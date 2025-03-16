Över 30 Stable Diffusion-prompts för att skapa fantastiska bilder

Vissa dagar flödar kreativiteten utan ansträngning. Andra dagar? Du sitter fast och stirrar på en tom duk och väntar på inspirationen tills frustrationen tar över.

Det är då lite hjälp från AI kan göra hela skillnaden.

Stable Diffusion är ett av de verktyg som kan förvandla dina idéer till fantastiska bilder, oavsett om du är konstnär, designer eller bara någon som älskar att experimentera med AI-genererad konst.

Men som med alla verktyg handlar det om hur väl det kan användas för att designa AI-genererade bilder. Rätt uppmaningar är det som skiljer ett vagt koncept från ett mästerverk.

Oavsett om du skapar konceptkonst eller hyperrealistiska porträtt kommer dessa över 30 uppmaningar att hjälpa dig att förverkliga din vision. 🎨

⏰ 60-sekunders sammanfattning Stable Diffusion är en djupinlärningsmodell för text-till-bild som genererar detaljerade bilder från textbeskrivningar med hjälp av olika tekniker.

Att behärska uppmaningar är avgörande för att hålla fördomar i schack, styra AI:s vision, frigöra kreativitet, anpassa resultat, arbeta smartare och experimentera.

Steg för att skapa den perfekta Stable Diffusion-prompten: Börja med en tydlig vision Definiera konststilen Beskriv motivet, specificera komposition och kamerainställningar Använd en mall för prompts Använd AI-verktyg för att skapa prompts (t.ex. ClickUp Brain)

Förstå Stable Diffusion

Stable Diffusion är en djupinlärningsmodell för text-till-bild som genererar bilder från textbeskrivningar med hjälp av olika artificiell intelligensmetoder.

via Stable Diffusion

Den släpptes 2022 och är en generativ AI-modell för textstyrd inpainting, outpainting och bild-till-bild-översättning. I grunden drivs den av en latent diffusionsmodell (LDM) som omvandlar textprompter till detaljerade bilder.

Viktiga funktioner i Stable Diffusion Visuell autoencoder (VAE): Denna komprimerar bilder till ett förenklat format och fångar deras väsentliga detaljer. När den genererar konst rekonstruerar den bilder från denna komprimerade data.

U-Net-avkodare: Det är här brusreduceringen sker. Den tar en brusig version av en bild och förädlar den gradvis till en klar bild av hög kvalitet.

Textkodare: Stable Diffusion använder en CLIP ViT-L/14-textkodare för att tolka uppmaningar, vilket säkerställer att AI förstår vad du ber om.

🔍 Visste du att? Namnet ”Stable Diffusion” valdes för AI-modellen som utvecklats av Stability AI, ett brittiskt företag inom artificiell intelligens. ”Diffusion” i namnet hänvisar till de diffusionsmodeller som används i dess arkitektur, medan ”stable” återspeglar företagets namn.

Varför är det så viktigt att behärska kommandon?

Du skulle inte be en konstnär att "bara rita en snygg logotyp" och förvänta dig ett mästerverk. Detsamma gäller för AI-genererad konst. Utan tydliga riktlinjer kan du få något som är helt annorlunda än vad du hade tänkt dig.

Ju bättre din prompt är, desto mer kontroll har du över den slutliga bilden. Här är några skäl till varför det är viktigt att behärska de bästa Stable Diffusion-prompterna. ⚒️

Håll partiskheten i schack: Exakta uppmaningar kan hjälpa till att styra AI mot mer balanserade och rättvisa resultat, vilket minskar oavsiktlig partiskhet i dess utdata ⚖️

Bättre detaljer: Specifika uppmaningar hjälper AI att generera texturer, reflektioner och fina detaljer som gör att bilderna ser verklighetstrogna eller konstnärligt raffinerade ut 🎨

Bättre kreativitet: Rätt uppmaningar kan hjälpa dig att utforska nya stilar, generera nya idéer, utforska Rätt uppmaningar kan hjälpa dig att utforska nya stilar, generera nya idéer, utforska trender inom grafisk design och tänja på de konstnärliga gränserna 🖌️

Konsekvent reproducerbarhet: För varumärkesbyggande, marknadsföring eller storytelling säkerställer konsekventa promptstrukturer en sammanhängande och igenkännbar visuell stil 🗂️

🧠 Rolig fakta: AI-konstens historia går tillbaka till 1973! Den amerikanske datavetaren Harold Cohen skapade den första AI-målningen med hjälp av AARON, som han programmerade med en uppsättning regler för att generera konst, till exempel "måla en blå linje".

Exempel på Stable Diffusion-prompts

Har du någonsin skrivit in en prompt, tryckt på generera och fått ett helt fel resultat? Ett för vagt ord och du får ett slumpmässigt kaos. För många detaljer och det kan missa essensen av din idé. Tricket är att veta hur man balanserar specificitet och kreativitet.

Här är några AI-konstprompter som hjälper dig så att du kan spendera mindre tid på att finjustera och mer tid på att skapa 💁

Porträtt

1. ”Ett hyperrealistiskt porträtt av en [ålder] [kön] med [hudton] och [frisyr], fotograferat i Rembrandt-belysning med filmisk skärpedjup, med ett 50 mm-objektiv och bländare f/1,8.”

2. ”En akvarellmålning av en [persons roll, t.ex. ”medeltida riddare”] i mjuka pastellfärger, med fokus på fina penseldrag och lager på lager för djup och struktur”

3. ”En lågpolygonal 3D-rendering av en [karaktär], med triangulerad skuggning och omgivande ocklusion, som liknar estetiken i ett tidigt PlayStation-spel”.

via Stable Diffusion

Landskap

4. ”En fotorealistisk flygbild av en [landskapstyp] tagen med en drönarliknande perspektiv, med gyllene timmesbelysning, mjuk dimma och volymetrisk dimma för atmosfärisk djup.”

5. ”En kolskiss av en landsbygd i [årstid], med hjälp av korsskraffering och skuggningstekniker för dramatiska kontraster och en vintage-etsningseffekt”

6. ”En digital mattmålning av en [fantasimiljö], med hjälp av flerlagers atmosfärisk perspektiv, subsurface scattering för naturlig ljusdiffusion och blender-renderade volymetriska moln”.

via Stable Diffusion

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI-bildgeneratorer värderades till 257,157 miljoner dollar 2022 och förväntas växa till 917,448 miljoner dollar 2030. Den uppvisar en samlad årlig tillväxttakt (CAGR) på 17,4 %.

Fantasi

7. ”Ett mörkt fantasikoncept av en [varelse] som framträder ur skuggorna som kastas av kantbelysning, designad med ZBrush-skulpteringstekniker och renderad i Unreal Engine 5:s Lumen-belysningssystem”.

8. ”En illustration i bläck i sagoboksstil av en magisk skog, skapad med prick- och korsskrafferingstekniker, färglagd med handmålade gouachetexturer för ett organiskt utseende”

9. ”En livfull digital målning av ett förtrollat slott, med RGB-split-glitch-effekter, kromatisk aberration och holografiska reflektioner för en surrealistisk fantasyestetik”

via Stable Diffusion

Sci-Fi

10. ”Ett cyberpunk-stadslandskap på natten, upplyst av neonljus från lysande ytor, ray tracing-reflektioner och skärpedjupsoskärpa för att skapa en uppslukande filmisk look.”

11. ”En futuristisk rymdfarkosts interiör med brutalistiska designprinciper, detaljerad med PBR-metalltexturer (Physically Based Rendering) och upplyst av bioluminescerande LED-paneler”

12. ”En 3D-modell med hård yta av en humanoid robot, riggad med invers kinematik, texturerad med subsurface scattering för realistiska hybridytor av hud och metall”

via Stable Diffusion

📖 Läs mer: Hur man använder AI för grafisk design

Abstrakt

13. ”En generativ konstkomposition med fraktal geometri, som använder Voronoi-mönster, slumpmässigt Perlin-brus och gradientbaserad kantdetektering”

14. ”En skapelse i glitch-konststil där färgkanalerna avsiktligt förskjuts och pixelsorteringsalgoritmer förvränger formen, vilket ger en kuslig, förvrängd estetik.”

15. ”Ett psykedeliskt konstverk med kalejdoskopisk spegeleffekt, som innehåller fluid dynamics-simulering, partikelstrålning och kontrastförstärkt färgkorrigering.”

via Stable Diffusion

💡Proffstips: Strukturera dina uppmaningar från allmänna till specifika – börja med den övergripande stilen (generativ/glitch/psykedelisk) innan du lägger till tekniska detaljer som Voronoi-mönster eller partikelsystem.

Stilleben

16. ”En barockinspirerad oljemålning av en [objektsamling], arrangerad i en chiaroscuro-belysning, med tjocka impastoteksturer applicerade på viktiga höjdpunkter”

17. ”En modern minimalistisk 3D-rendering av ett [vardagligt föremål], med betoning på PBR-mjuka skuggor, globala belysningsreflektioner och en neutral färgpalett”

18. ”Ett surrealistiskt stilleben med [objekt], där flytande tyngdlös fysiksimuleringar och digitala matte painting-tekniker används för att skapa en eterisk realism”

Arkitektur

19. ”En futuristisk metropolskyline med parametriska arkitektoniska strukturer, upplysta av global skylight occlusion, renderade i Octane Render för filmisk realism”

20. ”En handritad blyertsskiss av en gotisk katedral, med enpunktsperspektiv, arkitektoniska detaljer och starka kontraster för en dramatisk effekt”

21. ”En lågpolygonal arkitektonisk rendering av en modern skyskrapa i glas, med ray tracing-reflektioner, ambient occlusion-skuggning och djupbaserad dimsimulering.”

Konceptkonst

22. ”Ett steampunk-fordonskoncept illustrerat med kitbaserade mekaniska komponenter, renderat i Blenders Eevee-motor för snabba reflektioner och skuggor i realtid.”

23. ”En postapokalyptisk ödemarksscen designad med lager på lager av grungetexturer, väderbitna metallytor och realistisk simulering av skräp.”

24. ”En top-down-karaktärsblad i RPG-stil, som visar fullt riggade animationer, handmålade texturer och PBR-materialinställningar”

Surrealism

25. ”Ett surrealistiskt porträtt av en [person], där deras drag upplöses i geometrisk lågpolygonkonstruktion, upplyst av mjuka kaustiska reflektioner”

26. ”Ett smältande arkitekturinspirerat landskap, med AI-driven texturmorfing, värmedistorsionsskuggare och volymetrisk förskjutningskartläggning”

27. ”En drömlik komposition där tyngdkraften är omvänd, med flytande öar och vatten som strömmar upp mot himlen, renderad med Houdini-fluidsimulering.”

Retro- och vintageestetik

28. ”En vaporwave-skyline från 1980-talet, designad med neonfärgade rutnät, kromatisk aberration och VHS-scanline-effekter, med ett [retroobjekt] i förgrunden”

29. ”En resaffisch i art déco-stil från 1920-talet, med en stiliserad [landmärken] med djärva geometriska former, metalliska gulddetaljer och kontrastrika färgblockeringar”

30. ”En restauranginredning från 1950-talet, fotograferad i Kodachrome-färgskala, med mjuka halvtontexturer, varm glödlampsbelysning och vintageinredning.”

Optiska illusioner och häpnadsväckande bilder

31. ”En arkitektonisk rendering av en Penrose-trappa, konstruerad med omöjlig geometri i Escher-stil, sömlösa paradoxala övergångar och hyperrealistisk texturmappning”

32. ”Ett kalejdoskopiskt fraktalt konstverk, genererat med hjälp av Mandelbrot-ekvationer, upprepande spegelsymmetri och intensiva färgövergångar.”

33. ”En flytande levitationsillusion med [objekt, t.ex. ”snöflingor”], manipulerad genom realistisk fysiksimulering, exakt gjutna mjuka skuggor och forcerad perspektivkomposition”

via Stable Diffusion

Matkonst och kulinarisk visualisering

34. ”En hyperdetaljerad makrobild av en [rätt], tagen med mjukt diffust ljus, kondensdetaljer och kort skärpedjup för att framhäva texturen.”

35. ”En handmålad, illustrerad receptbokssida som visar [rätt], med hjälp av skissmetoder med bläck och akvarell, åldrat papper och varma rustika toner”

36. ”En mycket detaljerad, realistisk målning av en kock som elegant anrättar en gourmeträtt. Kocken har ett realistiskt skuggat, perfekt ansikte, fångat i en medellång bild. Mjuk belysning framhäver matens rika texturer, medan dynamisk belysning ger scenen djup och värme, vilket gör rätten oemotståndligt aptitlig.”

Skapa dina Stable Diffusion-prompts

Att skapa rätt prompt handlar om att kommunicera effektivt med AI-verktyget. Här är vad vi menar 👇

Steg 1: Börja med en tydlig vision

Innan du börjar skriva, ta en paus för att visualisera ditt mål. Ju tydligare din idé är, desto lättare blir det att strukturera en stark prompt.

För att komma igång, svara på dessa frågor: Vad är huvudmotivet i bilden? (En person, ett föremål, en detaljerad scen?)

Vilken konstnärlig stil ska bilden följa? (Målning, digital konst, 3D-rendering, skarp fokus filmisk bild?)

Vilken stämning och atmosfär vill du förmedla? (Mörk och dyster, varm och inbjudande, kuslig och surrealistisk?)

Vilket färgschema passar bäst för din vision? (Levande neonfärger, monokromt, pastellfärger?)

Steg 2: Definiera konststilen

Olika konststilar ger din bild en distinkt karaktär.

Se därför till att specificera vad du vill ha. Nämn till exempel: Medium: Är det en digital målning, en skiss eller en 3D-rendering? En hyperrealistisk rendering, en tecknad skiss eller en vintageoljemålning?

Genre: Föredrar du realism, impressionism eller abstrakt? En sci-fi-cyberpunk-stadsbild, ett drömmande akvarelllandskap eller en mörk fantasyillustration?

Influenser: Finns det några särskilda konstnärer eller rörelser som inspirerar dig?

Om du är osäker kan du experimentera genom att lägga till olika stilar och se hur AI tolkar dem.

Steg 3: Beskriv motivet, ange komposition och kamerainställningar

Var så specifik som möjligt när du beskriver motivet. Att lägga till detaljer som poser, accessoarer, bakgrundselement och texturer gör stor skillnad.

📌 Exempel: Istället för att säga ”en hund i en park”, prova ”Ett närbildsporträtt av en fluffig golden retriever som sitter i en solbelyst park, med tungan ut, bär en röd bandana, omgiven av höstlöv, fotograferad med kort skärpedjup.”

Resultatet vi fick för prompt 1 👇

Resultatet vi fick för prompt 2 👇

Se och känn skillnaden själv. Och för att uppnå så precisa bilder som dessa, glöm inte att inkludera kompositionsdetaljer som:

Perspektiv: Första person-vy, flygfoto, vidvinkel, närbildsporträtt

Belysning: Mjuk och diffus, neonbelysning, studiobelysning, gyllene timme, dramatisk chiaroscuro

Komposition: Centrerad komposition, tredjedelsregeln, filmisk komposition

Steg 3: Använd ritningar för uppmaningar

Den prompt du anger kommer endast att producera en exakt bild om du följer en specifik blueprint. Här är en struktur du bör följa 👇

[Ämne] + [Åtgärd/Pose] + [Miljö] + [Konststil] + [Belysning/Färg]

Kom ihåg att AI-genererad konst inte alltid blir perfekt vid första försöket. Testa olika varianter, justera beskrivningarna, lägg till negativa uppmaningar och förfina dem tills du får önskat resultat.

Och om du inte vill skapa uppmaningar från grunden varje gång kan du spara och använda AI-uppmaningsmallar för att effektivisera din kreativa process utan att kompromissa med kvaliteten.

Istället för att kämpa med att skriva den ”perfekta” prompten, använd avancerade AI-verktyg för designers som hjälper dig att skriva en, särskilt om du inte är expert på prompt engineering.

Så här fungerar det:

📝 Du ber AI om en prompt:”Kan du generera en detaljerad AI-bildprompt för en filmisk bild av en grupp professionella som diskuterar under ett kundmöte med New Yorks silhuett synlig i bakgrunden?”

🎯 AI genererar en strukturerad prompt:”Skapa en filmisk bild som fångar en grupp professionella som deltar i en livlig diskussion under ett kundmöte. Miljön är ett modernt, elegant konferensrum med stora glasfönster. New Yorks silhuett syns tydligt i bakgrunden, med ikoniska skyskrapor som Empire State Building och One World Trade Center. Rummet är fyllt av naturligt ljus som kastar mjuka skuggor och reflektioner på det polerade träbordet.”

Använd ClickUp Brain för att skapa och förfina anpassade uppmaningar.

Nu behöver du inte längre manuellt finjustera din prompt, utan kan bara kopiera denna AI-genererade version för att få en högkvalitativ, anpassad bild på några sekunder.

