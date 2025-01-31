De 10 bästa kreativa automatiseringsverktygen för att öka produktiviteten

Om du inte använder automatiseringsverktyg för att ta hand om de där irriterande repetitiva uppgifterna, ligger du redan efter i spelet. Jag har varit där.
Även om jag fortfarande har en lång väg att gå när det gäller att förlita mig på AI för kreativ produktion, skulle jag ljuga om jag sa att AI och processautomatiseringsverktyg inte har gjort mitt liv enklare. De har hjälpt mig att optimera mitt arbetsflöde och öka effektiviteten.
Om du också kämpar med att hitta balansen mellan AI och att behålla din kreativitet intakt, så förstår jag dig. I det här blogginlägget kommer jag att diskutera de 10 bästa kreativa automatiseringslösningarna som kan hjälpa dig att hantera din arbetsbelastning bättre och öka din kreativitet.
Vad är ett kreativt automatiseringsverktyg?
Kreativa automatiseringsverktyg är programvara som använder AI för att automatisera repetitiva uppgifter inom innehålls- och designproduktion. Tänk dig det som en superkraftig assistent som hanterar repetitiva uppgifter.
Låt oss säga att du behöver inlägg på sociala medier för olika kanaler. En kreativ automatiseringsplattform kan generera variationer av en enda mall baserat på din inmatning, till exempel produktinformation och bilder.
Detta minskar den mentala arbetsbelastningen och hjälper dig att fokusera bättre på de kreativa aspekterna som koncept och budskap.
Vad ska du leta efter i kreativa automatiseringsverktyg?
Kreativ automatiseringsprogramvara ska hjälpa dig att förenkla processer och öka kreativiteten. Här är de viktigaste funktionerna du bör tänka på för att hitta den perfekta lösningen för ditt arbetsflöde:
Innehållsfokus
- Riktat innehåll: Kreativ automatiseringsprogramvara bör kunna skapa personaliserat innehåll för olika ändamål, till exempel för videor, bilder, inlägg på sociala medier och presentationer.
- Mallbibliotek: Du bör ha tillgång till ett omfattande bibliotek med fördesignade designmallar i olika format.
Automatiseringsfunktioner
- Uppgiftsautomatisering: Det bör automatisera repetitiva uppgifter, inklusive bildstorleksändring, formatering, bakgrundsborttagning och textöversättning.
- Dataintegration: En kreativ automatiseringsprogramvara bör anslutas till ditt CRM-system, din marknadsföringsautomatiseringsplattform eller andra datakällor för att skapa personaliserat innehåll.
Distribution och testning
- Flerkanalig publicering: Du bör enkelt kunna exportera eller publicera dina skapelser direkt till olika plattformar (sociala medier, e-post osv. )
- A/B-testning: Kontrollera om programvaran stöder testning av olika varianter av dina kreativa lösningar.
Användbarhet och samarbete
- Användargränssnitt: Verktyget ska vara lätt att lära sig och använda, särskilt för icke-designers.
- Samarbetsverktyg: De bör stödja realtidssamarbete för kreativa team.
Ytterligare faktorer
- Skalbarhet: Kontrollera om verktyget är skalbart och kan hantera dina nuvarande och framtida kreativa behov.
- Integrationer: Det bör också integreras sömlöst med din befintliga designstack.
De 10 bästa kreativa automatiseringsverktygen att använda
Här är de bästa kreativa automatiseringsverktygen du kan prova för att effektivisera din kreativa produktionsprocess och förbättra kvaliteten på dina projekt:
1. ClickUp (Bäst för kreativ projektledning)
Det är svårt att balansera kreativitet och strategiskt tänkande. Medan jag fokuserar på innovativa idéer och problemlösning hamnar långsiktiga mål i bakgrunden. ClickUp har hjälpt mig att uppnå en balans här genom att bygga upp en hel kreativ arbetsflödeshanteringsprocess.
Det är en allt-i-ett-plattform för projektledning, teamsamarbete, produktivitet och kundhantering. Funktionen ClickUp Automations har effektiviserat mina arbetsflöden och gjort det lättare att stryka repetitiva uppgifter från min att göra-lista.
ClickUp gör kreativ projektledning mycket enklare med sina samarbetsfunktioner. Du kan automatiskt lägga till ansvariga och övervakare så att prioriterade uppgifter kontinuerligt övervakas och teammedlemmarna får meddelanden om statusuppdateringar.
Du kan bläddra bland över 100 automatiseringsmallar för att ställa in automatiseringar för att tilldela uppgifter och ändra uppgiftsstatus, prioriteringar, ansvariga, förfallodatum och platser.
Det jag gillat mest hittills är ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent. Du kan helt enkelt be den att skapa en automatisering (vad som ska göras när en uppgift är klar). ClickUp Brain gör det också möjligt att ställa in triggers eller villkor för att automatisera åtgärder.
Du kan också ställa in e-postautomatisering i ClickUp för att skicka automatiska projektuppdateringar till leverantörer och kunder, så att alla hålls informerade.
Medan ClickUp Automations har ordnat upp hanteringsprocessen har den skräddarsydda projektledningsprogramvaran ClickUp Agency hjälpt till att öka mitt teams kreativitet.
Jag gillade också ClickUp Docs för kreativt samarbete. Det kan hjälpa till att skapa och lagra projektplaner, bygga kreativa briefmallar och utforma genomförandeplaner. Med rika formateringsalternativ, kapslade sidor och möjligheten att bädda in tillgångar kan Docs fungera som ett centralt arkiv för all projektrelaterad information.
ClickUp Whiteboards har blivit vårt favoritverktyg för kreativa jam-sessioner. Alla teammedlemmar kan dela sina idéer och anteckningar på duken. Jag gillar att använda det för att koppla ihop idéer med dra-och-släpp-redigeraren, lägga till bilder och länkar. Det låter mig till och med skapa projektuppgifter direkt från whiteboardtavlorna.
ClickUps bästa funktioner
- Automatisera uppgifter: Dela upp kreativa projekt i hanterbara steg med ClickUp Tasks och automatisera dem med ClickUp Automations, så att de blir mindre överväldigande och lättare att följa. Du kan skapa uppgiftstyper, ställa in prioritetsnivåer och länka relaterade uppgifter.
- Skapa arbetsflöden: Använd ClickUp Mind Maps för att omvandla kreativa idéer till handlingsplaner. De hjälper dig att skapa kreativa arbetsflöden för smidig projektledning.
- Skapa personaliserat innehåll: Automatisera genereringen av personaliserat innehåll för kampanjer, kundundersökningar eller produktbeskrivningar med ClickUp Brain.
- Få insikter: Spåra kampanjens resultat med ClickUp Dashboards för att optimera kreativa tekniker och processer
- Tidsspårning: Analysera hur mycket tid du lägger på manuella uppgifter och kreativa processer med ClickUps tidsspårningsfunktion för att förbättra ditt arbetsflöde.
Du kan enkelt skapa ett kreativt arbetsflöde med ClickUps mall för kreativitet och design. Den hjälper dig att skapa en detaljerad projektplan, lägga till visuella tidslinjer och organisera idéer till genomförbara uppgifter.
ClickUps begränsningar
- ClickUp har en inlärningskurva på grund av så många funktioner
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad, faktureras årligen.
ClickUp-recensioner och betyg
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Läs också: De 10 bästa AI-automatiseringsverktygen för tillväxt i företaget 2024
2. Celtra (Bäst för att lansera digitala kampanjer)
Celtra är ett kreativt automatiseringsverktyg, unikt utformat för att skapa och lansera digitala kampanjer. Du kan använda AI för att skapa innehåll, bilder och videor i olika format och för olika kanaler.
Det jag gillar mest med Celtra är att det möjliggör sömlöst samarbete mellan design- och innehållsteam – genom att separera skapandet av innehåll och design. Detta gör det möjligt för kreativa team att arbeta med separata versioner och minskar risken för fel.
Det hjälper också till att säkerställa varumärkets konsistens via anpassade verktygslådor och malllåsfunktioner. Från kampanjproduktion till granskning, godkännande och distribution finns allt tillgängligt på en plattform.
Celtras bästa funktioner
- Skalera ditt arbete effektivt genom att automatisera repetitiva uppgifter som storleksändring, beskärning och textformatering.
- Använd AI för att lägga till visuella element som animationer och produktgallerier för att skapa engagerande digitala kampanjer
- Skapa en central hubb för alla kreativa tillgångar
- Skala upp skapandet och distributionen av kampanjer och förbättra transparensen med centraliserade mallar
Celtras begränsningar
- Gränssnittet har en brant inlärningskurva och kan vara komplicerat för icke-designers.
Celtras prissättning
- Priser ej tillgängliga
Celtra recensioner och betyg
- G2: 4,4/5 (350+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 250 recensioner)
3. Adacado (Bäst för att lansera dynamiska annonskampanjer)
Adacado är en gör-det-själv-plattform för annonsering som hjälper dig att visa displayannonser. Det är otroligt enkelt att skapa en kampanj på plattformen. Jag matade bara in mina annonsörsuppgifter, valde en kampanjlösning, laddade upp min logotyp och mina bilder, och vips – så var jag igång!
Det bästa av allt är att det hjälper yrkesverksamma som mig att minska leverantörskostnaderna avsevärt.
Det erbjuder skräddarsydda annonslösningar för olika branscher. Oavsett om jag behöver en skräddarsydd annons för min specifika bransch eller vill börja från scratch, så har deras kreativa redaktör allt jag behöver.
Det mest intressanta med Adacado är att det möjliggör snabb skapande av dynamiska produktannonser genom att synkronisera uppdateringar av produktflödet.
Adacados bästa funktioner
- Skala dina reklamkampanjer med hjälp av fördesignade mallar och en kreativ redigerare
- Välj var och för vem dina Google-annonser ska visas genom att välja olika faktorer, inklusive demografi, intressen, ålder och enhetstyp.
- Anslut produkter som finns tillgängliga på Shopify direkt och använd köpbara annonser med widgeten för in- och utcheckning.
Adacados begränsningar
- Det stöder inte samarbete med kunder eller teammedlemmar
- Adacado är utmärkt för att automatisera enklare kampanjer, men kanske inte lämpligt för mycket anpassade bilder.
Adacado-prissättning
- Köpta medier: Antal visningar x CPM (kostnad per 1000 visningar)
- Visade annonser: Baserat på dynamiska och statiska priser (dynamiska priser börjar på 0,99 $. Statiska priser börjar på 0,25 $)
- Produkt: Från 0,15 dollar
Adacado recensioner och betyg
- Gartner: 4,3/5 (3 betyg)
- TrustPilot: 3/ 5 (19 recensioner)
4. SundaySky (Bäst för att skapa skräddarsydda videoannonser)
SundaySky fungerar utmärkt för team som skapar många videor för marknadsföring i sociala medier, personliga försäljningskampanjer och varumärkesreklam. Deras Enterprise Video Platform använder AI för att skapa engagerande videor.
SundaySkys AI hjälper mig att enkelt skapa videoskript, bädda in musikaliska element i videorna och lägga till naturliga voiceovers till klippen. Det är mycket manuellt arbete som automatiseras på nolltid.
AI-integrationen lägger också till personliga videokommentarer och texter för att öka tittarnas engagemang.
SundaySkys bästa funktioner
- Skapa interaktiva videor på några minuter med fördesignade mallar, teman och musikspår
- Lägg till personliga texter, berättarröster och CTA:er för att fånga tittarnas uppmärksamhet och förbättra konverteringsgraden.
- Automatisera videodistributionen genom att integrera videor i valfritt CMS, webbplats, portal eller applikation
- Skapa olika versioner av samma video för att rikta in dig på specifika ljudsegment med budskap som tilltalar dem.
SundaySky-begränsningar
- Med begränsade mallalternativ kan skapandet av videoinnehåll bli repetitivt.
- Exporterade videor har sämre kvalitet
SundaySky-prissättning
- Anpassad prissättning
SundaySky recensioner och betyg
- G2: 4,4/5 (31 recensioner)
- Cuspera: 4,4 /5 (150+ recensioner)
5. Hunch (bäst för att använda produktdata för annonser)
Om du letar efter en helhetsplattform för att designa kreativa lösningar och driva kampanjer, prova Hunch. Den använder AI för att skapa annonser i flera format. Ladda bara upp ditt varumärkeskit så optimerar AI-funktionen automatiskt bilderna och justerar layouterna.
Hunch erbjuder också produktledd kreativitet. Jag kan till exempel lägga till min produktfeed till plattformen för att förbättra produktbilder, videor och annonser baserat på den informationen. Det jag gillar mest med Hunch är att det hjälper till att omvandla data till kreativa lösningar för alla artiklar i en katalog.
Hunch bästa funktioner
- Skapa anpassade bild- och videomallar för att skala upp den kreativa produktionen
- Ladda upp ditt varumärkeskit och få annonsmallar automatiskt anpassade för olika kanaler
- Kör automatiserade kampanjer på sociala mediekanaler och effektivisera kampanjens arbetsflöden
- Automatiskt skapade flera mallar i olika format med Hunchs Multi Artboard Template
Begränsningar i magkänslan
- Du behöver viss teknisk design- och annonserfarenhet för att driva och hantera kampanjer på Hunch.
Hunch-prissättning
- Anpassad prissättning
Hunch recensioner och betyg
- G2: 4,6/5 (33 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (13 recensioner)
6. ChatGPT (Bäst för att automatisera din brainstorming)
ChatGPT är en allt-i-ett AI-driven kreativ assistent som jag kan vända mig till för allt från innehåll på sociala medier och reklamtexter till personliga e-postmeddelanden. Allt jag behöver göra är att ange rätt prompt.
Jag älskar att bolla idéer med den och se vart konversationen leder mig.
Det kan till och med hjälpa till med designprocessen genom att föreslå idéer och arbetsflöden för användargränssnittet. Om du vill skapa avancerade designer med hjälp av teknisk programvara kan ChatGPT tillhandahålla designkoder.
ChatGPT:s bästa funktioner
- Ge textprompter och få kvalitetsinnehåll i form av artiklar, sociala medier eller marknadsföringstexter
- Brainstorming och unika förslag för reklamkampanjer
- Skapa personligt anpassat innehåll baserat på din målgrupp
- Använd den avancerade versionen för att generera infografik med textfrågor
ChatGPT:s begränsningar
- Det hjälper bara till med idéer och produktion av innehåll och kan inte hantera designuppgifter eller reklamkampanjer.
- Det spårar inte automatiskt kampanjens resultat
Priser för ChatGPT
- Gratis: För alltid gratis plan
- Plus: 20 dollar per månad, faktureras årligen
- Team: 25 dollar per användare och månad, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
ChatGPT-recensioner och betyg
- G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (49 recensioner)
7. Canva (Bäst för att designa visuellt innehåll)
Canva är mitt favoritverktyg för att skapa fantastiska designer för kampanjer, annonser på sociala medier, broschyrer, presentationer, reels, videor och andra visuella element. Det har många mallar för olika designformat, kanaler och branscher samt ett omfattande bibliotek med miljontals bilder, ikoner och grafik.
Jag kan enkelt ladda upp och redigera bilder, skapa designer från grunden eller med hjälp av mallar, eller rita, skissa och samarbeta i realtid med Draw-funktionen i Canva.
Har du en suddig bild med konstig inramning? Använd Magic edit-alternativet för att förbättra alla bilder med bara ett klick. Canvas funktion för engagemangsspårning är också användbar för att utvärdera dina designer och användarnas engagemang.
Canvas bästa funktioner
- Visualisera dina designer genom att ge textprompter till Magic Design-verktyget
- Lägg automatiskt till populär musik eller melodier till dina videor
- Kombinera bilder snabbt till videor med hjälp av AI
- Översätt dina designer automatiskt för olika målgrupper med AI
- Förenkla ditt arbetsflöde på sociala medier genom att planera, schemalägga och publicera inlägg på sociala medier till olika kanaler med hjälp av innehållsplaneraren.
Canvas begränsningar
- Det saknas funktioner för annons- och kampanjhantering
- Canva saknar avancerade designfunktioner för annonser
Canva-priser
- Canva gratis: Gratis för alltid
- Canva Pro: 15 dollar per användare och månad, faktureras årligen
- Canva Teams: 10 dollar per användare och månad (minst tre användare), faktureras årligen
- Canva Enterprise: Anpassad prissättning
Canva-recensioner och betyg
- G2: 4,7/5 (över 4500 recensioner)
- GetApp: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)
8. Marpipe (Bäst för att skapa produktkataloger)
Marpipe är ett annat kreativt automatiseringsverktyg som skapar produktkatalogannonser med AI. Det integreras med din befintliga produktfeed från Shopify och andra plattformar och optimerar annonsdesignen.
Jag gillade AI-funktionen som automatiskt tar bort bakgrundsbilden, skalar bilden så att den passar designen och genererar annonstext från produktsidans text.
Marpipes bästa funktioner
- Testa flera produktdesignvarianter samtidigt med Marpipes A/B-testfunktion
- Skapa kreativa produktdesignmallar med dra-och-släpp-verktyget
- Skapa engagerande produktdesign genom att koppla designlager med kolumner i produktflödet
- Lägg till annonskataloger direkt på annonsplattformar för att öka engagemanget
Marpipes begränsningar
- Marpipe har ett komplext gränssnitt och integrationsupplägg
Marpipe-prissättning
- Utforska: 0 $ för alltid
- Företag: Anpassad prissättning
Marpipe recensioner och betyg
- G2: 5/5 (4 recensioner)
- Capterra: 4/ 5 (1 recension)
9. Bannerflow (Bäst för automatiserad kampanjproduktion)
Bannerflow automatiserar produktion, hantering och optimering av digitala annonser. En sak som stack ut för mig är Bannerflows avancerade varumärkesanimationer som gör digitala annonser mer engagerande. Möjligheten att automatiskt lägga till dataflöden till kampanjmaterial ökar också engagemanget.
Du kan bygga ett varumärkesannonsbibliotek och återanvända avancerade kreativa element för kampanj- och annonsproduktion. Bannerflow stöder också användning av anpassade widgets för att skapa unika designer. Dess översättningshanteringsfunktion fungerar utmärkt för företag med en global publik.
Med det här verktyget behöver jag bara göra design- och kopieringsändringar i huvudbriefen, så reflekteras ändringarna automatiskt i alla kampanjer.
Bannerflows bästa funktioner
- Möjliggör snabb produktion, publicering och lansering av dynamiska annonskampanjer över flera kanaler
- Skapa flera varianter för kampanjer med en enda huvudkreativ
- Dela liveförhandsvisningar av kampanjer för att få godkännanden
- Gör ändringar i annonser i realtid för att öka avkastningen
Bannerflows begränsningar
- Vissa användare nämner problem som långsam laddningshastighet och klick som inte svarar.
Priser för Bannerflow
- Anpassad prissättning
Bannerflow recensioner och betyg
- G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)
- TrustRadius: 6,3/10 (7 recensioner)
10. Innervate (Bäst för snabb annonsskapande)
Innervate (tidigare RevJet) är en annan kreativ automatiseringsprogramvara som automatiserar marknadsförings- och reklamkampanjer. Den hjälper användare att skapa personliga digitala annonser och kampanjer för sin målgrupp.
Med Innervate kunde jag prova A/B-testning för att mäta effekten av mina kampanjer och optimera kampanjerna för olika kanaler, inklusive sociala medier och e-post.
Innervate bästa funktioner
- Skapa personliga annonser med dynamisk kreativ optimering (DCO)
- Få tips om hur du skapar personliga kampanjer för regionala målgrupper
- Få detaljerad prestationsanalys och mät ROI för kampanjer
Innervate begränsningar
- Innervate fokuserar mer på kundupplevelsen och kanske inte är lämpligt för automatisering av kreativa uppgifter.
Innervate-prissättning
- Anpassad prissättning
Innervate recensioner och betyg
- Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)
Automatisera dina kreativa uppgifter med ClickUp
Kreativitet kräver fokus och ett lugnt sinne. Om ditt team är begravt i administrativa uppgifter kan det bli svårt att hantera kreativa uppgifter som kampanjplanering eller design.
Det är här ledande kreativa automatiseringsverktyg som ClickUp kan hjälpa till.
De automatiserar repetitiva uppgifter med AI, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde och gör det enklare att utforma och genomföra kreativa idéer. ClickUp erbjuder kraftfull automatisering, intuitiv uppgiftshantering och AI-drivna insikter för att möjliggöra smidiga kreativa processer och öka produktiviteten.
Registrera dig gratis på ClickUp för att förändra hur du hanterar dina kreativa projekt!