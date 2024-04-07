Google Keep vs Evernote: 2025-översikt (funktioner, priser)

Låt oss vara ärliga. Vi behöver alla anteckningar. 📝

Oavsett om det gäller ett projekt vi har, en inköpslista vi gjort eller en lista över Netflix-serier vi vill se, så ÄLSKAR vi alla anteckningar och tycker att de är användbara.

Men hur och var ska vi hålla reda på alla dessa?

Vissa säger att Google Keep är den perfekta digitala anslagstavlan för anteckningar. Andra hävdar att Evernote är en mer omfattande anteckningsapp med enkla funktioner för uppgiftshantering.

Men när du gör en detaljerad jämförelse mellan Evernote och Google Keep kommer du att upptäcka att de båda anteckningsapparna konkurrerar hårt med varandra.

Vilket är då det bästa valet?

Att välja rätt kan trots allt vara lika svårt som att välja mellan Iron Man och Captain America. 🙆

I den här artikeln ger vi dig en detaljerad jämförelse mellan Google Keep och Evernote och föreslår ett bra alternativ till båda.

Låt oss se vilken app som hjälper dig att hitta rätt ton!

Vad är Google Keep?

Via Google Keep

Google Keep tror på att hålla saker enkla, raka och minimalistiska, precis som klisterlappar. Det låter dig snabbt skriva en textanteckning som du kan komma åt på din telefons startskärm genom att lägga till en widget.

Har du någonsin fått en lysande idé som försvunnit innan du hunnit sätta dig vid datorn? Nu behöver det inte vara så längre!

Med Google Keep kan du spela in en röstanteckning i din Android- eller iOS-app och senare öppna den transkriberade anteckningen på din dator för att redigera den.

1. Färgkodade anteckningar

Med Keeps användargränssnitt kan du undvika röriga skärmar och behålla färgerna!

Google Keeps färgkodade anteckningar gör dina uppgifter tydligare. Du kan till exempel färgkoda dina planer för söndagen med rött och dina uppgifter för måndagen med blått. #MondayBlues.

2. Påminnelser

Med Google Keep kan du också lägga till påminnelser på din iOS- eller Android-telefon så att du inte förstör din dag med ett kort minne.

Den erbjuder också platsbaserade påminnelser, som skickar en avisering när du anländer till eller lämnar en viss plats.

Du kan till exempel ställa in aviseringar som ”kom ihåg mötet kl. 10” när du anländer till kontoret och ”köpa hundmat” på vägen hem.

3. Användarvänlighet

Om du letar efter en lättanvänd anteckningsapp med grundläggande funktioner för uppgiftshantering är Keep rätt val för dig.

Alla anteckningar som görs i din mobilapp (Android- och Apple-enheter) uppdateras omedelbart även i din datorapp (Windows, Linux, Mac). Och eftersom Google Keep integreras med alla andra Google-produkter kan du visa dina Google Keep-anteckningar utan att lämna Gmail.

4. Mångsidiga alternativ för anteckningar

Gillar du att klottra och skissa under långdragna möten?

Google Keep kan förvandla din passion till något mer produktivt.

Dess AI kan hjälpa dig att göra dina klotter sökbara. Om du till exempel ritar en badmintonbana och en fjäderboll kan du hitta dina ritningar genom att skriva in dessa termer i sökfältet.

Den kan också transkribera dina fysiska anteckningar till digitala anteckningar. Du tar helt enkelt en bild av den handskrivna anteckningen och väntar på att Keeps optiska teckenigenkänning (OCR) ska skanna bilden efter ord.

Vad är Evernote?

Via Evernote

Evernote låter dig skriva detaljerade anteckningar och spara flera typer av multimedia.

Från PDF-filer till onlinepresentationer till flera ark med krav för en uppgift – Evernotes webbapp kan hantera nästan allt som ditt jobb kräver!

Det är inte konstigt att det jämförs med Apple Pages och Microsoft Word.

Om du inte har din mobila enhet med dig kan du också komma åt Evernote som en Chrome-app eller via din iPad.

Dessutom kan du spara in på kopieringskostnader med dess skannerfunktion. På så sätt kan du röra dig tyst som bokstaven "G" i lasagne och snabbt få tag på dina kollegors hemliga lasagnerecept som de är för sluga för att dela med sig av.

1. Oändliga formateringsmöjligheter

Visst älskar vi alla att piffa upp våra dokument med färger (särskilt när det saknas sammanhang)?

Med Evernote kan du göra just det.

Evernotes robusta textredigerare låter dig markera de viktigaste punkterna som ska imponera på din publik, och du kan använda snygga typsnitt för att få dina taglines att sticka ut.

Dessutom kan du lägga till tabeller och få alternativ för super- och subscript. Denna funktion gör faktiskt Evernote till en stark konkurrent till Apple Notes.

2. Web Clipper

Webbklippningsverktyget i Evernote gör ditt arbetsliv superbekvämt och låter dig spara hela texter, bilder och PDF-filer med bara ett klick.

Det är perfekt för att ta skärmdumpar från affärskolumner så att du kan hänvisa till dem senare och inkludera dem som tankeställare i inledningen av din presentation eller när du vinner utmärkelsen "månadens anställd".

Psst... dessa digitala utklipp är mycket bättre än att bläddra igenom sidorna i din anteckningsbok för att hitta ett ord du lärde dig i måndags.

3. Kraftfull sökfunktion

Evernote är organiserat som en mapp med anteckningar. Du kan filtrera alla dina anteckningar efter specifika taggar för att begränsa din sökning.

Dessutom kan du sortera dina anteckningar efter startdatum eller i alfabetisk ordning.

4. Kortkommandon

Evernotes kortkommandon kan hjälpa dig att öka din arbetseffektivitet. Det sparar också din mus från det ständiga klickandet varje gång du behöver komma åt viss information. 😅

Med kortkommandon kan du komma åt alla anteckningstyper och anteckningsböcker på några sekunder. Detta frigör också tid för andra uppgifter, som att kolla de senaste uppdateringarna på jobbet (eller Instagram-uppdateringar).

Undrar du om Evernote fortfarande är rätt val för ditt team?

Kolla in denna Evernote-recension med alternativ som OneNote, Dropbox och mer!

Google Keep vs Evernote

Både Google Keep och Evernote är populära anteckningsappar som kan göra ditt liv mer organiserat.

Från att låta dig spara utvalda webbsidor med webbklippare till att erbjuda webbläsartillägg för att spara bilder eller artiklar – de har massor av likheter!

Men vad skiljer dem åt?

Du kommer att se. 👀

Här är en djupgående jämförelse mellan Evernote och Google Keep med fokus på deras viktigaste skillnader.

1. Anteckningar

Från att sammanställa anteckningar från kundmöten till att skriva inköpslistor – anteckningar är verkligen en oändlig syssla.

Men dessa appar för att-göra-listor kan spara tid (och hålla dig vid dina sinnens fulla bruk). Så här fungerar det:

Google Keep

Med Google Keep kan du skapa en ny lista, lägga till nya bilder och till och med spela in en ljudanteckning (när du är för lat för att skriva).

Du kan också lägga till anpassade taggar till dina anteckningar och arkivera eller radera tidigare anteckningar.

Den går ett steg längre genom att låta dig sortera dina uppgifter i två kategorier: anteckningar och påminnelser.

Appen stöder dock inte textformatering, vilket innebär att du måste hålla dig till deras standardteckensnitt.

Problemet?

Även dina bästa idéer kan gå obemärkta förbi eftersom du är begränsad till tråkiga typsnitt och grundläggande formatering. 😑

Bonus: Att göra-listor för Apple

Evernote

Evernote erbjuder fler alternativ när det gäller anteckningar: kommentera PDF-filer, bifoga en YouTube-video eller ett röstmemo och anpassa dina anteckningar med rich text-formatering.

Dessutom lagras allt snyggt i anteckningsböckerna, och du kan till och med slå ihop relaterade anteckningar. Appen låter dig även organisera dina anteckningar efter datum, titel eller taggar.

Ibland innebär dock fler funktioner också större komplexitet.

Vad menar vi med det?

Ibland behövs inte anteckningsböcker, anteckningsblock och taggar för att skapa en att göra-lista eller lägga till en snabb anteckning. För många funktioner kan överväldiga nya användare, och de kanske måste lägga till en anteckning om att "lära sig använda Evernote" till sin att göra-lista.

2. Samarbete

En app för gemensamma anteckningar kan hjälpa ditt team att kommunicera snabbt och redigera dokument i realtid.

På så sätt kan hela teamet ta del av eventuella ändringar samtidigt.

Google Keep

Det är enkelt att dela anteckningar i Google Keep.

Du kan dela en ny anteckning med vem som helst genom att helt enkelt ange deras e-postadress. Det saknas dock detaljerade behörighetsinställningar, vilket innebär att vem som helst kan redigera eller radera dina anteckningar.

Det finns dock ett sätt att komma runt detta problem.

För att lägga till behörighetskontroller måste du först kopiera och klistra in dina anteckningar i ett Google Doc-dokument och sedan dela Google Doc-dokumentet med hjälp av behörighetskontrollerna i Google Docs.

Evernote

Evernote låter dig samarbeta med teammedlemmar genom att skapa delbara länkar.

På så sätt kan medarbetare visa och redigera anteckningar.

Innan du skapar ett Evernote-konto bör du veta att du inte kan spåra versionshistoriken eller återställa anteckningar till en äldre version i deras gratispaket.

Det innebär att om du väljer det här abonnemanget finns det i princip inga spår kvar av alla de fantastiska idéer du en gång skrev ner. 😭

3. Integrationer

Integrationer är som en god skål med makaroner och ost: ju mer du får, desto bättre!

Varför?

Med tillgång till ett stort antal integrationer kan du effektivisera fler affärsprocesser, från teamkommunikation till projektledning.

Dessutom kan projektledningsverktyg hjälpa dig att hantera dina uppgifter i rätt ordning med hjälp av funktioner för prioritering av uppgifter, och du kan effektivisera repetitiva processer med återkommande uppgifter.

Låt oss se om Google Keep och Evernote kan göra dig lika glad som mac 'n' cheese.

Google Keep

Som en Google-produkt integreras Keep med hela Googles ekosystem av appar, inklusive Google Docs, Drive, Kalender etc.

Keep-integrationerna är dock begränsade till endast dina Google Apps.

Du får nog säga adjö till alla dina favoritappar som inte kommer från Google.

Känner du fortfarande att det här är rätt val?

Evernote

Den största skillnaden mellan Google Keep och Evernote är att Evernote erbjuder omfattande integrationer med tredjepartsappar som Google Drive, Slack, Microsoft Teams och Outlook, medan Google Keep endast integreras med Google Apps.

Dessutom kan den anslutas till tusentals andra appar via Zapier.

4. Priser

Det är visserligen bra att ha en anteckningsapp med tillgång till många funktioner, men det är inte så bra att behöva anstränga sig extra bara för att ha råd med dessa funktioner!

Det är som att hitta den bästa glassbaren i stan, men sedan inse att den ligger alldeles för långt från ditt bostadsområde.

Låt oss se om Google Keep och Evernote passar din budget:

Google Keep

Om du har ett Google-konto är Google Keep helt gratis att använda. Det enda tillfället då du kan behöva köpa något är när du har slut på lagringsutrymme. Lagringsutrymmet är begränsat till 15 GB.

Evernote

Evernotes kostnadsfria plan har ”för många begränsningar” skrivet över sig.

Det finns till exempel en lagringsgräns på 60 MB/månad och du är begränsad till två enheter.

Dessutom erbjuder det kostnadsfria abonnemanget inte anpassade mallar, uppgiftshantering och offlineåtkomst på mobila enheter eller i datorprogrammet.

Här är de tre prisalternativ som Evernote erbjuder:

Evernote Free: Taggar Web Clipper Synkronisering av upp till två enheter

Taggar

Webbklippare

Synkronisera upp till två enheter

Evernote Personal (8,99 $/månad): PDF-anteckningar Offlineanteckningar Skapa anpassade PDF-anteckningar Offlineanteckningar Skapa anpassade Evernote-mallar

PDF-anteckningar

Offline-anteckningar

Skapa anpassade Evernote-mallar

Evernote Professional (10,99 $/användare per månad): 20 GB månatliga uppladdningar Uppgiftshantering Exportera anteckningsböcker som PDF-filer

20 GB månatliga uppladdningar

Uppgiftshantering

Exportera anteckningsböcker som PDF-filer

Taggar

Webbklippare

Synkronisera upp till två enheter

20 GB månatliga uppladdningar

Uppgiftshantering

Exportera anteckningsböcker som PDF-filer

Vi förstår. Det är svårt att välja sida när det gäller Google Keep och Evernote.

Men oroa dig inte. Låt oss gå igenom deras viktigaste funktioner för att hjälpa dig att fatta ett beslut.

Google Keep vs. Evernote på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker i debatten om Google Keep kontra Evernote. När man söker på Google Keep kontra Evernote på Reddit är många användare överens om att dessa verktyg är användbara av olika skäl:

”Som andra har sagt är de helt olika. Evernote liknar mer OneNote och Keep är en form av klisterlappar.”

Tillbaka till ruta ett, eller hur?

Men vänta! Vi har en lösning.

Kan du inte bestämma dig mellan Google Keep och Evernote? Testa ClickUp

Den perfekta anteckningsappen hjälper dig att lista dagliga uppgifter och hantera dem effektivt.

Och om anteckningar är en superkraft, då är ClickUp ditt hemliga vapen.

ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och anteckningar som används av produktiva team i små och stora företag.

Från att skriva ut hela uppgiftslistor till att spåra tid som spenderats på uppgifter – ClickUps kraftfulla funktioner slår Google Keep och Evernote med hästlängder.

Här är varför ClickUp är den ultimata appen för anteckningar och produktivitet:

1. Skriv ner idéer i anteckningsblocket online

Använd ClickUps anteckningsblock för att skriva ner nya idéer, lista dina sysslor, lägga till påminnelser, skapa checklistor och mycket mer.

Det är också ett helt gratis digitalt anteckningsblock där du kan lagra obegränsat med idéer och använda Rich Text Formatting för att markera viktiga uppgifter.

Dessutom kan du med ClickUps Google Chrome-tillägg skriva anteckningar direkt i Chrome. Ditt anteckningsblock visas i hörnet av skärmen på alla webbplatser du besöker. Och du kan inaktivera det med ett enda klick!

Och för att omvandla dina anteckningar till genomförbara uppgifter behöver du bara göra följande:

Klicka på + i en anteckning eller på anteckningsalternativen.

Välj en lista för att göra justeringar

Omvandla anteckningar till uppgifter i ClickUp

Omvandla anteckningar till uppgifter i ClickUp

Och voilà! Din anteckning har nu omvandlats till en uppgift som du kan arbeta med.

2. ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att göra anteckningar utan att behöva oroa dig för lagringskapacitet eller sidbegränsningar. Skapa kapslade sidor i dokumentet för att organisera och aldrig tappa bort dina anteckningar igen.

Med ClickUp Docs får du alla funktioner i en dedikerad dokumentapp med bekvämligheten hos ett anteckningsblock:

Använd formateringsalternativ för rik text för att skapa detaljerade dokument

Placera sidor i dokument för att skapa en omfattande fil med olika avsnitt.

Skapa relationer i ditt dokument för att länka samman uppgifter, projekt och andra dokument för att effektivisera projektuppdateringar och samla allt ditt arbete på ett ställe.

Exportera anteckningar genom att ladda ner dokument i PDF- eller HTML-format.

Ta anteckningar och välj bland teckensnittsalternativen i ClickUp Docs

Ta anteckningar och välj bland teckensnittsalternativen i ClickUp Docs

Börja din arbetsdag på rätt sätt!

Både Google Keep och Evernote är utmärkta verktyg för anteckningar.

De har dock sina egna begränsningar, vilket kan minska din arbetsmoral.

Å ena sidan låter Google Keep dig inte organisera anteckningar i hierarkiska mappstrukturer och du får inte tillgång till formateringsalternativ för rik text. Å andra sidan erbjuder Evernote massor av antecknings- och formateringsfunktioner, men allt till ett premiumpris.

Det verkar som att man förlorar pengar eller funktioner oavsett vilket man väljer. 🤷‍♂️

Om du inte väljer ClickUp, förstås, som ger dig det bästa av två världar!

Det är det ultimata verktyget för anteckningar som kan hjälpa dig att ta anteckningar, spåra uppgifter, hantera dokument, skapa digitala påminnelser och mycket mer.

Byt till ClickUp gratis idag för att ge ditt team riktiga superkrafter när det gäller anteckningar. ⚡️