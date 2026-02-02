De 10 bästa AI-verktygen för annonstexter som ger dina marknadsföringskampanjer en boost

Är du trött på att kämpa för att få din annonstext att sticka ut? AI-drivna verktyg för annonstext är din genväg till att snabbt skapa fängslande annonstexter.

En färsk rapport från Dentsu CMO visar att 79 % av marknadscheferna håller med om att ”i en värld där det är lättare att ignorera reklam är det viktigare än någonsin att underhålla och engagera.”

År av digital överbelastning har avtrubbat våra nervbanor till den grad att det krävs allt mer nyskapande annonsinnehåll för att uppnå samma ”dopaminkick” (läs: ”publikengagemang”).

Denna förändring utmanar marknadsförare och copywriters att skapa innovativa annonstexter som snabbt fångar uppmärksamheten. AI-verktyg för textförfattande är skräddarsydda för att möta denna efterfrågan. I det här blogginlägget ska vi utforska de 10 bästa AI-verktygen för textförfattande som hjälper dig att spara tid när du skriver övertygande annonstexter och inlägg på sociala medier med hög konverteringsgrad

⏰ Sammanfattning på 60 sekunder Här är en sammanställning av de 10 bästa AI-verktygen för annonstext: ClickUp (Bäst för AI-integrerad innehålls- och projektledning av kampanjer) Jasper (Bäst för att remixa och återanvända befintligt innehåll) Copy.ai (Bäst för anpassning av ton och stil för att säkerställa en konsekvent varumärkesröst) Anyword (Bäst för prestationsdrivet annonsinnehåll) Wordtune (Bäst för att skriva om och finslipa befintliga annonstexter) Writesonic (Bäst för att skapa annonstexter och landningssidor) AdZis (Bäst för automatisering av annonstexter inom e-handel) Smart Copy från Unbounce (Bäst för konverteringsinriktad annonstext) Copysmith Rytr (Bäst för att skapa högkvalitativt kortformat innehåll) Jacquard (tidigare Phrasee) (Bäst för att anpassa annonser och meddelanden på sociala medier)

När du väljer AI-drivna verktyg för annonshantering bör du ta hänsyn till funktioner som passar den moderna publikens förändrade preferenser.

Här är vad du ska leta efter i AI-verktygen för textförfattande:

Personalisering och målgruppsanpassning : Personalisering för specifika demografiska grupper utnyttjar mekanismer som utlöser dopamin genom att få innehållet att kännas relevant och engagerande

Kreativitet genom data : AI-marknadsföringsverktyg bör erbjuda varierande förslag på formuleringar, ton och stil för att tillgodose dagens konsumenters högre krav på engagemang

AI-funktioner: Leta efter AI-programvara för textförfattande som utnyttjar avancerade AI-tekniker som naturlig språkbehandling för att producera innehåll av hög kvalitet

Känslostyrt språk : De bästa AI-verktygen utnyttjar insikter från neurovetenskapen för att inkludera känslomässiga triggers som fångar uppmärksamheten. Att till exempel fokusera på "nyhet" eller "överraskning" genererar en dopaminrespons, vilket framgår av studier om konsumentengagemang​

Enkel integration: Ett användargränssnitt som integreras sömlöst med plattformar som Google Ads eller Facebook säkerställer att verktyget är praktiskt och effektivt

Genom att fokusera på dessa funktioner kan du skapa AI-texter som fängslar även de mest uppmärksamhetsmättade målgrupperna.

👀 Visste du att? En genomsnittlig amerikan såg 500 annonser om dagen på 1970-talet, och ser nu så många som 5000 om dagen!

Här är de 10 bästa AI-verktygen för textförfattande som utmärker sig genom sina unika funktioner, användarvänliga gränssnitt och förmåga att generera högkvalitativt innehåll anpassat efter dina behov:

1. ClickUp (Bäst för AI-integrerad innehålls- och projektledning)

ClickUp, som är en allt-i-ett-app för arbetet, är till stor hjälp för marknadsföringsteam som söker en samlad plattform för att hantera annonstexter, innehållsskapande och projektflöden – allt med hjälp av AI.

Cartoon Networks snabbrörliga team för sociala medier använde ClickUp som sin enda källa till sanning och fördubblade sin produktion på 50 % kortare tid med samma teamstorlek! Här är alla funktioner de använde:

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning är ett utmärkt ställe att börja på. Den gör det möjligt för team att hantera sina annonskampanjer smidigt och i samarbete.

Koppla dina marknadsföringsplaner direkt till de uppgifter som driver dem framåt med alla funktioner i ClickUp:s programvara för marknadsföringsprojektledning

Du kan planera kampanjer, följa upp framsteg och hantera alla relaterade uppgifter på en och samma plats. Det innebär att teamen kan dela upp arbetet med att skapa annonstexter i specifika, mätbara uppgifter med tydliga deadlines och ansvarsområden.

ClickUp Brain

ClickUps egenutvecklade AI-assistent, ClickUp Brain, är ett viktigt verktyg för marknadsförare. Du kan använda den för att effektivt skapa övertygande annonsinnehåll.

Ange bara viktiga detaljer, såsom målgrupp, produktegenskaper och önskad ton, för att snabbt skapa engagerande texter som är skräddarsydda för just dina marknadsföringsbehov.

Skapa övertygande annonstexter med ClickUp Brain

AI-verktyget använder avancerade algoritmer för att generera engagerande och riktat annonsinnehåll genom att analysera framgångsrika annonsmallar, trender i konsumentbeteende och språkliga mönster. Och eftersom det är integrerat i ditt arbetsflöde kan du använda det för att dra slutsatser från befintliga dokument om kundundersökningar, konkurrentanalyser och mycket mer.

ClickUps annonsmall

Med ClickUps annonsmall är det dessutom enkelt att skapa effektfulla annonser som sticker ut. Detta säkerställer också att dina annonser är i linje med ditt varumärkes unika röst.

Ladda ner den här mallen Undvik att börja från noll när du skapar dina annonstexter med ClickUp-mallen för annonser

Den här mallen hjälper dig att brainstorma nya strategier för annonskampanjer, organisera och hantera betalda kampanjer, prioritera uppgifter och övervaka resultatmått för att säkerställa maximal avkastning på investeringen.

Du kan följa varje annonss framsteg genom att markera uppgiftsstatusar som ”Implementering”, ”Live”, ”Ny begäran”, ”Research” och ”Slutförd”.

”Innan automatiseringen infördes var vi tvungna att manuellt meddela uppåt i hierarkin att texten var klar varje gång en copywriter avslutat en uppgift. Det kunde ta upp till 36 timmar. Det har varit fantastiskt, eftersom hela teamet följer upp sina dagliga uppgifter i ClickUp.”

”Innan automatiseringen infördes var vi tvungna att manuellt meddela uppåt i hierarkin att texten var klar varje gång en copywriter avslutat en uppgift. Det kunde ta upp till 36 timmar. Det har varit fantastiskt, eftersom hela teamet följer upp sina dagliga uppgifter i ClickUp.”

ClickUps bästa funktioner

Underlätta smidig kommunikation inom ditt team med ClickUp Chat för att diskutera strategier för annonskampanjer, dela uppdateringar och ställa snabba frågor

Håll en visuell översikt över tidslinjerna för annonsinnehåll med ClickUps Gantt-diagram och håll koll på deadlines, milstolpar och beroenden i alla dina annonskampanjer

Redigera och slutför marknadsföringstexten med ClickUp Docs , få feedback via kommentarer och implementera ändringar inom samma plattform

Optimera försäljnings- och marknadsföringshanteringen genom att spåra kampanjresultat och annonskampanjers genomslagskraft med hjälp av ClickUp-dashboards

Integrera med verktyg som Google Workspace och sociala medieplattformar med hjälp av ClickUps integrationer för att övervaka och optimera annonser direkt, vilket förbättrar kampanjernas effektivitet

Begränsningar i ClickUp

Funktionsutbudet är omfattande, och användarna kan behöva en viss inlärningskurva

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per användare och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡 Proffstips: För att automatisera kampanjhanteringen kan du ställa in ClickUp Automations så att du får aviseringar när en uppgift inom annonstextförfattning går vidare till nästa steg. Detta säkerställer att teamet håller sig uppdaterat och att deadlines hålls.

2. Jasper (Bäst för att remixa och återanvända befintligt innehåll)

Jasper är ett avancerat AI-verktyg utformat för att underlätta skapandet av innehåll. Jaspers Brand Voice har en minnesfunktion där du kan lära den detaljerna om dina produkter, tjänster och målgrupper, samt en ton- och stilfunktion där du lär Jasper ditt varumärkes tonfall.

Som marknadsförare kan du ange en kort beskrivning av din målgrupp, plattform och mål, så skapar Jasper flera olika varianter. Teamet kan snabbt redigera eller finjustera dessa utkast så att de stämmer överens med varumärkets ton.

Jasper – de bästa funktionerna

Använd analysverktyg för att spåra innehållets prestanda och få insikter om engagemangsmätvärden och målgruppens beteende

Återanvänd befintligt innehåll i olika format, till exempel genom att omvandla ett blogginlägg till korta inlägg på sociala medier eller nyhetsbrev via e-post

Integrera med populära plattformar som Meta Ads Manager och Google Ads för smidig annonshantering

Begränsningar i Jasper

Den initiala inställningen av ton och målgrupp kan kräva detaljerad anpassning

Priser för Jasper

Gratis: 7 dagars provperiod

Creator : 49 $/användare per månad

Pro : 69 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Jasper

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

3. Copy.ai (Bäst för anpassning av ton och stil för att säkerställa en konsekvent varumärkesröst)

Öka konverteringarna med högkvalitativa texter genererade av Copy.ai. Detta verktyg kan snabbt och effektivt generera texter för ett brett spektrum av skriftligt innehåll – från engagerande annonstexter till övertygande blogginlägg. Perfekt för kortare innehåll som rubriker, slogans, titeltaggar, metabeskrivningar och annonsbeskrivningar.

Användare kan ange specifika parametrar som ton, stil och målgrupp för att säkerställa att det genererade innehållet stämmer överens med deras varumärkesidentitet och skapar variationer för A/B-testning.

Copy.ai: de bästa funktionerna

Automatisera uppgifterna för innehållsskapande och effektivisera marknadsförings- och försäljningsverksamheten

Skapa innehåll på över 25 språk, vilket gör det perfekt för företag med en global publik

Utnyttja ett centralt arkiv för företagsinformation som kan integreras i innehållet

Begränsningar för Copy.ai

Massgenerering av innehåll kan ibland kräva manuell redigering för att uppnå precision

Priser för Copy.ai

Gratis för alltid

Startpaket: 49 $/månad

Avancerat: 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Copy.ai

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

4. Anyword (Bäst för prestationsdrivet annonsinnehåll)

Anyword är skräddarsytt för marknadsförare och prioriterar datadrivna strategier. Det genererar annonstexter och prognostiserar deras resultat, vilket gör det möjligt att skapa nyckelbudskap som tilltalar målgrupperna.

Anyword möjliggör riktad textförfattning över olika segment och kan rangordna varje rubrikvariant baserat på förväntade klickfrekvenser (CTR), vilket underlättar välgrundade beslut.

Anywords bästa funktioner

Anpassa budskapet efter kundprofiler för målgruppsanpassade annonser

Skapa annonser som är optimerade för Google, Facebook och LinkedIn med hjälp av verktygets stöd för flera kanaler

Förbättra resultaten för dina annonskampanjer med hjälp av datadrivna A/B-testfunktioner

Begränsningar i Anyword

Den AI-genererade texten har fortfarande en artificiell ton som saknar nyanserna i en text skriven av en människa

Även om verktyget stöder flera språk är dess huvudsakliga fokus på engelska, vilket kanske inte passar marknader där man inte talar engelska.

Priser för Anyword

Startpaket: 49 $/månad per användare

Datadrivet: 99 $/månad per användare

Företag: 499 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Anyword

G2: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

5. Wordtune (Bäst för att skriva om och finslipa befintliga annonstexter)

via Wordtune

Wordtune är specialiserat på att finslipa befintlig text och erbjuder tydliga, koncisa och övertygande alternativ. Detta gör det möjligt för användare att omvandla enkla blogginlägg och innehållsidéer till välskrivna texter.

Sammanfattningsfunktionen gör det möjligt för marknadsförare att förädla innehållsidéer till koncisa budskap som fångar uppmärksamheten och driver engagemang. Dess webbläsartillägg integreras med verktyg som Google Docs och Gmail, vilket säkerställer smidiga arbetsflöden för marknadsförare som samarbetar i kampanjen.

Wordtunes bästa funktioner

Förbättra tydligheten, tonen och stilen i befintlig text istället för att skapa från grunden utifrån omskrivningsförslagen

Växla enkelt mellan formella och informella tonfall för att anpassa din text till olika marknadsföringssammanhang

Anpassa innehållet efter målgruppens specifika behov genom att upprätthålla en konsekvent språkstil

Begränsningar i Wordtune

Wordtune är utmärkt på att finslipa text, men skapar inte långa texter

Priser för Wordtune

Gratis för alltid

Avancerat: 13,99 $/användare per månad

Obegränsat: 19,99 $/användare per månad

Team: 15,99 $/användare per månad

Betyg och recensioner för Wordtune

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

6. Writesonic (Bäst för att skapa annonstexter och landningssidor)

Sluta nöja dig med standardiserade texter. Writesonic, ett AI-verktyg för textförfattande, genererar skräddarsydda alternativ för annonstexter baserat på dina specifika kampanjmål, vilket hjälper marknadsförare att snabbt och enkelt skapa kreativa annonstexter.

Verktyget använder naturlig språkbehandling och utnyttjar webbdata i realtid, vilket säkerställer att det genererade innehållet är relevant och faktamässigt korrekt.

Utifrån en kort produktbeskrivning kan Writesonic generera alternativ som är skräddarsydda för dina kampanjmål.

Writesonics bästa funktioner

Välj bland över 80 mallar anpassade för olika typer av innehållsidéer, vilket effektiviserar skrivprocessen

Skapa annonser på över 25 språk och integrera smidigt med populära marknadsföringsverktyg

Se till att det genererade innehållet är rikt på sökord och sökmotorvänligt genom att använda de inbyggda verktygen för SEO-optimering

Begränsningar i Writesonic

Vissa resultat kan behöva redigeras ytterligare för att säkerställa att de uppfyller specifika varumärkesstandarder

Nya användare kan behöva en viss inlärningskurva på grund av de många olika funktionerna som finns på plattformen

Priser för Writesonic

Gratis för alltid (upp till 25 krediter)

Enskild användare: 20 $/månad per användare

Standard: 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

AI + mänsklig innehållstjänst: 2 000 $/månad för fem användare

Betyg och recensioner för Writesonic

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

7. AdZis (Bäst för automatisering av annonstexter inom e-handel)

Tiden går, och din marknadsföringskampanj behöver hundratals varianter av annonstexter. Att skapa var och en manuellt är helt enkelt inte genomförbart.

AdZis kommer till undsättning med sin unika funktion: Bulk Ad Content Creation, som ger företag tillgång till marknadsföringstexter och produktbeskrivningar för tusentals produkter. Dess förmåga att automatisera produktbeskrivningar, rubriker och reklammeddelanden gör det till ett självklart verktyg för onlinehandlare som vill förbättra sina digitala annonseringsinsatser.

AdZis bästa funktioner

SEO-optimera produktbeskrivningar utifrån dina e-handelsbehov

Säkerställ högre innehållskvalitet genom att kombinera AI-genererat innehåll med mänsklig redigering

Integrera med populära e-handelsplattformar som Shopify och Magento för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde

Begränsningar i AdZis

Det kanske inte passar för innehållstyper som inte är relaterade till e-handel

För småföretagare med begränsade budgetar kan prissättningen upplevas som dyr

Priser för AdZis

Produktbeskrivningar i nivå 2 (Standard): 60 $ för 100 produkter

Nivå 3 (Expert) produktbeskrivningar: 3–8 dollar/produkt

DFY (Done for you)-paket med hanterade tjänster: 99 $/månad

AdZis betyg och recensioner

G2: För få betyg

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Visste du att: Enligt en undersökning uppgav cirka 40 % av marknadsförarna att de använde AI-verktyg för att skapa innehåll till sociala medier.

8. Smart Copy från Unbounce (Bäst för konverteringsinriktad annonstext)

Smart Copy har ett omfattande bibliotek med över 45 anpassningsbara mallar för olika typer av innehåll, inklusive marknadsföringstexter, e-postkampanjer och inlägg på sociala medier. Detta gör det möjligt för användare att snabbt skapa högkvalitativt innehåll som stämmer överens med deras marknadsföringsmål.

Klick på annonser på Facebook, Instagram och LinkedIn leder den potentiella kunden med bara några klick till en landningssida som är anpassad efter kampanjen, vilket optimerar din konverteringsgrad.

Smart Copy integreras smidigt med Unbounce-landningssidor och andra marknadsföringsplattformar, vilket förenklar arbetsflödet från skapande till publicering för annonskampanjer och skapande av innehåll för annonser och inlägg på sociala medier.

De bästa funktionerna i Unbounce Smart Copy

Använd Smart Copys funktioner direkt i din webbläsare för att skapa innehåll på språng i olika applikationer

Använd Content Expander för att ge annonstexterna mer djup och utnyttja färdiga mallar för olika annonstyper på olika plattformar, inklusive Google Ads och inlägg på sociala medier

Skapa en mobilanpassad webbaserad landningssida utan att skriva en enda rad kod

Begränsningar för Unbounce Smart Copy

Avancerade funktioner är endast effektiva när de kombineras med Unbounce-landningssidor

Priser för Unbounce Smart Copy

Build: 99 $/månad

Prova: 149 $/månad

Optimize: 249 $/månad

Byrå: 499 $/månad

Betyg och recensioner för Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

9. Copysmith Rytr (Bäst för att skapa högkvalitativt kortformat innehåll)

Som din AI-assistent återskapar Copysmith Rytr din skrivstil genom att analysera ett exempel på ditt skrivande. Detta säkerställer att det genererade AI-innehållet matchar din stil. Du kan också skapa flera anpassade stilar för att passa olika scenarier, projekt eller kunder.

Dessutom kan du välja önskad ton bland mer än 20 alternativ, vilket möjliggör skräddarsydda budskap som tilltalar specifika målgrupper.

Copysmith Rytrs bästa funktioner

Skapa innehåll var du än skriver med Rytrs Chrome-tillägg

Skapa AI-innehåll för över 30 olika användningsområden och generera innehållstyper som går utöver ren reklamtext

Justera kreativitetsnivån för det genererade innehållet, vilket möjliggör mer raka eller fantasifulla resultat baserat på annonskampanjens behov

Begränsningar i Copysmith Rytr

Rytr kan ha svårt att producera djupgående artiklar eller komplexa berättelser jämfört med andra specialiserade AI-verktyg för textförfattande

Kvaliteten på det genererade innehållet varierar, vilket kräver ytterligare redigering för finjustering

Priser för Copysmith Rytr

Gratis för alltid

Obegränsat: 9 $/användare per månad

Premium: 29 $/användare per månad

Copysmith Rytr – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: För få recensioner

10. Jacquard (Bäst för att anpassa annonser och meddelanden på sociala medier)

Jacquard.com, tidigare Phrasee, gör det möjligt för marknadsförare att skapa personliga och regelkonforma budskap i stor skala över olika kanaler. Med fokus på livscykelmarknadsföring hjälper Jacquard till att hålla kundkommunikationen relevant genom att säkerställa att budskapen stämmer överens med kundernas preferenser och sammanhang.

Jacquard genererar innehåll och testar och förfinar kontinuerligt budskapet utifrån resultatmått, vilket säkerställer att kampanjerna förblir relevanta och effektiva.

Genom att erbjuda möjligheten att dynamiskt anpassa kommunikationsstrategier gör Jacquard det möjligt för marknadsförare att bygga upp ett långsiktigt kundengagemang.

Jacquards bästa funktioner

Skapa tusentals språkvarianter, alla berikade med detaljerad produktinformation, för att visa kontextuellt relevant annonsinnehåll för kunderna baserat på deras tidigare engagemangsmönster

Anpassa budskapet efter de unika tonpreferenserna – Direkt, Nyfiken eller Lekfull – hos var och en av tusentals enskilda kunder

Använd den inbyggda godkännandeprocessen för att noggrant granska dina meddelanden i flera kanaler innan de når dina kunder

Begränsningar i Jacquard

Riktar sig främst till stora företagskunder, och priset kan vara för högt för mindre företag

Nya användare kan tycka att plattformens omfattande funktioner är överväldigande

Priser för Jacquard

Anpassad prissättning

Jacquard-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

🧠 Rolig fakta: Slogan ”Think Small” från Volkswagens kampanj 1959 nämns ofta som 1900-talets bästa reklam. Idag analyserar AI-verktyg för textförfattande ikoniska kampanjer för att skapa nya, datastödda slogans på några sekunder.

Välj det bästa AI-verktyget för annonstexter som passar dina behov

Att välja de bästa AI-verktygen för textförfattande kan påverka dina marknadsföringskampanjer – från att spara tid på att skapa innehåll till att öka engagemanget och konverteringarna.

Även om varje AI-verktyg som beskrivs här utmärker sig inom specifika områden – vare sig det är Jasper för sin kreativitet eller Jacquard för personalisering i stor skala – sticker ClickUp ut som den ultimata allt-i-ett-plattformen. ClickUp kombinerar projektledning, chatt och AI-driven innehållsskapande i en enda plattform. Detta centraliserade tillvägagångssätt ger dina marknadsförings- och copywritingteam möjlighet att uppnå topprestanda.

Genom att möjliggöra samarbete i realtid med social media-ansvariga, spåra kampanjens framsteg och använda AI gör ClickUp det möjligt för företag att hantera alla aspekter av sina annonseringsinsatser på ett effektivt sätt.

Tro inte bara på vad vi säger – upplev skillnaden själv. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!