De 10 bästa kreativa automatiseringsverktygen för att öka produktiviteten

Om du inte använder automatiseringsverktyg för att ta hand om de där irriterande repetitiva uppgifterna, ligger du redan efter i spelet. Jag har varit där.

Även om jag fortfarande har en lång väg att gå när det gäller att förlita mig på AI för kreativ produktion, skulle jag ljuga om jag sa att AI och processautomatiseringsverktyg inte har gjort mitt liv enklare. De har hjälpt mig att optimera mitt arbetsflöde och öka effektiviteten.

Om du också kämpar med att hitta balansen mellan AI och att behålla din kreativitet intakt, så förstår jag dig. I det här blogginlägget kommer jag att diskutera de 10 bästa kreativa automatiseringslösningarna som kan hjälpa dig att hantera din arbetsbelastning bättre och öka din kreativitet.

Vad är ett kreativt automatiseringsverktyg?

Kreativa automatiseringsverktyg är programvara som använder AI för att automatisera repetitiva uppgifter inom innehålls- och designproduktion. Tänk dig det som en superkraftig assistent som hanterar repetitiva uppgifter.

Låt oss säga att du behöver inlägg på sociala medier för olika kanaler. En kreativ automatiseringsplattform kan generera variationer av en enda mall baserat på din inmatning, till exempel produktinformation och bilder.

Detta minskar den mentala arbetsbelastningen och hjälper dig att fokusera bättre på de kreativa aspekterna som koncept och budskap.

Kreativ automatiseringsprogramvara ska hjälpa dig att förenkla processer och öka kreativiteten. Här är de viktigaste funktionerna du bör tänka på för att hitta den perfekta lösningen för ditt arbetsflöde:

Innehållsfokus

Riktat innehåll: Kreativ automatiseringsprogramvara bör kunna skapa personaliserat innehåll för olika ändamål, till exempel för videor, bilder, inlägg på sociala medier och presentationer.

Mallbibliotek: Du bör ha tillgång till ett omfattande bibliotek med fördesignade designmallar i olika format.

Automatiseringsfunktioner

Uppgiftsautomatisering: Det bör Det bör automatisera repetitiva uppgifter , inklusive bildstorleksändring, formatering, bakgrundsborttagning och textöversättning.

Dataintegration: En kreativ automatiseringsprogramvara bör anslutas till ditt CRM-system, din marknadsföringsautomatiseringsplattform eller andra datakällor för att skapa personaliserat innehåll.

Distribution och testning

Flerkanalig publicering: Du bör enkelt kunna exportera eller publicera dina skapelser direkt till olika plattformar (sociala medier, e-post osv. )

A/B-testning: Kontrollera om programvaran stöder testning av olika varianter av dina kreativa lösningar.

Användbarhet och samarbete

Användargränssnitt: Verktyget ska vara lätt att lära sig och använda, särskilt för icke-designers.

Samarbetsverktyg: De bör stödja realtidssamarbete för De bör stödja realtidssamarbete för kreativa team.

Ytterligare faktorer

Skalbarhet: Kontrollera om verktyget är skalbart och kan hantera dina nuvarande och framtida kreativa behov.

Integrationer: Det bör också integreras sömlöst med din befintliga designstack.

Här är de bästa kreativa automatiseringsverktygen du kan prova för att effektivisera din kreativa produktionsprocess och förbättra kvaliteten på dina projekt:

1. ClickUp (Bäst för kreativ projektledning)

Samarbeta, organisera och hantera designprojekt på ClickUps omfattande plattform för designprojektledning.

Det är svårt att balansera kreativitet och strategiskt tänkande. Medan jag fokuserar på innovativa idéer och problemlösning hamnar långsiktiga mål i bakgrunden. ClickUp har hjälpt mig att uppnå en balans här genom att bygga upp en hel kreativ arbetsflödeshanteringsprocess.

Det är en allt-i-ett-plattform för projektledning, teamsamarbete, produktivitet och kundhantering. Funktionen ClickUp Automations har effektiviserat mina arbetsflöden och gjort det lättare att stryka repetitiva uppgifter från min att göra-lista.

ClickUp gör kreativ projektledning mycket enklare med sina samarbetsfunktioner. Du kan automatiskt lägga till ansvariga och övervakare så att prioriterade uppgifter kontinuerligt övervakas och teammedlemmarna får meddelanden om statusuppdateringar.

Du kan bläddra bland över 100 automatiseringsmallar för att ställa in automatiseringar för att tilldela uppgifter och ändra uppgiftsstatus, prioriteringar, ansvariga, förfallodatum och platser.

Utforska över 100 automatiseringsmallar för att skapa anpassade kreativa arbetsflöden

Det jag gillat mest hittills är ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent. Du kan helt enkelt be den att skapa en automatisering (vad som ska göras när en uppgift är klar). ClickUp Brain gör det också möjligt att ställa in triggers eller villkor för att automatisera åtgärder.

Lägg till triggers eller villkor för att automatisera åtgärder med ClickUp Brain

Du kan också ställa in e-postautomatisering i ClickUp för att skicka automatiska projektuppdateringar till leverantörer och kunder, så att alla hålls informerade.

Medan ClickUp Automations har ordnat upp hanteringsprocessen har den skräddarsydda projektledningsprogramvaran ClickUp Agency hjälpt till att öka mitt teams kreativitet.

Effektivisera arbetsflödet och öka kreativiteten med ClickUp Agency Project Management Software

Jag gillade också ClickUp Docs för kreativt samarbete. Det kan hjälpa till att skapa och lagra projektplaner, bygga kreativa briefmallar och utforma genomförandeplaner. Med rika formateringsalternativ, kapslade sidor och möjligheten att bädda in tillgångar kan Docs fungera som ett centralt arkiv för all projektrelaterad information.

Förbered kreativa briefs och lista processer, uppgifter eller projektriktlinjer med ClickUp Docs

ClickUp Whiteboards har blivit vårt favoritverktyg för kreativa jam-sessioner. Alla teammedlemmar kan dela sina idéer och anteckningar på duken. Jag gillar att använda det för att koppla ihop idéer med dra-och-släpp-redigeraren, lägga till bilder och länkar. Det låter mig till och med skapa projektuppgifter direkt från whiteboardtavlorna.

Samarbeta och brainstorma idéer med ClickUp Whiteboards för bättre kreativitet

ClickUps bästa funktioner

Automatisera uppgifter: Dela upp kreativa projekt i hanterbara steg med Dela upp kreativa projekt i hanterbara steg med ClickUp Tasks och automatisera dem med ClickUp Automations, så att de blir mindre överväldigande och lättare att följa. Du kan skapa uppgiftstyper, ställa in prioritetsnivåer och länka relaterade uppgifter.

Skapa personaliserat innehåll: Automatisera genereringen av personaliserat innehåll för kampanjer, kundundersökningar eller produktbeskrivningar med Automatisera genereringen av personaliserat innehåll för kampanjer, kundundersökningar eller produktbeskrivningar med ClickUp Brain.

Få insikter: Spåra kampanjens resultat med Spåra kampanjens resultat med ClickUp Dashboards för att optimera kreativa tekniker och processer

Spåra och optimera marknadsföringskampanjer med ClickUp Dashboards

Tidsspårning: Analysera hur mycket tid du lägger på manuella uppgifter och kreativa processer med Analysera hur mycket tid du lägger på manuella uppgifter och kreativa processer med ClickUps tidsspårningsfunktion för att förbättra ditt arbetsflöde.

Du kan enkelt skapa ett kreativt arbetsflöde med ClickUps mall för kreativitet och design. Den hjälper dig att skapa en detaljerad projektplan, lägga till visuella tidslinjer och organisera idéer till genomförbara uppgifter.

Ladda ner den här mallen Skapa heltäckande arbetsflöden för att smidigt genomföra kreativa projekt med ClickUps mall för kreativitet och design.

ClickUps begränsningar

ClickUp har en inlärningskurva på grund av så många funktioner

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad, faktureras årligen.

ClickUp-recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Läs också: De 10 bästa AI-automatiseringsverktygen för tillväxt i företaget 2024

2. Celtra (Bäst för att lansera digitala kampanjer)

via Celtra

Celtra är ett kreativt automatiseringsverktyg, unikt utformat för att skapa och lansera digitala kampanjer. Du kan använda AI för att skapa innehåll, bilder och videor i olika format och för olika kanaler.

Det jag gillar mest med Celtra är att det möjliggör sömlöst samarbete mellan design- och innehållsteam – genom att separera skapandet av innehåll och design. Detta gör det möjligt för kreativa team att arbeta med separata versioner och minskar risken för fel.

Det hjälper också till att säkerställa varumärkets konsistens via anpassade verktygslådor och malllåsfunktioner. Från kampanjproduktion till granskning, godkännande och distribution finns allt tillgängligt på en plattform.

Celtras bästa funktioner

Skalera ditt arbete effektivt genom att automatisera repetitiva uppgifter som storleksändring, beskärning och textformatering.

Använd AI för att lägga till visuella element som animationer och produktgallerier för att skapa engagerande digitala kampanjer

Skapa en central hubb för alla kreativa tillgångar

Skala upp skapandet och distributionen av kampanjer och förbättra transparensen med centraliserade mallar

Celtras begränsningar

Gränssnittet har en brant inlärningskurva och kan vara komplicerat för icke-designers.

Celtras prissättning

Priser ej tillgängliga

Celtra recensioner och betyg

G2: 4,4/5 (350+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 250 recensioner)

3. Adacado (Bäst för att lansera dynamiska annonskampanjer)

via Adacado

Adacado är en gör-det-själv-plattform för annonsering som hjälper dig att visa displayannonser. Det är otroligt enkelt att skapa en kampanj på plattformen. Jag matade bara in mina annonsörsuppgifter, valde en kampanjlösning, laddade upp min logotyp och mina bilder, och vips – så var jag igång!

Det bästa av allt är att det hjälper yrkesverksamma som mig att minska leverantörskostnaderna avsevärt.

Det erbjuder skräddarsydda annonslösningar för olika branscher. Oavsett om jag behöver en skräddarsydd annons för min specifika bransch eller vill börja från scratch, så har deras kreativa redaktör allt jag behöver.

Det mest intressanta med Adacado är att det möjliggör snabb skapande av dynamiska produktannonser genom att synkronisera uppdateringar av produktflödet.

Adacados bästa funktioner

Skala dina reklamkampanjer med hjälp av fördesignade mallar och en kreativ redigerare

Välj var och för vem dina Google-annonser ska visas genom att välja olika faktorer, inklusive demografi, intressen, ålder och enhetstyp.

Anslut produkter som finns tillgängliga på Shopify direkt och använd köpbara annonser med widgeten för in- och utcheckning.

Adacados begränsningar

Det stöder inte samarbete med kunder eller teammedlemmar

Adacado är utmärkt för att automatisera enklare kampanjer, men kanske inte lämpligt för mycket anpassade bilder.

Adacado-prissättning

Köpta medier: Antal visningar x CPM (kostnad per 1000 visningar)

Visade annonser: Baserat på dynamiska och statiska priser (dynamiska priser börjar på 0,99 $. Statiska priser börjar på 0,25 $)

Produkt: Från 0,15 dollar

Adacado recensioner och betyg

Gartner: 4,3/5 (3 betyg)

TrustPilot: 3/ 5 (19 recensioner)

4. SundaySky (Bäst för att skapa skräddarsydda videoannonser)

via SundaySky

SundaySky fungerar utmärkt för team som skapar många videor för marknadsföring i sociala medier, personliga försäljningskampanjer och varumärkesreklam. Deras Enterprise Video Platform använder AI för att skapa engagerande videor.

SundaySkys AI hjälper mig att enkelt skapa videoskript, bädda in musikaliska element i videorna och lägga till naturliga voiceovers till klippen. Det är mycket manuellt arbete som automatiseras på nolltid.

AI-integrationen lägger också till personliga videokommentarer och texter för att öka tittarnas engagemang.

SundaySkys bästa funktioner

Skapa interaktiva videor på några minuter med fördesignade mallar, teman och musikspår

Lägg till personliga texter, berättarröster och CTA:er för att fånga tittarnas uppmärksamhet och förbättra konverteringsgraden.

Automatisera videodistributionen genom att integrera videor i valfritt CMS, webbplats, portal eller applikation

Skapa olika versioner av samma video för att rikta in dig på specifika ljudsegment med budskap som tilltalar dem.

SundaySky-begränsningar

Med begränsade mallalternativ kan skapandet av videoinnehåll bli repetitivt.

Exporterade videor har sämre kvalitet

SundaySky-prissättning

Anpassad prissättning

SundaySky recensioner och betyg

G2: 4,4/5 (31 recensioner)

Cuspera: 4,4 /5 (150+ recensioner)

5. Hunch (bäst för att använda produktdata för annonser)

via Hunch

Om du letar efter en helhetsplattform för att designa kreativa lösningar och driva kampanjer, prova Hunch. Den använder AI för att skapa annonser i flera format. Ladda bara upp ditt varumärkeskit så optimerar AI-funktionen automatiskt bilderna och justerar layouterna.

Hunch erbjuder också produktledd kreativitet. Jag kan till exempel lägga till min produktfeed till plattformen för att förbättra produktbilder, videor och annonser baserat på den informationen. Det jag gillar mest med Hunch är att det hjälper till att omvandla data till kreativa lösningar för alla artiklar i en katalog.

Hunch bästa funktioner

Skapa anpassade bild- och videomallar för att skala upp den kreativa produktionen

Ladda upp ditt varumärkeskit och få annonsmallar automatiskt anpassade för olika kanaler

Kör automatiserade kampanjer på sociala mediekanaler och effektivisera kampanjens arbetsflöden

Automatiskt skapade flera mallar i olika format med Hunchs Multi Artboard Template

Begränsningar i magkänslan

Du behöver viss teknisk design- och annonserfarenhet för att driva och hantera kampanjer på Hunch.

Hunch-prissättning

Anpassad prissättning

Hunch recensioner och betyg

G2: 4,6/5 (33 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (13 recensioner)

6. ChatGPT (Bäst för att automatisera din brainstorming)

via ChatGPT

ChatGPT är en allt-i-ett AI-driven kreativ assistent som jag kan vända mig till för allt från innehåll på sociala medier och reklamtexter till personliga e-postmeddelanden. Allt jag behöver göra är att ange rätt prompt.

Jag älskar att bolla idéer med den och se vart konversationen leder mig.

Det kan till och med hjälpa till med designprocessen genom att föreslå idéer och arbetsflöden för användargränssnittet. Om du vill skapa avancerade designer med hjälp av teknisk programvara kan ChatGPT tillhandahålla designkoder.

ChatGPT:s bästa funktioner

Ge textprompter och få kvalitetsinnehåll i form av artiklar, sociala medier eller marknadsföringstexter

Brainstorming och unika förslag för reklamkampanjer

Skapa personligt anpassat innehåll baserat på din målgrupp

Använd den avancerade versionen för att generera infografik med textfrågor

ChatGPT:s begränsningar

Det hjälper bara till med idéer och produktion av innehåll och kan inte hantera designuppgifter eller reklamkampanjer.

Det spårar inte automatiskt kampanjens resultat

Priser för ChatGPT

Gratis: För alltid gratis plan

Plus: 20 dollar per månad, faktureras årligen

Team: 25 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (49 recensioner)

7. Canva (Bäst för att designa visuellt innehåll)

via Canva

Canva är mitt favoritverktyg för att skapa fantastiska designer för kampanjer, annonser på sociala medier, broschyrer, presentationer, reels, videor och andra visuella element. Det har många mallar för olika designformat, kanaler och branscher samt ett omfattande bibliotek med miljontals bilder, ikoner och grafik.

Jag kan enkelt ladda upp och redigera bilder, skapa designer från grunden eller med hjälp av mallar, eller rita, skissa och samarbeta i realtid med Draw-funktionen i Canva.

Har du en suddig bild med konstig inramning? Använd Magic edit-alternativet för att förbättra alla bilder med bara ett klick. Canvas funktion för engagemangsspårning är också användbar för att utvärdera dina designer och användarnas engagemang.

Canvas bästa funktioner

Visualisera dina designer genom att ge textprompter till Magic Design-verktyget

Lägg automatiskt till populär musik eller melodier till dina videor

Kombinera bilder snabbt till videor med hjälp av AI

Översätt dina designer automatiskt för olika målgrupper med AI

Förenkla ditt arbetsflöde på sociala medier genom att planera, schemalägga och publicera inlägg på sociala medier till olika kanaler med hjälp av innehållsplaneraren.

Canvas begränsningar

Det saknas funktioner för annons- och kampanjhantering

Canva saknar avancerade designfunktioner för annonser

Canva-priser

Canva gratis: Gratis för alltid

Canva Pro: 15 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Canva Teams: 10 dollar per användare och månad (minst tre användare), faktureras årligen

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (över 4500 recensioner)

GetApp: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

8. Marpipe (Bäst för att skapa produktkataloger)

via Marpipe

Marpipe är ett annat kreativt automatiseringsverktyg som skapar produktkatalogannonser med AI. Det integreras med din befintliga produktfeed från Shopify och andra plattformar och optimerar annonsdesignen.

Jag gillade AI-funktionen som automatiskt tar bort bakgrundsbilden, skalar bilden så att den passar designen och genererar annonstext från produktsidans text.

Marpipes bästa funktioner

Testa flera produktdesignvarianter samtidigt med Marpipes A/B-testfunktion

Skapa kreativa produktdesignmallar med dra-och-släpp-verktyget

Skapa engagerande produktdesign genom att koppla designlager med kolumner i produktflödet

Lägg till annonskataloger direkt på annonsplattformar för att öka engagemanget

Marpipes begränsningar

Marpipe har ett komplext gränssnitt och integrationsupplägg

Marpipe-prissättning

Utforska: 0 $ för alltid

Företag: Anpassad prissättning

Marpipe recensioner och betyg

G2: 5/5 (4 recensioner)

Capterra: 4/ 5 (1 recension)

9. Bannerflow (Bäst för automatiserad kampanjproduktion)

via Bannerflow

Bannerflow automatiserar produktion, hantering och optimering av digitala annonser. En sak som stack ut för mig är Bannerflows avancerade varumärkesanimationer som gör digitala annonser mer engagerande. Möjligheten att automatiskt lägga till dataflöden till kampanjmaterial ökar också engagemanget.

Du kan bygga ett varumärkesannonsbibliotek och återanvända avancerade kreativa element för kampanj- och annonsproduktion. Bannerflow stöder också användning av anpassade widgets för att skapa unika designer. Dess översättningshanteringsfunktion fungerar utmärkt för företag med en global publik.

Med det här verktyget behöver jag bara göra design- och kopieringsändringar i huvudbriefen, så reflekteras ändringarna automatiskt i alla kampanjer.

Bannerflows bästa funktioner

Möjliggör snabb produktion, publicering och lansering av dynamiska annonskampanjer över flera kanaler

Skapa flera varianter för kampanjer med en enda huvudkreativ

Dela liveförhandsvisningar av kampanjer för att få godkännanden

Gör ändringar i annonser i realtid för att öka avkastningen

Bannerflows begränsningar

Vissa användare nämner problem som långsam laddningshastighet och klick som inte svarar.

Priser för Bannerflow

Anpassad prissättning

Bannerflow recensioner och betyg

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

TrustRadius: 6,3/10 (7 recensioner)

10. Innervate (Bäst för snabb annonsskapande)

via Innervate

Innervate (tidigare RevJet) är en annan kreativ automatiseringsprogramvara som automatiserar marknadsförings- och reklamkampanjer. Den hjälper användare att skapa personliga digitala annonser och kampanjer för sin målgrupp.

Med Innervate kunde jag prova A/B-testning för att mäta effekten av mina kampanjer och optimera kampanjerna för olika kanaler, inklusive sociala medier och e-post.

Innervate bästa funktioner

Skapa personliga annonser med dynamisk kreativ optimering (DCO)

Få tips om hur du skapar personliga kampanjer för regionala målgrupper

Få detaljerad prestationsanalys och mät ROI för kampanjer

Innervate begränsningar

Innervate fokuserar mer på kundupplevelsen och kanske inte är lämpligt för automatisering av kreativa uppgifter.

Innervate-prissättning

Anpassad prissättning

Innervate recensioner och betyg

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Automatisera dina kreativa uppgifter med ClickUp

Kreativitet kräver fokus och ett lugnt sinne. Om ditt team är begravt i administrativa uppgifter kan det bli svårt att hantera kreativa uppgifter som kampanjplanering eller design.

Det är här ledande kreativa automatiseringsverktyg som ClickUp kan hjälpa till.

De automatiserar repetitiva uppgifter med AI, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde och gör det enklare att utforma och genomföra kreativa idéer. ClickUp erbjuder kraftfull automatisering, intuitiv uppgiftshantering och AI-drivna insikter för att möjliggöra smidiga kreativa processer och öka produktiviteten.

Registrera dig gratis på ClickUp för att förändra hur du hanterar dina kreativa projekt!