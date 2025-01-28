De 10 bästa programvarorna för tidsrapportering för byråer 2025

Tidstöld kostar din byrå tid och produktivitet. Du kan hamna i en situation där du betalar anställda för timmar de inte har arbetat, undermåliga prestationer eller missade möjligheter.

Det är här programvara för tidsrapportering för byråer kommer in – den eliminerar dessa problem och spårar anställdas arbetstimmar noggrant så att du betalar för det du får.

Men med så många verktyg för tidrapportering, vilket ska du välja? I det här inlägget går vi igenom de 10 bästa programvarorna för tidrapportering för byråer 2024, med information om varje verktygs bästa funktioner, priser och ideala kunder.

Nu kör vi igång.

Vad ska du leta efter i ett program för tidsrapportering för byråer?

Alla verktyg för tidsrapportering för byråer är olika. Om det fanns en perfekt plattform skulle den erbjuda följande:

Automatisering : Leta efter automatisering av fakturering och tidrapportering. Automatisering av tidrapportering innebär att ett verktyg automatiskt börjar registrera tid baserat på utlösande händelser (som att öppna en viss fil), och automatisering av fakturering registrerar och fakturerar fakturerbara timmar för kundprojekt.

Kompatibilitet och integration: Välj ett verktyg som är kompatibelt med dina befintliga verktyg och som integreras smidigt med dina andra applikationer, såsom löneprogram (t.ex. QuickBooks), projektledningsplattformar (t.ex. Asana eller Trello) och kommunikationsverktyg (t.ex. Slack).

Anpassningsalternativ: Leta efter en programvara för tidrapportering för byråer som erbjuder anpassningsbara funktioner som kan anpassas till din byrås unika användningsfall, såsom Leta efter en programvara för tidrapportering för byråer som erbjuder anpassningsbara funktioner som kan anpassas till din byrås unika användningsfall, såsom mallar för tidrapporter , användarbehörigheter, påminnelser och aviseringar samt anpassning av teman.

Tidsspårningssystem: Välj en lösning som erbjuder en inbyggd tidsspårare, enkel in- och utstämpling, manuell tidsregistrering, GPS-spårning och automatisk spårning baserad på uppgifter.

Mobil tillgänglighet: En mobilapp hjälper dina teammedlemmar och anställda som arbetar på distans att enkelt logga sina timmar, visa scheman och skicka in tidrapporter när de är på resande fot.

Rapportering och analys: Leta efter avancerade rapporteringsfunktioner som uppgiftsgenomförandegrad, Gantt-diagram och kundlönsamhet för att förstå hur ditt team använder sin tid, logga timmar och timpriser samt skapa detaljerade rapporter för att övervaka budgetar och optimera produktiviteten.

De 10 bästa programvarorna för tidsrapportering för byråer

1. ClickUp

ClickUp är ett molnbaserat, populärt projektledningsprogram med tidsregistreringsfunktioner. Du kan registrera tiden som läggs på varje uppgift i timmar och minuter. Aktivera bara timern i mobil-/datorappen eller använd Chrome-tillägget.

Spåra tiden i ClickUp med ett gratis Chrome-tillägg och få detaljerade översikter över din tidsfördelning.

Du får också tidsuppskattning, vilket gör att du kan sätta upp tidsplaneringsmål för ditt team. När du tilldelar en uppgift kan du använda den här funktionen för att lägga till den tid som ditt team förväntas lägga på den.

ClickUp erbjuder tidsrapportering och genererar automatiskt rapporter över spårad tid och fakturerbara timmar efter behov, vilket sparar besväret med manuell registrering och uppgiftshantering.

Det är inte allt – med ClickUp kan du organisera den registrerade tiden med etiketter, anteckningar och filter. Dessa funktioner gör det möjligt att kategorisera och organisera tidsposter baserat på projekt, kund eller uppgiftstyp. Du kan redigera tidsposter när du vill eller markera registrerad tid som fakturerbar.

ClickUps Project Time Tracking erbjuder också olika visningsalternativ. Du kan visa din ClickUp Time Management Board i kalender-, Gantt-, tidslinje- och arbetsbelastningsvyer. Med tanke på ClickUps bredd och djup av projektledningsfunktioner passar det bäst för frilansare, soloprenörer, företag och växande team av alla storlekar.

Spåra projektets olika faser visuellt med ClickUps Gantt-vy.

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för tjänstgöringstidsrapporter hjälper dig att hålla koll på tjänstgöringstimmar och fakturerbar tid på ett enda, lättillgängligt ställe.

Visa tid som spårats per dag, vecka, månad eller uppgift för att analysera produktiviteten.

Anslut ClickUp till en dedikerad tidrapporteringsapp (som Toggl eller Harvest) och importera poster från flera plattformar.

Jämför beräknad tid med registrerad tid för att få en överblick över teamets produktivitet totalt sett och för enskilda uppgifter, och förbättra resurshanteringen.

Byt från automatisk tidrapportering till manuell tidrapportering när det behövs.

Begränsningar för ClickUp

Endast 100 MB lagringsutrymme i gratispaketet

Det kan verka överväldigande i början, eftersom det finns många funktioner att sätta sig in i.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Business : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff är en programvarusvit för personalhantering som erbjuder tre lösningar: programvara för tidrapportering, programvara för medarbetarproduktivitet och programvara för personalanalys.

Verktyget erbjuder online-tidrapporter, digitala versioner av papperstidkort eller Excel-ark inom tidsregistreringsprogrammet. De registrerar noggrant när anställda stämplar in och ut samt fakturerbara och icke-fakturerbara timmar. Dessa tidrapporter är dock mindre anpassningsbara än de som erbjuds av ClickUp.

Du får också tidsrapporter baserade på tidsspårningsdata som genereras automatiskt enligt dina preferenser (dagligen, veckovis, varannan vecka, månadsvis eller årligen). De samlar in och presenterar relevant data i form av en sammanfattning, inklusive lättlästa grafer.

Det är inte allt – Hubstaff erbjuder även godkännande av tidrapporter, vilket ökar säkerheten i automatiserade processer. Innan Hubstaff automatiskt genererar fakturor eller betalar anställda för deras fakturerbara timmar kan du granska tidrapporterna och godkänna eller avvisa faktureringsprocessen.

Hubstaff passar företag (särskilt mjukvaruföretag) med medelstora och stora team och flera avdelningar. Dessa team kommer att dra nytta av produktivitet, budgetuppföljning, analysverktyg och tidsuppföljningsfunktioner.

Hubstaffs bästa funktioner

Använd geolokaliseringsspårning för att verifiera anställdas platser och hantera distansarbetande personal i olika tidszoner.

Lås tidsposter för att undvika sena ändringar

Ta ibland skärmdumpar av anställdas skärmar och spåra deras inaktivitetstid.

Utvärdera medarbetarnas produktivitet och projektens lönsamhet med detaljerade rapporter i realtid.

Begränsningar för Hubstaff

Dålig fjärrinstallation och underhåll

Det finns ingen möjlighet att aktivera eller inaktivera inaktivitetstimern.

Du har inte möjlighet att köpa endast tidsregistreringspaketet.

Hubstaffs priser

Starter : 4,99 dollar per plats och månad

Grow : 7,50 dollar per plats och månad

Team : 10 dollar per användare och månad

Enterprise: 25 dollar per användare och månad

Hubstaffs betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1400 recensioner)

3. Toggl Track

via Toggl Track

Toggl Track är ett specialiserat verktyg för tidshantering som hjälper dig att spåra tiden som läggs på en specifik uppgift ned till sekunden.

För mjukvaru- och IT-företag gör Toggl Track det möjligt för användare att skicka en detaljerad rapport för varje timme som faktureras. Medan de flesta företag är vana vid att skicka blinda fakturor utan uppgiftsbeskrivning på veckobasis eller månadsbasis, spårar denna tidrapporteringsprogramvara projektbudgetar och prestanda i realtid.

Toggl Track – bästa funktioner

Integreras med över 100 andra verktyg för ledning och medarbetarproduktivitet , såsom Asana, Evernote, GitLab samt Google- och Outlook-kalendrar.

Fäst tidsangivelser eller slutförandegrader högst upp på skärmen för snabb referens eller inspiration.

Spåra webbläsaraktivitet eller appaktivitet för att analysera hur du har använt din tid när du arbetat med en uppgift.

Begränsningar för Toggl Track

Du kan inte lägga till detaljer till uppgifter för kunder.

Det går inte att ställa in timers för specifika intervall, till exempel fem minuter.

Priser för Toggl Track

Gratis för alltid

Starter : 9 dollar per användare och månad

Premium : 18 dollar per användare och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Toggl Track betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2200 recensioner)

4. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp är ett produktivitetsverktyg som erbjuder manuell och automatisk tidrapportering. Skapa tidrapporter, budgetblad och fakturor baserat på den tid som investerats i ett projekt.

TimeCamp erbjuder även en utgiftsregistrerare som låter dig spara kopior av alla kvitton och spåra projektutgifter för att kunna fakturera kunderna korrekt.

TimeCamps anpassningsfunktioner är dock begränsade. Du kan inte skapa etiketter, lägga till anteckningar eller kategorisera registrerade tider. Därför är TimeCamp ett bra val för små team med grundläggande behov av tidrapportering. Välj inte denna tidrapporteringsapp om du har flera projekt att spåra och behöver organisera den spårade tiden efter dem.

TimeCamps bästa funktioner

Lås tidsposter efter arbetstid och granska och godkänn tidrapporter innan du betalar ditt team.

Ställ in justerbara priser baserat på personer eller projekt och få en korrekt bild av dina kostnader och intäkter.

Kopiera återkommande tidsposter för att undvika att slösa tid på manuella inmatningar.

Begränsningar i TimeCamp

Inga verktyg för schemaläggning eller uppgiftsjämförelse

Mobilappen har användbarhetsproblem för nya användare.

Priser för TimeCamp

Gratis för alltid

Starter : 3,99 $ per användare och månad

Premium : 6,99 dollar per användare och månad

Ultimate: 10,99 dollar per användare och månad

TimeCamps betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 550 recensioner)

5. Everhour

via Everhour

Everhour är ett verktyg för små team som hjälper till att hantera tid, skapa korrekta räkningar och fakturor, spåra utgifter, hantera team och sammanställa produktivitetsrapporter.

Nackdelen? Du kan inte skapa och anpassa tidrapporter eller färgkoda din instrumentpanel efter önskemål. Detta gör det svårt att organisera dina register och teamaktiviteter, vilket innebär att Everhour endast är lämpligt för frilansare eller ett litet team på två till tre personer.

Everhours bästa funktioner

Skapa kundprofiler och upptäck ofakturerade insatser i projektledningsverktyg

Skiftsspårning förenklar processen att skapa och hantera scheman för ditt team.

Begränsningar för Everhour

Tiden avrundas och sparas inte exakt.

Rapporterna har inte den bästa designen

Priser för Everhour

Gratis för alltid

Team: 10 dollar per plats och månad, med minst fem platser

EverHour – betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

6. Harvest

via Harvest

Harvest spårar kostnaden för din tid istället för att spåra timmar och minuter med en timer som aktiveras med ett klick. Du kan visualisera den spårade tiden via grafer och rapporter och sedan analysera de interna tidskostnaderna, framstegstakten och andra viktiga mått som appen beräknar.

Appen låter dig också automatiskt skapa och skicka fakturor till kunder, vilket sparar tid för egenföretagare och frilansare. Eftersom Harvest fokuserar på kostnadsuppföljning passar det bäst för tjänstebaserade företag.

Harvests bästa funktioner

Lägg till teammedlemmar och deras kapacitet (maximalt antal arbetstimmar) och övervaka vem som arbetar för lite och vem som arbetar för mycket.

Skapa fakturor automatiskt för fakturerbara timmar och skicka dem automatiskt till kunderna.

Omvandla dina tidrapportdata till visuella rapporter och skapa anpassningsbara rapporter för att spåra fakturerbara timmar.

Begränsningar i Harvest

API- och integrationsfunktioner är svåra att konfigurera.

Ingen offline-tidrapportering

Rapporterar inte om godkänd respektive icke godkänd tid.

Priser för Harvest

Gratis för alltid

Harvest Pro: 12 dollar per användare och månad

Harvest – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 550 recensioner)

7. Produktiv

Productive är ett produktivitetshanteringsverktyg som hjälper små och medelstora team att maximera sin produktion. Få anpassningsbara instrumentpaneler och redigerbara tavlor för att visualisera finansiella data, projektvinst, projektflöde och teamproduktivitet. Det erbjuder också en kundportal som upprätthåller transparensen med kunden genom att dela projektuppdateringar efter behov.

Productive erbjuder en skrivbordstimer som börjar mäta så snart du börjar arbeta. Du kan också mäta tiden för enskilda uppgifter. Om du har schemalagda möten eller uppgifter mäter Productive automatiskt denna tid utan att du behöver göra något.

Productive passar bra för kreativa byråer och små team inom branscher som digital marknadsföring, konsultverksamhet och mjukvaruutveckling, där du behöver samarbeta med kunder under idé- och implementeringsfaserna och samtidigt spåra anställdas fakturerbara timmar.

Produktiva bästa funktioner

Använd avancerade funktioner för tidrapportering, inklusive daglig arbetslogg, veckotidrapporter, skrivbordstimer och automatiserad tidrapportering med förbokade tidsbokningar.

Visualisera alla dina teammedlemmars arbetade och lediga tid på ett och samma ställe och godkänn semesteransökningar i Productive.

Automatisk generering av fakturor endast för fakturerbara timmar

Begränsningar i produktiviteten

Navigeringen är inte logisk och intuitiv.

Begränsade funktioner för dokumentverktyget (inga undertexter, innehållsförteckning eller länkar för offentlig delning)

Brist på utbildning eller introduktionsmaterial som hjälper användarna att få ut det mesta av sin prenumeration.

Produktiv prissättning

Essential : 9 dollar per månad

Professional : 24 dollar per månad

Ultimate : Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Produktiva betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

8. RescueTime

via RescueTime

RescueTime är ett perfekt tidsredovisningsprogram för privat bruk. Appen låter dig spåra arbetstimmar genom att automatiskt starta timern så snart du börjar arbeta. Den upptäcker också när du går offline och frågar dig om dina offline-arbetstimmar så snart du är tillbaka.

En annan fantastisk funktion i RescueTime är dess förmåga att blockera distraherande appar och webbplatser. Denna funktion är användbar för yrkesverksamma som arbetar hemifrån eller för dem som har svårt att koncentrera sig.

RescueTime erbjuder även virtuella samarbetsytor för frilansare så att de inte känner sig ensamma.

RescueTimes bästa funktioner

Blockera webbplatser och appar som tar upp din tid

Skapa detaljerade rapporter om hur du använder din tid så att du kan bli mer disciplinerad.

Få målanbefalningar för bättre produktivitet

RescueTime-begränsningar

Samlar in och lagrar data på sina servrar, vilket väcker frågor om dataintegritet.

Det är svårt att spåra tid offline

Långsamma uppdateringar

Priser för RescueTime

RescueTime Lite : Gratis för alltid

RescueTime: 12 dollar per månad

RescueTime-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

9. HiveDesk

via HiveDesk

HiveDesk är en tidsspårare för företag. Företag använder denna app för att maximera medarbetarnas produktivitet genom att noggrant övervaka hur de spenderar sin tid på varje uppgift. Appen låter dig spåra dina medarbetares plats, pauslängd, tid spenderad per projekt och kund samt tangentbords- och musaktivitet.

Vid en första anblick kan denna programvara för tidsrapportering för byråer verka för påträngande för anställda. Men HiveDesk garanterar att dess tidrapportering följer arbetslagstiftningen, vilket innebär att du inte kommer att stöta på problem med dataskydd.

HiveDesks bästa funktioner

Spåra anställdas plats, tid och aktivitet med skärmdumpar och GPS för noggrann tidrapportering.

Kontrollera flera tavelvyer, inklusive kalender, kanbantavla, lista och projekttidslinje.

Skapa exakta tidrapporter

Hantera teamets arbetstid genom att skapa scheman, fördela skift och arbetstider samt övervaka semester, övertid och frånvaro.

Begränsningar för HiveDesk

Anställda kan inte checka in via mobilappar

Ingen live-support eller kundsupportnummer

Långsam rapportgenerering

Priser för HiveDesk

5 dollar per användare och månad – med minst tre användare

HiveDesk-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. ManyRequests

via ManyRequests

ManyRequests är en plattform för kundhantering som erbjuder formulär och fakturering (inklusive fakturerings- och kundonboardingverktyg) samt ett backoffice (inklusive funktioner relaterade till kundförfrågningar, en kundportal och verktyg för kundhantering).

ManyRequests tidrapporteringsverktyg ingår i företagets backoffice-paket och omfattar rapportgenerering, möjlighet att dra av timmar från kundplaner och insikter om teamets prestationer.

Appen passar bäst för kreativa byråer och webbdesignbyråer som kräver kundens medverkan. Den är dock kanske inte det bästa valet för att spåra interna teamets tid och hantera produktiviteten för att förbättra projektledningen.

ManyRequests bästa funktioner

Skapa en anpassad kundportal och välkomna kunderna på ett personligt sätt

Få en tydlig översikt över vem som arbetar med vilket projekt och statusen för varje projekt för att följa framstegen.

Tillämpa villkorliga regler för att automatiskt tilldela nya projekt till relevanta/specifika teammedlemmar.

Begränsningar för ManyRequests

Startpriset är betydligt högre än för andra alternativ på listan.

Många integrationer (som Mailchimp och ActiveCampaign) är fortfarande under utveckling.

Priser för ManyRequests

Starter : 99 dollar per månad – två platser

Core : 149 dollar per månad – fem användare

Pro : 399 dollar per månad – 10 platser

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ManyRequests betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Få mer än bara tidrapportering med ClickUp

Programvara för tidrapportering är den bästa investeringen för alla företag och branscher som registrerar tid och betalar anställda baserat på deras totala arbetstid.

ClickUp är ett omfattande projektledningsverktyg som hjälper dig att spåra fakturerbara timmar och skapa produktivitetsrapporter för teamet. Det erbjuder mycket mer än grundläggande tidsspårning.

Med ClickUp kan du:

Registrera tid från dator, mobil eller webbläsare

Koppla spårad tid till ClickUp-uppgifter

Lägg till eller ta bort tidsposter manuellt

Lägg till anteckningar, etiketter, filter och fakturerbar tid till poster

Du kan göra allt detta inom en enda plattform, vilket gör ClickUp till rätt programvara för tidrapportering för ditt företag.

Registrera dig gratis på ClickUp och ta tidrapportering och produktivitetshantering till nästa nivå redan idag.