillgänglighet, lägg till evenemangsdetaljer och schemalägg evenemang via Calendly

Calendly är en plattform för automatisering av schemaläggning och ett populärt alternativ till Google Kalender. Den automatiserar och förenklar schemaläggningen för team och individer genom att dela din tillgänglighet för möten, möjliggöra automatiserad schemaläggning för flera personer och erbjuda över 100 integrationer.

Genom att integrera Google Kalender med Calendly får du tillgång till alla typer av evenemang, kan välja tillgängliga tider, spara evenemang, automatiskt lägga till detaljer till ditt evenemang och mycket mer. Integrationen hjälper dig att spara mycket tid och resurser.

Calendlys bästa funktioner

Se till att du aldrig dubbelbokar genom att låta Calendly kontrollera din Google Kalender i realtid.

Kontrollera tillgängliga tider i flera Google-kalendrar och dela dem via e-post.

Ställ in buffertar mellan olika möten automatiskt för att undvika utmattning.

Lägg till detaljer som länkar till videokonferenser automatiskt till händelser i Google Kalender.

Begränsningar för Calendly

Vissa användare tyckte att integrationen med flera kalendrar var krånglig.

Brant inlärningskurva jämfört med Calendly-alternativ

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 USD per månad per plats

Team: 20 dollar per månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Calendly

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 400 recensioner)

6. Zapier

Appintegrationer på Zapier via ProductPlan

Zapier erbjuder enkel automatisering för över 6 000 appar så att du kan använda olika appar i samma arbetsflöde. Naturligtvis är dess Google Kalender-integration en av de bästa integrationerna som finns.

Genom att integrera Zapier med din kalender kan du koppla Google Kalender till tusentals appar som möjliggör automatisering och ökad produktivitet. Det gör det också möjligt att automatisera integrationer med hjälp av Zapiers mallar.

Zapier bästa funktioner

Fokusera på de viktigaste uppgifterna genom att automatisera integrationer.

Lägg enkelt till Microsoft Outlook-händelser i Google Kalender

Koppla ihop med appar som Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp och många fler.

Skapa nya Trello-kort. ClickUp-uppgifter från kalenderhändelser

Kopiera händelser från Google Kalender till en annan

Zapier-begränsningar

Vissa användare tycker att Zapier är långsamt.

Nybörjare har tyckt att det varit svårt att använda i början.

Zapier-priser

Gratis

Startpaket: 29,99 $ per månad

Professional: 73,50 dollar per månad

Team: 103,50 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)

7. GoToMeeting

Säkra virtuella möten via GoTo Meeting

GoToMeeting är en programvara för online-möten som erbjuder enhetlig administration, högkvalitativt ljud och säkra möten. Programvaran gör virtuella möten och samarbete mer tillgängligt och enklare än någonsin.

Genom att integrera Google Kalender med GoToMeeting kan du smidigt schemalägga och hantera dina möten direkt från din kalender.

GoToMeetings bästa funktioner

Planera och uppdatera möten direkt på ett smidigt sätt

Delta enkelt i kommande möten

Gå från möte till möte utan att lämna Google-miljön.

Begränsningar för GoToMeeting

Vissa har klagat på bristen på handledningar.

Den kostnadsfria planen har begränsade funktioner.

Priser för GoToMeeting

Gratis

Professional: 12 USD per månad per organisatör, faktureras årligen

Företag: 16 USD per månad per organisatör, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för GoToMeeting

G2: 4,2/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

8. Google Tasks

Skapa och lägg till uppgifter från din kalender via Google Tasks

Google Tasks är en app för att-göra-listor som låter dig hålla koll på allt som är viktigt. Appen synkroniseras automatiskt mellan alla enheter så att du kan kolla din att-göra-lista när som helst och var som helst. Du kan också lägga till detaljer för uppgifter och deluppgifter för att hålla koll på deadlines.

Du kan lägga till och visa uppgifter direkt från din kalender genom att integrera Tasks med delade kalenderappar som Google Kalender. Du kan också lägga till en uppgift som automatiskt visas i din kalender, förutsatt att du anger datum och tid.

De bästa funktionerna i Google Tasks

Lägg till en uppgift direkt från kalendern och vice versa.

Håll koll på dina deadlines med en samlad översikt över allt du måste göra.

Synkronisera uppgifter mellan alla dina enheter och få jobbet gjort snabbare.

Begränsningar för Google Tasks

Inga samarbetsfunktioner är tillgängliga.

Har begränsade funktioner

Priser för Google Tasks

Gratis

Betyg och recensioner för Google Tasks

G2: NA

Capterra: NA

9. Asana

Skapa nya Google Kalender-händelser via Asana

Asana, en plattform för arbetshantering, syftar till att hjälpa team att enkelt organisera, spåra och hantera sitt arbete. Du kan skapa scheman med hjälp av block och diagram för att förbättra samarbetet. Asana tillåter över 200 integrationer för att göra samarbetet smidigt.

En sådan integration är Google Kalender. Med denna integration kan du hantera dina att göra-listor, tilldela förfallodatum och automatiskt schemalägga händelser i din kalender.

Asanas bästa funktioner

Skapa nya uppgifter i Asana baserat på dina händelser

Schemalägg händelser automatiskt i kalendern med hjälp av Asana Rules.

Länka relaterade arbetsuppgifter och visa viktiga detaljer om ett evenemang genom att lägga till evenemangswidgets till uppgifter.

Spåra deadlines och framsteg i olika projekt

Begränsningar i Asana

Kan synkronisera uppgifter till upp till 1 personlig kalender och arbetskalender

Erbjuder begränsade funktioner jämfört med alternativ

Asanas priser

Personligt : Gratis

Startpaket: 13,49 $ per månad

Avancerat: 24,99 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise Plus: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

10. Trello

Uppgiftshantering via Trello

Trello är ett program för att skapa listor som hjälper dig att spåra arbete, visualisera idéer, effektivisera arbetsflöden och ta produktiviteten till nästa nivå. Integrationen med Google Kalender gör att du kan utnyttja detta verktyg till fullo.

Det förbättrar samarbetet, hanteringen av deadlines och schemaläggningen samt förbättrar projektledningen. Du kan aktivera tvåvägssynkronisering, vilket gör att Trello-kort kan omvandlas till kalenderhändelser och vice versa.

Trellos bästa funktioner

Hantera alla dina uppgifter för ett evenemang

Få påminnelser om evenemang och möten på Trello

Aktivera synkronisering så att ändringar i en app också återspeglas i den andra appen.

Dela data i realtid baserat på de regler du valt.

Ställ in regler för att filtrera bort händelser

Trellos begränsningar

Det har en brant inlärningskurva.

Gränssnittet kan bli förvirrande och rörigt när du har fler projekt.

Trellos priser

Gratis

Standard: 6 dollar per månad per användare

Premium: 12,50 dollar per användare och månad

Företag: 17,50 USD per användare och månad vid årlig fakturering (för 50 användare)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Förbättra din schemaläggning med Google Kalender-integrationer

Google Kalender är ett av få verktyg som du ständigt kontrollerar under dagen. Med dessa integrationer behöver du inte längre göra det. Istället kan din dag flyta smidigt utan att du behöver titta på ditt schema hela tiden.

Använd de verktyg som bäst passar dina krav och specifika behov. Till exempel kan integrationer med Zoom eller GoToMeeting vara användbara för att hantera dina virtuella möten.

Om du letar efter något mer omfattande som hjälper dig att hantera alla dina schemaläggningsbehov i olika projekt, kommer ClickUp inte att göra dig besviken. Prova ClickUp gratis idag!