De 10 bästa alternativen till Hello Bonsai att prova 2025

Frilansare och småföretagare vet hur det är att ständigt jonglera mellan att hantera kunder, projekt och uppgifter. Rätt verktyg kan förenkla dessa arbetsflöden och hålla allt på rätt spår.

Hello Bonsai – numera mer känt som Bonsai – har varit en populär lösning för många när det gäller kontrakt, fakturering och tidrapportering, men det kanske inte alltid uppfyller dina affärsbehov.

Du har kommit rätt om du letar efter något som passar bättre för ditt arbetsflöde eller erbjuder större flexibilitet.

Vi har sammanställt de 10 bästa alternativen till Bonsai för att hjälpa dig att hantera kunder mer effektivt, effektivisera din verksamhet och fokusera på att utveckla ditt företag.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de bästa alternativen till Hello Bonsai som finns tillgängliga: ClickUp : Bäst för omfattande projektledning och samarbete med anpassningsbara arbetsflöden Bäst för omfattande projektledning och samarbete med anpassningsbara arbetsflöden

Monday. com: Bäst för adaptiv visuell projektledning och teamsamarbete

FreshBooks: Bäst för enkel fakturering och ekonomihantering

PandaDoc: Bäst för dokumentautomatisering och e-signaturlösningar

HoneyBook: Bäst för att effektivisera kundhanteringen för kreativa entreprenörer

Dubsado: Bäst för anpassningsbar CRM för småföretag

Proposify: Bäst för att effektivisera skapandet och hanteringen av offerter

Harvest: Bäst för tidrapportering och utgiftshantering

Invoice Ninja: Bäst för frilansare och småföretag som hanterar fakturor och betalningar.

Teamwork.com: Bäst för hantering av komplexa projekt med avancerade samarbetsfunktioner.

👀 Visste du att? Småföretag förlorar upp till 96 minuter i produktivitet varje dag, enligt en rapport från Salesforce. För att övervinna problem som dålig uppgiftshantering och splittrad kommunikation har 59 % av småföretagarna vänt sig till ny teknik.

Vad ska du leta efter i Hello Bonsai-alternativ?

När du väljer ett alternativ till Hello Bonsai bör du ta hänsyn till följande parametrar:

Omfattande funktioner : Leta efter ett verktyg som kombinerar : Leta efter ett verktyg som kombinerar projektledning , fakturering, tidrapportering, utgiftsrapportering, kundrelationshantering och kundportaler så att du kan hantera flera projekt utan att byta plattform.

Användarvänligt gränssnitt : Välj programvara med ett intuitivt gränssnitt och verktyg som : Välj programvara med ett intuitivt gränssnitt och verktyg som kontraktsmallar , automatiska påminnelser och återkommande betalningar för att förenkla ditt arbetsflöde.

Anpassning och flexibilitet : Välj programvara som låter dig anpassa fakturor, offerter och kontrakt efter dina affärsbehov.

Integrationsmöjligheter : Välj verktyg som kan integreras med tredjepartsplattformar som bokföringsprogram och kommunikationsverktyg för en enhetlig lösning för företagsledning.

Skalbarhet och tillväxtstöd : Välj en lösning som kan skalas upp i takt med din verksamhet och hantera ett obegränsat antal kunder, projekt och planer.

Kundkommunikation : Öka kundnöjdheten med kundportaler, livechatt och funktioner för att hantera relationer och skapa professionella fakturor.

Automatisering av arbetsflöden: Leta efter ett verktyg som ditt Leta efter ett verktyg som ditt kundrelationshanteringsteam kan använda för att automatisera repetitiva uppgifter. Från e-postsvar till uppföljningar – alternativet ska underlätta arbetet för ditt team.

Molnbaserad tillgänglighet : Välj molnbaserad programvara för flexibel åtkomst från flera plattformar så att du kan hantera projekt och kundrelationer när som helst och var som helst.

Pris och valuta för pengarna : Utvärdera flexibla prisplaner, såsom kostnadsfria provperioder eller anpassade priser, utifrån dina behov.

Kundsupport och resurser: Se till att verktyget erbjuder tillförlitlig support och resurser som hjälper dig att effektivisera din installationsprocess.

👀 Visste du att: I det tidiga Mesopotamien (cirka 2150 f.Kr.) användes koppar som handelsvaluta, men det överskuggades snabbt av silver. Templet, som fungerade som finansiellt centrum med överblick över det mesta av utrikeshandeln, fastställde växelkurser mellan viktiga råvaror som korn, silver och andra. Detta smarta system gjorde det möjligt att göra betalningar i olika former, vilket gav flexibilitet i transaktionerna – ett koncept som inte ligger så långt ifrån den flexibilitet vi eftersträvar i moderna affärsverktyg idag.

De 10 bästa alternativen till Hello Bonsai

Här är våra val av de bästa alternativen till Hello Bonsai, med fokus på unika funktioner och fördelar för frilansare, byråer eller småföretagare. Hitta det som passar dig bäst.

1. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning och samarbete med anpassningsbara arbetsflöden)

Ställ in anpassade automatiseringsregler för att slippa repetitiva uppgifter på ClickUp.

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för frilansare och småföretag som vill optimera sina arbetsflöden. Det är en app för allt som har med arbete att göra. Ja, verkligen!

ClickUps allt-i-ett-lösning kombinerar projektledning, tidrapportering och CRM-funktioner för att hjälpa dig att hantera uppgifter, spåra fakturerbara timmar och upprätthålla starka kundrelationer.

Du kan enkelt hantera flera projekt och hålla koll på kundfakturering samtidigt som du håller ordning på ditt arbetsflöde.

På CRM-sidan hjälper ClickUp dig att hantera kundrelationer utan ansträngning genom att lagra kontaktuppgifter, projektförlopp och kommunikationshistorik på ett ställe via ClickUp CRM. Du kan till och med skapa en kundportal med ClickUp för att säkerställa smidig kundkommunikation genom att tillhandahålla uppdateringar i realtid och främja transparens.

När det gäller uppgiftshantering låter ClickUp Tasks dig samla in viktiga detaljer, skapa specifika uppgifter för varje prioritet, tilldela dem till dina teammedlemmar och spåra problem på ett effektivt sätt.

Å andra sidan förenklar ClickUp Docs dokumenthanteringen, så att du kan samla all dokumentation och projektledning på ett och samma ställe. Länka dina dokument till uppgifter, skapa kapslade sidor eller använd rich text-formatering för att skapa imponerande projektförslag. Det kan också fungera som ditt arkiv för mötesanteckningar eller bokföringsregister med lite formateringsmagi.

Vill du skapa ett kundförslag eller ett innehåll från grunden? Be bara AI-författaren i ClickUp Docs att skapa ett!

Prova ClickUp Brain Skapa förslag, generera innehåll, automatisera uppgifter och mycket mer med ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent!

Oavsett om du vill följa projektets framsteg eller hantera kundrelationer är ClickUp ett kraftfullt verktyg för företagsledning som effektiviserar arbetsflöden och ökar produktiviteten.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande för nya användare i början.

Avancerade anpassningsalternativ kan kräva en inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vi använder ClickUp för vår uppgiftshantering och som CRM. Det hjälper vårt team att hålla koll på uppgifterna på kontoret och fokusera på varje kunds specifika behov. Eftersom vi hanterar olika företags ekonomi har det historiskt sett varit svårt för någon att ta över någon annans arbete, men med ClickUp kan alla i teamet se exakt vad som har gjorts för varje kund. Det ger också mig som ägare stor insyn i vad mitt team arbetar med och, tack vare tidsspårningen, hur mycket tid saker tar.

Vi använder ClickUp för vår uppgiftshantering och som CRM. Det hjälper vårt team att hålla koll på uppgifterna på kontoret och fokusera på varje kunds specifika behov. Eftersom vi hanterar olika företags ekonomi har det historiskt sett varit svårt för någon att ta över någon annans arbete, men med ClickUp kan alla i teamet se exakt vad som har gjorts för varje kund. Det ger också mig som ägare stor insyn i vad mitt team arbetar med och, tack vare tidsspårningen, hur mycket tid olika uppgifter tar.

2. Monday.com (Bäst för adaptiv visuell projektledning och teamsamarbete)

Med sitt mycket anpassningsbara visuella gränssnitt kan du forma arbetsflöden på Monday.com så att de passar dina unika behov. Dess anpassningsbara tavlor gör det enkelt att skapa, spåra och hantera uppgifter samtidigt som du får en tydlig översikt över projektets framsteg.

Oavsett om du hanterar kundrelationer, jonglerar flera projekt eller håller koll på ditt team, så garanterar Monday.com:s flexibilitet att det anpassar sig perfekt till ditt sätt att arbeta.

Monday.com bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter, aviseringar och statusuppdateringar för att spara tid och minska manuella fel.

Anslut till över 200 tredjepartsapplikationer, inklusive Slack, Zoom och Google Drive, för att effektivisera verksamheten.

Övervaka fakturerbara timmar med inbyggd tidrapportering för korrekt kundfakturering och resurshantering.

Visualisera data genom anpassningsbara instrumentpaneler och diagram, vilket underlättar välgrundade beslut och projektövervakning.

Monday.com begränsningar

Prismodellen per användare kan bli dyr för större team när man skalas upp.

Den mycket anpassningsbara plattformen kan kräva en inlärningsperiod för att användarna ska kunna utnyttja dess omfattande funktioner fullt ut.

Priser för Monday.com

Individuellt : Gratis för upp till 2 användare

Basic : 12 $/månad per plats

Standard : 14 $/månad per plats

Pro : 24 $/månad per plats

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

3. FreshBooks (Bäst för enkel fakturering och ekonomihantering)

via FreshBooks

FreshBooks är en kraftfull molnbaserad plattform för ekonomihantering som är utformad med frilansare, byråer och småföretag i åtanke. Den förenklar fakturering, utgiftshantering och tidrapportering, vilket gör den till ett självklart val för att hantera projekt och samtidigt hålla koll på ekonomin.

Det som utmärker FreshBooks är dess intuitiva gränssnitt och praktiska automatiseringsverktyg. Du kan skapa professionella fakturor på några minuter, spåra fakturerbara timmar och hålla koll på utgifterna utan ansträngning. Den smidiga integrationen med andra plattformar gör det till en helhetslösning för hantering av din affärsverksamhet.

FreshBooks bästa funktioner

Skapa och skicka anpassade fakturor med automatiska betalningspåminnelser med hjälp av automatiserad fakturering.

Förenkla kostnadshanteringen genom att koppla ditt bankkonto och kategorisera utgifter med kostnadsspårning.

Spåra fakturerbara timmar direkt i plattformen med tidsspårning.

Skapa detaljerade finansiella rapporter för att få insikt i ditt företags resultat.

Integrera med populära verktyg från tredje part som Stripe, PayPal och GSuite.

Begränsningar i FreshBooks

Begränsade projektledningsfunktioner jämfört med allt-i-ett-lösningar

Högre prisnivåer kanske inte passar småföretag eller enskilda frilansare.

Saknar avancerade kundportaler för omfattande kundkommunikation

Priser för FreshBooks

Lite: 4,75 dollar per månad

Plus: 8,25 dollar per månad

Premium: 15 dollar per månad

Välj: Anpassad prissättning

FreshBooks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 400 recensioner)

4. PandaDoc (Bäst för dokumentautomatisering och e-signaturlösningar)

via PandaDoc

Letar du efter en mångsidig plattform för dokumenthantering som förenklar hur företag skapar, delar och spårar viktiga dokument? PandaDoc kan hjälpa dig.

Det är utformat för att hålla dina arbetsflöden smidiga, med kraftfulla verktyg för att skapa offerter och kontrakt, integrerade e-signaturer och samarbete i realtid.

PandaDoc är perfekt för frilansare, byråer och småföretag och förbättrar dokumenthantering och kundkommunikation samtidigt som det effektiviserar verksamheten.

PandaDocs bästa funktioner

Få tillgång till ett brett utbud av anpassningsbara mallar för offerter och kontrakt så att du snabbt kan skapa professionella dokument.

Övervaka dokumentstatus med realtidsmeddelanden och dokumentspårning

Samarbeta med teammedlemmar och kunder direkt i dokumenten med hjälp av samarbetsverktyg.

Lagra och återanvänd ofta använda dokumentkomponenter från innehållsbiblioteket.

PandaDocs begränsningar

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig avancerade funktioner.

Vissa integrationer kan kräva ytterligare avgifter.

Begränsad inbyggd integration med vissa CRM-plattformar

PandaDoc-priser

Startpaket: 35 $/månad per användare

Företag: 65 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

PandaDoc-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

🧠 Kul fakta: Kongo Gumi, ett japanskt företag som bygger tempel, har varit verksamt i 14 århundraden och anpassat sig efter förändrade tider. Fram till 2006 var det världens äldsta familjeföretag i kontinuerlig drift.

5. HoneyBook (Bäst för att effektivisera kundhantering för kreativa entreprenörer)

via HoneyBook

HoneyBook är en plattform för kundhantering som är utformad för kreativa entreprenörer och småföretagare. Den gör det möjligt för dem att hantera projekt, fakturor och kontrakt på ett och samma ställe.

Dess intuitiva gränssnitt och viktiga automatiseringsverktyg gör det möjligt för användare att effektivisera kundkommunikationen, förenkla arbetsflöden och öka kundnöjdheten.

Det är alltså ett utmärkt alternativ till Hello Bonsai för hantering av kreativa företag.

HoneyBooks bästa funktioner

Ge kunderna en centraliserad kundportalplattform för åtkomst till projektuppdateringar, fakturor och kontrakt.

Automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningsmejl, betalningspåminnelser och uppdateringar om projektets framsteg med automatiserade arbetsflöden.

Skicka professionella fakturor, spåra och begär betalningar direkt via plattformen med hjälp av fakturering och betalningsspårning.

Spara tid med anpassningsbara mallar för kontrakt, offerter och frågeformulär.

Låt kunderna boka tid eller konsultationer smidigt med integrerad schemaläggning.

HoneyBooks begränsningar

Begränsad skalbarhet för större företag med komplexa behov

Vissa användare rapporterar problem med anpassning utöver de fördesignade mallarna.

Integrationsmöjligheterna är mindre omfattande jämfört med konkurrenterna.

HoneyBook-priser

Startpaket: 36 $/månad

Essentials-plan: 59 $/månad

Premium-abonnemang: 129 $/månad

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

6. Dubsado (Bäst för anpassningsbar CRM för småföretag)

via Dubsado

För frilansare och småföretag som eftersträvar flexibilitet och anpassningsbarhet erbjuder Dubsado båda delarna. Plattformen för företagsledning innehåller verktyg för hantering av kontrakt, fakturor och schemaläggning.

Det förenklar verksamheten och ger dina kunder en personlig upplevelse med en centraliserad portal för att visa dokument, kontrakt och fakturor.

Om anpassningsbarhet i arbetsflödet och hantering av kundrelationer är dina prioriteringar är Dubsado ett starkt alternativ till Hello Bonsai.

Dubsados bästa funktioner

Skapa personliga kontrakt, offerter och frågeformulär som passar ditt varumärke med hjälp av anpassningsbara formulär och CRM-mallar.

Automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningar, betalningspåminnelser och kundonboarding genom automatisering av arbetsflöden.

Boka möten och hantera möten direkt via Dubsado genom integrering med schemaläggaren.

Dubsados begränsningar

Den initiala installationen kan vara komplex och tidskrävande.

Gränssnittet kan verka skrämmande för nybörjare.

Integrationerna är begränsade jämfört med andra konkurrenter.

Dubsado-priser

Startpaket: 20 dollar per månad

Premier-abonnemang: 40 dollar per månad

Dubsado-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

🧠 Kul fakta: Över 90 % av arbetstagarna uppgav för HBR att automatiseringsverktyg hjälper dem att arbeta smartare. Och det är inte allt – 85 % sa att dessa verktyg gjorde teamarbetet smidigare och mer samarbetsinriktat. Automatisering är mer än bara ett modeord för dagens företag!

7. Proposify (Bäst för att effektivisera skapandet och hanteringen av offerter)

via Proposify

När det gäller att skapa, anpassa och spåra affärsförslag är Proposify det rätta valet. Det har ett intuitivt gränssnitt som är utformat för att hantera kontrakt och förslag.

Dessutom integreras det smidigt med populära CRM- och betalningsverktyg, vilket gör ditt arbetsflöde ännu effektivare. Om ditt fokus ligger på att skapa vinnande offerter och avsluta affärer snabbare, är Proposify ett utmärkt alternativ till Hello Bonsai.

Proposifys bästa funktioner

Få tillgång till fördesignade förslagsmallar för att skapa professionella och visuellt tilltalande förslag.

Spåra när kunder öppnar, visar och interagerar med dina offerter för att kunna följa upp i rätt tid med hjälp av dokumentspårning.

Gör det möjligt för kunder att lägga till e-signaturer för snabbare godkännanden

Anpassa offerter med ditt varumärkes färger, logotyper och budskap med anpassad branding.

Samarbeta med teammedlemmar i realtid för att förfina förslag och slutföra affärer.

Begränsningar för Proposify

Begränsad tillgänglighet av projektledningsverktyg jämfört med allt-i-ett-plattformar

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig avancerade funktioner.

Högre nivåfunktioner som avancerad analys är låsta bakom premiumplaner.

Priser för Proposify

Grundläggande plan: 29 $/månad per användare

Teamplan: 49 $/månad per användare

Affärsplan: 65 $/månad per användare

Proposify-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (290+ recensioner)

💡Proffstips: Tydlig kommunikation är nyckeln till framgång som frilansare. Starta projekt med en detaljerad arbetsbeskrivning (SOW) som beskriver leveranser, tidsplaner och ansvarsområden. Detta främjar ömsesidig förståelse och minimerar missförstånd.

8. Harvest (Bäst för tidrapportering och utgiftshantering)

via Harvest

Som frilansare eller småföretagare är ett verktyg för att spåra tid och utgifter utan krångel en välsignelse. Harvest gör det med en touch av enkelhet.

Från att spåra fakturerbara timmar och hantera projektbudgetar till att skapa detaljerade finansiella rapporter hjälper det yrkesverksamma som du att enkelt hålla koll på sina finanser.

Harvests innovativa design och smidiga integrationer gör det till ett utmärkt alternativ till Hello Bonsai, särskilt om du vill effektivisera dina finansiella arbetsflöden utan att komplicera saker och ting i onödan.

Utnyttja de bästa funktionerna

Spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar separat på olika enheter

Förenkla kostnadskategorisering och rapportering för korrekt fakturering och ekonomisk översyn med kostnadshantering.

Få praktiska insikter om projektets lönsamhet och teamets produktivitet med anpassningsbara detaljerade rapporter.

Integrera med över 50 verktyg som QuickBooks, Trello och Slack för att effektivisera arbetsflödena.

Skapa professionella fakturor och ta emot betalningar direkt i plattformen med hjälp av mallar.

Skördebegränsningar

Saknar de robusta projektledningsfunktioner som finns i allt-i-ett-verktyg.

Priserna kan vara mindre fördelaktiga för företag med stora team eller komplexa behov.

Avancerade rapporteringsfunktioner kan kräva extra inställningar eller externa verktyg.

Harvest-prissättning

Gratis plan: Gratis för alltid

Pro-plan: 13,75 $/månad per användare

Premiumplan: 17,50 $/månad per användare

Samla in betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

9. Invoice Ninja (Bäst för frilansare och småföretag som hanterar fakturor och betalningar)

via Invoice Ninja

Känns fakturering och betalningsuppföljning som ett heltidsjobb för dig? Här kan Invoice Ninja vara den extra personal som ditt team behöver.

Plattformen förenklar betalningsprocessen från början till slut med verktyg för att hantera återkommande fakturor, flexibla betalningsalternativ och omfattande betalningsspårning över olika projekt.

Invoice Ninjas bästa funktioner

Skapa och skicka obegränsat med professionella fakturor med anpassad branding med hjälp av fakturahantering.

Automatisera betalningsprocesser med återkommande fakturor och påminnelser med återkommande betalningar.

Övervaka projektkostnader och integrera dem i fakturor för fakturering med hjälp av kostnadsspårning.

Acceptera betalningar genom att fakturera en kund via över 45 betalningsgateways, inklusive Stripe, PayPal och Square.

Få tillgång till den kostnadsfria, självhostade open source-versionen för större kontroll och flexibilitet.

Begränsningar för Invoice Ninja

Begränsade projektledningsfunktioner jämfört med avancerade plattformar som ClickUp

Kräver teknisk expertis för att anpassa alternativ i open source-versionen.

Kräver en viss inlärningskurva för att maximera integrationerna

Priser för Invoice Ninja

Gratis plan: Gratis för alltid

Ninja Pro-plan: 12 $/månad

Enterprise-plan: 16 $/månad

Premium Business+: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Invoice Ninja

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

10. Teamwork.com (Bäst för hantering av komplexa projekt med avancerade samarbetsfunktioner)

Teamwork.com har snabbt blivit en populär projektledningsplattform för småföretag. Den är utvecklad för kundorienterade företag av alla storlekar och erbjuder olika funktioner för uppgiftshantering, teamsamarbete och tidrapportering.

Som ett alternativ till Hello Bonsai erbjuder Teamwork.com avancerade funktioner för kundhantering, vilket gör det idealiskt för företag som behöver kraftfulla verktyg för kommunikation och samarbete.

Teamwork.com bästa funktioner

Tilldela, prioritera och spåra uppgifter med deadlines och beroenden med hjälp av verktyg för uppgiftshantering.

Övervaka fakturerbara och icke-fakturerbara timmar med hjälp av tidrapportering för att optimera produktiviteten.

Dela projektuppdateringar, filer och feedback direkt med kunderna för bättre kundsamarbete.

Möjliggör kommunikation och brainstorming i realtid inom teamet med hjälp av teamchatten som finns tillgänglig på plattformen.

Använd anpassningsbara projektmallar för att effektivisera projektets uppstart och genomförande.

Begränsningar för Teamwork.com

Inlärningskurvan för nya användare kan vara brant på grund av dess omfattande funktioner.

Avancerade funktioner är låsta bakom dyrare prisplaner.

Integrationsmöjligheterna är begränsade jämfört med konkurrenter som ClickUp.

Priser för Teamwork.com

Leveransplan: 13,99 $/månad per användare

Grow Plan: 25,99 $/månad per användare

Scale Plan: 69,99 $/månad per användare

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Teamwork.com betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Det perfekta alternativet till Hello Bonsai för att boosta din verksamhet?

Att välja rätt verktyg för företagsledning gör stor skillnad för hur effektivt du hanterar din verksamhet och utvecklar ditt företag. Hello Bonsai är ett populärt val, men det är inte det enda alternativet som finns.

Våra alternativ erbjuder unika funktioner för olika behov, från avancerad projektledning till verktyg för kundkommunikation och ekonomisk uppföljning.

Om du letar efter ett mycket anpassningsbart verktyg som utmärker sig inom projekt- och uppgiftshantering och samtidigt integrerar tidsregistrering och CRM-funktioner, är ClickUp ett starkt alternativ. Dess mångsidiga funktioner gör det till ett utmärkt val för både frilansare och småföretag.

Hitta ett verktyg som passar dina affärsmål och hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare. ClickUp kan erbjuda dig just det! Registrera dig för ClickUp idag och frigör din potential för tillväxt och framgång!