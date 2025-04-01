Gratis fakturamallar för Google Sheets

Är det inte frustrerande när du lägger timmar på att skapa fakturor som sedan ser ut som om de kommer från 1990-talet? Vi förstår dig.

Du vill att dina fakturor ska se professionella, sofistikerade och varumärkesanpassade ut, men när du just har startat eller har en strikt budget kan avancerad faktureringsprogramvara kännas som en stor utgift.

Men det finns en fantastisk lösning på detta dilemma: gratis fakturamallar! Dessa färdiga kalkylblad är som trollspön för att skapa, sortera och spåra räkningar och fakturor. De är lätta att använda, helt anpassningsbara och, bäst av allt, de kostar inte ett öre.

Låter det för bra för att vara sant? Fortsätt läsa så visar vi dig hur du kan slippa fakturarelaterad stress med enkla fakturamallar!

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är fem mallar som erbjuder en bra balans mellan enkelhet, funktionalitet, professionalism och tydlighet: Fakturamall för Google Sheets från Invoice Simple Google Freelancer-fakturamall från Wave Fakturamall för Google Sheets från FreshBooks Fakturamall för entreprenörer i Google Sheets från Coefficient Fakturamall för företag från Invoicer. ai ClickUp erbjuder avancerade faktureringsfunktioner med smidig integration, automatisering och förbättrad säkerhet: ClickUp fakturamall ClickUp-mall för fakturauppföljning ClickUp-mall för offertförfrågan ClickUp Faktura för oberoende entreprenör ClickUp-fakturamall för entreprenörer ClickUp-fakturamall för frilansare ClickUp-fakturamall för videoproduktion

Vad kännetecknar en bra fakturamall?

En bra fakturamall är ett förformat kalkylblad som balanserar enkelhet och funktionalitet med professionalism och tydlighet. Den bör innehålla viktiga fakturaelement som:

Företagsprofilering: Utrymme för ditt företags logotyp och kontaktuppgifter

Kunduppgifter: Tydligt märkta avsnitt för kundens namn, adress och kontaktuppgifter.

Fakturauppgifter : Unikt fakturanummer, fakturadatum och förfallodatum

Betalningsvillkor : Godkända betalningsmetoder [t.ex. check, kreditkort, onlinebetalning etc.] och information om din policy för sena betalningar.

Specificering: Tabell för att lista tjänster eller produkter med beskrivningar, kvantiteter, priser och beräknade summor.

Beräkningar: Inbyggda formler för automatisk beräkning av delsummor, skatter [om tillämpligt] och totalsummor.

Anpassning: Flexibilitet att justera teckensnitt, färger och layout så att de passar ditt varumärke.

Se till att din fakturamall grupperar informationen på ett logiskt sätt, med tydliga rubriker för avsnitt som "Fakturera till", "Leverera till" och "Varor".

Att ta hänsyn till alla dessa viktiga faktorer bidrar till en smidig betalningsprocess och en positiv kundupplevelse.

Om du vill lära dig mer om bokföringsmallar och deras egenskaper rekommenderar vi att du läser våra inlägg om inköpsordermallar och huvudbokmallar .

Gratis fakturamallar för Google Sheets

Låt oss nu utforska några gratis fakturamallar från Google, Template.net, Coefficient och Invoicer.ai:

1. Fakturamall för Google Sheets från Invoice Simple

via Invoice Simple

Fakturans Google Sheets-mall erbjuder en smidig användarupplevelse med en ren, modern design som inte kräver någon designkunskap.

Mallen levereras med förifyllda formler som sköter alla beräkningar åt dig. Fyll bara i uppgifterna, såsom tjänstebeskrivningar, kvantiteter och priser, så genererar Invoice Simple automatiskt delsummor, skatter [om tillämpligt] och din totalsumma.

Inget mer krångel med kalkylblad eller räknarfel – Invoice Simple sköter det tunga arbetet, vilket sparar dig värdefull tid och garanterar noggrannhet.

2. Google Freelancer-fakturamall från Wave

via Wave

Att jonglera flera projekt innebär ofta en utmaning när det gäller att korrekt registrera och fakturera frilansares tjänster. Wave's Google Freelancer Invoice Template kommer till undsättning och erbjuder ett projektcentrerat tillvägagångssätt som går utöver grundläggande fakturering.

Denna fakturamall för frilansare har särskilda avsnitt för detaljerade projektbeskrivningar, så att du kan kartlägga omfattningen av ditt arbete korrekt och se till att inga projekt missas när du sammanställer faktureringsunderlagen i slutet av månaden.

Men det är inte allt! Med Wave kan du dela upp dina tjänster efter uppgift eller milstolpe, vilket garanterar transparent fakturering till kunderna.

Bonusfunktioner som betalningsspårning och insättningsalternativ ingår också, vilket ger dig en realtidsvy av dina projektfinanser och förenklar hanteringen av kassaflödet.

Rekommenderad läsning: Här är några fler fakturamallar för frilansare som hjälper dig att hantera din arbetsbelastning!

3. Fakturamall för Google Sheets från FreshBooks

via FreshBooks

Google Sheets Invoice Template by FreshBooks är en nedladdningsbar mall som låter dig skapa professionella fakturor direkt i Google Sheets.

Mallen kan anpassas helt efter dina behov. Du kan lägga till din varumärkesidentitet genom att infoga din logotyp, färgschema och typsnitt. Du kan till och med anpassa mallen med din prisstruktur och önskade betalningsvillkor, vilket gör det tydligt för dina kunder.

Det går även ett steg längre genom att erbjuda branschspecifika alternativ. Det finns till exempel särskilda fakturamallar som är utformade specifikt för företag som är verksamma på den brittiska marknaden. Dessa mallar tar hänsyn till regionala bestämmelser och formateringspreferenser, vilket säkerställer att dina fakturor uppfyller lokala standarder.

Alternativt ger mallen också tillgång till en gratis onlinefakturagenerator. Detta gör att du snabbt kan skapa fakturor utan att behöva använda Google Sheets. Om du är frilansare eller driver ett litet företag och behöver ett enkelt och gratis sätt att skapa fakturor är denna mall ett utmärkt val.

4. Fakturamall för entreprenörer i Google Sheets från Coefficient

via Coefficient

Coefficient's Google Sheets Contractor Invoice Template erkänner att "en storlek passar inte alla" i entreprenadvärlden.

Du kan anpassa den här mallen efter din entreprenadtjänst, oavsett om du är rörmokare, elektriker eller specialist inom ett annat område.

Den går utöver grundläggande fakturering genom att potentiellt inkludera särskilda avsnitt för speciella professionella krav, såsom restid eller uthyrning av utrustning. Detta säkerställer att du fångar upp alla fakturerbara aspekter av ditt arbete, eliminerar risken för missade avgifter och hjälper dig att få rätt ersättning för dina tjänster.

5. Fakturamall för företag från Invoicer. ai

Om du driver ett företag med olika behov kan du prova Invoicer.ai:s fakturamall för företag.

Först anger du din företagsinformation, inklusive företagsnamn, adress och telefonnummer. Sedan anger du kundens uppgifter, såsom namn, adress och telefonnummer.

Därefter kommer själva fakturan. Du kan ändra titeln från standardtexten ”INVOICE” till något mer specifikt, till exempel ”RECEIPT” eller ”BILL OF SALE”, beroende på transaktionens art.

För dina artiklar anger du en beskrivning av den tjänst eller produkt du fakturerar, tillsammans med det pris du tar per artikel. Antalet är som standard satt till ett, men du kan enkelt justera det utifrån det faktiska antalet. Plattformen beräknar automatiskt det totala beloppet utifrån pris och antal.

Invoicer. ai erbjuder ytterligare alternativ för att anpassa din faktura ytterligare. Du kan inkludera en rabatt som en procentandel eller ett fast belopp. Det finns också ett avsnitt för skatter, där du kan lägga till flera skatter med anpassade namn. Ange ditt företags skattenummer här för ökad transparens.

Slutligen kan du lägga till information om din kund i anteckningsfältet och ange dina betalningsvillkor. När du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter och anpassat fakturan efter dina önskemål kan du slutföra den och skicka den till din kund för betalning.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för fakturering

Google Sheets erbjuder flera kostnadsfria fakturamallar, men det är viktigt att vara medveten om att de kanske inte passar alla fakturabehov perfekt.

Här är några potentiella begränsningar att tänka på:

Begränsad automatisering: Vissa mallar har förifyllda formler, men Google Sheets erbjuder inte samma automatiseringsnivå som specialiserad faktureringsprogramvara. För företag med komplexa arbetsflöden eller som behöver funktioner som automatiska betalningspåminnelser kan specialiserade plattformar vara mer lämpliga.

Skalbarhetsproblem: När ditt företag växer och dina faktureringsbehov blir mer komplexa kan Google Sheets-mallarna ha svårt att hålla jämna steg. Det kan bli besvärligt att hantera stora mängder fakturor eller integrera dem med andra affärssystem.

Säkerhetsaspekter: Google Sheets erbjuder grundläggande säkerhetsfunktioner, men är kanske inte lika robust som specialiserad faktureringsprogramvara när det gäller att skydda känslig kundinformation. För företag som hanterar mycket konfidentiell information kan det vara bättre att undersöka säkra faktureringslösningar.

Begränsad anpassning: Trots att Google Sheets-mallarna erbjuder vissa anpassningsalternativ kanske de inte uppfyller mycket specifika faktureringsbehov. Om ditt företag kräver unika fakturalayouter eller funktioner kan specialiserad faktureringsprogramvara ge större flexibilitet.

Utmaningar vid samarbete: Google Sheets möjliggör samarbete, redigering i realtid och versionskontroll, men det kan bli rörigt med flera användare. Specialiserad faktureringsprogramvara erbjuder ofta mer strömlinjeformade samarbetsfunktioner för att hantera fakturor med ditt team.

Kom ihåg att fakturamallar i Google Sheets är en fantastisk utgångspunkt för frilansare och småföretag. Men att förstå deras begränsningar kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut när dina faktureringsbehov förändras.

Bonus: Mallar för köpebrev i Microsoft Word!

Alternativa fakturamallar

Google Sheets erbjuder ett attraktivt gratisalternativ, men det finns en annan stark konkurrent när det gäller fakturamallar: ClickUp.

ClickUp erbjuder olika fakturamallar som är utformade för att integreras sömlöst med deras projektledningsplattform, vilket ger en mer omfattande faktureringslösning.

Här är ett urval av några av ClickUps fakturamallar som kan vara värdefulla för dina faktureringsbehov:

1. ClickUp fakturamall

Få gratis mall Anpassa din faktureringsprocess med ClickUp-fakturamallen.

Letar du efter ett sätt att förenkla din faktureringsprocess? ClickUp-faktura-mallen kan vara precis vad du behöver. Denna mall är utformad för att hjälpa företag och frilansare att snabbt och enkelt skapa professionella, detaljerade fakturor inom ClickUp-plattformen.

Du kan anpassa den med din företagsinformation, kunduppgifter, fakturanummer och datum. Den låter dig specificera tjänster eller produkter och bryta ner beskrivningar, kvantiteter, priser och summor. Dessutom hanterar den prissättning och skatter och beräknar allt automatiskt.

Du kan också ange betalningsvillkor för att undvika oklarheter om när och hur du förväntar dig att få betalt. Glöm inte varumärkesprofileringen – du kan lägga till din logotyp och välja anpassade färger som matchar ditt varumärke.

Genom att integrera denna mall med ClickUp Tasks kan du spåra statusen för dina fakturor från utkast till mottagen betalning, vilket gör hela processen smidigare och effektivare.

2. ClickUp-mall för fakturauppföljning

Få gratis mall Håll enkelt koll på alla dina fakturor med ClickUps fakturahanteringsmall.

Om du har svårt att hålla reda på alla dina fakturor kan ClickUp Invoice Tracking Template hjälpa dig. Den ger dig en omfattande översikt över din fakturering så att ingenting faller mellan stolarna.

Du kan spåra allt på ett ställe, med kolumner för fakturanummer, kundnamn, utfärdandedatum, förfallodatum och belopp. Mallen innehåller statusindikatorer som visar vilka fakturor som är väntande, betalda eller förfallna.

Du kan till och med ställa in automatiska påminnelser för förfallodatum och uppföljningar av försenade betalningar. Behöver du analysera din ekonomi? Skapa rapporter med ett enda knapptryck för att se betalningsmönster, utestående belopp och kundernas betalningshistorik.

Med anpassningsbara vyer kan du filtrera och sortera fakturor utifrån de kriterier du behöver, vilket hjälper dig att hålla ordning och vara proaktiv i hanteringen av din faktureringsprocess.

3. ClickUp-mall för offertförfrågan

Få gratis mall Begär offerter smidigt med hjälp av ClickUp-mallen för offertförfrågan.

Du kan använda ClickUp-mallen för offertförfrågan för att begära och jämföra offerter från leverantörer.

Denna mall hjälper dig att tydligt definiera projektkrav, specifikationer och leveranser. Du kan ange leverantörsinformation, ställa in deadlines för offertlämning och projektavslutning och till och med beskriva dina utvärderingskriterier, allt på ett och samma ställe.

Den är perfekt för att organisera och utvärdera flera anbud. Denna mall hjälper dig att effektivt begära in och utvärdera anbud så att du kan välja den bästa leverantören utifrån pris, kapacitet och projektkrav.

4. ClickUp Faktura för oberoende entreprenör

Få gratis mall Fakturera kunder som oberoende uppdragstagare med ClickUp Independent Contractor Invoice.

Om du är frilansare eller egenföretagare är fakturamallen för egenföretagare från ClickUp perfekt för dig.

Den innehåller fält för dina personliga eller företagsuppgifter, såsom kontaktuppgifter och skatte-ID, samt avsnitt för kundens kontaktuppgifter och faktureringsadress.

Du kan dela upp de uppgifter du har utfört, de timmar du har arbetat, dina priser och summorna. Ange dina betalningsinstruktioner och villkor tydligt för att undvika förvirring.

Anpassa mallen med din logotyp och dina varumärkeselement och lägg till specifika anteckningar eller instruktioner för dina kunder så att den passar ditt arbetssätt.

Genom att integrera denna mall med ClickUps projekt- och tidrapporteringsverktyg kan du koppla dina fakturerade uppgifter direkt till din timfaktura, vilket garanterar transparens och noggrannhet i din fakturering.

5. ClickUp-fakturamall för entreprenörer

Få gratis mall Effektivisera betalningar till entreprenörer med ClickUp Contractor Invoice Template.

Som generalentreprenör behöver du ett sätt att hantera fakturering för olika tjänster och projekt. ClickUp Contractor Invoice Template är perfekt för detta.

Den innehåller avsnitt för projektbeskrivningar, kunduppgifter och arbetsplatser så att du kan ange detaljerad projektinformation.

Specificera kostnader för material, arbetskraft, underleverantörer och andra företagsutgifter för att säkerställa en omfattande och transparent fakturering. Du kan också definiera betalningsplaner med specifika milstolpar och villkor för varje projekt.

Använd funktionerna för utgiftshantering för att koppla utgifter och kvitton till motsvarande poster. Mallen kan anpassas med ditt företags varumärke, logotyper och eventuella särskilda instruktioner för dina kunder.

6. ClickUp-fakturamall för frilansare

Få gratis mall Hantera frilansfakturor effektivt med ClickUp Freelance Invoice Template.

Detta är för frilansare! ClickUp Freelance Invoice Template gör faktureringen till dina kunder enkel och effektiv.

Denna enkla fakturamall innehåller fält för din personliga eller företagsinformation, kontaktuppgifter och skatte-ID, samt avsnitt för din kunds kontaktinformation och faktureringsadress.

Du kan specificera dina tjänster och ange vad du har levererat, hur många timmar du har arbetat, dina tjänstepriser och summorna. Ange tydliga betalningsvillkor, betalningsmetoder och förfallodatum för att undvika missförstånd.

7. ClickUp-fakturamall för videoproduktion

Få gratis mall Gör din fakturering av videoproduktioner mer professionell med ClickUps fakturamall för videoproduktion.

Om du arbetar inom videoproduktionsbranschen är ClickUp Video Production Invoice Template utformad för dig. Den innehåller fält för information om ditt produktionsbolag, kontaktuppgifter och varumärkeselement, samt avsnitt för dina kunders kontaktuppgifter och projektspecifik information.

Du kan tillhandahålla en detaljerad projektöversikt med en specifikation av olika produktionsfaser, inklusive förproduktion, inspelning, redigering och efterproduktion.

Fakturamallen för tjänster möjliggör detaljerad kostnadsuppföljning, inklusive utrustning, arbetskraft, lokalhyra och andra utgifter. Ange betalningsvillkor, inklusive tidsplaner och metoder som är relevanta för projektet.

Integrera denna mall med ClickUps projektledningsfunktioner för att koppla varje fas i projektet till motsvarande kostnader, vilket säkerställer en omfattande och transparent fakturering för dina kunder.

Välj rätt fakturamall för dina faktureringsbehov

Fakturamallar för Google Sheets och Google Docs är en fantastisk utgångspunkt för budgetmedvetna företag eller företag med enkla faktureringsbehov. Deras användarvänliga gränssnitt, förifyllda formler och kostnadsfria tillgänglighet gör dem till ett attraktivt alternativ.

Men när ditt företag växer och dina faktureringsbehov utvecklas kan begränsningarna i Google Sheets, såsom begränsad automatisering och skalbarhet, bli uppenbara.

ClickUp-fakturamallar erbjuder däremot en mer omfattande lösning. De har funktioner som inbyggd automatisering, avancerade spårningsmöjligheter och smidig integration med ClickUps projektledningsplattform.

Dessa funktioner kan effektivisera ditt arbetsflöde, förbättra kassaflödeshanteringen och ge värdefull information om din faktureringsprestanda. Många ClickUp-mallar är dessutom gratis att använda.

Registrera dig för ClickUp idag!