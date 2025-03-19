Topp 10 Flowise AI-alternativ för att bygga anpassade LLM-applikationer

Att bygga AI-drivna lösningar ska vara enkelt, effektivt och skalbart. Oavsett om du skapar anpassade arbetsflöden, chatbots eller AI-drivna applikationer behöver du ett verktyg som stöder automatisering, anpassning och intelligent beslutsfattande.

Flowise AI hjälper dig att anpassa AI-agenter, automatisera uppgifter och utveckla AI-drivna assistenter med hjälp av stora språkmodeller (LLM).

Flowise AI har dock också sina nackdelar – begränsad flexibilitet, krångliga inställningar och ett högt pris kan få vissa användare att tveka.

Den goda nyheten är att det finns bättre alternativ med kodfria plattformar, dra-och-släpp-redigerare, AI-drivna försäljningsassistenter och domänspecifika agenter.

Den här guiden utforskar Flowise AI, varför du bör överväga alternativ och de 10 bästa alternativen till Flowise AI som hjälper dig att bygga, träna och skala AI-verktyg utan ansträngning.

LLMStack: Bästa skalbara AI-drivna applikationsbyggare

MagicFlow: Bästa AI-verktyget för bildgenerering

Dify: Det bästa verktyget för utveckling av generativa AI-applikationer

LangChain: Det bästa utvecklingsverktyget för AI-assistenter och agenter

IBM Watson Assistant: Bästa utvecklingsverktyget för intelligenta virtuella agenter

Rasa: Bästa utvecklaren av anpassade konversationsbaserade AI-lösningar

Streamlit: Bästa verktyget för att skapa interaktiva datavisualiseringspaneler

Lyzr: Det bästa verktyget för att bygga generativa AI-applikationer

Gradio: Den bästa användarvänliga AI-demo-skaparen

Vad är Flowise AI?

via Flowise AI

Flowise AI är en öppen källkodsplattform som gör det möjligt för användare att bygga AI-agenter, designa AI-arbetsflöden och skapa AI-drivna lösningar med minimal kodning.

Dess dra-och-släpp-gränssnitt och kodfria funktioner gör det enkelt att skapa chatbots, virtuella assistenter och intelligenta automatiseringsverktyg. Dessutom stöder det körning av maskininlärningsmodeller, låter dig lagra obegränsad vektordata och integreras med sociala mediekanaler.

Varför välja Flowise AI-alternativ?

Flowise AI är kraftfullt, men det är inte alltid det bästa valet. Här är några skäl till varför du kanske vill ha ett alternativ:

Brant inlärningskurva: Trots sina kodfria funktioner kräver Flowise AI teknisk kunskap för att anpassa AI-verktyg och optimera arbetsflöden fullt ut.

Oflexibelt AI-agentramverk: Det saknar stöd för framtidssäkra och kodförst-agenter samt sömlös API-integration.

Begränsad anpassning: Det saknar flexibilitet när det gäller att skräddarsy AI-assistenter, dynamiska ingångsvariabler och olika kontrollflöden.

Begränsningar för hosting: Flowise AI erbjuder begränsade dedikerade hostinglösningar till fjärrleverantörer, vilket begränsar möjligheterna till molnbaserad distribution.

Svaga övervakningsfunktioner: Det finns ingen robust spårningsfunktion eller detaljerad analys för att övervaka agenternas prestanda.

Begränsade AI-interaktioner: Flowise AI saknar naturlig taligenkänning, kanaler för mänsklig kontakt och AI-röstassistentfunktioner.

10 Flowise AI-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över alternativen till Flowise AI:

Verktygets namn Bäst för Primärt användningsområde ClickUp Alla typer av företag Uppgiftshantering, automatisering av arbetsflöden, teamkommunikation LLMStack Utvecklare, AI-specialister Bygga och distribuera AI-agenter MagicFlow Kreativa byråer, v-team Bildgenerering, arbetsflödesbyggande, bildanalys Dify Utvecklare, AI-team Bygga och distribuera AI-applikationer LangChain Utvecklare, AI-specialister Bygga chattbottar, virtuella assistenter IBM Watson Assistant Företag av alla storlekar Bygga chattbottar och röstassistenter Rasa Utvecklare, AI-team Bygga anpassade chattbottar och röstgränssnitt Streamlit Dataforskare, analytiker Skapa datavisualiseringar och interaktiva appar Lyzr Företag Bygga AI-agenter, automatisera arbetsflöden Gradio Utvecklare, dataforskare Skapa användargränssnitt för AI-modeller

Här är 10 alternativ till Flowise AI med ett intuitivt gränssnitt, bättre AI-drivna agenter och smidiga verktyg för prestandaoptimering:

1. ClickUp (bästa AI-drivna verktyget för projektledning och samarbete)

ClickUp är den kompletta appen för arbete. Med sin AI-drivna arbetsyta hanterar den komplexa uppgifter, förenklar arbetsflöden och hjälper ditt team att vara produktivt – allt på ett och samma ställe.

Oavsett om du hanterar team, tränar AI-agenter eller optimerar arbetsflöden har ClickUp allt du behöver på ett och samma ställe.

Vad gör ClickUp till ett av de bästa alternativen till Flowise AI? Dess AI-drivna automatisering, smidiga integrationer och intuitiva gränssnitt ökar teamets produktivitet på alla nivåer.

Få en översikt över dina uppgiftsstatusar med ClickUp Brain

Med ClickUp Brain får du en AI-plattform som förändrar ditt sätt att arbeta.

Tänk på all tid du lägger på att manuellt uppdatera uppgiftsstatusar eller sammanfatta långa e-posttrådar. Med ClickUp Brain laddar du upp data, genererar AI-drivna rapporter och får automatiserade insikter direkt.

📮 ClickUp Insights: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

Skapa projektbeskrivningar med bara några klick med hjälp av ClickUp Brain

Behöver du utarbeta ett snabbt projektförslag eller skapa ett strukturerat arbetsflöde? Denna funktion för generering av AI-innehåll hjälper dig att skriva, förfina och organisera innehåll effektivt med hjälp av ett naturligt språkgränssnitt som anpassar sig efter dina behov.

Om ditt team har svårt att hantera flera projekt samtidigt förenklar ClickUp Brain allt – från att tilldela uppgifter och följa upp framsteg till att förutsäga flaskhalsar innan de uppstår.

ClickUp stöder även Google Cloud, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för samarbete i realtid. Oavsett om du svarar på AI-drivna frågor om uppgifter eller automatiserar dagliga stand-ups, säkerställer dess AI-interaktioner att inget viktigt missas.

ClickUps bästa funktioner

Dela upp komplexa projektuppgifter i mindre, mer hanterbara uppgifter och prioritera dem utifrån hur brådskande de är med hjälp av ClickUp Tasks.

Samarbeta med teammedlemmar om uppgifter och dela relevanta filer och dokument med ClickUp Chat.

ClickUps AI Notetaker förenklar processen att dokumentera mötesdiskussioner och åtgärdspunkter. Detta AI-drivna verktyg transkriberar automatiskt möten i realtid, så att inga viktiga detaljer går förlorade.

Automatisera repetitiva uppgifter och frigör tid för viktigare arbete med hjälp av ClickUp Automations.

Få värdefull insikt i projektets prestanda med hjälp av ClickUp Dashboards

Samla all projektinformation, inklusive dokument, diskussioner och uppgifter, på ett och samma ställe.

Analysera data, generera innehåll och förbättra effektiviteten med ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps mobilapp saknar vissa avancerade funktioner och egenskaper som endast är tillgängliga i desktopversionen.

ClickUp har en omfattande uppsättning funktionsrika funktioner som kräver en viss inlärningskurva i början för användare som inte är tekniskt kunniga.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Micheal Holt, VD (verkställande direktör) på EdgeTech, har att säga om ClickUp:

Automatiseringen i ClickUp är en mycket användbar komponent. Jag uppskattar verkligen möjligheten att automatiskt tilldela uppgifter, ändra status, initiera åtgärder etc. genom automatiseringsverktyget.

Automatiseringen i ClickUp är en mycket användbar komponent. Jag uppskattar verkligen möjligheten att automatiskt tilldela uppgifter, ändra status, initiera åtgärder etc. genom automatiseringsverktyget.

2. LLMStack (Bästa skalbara AI-drivna applikationsbyggare)

via LLMStack

LLMStack gör det möjligt för utvecklare att bygga AI-agenter samtidigt som de enkelt kan säkerställa säker och kompatibel drift. Dess robusta övervakningsfunktioner hjälper team att spåra AI-konversationer och effektivt köra stora språkmodeller (LLM).

Oavsett om du hanterar finansiella nyheter, utvecklar virtuella assistenter eller integrerar AI för sociala medier, garanterar LLMStack framtidssäkra agenter med hostad och fjärrsupport.

LLMStacks bästa funktioner

Skapa AI-drivna mjukvarulösningar genom att kedja samman flera AI-modeller

Anpassa autonoma AI-agenter för specifika uppgifter

Övervaka AI-agenters prestanda med övervakningsverktyg

LLMStack-begränsningar

Producerar syntaktiskt korrekt kod som kan vara funktionellt felaktig, vilket kan orsaka buggar.

Kämpar du med komplicerade algoritmer eller högt specialiserad domänkunskap?

LLMStack-priser

Gratis

LLMStack-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. MagicFlow (bästa AI-verktyget för bildgenerering)

via MagicFlow

Vill du experimentera med Gen-AI-bilder? Prova MagicFlow. Det är det perfekta verktyget för att optimera bildgenerering och utvärdering, så att du enkelt kan skala och testa modeller och pipelines.

MagicFlow hjälper också till att skapa grafik för sociala medier och generera bilder i bulk med hjälp av ett användarvänligt grafiskt gränssnitt. Det analyserar till och med tusentals bilder med avancerade visualiseringar och låter dig samarbeta genom att betygsätta och diskutera dem med ditt team.

MagicFlows bästa funktioner

Bygg AI-arbetsflöden med ett användarvänligt visuellt gränssnitt

Samarbeta med teammedlemmar för att utvärdera och förbättra arbetsflöden

Generera och analysera stora datamängder eller bilder på ett effektivt sätt.

Begränsningar för MagicFlow

Fokuserar främst på arbetsflöden för bildgenerering, vilket begränsar tillämpbarheten till andra AI-uppgifter.

Vissa upplevde ibland buggar eller tekniska problem, vilket störde arbetsflödena och ledde till dataförlust eller fel.

Priser för MagicFlow

Gratis

Hobby: 20 $/månad

Pro: 50 $/månad per användare

MagicFlow-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Dify (bästa verktyget för utveckling av generativa AI-applikationer)

via Dify

Dify är en öppen källkodsplattform som gör det enklare att bygga och köra generativa AI-appar. Du kan ställa in viktiga delar av din app, som uppmaningar och sammanhang, med hjälp av enkla YAML-filer.

Det låter dig också organisera uppmaningar visuellt och hantera datamängder, så att du snabbt kan bygga och integrera AI-appar. Dessutom kan du lägga till anpassade eller förbyggda verktyg för att öka dina AI-agenters kapacitet.

Dify bästa funktioner

Utveckla applikationer med visuella orkestreringsverktyg för olika typer

Använd omfattande analyser för att spåra och optimera agenternas prestanda.

Skräddarsy AI-agenter för att utföra komplexa uppgifter

Dify-begränsningar

Komplexa YAML-konfigurationer gör det svårt att förstå hur olika delar av AI-applikationer interagerar.

Det visuella gränssnittet överväldigar ofta användarna med information, vilket gör att de tappar fokus.

Dify-priser

Sandbox: 200 gånger GPT gratis provperiod

Professional: 59 $/månad

Team: 159 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Dify-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Se vad denna G2-användare har att säga om Dify:

Dify. ai är ett kraftfullt open source-verktyg för att skapa arbetsflöden med hjälp av AI-verktyg. Jag skapade ett AI-baserat textgeneratorarbetsflöde för att generera annonsrubriker för våra kunders Google Ad-kampanjer.

Dify. ai är ett kraftfullt verktyg med öppen källkod för att skapa arbetsflöden med hjälp av AI-verktyg. Jag skapade ett AI-baserat arbetsflöde för textgenerering för att generera annonsrubriker för våra kunders Google Ad-kampanjer.

5. LangChain (Bästa utvecklingsverktyget för AI-assistenter och agenter)

via LangChain

Med LangChain kan du smidigt integrera stora språkmodeller i dina applikationer och bygga kontextmedveten AI, som chattbottar och virtuella assistenter som svarar naturligt på användarinmatningar.

Dess ramverk stöder återvinningsförstärkt generering. Det innebär att du kan utveckla AI-drivna kundtjänstagenter för att underlätta informationshämtning i realtid och hjälpa användarna på ett effektivt sätt.

LangChains bästa funktioner

Förbättra AI-konversationer med återvinningsförstärkt generering

Distribuera AI-arbetsflöden på din egen molninfrastruktur

Skala AI-agenter effektivt över olika plattformar

Begränsningar för LangChain

Saknar dra-och-släpp-funktionalitet för icke-utvecklare

Att konfigurera återvinningsförstärkt generering kan vara svårt för vissa användare.

Priser för LangChain

Gratis

LangChain-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Se varför denna G2-användare anser att LangChain är det bästa ramverket för att bygga RAG:

Langchain är det bästa ramverket för att bygga RAG-applikationer. Det stöder alla typer av stora språkmodeller som både är öppen källkod, såsom llama och mistral, och slutna källkodsmodeller, såsom OpenAI och Anthropic, med hjälp av deras åtkomsttoken.

Langchain är det bästa ramverket för att bygga RAG-applikationer. Det stöder alla typer av stora språkmodeller som både är öppen källkod, såsom llama och mistral, och slutna källkodsmodeller, såsom OpenAI och Anthropic, med hjälp av deras åtkomsttoken.

6. IBM Watson Assistant (bästa utvecklingsverktyget för intelligenta virtuella agenter)

via IBM Watson Assistant

IBM Watson Assistant erbjuder en AI-driven virtuell agent som levererar snabba, konsekventa och korrekta svar över olika kanaler. Du kan använda den för att bygga intelligenta chattbottar och röstassistenter, vilket ger dina kunder automatiserad självbetjäning.

Med hjälp av dess NLP-funktioner kan du implementera en chatbot på din webbplats för att hjälpa användare med vanliga frågor, vilket minskar väntetiderna och förbättrar kundnöjdheten.

IBM Watson Assistants bästa funktioner

Använd naturlig språkbehandling för att förstå kundernas frågor korrekt.

Integrera sömlöst med befintliga affärsverktyg för att förbättra operativa arbetsflöden.

Distribuera över flera kanaler, inklusive webb-, mobil- och röstplattformar.

Begränsningar för IBM Watson Assistant

Den initiala konfigurationen kan vara utmanande för användare utan teknisk expertis.

Vissa användare rapporterar att kundsupportens responsivitet skulle kunna förbättras.

Priser för IBM Watson Assistant

Provperiod: Gratis

Lite: Gratis

Plus: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Företag med dataisolering: Anpassad prissättning

IBM Watson Assistant – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Låt oss ta reda på varför denna G2-användare älskar att använda IBM Watson Assistant:

Fantastiskt AI-verktyg för att skapa smarta chattbottar. Det är enkelt att använda och kan hantera komplexa konversationer.

Fantastiskt AI-verktyg för att skapa smarta chattbottar. Det är enkelt att använda och kan hantera komplexa konversationer.

7. Rasa (Bästa utvecklare av anpassade konversationsbaserade AI-lösningar)

via Rasa

Rasa är en öppen källkodsplattform för att bygga avancerade konversationsbaserade AI-agenter som är anpassade efter dina behov. Den gör det möjligt för utvecklare och affärsteam att skapa chatt- och röstgränssnitt som förstår och bearbetar mänskligt språk effektivt.

Du kan till exempel utveckla en kundtjänstbot som hanterar förfrågningar på din webbplats, vilket ökar användarnas engagemang och nöjdhet.

Rasa bästa funktioner

Designa konversationsflöden utan ansträngning med Rasa Studios intuitiva gränssnitt utan kodning.

Integrera sömlöst med befintliga system för att förbättra din assistents kapacitet.

Utnyttja avancerad naturlig språkbehandling för att tolka användarinmatningar korrekt.

Rasa-begränsningar

Att implementera Rasa i produktion kan vara komplicerat och kräva DevOps-kunskaper.

Vissa användare tycker att dokumentationen saknar detaljerade exempel för avancerade användningsfall.

Rasa-priser

Gratis utvecklarversion

Tillväxt: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Rasa-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Här är varför denna G2-användare tycker att Rasa är fantastiskt:

Rasa är ett verktyg utformat för experter inom maskininlärning som strävar efter prestanda.

Rasa är ett verktyg utformat för experter inom maskininlärning som strävar efter prestanda.

8. Streamlit (Bästa interaktiva verktyget för att skapa datavisualiseringspaneler)

via Streamlit

Streamlit är ett öppet Python-bibliotek som gör det möjligt att enkelt omvandla dataskript till interaktiva webbapplikationer. För en maskininlärningsingenjör gör Streamlit det möjligt att skapa och dela anpassade dataappar utan att behöva ha expertkunskaper inom webbutveckling.

Du kan till exempel skapa en realtidsdashboard för att övervaka prestandan hos din ML-modell, vilket hjälper dig att tolka resultaten och fatta välgrundade beslut.

Streamlits bästa funktioner

Skapa interaktiva webbappar med endast Python; ingen HTML eller JavaScript behövs.

Implementera uppdateringar i realtid för att visualisera dataförändringar direkt under analysen.

Använd sömlös integration med populära datavetenskapsbibliotek som Pandas och Matplotlib.

Streamlits begränsningar

Fungerar på ett enkelt sätt, vilket kan påverka prestandan hos vissa applikationer.

Stöder inte inbäddning av vyer, vilket kan begränsa utformningen av en applikationslayout.

Streamlit-priser

Gratis

Streamlit-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Lyzr (Bästa verktyget för att bygga generativa AI-applikationer)

via Lyzr

Lyzrs robusta agentramverk är utformat för att förenkla skapandet av generativa AI-applikationer. Det erbjuder helt integrerade agenter med förbyggda RAG-pipelines (Retrieval-Augmented Generation), vilket gör att du kan bygga och lansera applikationer på några minuter.

Med Lyzr kan du utveckla chattbottar, verktyg för kunskapssökning, dataanalyssystem och automatisering av arbetsflöden med flera agenter med minimal ansträngning.

Lyzrs bästa funktioner

Bygg och lansera AI-agenter snabbt med hjälp av färdiga RAG-pipelines.

Utveckla komplexa AI-applikationer med minimal kodning och förbättra tillgängligheten.

Integrera AI-agenter i befintliga system utan omfattande omkonfigurering.

Lyzrs begränsningar

Detaljerad dokumentation och användarrecensioner är knappa, vilket kan hindra ett välgrundat beslutsfattande.

Riktar sig främst till företag, vilket kan begränsa användbarheten för mindre företag eller enskilda utvecklare.

Lyzr-priser

Gratis

Startpaket: 19 $/månad

Pro: 99 $/månad

Organisation: 999 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Lyzr-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Gradio (Bästa användarvänliga AI-demo-skaparen)

via Gradio

Gradio är din genväg till att bygga eleganta, användarvänliga webbgränssnitt för dina maskininlärningsmodeller – utan att behöva koda i timmar. Oavsett om du är utvecklare eller datavetare kan du med Gradio visa upp dina AI-drivna agenter på ett interaktivt sätt.

Du kan till exempel bygga en webbaserad demo för en bildklassificeringsmodell, som gör det möjligt för användare att ladda upp bilder och få förutsägelser i realtid. Detta intuitiva gränssnitt förbättrar tillgängligheten och delbarheten för dina AI-projekt.

Gradios bästa funktioner

Utveckla snabbt interaktiva demos för AI-modeller med minimal kodning.

Bädda in interaktiva demos på webbplatser eller bloggar för att nå en bredare publik.

Dela dina modeller med kollegor utan ansträngning för gemensam utveckling.

Gradio-begränsningar

Främst utformat för Python, vilket begränsar användningen till andra programmeringsspråk.

Inte idealiskt för distribution av storskaliga AI-agenter utan ytterligare infrastruktur.

Gradio-priser

Gratis

Gradio-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Särskilda omnämnanden Utöver de Flowise AI-alternativ som nämns ovan finns det några fler som är värda att nämna: InteraxAI: Bygg AI-drivna chatbots och konversationsupplevelser

LangFlow: Designa LLM-arbetsflöden visuellt med fokus på LangChain

Promptitude: Hantera, testa och distribuera promptar för stora språkmodeller

FabricHQ: Bygg och distribuera AI-agenter snabbt med fokus på konversationsbaserad AI.

Stack AI: Skapa och distribuera AI-drivna applikationer med ett gränssnitt utan kod.

