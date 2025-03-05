De 12 bästa studieapparna som förändrar ditt lärande

Ibland kan studier kännas som att montera IKEA-möbler utan instruktioner. Du sätter dig för att studera, men distraktioner strömmar in – aviseringar pingar, snacks och sociala medier lockar, och din hjärna arbetar övertid för att komma ihåg saker på din att göra-lista.

Det är inte konstigt att koncentrationen brister, vilket påverkar inlärningen negativt. Och det är inte bara du som har problem med detta. 75 % av ledarna för offentliga skolor rapporterade att elevernas bristande koncentration eller ouppmärksamhet hade en måttlig eller allvarlig negativ inverkan på inlärningen och kunskapsbevarandet.

Den goda nyheten är att tekniken har utvecklats för att möta denna utmaning. Många produktivitetsappar och studieverktyg är utformade speciellt för studenter som du, och skapar en miljö som optimerar ditt lärande.

I det här blogginlägget utforskar vi de 12 bästa studieapparna som revolutionerar inlärningen. Oavsett om du kämpar med motivation, koncentration eller att organisera dina studieaktiviteter har vi en app som är skräddarsydd för att uppfylla dina studiemål.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Följande är de 12 studieappar som kommer att behandlas i detta blogginlägg: ClickUp ( Bäst för allt-i-ett-organisation och hantering av studier)

Evernote ( Bäst för anteckningar, forskning och kunskapsinsamling)

MyStudyLife ( Bäst för att skapa studiematerial och hålla koll på studietider)

Quizlet ( Bäst för flashcards, ordförrådsinlärning och spaced repetition)

Kahoot! (Bäst för spelifierat lärande och interaktiva frågesporter)

Cram ( Bäst för att skapa flashcards och hjälp med att skriva uppsatser för högskolan)

Duolingo ( Bäst för språkinlärning och spelifierad övning)

Khan Academy ( Bäst för högkvalitativa utbildningsresurser och personligt anpassat lärande)

Forest ( Bäst för att förbättra koncentrationen och minimera distraktioner)

Notability ( Bäst för att ta handskrivna anteckningar, kommentera PDF-filer och spela in ljud)

Photomath ( Bäst för omedelbar lösning av matematiska problem och inlärning av begrepp)

Brainly (Bäst för peer-to-peer-inlärning och hjälp med läxor)

Vad ska du leta efter i studieappar?

Att välja rätt studieapp kan göra stor skillnad. Leta efter appar som:

Öka fokus: Funktioner som Pomodoro-timers, framstegsspårare och spelifierade element kan hålla dig engagerad och på rätt spår. Appar med robusta funktioner Funktioner som Pomodoro-timers, framstegsspårare och spelifierade element kan hålla dig engagerad och på rätt spår. Appar med robusta funktioner för anteckningar , schemaläggning och uppgiftshantering kan hjälpa dig att hålla ordning.

Anpassa efter din inlärningsstil: Oavsett om du föredrar visuella hjälpmedel, interaktiva frågesporter eller samarbetsverktyg bör appen tillgodose dina specifika behov.

Tillhandahåll interaktiva element: Gamification, live-quiz och diskussionsforum kan göra inlärningen mer engagerande och effektiv. Interaktiva flashcards, Gamification, live-quiz och diskussionsforum kan göra inlärningen mer engagerande och effektiv. Interaktiva flashcards, spaced repetition och personliga inlärningsvägar kan göra studierna roligare.

Har AI-aktiverade funktioner: För att förbättra inlärningseffektiviteten kan du överväga automatisk sammanfattning av anteckningar, innehållsgenerering och personliga studietips. Dessa verktyg ska förenkla uppgifter, förbättra minnesförmågan och spara tid genom att automatisera repetitiva processer.

Underlätta samarbete: Överväg appar som gör det möjligt att Överväg appar som gör det möjligt att samarbeta med vänner , dela och organisera anteckningar och delta i gruppsessioner.

Kompatibilitet mellan olika enheter: Du vill ha en app som synkroniseras smidigt mellan din telefon, surfplatta och dator, så att du kan studera när som helst och var som helst utan att förlora dina framsteg.

Har social validering: Slutligen, ta hänsyn till recensioner och betyg från andra användare. Feedback kan ge värdefulla insikter om appens effektivitet och tillförlitlighet.

👀 Visste du att? Pomodoro-tekniken, en metod för tidshantering som populariserats av Francesco Cirillo, går ut på att arbeta koncentrerat i 25 minuter följt av en 5-minuters paus. Över 2 miljoner människor har redan använt denna metod för att förändra sina liv och bli mer produktiva och fokuserade.

De 12 bästa studieapparna

Låt oss nu ta en titt på dessa 12 bästa studieappar som du kan använda för att få bättre betyg och förbättra din koncentration:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-organisation och hantering av studier)

Känner du dig överväldigad av hotande deadlines, spridda anteckningar och en oändlig att göra-lista?

ClickUp är en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att organisera dina studietider och hålla koll på dina uppgifter.

Håll koll på dina uppgifter och att göra-listor med ClickUps projektledningsprogram för studenter.

Gå från klisterlappar och röriga kalendrar till tydliga, organiserade uppgiftslistor för uppgifter, projekt och studietimmar. ClickUps projektledningsprogram för studenter har ett intuitivt gränssnitt som låter dig prioritera uppgifter, sätta deadlines och hålla koll på framstegen – så att du har full kontroll över allt.

Om du känner dig överbelastad kan du använda ClickUps tidsblockeringsfunktion för att planera in särskilda studietider för varje ämne. Visualisera din vecka och blockera specifika tider för fokuserat lärande, så att du maximerar din studietid och dina ansträngningar. ClickUps tidsspårningsfunktion kan användas tillsammans med tidsblockeringstekniker som Pomodoro-metoden.

Använd ClickUp Brain i ClickUp Docs för att sammanfatta studienoter och förenkla inlärningen.

Dessutom kan du kombinera ClickUp Docs och ClickUps egenutvecklade AI-assistent, ClickUp Brain, som sammanfattar föreläsningar, markerar viktiga punkter och till och med genererar flashkort – allt medan du fokuserar på att förstå materialet.

Om du kämpar med snäva deadlines och att-göra-listor för en skrivuppgift kan ClickUp Brain förenkla innehållsskapandet genom att använda nya idéer, komplettera dina brainstorming-insatser och skapa dispositioner. AI-funktionerna i ClickUp Brain kan också sammanfatta forskningsrapporter, långa artiklar eller kapitel i läroböcker på några sekunder, vilket sparar dig värdefull tid och hjälper dig att fokusera på den viktigaste informationen.

Dessutom ger ClickUp Brain studenter möjlighet att utnyttja flera stora språkmodeller (LLM) via ett enda gränssnitt, med tillgång till OpenAI:s GPT-4 och Google Gemini.

GPT-4 är utmärkt för att generera detaljerade förklaringar, sammanfatta komplexa ämnen, skriva utkast till uppsatser och brainstorma kreativa idéer, vilket gör det idealiskt för akademisk forskning och skrivande. Google Gemini är å andra sidan perfekt för visuella och kreativa uppgifter, såsom att generera bilder för presentationer, utforma studiehjälpmedel eller skapa visuella sammanfattningar av begrepp.

Med möjligheten att smidigt växla mellan dessa modeller och ClickUp Brain utifrån sina specifika behov får studenterna en smartare, effektivare och mer personlig inlärningsupplevelse. Dessutom utökar ClickUp Brain kontinuerligt sina funktioner genom att integrera fler LLM:er, så att användarna alltid har tillgång till de bästa verktygen för att stödja sina olika behov.

ClickUp är en enkel och kraftfull programvara som ökar din produktivitet. Den är gratis, plattformsoberoende och snabb.

ClickUp är en enkel och kraftfull programvara som ökar din produktivitet. Den är gratis, plattformsoberoende och snabb.

💡 Proffstips: Använd taggar för olika uppgifter eller ämnen inom varje lista, så blir det enklare att filtrera och prioritera uppgifter utifrån hur brådskande eller viktiga de är.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera dina framsteg med ClickUp Dashboards

Använd kalendervyn för att visualisera alla dina åtaganden på ett ställe.

Skapa tankekartor i ClickUp och visualisera komplexa begrepp och idéer för olika ämnen. En tankekarta gör det lättare att förstå ämnena och hjälper till att behålla minnet.

Använd anpassningsbara mallar som är särskilt utformade för studenter så att du inte behöver börja från scratch med dina kursarbeten och akademiska projekt.

Integrera med över tusen andra applikationer, som Google Drive och Slack, för att förenkla ditt arbetsflöde genom att koppla samman alla verktyg du behöver för dina studier.

Samarbeta smidigt i grupprojekt, arbeta tillsammans i realtid, dela resurser och spåra ändringar så att alla är på samma sida.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är intuitivt, men har en något brantare inlärningskurva än enklare antecknings- eller uppgiftshanteringsappar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

👀 Visste du att? Antalet utbildningsappar som finns tillgängliga på Google Play och Apple App Store uppgick till cirka 389 000 år 2023, vilket speglar den växande efterfrågan på olika verktyg för studenters inlärning.

➡️ Läs också: De viktigaste projekthanteringstipsen för studenter

2. Evernote (bäst för anteckningar, forskning och kunskapsinsamling)

via Evernote

Evernote är en kraftfull digital arbetsplats som går utöver vanlig anteckning. Det är en central plats för allt ditt studiematerial. Du kan spara föreläsningsanteckningar, forskningsartiklar och handskrivna anteckningar med hjälp av din telefons kamera.

En av Evernotes mest framstående funktioner är Web Clipper, ett tillägg till webbläsaren som gör att du kan spara webbinnehåll direkt i ditt konto. Detta inkluderar artiklar, bilder, videor, PDF-filer och webbsidor.

Evernotes bästa funktioner

Använd appen för att spela in ljudanteckningar direkt. Organisera dina anteckningar i anteckningsböcker, staplar och taggar för att enkelt kunna hitta dem igen.

Samarbeta med andra genom att dela anteckningsböcker och individuella anteckningar, lämna kommentarer och diskutera idéer i appen.

Integrera dem smidigt i ditt arbetsflöde med plattformsoberoende tillgänglighet, så att du kan arbeta med dina anteckningar från vilken enhet som helst.

Evernotes begränsningar

Brantare inlärningskurva jämfört med enklare anteckningsappar, vilket kräver tid för att behärska dess avancerade funktioner.

Användare rapporterar ibland långsammare synkronisering eller fördröjningar när de hanterar stora mängder anteckningar, vilket kan störa arbetsflödet.

Priser för Evernote

Evernote Personal: 14,99 $/användare per månad

Evernote Professional: 17,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

👀 Visste du att? Evernote har kraftfulla sökfunktioner, inklusive optisk teckenigenkänning (OCR), som gör det möjligt för användare att söka efter text i bilder och handskrivna anteckningar.

3. MyStudyLife (Bäst för att skapa och följa upp studietidsplaner)

via MyStudyLife

Om du har fullt upp med tentor, uppgifter och lektioner är MyStudyLife den perfekta lösningen för att skapa ordning i kaoset. Tänk på det som din personliga akademiska organiserare som skapar och håller koll på ditt personliga veckoschema för studierna.

Den hjälper dig att dela upp din akademiska arbetsbörda i hanterbara delar. Med appen kan du skapa en detaljerad tidsplan och tilldela specifika tidsintervall för varje ämne.

MyStudyLifes bästa funktioner

Ange dina fritidsaktiviteter tillsammans med dina akademiska åtaganden och balansera dina skoluppgifter med sport, klubbar och andra evenemang.

Spåra dina studieframsteg effektivt på flera plattformar med den inbyggda framstegsspåraren.

Synkronisera smidigt mellan flera enheter så att du kan komma åt ditt schema när som helst och var som helst, oavsett om du använder din telefon eller dator.

Begränsningar för MyStudyLife

Vissa användare rapporterar om tillfälliga fördröjningar eller fel vid synkronisering av anteckningar mellan flera enheter, vilket kan störa produktiviteten.

Priser för MyStudyLife

Gratis

Månadsvis : 4,99 $

Årligt: 29,99 dollar

MyStudyLife-betyg och recensioner

G2 : Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

4. Quizlet (Bäst för flashcards, ordförrådsinlärning och spaced repetition)

via Quizlet

Quizlet är en dynamisk app som är utmärkt för flashcards och ordförrådsinlärning. Dess användarvänliga gränssnitt gör det enkelt att skapa flashcards för alla ämnen, vilket gör den till ett mångsidigt verktyg för både studenter och lärare.

Ett praktiskt användningsområde för Quizlet är att studera inför en prov i främmande språk. Denna app låter dig skapa flashkort med ordförråd på ena sidan och deras översättningar på den andra.

Quizlets bästa funktioner

Använd spaced repetition för att repetera materialet med optimala intervall för långsiktig inlärning.

Studera när som helst, var som helst – synkronisera dina flashkort mellan olika enheter så att du kan passa in inlärning under pendlingen, lunchrasten eller pauserna mellan möten.

Spela engagerande spel som Match and Learn och testa dina kunskaper med flervalsfrågor.

Quizlets begränsningar

Quizlet fungerar bäst för enkla memoreringar som ordförråd eller definitioner, men kan vara otillräckligt för en djupare förståelse av komplexa ämnen.

Det omfattande biblioteket med flashkort är en styrka, men kvaliteten på användargenererade flashkort kan variera, vilket gör det viktigt att dubbelkolla noggrannheten.

Quizlets priser

7 dagars gratis provperiod: Endast med årsabonnemang (35,99 $/år per användare)

Quizlet Go: 1 $/användare per månad

Quizlet Plus: 7,99 $/månad per användare

Quizlet Teacher Plus: 15,99 $/användare per månad

Quizlet-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

🧠 Kul fakta: Spelkort avsedda för undervisningsändamål introducerades i England redan i början av 1700-talet. Under 1900-talet blev flashcards populära för att göra räkneövningar mer interaktiva.

5. Kahoot (Bäst för spelbaserat lärande och interaktiva frågesporter)

När man studerar på egen hand kan man känna sig överväldigad av den enorma mängden material. Kahoot löser detta problem genom att göra inlärningsprocessen till ett spel, vilket gör det enklare och roligare att ta till sig information.

Plattformen bygger på vänskaplig tävling, vilket gör den perfekt för gruppstudier. Du kan till exempel låta klasskamrater tävla mot varandra i ett roligt finansquiz eller testa dina kunskaper om blockchain-koncept samtidigt som du behåller motivationen att lära dig.

Kahoot bästa funktioner

Förvandla passivt lärande till en aktiv och engagerande upplevelse med interaktiva frågesporter och tävlingar i realtid.

Skapa en social och samarbetsinriktad inlärningsmiljö som uppmuntrar till lagarbete och gör inlärningen roligare.

Upptäck ett omfattande bibliotek med färdiga frågesporter om olika ämnen, från historia och vetenskap till popkultur och allmänbildning.

Kahoot-begränsningar

Kahoot är främst utformat för flervalsfrågor, vilket gör det mindre lämpligt för att bedöma högre ordningens tänkande eller öppna frågor.

Priser för Kahoot

Kahoot! 360 Starter: 19 $/värd per månad

Kahoot! 360 Presenter: 25 $/värd per månad (faktureras årligen)

Kahoot! 360 Pro: 49 $/värd per månad (faktureras årligen)

Kahoot! 360 Pro Max: 79 $/värd per månad (faktureras årligen)

Kahoot-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2500 recensioner)

6. Cram (Bäst för flashcards och hjälp med att skriva uppsatser för högskolan)

via Cram

Crams robusta verktyg för uppsatsskrivning hjälper dig att förbättra dina skrivkunskaper. Du kan skriva utkast till uppsatser direkt i plattformen och använda dess funktioner för grammatik- och plagieringskontroll för att säkerställa att ditt arbete är välskrivet och originellt.

Testa dina kunskaper med flashcards, spela ett matchningsspel eller utmana dig själv med ett tidsbegränsat quiz. Cram erbjuder en mängd olika studieverktyg som hjälper dig att förstärka ditt lärande och identifiera områden som behöver ytterligare uppmärksamhet.

Crams bästa funktioner

Skapa dina flashkort med den inbyggda webbaserade flashkortskaparen, exportera dem till valfri enhet och dela dem med dina vänner.

Inkorporera multimediaelement, såsom bilder, diagram och ljudinspelningar, i dina flashkort för att göra studierna mer engagerande och minnesvärda.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med över 195 miljoner färdiga flashkort inom många olika ämnen, vilket sparar tid på att skapa innehåll.

Begränsningar för pluggande

Noggrannheten och kvaliteten på användargenererade flashkort kan variera, och kvaliteten bör kontrolleras innan de används.

Cram-prissättning

Gratis

Cram-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Duolingo (Bäst för språkinlärning och spelifierad övning)

via Duolingo

Du kanske ofta känner dig överväldigad av komplexiteten i att lära sig ett nytt språk, särskilt när du måste balansera grammatik, ordförråd och uttal. Duolingo förenklar detta genom att dela upp lektionerna i hanterbara, små övningar som gör inlärningen lättillgänglig och rolig.

Ett praktiskt sätt att använda Duolingo är att förbereda sig för en specifik händelse, till exempel en kommande semester. Om du till exempel ska åka till Frankrike kan du fokusera på vanliga franska fraser som hjälper dig i vardagliga situationer, till exempel när du beställer mat eller frågar om vägen.

Duolingos bästa funktioner

Lär dig över 40 språk, inklusive populära språk som spanska, franska och japanska, och unika – och fiktiva – språk som klingonska eller högvalyriska.

Behåll det du lär dig med Duolingos system för spaced repetition.

Använd mobilversionen för att fortsätta lära dig när du är på språng, oavsett om du har fem minuter över under pendlingen, skolarbetet eller en dedikerad studietimme hemma.

Duolingos begränsningar

Duolingo passar bäst för nybörjare; det kanske inte erbjuder tillräcklig djup för avancerade elever.

Priser för Duolingo

Gratis

Duolingo Plus: 12,99 $/användare per månad

Duolingo Family: Anpassad prissättning

Duolingo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

8. Khan Academy (Bäst för gratis, högkvalitativa utbildningsresurser och personligt anpassat lärande)

via Khan Academy

Khan Academy bryter ner komplexa begrepp i enkla, korta videolektioner med steg-för-steg-demonstrationer, vilket gör komplexa ämnen lättare att förstå.

Plattformen erbjuder gratis, högkvalitativt innehåll inom olika ämnen på flera språk, samtidigt som den eliminerar de ekonomiska hinder som ofta är förknippade med privatundervisning.

Khan Academy erbjuder också en generativ AI-baserad personlig handledare som heter Khanmigo (för närvarande endast tillgänglig i USA) som simulerar en riktig handledare. Den gör inte dina läxor åt dig, men guidar dig genom processen via chatt, precis som en riktig handledare.

Khan Academys bästa funktioner

Förbered dig med strukturerade kurser för prov som SAT och GMAT.

Se engagerande videolektioner som förenklar komplexa ämnen och gör inlärningen mer visuellt tilltalande.

Övervaka dina framsteg med instrumentpaneler som spårar prestationer och färdighetsnivåer.

Khan Academys begränsningar

Quizzen och utvärderingarna fokuserar mer på övning än på detaljerad prestationsanalys eller personlig feedback.

Priser för Khan Academy

Khan Academy: Gratis

Khanmigo personlig AI-lärare: 4 $/användare per månad

Khan Academy-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

9. Forest (Bäst för att förbättra koncentrationen och minimera distraktioner)

via Forest

Det kan vara svårt att hålla fokus, särskilt med ständiga distraktioner från smartphones. Forest är en produktivitetsapp som är utformad för att hjälpa dig att koncentrera dig genom att uppmuntra dig att hålla dig borta från din telefon.

När du behöver fokusera planterar du ett virtuellt träd i appen. Om du förblir fokuserad växer trädet, men om du lämnar appen för andra appar eller aktiviteter på din telefon vissnar trädet. Denna spelifierade metod förvandlar koncentration till en belönande upplevelse.

Forests låter också användarna tjäna mynt och använda sina virtuella mynt för att plantera träd. Denna funktion tillför ett miljöincitament som motiverar användarna att hålla sig friska och fokuserade samtidigt som de bidrar positivt till planeten.

Forest bästa funktioner

Följ dina framsteg visuellt: Din växande virtuella skog är en konkret representation av din fokuseringstid.

Anpassa timers till specifika fokusperioder för att matcha dina studie- eller arbetsbehov.

Du kan använda verktyget på olika enheter, vilket säkerställer konsekventa fokusvanor på olika plattformar.

Forest-begränsningar

Saknar funktioner för detaljerad uppgiftshantering eller integration med andra produktivitetsverktyg.

Forest-priser

Gratis

Premium: 3,99 $ (engångsköp)

Forest-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

10. Notability (bäst för att ta handskrivna anteckningar, kommentera PDF-filer och spela in ljud)

via Notability

Om du någonsin har haft svårt att hålla ordning på dina föreläsningsanteckningar eller önskat att det fanns ett smidigt sätt att göra anteckningar i PDF-filer, är Notability något för dig. Dess intuitiva gränssnitt låter dig kombinera handskrivna anteckningar, maskinskriven text och multimediaelement på ett och samma ställe.

Du kan skriva anteckningar för hand under föreläsningar eller möten och samtidigt spela in ljud som synkroniseras med dina anteckningar. Senare kan du trycka på en specifik del av dina anteckningar för att spela upp motsvarande del av inspelningen – perfekt för att återkomma till komplexa ämnen.

Notabilitys bästa funktioner

Markera viktiga avsnitt, skriv kommentarer eller rita diagram direkt i PDF-filer, vilket gör det perfekt för att granska klassmaterial eller arbetsdokument utan att behöva ett separat verktyg.

Skapa ämnesavdelare och använd olika pappersmallar för att hålla ordning på dina anteckningar.

Synkronisera med molntjänster som iCloud, Google Drive och Dropbox för säkerhetskopiering och enkel delning.

Begränsningar i Notability

Android-versionen är inte tillgänglig.

Det krävs tillräckligt med iCloud- eller lokal lagringsutrymme för att spara mer omfattande anteckningar med multimedia.

Priser för Notability

Gratis

Inköp i appen tillgängliga för olika regioner

Notability-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

➡️ Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Notability

11. Photomath (Bäst för omedelbar lösning av matematiska problem och inlärning av begrepp)

via Photomath

Photomath är perfekt för studenter som kämpar med matematikproblem. Genom att skanna en matematisk ekvation med din telefons kamera ger appen omedelbart en steg-för-steg-lösning och bryter ner processen så att du kan förstå hur du löser liknande problem i framtiden.

Ett praktiskt användningsområde är för studenter som fastnat på läxfrågor. Med Photomath kan du skanna en ekvation, följa de detaljerade lösningsstegen och förstärka din förståelse för de matematiska begreppen som ingår.

Photomaths bästa funktioner

Bläddra igenom animerade handledningar som bryter ner komplexa problem i begripliga steg, vilket gör inlärningen mer engagerande.

Få omedelbara lösningar på olika matematiska problem, från grundläggande aritmetik till avancerad analys.

Photomath är tillgängligt på olika plattformar, inklusive smartphones, surfplattor och webbläsare, vilket gör det lättillgängligt när som helst och var som helst.

Photomaths begränsningar

Kan ha svårt att tolka otydlig handstil korrekt, vilket kan leda till felaktiga lösningar.

Den är främst utformad för ekvationer och kanske inte effektivt löser komplexa ordproblem.

Priser för Photomath

Grundläggande : Gratis

Photomath Plus: 9,99 $/månad

Photomath-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

12. Brainly (Bäst för peer-to-peer-inlärning och hjälp med läxor)

Brainly är mer än bara en plattform för frågor och svar: Du kan rösta på hjälpsamma svar, kommentera för att klargöra oklarheter och delta i diskussioner för att befästa dina kunskaper.

Det är en idealisk plattform för studenter som behöver omedelbar hjälp med läxor eller komplexa begrepp. Med en stor gemenskap av elever kan du ställa frågor och få hjälpsamma svar från andra studenter, kamrater eller lärare som redan behärskar ämnet.

Brainlys bästa funktioner

Ställ frågor och få snabba svar, vilket gör den idealisk för sista minuten-studier.

Tjäna poäng genom att ställa genomtänkta frågor, ge hjälpsamma svar och delta i diskussioner.

Lås upp märken och erkännande inom communityn, vilket ökar motivationen och engagemanget.

Brainlys begränsningar

Svaren beror på communityns kunskap, så kvaliteten kan variera.

Lättillgängliga svar kan fresta eleverna att kopiera istället för att förstå konceptet.

Priser för Brainly

Gratis

Grundläggande: 7 $/användare per månad

Brainly Plus: 18 $/användare (halvårsvis)

Brainly-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (25+ recensioner)

Förenkla dina studier med ClickUp

En användbar studieapp ska göra det möjligt för dig att förenkla din inlärningsprocess och hjälpa dig att fokusera på det viktigaste: att behärska ditt material.

ClickUp är den ultimata allt-i-ett-studieappen som kombinerar uppgiftshantering, anteckningar och samarbetsverktyg i en enda plattform. Från att skapa att göra-listor till att visualisera koncept med Mind Maps hjälper ClickUp dig att vara produktiv och organiserad.

Oavsett om du spårar uppgifter, planerar grupprojekt eller använder AI-drivna verktyg för snabbare anteckningssammanfattningar, håller ClickUp ditt akademiska liv synkroniserat. Dess kalender- och tidsblockeringsfunktioner gör det enkelt att hantera ditt schema.

Är du redo att förenkla din studierutin med en app? Registrera dig gratis på ClickUp idag och upplev hur appen kan förändra ditt sätt att lära dig, samarbeta och nå framgång.