10 exempel på företagsintranät som främjar samarbete

Moderna arbetsplatser har gjort kommunikation till en nödvändighet. Med spridda team och hybridarbetsmodeller finns det ett växande behov av gränslös informationsdelning. Mot denna bakgrund är ett företagsintranät ryggraden i kommunikation och samarbete på arbetsplatsen. 🔗

Om du tänker på intranätet som statiska kataloger eller anslagstavlor där företagsnyheter delas, så är det något som hör till det förflutna.

Moderna företagsintranät är dynamiska plattformar som främjar medarbetarnas engagemang, teamsamarbete, innovation och effektivitet.

I den här artikeln dyker vi djupt in i företagsintranätens värld och använder exempel från olika branscher för att illustrera hur företagsintranät bryter med traditionella mönster. Läs vidare för att upptäcka hur företagsintranät förändrar arbetsflöden, sätter nya standarder för teamwork och överbryggar klyftor med sömlös konnektivitet. 🌟

⏰ 60-sekunderssammanfattning Ett företagsintranät främjar samarbete, förbättrar kommunikationen på arbetsplatsen och berikar företagskulturen

Företagets intranät förbättrar kommunikationen och samarbetet mellan medarbetarna, ökar engagemanget, diversifierar kommunikationskanalerna och förbättrar produktiviteten.

För att konfigurera ett intranät krävs olika verktyg och programvara för att hantera kommunikation, innehåll, säkerhet etc.

Förstå hur företag inom finanssektorn som Goldman Sachs och ideella organisationer som UNICEF använder ett företagsomfattande intranät för att hålla sina anställda informerade.

Några bästa praxis när du väljer ett intranät: uppdatera resurserna regelbundet, erbjud utbildningsmaterial till anställda, använd interaktiva element som omröstningar och undersökningar, fokusera på design och tillgänglighet.

ClickUp Docs, Brain, Tasks och Dashboards gör det till en game changer för att förbättra arbetsflöden inom ett intranätsekosystem. Använd ClickUp , den kompletta appen för arbete som fungerar som din organisations centrala hjärna. Använd den för intern kommunikation och engagemang.gör det till en game changer för att förbättra arbetsflöden inom ett intranätsekosystem.

Vad är ett företagsintranät?

Ett företagsintranät är ett privat, centraliserat digitalt nätverk som kopplar samman anställda. Tänk på det som ett småskaligt, lokaliserat internet för ett företag som är utformat exklusivt för internt bruk. I grunden är det en säker hubb för viktiga resurser, en plattform för teamsamarbete och en källa till den senaste informationen.

En typisk intranätssajt har medarbetarportaler, projektledningsverktyg, dokumenthantering och sociala nätverksfunktioner som kopplar samman medarbetarna och håller dem produktiva.

Samtidigt syftar det till att skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet som berikar företagskulturen.

Vad finns tillgängligt på företagets intranät?

Som en central knutpunkt för allt som rör företaget passar innehållet på företagets intranät vanligtvis in i flera kategorier.

Här är några saker som du vanligtvis hittar på intranätet: Analys och instrumentpanel : Insikter om teamets och individernas produktivitet, engagemangsnivåer och resursutnyttjande 📶

Företagsnyheter och uppdateringar: Centraliserade meddelanden för att hålla hela företaget informerat och engagerat 🚨

Kunskapsdatabaser : Tillgång till standardrutiner (SOP), vanliga frågor, utbildningsmaterial och andra viktiga resurser för kunskapshantering 📚

Verktyg för projektsamarbete : Delade arbetsytor för att hantera uppgifter, samarbeta på dokument, dela feedback och mycket mer 🤜🤛

Resurser för anställda : Introduktionsmaterial för nya anställda och information om personalpolicyer, förmåner, personalregister, program för erkännande av anställda etc. 🛠️

Kommunikationskanaler för anställda : Direktmeddelanden, forum, socialt intranät och diskussionsforum för att öka de anställdas engagemang genom smidig interaktion inom hela företaget 📢

HR-verktyg: Skiftplaner, företagskalender, ledighetshantering, resurser för karriärutveckling, feedbackmekanism och mycket mer 📝

🔎 Visste du att? Försvarsdepartementets ARPANET är det första intranätet som utvecklades på 1960- och 1970-talet. Det kopplade samman försvarsdepartementets datorer, förbättrade användbarheten och utökade deras kapacitet – ett banbrytande steg i utvecklingen av digital kommunikation!

Varför är ett företagsintranät viktigt?

När du har hela internet till ditt förfogande, vad kan då ett företagsintranät erbjuda? Jo, här är vad det har att erbjuda:

🔮Effektiviserad intern kommunikation

Företagets intranät är en central knutpunkt för all intern kommunikation. Det gör relevant information, meddelanden, uppdateringar och viktiga resurser tillgängliga utan att man behöver söka igenom långa e-postkedjor.

🔮Diversifierat samarbete

Företagets intranät erbjuder flera alternativ till e-post: snabbmeddelanden, diskussionsforum, samarbetsverktyg och mycket mer. Kombinationen av dessa kanaler gör den digitala arbetsplatsen mer engagerande och stödjer samtidigt beslutsfattande i realtid och samarbete.

🔮Ökad produktivitet

Företagets intranät ger anställda tillgång till alla resurser, från företagspolicyer till utbildnings- och introduktionsmaterial. Oavsett kommunikationskanaler sparar detta tid och ansträngning och ökar produktiviteten och effektiviteten.

🔮Stärkt företagskultur

Företagsintranätet främjar gemenskapskänslan genom att uppmuntra medarbetarna att knyta kontakter. Sociala intranätfunktioner, såsom forum, verktyg för att uppmärksamma medarbetare och grupper med gemensamma intressen, engagerar medarbetarna och skapar en blomstrande arbetsmiljö.

🔮Förbättrat beslutsfattande

Genom sin funktionalitet gör företagsintranätplattformar att alla är på samma sida. De gör också information och resurser lättillgängliga.

I kombination med en plattform för dataanalys genererar synlighet, transparens och ansvarsskyldighet praktiska insikter som förbättrar beslutsfattandet i realtid.

Är du nyfiken på hur AI kan hjälpa dig att skapa ett robust kunskapshanteringssystem? Titta på videon nedan:

➡️ Läs mer: Bästa intranätprogramvaran för att säkert koppla samman team

Topp 10 exempel på företagsintranät

Här är några exempel på moderna företagsintranät som används i olika branscher över hela världen:

1. Goldman Sachs Secure Collaboration Hub (finans)

via Goldman Sachs

Som ledande aktör inom finanssektorn fokuserar Goldman Sachs intranätdesign i hög grad på säkerhet.

Nätverket som spänner över flera länder möjliggör smidigt samarbete samtidigt som det uppfyller strikta efterlevnadskrav i olika geografiska områden. Det integrerar verktyg för finansiell modellering, datadelning i realtid och policyuppdateringar för att förbättra arbetsflödena.

Viktiga funktioner i ett intranät för finansföretag: ✅ Möjliggör säker lagring och delning av känslig och konfidentiell finansiell information ✅ Automatisera uppdateringar av efterlevnad och spårning av policyer ✅ Ge tillgång till marknadstrender och analyser i realtid, tillsammans med finansiella rapporter. ✅ Integrera med verktyg för finansiell modellering och prognostisering ✅ Dela aktuella uppdateringar via olika kommunikationskanaler

2. Googles MOMA-intranät (teknik)

via Google

MOMA, Googles företagsintranät, är en guldstandard för funktionalitet och innovation. Intranätet är byggt på Googles egenutvecklade teknik och är utformat för att underlätta smidig kommunikation och optimera produktiviteten hos företagets globala personal.

MOMA har en kraftfull sökmotor, anpassade instrumentpaneler och AI-drivna insikter som speglar företagets engagemang för ständig innovation.

Viktiga funktioner i ett intranät för teknikföretag: ✅ Uppmuntra innovation genom brainstorming och verktyg för problemlösning ✅ Ge åtkomst till teknisk dokumentation och kodningsresurser ✅ Integrera med projektlednings- och buggspårningslösningar ✅ Erbjud anpassningar av instrumentpanelen för att spåra prestanda och resurser ✅ Ge realtidsinsyn i projektstatus, intressenter, beroenden och andra detaljer

3. Cleveland Clinics medarbetarportal (hälso- och sjukvård)

via Cleveland Clinic

Cleveland Clinics intranät är utformat för att möta kraven i en vårdmiljö. Det fokuserar på fyra kärnelement: förbättra patientresultaten, möjliggöra tvärfunktionellt teamsamarbete, göra vårddata delbara och följa HIPAA-riktlinjerna.

Av denna anledning kommer du att märka uppdateringar i realtid, utbildningsmoduler och andra verktyg och resurser som uppmuntrar anställda att ge exceptionell patientvård.

Viktiga funktioner i ett intranät för ett företag inom hälso- och sjukvården: ✅ Underlätta säker åtkomst till patientjournaler, diagnostiska data och kliniska detaljer ✅ Erbjud utbildningsmoduler och tillgång till de senaste utvecklingen för medicinsk personal och frontlinjepersonal. ✅ Centralisera kliniska riktlinjer, vårdprotokoll och nödprocedurer ✅ Möjliggör teamsamarbete för att diskutera patientfall och behandlingsplaner ✅ Optimera scheman och arbetspass för vårdteam för att öka medarbetarnas produktivitet

4. Walmarts OneWalmart Intranät (detaljhandel)

via OneWalmart

OneWalmart är en modern intranätplattform som kopplar samman globala Walmart-medarbetare. Den har schemaläggningsverktyg, utbildningsresurser och kommunikationskanaler för att säkerställa att alla medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter.

OneWalmart har också en feedbackportal som ökar medarbetarnas engagemang och delaktighet och främjar en sammanhållen företagskultur.

Viktiga funktioner i ett intranät för detaljhandelsföretag ✅ Förenkla skiftplanering och schemaläggning för anställda ✅ Centralisera utbildningsmaterial för butiksmedarbetare ✅ Ge uppdateringar i realtid om lager, kampanjer och andra kampanjer ✅ Erbjud verktyg för medarbetarengagemang och feedback i alla butiker ✅ Integrera med kassasystem för effektiv rapportering av finansiella data

5. Harvard Universitys my. Harvard Intranet (utbildning)

via Harvard University

Harvard Universitys my. Harvard intranät är en omfattande plattform för studenter, lärare och personal.

Detta intranätintegrerar akademiska resurser, administrativa verktyg och kommunikationsfunktioner för att tillgodose universitetets olika behov. Det har också en särskild sektion om hur man använder intranätets hemsida med hjälp av instruktionsguider.

Intranätanvändare loggar in med sin HarvardKey och får enkelt tillgång till sina scheman, betyg och annan information.

Viktiga funktioner i en intranätlösning för utbildning: ✅ Ge tillgång till kursmaterial och kunskapsbaser ✅ Förbättra kommunikationen mellan studenter, lärare och administration ✅ Stöd registrering och betygsättning genom automatiserade arbetsflöden ✅ Centralisera skolans/universitetets policyer, meddelanden, evenemangsscheman etc. ✅ Erbjud samarbetsverktyg för grupprojekt och akademiska diskussioner

💡 Proffstips: Utrusta alltid ditt intranät med dedikerade kommunikationskanaler för att minska spridd kommunikation. En omfattande kommunikationsplattform inom ditt intranät främjar tydlighet, ökar produktiviteten och håller ditt team samman, oavsett var de befinner sig.

6. General Electrics intranät (tillverkning)

via General Electric

General Electrics intranätdesign är utformad för att stödja de komplexa behoven hos den globala tillverkningsledaren.

Det är en digital arbetsplats för ingenjörsteam, produktionspersonal och administrativa avdelningar som erbjuder avancerade verktyg för kunskapsdelning, processstandardisering och samarbete.

Viktiga funktioner i ett intranät för tillverkningsföretag: ✅ Centralisera produktionsprotokoll, SOP:er och säkerhetsriktlinjer ✅ Dela uppdateringar i realtid om lager- och råvarunivåer samt status för leveranskedjan. ✅ Möjliggör samarbete mellan teknik- och produktionsteam ✅ Effektivisera efterlevnadshantering och förebyggande underhåll med automatiserad spårning ✅ Stöd kunskapsdelning genom branschforum, innovativa kampanjer och resurser

7. BBC:s personalportal (media)

via BBC

BBC Staff Portal-intranätet förenar dess mångfaldiga personalstyrka bestående av journalister, producenter, teknisk personal och distansarbetare. Det samlar internkommunikation, fastställer redaktionella riktlinjer och schemalägger funktioner – allt på en plattform – för att möta mediebranschens dynamiska krav.

Genom denna intranätshemsida för företag främjar BBC samarbete och håller anställda informerade om senaste nyheterna eller interna uppdateringar.

Viktiga funktioner i ett intranät för mediebolag: ✅ Samla redaktionella riktlinjer och publiceringsflöden ✅ Möjliggör samarbete i realtid för nyhetsrapportering och koordinering av direktsändningar ✅ Stöd för schemaläggning och resursallokering för medieprojekt ✅ Tillhandahåll verktyg för hantering av historiskt innehåll och arkiv ✅ Uppmuntra samarbete mellan kreativa, redaktionella och tekniska team

8. Marriotts Marriott Global Source (hotellbranschen)

via Marriott

Marriott Global Source (MGS) är en intranätportal som är en viktig global resurs för hotellpersonal.

Intranätet tillhandahåller verktyg för effektiv fastighetsförvaltning, förmedlar kundserviceträning och implementerar den interna kommunikationsstrategin. Detta ger enhetlighet i tjänsteleveransen, oavsett plats, och levererar operativ excellens.

Viktiga funktioner i ett intranät för rese- och hotellbranschen: ✅ Förenkla fastighets- och bokningshanteringen för personalen ✅ Tillhandahåll utbildningsresurser för onboarding för att säkerställa enhetlig service ✅ Centralisera gästernas feedback och uppföljning av nöjdhet ✅ Odla smidig kommunikation mellan fastigheter och företagskontor ✅ Aktivera skiftplanering och initiativ för att öka medarbetarnas engagemang

9. UNICEF Intranät (ideell organisation)

via UNICEF

UNICEF:s intranät stöder organisationens missionsdrivna arbete. Det kopplar samman personal och volontärer över hela världen och förser dem med projektledningsverktyg för att hantera uppgifter, hantera resurser och dela uppdateringar i realtid om pågående kampanjer.

På så sätt skapar intranätet en miljö präglad av öppenhet och samarbete, vilket gör att UNICEF-teamet kan arbeta i samklang.

Viktiga intranätfunktioner för ideella organisationer: ✅ Hantera resurser centralt för effektiv kampanjplanering och genomförande ✅ Dela uppdateringar i realtid om projektets framsteg och finansieringsstatus ✅ Skapa samarbete mellan kontorspersonal och volontärer på fältet ✅ Förenkla introduktionen och utbildningen för nya medlemmar ✅ Stöd rapportering och analys för transparens gentemot donatorer

10. Shells intranät The Hub (energi)

via Shell

Shells The Hub är skräddarsytt för energibranschens dynamiska krav.

Intranätet integrerar verktyg för compliance management, säkerhetsutbildning och global intern kommunikation, vilket gör det till ryggraden i företagets geografiskt spridda personalstyrka. Det främjar också kunskapsdelning och innovation inom hela verksamheten.

Viktiga funktioner i intranätprogramvara inom energisektorn: ✅ Centralisera säkerhetsutbildning och dokumentera efterlevnadsåtgärder ✅ Ge uppdateringar i realtid om aktiviteter och verksamhet på fältet ✅ Möjliggör samarbete inom teknik- och miljöprojekt ✅ Möjliggör kunskapsdelning för forskning och innovation ✅ Skapa kommunikation mellan geografiskt spridda team

För att skapa ett funktionellt och effektivt företagsintranät krävs olika verktyg beroende på din organisations specifika behov. Dessa verktyg passar vanligtvis in i breda kategorier för att säkerställa smidig funktionalitet och användbarhet samtidigt som plattformens tillförlitlighet betonas.

Här kommer ClickUp in som en kraftfull lösning för intern kommunikation och samarbete.

Dess mångsidiga funktioner, såsom ClickUp Docs, Brain, Tasks och anpassningsbara instrumentpaneler, gör det till en game-changer för att förbättra arbetsflöden och maximera effektiviteten inom ett intranät-ekosystem.

Här är en lista över de verktyg du vanligtvis behöver för att skapa ett företagsintranät:

🚀 Programvara för företagskommunikation

Du behöver programvara för företagskommunikation för att underlätta samarbete och interaktion i realtid. Denna programvara gör det möjligt för team att interagera via snabbmeddelanden, videosamtal, gruppdiskussioner och andra metoder för att överbrygga kommunikationsklyftor mellan avdelningar eller platser.

Läs mer Utbyta meddelanden i realtid med ClickUp Chat

ClickUp fungerar som en intern kommunikationshanterare och tillhandahåller en centraliserad plats för kommunikation, vilket eliminerar behovet av spridda e-postmeddelanden eller osammanhängande meddelandeplattformar.

ClickUp Chat minskar till exempel e-postöverbelastningen och gör det möjligt att föra individuella eller gruppkonversationer direkt i intranätet. Team kan också hålla kontakten genom kommentartrådar, omnämnanden och diskussioner om uppgifter.

Denna enhetliga kommunikation säkerställer att alla är på samma sida, oavsett plats eller roll, vilket gör det till en oumbärlig del av alla företags intranät. ✅

🚀 Dokumenthanteringsverktyg

Intranätets innehåll bör centraliseras för att skapa en enda källa till sanningen. Effektiva dokumenthanteringsverktyg gör det möjligt för intranätanvändare att ladda upp, organisera, söka och dela filer över ett säkert nätverk. Detta gör informationen tillgänglig och främjar effektivitet och transparens.

Du kan också behöva ett innehållshanteringssystem (CMS) för att uppdatera dessa datalager.

Läs mer Samarbeta med ditt team direkt i dokument med ClickUp Docs

ClickUp Docs förvandlar ditt intranät till en dynamisk plattform för kunskapsdelning. Skapa och lagra dokument (projektomfattning, SOP:er, policyer osv.) som kan redigeras live, delas med teammedlemmar och länkas till uppgifter. ✅

Skapa uppgifter för dina teammedlemmar direkt från ClickUp Docs

Oavsett om du utarbetar ett förslag, dokumenterar interna processer eller brainstormar idéer, erbjuder ClickUp Docs sömlös integration med uppgifter. Detta gör det möjligt för användare att omvandla idéer till genomförbara steg direkt från dokumentet.

Sådana funktioner sparar tid och säkerställer att all viktig information är lättillgänglig och enkel att uppdatera. ✅

Rutinmässiga och repetitiva uppgifter minskar produktiviteten. Ett verktyg som automatiserar sådana uppgifter hjälper till att effektivisera arbetsflöden. Från att tilldela uppgifter till att erhålla godkännanden sparar automatiseringsverktyg tid och ansträngning samtidigt som de förbättrar noggrannheten.

Designa, hantera och samarbeta kring alla uppgifter och projekt med ClickUp Tasks

Kärnan i ClickUps funktionalitet är dess omfattande funktioner för uppgiftshantering. Team skapar, tilldelar och prioriterar uppgifter, vilket säkerställer att varje projekt håller sig på rätt spår.

Dessutom gör ClickUps anpassningsbara arbetsflöden det möjligt för varje avdelning att anpassa verktyget efter specifika behov, såsom hantering av innehållsgodkännanden, spårning av utvecklingssprintar eller organisering av företagsevenemang. Detta minskar flaskhalsar och möjliggör en smidigare genomförande över hela linjen. ✅

I det moderna intranätet fungerar verktyg för medarbetarengagemang som en feedbackmekanism. De inkluderar funktioner som enkäter, omröstningar, erkännandeprogram och sociala intranätfunktioner för att förbättra medarbetarnas engagemang, deltagande och moral. Dessa verktyg skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet och främjar samarbete inom intranätet.

Förbättra engagemanget på arbetsplatsen genom att proaktivt ta itu med utmaningar och implementera strategier med ClickUp

ClickUp är ett utmärkt val för programvara för medarbetarengagemang. Det erbjuder viktiga funktioner för rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling.

Med en rad HR-fokuserade verktyg och mallar, såsom undersökningar om medarbetarengagemang, standardiserade arbetsrutiner (SOP), prestationsutvärderingar och handlingsplaner, förser ClickUp organisationer med verktyg för att förbättra medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse. ✅

🚀 AI och automatisering

AI och automatisering är avgörande för moderna intranät. De optimerar repetitiva uppgifter, förbättrar arbetsflöden och ger intelligenta insikter för att förbättra beslutsfattandet.

Intranät blir mer effektiva genom att automatisera processer som onboarding, utbildning och uppgiftshantering. Detta frigör tid för medarbetarna att fokusera på strategiska initiativ och skapar större produktivitet i organisationen.

Läs mer Automatisera rutinuppgifter, förbättra beslutsfattandet och ge personliga förslag på ClickUp Brain.

ClickUp Brain -funktionerna är utformade för att effektivisera repetitiva processer och förbättra beslutsfattandet. Genom att automatisera rutinuppgifter som utbildningsarbetsflöden, introduktionsprocedurer eller återkommande projektuppdateringar kan teamen fokusera på mer strategiska initiativ.

Brain förvandlar också kunskapshanteringen genom att tillhandahålla robusta verktyg för att dokumentera, dela och omedelbart få tillgång till företagsinformation med hjälp av AI. Från fördefinierade wikimallar till AI-drivna svar, ClickUp Brain säkerställer att ditt team enkelt kan lagra och hämta kunskap när det behövs.

Denna AI-drivna assistent skriver också utkast till innehåll, analyserar trender och föreslår optimeringar, vilket ger ditt intranät fördelarna med intelligent support. ✅

📮ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden per dag. Enligt forskning från ClickUp tyder 0–10 meddelanden per dag på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, men det kan också indikera brist på smidigt samarbete och behovet av att leta efter viktig information på flera olika platser, till exempel i e-post. För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar, prova ClickUp, den kompletta appen för arbete. Få en centraliserad kunskapsbank med information i sitt sammanhang som dessutom är helt sökbar.

All intranätprogramvara måste ha verktyg för dataanalys och rapportering för att uppfylla sina avsedda mål. Dessa verktyg spårar användaraktivitet, intranätets användningsgrad, engagemangsmätvärden, resursutnyttjande och andra mätvärden för att förfina intranätet.

Läs mer Få en samlad översikt över teamets prestationer, KPI:er och andra mätvärden på ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards ger realtidsinsikter om teamets prestanda, projektets tidsplaner och resursfördelning.

I intranätssammanhang blir dessa dashboards ett viktigt verktyg för både chefer och anställda, eftersom de ger en visuell representation av framsteg och prioriteringar. Oavsett om du spårar statusen för utbildningsmoduler, övervakar resursanvändningen eller analyserar viktiga mätvärden, säkerställer dashboards att du har den information du behöver för att fatta välgrundade beslut. ✅

Användarvänliga sök- och navigeringsverktyg gör det möjligt för användare att hitta information, även om den är spridd över flera intranätsidor. Intranätplattformar med robusta sök- och navigeringsfunktioner förbättrar den övergripande produktiviteten och tillfredsställelsen.

Läs mer Få allt du behöver inom räckhåll med ClickUp Connected Search.

ClickUps Connected Search är en game changer för intranätets funktionalitet. Det gör det möjligt för användare att omedelbart hitta uppgifter, dokument, konversationer och andra resurser på hela plattformen.

Denna kraftfulla funktion eliminerar tiden som spenderas på att söka igenom spridda filer eller kommunikationstrådar, vilket säkerställer att anställda enkelt kan komma åt nödvändig information. ✅

Intranätet ska skydda känslig data. För detta ändamål bör det ha säkerhetsfunktioner som användarautentisering, rollbaserad åtkomst, datakryptering och mer för att skydda plattformen, resurserna och data.

Skydda dina data med robusta säkerhetsåtgärder på ClickUp

ClickUp skyddar dina data med kraftfulla integritetsåtgärder, inklusive kryptering, avancerade åtkomstkontroller och efterlevnad av branschstandarder som GDPR och SOC 2. Dessa skyddsåtgärder skyddar känslig information, vilket gör ClickUp till ett pålitligt val för säker samverkan och resurshantering.

Bästa praxis för underhåll av ditt företags intranät

Nu när du vet allt om företagsintranät kan vi titta på några bästa praxis för att göra det värdefullt:

Här är några tips och metoder för att säkerställa ett säkert företagsintranät: ✅ Håll intranätets sidor och deras innehåll uppdaterade genom att regelbundet uppdatera företagsnyheter, resurser och meddelanden.

✅ Använd omröstningar, forum, enkäter och erkännandeverktyg för att hålla medarbetarna engagerade och uppmuntra interaktion och deltagande.

✅ Erbjud handledningar, instruktionsguider och andra resurser för att ge kontinuerlig utbildning och support till anställda.

✅ Använd analyser för att spåra medarbetarnas feedback och engagemang, identifiera problem och flaskhalsar och förbättra intranätets funktionalitet.

✅ Använd en responsiv intranätdesign som är kompatibel med alla mobila enheter för att erbjuda tillgänglighet när du är på språng.

✅ Tänk på tillgängligheten när du utformar intranätet. Se till att det finns hjälpmedel som skärmläsare och färgkontrast.

✅ Implementera robusta säkerhetsåtgärder, såsom end-to-end-datakryptering, multifaktorautentisering, enkel inloggning etc. , för att skydda känslig information.

Konfigurera smarta intranätlösningar med ClickUp

Ett modernt intranät är en viktig länk som förbinder medarbetarna. Det främjar samarbete, skapar datalager, stöder beslutsfattande och stärker företagskulturen. 🖇️

Bygg ditt företags intranät med programvara för företagskommunikation, verktyg för dokumenthantering, verktyg för automatisering av uppgifter och arbetsflöden, verktyg för medarbetarengagemang, verktyg för sökning och navigering, verktyg för dataanalys och rapportering samt verktyg för säkerhet och åtkomsthantering.

Alternativt kan du samla allt på en enda plattform – ClickUp – som erbjuder allt du behöver för att bygga och underhålla ett smart och modernt intranät för ditt företag.

Registrera dig på ClickUp och utforska hur du kan skapa ett smartare och mer sammankopplat intranät för en digital arbetsplats. 🏆