De bästa ChatGPT-alternativen för företagslösningar

Har du någonsin önskat dig en assistent som kan hjälpa dig med dina uppgifter, till exempel att sammanfatta dina e-postmeddelanden, skriva ett första utkast till ett blogginlägg eller effektivisera ditt arbete?

Artificiell intelligens (AI) och stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT gör detta till verklighet. Dessa AI-verktyg förändrar vårt sätt att arbeta, från automatisering av rutinuppgifter till skapande av innehåll och förbättring av kundinteraktioner, samtidigt som produktiviteten ökar.

🧠 Kul fakta: Enligt PwC kommer den globala ekonomin att vara 14 % högre 2030 tack vare AI-verktyg och industrin som bidrar med otroliga 15,7 biljoner dollar.

Men när företagen växer och komplexiteten i deras processer ökar uppstår flera brister i AI-modellen. För sådana komplexa krav är ChatGPT kanske inte det idealiska alternativet.

Det är här ChatGPT-alternativen kommer in i bilden. Men med en marknad översvämmad av AI-assistenter kan det kännas som att leta efter en nål i en höstack att hitta ett ChatGPT-alternativ.

För att hjälpa dig har vi listat de 10 bästa ChatGPT-alternativen som är särskilt utvalda för företagsbehov. 🌱

Vad ska du leta efter i ChatGPT-alternativ för företagslösningar?

När du väljer ett ChatGPT-alternativ bör du främst fokusera på hur verktyget kommer att användas inom organisationen.

ChatGPT är utmärkt för konversationsbaserad AI, men företag behöver ofta verktyg som är anpassade för specifika funktioner som projektledning, automatisering, innehållsgenerering eller uppgiftspecifika AI-integrationer. Därför är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som:

Anpassning : Välj ett ChatGPT-alternativ som finjusterar AI-modeller genom anpassade utbildningsfunktioner för företag så att de kan anpassas till deras arbetsflöden ✅

Skalbarhet : Välj alternativa verktyg till ChatGPT som kan skalas upp i takt med att du växer och som erbjuder avancerade funktioner som bildgenerering, möjlighet att använda olika AI-modeller, kodförslag i realtid och mycket mer. Detta säkerställer att du fortfarande : Välj alternativa verktyg till ChatGPT som kan skalas upp i takt med att du växer och som erbjuder avancerade funktioner som bildgenerering, möjlighet att använda olika AI-modeller, kodförslag i realtid och mycket mer. Detta säkerställer att du fortfarande får ut det mesta av ditt AI-verktyg även när dina krav ökar ✅

Integrationsmöjligheter : Välj ChatGPT-alternativ som säkerställer att verktyget integreras sömlöst med dina befintliga arbetsflöden, verktyg och mjukvaruekosystem och förbättrar produktiviteten ✅

Säkerhet och efterlevnad: Välj alternativa verktyg till ChatGPT i företagsklass med starka åtgärder för dataskydd, säkerhet och efterlevnad ✅

Flerspråkigt och globalt stöd: Leta efter ChatGPT-alternativ som erbjuder flerspråkiga funktioner med korrekt översättning och erkännande av kulturella nyanser. Detta beror på att globala företag behöver artificiell intelligens som förstår och stöder flera språk för olika kundbaser ✅

Avancerad analys och rapportering: Välj ChatGPT-alternativ med inbyggda instrumentpaneler, rapporteringsfunktioner och insikter om användarbeteende och engagemangstrender som mäter avkastningen på AI-prestanda och dess inverkan på verksamheten ✅

De 10 bästa ChatGPT-alternativen för företagslösningar

ChatGPT kan vara din självklara AI-chatbot för grundläggande behov, men det finns andra AI-användningsfall där ett ChatGPT-alternativ fungerar utmärkt och ger perfekta resultat.

Dessa andra AI-modeller erbjuder unika funktioner, inklusive AI-driven automatisering av arbetsflöden, användarvänliga gränssnitt, teknisk dokumentation och avancerade funktioner för innehållsgenerering som förbättrar produktiviteten, effektiviserar verksamheten och ökar effektiviteten.

Här är en detaljerad översikt över de 10 bästa ChatGPT-alternativen som är idealiska för företagsbehov:

1. ClickUp (bäst för AI-brainstorming, automatisering och innehållsgenerering)

ClickUp är mer än bara en plattform för projektledning; det är en app för allt som har med arbete att göra, som integrerar kraftfulla AI-funktioner med avancerade produktivitetsfunktioner.

Medan ChatGPT främst fokuserar på konversationsbaserad AI, förbättrar ClickUps avancerade funktioner produktiviteten inom olika arbetsområden, från brainstorming och uppgiftshantering till innehållsgenerering och automatisering av arbetsflöden. Genom att integrera AI direkt i arbetsmiljön ger detta ChatGPT-alternativ teamen möjlighet att arbeta smartare, inte hårdare.

Läs mer Skriv fallstudier, sammanfatta text, hämta information från dina dokument – gör allt du behöver med ClickUp Brain

Kärnan i dess AI-funktionalitet är ClickUp Brain, en intelligent assistent som integreras sömlöst i ClickUps dokument, projekt och uppgifter.

Denna funktion ger förslag i realtid, praktiska insikter och automatiserade lösningar som är anpassade efter ditt arbetsflöde, vilket avsevärt förbättrar produktiviteten och organisationen. 🤖

Tänk dig att brainstorma nya marknadsföringskampanjer med AI-drivna tankekartor, automatiskt tilldela uppgifter baserat på projektuppdateringar eller snabbt skriva utkast till e-postmeddelanden och rapporter med hjälp av AI. Med denna AI-chatbot är allt detta möjligt, även med gratisversionen!

Dessutom fungerar detta ChatGPT-alternativ inom ramen för ditt teams uppgifter och dokument, och optimerar processer genom att generera idéer, sammanfatta innehåll och identifiera potentiella flaskhalsar.

Du kan till och med använda det med ClickUp Automations, en funktion som låter dig skapa kraftfulla arbetsflöden baserade på triggers eller händelser.

Denna engångsinställning gör att du kan ställa in påminnelser, skapa uppgifter automatiskt och till och med ta nästa logiska steg när den föregående uppgiften är klar. En sådan intelligent, kontextmedveten approach gör ClickUp till ett ovärderligt verktyg för företag som vill kombinera brainstorming, uppgiftshantering och automatisering i ett sammanhängande system.

ClickUp Brain är alltså inte bara ett enkelt ChatGPT-alternativ för grundläggande innehållsskapande eller uppgifter. Det är istället en avancerad neural språkmodell som du kan justera, anpassa och göra till din egen.

ClickUps bästa funktioner

✅ Visualisera hela dina projekt med ClickUp Brain i ClickUp Dashboards för att spåra viktiga mätvärden

✅ Samarbeta med dina teammedlemmar om uppgifter, dokument eller andra arbetsflöden med ClickUp Docs för redigering i realtid och integrerad kommunikation

✅ Sätt upp tydliga och mätbara mål med Brain ClickUp Goals med möjlighet att spåra individuella mål, identifiera hinder och använda AI-påminnelser

✅ Automatisera repetitiva arbetsflöden och processer med ClickUp Automations, med anpassade triggers och åtgärdsbaserade händelser

✅ Integrera ClickUp Brain med över 1000 verktyg och plattformar som Slack, Google Kalender, Microsoft Teams och många fler för att använda funktionen Connected AI.

Begränsningar för ClickUp

❌ Liten inlärningskurva för nya användare på grund av dess omfattande funktionsuppsättning

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUp har blivit en favorit bland team tack vare sina kraftfulla AI-funktioner och avancerade dokumenthantering. En användare säger:

Jag har använt det sedan 2017. Det är fantastiskt. AI är mycket bra. Jag använder dokumenten som ett andra hjärna för mitt företag. Jag har inga klagomål förutom att det kan vara svårt att komma igång. Mallarna hjälper till med det. Jag har provat de flesta andra verktyg som finns och ClickUp slår fortfarande alla andra som en allsidig plattform för projekt-/produktledning (även Jira).

Jag har använt det sedan 2017. Det är fantastiskt. AI är mycket bra. Jag använder dokumenten som mitt andra hjärna i verksamheten. Jag har inga klagomål förutom att det kan vara svårt att komma igång. Mallarna hjälper till med det. Jag har provat de flesta andra verktyg som finns och ClickUp slår fortfarande alla andra som en allsidig plattform för projekt-/produktledning (även Jira).

2. Anthropic’s Claude Enterprise (Bäst för konversations-AI på företagsnivå)

via Anthropics Claude Enterprise

Anthropics Claude Enterprise är ett av de kraftfullare AI-verktygen som får mycket gjort. Denna AI-chatbot är skräddarsydd för företagsbehov och erbjuder en kraftfull blandning av avancerade funktioner och organisatoriska egenskaper.

Som ett alternativ till ChatGPT Enterprise erbjuder Claude Enterprise företag en skalbar och säker plattform för att hantera komplexa arbetsflöden och leverera kontextmedvetna insikter. Dess förmåga att bearbeta omfattande datainmatningar och generera mycket detaljerade, nyanserade svar gör det till ett ovärderligt verktyg för storskaliga operationer, inklusive innehållsskapande, strategisk planering och teknisk problemlösning.

Claude Enterprise lägger tonvikt på användarkontroll och anpassningsförmåga. Stöd för utökade kontextinteraktioner hjälper organisationer att frigöra sina datas fulla potential, vilket säkerställer precisa och välgrundade beslut.

Anthropics Claude Enterprise-funktioner

✅ Få ansvarsfulla och etiska resultat tack vare Claudes efterlevnad av konstitutionell AI

✅ Skapa tillförlitlig och informativ text med uppdaterade svar tillsammans med tekniska och kreativa skrivfunktioner

✅ Möjliggör analys av omfattande dokument, hela kodbaser eller datamängder tack vare att Claude Enterprise hanterar upp till 500 000 tokens

✅ Säkerställ säkerhet och efterlevnad på företagsnivå, inklusive rollbaserade behörigheter och revisionsloggar

Anthropics Claude Enterprise-begränsningar

❌ Avancerade funktioner kräver teknisk expertis för finjustering och implementering

❌ Kan ha långsammare svarstider för mycket stora eller resurskrävande frågor

Priser för Anthropics Claude Enterprise

Anpassad prissättning

Anthropics Claude Enterprise-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Känt för sin etiska och människoliknande konversations-AI, uppskattar de flesta användare dess genomtänkta tillvägagångssätt för språkmodellering, med en recension som säger:

Jag måste berömma teamet på Anthropic för att de har tagit fram en mycket bra produkt som verkar ha löst några av de problem jag har med andra generativa AI-verktyg. Claude verkar vara mycket intelligent och ger svar som är naturliga och intuitiva. Svaren låter som vad man kan förvänta sig av en person.

Jag måste berömma teamet på Anthropic för att ha tagit fram en mycket bra produkt som verkar ha löst några av de problem jag har med andra generativa AI-verktyg. Claude verkar vara mycket intelligent och ger svar som är naturliga och intuitiva. Svaren låter som vad man kan förvänta sig av en person.

3. Google Gemini (bäst för databehandling och analys i realtid)

via Google Gemini

Google Gemini, tidigare känt som Bard, är en avancerad AI-modell som är särskilt utformad för att förbättra företags produktivitet och samarbete.

Till skillnad från traditionella AI-verktyg kombinerar Google Gemini multimodala funktioner, vilket gör det möjligt för företag att interagera med text, bilder och ljud på ett smidigt sätt. Dess djupa integration med Googles ekosystem gör det till ett naturligt val för företag som redan använder Googles tjänster. Geminis förmåga att generera, redigera och analysera innehåll inom välbekanta plattformar hjälper till att optimera arbetsflöden och minskar behovet av flera verktyg.

Dessutom har Google Gemini avancerade AI-drivna förslag och automatiseringsfunktioner, vilket gör att det kan hjälpa till med allt från att skriva e-postmeddelanden till att utföra datadrivna analyser. Med sitt fokus på skalbarhet och säkerhet i företagsklass är Gemini skapat för företag som söker en intelligent och säker AI-lösning.

Google Gemini-funktioner

✅ Bearbeta och generera text, bilder och ljud, och översätt språk, vilket möjliggör mer interaktivt innehållsskapande

✅ Säkerställ relevanta och uppdaterade resultat på Google Gemini med dess realtidsdatabehandlingsfunktioner

✅ Få tillgång till och bearbeta aktuell information från Googles sökmotordata och omfattande kunskapsgraf.

✅ Integrera med Google Workspace-verktyg för att arbeta smidigt i Gmail, Google Docs, Sheets och Slides för AI-assisterade arbetsflöden

Begränsningar för Google Gemini

❌ Begränsade avancerade automatiseringsfunktioner jämfört med verktyg som ClickUp och Claude

❌ Främst optimerat för Google Workspace-användare, vilket begränsar flexibiliteten utanför ekosystemet

Priser för Google Gemini

Gemini Business : 24 USD/månad per användare

Gemini Enterprise: 36 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Google Gemini

G2 : 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Microsoft Copilot (bäst för AI-driven produktivitet i Microsoft-ekosystem)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, ett AI-verktyg som bygger på samma stora språkmodeller som används av ChatGPT, är djupt integrerat i Microsofts ekosystem. Denna integration förbättrar användarupplevelsen genom att automatisera uppgifter och tillhandahålla intelligent assistans i applikationer som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams och till och med sökmotorn Bing.

En viktig fördel med Microsoft Copilot är dess förmåga att förstå och bearbeta komplexa kommandon inom ramen för användarens arbete. I Word hjälper Copilot till exempel till med att utforma dokument genom att föreslå innehåll baserat på befintliga data, medan det i Excel hjälper till att analysera trender och generera visualiseringar utan att kräva komplexa formler.

Denna kontextuella medvetenhet, i kombination med säkerhets- och efterlevnadsfunktioner i företagsklass som är en del av Microsoft 365, gör Copilot till ett attraktivt alternativ för organisationer som vill öka produktiviteten genom AI-integration.

Microsoft Copilot-funktioner

✅ Generera kodsnuttar, föreslå hela funktioner och till och med hjälpa till att felsöka kod i flera programmeringsspråk

✅ Automatisera rutinuppgifter, generera innehåll, analysera data och uppmuntra samarbete, vilket ökar den totala produktiviteten

✅ Hantera e-postmeddelanden genom att sammanfatta trådar och föreslå svar, samt ordna mötesförberedelser genom att skapa dagordningar och sammanfatta diskussioner

✅ Integrera sömlöst med populära utvecklingsmiljöer som Visual Studio Code och GitHub

Begränsningar för Microsoft Copilot

❌ Fungerar bäst för användare inom Microsoft 365-ekosystemet, vilket begränsar användare på andra plattformar

❌ Anpassningsmöjligheter och avancerade automatiseringsfunktioner har en brant inlärningskurva

Priser för Microsoft Copilot

Business Microsoft 365 Copilot : 31,50 $/månad per användare

Enterprise Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (över 65 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Microsoft Copilots djupa integration med Office Suite gör det till ett populärt val för företag. Dess förmåga att automatisera repetitiva uppgifter och öka produktiviteten har fått beröm som detta:

Det jag gillar mest med den här tjänsten är att den är så enkel att använda, eftersom den är mycket användarvänlig. Implementeringen ger mig möjlighet att göra mitt jobb snabbare och mer interaktivt. Jag använder den nästan varje dag. Jag har en bra upplevelse eftersom mängden funktioner är ganska fantastisk.

Det jag gillar mest med den här tjänsten är att den är så enkel att använda, eftersom den är mycket användarvänlig. Implementeringen ger mig möjlighet att göra mitt jobb snabbare och mer interaktivt. Jag använder den nästan varje dag. Jag har en bra upplevelse eftersom mängden funktioner är ganska fantastisk.

via Amazon Q

Amazon Q är en affärsinriktad generativ AI-tjänst som är utformad för att integreras med olika Amazon Web Services (AWS). Detta gör den till en stark konkurrent för företag som redan verkar inom AWS-ekosystemet.

Till skillnad från fristående ChatGPT-alternativ erbjuder Amazon Q AI-drivna verktyg och API:er som enkelt kan integreras i applikationer, webbplatser och arbetsflöden. Denna flexibilitet möjliggör ett brett spektrum av användningsfall, från att bygga chatbots och virtuella assistenter till att analysera data och generera rapporter.

Amazon Q kan också skapa och hantera Amazon Q Apps – lätta, generativa AI-drivna applikationer som automatiserar repetitiva uppgifter och förbättrar teamets produktivitet. Användarna utvecklar dessa appar genom att beskriva sina krav i naturligt språk, vilket gör avancerade AI-funktioner tillgängliga utan att det krävs omfattande teknisk expertis.

Amazon Q-funktioner

✅ Använd avancerad naturlig språkbehandling (NLP) för att bearbeta och förstå stora mängder ostrukturerade data

✅ Få enkel integration med AWS-tjänster, inklusive SageMaker och Bedrock, vilket möjliggör skalbar dataanalys

✅ Upprätthåll säkerhet på företagsnivå genom att respektera befintliga identiteter, roller och behörigheter, och se till att åtkomst till och användning av data följer organisationens policyer

✅ Förenkla datautforskning och kodningsstil för affärsanvändare genom generativa BI-funktioner som ger multivisuella svar med förhandsgranskning av data

Begränsningar för Amazon Q

❌ Höga kostnader för AWS-tjänster, särskilt för omfattande datalagring och bearbetning

❌ Komplexiteten i att konfigurera och underhålla AI-modeller kräver avancerad teknisk expertis

Priser för Amazon Q

Amazon Q Business Lite : 3 USD/månad per användare

Amazon Q Business Pro : 20 USD/månad per användare

Amazon Q Developer Free Trial : 0 dollar

Amazon Q Developer: 19 USD/månad per användare

Amazon Q-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

AmazonQ används ofta för specifika affärssituationer, där dess realtidsdatafunktioner och kontextuella förståelse uppskattas mest. En användarrecension nämner:

Vi använder Amazon Q Code Whisperer som ett allmänt verktyg för kodkomplettering och kodgenerering. Det är mycket enkelt att använda både som fristående program och som plugin för VSCode. Kodkompletteringsfunktionen är utmärkt och har en god förståelse för hela det mjukvaruprojekt vi arbetar med, samt bra insikter om AWS-specifika objekt.

Vi använder Amazon Q Code Whisperer som ett allmänt verktyg för kodkomplettering och kodgenerering. Det är mycket enkelt att använda både som fristående program och som plugin för VSCode. Kodkompletteringsfunktionen är utmärkt och har en god förståelse för hela det mjukvaruprojekt vi arbetar med, samt bra insikter om AWS-specifika objekt.

6. IBM watsonx Assistant (bäst för AI-kundsupport på företagsnivå)

via IBM WatsonX Assistant

IBM Watsonx är en av de mer omfattande generativa AI-assistenterna och dataplattformarna som är utformade för att möta de komplexa behoven hos moderna företag. Den erbjuder integrerade verktyg som gör det möjligt för företag att bygga, distribuera och hantera AI-applikationer för specifika krav.

Plattformen består av tre huvudkomponenter: watsonx. ai för utveckling av AI-algoritmer och modeller, watsonx. data för skalbar datahantering och watsonx. governance för att säkerställa ansvarsfulla AI-arbetsflöden. Detta gör det möjligt för organisationer att utnyttja AI:s fulla potential samtidigt som de behåller kontrollen över sina data och efterlevnadsprocesser.

Dessutom erbjuder Watsonx en rad förtränade grundmodeller och verktyg för att bygga anpassade AI-lösningar, vilket gör det möjligt för företag att hantera unika utmaningar inom olika branscher.

IBM Watsonx Assistant-funktioner

✅ Skala med befintlig IT-infrastruktur och olika datakällor genom IBM Watsonx öppna och hybridarkitektur

✅ Övervaka noggrannhet, upptäck partiskhet och upprätthåll transparens under hela AI-livscykeln med dedikerade AI-styrningsverktyg

✅ Analysera kundinteraktioner för att få insikter och förbättra chatbotens prestanda

✅ Distribuera chatbots över flera kanaler, inklusive webbplatser, mobilappar och meddelandeplattformar

Begränsningar för IBM Watsonx Assistant

❌ Kräver djupgående expertis inom IBM Cloud och AI-infrastruktur, vilket begränsar tillgängligheten för icke-tekniska användare

❌ Höga kostnader för företagslicenser och integration, särskilt för mindre företag

Priser för IBM Watsonx Assistant

Anpassade priser med olika prisnivåer

IBM Watsonx Assistant – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Jasper AI (bäst för AI-driven innehållsskapande)

via Jasper AI

Jasper AI är ett kraftfullt AI-skrivverktyg som är utformat för att skapa marknadsföringsinnehåll i stor skala inom företagsmiljöer.

Jasper fungerar synkroniserat med olika marknadsföringsverktyg och plattformar och möjliggör ett sammanhängande tillvägagångssätt för innehållsskapande, vilket gör det till en värdefull tillgång för företag som vill effektivisera sina marknadsföringsprocesser. Denna specialisering gör det till ett starkt val för företag med stora innehållsbehov och som behöver en kraftfull AI-skrivassistent som kan hjälpa dem med långa texter och korta kopior.

Jasper genererar innehåll på över 30 språk, vilket passar globala marknadsföringsstrategier och olika målgrupper. Dessutom erbjuder det avancerad varumärkeskontroll, vilket säkerställer att allt genererat innehåll överensstämmer med företagets fastställda riktlinjer för tonfall och stil.

Jasper AI-funktioner

✅ Skapa olika typer av marknadsföringsinnehåll, inklusive blogginlägg, inlägg på sociala medier, webbtexter och e-postmeddelanden med denna AI-skrivare

✅ Optimera innehåll för sökmotorer med inbyggda SEO-verktyg och funktioner

✅ Använd kreativa skrivuppslag för att skapa långa texter och skriva detaljerade blogginlägg eller marknadsföringstexter

✅ Få hjälp att fokusera på varumärkeskonsistens och upprätthålla en enhetlig varumärkesidentitet över olika kanaler och marknader

Begränsningar för Jasper AI

❌ Främst inriktat på att vara ett AI-skrivverktyg, vilket begränsar dess användbarhet för andra företagsändamål

❌ Kan ha svårt med mycket tekniska eller nischspecifika innehållsskapandeprocesser

Priser för Jasper AI

Skapare : 49 $/månad per användare

Pro : 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

Jasper AI sticker tydligt ut när det gäller att skapa innehåll och använda AI för att skriva professionellt varumärkesinnehåll. Men användarna uppskattar också dess mångsidighet och tillgängligheten av mallar för varje specifikt användningsfall, vilket en användare påpekar:

Det bästa med Jasper är det stora utbudet av mallar som gör det mycket enkelt att skapa innehåll. Du kan välja en mall, t.ex. en blogg eller ett LinkedIn-inlägg, och Jasper har förkonfigurerade inställningar för specifika behov. Detta gör Jasper enklare än vanliga stora språkmodeller som Chat GPT.

Det bästa med Jasper är det stora utbudet av mallar som gör det mycket enkelt att skapa innehåll. Du kan välja en mall, t.ex. en blogg eller ett LinkedIn-inlägg, och Jasper har förkonfigurerade inställningar för specifika behov. Detta gör Jasper enklare än vanliga stora språkmodeller som Chat GPT.

8. Perplexity AI (Bäst för AI-driven forskning och innehållsupptäckt)

via Perplexity AI

Perplexity AI skiljer sig från andra LLM- och AI-chattverktyg genom att fokusera på att ge svar med källhänvisningar och referenser. Det är utformat som ett forskningsverktyg, vilket gör det till både en sökmotor och ett alternativ till ChatGPT.

När du ställer en fråga till Perplexity ger det ett svar och länkar till webbsökresultaten och dokumenten som det använde för att formulera svaret. Detta gör det till ett kraftfullt generativt AI-verktyg för företag som behöver bedriva forskning, verifiera information och samla in data från tillförlitliga källor.

En anmärkningsvärd funktion i Perplexity AI är dess Enterprise Pro-erbjudande, som är skräddarsytt speciellt för organisatorisk användning. Enterprise Pro betonar säkerhet och kontroll och erbjuder end-to-end-datakryptering för att skydda känslig information. Det erbjuder också integrationsmöjligheter med befintliga företagsverktyg, vilket underlättar en smidig införlivning i nuvarande arbetsflöden.

Perplexity AI-funktioner

✅ Optimera informationsinsamlingsprocessen och öka produktiviteten med Perplexity AI:s användarvänliga gränssnitt och snabba svarstider

✅ Undersök olika ämnen och samla information från tillförlitliga källor

✅ Sammanfatta information från flera källor och ge koncisa översikter

✅ Utforska relaterade frågor och ämnen för att fördjupa din förståelse

Begränsningar för Perplexity AI

❌ Främst utformad för forskning och informationshämtning, inte för allmän innehållsskapande

❌ Fokus ligger på att ge svar baserade på befintligt webbinnehåll, så det kanske inte är lämpligt för uppgifter som kräver originellt tänkande eller kreativ problemlösning.

Priser för Perplexity AI

Gratis för alltid

Enterprise Pro: 40 $/månad

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Perplexity AI är ett utmärkt val för användare som behöver göra faktagranskning och djupare forskning. Dess citatbaserade sökningar och tillförlitliga resultat har fått feedback som denna:

Jag gillar att det använder flera källor och citerar dem. Det ger fantastiska resultat när man försöker göra research, lära sig eller skapa innehåll. Superenkelt att använda.

Jag gillar att det använder flera källor och citerar dem. Det ger fantastiska resultat när man försöker göra research, lära sig eller skapa innehåll. Superenkelt att använda.

9. Meta’s Llama (bäst för anpassningsbar utveckling av AI-modeller)

via Meta Llama

Meta AI, Llama (Large Language Model Meta AI), är en öppen källkodsbaserad stor språkmodell (LLM) som är utformad för att tillhandahålla avancerade AI-funktioner för olika applikationer, inklusive företagslösningar.

Till skillnad från proprietära AI-modeller som ChatGPT gör Llamas öppen källkod det möjligt för företag att anpassa och finjustera modellen efter sina behov, vilket ger större flexibilitet och kontroll. Denna anpassningsförmåga gör Llama till ett attraktivt val för företag som vill integrera AI i sin verksamhet utan att begränsas av slutna plattformar.

Den senaste versionen av detta ChatGPT-alternativ, Llama 3. 3, förbättrar prestandan avsevärt samtidigt som beräkningskraven minskas, vilket gör det tillgängligt för distribution i olika företagsmiljöer.

Meta’s Llama-funktioner

✅ Skräddarsy generativa AI-applikationer anpassade efter företagsbehov genom Metas samarbete med partners som Databricks för enkel integration av Llama i befintliga datainfrastrukturer

✅ Uppmuntra samarbete, tillväxt och experimenterande inom områden som sträcker sig från AI-utveckling till AI-lösningar för företag med hjälp av det öppna källkodsramverket.

✅ Använd Meta AI för flera användningsfall, från innehållsskapande till kodning i flera programmeringsspråk

✅ Gör det möjligt för forskare att studera och förstå beteendet hos stora språkmodeller med hjälp av dina AI-träningsdata

Metas Llama-begränsningar

❌ Kräver ytterligare insatser för att säkerställa efterlevnad av företagets säkerhets- och styrningsstandarder

❌ Community-driven utveckling kan leda till långsammare uppdateringar eller funktionsförbättringar

Metas prissättning för Llama

Gratis och öppen källkod

Metas Llama-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Cohere (bäst för förståelse av naturligt språk i stor skala)

via Cohere

Cohere är en AI-plattform som specialiserar sig på lösningar för naturlig språkbehandling (NLP) anpassade för företagsapplikationer. Det är en av få AI-modeller med anpassningsbara språkmodeller som företag kan finjustera för att möta specifika behov och integrera avancerade AI-funktioner i sina befintliga arbetsflöden.

En av Cohere:s mest framstående funktioner är dess användarvänliga API. Detta API gör det möjligt för utvecklare att integrera NLP-funktioner i applikationer utan att behöva omfattande AI-expertis. Denna enkla integration påskyndar implementeringen av AI-drivna lösningar inom olika affärsfunktioner.

Dessutom garanterar plattformens engagemang för säkerhet i företagsklass att AI-lösningarna är både skalbara och säkra, vilket uppfyller de stränga kraven som ställs av moderna företag.

Cohere-funktioner

✅ Använd flera språk för applikationer som kräver språköversättning eller flerspråkig kommunikation

✅ Kontrollera och förstå modellernas resultat med olika verktyg och funktioner

✅ Generera text, sammanfatta dokument, klassificera text och utför andra uppgifter inom naturlig språkbehandling

✅ Få tillgång till tydlig dokumentation och support för utvecklare

Cohere-begränsningar

❌ Mindre fokus på icke-konversationsbaserade AI-uppgifter som dataanalys eller automatisering

❌ Beroende av tredjepartsintegrationer för bredare företagslösningar

Cohere-priser

Anpassade priser med olika prisnivåer

Cohere-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Cohere blir allt populärare tack vare sina AI-funktioner för företag, men det som användarna uppskattar mest är dess användarvänlighet. En användare nämner:

Jag uppskattar verkligen att det inte tillkommer ytterligare en inlärningskurva i våra kunders onboardingprocesser. Istället för att lära dem hur man ställer in ett Zoom- eller Meet-samtal och coacha dem genom det, kan jag fokusera helt på att guida dem genom vår programvara.

Jag uppskattar verkligen att det inte tillkommer ytterligare en inlärningskurva i våra kunders onboardingprocesser. Istället för att lära dem hur man ställer in ett Zoom- eller Meet-samtal och coacha dem genom det, kan jag fokusera helt på att guida dem genom vår programvara.

Välj det bästa ChatGPT-alternativet för ditt företags behov

När nya alternativ översvämmar AI-området kommer företag att fråga sig vilken AI-chatbot de ska välja.

ChatGPT har visserligen lyft fram kraften i stora språkmodeller och generativ AI, men det är inte den bästa AI-appen för alla användningsområden. Varje AI-verktyg är utvecklat för att lösa ett specifikt problem och erbjuder unika funktioner som är anpassade efter detta behov.

Bland dessa avancerade lösningar sticker ClickUp ut som en allt-i-ett-plattform som kombinerar AI-drivna funktioner, smidig automatisering och samarbetsbaserad projektledning. Den kompletterar dina befintliga arbetsflöden och förbättrar dem genom att eliminera flaskhalsar, förbättra samarbetet och driva på smartare beslut – allt från en enda enhetlig arbetsyta.

Registrera dig för ClickUp idag och upptäck hur en avancerad språkmodell kan öka ditt teams produktivitet. ✨