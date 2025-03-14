Buildertrend vs Procore: Vilket bygghanteringsverktyg är bäst?

Att hantera byggprojekt utan rätt programvara känns som att bygga en skyskrapa med en verktygslåda där hälften av verktygen saknas. Det är där plattformar som Buildertrend och Procore, som syftar till att förbättra effektiviteten, kommunikationen och projektets synlighet inom byggbranschen, kommer in i bilden.

Även om båda är branschledande har många yrkesverksamma svårt att välja mellan de två. I den här bloggen utforskar vi de olika funktionerna och fördelarna med Buildertrend och Procore, samtidigt som vi tar upp perspektivet att de kanske inte helt tillgodoser de unika utmaningar som lokala eller specialiserade byggteam står inför.

Vi presenterar ClickUp, en lösning som är utformad för att möta de dagliga kraven i dina projekt. Upptäck varför ClickUp kan vara den solida grund som dina byggprojekt behöver. 🚀

Vad är Buildertrend?

Buildertrend är ett molnbaserat bygghanteringsprogram som är skräddarsytt för bostadsbyggare, renoverare och specialiserade entreprenörer. Dess huvudsakliga syfte är att förenkla komplexa arbetsflöden och förbättra kommunikationen mellan team, kunder och underleverantörer.

I grund och botten samlar plattformen verktyg för byggprojektledning, ekonomisk uppföljning och kundrelationer på en och samma plattform.

En av Buildertrends mest framstående funktioner är dess schemaläggningsverktyg, som gör det möjligt för entreprenörer att skapa exakta tidsplaner, göra justeringar och se till att inga jobb överlappar varandra. Verktyg för ekonomisk uppföljning ger detaljerad insikt i budgetar och utgifter, vilket hjälper företag att fatta välgrundade beslut och skydda vinstmarginalerna.

Buildertrend-funktioner

Buildertrend erbjuder verktyg som förenklar bygghanteringen, från projektplanering till ekonomisk uppföljning och kundkommunikation. Låt oss titta på dess funktioner och hur de kan hjälpa dig att hålla ordning, spara tid och leverera:

Buildertrends projektledningsfunktioner gör det möjligt för dig att hantera varje detalj i dina projekt på ett och samma ställe. Verktyg som schemaläggning gör att du kan planera och justera exakta tidsplaner i realtid, medan dagliga loggar håller dig informerad om framsteg och förhållanden på plats.

Buildertrend kopplar också samman ditt team, dina kunder och underleverantörer genom sina kommunikationshanteringsfunktioner. Plattformen erbjuder ett centraliserat chattverktyg för snabbmeddelanden, en kundportal för projektuppdateringar i realtid och fillagring för att hålla alla dokument organiserade och tillgängliga.

Med Buildertrends programvara för hantering av byggprojekt kan projektledare:

Skapa dagliga loggar för att spåra projektuppdateringar, väderförhållanden och foton.

Använd elektroniska signaturer för att förenkla godkännanden av ändringsorder.

Hantera garantier effektivt och ge dina kunder trygghet efter projektets slutförande.

Håll kunderna uppdaterade med en personlig instrumentpanel där de kan se framsteg, skicka meddelanden och underteckna kontrakt elektroniskt.

🔎 Visste du att? Marknaden för byggprogramvara kommer att uppgå till 21,04 miljarder dollar år 2032. Detta återspeglar entreprenörers och byggföretags snabba införande av digitala verktyg för att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra projektresultaten. 📈

2. Ekonomisk förvaltning

Buildertrend tillhandahåller finansiella verktyg för att hantera budgetar och kassaflöde. Från att skapa detaljerade kostnadsberäkningar till att hantera anbud och inköpsorder säkerställer plattformen att alla finansiella aspekter av dina projekt hanteras korrekt. Verktyg som takeoff förenklar materialberäkningar, medan onlinebetalningsalternativ påskyndar transaktioner.

Budgetuppföljningssystemet jämför beräknade och faktiska kostnader, vilket ger dig fullständig insyn i projektets ekonomiska resultat. Med Buildertrends verktyg för ekonomisk förvaltning:

Effektivisera din anbudsprocess genom att skapa, skicka och spåra anbudsförfrågningar.

Skapa professionella kostnadsberäkningar med hjälp av färdiga mallar för byggbudgetar och kostnadskataloger.

Generera exakta materialbehov och kostnader med hjälp av beräkningsverktyg.

Jämför budgetar med faktiska kostnader i realtid för att fatta välgrundade beslut och förbättra lönsamheten.

💡 Proffstips: Använd molnbaserade verktyg för att minska driftskostnaderna och förbättra samarbetet. Genom att övergå till molnlösningar slipper teamen dyra servrar och kan komma åt projektinformation var som helst, vilket säkerställer projektets transparens. 🛠️

3. Material-/resurshantering

Buildertrends verktyg för materialhantering effektiviserar inköp och ger tillgång till exklusiva rabatter och återbäringar från ledande varumärken. Plattformen gör det möjligt för byggare att hantera alla materialkostnader på ett ställe, vilket bidrar till att öka vinstmarginalerna och förbättra inköpsbesluten.

Leverantörer drar nytta av synligheten för tusentals entreprenörer, vilket skapar en direkt koppling till potentiella kunder. Genom att utnyttja Buildertrends verktyg förbättrar du byggnadseffektiviteten, hanterar materialkostnaderna och säkerställer bättre avtal för att stödja dina projekt.

Få tillgång till exklusiva rabatter och återbäringar genom etablerade varumärkessamarbeten.

Centralisera materialinköp för att spara tid och minska manuell spårning.

Få exakta realtidsdata om materialkostnader för att fatta smartare inköpsbeslut.

Marknadsför ditt varumärke och sälj produkter till ett stort nätverk av byggare och entreprenörer.

Buildertrends priser

Essential: 499 $/månad

Avancerad: 799 $/månad

Komplett: 1099 $/månad

➡️ Läs mer: Hur man hittar och behåller kunder för byggbranschen

Vad är Procore?

Procore är en allt-i-ett-plattform för bygghantering som är utformad för att förbättra effektiviteten, samarbetet och beslutsfattandet i alla faser av byggprojekt.

Procore är utvecklat för att hantera komplexiteten i civila och infrastrukturella projekt och kombinerar verktyg för projektplanering, ekonomisk uppföljning, kvalitetshantering och kommunikation i en enhetlig plattform.

Procore betjänar en rad olika branscher, inklusive tungt anläggningsarbete, transport, allmännyttiga tjänster, flyg och marin konstruktion. Genom att erbjuda realtidsdata, automatisering och smidig kommunikation kan entreprenörer hålla sig till tidsplanen, minska riskerna och leverera högkvalitativa resultat samtidigt som de skyddar sina vinstmarginaler.

Procore-funktioner

Procore erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som täcker alla faser i byggprocessen. Från planering före byggstart till projektgenomförande och ekonomisk uppföljning – låt oss titta på Procore:s funktioner:

1. Projektledningsprogram

Procore förenklar projektgenomförandet genom att centralisera alla aktiviteter, dokument och kommunikation. Dess verktyg hjälper dig att hantera budgetar, upprätthålla kvalitets- och säkerhetsstandarder och spåra designuppdateringar i realtid.

Procore:s verktyg för förberedande byggarbete samlar planering, anbudsgivning och kostnadsberäkning i en enda lösning, vilket möjliggör precision och effektivitet i projektförberedelserna. Integrering av anbudshantering, mängdberäkningar och kostnadsberäkningsverktyg minskar manuella arbetsflöden och förenklar övergången från planering till genomförande.

Plattformen ger fältteam tillgång till uppdaterade ritningar och BIM-modeller, vilket säkerställer noggrann samordning och minimerar omarbetningar:

Övervaka budgetar och finansiell hälsa i realtid

Säkerställ enhetliga kvalitets- och säkerhetsprocesser i alla projekt

Anslut fältteam till de senaste designdokumenten och BIM-modellerna

Skapa och hantera anbudspaket, jämför förslag och omvandla anbud till underleverantörskontrakt på ett smidigt sätt.

Gör noggranna beräkningar och uppskattningar för att förbättra hastigheten och noggrannheten i anbudsprocessen.

➡️ Läs mer: Vanliga metoder för leverans av byggprojekt för arkitekter

2. Ekonomisk förvaltning

Procore:s lösning för ekonomisk förvaltning garanterar transparens och kontroll över projektkostnaderna. Genom att integrera kostnadsberäkning, budgetering och fakturering med realtidsdata från fältet får du en exakt bild av det ekonomiska resultatet.

Verktyg som fakturahantering och kostnadsprognoser gör det möjligt för dig att dokumentera förändringar, spåra utgifter och skydda vinstmarginalerna i byggbranschen. Med Procore:s verktyg för ekonomisk hantering:

Spåra budgetar och kostnader i realtid för att undvika ekonomiska överraskningar.

Integrera projektledningsprogramvaran med ditt redovisningssystem för smidiga arbetsflöden.

Effektivisera betalningsprocesserna med automatiserad fakturauppföljning och checklistor för efterlevnad.

Skapa omfattande finansiella rapporter som stöd för strategiska beslut.

🧠 Kul fakta: En rapport från McKinsey från 2023 uppskattade att Gen AI och andra AI-verktyg kommer att frigöra ett värde på upp till 18 miljarder dollar för husbyggare, vilket motsvarar nästan 10 % av byggbranschens intäkter.

3. Resurshantering

Procores resurshanteringsverktyg optimerar fördelningen av personal och utrustning, vilket säkerställer att dina projekt förblir effektiva och lönsamma. Plattformen centraliserar schemaläggningen och ger insikt i personalens tillgänglighet, kompetens och närhet till arbetsplatserna.

Det hjälper dig att spåra produktivitet och utrustningsanvändning i realtid, vilket gör det enklare att hantera resurser effektivt. Med Procore:s resurshanteringsverktyg:

Tilldela rätt personer till rätt uppgifter baserat på kompetens och plats.

Spåra produktiviteten för arbetskraft och utrustning för att hålla dig inom tidsplanen och budgeten.

Prognosera resursbehov för att förbättra planeringen och förhindra brister

Centralisera kommunikation och schemaläggning för smidigt teamsamarbete

Procore-priser

Anpassade priser

💡 Proffstips: Procore har omfattande funktioner som passar stora projekt, men dess höga kostnad och svåra inlärningskurva kan ibland överväldiga mindre team. Därför är det viktigt att utforska alternativ till Procore för att hitta en mer prisvärd, flexibel och användarvänlig lösning.

Buildertrend vs. Procore: Jämförelse av funktioner

När du utvärderar Buildertrend och Procore beror beslutet på dina byggprojekters specifika behov och omfattning. Låt oss jämföra deras viktigaste funktioner och undersöka vilket verktyg som passar bäst för olika scenarier.

Funktion nr 1: Projektgenomförande och projektledning

Buildertrend fungerar bäst för bostadsentreprenörer och mindre team och erbjuder enkla verktyg som schemaläggning i realtid och dagliga loggar. Dessutom är det starkt inom kundkommunikation och idealiskt för kundorienterade projekt.

Procore är utmärkt för hantering av stora, komplexa projekt inom tung anläggnings- och infrastrukturindustrin. Dess avancerade funktioner, inklusive BIM-integration och realtidssamarbete, hanterar effektivt komplicerade arbetsflöden.

🏆 Vinnare: Buildertrend passar mindre verksamheter, medan Procore är bättre för stora, mångfacetterade projekt.

Funktion nr 2: Ekonomisk förvaltning

Buildertrends enkla gränssnitt är utmärkt för att hantera budgetar, anbud och betalningar för små till medelstora företag. Funktioner som start och onlinebetalningar ökar effektiviteten.

Procore utmärker sig med avancerad kostnadsuppföljning, integration av fältdata i realtid och robust prognostisering, vilket gör det idealiskt för större projekt med komplexa ekonomiska behov.

🏆 Vinnare: Procore för sofistikerad ekonomihantering; Buildertrend för enklare, kostnadsbesparande verksamhet.

Funktion nr 3: Resurs- och materialhantering

Buildertrend förenklar materialhanteringen för små och medelstora entreprenörer och erbjuder exklusiva rabatter och effektiv leverantörshantering.

Procore erbjuder en bredare uppsättning verktyg, inklusive spårning av personal och utrustning, vilket säkerställer resursoptimering i realtid för storskaliga projekt.

🏆 Vinnare: Procore är utmärkt för omfattande resurshantering, medan Buildertrend är lämpligt för kostnadsfokuserad materialspårning.

📚 Läs också: Lär dig hur ett robust CRM-system för byggbranschen hjälper dig att hantera kunder, leads och projekt smidigt och effektivt.

Buildertrend vs. Procore på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad användarna tycker om Buildertrend och Procore. I olika subreddits och kommentartrådar betonade många användare att lämpligheten varierar beroende på projektets typ och storlek.

De flesta Redditors är överens om att Buildertrend passar bättre för småskaliga projekt, och u/mariaclaraa1 säger:

BuilderTrend erbjuder stort värde för små och medelstora företag, men kanske inte uppfyller behoven hos större företag som hanterar mer komplexa projekt.

BuilderTrend erbjuder stort värde för små och medelstora företag, men kanske inte uppfyller behoven hos större företag som hanterar mer komplexa projekt.

För större, komplexa kommersiella projekt är Procore det bästa valet tack vare dess avancerade funktioner. Vissa användare varnar dock för Procore:s prismodell för mindre projekt. Reddit-användaren u/hello_world45 säger:

Procore är överdimensionerat för mindre jobb, och deras intäktsbaserade prissättning är orimlig för små entreprenörer.

Procore är överdimensionerat för mindre jobb, och deras intäktsbaserade prissättning är orimlig för små entreprenörer.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Buildertrend och Procore

ClickUp är en app för allt som rör arbete, utformad för att centralisera och förenkla hanteringen av byggprojekt. Med verktyg för uppgiftshantering, tidrapportering, samarbete, rapportering och stark datasäkerhet hjälper ClickUp byggteam att samla in data och planera, genomföra och leverera projekt på ett effektivt sätt.

Oavsett om det gäller att hantera tidsplaner, följa upp budgetar eller samarbeta kring design, samlar ClickUp alla projektfaser på en enhetlig plattform för att säkerställa att teamen är samordnade och att projekten håller sig inom tidsramen och budgeten.

ClickUps fördel nr 1: Omfattande bygghantering

Visualisera och kontrollera alla aspekter av dina byggprojekt i ClickUps plattform för bygghantering

ClickUp Construction Project Management Software hjälper till att hantera alla aspekter av ett byggprojekt, från schemaläggning av uppgifter till övervakning av entreprenörers prestationer. Plattformens flexibilitet gör det möjligt för team att växla mellan flera vyer, som Gantt-diagram och Kanban-tavlor, för att visualisera och justera arbetsflöden utan ansträngning.

Inbyggd automatisering eliminerar repetitiva manuella uppgifter, så att teamen kan fokusera på att leverera kvalitetsarbete och samtidigt hålla deadlines. Med ClickUp kan du:

Hantera scheman, uppgifter och resurser med över 15 anpassningsbara vyer, inklusive kalender, lista och tidslinje.

Tilldela uppgifter, ställ in beroenden och övervaka framstegen i realtid.

Automatisera repetitiva arbetsflöden, såsom uppgiftsfördelning och godkännanden.

Spåra tiden för teamen med detaljerade rapporter om resursfördelning och fakturerbara timmar.

🎁 Bonus: Optimera din anbudsprocess med ClickUps mallar för byggnadsanbud. Skapa professionella offerter, spåra godkännanden och vinn projekt snabbare – allt på ett och samma ställe!

ClickUps fördel nr 2: Färdiga mallar för byggbranschen

Få en gratis mall Effektivisera planering och genomförande med anpassningsbara ClickUp-mallar för byggbranschen.

ClickUp erbjuder färdiga mallar för byggledning, vilket gör det enkelt att effektivisera din process från försäljning till projektets slutförande. Med ClickUp Construction Template kan du hantera scheman, samordna resurser och följa framstegen med minimal installation. Anpassningsbara vyer och fält gör det möjligt för teamen att anpassa mallarna efter varje projekts behov.

Planera byggtidslinjer med hjälp av Gantt-diagram och kalender i ClickUp.

Organisera arbetsflöden med listor och dra-och-släpp-kanbantavlor.

Spåra budgetar, milstolpar och mål med ClickUp Custom Fields.

Samarbeta kring byggspecifikationer med Docs, som erbjuder avancerad formatering och uppdateringar i realtid.

🎁 Bonus: Ingen vill slita med onödigt extraarbete. Det är därför många byggproffs vänder sig till ClickUps färdiga mallar för byggledning. Dessa mallar förenklar projektplaneringen, håller koll på milstolpar och håller ordning på ditt team – allt på ett och samma ställe!

ClickUps fördel nr 3: Dashboards, insikter och anpassade vyer

Spåra framsteg och hantera resurser enkelt med ClickUp Dashboards i realtid

ClickUp Dashboards erbjuder en anpassningsbar, övergripande översikt över ditt projekts framsteg. Dessa instrumentpaneler gör det möjligt för team att spåra resursanvändning, övervaka slutförda uppgifter och visualisera projektdata med hjälp av diagram och grafer.

AI-drivna insikter ger omedelbara svar på komplexa frågor, vilket hjälper teamen att identifiera flaskhalsar och förbättra effektiviteten.

Anpassa ditt arbetssätt med över 15 ClickUp-vyer – skräddarsydda för varje projekt och team

Dessutom kan du med ClickUp Views anpassa hur du visualiserar och hanterar dina arbetsflöden. Dess över 15 vyer, som tidslinje, karta och ruta, gör det enkelt att anpassa programmet efter ditt projekts eller teams behov. Med dessa funktioner:

Övervaka teamets arbetsbelastning för att förhindra utbrändhet eller underutnyttjande.

Spåra tid och fakturerbara timmar med ClickUps tidsregistreringsfunktioner

Använd kundportaler för uppdateringar i realtid och samarbete med intressenter.

Brainstorma idéer och skissa processer visuellt med hjälp av ClickUp Mind Maps.

Kartvy för hantering av platsbaserade arbetsflöden, såsom arbetsplatser och leveranser.

Här är vad Giuliano Peressini, CTO (Chief Technical Officer) på byggföretaget Casagrande, hade att säga om att använda ClickUp:

ClickUp är alltid ett mycket bra val när information måste delas mellan flera personer samtidigt och när olika team arbetar med samma ämne från olika perspektiv.

ClickUp är alltid ett mycket bra val när information måste delas mellan flera personer samtidigt och när olika team arbetar med samma ämne från olika perspektiv.

Proffstips: Spåra produktiviteten för arbetskraft och utrustning för att undvika överkonsumtion. Realtidsövervakning av personal och utrustningsanvändning säkerställer att teamen håller sig inom tidsplanen och budgeten, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten. ⏱️

ClickUps fördel nr 4: Projektlednings- och samarbetsfunktioner

Samarbeta smidigt med ClickUp Docs, Whiteboards och AI-drivna insikter för smartare arbetsflöden

ClickUp revolutionerar samarbetet med funktioner som förenar team, både på kontoret och på plats. ClickUp Docs möjliggör smidig kommunikation och dokumentation, från projektförslag till dagliga loggar.

Å andra sidan förbättrar den AI-drivna ClickUp Brain arbetsflöden genom att generera deluppgifter, sammanfatta kommentartrådar och erbjuda praktiska insikter, vilket hjälper team att arbeta smartare och snabbare.

Samarbeta med projektdokumentation med redigering i realtid i Docs.

Förvandla idéer till genomförbara uppgifter direkt från ClickUp Whiteboards

Använd den inbyggda chatten för att tagga teammedlemmar, dela uppdateringar och länka uppgifter.

Skapa projektsammanfattningar, deluppgifter och statusuppdateringar.

📚 Läs också: Lär dig hur AI revolutionerar arbetsflödena inom byggbranschen och ökar projektens effektivitet.

Bygg smartare, inte hårdare med ClickUp

Att välja rätt bygghanteringsprogram handlar inte bara om funktioner – det handlar om att hitta ett verktyg som anpassar sig efter dina unika arbetsflöden. Buildertrend är utmärkt för att förenkla behov inom bostadsbyggande och renovering, medan Procore dominerar stora, komplexa projekt. Men tänk om det fanns en lösning som erbjöd den perfekta balansen mellan enkelhet och kraft för alla typer av projekt?

Upptäck ClickUp: den kompletta appen för arbete som omdefinierar byggledning. Med verktyg för schemaläggning, ekonomisk uppföljning och samarbete förändrar den hur team planerar, kommunicerar och genomför projekt. Dessutom säkerställer funktioner som anpassningsbara mallar, instrumentpaneler och AI-drivna insikter effektivitet i varje steg.

Börja hantera byggprojekt på ett smartare sätt genom att komma igång med ClickUp idag och upplev ett bättre sätt att bygga. 🚀