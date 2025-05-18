De 11 bästa ADHD-planeringskalendrarna för att hålla fokus och vara organiserad

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är avsedd att ge information om verktyg och strategier för att övervinna prokrastinering. Den är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av ADHD eller något annat hälsotillstånd.

Har du någonsin känt att traditionella planeringskalendrar inte förstår hur din hjärna fungerar? 🌀

Om du har ADHD handlar det inte bara om att skriva ner saker för att hålla ordning – det handlar om att hitta ett system som passar hur din hjärna bearbetar tid, uppgifter och prioriteringar.

Därför har vi jämfört 11 av de bästa ADHD-planeringskalendrarna för att hjälpa dig att skapa ordning i din vardag, hålla koll på dina prioriteringar och i slutändan göra livet mindre överväldigande. Dessa planeringskalendrar är utformade med ADHD i åtanke och erbjuder layouter som underlättar uppgiftshantering, målsättning och reflektion utan att öka stressen.

När du är klar kommer du att veta exakt vilken som kan hjälpa dig att känna dig mer kontrollerad, mer produktiv och mindre splittrad. Låt oss dyka in. ✅

Vad ska du leta efter i ADHD-planerare?

När du väljer en ADHD-planerare, leta efter funktioner som förenklar planeringen och förbättrar koncentrationen. Den bästa planeraren hjälper dig att:

Organisera din schemaläggning: Välj strukturerade layouter som delar upp din dag i tydliga, hanterbara segment.

Anpassa din metod: Välj planeringskalendrar med flexibla designalternativ för att skräddarsy systemet efter din unika metod.

Visualisera dina uppgifter: Leta efter visuella hjälpmedel som färgkodning, symboler eller diagram för att markera prioriteringar.

Sätt upp genomförbara mål: Välj verktyg som delar upp stora mål i mindre, uppnåbara steg.

Hantera din tid: Använd inbyggda tidsblockeringssektioner eller timers (som Pomodoro) för att behålla fokus och struktur.

Fånga dina idéer: Se till att det finns utrymme för att skriva ner tankar och uppgifter innan de försvinner.

Reflektera över framsteg: Hitta funktioner som inkluderar avsnitt för granskning eller reflektion för att spåra prestationer och justera planer.

Engagera din kreativitet: Välj en dagplanerare med ett tilltalande, motiverande design som gör den dagliga planeringsprocessen till en glädje.

Jämförelsetabell: Bästa ADHD-planerare

Här är en snabb översikt över de 11 bästa ADHD-planeringskalendrarna:

Planeringsverktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Bäst för digital ADHD-planering och uppgiftshantering Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag, medelstora företag, storföretag AI-driven uppgiftshantering, produktivitetsmallar, påminnelser, dokument för journalföring, whiteboards och uppgiftsvisualiseringar. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Todoist Bäst för strukturerad uppgiftshantering med ADHD-vänlig prioritering Teamstorlek: Enskilda personer, team av alla storlekar Snabb tillägg, filter, alternativ för flera vyer, återkommande påminnelser Gratis; Pro: Från 2,50 $/månad Planeringsblock Bäst för lagerindelad planering för att koppla samman långsiktiga mål med dagliga uppgifter Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag Funnel Down Planning System, ett lagerbaserat tillvägagångssätt för planering Anpassad prissättning Evernote Bäst för att organisera ADHD-tankar, anteckningar och idéer på ett ställe Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag Web Clipper, widgets, kalenderintegration, synkronisering mellan enheter Gratis; Personlig: Från 14,99 $/månad Hjärnfokus Bäst för distraktionsfri tidsplanering med ADHD-vänliga timers Teamstorlek: Enskilda personer, team som behöver tidsplanering Tidsblockering i Pomodoro-stil, Wi-Fi-blockerare, CSV-export, stöd för flera språk Gratis SimpleMind Bäst för visuell mind mapping för att organisera ADHD-tankar Teamstorlek: Individer, team som behöver visuell organisation Autofokus, dra-och-släpp, formatmallar Anpassad prissättning Habitica Bäst för att skapa ADHD-vänliga vanor genom gamification Teamstorlek: Enskilda personer, små team, grupper Vanor, belöningar, partyuppdrag Gratis; Anpassad prissättning Passion Planner Bäst för målinriktad planering med vägledd reflektion Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag Passion Roadmap, månatliga reflektioner, strukturerad livsplanering Anpassad prissättning Panda Planner Bäst för att balansera produktivitet och välbefinnande med strukturerade påminnelser Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag Dagliga mål, välbefinnande, vecko-/daglayout Anpassad prissättning Happy Planner Bäst för kreativ och flexibel ADHD-planering med visuell anpassning Teamstorlek: Enskilda personer, kreativa personer Klistermärken, säsongsboxar, layoutalternativ Anpassad prissättning Bullet Journal Bäst för anpassningsbar ADHD-planering med ett analogt system Teamstorlek: Enskilda personer, kreativa planerare Snabb loggning, reflektion, flexibel layout Anpassad prissättning

De 11 bästa ADHD-planeringskalendrarna

Rätt ADHD-planerare ger dig ett system som fungerar med din hjärna, inte mot den. En sak som personer med neurodiversitet önskar att arbetsgivare visste är att rätt verktyg kan göra hela skillnaden mellan att bli överväldigad och att förbli produktiv.

De bästa alternativen hjälper dig att dela upp uppgifter, hantera tiden effektivt och hålla dig på rätt spår. Denna lista omfattar lösningar som är utformade för att stödja fokus, organisation och produktivitet, från digitala verktyg till pappersplanerare.

1. ClickUp (bäst för digital ADHD-planering och uppgiftshantering)

ClickUp, appen som har allt för arbetet, är känd för sina robusta projektledningsfunktioner. Denna styrka gör den till den perfekta ADHD-planeraren, med flexibla verktyg för att strukturera din dag, hantera uppgifter visuellt och ställa in hjälpsamma påminnelser.

Rensa bort mentalt skräp med ClickUp Brain

Minska mental dimma genom att förenkla repetitiva uppgifter med ClickUp Brain.

Slutligen knyter ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, ihop allt genom att fungera som ett digitalt utrymme för att samla idéer, anteckningar och ytterligare påminnelser.

Om du ständigt känner att du inte kan fokusera på jobbet kan denna AI-drivna assistent hjälpa dig genom att koppla samman alla dina arbetsappar och datakällor, vilket minimerar behovet av att växla mellan olika plattformar. För någon med ADHD innebär detta mindre tid åt att leta efter information och mer tid att fokusera på uppgiften.

🧩 Till exempel kan du be ClickUp Brain att skapa ditt schema för den kommande veckan baserat på deadlines och prioriteringar. Det genererar en plan genom att automatiskt sortera uppgifter efter brådskandehet, föreslå tidsblock för fokuserat arbete och schemalägga pauser för att hålla dig energisk och produktiv.

Skapa en tacksamhetsdagbok med ClickUp Docs

Tacksamhetsdagbok med ClickUp Docs

Hantera ADHD-överbelastning med en tacksamhetsdagbok i ClickUp Docs. Skriv ner dagliga framgångar, fånga positiva reflektioner och använd visuella element som checklistor eller färgkodade markeringar för att göra upplevelsen engagerande och givande att återvända till. Eftersom ClickUp Docs stöder redigering i realtid, inbäddningar och länkning av uppgifter blir din dagbok mer än bara anteckningar – den blir en praktisk del av ditt planeringssystem.

Håll koll på dina dagliga uppgifter med ClickUp-uppgifter

Spåra framsteg med ClickUp Tasks för din vardag

ClickUp Tasks är grunden för dina projekt och din dagliga uppgiftshantering och ger struktur för planering, organisation och samarbete.

Visualisera ditt schema med ClickUp Calendar

Hantera din tid bättre med ClickUp Calendar

Tidsblindhet kan vara en utmaning för personer med ADHD. Med ClickUps kalender kan du dela upp din dag, vecka eller månad med tydliga visuella tidslinjer. Du kan:

Färgkod uppgifterna efter prioritet eller energinivå

Dra och släpp uppgifter när ditt schema ändras.

Synkronisera med Google Kalender för att samla personliga och arbetsrelaterade händelser på ett ställe.

För att hjälpa dig att hantera din tid erbjuder ClickUp Calendar View dessutom en centraliserad översikt över ditt schema genom att samla deadlines, händelser och uppgifter i en intuitiv tidslinje. Denna vy förenklar planeringen genom att du kan se din dag, vecka eller månad på ett ögonblick – perfekt för att hantera flera projekt.

Ställ in påminnelser och checklistor för att hålla koll på läget

Utifrån detta samverkar ClickUp Reminders och ClickUp Task Checklists för att göra det enklare att hålla deadlines och följa upp framsteg.

Omvandla uppgiftskommentarer till ClickUp-påminnelser så att du aldrig missar en uppföljning.

Påminnelser meddelar dig om kommande deadlines och möten, så att du kan lägga till bilagor, ange förfallodatum, skapa återkommande scheman eller tilldela dem till teammedlemmar. Checklister hjälper dig att dela upp stora uppgifter i hanterbara steg, med alternativ för att skapa underpunkter för bättre organisation.

Planera din vecka visuellt med ClickUp Whiteboards

Om du tänker bättre visuellt är whiteboardtavlor din bästa vän. Använd dem för att:

Planera en ny rutin eller ett nytt projekt

Organisera uppgifter visuellt med hjälp av klisterlappar, ikoner och ritningar.

Samarbeta i realtid med din coach, ditt team eller din ansvarspartner.

Kom igång snabbt med ADHD-vänliga mallar för dagliga planeringskalendrar

ClickUp erbjuder färdiga mallar som hjälper dig att komma igång snabbt. Från dagliga tidsblockeringslayouter till vanespårare och tacksamhetsdagböcker – alla element är helt anpassningsbara så att du kan skapa en rutin som fungerar för dig, inte mot dig.

Letar du efter en enkel, ADHD-vänlig uppgiftslista för att komma igång? Prova ClickUp Getting Things Done – Simple List Template. Den är perfekt för att dela upp uppgifter i tydliga nästa steg, hålla ordning och undvika överbelastning.

ClickUps bästa funktioner

Tidsblockera uppgifter: Tilldela specifika tidsintervall för uppgifter eller projekt för att behålla fokus och minimera multitasking, vilket förbättrar produktiviteten.

Spåra mål: Använd Använd ClickUp Goals för att definiera mål, dela upp dem i uppgifter och övervaka framstegen för att hålla motivationen uppe och hålla dig på rätt spår mot dina långsiktiga mål.

Organisera uppgifter visuellt: Använd färgkodade kategorier för att gruppera relaterade uppgifter, vilket gör det enkelt att minska distraktioner.

Visualisera framsteg: Använd Använd ClickUp Board View och Gantt Charts för att spåra uppgiftsstatus, identifiera flaskhalsar och upprätthålla momentum i olika projekt.

Skapa en tacksamhetsdagbok: Hantera ADHD-överväldigande med en tacksamhetsdagbok i Hantera ADHD-överväldigande med en tacksamhetsdagbok i ClickUp Docs . Skriv ner dagliga framgångar och använd visuella element för att göra det givande att återvända till den.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps kraftfulla anpassningsmöjligheter och funktionsuppsättning kan dock innebära en brant inlärningskurva för nybörjare.

Mobilappen ClickUp är inte lika intuitiv eller funktionsrik som desktopversionen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Todoist (Bäst för strukturerad uppgiftshantering med ADHD-vänlig prioritering)

via Todoist

Todoist förenklar uppgiftshanteringen och ger dig utrymme att registrera, organisera och spåra allt, oavsett om det gäller arbetsprojekt, personliga mål eller dagliga ärenden. Detta verktyg är utformat för enkel planering och låter dig lägga till uppgifter så naturligt som du tänker, enkelt prioritera och upprätthålla överskådlighet på flera enheter.

Från att schemalägga återkommande deadlines till att ställa in påminnelser och visualisera din arbetsbelastning – Todoist hjälper dig att hålla koll på dina åtaganden utan att det blir rörigt i huvudet. Det intuitiva gränssnittet, den naturliga språkbearbetningen och synkroniseringen mellan olika plattformar gör planeringen smidig, oavsett var du befinner dig.

Todoists bästa funktioner

Använd Quick Add för att anteckna uppgifter på ett naturligt sätt när de dyker upp, vilket minskar den mentala belastningen.

Lägg till tidsbegränsade påminnelser när du skapar en uppgift för kommande deadlines, viktiga påminnelser eller aktiviteter med hög prioritet.

Växla mellan flera vyer för att planera projekt på det sätt som passar dig bäst.

Kom åt uppgifter från datorn, mobilen, webbläsartillägg, e-posttillägg och bärbara enheter.

Todoists begränsningar

Frekventa aviseringar kan kännas överväldigande och likna spam.

Att betala månadsvis för ett system med att göra-listor verkar onödigt när det finns gratisalternativ med liknande funktioner.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 2,50 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

💡 Proffstips: Agile-metoden passar alla: dela upp dina uppgifter i mindre delar och använd checklistor för att hålla koll på läget.

3. Planeringsblock (bäst för lagerplanering för att koppla samman långsiktiga mål med dagliga uppgifter)

via Planner Pads

Planner Pad är ett pappersbaserat organisationssystem som hjälper människor att hantera sitt privatliv och yrkesliv. Oavsett om du föredrar spiralbundna eller lösa blad anpassar sig Planner Pad till ditt arbetsflöde med daterade och odaterade alternativ.

Dess unika Funnel Down Planning System hjälper dig att kategorisera, prioritera och schemalägga dina uppgifter på ett effektivt sätt. Med en layout i tre nivåer ger Planner Pad dig en översikt över din vecka. Börja med att lista alla dina uppgifter i breda kategorier, filtrera dem till dagliga prioriteringar och schemalägg tid för att slutföra dem.

Planeringskalendrarnas bästa funktioner

Använd Project Warehouse för att lista alla personliga och arbetsrelaterade uppgifter i breda kategorier högst upp på varje sida.

Flytta viktiga uppgifter till mittsektionen för att skapa en fokuserad handlingsplan för veckan.

Använd den nedre delen som en mötesbok för att boka tid för möten, deadlines och personliga åtaganden.

Använd det särskilda avsnittet för att skriva ner mål, följa framsteg och organisera idéer.

Begränsningar för planeringsblock

Den fasta Funnel Down-metoden passar kanske inte alla planeringsstilar. Den saknar anpassningsalternativ som flexibla ADHD-mallar , motiverande element och personaliseringsfunktioner.

Det är ett pappersbaserat system utan automatiska påminnelser eller aviseringar.

Priser för planeringsblock

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av planeringsblock

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Personer med ADHD kan lyckas på arbetsplatsen om de får nödvändig utbildning. 61 % av organisationerna erbjuder sina anställda utbildning i projektledning.

4. Evernote (bäst för att organisera ADHD-tankar, anteckningar och idéer på ett ställe)

via Evernote

Evernote är utformat för att organisera uppgifter, hantera projekt och spåra viktig information på ett och samma ställe. Med sin smidiga synkronisering mellan olika enheter kan du fånga upp idéer när du är på språng, strukturera ditt arbetsflöde och hålla koll på deadlines utan att missa något.

Evernote organiserar och gör allt – mötesanteckningar, personliga uppgifter och referensmaterial – tillgängligt med AI-driven sökning, synkronisering mellan enheter och flexibla verktyg.

En utmärkande funktion är Web Clipper, som låter dig spara artiklar, bilder och forskning från webben direkt i ditt Evernote-arbetsområde.

Evernotes bästa funktioner

Spara anteckningar, bilder, PDF-filer och till och med handskrivna dokument på ett enda sökbart ställe.

Ordna din hemdashboard med widgets för snabb åtkomst till viktiga anteckningar och uppgifter.

Länka anteckningar till månatliga kalenderhändelser och lägg till förfallodatum med minimal ansträngning.

Håll ordning på dina uppgifter genom att integrera att göra-listor för ADHD och scheman direkt i dina anteckningar.

Evernotes begränsningar

Ständiga uppmaningar driver användarna mot den betalda versionen, vilket gör den kostnadsfria upplevelsen frustrerande.

Begränsningar för att skapa anteckningar och synkronisera enheter gör det svårt att använda den effektivt utan att uppgradera.

Evernote-priser

Gratis

Personlig: 14,99 $/månad per användare

Professional: 17,99 $/månad per användare

Team: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 200 recensioner)

🔍 Visste du att? 77 % av högpresterande team använder någon form av projektledningsprogramvara.

5. Brain Focus Productivity Timer (Bäst för distraktionsfri tidsplanering med ADHD-vänliga timers)

via Brain Focus Productivity Timer

Brain Focus Productivity Timer är en tidsplaneringsapp som omvandlar ditt arbete till fokuserade intervaller följt av välförtjänta pauser. Baserat på tekniker som Pomodoro och 52/17 låter detta ADHD-produktivitetsverktyg dig anpassa arbetspass efter din egen takt.

Börja en arbetssession, ta en paus som belöning och börja om för att behålla momentum. Med det överskådliga gränssnittet kan du spåra din tid per uppgift, minimera distraktioner och gruppera uppgifter i meningsfulla kategorier.

Dessutom håller aviseringar dig informerad om när sessioner avslutas, och tillgången till flera teman och stöd för över 30 språk ger en personlig touch.

Brain Focus Productivity Timers bästa funktioner

Anpassa din upplevelse med flera teman och stöd för över 30 språk.

Få tillgång till widgets, ytterligare uppgiftskategorier, CSV-export och säkerhetskopieringsalternativ för bättre produktivitetskontroll.

Aktivera inställningar som stänger av Wi-Fi och ljud under arbetspass för oavbruten koncentration.

Begränsningar för Brain Focus Productivity Timer

Sessioner kan avslutas oväntat, utan möjlighet att redigera eller radera dem.

Tickandet fortsätter även när funktionen är inaktiverad, vilket kan vara störande.

Priser för Brain Focus Productivity Timer

Gratis

Brain Focus Productivity Timer – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Kanban-metoden, ett visuellt projektledningsverktyg, utvecklades av Toyota på 1940-talet för att förbättra tillverkningseffektiviteten. Idag används den i stor utsträckning inom mjukvaruutveckling och agil projektledning.

6. SimpleMind (Bäst för visuell mind mapping för att organisera ADHD-tankar)

via SimpleMind

Från att skissa upp ett projekt och studera komplexa ämnen till att bryta ner stora idéer i hanterbara delar – SimpleMind ger dig flexibiliteten att kartlägga dina tankar på ett sätt som passar just dig.

Med en fri layout kan du placera ämnen var som helst eller använda automatiska layouter för strukturerad organisation. Anpassa tankekartor med färger, bilder, länkar och anteckningar för att göra dem mer engagerande och informativa.

En unik funktion är plattformsoberoende synkronisering, som gör att du kan komma åt och redigera dina tankekartor smidigt på Windows, Mac, iOS och Android.

SimpleMinds bästa funktioner

Aktivera autofokusläget för att markera viktiga ämnen och minska rörigheten på skärmen.

Omorganisera och prioritera idéer enkelt med dra-och-släpp-funktionen och sortering av underrubriker.

Välj mellan över 15 olika stilar eller skapa din egen för att anpassa mind maps efter dina önskemål.

Begränsningar för SimpleMind

Gränssnittet känns fast i 2000-talet, vilket gör det svårt att skapa moderna tankekartor.

Standardfunktioner som fiskben och cirkulära tankekartor saknas.

SimpleMind-priser

Anpassad prissättning

SimpleMind-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Habitica (Bäst för att bygga ADHD-vänliga vanor genom gamification)

via Habitica

Habitica förvandlar vardagliga uppgifter till ett engagerande spel där framsteg belönas och produktivitet känns som ett äventyr. Denna app för att bygga vanor är naturligt strukturerad och stöder vanestapling, vilket hjälper dig att bygga små, konsekventa rutiner som ackumuleras över tid.

Det motiverar dig genom att förvandla dina uppgifter till utmaningar, med belöningar, nivåer och strider mot monster i spelet. Dessutom kan du i Party Quests samarbeta med vänner och bekämpa monster genom att utföra uppgifter i verkliga livet.

Om du hoppar över viktiga uppgifter i denna vanetracker drabbas hela ditt team, vilket lägger till ett extra lager av ansvar och lagarbete.

Habiticas bästa funktioner

Delta i communityutmaningar och uppdrag som förvandlar uppgifter till spännande missioner.

Tjäna riktiga belöningar i appen – erfarenhetspoäng, guld och mana – som låser upp anpassade föremål och uppgraderingar.

Samarbeta genom att bilda ansvarighetsgrupper och till och med bekämpa monster med vänner för extra motivation.

Visa dina prestationer med dynamiska widgets som visar dina dagliga uppgifter, att göra-listor och prestationsstatistik på ett ögonblick.

Habiticas begränsningar

Sällsynta uppdateringar och borttagna funktioner gör att appen känns föråldrad för långvariga användare.

Appen fungerar inte offline, vilket kan vara obekvämt för användare med opålitliga nätverksanslutningar.

Habiticas priser

Anpassad prissättning

Habitica-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Planeringsfelet, en kognitiv bias, gör att människor underskattar den tid det tar att slutföra en uppgift, vilket är anledningen till att verktyg för tidrapportering är så populära.

8. Passion Planner (bäst för målinriktad planering med vägledd reflektion)

via Passion Planner

Passion Planner är ett omfattande verktyg för livsplanering som kombinerar traditionella dagboksfunktioner med strukturerade målfunktioner. Den erbjuder en unik "Passion Roadmap" som hjälper dig att visualisera och planera dina kort- och långsiktiga mål.

Planeringskalendern innehåller månads- och veckolayouter, reflektionsavsnitt och utrymme för kreativt uttryck. Den guidar användarna genom att definiera sina mål, dela upp dem i hanterbara steg och vidta dagliga åtgärder för att uppnå dem.

Passion Planner hjälper dig att skapa en rutin med ADHD genom uppmaningar, reflektioner och ett inbyggt stödsystem som kallas #PashFam-communityn.

Passion Planners bästa funktioner

Inför månatliga utmaningar, reflektionsfrågor och holistiska metoder för att främja målmedvetenhet och personlig utveckling.

Reflektera och justera med månatliga reflektionssidor som uppmuntrar till självutvärdering för att följa framsteg och förfina mål.

Spåra dina mål med en Passion Roadmap för att definiera din övergripande vision och dela upp den i genomförbara steg.

Begränsningar för Passion Planner

Begränsade anpassningsmöjligheter med strukturerade layouter passar kanske inte allas planeringsstil.

Begränsad tidslinje, med förinställda tider från 06:00 till 22:30, vilket kanske inte passar alla scheman.

Passion Planner-priser

Anpassad prissättning

Passion Planner-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Den klisterlapp som ofta används för att hålla reda på uppgifter uppfanns av en slump när en forskare på 3M försökte skapa ett superstarkt lim. Istället skapade han ett svagt, återanvändbart lim – perfekt för anteckningar!

9. Panda Planner (Bäst för att balansera produktivitet och välbefinnande med strukturerade påminnelser)

via Panda Planner

Panda Planner kombinerar veckolayouter och dagliga layouter och delar upp uppgifter i hanterbara steg, vilket främjar produktiviteten och minskar stressen. Dessutom kan inbyggda schemamallar ge struktur utan att du behöver skapa layouter från grunden.

Med funktioner som dagliga tacksamhets- och produktivitetspoäng ser den till att du håller fötterna på jorden samtidigt som du går framåt. Dessutom gör den tremånadersuppdateringen att du kan ta upp den när som helst utan att känna dig efter.

Panda Planners bästa funktioner

Använd de dagliga avsnitten för att strukturera din dag med prioriterade uppgifter, mål och anteckningar.

Balansera detaljerad planering med breda målsättningar med hjälp av flexibla veckolayouter och dagliga layouter.

Visualisera dina veckovisa uppgifter med layouten, så att allt förblir organiserat.

Begränsningar för Panda Planner

Panda Planner är optimerad för tabelldata, vilket gör den mindre effektiv för hantering av ostrukturerade format som bilder eller ljud.

Panda Planner Classic täcker endast en period på tre månader, vilket kanske inte passar för långsiktig planering eller årliga målsättningar.

Panda Planner-priser

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Panda Planner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. The Happy Planner (Bäst för kreativ och flexibel ADHD-planering med visuell anpassning)

via The Happy Planner

Happy Planner erbjuder ett unikt och livfullt sätt att organisera som kombinerar funktionalitet med personlig uttrycksfullhet. Med sitt breda utbud av layouter och teman – från den klassiska instrumentpanelslayouten för 12-månadersplanering till vertikala och horisontella designer – förvandlar detta planeringssystem den dagliga schemaläggningen till en konstform.

Denna planeringskalenders odaterade format innebär att du kan börja när som helst utan att slösa bort sidor, medan en mängd anpassningsbara tillbehör, såsom avdelare, anteckningsböcker och dagböcker, låter dig skräddarsy din planeringsupplevelse efter din stil.

De bästa funktionerna i Happy Planner

Förbättra dina sidor med roliga, säsongsbetonade klistermärkespaket och tillbehör för att lägga till kreativ stil.

Använd den klassiska instrumentpanelslayouten för att se hela året på ett ögonblick, vilket gör det enkelt att balansera möten, deadlines och personliga milstolpar.

Utforska unika erbjudanden som "Oh How Lovely Box" för säsongsbetonade firanden, som kombinerar planeringskalendrar med exklusiva artiklar för extra inspiration.

Begränsningarna med Happy Planner

Även om den ursprungliga planeringskalendern är prisvärd kan kostnaderna snabbt stiga när du köper klistermärken, washi-tejp och andra dekorativa föremål.

Planeringskalendern kan bli ganska tjock och tung, särskilt när den anpassas med extra sidor och tillbehör, vilket gör den mindre bärbar för daglig användning.

Priser för Happy Planner

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Happy Planner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Vill du ha en realistisk digital planeringskalender? Vissa onlinekalendrar använder nu AI för vardagliga uppgifter, till exempel för att förutsäga schemakonflikter, föreslå prioriteringar och till och med påminna dig om deadlines.

11. Bullet Journal (bäst för anpassningsbar ADHD-planering med ett analogt system)

via Bullet Journal

Bullet Journal (även kallat BuJo) är ett anpassningsbart organisationssystem som utvecklats av Ryder Carroll för att hjälpa till att hantera uppgifter, händelser och tankar. Det är ett flexibelt, analogt planeringssystem som låter dig fånga varje detalj i ditt liv med bara en penna och en anteckningsbok.

BuJo kombinerar traditionella planeringsmetoder med mindfulness-övningar, vilket gör den särskilt fördelaktig för personer med ADHD. Som en daglig planeringsapp använder den snabb loggning med punktlistor och symboler för att kategorisera information, vilket gör det möjligt för användare att spåra det förflutna, organisera nutiden och planera för framtiden.

Bullet Journals bästa funktioner

Gör en genomgång i slutet av dagen för att sammanfatta framgångar och lärdomar, vilket leder till kontinuerlig förbättring.

Berika din layout med skisser, symboler och personliga anteckningar som passar din kreativa process.

Samla listor, kalendrar och reflektioner i ett sammanhängande system som utvecklas med dig över tid.

Begränsningar med Bullet Journal

Att skapa och underhålla en bullet journal kräver regelbunden, ofta daglig, insats. Detta kan vara utmanande för personer med fullspäckade scheman.

När layouterna väl har skapats är det svårt att göra ändringar eller flytta uppgifter, till skillnad från digitala alternativ.

Priser för Bullet Journal

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Bullet Journal

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

✨ Särskilda omnämnanden Notion : Bäst för anpassningsbar digital planering med ett visuellt arbetsområde Tiimo : Bäst för visuell tidshantering med vänliga påminnelser Akiflow : Bäst för att samla uppgifter i en fokuserad daglig agenda

Din ADHD-vänliga planeringshjälpreda: ClickUp

Varje ADHD-planerare erbjuder en unik blandning av struktur, flexibilitet och kreativ organisation. Vissa verktyg fokuserar på visuell planering, medan andra betonar tidshantering eller förstärkning av vanor.

Det viktigaste är att hitta en som passar ditt arbetsflöde och gör det naturligt att hålla ordning.

ClickUp utmärker sig som en allt-i-ett-planerare för ADHD, som erbjuder struktur utan att vara rigid. Med ClickUp kan du dela upp projekt i hanterbara steg, visualisera ditt schema och använda en AI-driven assistent för att hålla dig på rätt spår och generera idéer.

Om du är redo att få mer fokus och flyt i din vardag, registrera dig för ClickUp idag! ✨