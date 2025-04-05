En titt på kalendern och den är fullspäckad. Möten, deadlines och ett dussin saker som du lovade att du skulle hinna med förra veckan.

Du har den bästa appen för att-göra-listor, ett snyggt kalenderverktyg och en annan app som påminner dig om att ta pauser – men på något sätt känns ditt produktivitetssystem mer jobb än det faktiska arbetet. Du växlar hela tiden mellan olika flikar och tappar samtidigt bort sammanhanget.

Att hantera arbetet effektivt handlar inte bara om att ha oändligt många verktyg – det handlar om att ha ett rätt verktyg som gör jobbet, och gör det bra.

I det här blogginlägget jämför vi två trotjänare, ClickUp och Reclaim AI, för att hjälpa dig avgöra vilket som passar bäst för ditt arbetsflöde. 🎯

⏰ 60 sekunders sammanfattning ClickUp och Reclaim AI – två kraftfulla produktivitetsverktyg – tillgodoser olika behov, från projektledning till smart schemaläggning. Här är de viktigaste jämförelserna:

En funktionöversikt för både ClickUp och Reclaim AI: Omfattande uppgiftshantering: ClickUp hjälper dig att skapa, tilldela och spåra uppgifter med anpassningsbara arbetsflöden Samarbete i realtid: ClickUp erbjuder dokument, chatt och whiteboards för att hålla teamen sammankopplade Smart schemaläggning: Reclaim AI hittar automatiskt den bästa tiden för möten och uppgifter; det skyddar också fokuseringstiden och optimerar din kalender för produktivitet ClickUp Brain , en AI-driven assistent som hjälper till att generera innehåll, sammanfatta uppdateringar och automatisera arbetsflöden

Vad är ClickUp?

Centralisera projekt- och uppgiftshantering, samarbete och dokumentation med ClickUp.

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. Våra projekt, dokumentation och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket minskar produktiviteten.

ClickUp, den kompletta appen för arbete löser detta genom att kombinera projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Du kan skapa, tilldela och spåra uppgifter med anpassade statusar, prioriteringar och beroenden, vilket säkerställer tydlig ansvarighet. Detta gör det enkelt att dela upp projekt i hanterbara steg och säkerställa ansvarighet.

ClickUp-funktioner

ClickUp är utformat för att anpassas efter ditt arbetssätt. Från att hantera uppgifter och följa upp mål till att samarbeta med ditt team – det erbjuder många funktioner som hjälper dig att hålla ordning på allt på ett och samma ställe.

Låt oss titta på dess viktigaste funktioner och hur de kan göra ditt arbetsflöde mer effektivt. 🧰

Funktion nr 1: ClickUp Brain

Be ClickUp Brain att söka och sammanfatta dokument eller uppgifter.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som är inbyggd i ditt arbetsflöde. Istället för att slösa tid på att söka efter dokument, manuellt uppdatera framstegsrapporter eller jonglera med flera verktyg, kan du lita på Brain för att koppla samman uppgifter, dokument och teamkunskap i realtid.

Det är uppdelat i tre huvudfunktioner:

AI Knowledge Manager fungerar som ett smart sökverktyg som omedelbart hämtar relevanta projektdetaljer, filer och uppdateringar utan att du behöver söka igenom flera mappar 📃

Trött på repetitiva uppgifter? AI Project Manager sköter rutinuppgifter som statusuppdateringar och framstegsrapporter, så att alla är på samma sida utan att behöva ständigt kolla läget 📊

För innehållstunga roller hjälper AI Writer for Work till med att utforma och förfina e-postmeddelanden, rapporter och annan skriftlig kommunikation, vilket sparar tid och förbättrar tydligheten 📝

Anta att du är marknadschef och förbereder dig för en kampanjlansering. Du ber ClickUp Brain om en projektsammanfattning, och inom några sekunder samlar den in viktiga deadlines, uppgifter och hinder.

Behöver du ett kampanjförslag? AI Writer skapar ett utkast baserat på tidigare rapporter, vilket sparar tid åt dig. Med allt samlat på ett ställe kan du fokusera på genomförandet istället för administrativt arbete.

🔍 Visste du att? Benjamin Franklin var en tidig förespråkare för strukturerade tekniker för tidshantering – han skapade till och med ett dagligt schema som innehöll block för ”moralisk perfektion” och ställde sig själv frågan: ”Vad ska jag göra för gott idag?”

Funktion nr 2: ClickUp Time Tracking

Mät var och hur ditt team spenderar sin tid med ClickUp Time Tracking.

Tidsplanering i ClickUp hjälper dig att hålla ordning, följa framsteg och utnyttja din arbetstid på bästa sätt. Med inbyggd tidsspårning, uppskattad tidsfördelning och flera schemaläggningsvyer säkerställer det att projekten håller sig på rätt spår utan krångel med manuell planering.

Du kan hantera deadlines, spåra fakturerbara timmar och balansera arbetsbelastningen, allt med detta flexibla system som är utformat för att passa olika arbetsstilar.

Till exempel kan en teamledare som hanterar ett distribuerat team över flera tidszoner använda ClickUp Time Tracking för att säkerställa att uppgifterna fördelas jämnt. En snabb blick visar vem som är överbelastad, vilket gör det enkelt att omfördela uppgifter med ett enkelt dra-och-släpp.

🔍 Visste du att? Den beräknade omsättningen på marknaden för produktivitetsprogramvara uppskattas nå 81,17 miljarder dollar år 2025. Den förväntas också uppvisa en årlig tillväxttakt på 2,21 % mellan 2025 och 2029, vilket resulterar i en marknadsvolym på 88,59 miljarder dollar år 2029.

Funktion nr 3: ClickUp-kalender

ClickUp erbjuder en AI-driven kalender som anpassar sig efter dina prioriteringar. Med hjälp av AI planerar den det perfekta schemat baserat på dina uppgifter, händelser och mål. Oavsett om du använder webbversionen eller mobilappen kan du enkelt se alla dina uppgifter, möten och möten i ett smidigt gränssnitt.

Utnyttja kraften i AI för att underlätta din schemaläggning med ClickUp Calendar.

✅ Med ClickUp-kalendern:

”Jag vet vad som måste göras idag. ”

”Jag har tillräckligt med tid för att göra mitt jobb!”

”Mitt arbete schemaläggs automatiskt!”

Funktion nr 4: ClickUp-mallar

Få en gratis mall ClickUps mall för medarbetarschema är utformad för att hjälpa dig hantera medarbetarnas scheman, arbetsbelastning och mycket mer.

ClickUps mall för medarbetarnas scheman ger dig rätt verktyg för att planera arbetsscheman och prioritera uppgifter. Den hjälper chefer att tilldela arbetspass baserat på tillgänglighet, spåra ledighetsansökningar och till och med säkerställa efterlevnad av arbetslagstiftningen – allt på ett och samma ställe.

Anställda vet alltid när de är schemalagda och chefer kan upptäcka konflikter innan de orsakar problem.

Dessutom låter ClickUp Schedule Blocking Template dig planera scheman snabbt och noggrant, förstå uppgiftsberoenden och organisera uppgiftsblock intuitivt för att hjälpa dig att arbeta snabbare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

📮 ClickUp Insight: 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, men varje avbrott kostar upp till 23 minuters koncentrationstid, vilket skapar en produktivitetsparadox. Dessutom förlitar sig 83 % av kunskapsarbetarna främst på e-post och chatt för teamkommunikation, vilket sprider viktig information över olika kanaler. ClickUp löser detta genom att samla konversationer, uppgifter och dokument på ett ställe, vilket minskar behovet av att växla mellan olika sammanhang och gör det lättare att hålla fokus samtidigt som kommunikationen förblir tydlig och organiserad.

Vad är Reclaim AI?

via Reclaim AI

Reclaim AI är en AI-driven schemaläggningsapp som integreras med befintliga kalendrar som Google Kalender för att optimera tidsfördelningen för individer och team.

Verktyget planerar automatiskt möten, uppgifter, vanor och pauser – och anpassar sig i realtid när prioriteringarna förändras. Dess AI-drivna schemaläggning lär sig användarnas preferenser och prioriteringar för att hitta den bästa tiden för viktiga uppgifter och möten.

Dessutom integreras det med andra projektledningsverktyg och synkroniserar automatiskt uppgifter med användarens kalender. Reclaim AI hjälper också till att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv genom att reservera tid för personliga aktiviteter – träning, lunchpaus eller koncentrerat arbete.

⚙️ Bonus: Lär dig hur du skapar ett veckoschema som balanserar produktivitet, prioriteringar och personlig tid så att du kan få mer gjort utan att känna dig överväldigad.

Reclaim AI-funktioner

Reclaim AI kan vara ett bra val om din kalender är ständigt fullbokad och du kämpar för att hitta tid för koncentrerat arbete. Det schemalägger automatiskt uppgifter runt dina befintliga möten, vilket hjälper dig att hålla koll på prioriteringarna utan att överbelasta din dag.

Här är vad Reclaim AI har att erbjuda. 👇

Funktion nr 1: Smarta möten

via Reclaim AI

Det kan vara frustrerande att planera möten över olika tidszoner och fullspäckade kalendrar. Reclaim AI:s Smart Meetings hittar automatiskt den bästa tiden för ditt team, från en snabb avstämning till en längre teamdiskussion.

Det tar hänsyn till tillgänglighet, preferenser och potentiella konflikter, och justerar även för tidszoner. Smart Meetings minskar oändliga e-posttrådar och ser till att möten passar in i din dag.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI-schemaläggningssystem förväntas växa med en CAGR-värde på 13,5 % från 2022 till 2027. Dessutom har användningen av AI i företag ökat med 270 % under de senaste fyra åren.

Funktion nr 2: Schemaläggning av vanor

via Reclaim AI

Det kan vara svårt att få in regelbundna aktiviteter som träning eller läsning i en fullspäckad kalender. Reclaim AI:s funktion Habit Scheduling analyserar din kalender och avsätter automatiskt tid för dessa rutiner, med justeringar efterhand som din kalender förändras.

Inledningsvis visas dessa vaneblockeringar som "Ledigt" för att hålla din kalender flexibel, men när din dag fylls upp ändrar Reclaim dem till "Upptagen" för att skydda den tiden från att bokas upp.

🧠 Kul fakta: Världens första digitala kalender, Lotus Organizer, släpptes 1992 och banade väg för moderna schemaläggningsverktyg.

Funktion nr 3: Fokuseringstid och automatiserad buffertid

Distraktioner kan påverka produktiviteten negativt, vilket gör det viktigt att kunna arbeta utan avbrott. Med Reclaim AI kan du skapa ”fokusperioder” som reserverar tid för koncentrerat arbete.

Dessa block planeras på ett intelligent sätt utifrån dina befintliga åtaganden och kan anpassas om din kalender blir för fullbokad med möten, så att du alltid har tid avsatt för koncentrerade uppgifter.

Dessutom infogar det automatiskt buffertid mellan dina möten. Dessa fungerar som pauser som ger dig tid att varva ner, förbereda dig för kommande möten eller helt enkelt ta en kopp kaffe, vilket förbättrar din totala effektivitet och ditt välbefinnande. Det stöder också effektiv ledighetshantering.

🧠 Kul fakta: Ordet ”kalender” kommer från det latinska ordet calendae, som syftade på den första dagen i månaden då skulder skulle betalas – så kalendrar har stressat människor i århundraden.

Priser för Reclaim AI

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

📖 Läs också: Vi testade de bästa alternativen till Reclaim AI för projektplanering

ClickUp vs. Reclaim AI: Jämförelse av funktioner

Att välja rätt produktivitetsverktyg handlar om att hitta ett som passar ditt sätt att arbeta. Vissa behöver ett fullfjädrat projektledningssystem för att hålla koll på varje detalj, medan andra bara vill automatisera sin schemaläggning.

Att jämföra ClickUp och Reclaim AI är liknande. Det ena hjälper dig att organisera projekt, uppgifter och samarbete på ett ställe, medan det andra ser till att din kalender fungerar för dig.

Låt oss jämföra deras viktigaste funktioner för att hjälpa dig att bestämma dig! 🪢

Kriterier ClickUp Reclaim AI Primär funktion Omfattande projektledning och uppgiftsorganisation Automatiserad schemaläggning och kalenderoptimering Uppgiftshantering Erbjuder robusta verktyg som Gantt-diagram, Kanban-tavlor och anpassningsbara mallar för detaljerad projektuppföljning. Fokuserar på att integrera uppgifter från andra plattformar och schemalägga dem i din kalender. Schemaläggning och kalender Erbjuder avancerade kalendervyer och schemaläggningsfunktioner med ClickUp Brain. Använder AI för att fördela tid för uppgifter, möten och rutiner Samarbete Inkluderar chatt i appen, dokumentredigering i realtid och whiteboards för att underlätta teamkommunikationen. Förbättrar främst schemaläggningen för enskilda personer; mindre fokus på direkta samarbetsfunktioner. Integrationer Ansluter till över 1 000 appar från tredje part, inklusive Slack, Google Drive och Zoom. Synkroniseras med verktyg som Google Kalender, Asana, ClickUp och Jira för att importera uppgifter. AI-funktioner Använder AI för prioritering av uppgifter och övergripande automatisering av arbetsflödet. Utnyttjar AI-kalendrar för att optimera dina scheman specifikt Idealisk för Team och individer som söker en centraliserad plattform för hantering av projekt, uppgifter och kommunikation. Användare som vill automatisera sin schemaläggning och tidshantering

Funktion nr 1: Uppgiftshantering

ClickUp och Reclaim AI har olika tillvägagångssätt när det gäller tidshantering. Här är en jämförelse mellan dem.

ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-projektplattform. Den erbjuder en rad funktioner som hjälper dig att organisera dina uppgifter och samordna ditt team. Du kan skapa uppgifter med etiketter och taggar, ställa in dem så att de upprepas efter behov och dela upp dem med checklistor och beroenden. Dessutom säkerställer tilldelningen av uppgifter till flera teammedlemmar att alla känner till sina ansvarsområden.

Reclaim AI

Å andra sidan fokuserar Reclaim AI på schemaläggning. Även om det erbjuder grundläggande uppgiftshantering ligger dess verkliga styrka i att förbättra tidsplaneringen. Det synkroniseras faktiskt med projektledningsverktyg som ClickUp för att hämta uppgifter och projekt.

🏆 Vinnare: ClickUp för sina omfattande projektledningslösningar.

🔍 Visste du att? Flygbolagens schemaläggning är så komplex att små förseningar på ett flyg kan orsaka en kedjereaktion och störa scheman i en hel region.

Funktion nr 2: Tidshantering

Det är inte lätt att hitta rätt balans mellan möten, koncentrerat arbete och dagliga uppgifter. Både ClickUp och Reclaim AI erbjuder tidsplaneringsfunktioner som hjälper dig att vara produktiv, men de gör det på olika sätt. Här är en jämförelse mellan dem.

ClickUp

ClickUps inbyggda tidsspårning gör det enkelt att logga timmar och övervaka produktiviteten, så att allt är kopplat till dina uppgifter. För tidsblockering ger dess integrationer dig flexibiliteten att strukturera ditt schema precis som du vill.

Om du letar efter detaljerad tidrapportering vid sidan av ditt arbete är ClickUp rätt val för dig.

Reclaim AI

Reclaim AI, å andra sidan, är utvecklat för smart schemaläggning.

Det hittar automatiskt tid för dina uppgifter, möten och vanor baserat på prioritet och tillgänglighet – ingen manuell planering krävs. Reclaim AI hjälper dig om du vill att din kalender ska anpassas dynamiskt och se till att allt passar in.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Om du behöver exakt tidsspårning tillsammans med dina uppgifter ger ClickUp dig fullständig kontroll samtidigt som det integreras sömlöst med schemaläggningsverktyg. Om du däremot föredrar att AI hanterar din kalender och automatiserar schemaläggningen, välj Reclaim AI.

Teamarbetet flyter smidigare när kommunikation och samarbete sker på ett och samma ställe. Låt oss se hur ClickUp och Reclaim AI står sig i jämförelse.

ClickUp

ClickUp är skapat för teamarbete. Du kan tagga teammedlemmar i kommentarer, göra live-redigeringar i dokument, spåra ändringar direkt och få aviseringar om uppdateringar när de sker. Allt hålls synkroniserat, oavsett om du brainstormar eller hanterar projekt med ditt team.

Reclaim AI

Däremot integreras AI-verktyget för personligt bruk väl med delade kalendrar och verktyg som Google Kalender och Asana, vilket gör det utmärkt för att samordna scheman. Det erbjuder dock inte inbyggda utrymmen för diskussioner i realtid eller dokumentsamarbete.

🏆 Vinnare: Om realtidssamarbete är nödvändigt är ClickUp det självklara valet. Det håller teamen uppkopplade med liveuppdateringar, omnämnanden och delade arbetsytor, vilket gör det enklare att hålla sig uppdaterad.

🧠 Kul fakta: År 1582 innebar övergången till den gregorianska kalendern att människor i vissa länder gick och lade sig den 4 oktober och vaknade den 15 oktober – tio dagar försvann helt enkelt!

ClickUp och Reclaim AI på Reddit

Vi har utforskat funktionerna, jämfört verktygen och vägt för- och nackdelar – men vad tycker de faktiska användarna?

För att få en realistisk bild vände vi oss till Reddit, där produktivitetsentusiaster, projektledare och företagare delar med sig av sina ofiltrerade erfarenheter. Det finns inga specifika trådar som jämför verktygen, men här är vad Reddit-communityn har att säga om dessa produktivitetsverktyg. 💁

Många användare uppskattar ClickUps förmåga att koppla samman uppgiftshantering med samarbete och schemaläggning.

Jag har provat i stort sett alla seriösa kommersiella verktyg som finns. Det jag gillar med ClickUp är i princip det de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen anpassningsnivån för uppgiftshantering och kunskapsbasen är också ganska solid. De har nyligen släppt en enorm förbättring av chatten, så vi ersätter även Slack.

Jag har provat i stort sett alla seriösa kommersiella verktyg som finns. Det jag gillar med ClickUp är i princip det de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen graden av anpassning av uppgiftshanteringen och kunskapsbasen är också ganska gedigen. De har nyligen släppt en enorm förbättring av chatten, så vi ersätter även Slack.

En annan Reddit-användare säger:

Jag bytte från Asana till ClickUp för några månader sedan och är väldigt nöjd med det. Funktionerna och integrationerna med verktyg som Slack och Google Drive har varit till stor hjälp för mitt team.

Jag bytte från Asana till ClickUp för några månader sedan och är verkligen nöjd med det. Funktionerna och integrationerna med verktyg som Slack och Google Drive har varit till stor hjälp för mitt team.

Här är vad användarna hade att säga om Reclaim AI:

Igår stötte jag på ReclaimAI och det verkade vara den perfekta programvaran för mig, och den hade ett ganska bra gratisabonnemang. Jag försökte installera den i morse, lade till vanor, uppgifter och kalenderhändelser. Men det känns som att ReclaimAI aktivt motarbetar mig istället för att hjälpa mig. Jag hade en uppgift som jag uppskattade skulle ta 15 timmar och som måste vara klar före den 23 april (det vill säga om 2,5 veckor). Istället för att sprida ut arbetsbördan beslutade ReclaimAI att ta bort alla mina vanor för den kommande dagen och klämma in allt på tre dagar. Och det gör det för varje uppgift, det försöker få in så mycket som möjligt idag utan att ta hänsyn till vanor. Det lyssnar inte heller på mig när jag gör en ändring i planeringen, utan ändrar bara tillbaka den envist.

Igår stötte jag på ReclaimAI och det verkade vara den perfekta programvaran för mig, och den hade ett ganska bra gratisabonnemang. Jag försökte installera den i morse, lade till vanor, uppgifter och kalenderhändelser. Men det känns som att ReclaimAI aktivt motarbetar mig istället för att hjälpa mig. Jag hade en uppgift som jag uppskattade skulle ta 15 timmar och som måste vara klar före den 23 april (det vill säga om 2,5 veckor).

Istället för att sprida ut arbetsbördan beslutade ReclaimAI att ta bort alla mina vanor för den kommande dagen och klämma in allt på tre dagar. Och det gör det för varje uppgift, det försöker få in så mycket som möjligt idag utan att ta hänsyn till vanor. Det lyssnar inte heller på mig när jag gör en ändring i planeringen, utan ändrar bara tillbaka den envist.

Slutligen berömde många användare ClickUps integration med Reclaim AI för smart schemaläggning och uppgiftshantering i ett.

🔍 Visste du att? Innan den gregorianska kalendern användes den julianska kalendern, som felberäknade längden på ett år, vilket ledde till att datum försköts över tid. På 1500-talet var helgdagarna inte längre synkroniserade, vilket ledde till påve Gregorius XIII:s kalenderreform.

Vilket produktivitetsverktyg är bäst?

I jämförelsen mellan ClickUp och Reclaim AI tar ClickUp ledningen som det ultimata produktivitetsverktyget. 👑

Reclaim AI gör ett imponerande jobb med att optimera scheman och automatisera tidshantering, men brister när det gäller omfattande projektledning, realtidssamarbete och uppgiftsorganisation. Det är utmärkt för personlig produktivitet, men om du behöver ett verktyg som håller jämna steg med ditt team och ditt arbetsflöde behöver du mer än bara en AI-driven kalender.

Men ClickUp? 💜

Det är den kompletta appen för arbete som kombinerar uppgifter, schemaläggning, samarbete och automatisering – så att du inte behöver jonglera med flera verktyg. Oavsett om du är en enskild användare, ett växande team eller en stor organisation, skalar ClickUp med dig och hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅