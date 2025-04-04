Gratis orderformulärmallar för Excel

Din vårkollektion har 47 olika skjortmodeller, din höstkollektion behöver storleksprognoser och din bästsäljande hoodie har nått återbeställningspunkten. Och ditt kalkylblad? Det har svårt att hålla reda på alla dessa viktiga detaljer.

Många klädföretag har ofta svårt att hantera sina lager och beställningar effektivt när det gäller stora volymer. Lyckligtvis erbjuder Excel-mallar som är utformade för klädföretag sofistikerad lagerhantering utan höga kostnader för programvara.

Använd en gratis orderformulärmall i Excel för att hantera de dagliga utmaningarna med storleksmatrisberäkningar, lagerprognoser och orderspårning – allt som håller klädchefer vakna om nätterna.

Denna guide delar med sig av Excel-mallar som är anpassade efter klädbranschens unika krav.

Vad kännetecknar en bra Excel-mall för beställningsformulär?

Med en bra mall för inköpsorder kan Excel hjälpa ditt klädföretag att balansera sofistikering med enkelhet. Det fungerar som din operativa bas – hantera storleksberäkningar, lageruppdateringar och orderhantering på ett och samma ställe.

De viktigaste funktionerna i dessa beställningsformulärmallar är:

Justering av storleksmatris: Anpassar sig till olika produktkategorier, vilket möjliggör enkla modifieringar när du hanterar olika klädkollektioner såsom t-shirts, jeans och jackor.

Inbyggda formler: Detta gör att du kan använda formler för att hantera komplexa beräkningar som att fastställa optimala lagernivåer, prisjusteringar baserade på storleksvariationer och totala kostnadsberäkningar för bulkbeställningar.

Visuell datavisning: Spåra lager på ett lättförståeligt sätt med färgkodade indikatorer för lagernivåer, grafer för försäljningstrender och diagram för storleksfördelning.

Lageruppföljning på flera platser: Säkerställer att du alltid vet var ditt lager finns (särskilt användbart för företag som hanterar mer än en plats).

Hantering av säsongskollektioner: Håller reda på vad som är efterfrågat under specifika säsonger, vilket hjälper dig att anpassa lagernivåerna efter marknadstrenderna.

De bästa beställningsformulären innehåller standardfält för kläder, såsom färgalternativ, storleksintervall och stilnummerformat, vilket gör dem användbara för modebranschens unika krav.

Läs också: Hur man skapar ett formulär i Excel

Excel-mallar för beställningsformulär

I klädbranschen innebär den hårda konkurrensen att bearbetningshastigheten direkt påverkar leveransgraden och kundnöjdheten.

Följande Excel-beställningsformulär har specialfunktioner som hjälper klädföretag att driva sin verksamhet smidigt och täcker alla dina behov, från grossistbeställningar till beställningsformulär för fotografering:

1. Beställningsformulärmall från HubSpot

HubSpots orderformulärmall är en mångsidig grund för klädföretag. Den integreras smidigt med befintliga arbetsflöden i Excel-, Word- och Google Sheets-format.

via HubSpot

Utöver grundläggande orderspårning fokuserar denna mall på en rad detaljer:

Automatiserade beräkningar av storleksserier: Beräkna snabbt kostnaderna för storleksvariationer, med hänsyn till olika priser för varje storlek.

Anpassningsbar branding: Gör det möjligt att lägga till ditt företags logotyp och färger, så att din grossistorderformulär ser professionell ut och överensstämmer med din varumärkesidentitet.

Omfattande produktspecifikationsfält: Säkerställer korrekta orderinmatningar med alla detaljer, såsom tygtyp, skötselråd och förpackningspreferenser i ditt beställningsformulär för t-shirts.

Oavsett om du arbetar med grossist- eller detaljhandel stöder denna mall detaljerade skötselråd för kläder, orderanteckningar och andra viktiga produktdetaljer.

Idealisk för: Klädföretag som behöver kommunicera specifika produktkrav till tillverkare eller återförsäljare.

2. Mall för arbetsorderuppföljning från Microsoft

Microsofts mall för arbetsorderhantering håller produktionen på rätt spår med ett välorganiserat ramverk. Den använder villkorlig formatering för att underlätta hanteringen av beställningar över flera produktionslinjer.

via Microsoft

De viktigaste funktionerna i denna mall är:

Anpassningsbara ordernummer: Integrera enkelt i ditt befintliga system, vilket möjliggör smidig spårning av varje order från produktion till leverans.

Detaljerade arbetsbeskrivningar: Registrera specifika krav för varje plagg, inklusive material, mått och särskilda instruktioner.

Statusuppdateringar: Håll produktionen enligt schemat med enkel spårning av framsteg med hjälp av visuella indikatorer som färgkodade statusfält.

Mallen stöder samtidig spårning av flera produktionskörningar och är utmärkt för tillverkning av stora volymer.

Idealisk för: Företag som behöver en strukturerad metod för att hantera flera produktionslinjer.

💡Proffstips: När du använder Excels beställningsformulärmallar kan du använda villkorlig formatering för att markera låga lagernivåer, försenade leveranser eller artiklar med hög efterfrågan. Denna visuella markering hjälper dig att snabbt identifiera kritiska åtgärder, så att du alltid har koll på din orderhantering.

3. Enkel orderformulärmall från Template.net

För företag som prioriterar effektivitet utan komplexitet erbjuder Simple Order Form Template från Template.net funktionalitet. Dess användarvänliga design påskyndar orderhanteringen samtidigt som noggrannheten bibehålls.

Mallen erbjuder:

Snabb orderinmatning: Användarvänliga fält för klädspecifikationer, inklusive rullgardinsmenyer för vanliga alternativ som storlekar och färger.

Automatiserade prisberäkningar: Minimera prisfel genom att automatiskt beräkna totalsummor baserat på artikelkvantitet, storlek och eventuella rabatter.

Flexibel anpassning: Enkel anpassning till olika klädkollektioner, vilket gör den idealisk för företag som tillverkar flera olika typer av kläder.

Du kan också enkelt lägga till eller ta bort fält för att anpassa dem till olika produktkategorier, oavsett om det gäller fritidskläder, ytterkläder eller accessoarer, om du säljer kläder.

Perfekt för: Små företag som behöver ett enkelt men effektivt beställningsformulär för olika klädkategorier.

4. Enkel leveransordermall från WPS

WPS:s enkla leveransordermall har finjusterats för att hantera de exakta detaljer som modebutiker behöver när de hanterar sina leveranser.

via WPS

Använd denna mall för att enkelt:

Hantera distributionen av olika storlekar till flera butiker och se till att varje butik får rätt sortiment baserat på försäljningsdata.

Spåra orderdetaljer och leveransscheman så att du får en tydlig översikt över när och var varje leverans förväntas.

Denna lättanvända mall hjälper till att optimera lagernivåerna och minska överlager eller lagerbrist i enskilda butiker, vilket är avgörande för att samordna leveranser under högsäsong eller kampanjperioder.

Perfekt för: Återförsäljare som hanterar leveranser till flera platser och behöver noggrann spårning av distributionen.

5. Mall för leveransformulär för varubeställningar från WPS

Med utgångspunkt i effektiv leveranshantering erbjuder Goods Order Delivery Form Template by WPS en heltäckande lösning för orderhantering. Denna mall är särskilt användbar för att hantera komplexiteten i distributionen inom modebranschen.

via WPS

Med sin enkla layout låter mallen dig:

Spåra flera beställningar samtidigt som du hanterar leveransdetaljer, vilket gör det enklare att hantera komplex logistik.

Håll specifikationer och leveransscheman välorganiserade, vilket minskar risken för missade leveranser eller fel i leveransen.

Om du hanterar ett stort antal beställningar och vill säkerställa att alla detaljer tas med i beräkningen är den här mallen något för dig!

Perfekt för: Större återförsäljare eller grossister som hanterar komplex logistik med flera beställningar.

6. Inköpsorder med prislista-mall från WPS

Mallen för inköpsorder med prislista från WPS förenklar prishanteringen för modebutiker. I kombination med korrekt dokumentation genom ett standardiserat system för varumottagningssedlar effektiviserar denna mall hela inköpscykeln.

via WPS

Denna mall för inköpsorder är tillgänglig för användning via WPS-plattformen och den:

Förenklar spårningen av olika prispunkter för olika produkter, inklusive olika storlekar, färger och anpassningar.

Stöder fullständig dokumentation för inköpscykeln, inklusive detaljerade uppgifter om vad som beställts, till vilket pris och från vilken leverantör.

Mallen för inköpsorderformulär säkerställer att all prisinformation är centraliserad och lätt att uppdatera, vilket minskar risken för fel under inköpsprocessen. Detta är avgörande för att upprätthålla transparens och underlätta smidiga leverantörsrelationer.

Perfekt för: Klädföretag som behöver effektiviserad prishantering för olika produktlinjer.

Begränsningar vid användning av Excel för orderhantering

Excel-mallarna för beställningsformulär är ett kostnadseffektivt sätt att hantera grundläggande klädverksamhet, men när ditt företag växer har de sina begränsningar:

Manuella uppdateringar: Excel-mallar kan bli besvärliga när man uppdaterar ett lager med flera platser. Varje gång lagernivåerna ändras måste de justeras manuellt i alla relevanta kalkylblad, vilket leder till ineffektivitet och ökad risk för fel.

Hantering av specialbeställningar: Specialbeställningar eller bulkbeställningar kräver ofta separata ark, vilket leder till ett fragmenterat system. Att hantera unika kundspecifikationer i Excel är tidskrävande och kan leda till inkonsekvenser, särskilt när man hanterar flera specialbeställningar samtidigt.

Leverantörskoordinering: Att samordna flera leverantörer med hjälp av separata kalkylblad kan leda till missade deadlines, missförstånd och förseningar i produktionsschemat.

Systemintegration: Begränsade integrationsmöjligheter med annan programvara kan leda till osammanhängande arbetsflöden och ineffektivt beslutsfattande i realtid. Utan sömlös integration med Begränsade integrationsmöjligheter med annan programvara kan leda till osammanhängande arbetsflöden och ineffektivt beslutsfattande i realtid. Utan sömlös integration med formulärhantering , CRM eller lagerhanteringssystem måste data överföras manuellt och stämmas av mot lagermallar , vilket är både tidskrävande och felbenäget.

Dessa operativa utmaningar som följer med orderformulärmallar i Excel visar på behovet av mer robusta lösningar som matchar moderna krav inom klädbranschen.

Alternativa beställningsformulärmallar för Excel

När din klädverksamhet växer kan du behöva en mer robust lösning för att tillgodose dina förändrade behov.

ClickUp erbjuder en serie mallar som är särskilt utformade för att hantera de utmaningar inom orderhantering och lagerkontroll som klädföretag står inför.

💡 Snabbtips: Du kan integrera ClickUp-mallar med Google Sheets eller andra applikationer för att automatisera repetitiva uppgifter som att överföra orderinformation. Detta kan spara tid och minska risken för fel, särskilt när du hanterar flera order eller platser.

1. ClickUps mall för produktbeställningsformulär

Att hantera beställningar för vårkollektionen ska inte kräva att du växlar mellan flera kalkylblad. ClickUps mall för produktbeställningsformulär skapar ett enda arbetsflöde som spårar beställningar från den första kundförfrågan till slutleveransen.

Hämta gratis mall Förenkla orderuppföljningen med den anpassningsbara ClickUp-mallen för produktorderformulär.

Oavsett om du hanterar enskilda T-shirtbeställningar i flera storlekar eller grossistbeställningar i bulk, erbjuder denna mall följande:

Spårning av orderstatus: Spåra produkter genom olika leveransstadier med tydliga statusuppdateringar som ”Beställd”, ”Packad”, ”Under transport” och ”Levererad”.

Klädspecifika detaljer: Inkludera fält för storleksintervall, färgkombinationer och stilkoder, så att alla aspekter av produkten registreras.

Smart automatisering: Automatisera orderinmatningen, minimera manuella fel och frigör tid för mer strategiska uppgifter.

Denna mall är perfekt för detaljhandels- och grossistbeställningar och centraliserar din orderhantering, vilket eliminerar behovet av orderformulär från tredje part samtidigt som den säkerställer korrekta och punktliga leveranser.

Perfekt för: Företag som vill minska manuella fel och förbättra effektiviteten i orderuppföljningen.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

2. ClickUps mall för inköpsorder och lager

Anta att dina höstjackor säljer snabbare än väntat eller att dina vinterrockar behöver nya produktionsslots. ClickUps mall för inköpsorder och lager hanterar både inkommande order och aktuella lagernivåer, så att dina säsongskollektioner håller sig på rätt spår.

Hämta gratis mall Optimera leverantörsbeställningar och lagerhantering med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

Denna användbara orderformulärmall förenklar lagerhanteringen med följande funktioner:

Automatiska varningar vid låga lagernivåer för att förhindra lagerbrist.

Heltäckande orderuppföljning från leverantör till leverans

Realtidsuppdateringar av lagerstatus som återspeglar försäljning, returer och inkomster.

Perfekt för: Det är perfekt för företag som hanterar frekventa lagerrörelser – från påfyllning av enskilda artiklar till beställningar av hela kollektioner.

3. ClickUp-mallen för ändringsorderformulär för renoveringar

Trender inom klädbranschen påverkas av kundernas skiftande smak och preferenser. Du måste hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna, men också vara beredd på eventuella sista minuten-ändringar i ditt lager.

Hämta gratis mall Hantera komplexa projektförändringar effektivt med ClickUps mall för ändringsorderformulär för renoveringar.

Med ClickUps mall för ändringsorderformulär kan du hantera just dessa krav med:

Spårning av ändringar: Dokumentera alla specifikationsändringar – tyg, storlek och design – samtidigt som du behåller de ursprungliga orderuppgifterna.

Översikt över orderstatus: Övervaka specialbeställningar genom varje steg för att säkerställa leverans i tid.

Perfekt för: Företag som behöver upprätthålla exakta lagernivåer i ett stort lager.

4. ClickUp-mallen för leveransorderformulär

ClickUps mall för leveransorder hanterar en viktig aspekt av modebranschens verksamhet: hantering av det konstanta flödet av material och leveranser som håller produktionen igång.

Hämta gratis mall Förenkla leveranshanteringen med ClickUps mall för leveransorderformulär.

Använd denna mall för att:

Registrera viktiga detaljer om tyger och beslag, inklusive kvalitet, färg och leverantörsinformation.

Spåra vilken avdelning som har gjort beställningen, vilket bidrar till att upprätthålla ansvarsskyldigheten och säkerställa att varje avdelnings behov tillgodoses utan överlappningar eller förvirring.

Denna mall underlättar hela beställningsprocessen från initial förfrågan till leverans. Modeföretag kan ytterligare optimera sina leverantörsrelationer med hjälp av specialiserade mallar för leverantörslistor.

Perfekt för: Klädtillverkare som hanterar materialbeställningar över flera avdelningar

5. ClickUp-mallen för cookiebeställningsformulär

Låt dig inte luras av namnet – ClickUp Cookie Order Form Template erbjuder enastående mångsidighet för modebutiker.

Hämta gratis mall Hantera alla dina beställningar tillsammans med ClickUp Cookie Order Form Template.

Mallens förenklade struktur passar perfekt för hantering av beställningar av livsmedel (särskilt kakor) och är särskilt värdefull för företag som hanterar flera produktlinjer och anpassade beställningar. Du kan dock använda den för alla branscher.

Det sticker ut jämfört med kalkylbladsmallar när det gäller hantering av specialbeställningar av desserter och grossistinköp. I kombination med beprövade tips för formulärskapande skapar det ett robust system för att spåra prover och hantera din produkts livscykel.

Perfekt för: Effektiv hantering av flera produktlinjer och beställningar av specialtillverkade kläder.

6. ClickUp-mallen för orderhantering

ClickUps mall för orderhantering förbättrar verksamheten för modebutiker och skapar tydlighet och effektivitet i hela orderhanteringsprocessen. Denna mall ser till att din leveransverksamhet fungerar smidigt, från lagerkontroller till paketspårning.

Hämta gratis mall Förbättra din e-handel med den omfattande ClickUp-mallen för orderhantering.

De viktigaste funktionerna är:

Orderstatusmarkörer: Spåra order genom olika stadier med visuella markörer, vilket ger en snabb översikt över alla aktiva order.

Insikter om efterfrågan: Analysera kollektionens prestanda för att förutse trender och fatta välgrundade beslut om påfyllning av lager och lansering av nya produkter.

Klädföretag som redan använder Excel-formulärmallar kommer att uppskatta denna lösning eftersom den skapar en smidig övergång mellan orderläggning och orderhantering.

Perfekt för: Återförsäljare som vill anpassa lagret efter kundernas efterfrågan under högsäsong.

7. ClickUp Company Swag Orders Template

Vill du marknadsföra ett specifikt varumärke eller en marknadsföringskampanj på dina kläder? ClickUp Company Swag Orders Template hjälper dig!

Hämta gratis mall Hantera enkelt kampanjartiklar med ClickUp Company Swag Orders Template.

Använd det för att:

Organisera beställningar genom en enkel statusuppdatering: ”Ny” (beställning bekräftad), ”Väntar på leverans” (material väntar), ”Klar för leverans” (produktion klar) och ”Levererad” (på väg till kunden).

Samla in viktig information om modehandeln, såsom kunduppgifter och storlekskrav, ordervolymer för olika storlekar, prisnivåer och kvantitetsrabatter, produktionstider och leveranspreferenser.

I kombination med arbetsordermallar kan det upprätthålla korrekta register för storskaliga distributionsbehov.

Idealisk för: Hantering av stora klädbeställningar och kampanjprogram för reklamartiklar

8. ClickUp-mallen för försäljningsuppföljning

ClickUp Sales Tracker Template förbättrar analysen av modehandeln genom kraftfulla visualiseringar som omvandlar rådata till användbara insikter för klädföretag.

Hämta gratis mall Förbättra försäljningsverksamheten med ClickUp Sales Tracker Template.

Använd mallens olika vyer för att få en omfattande översikt över olika aspekter av försäljningen i din klädverksamhet:

Sales Tracker View för en omfattande månadsanalys av din modekollektion.

Försäljningsstatus per produktvy för kollektionshantering

Försäljningsvolym per månad för en överblick, vilket är viktigt för strategisk planering.

Perfekt för: Modebutiker som vill få djupare insikter om produkters prestanda och försäljningstrender.

9. ClickUp-betalningsformulärmallen

Har du någonsin haft sådana veckor när alla dina affärers finansiella transaktioner kräver din uppmärksamhet samtidigt? Din trunk show kommer att ha flera förbeställningar, medan grossistkunderna kommer att bekräfta vårleveranserna.

Under dessa hektiska perioder i detaljhandeln organiserar ClickUp-betalningsform uläret dina betalningsregister.

Hämta gratis mall Hantera betalningar effektivt med den mångsidiga betalningsformulärmallen från ClickUp.

Förutom att hantera leveranser, leverantörer, kunder och affärsverksamhet måste du se till att företagets betalningar och transaktionsinformation registreras korrekt i dina beställningsformulär.

Denna mall hjälper dig att registrera alla detaljer i din betalningshistorik, så att du kan:

Spåra alla transaktionsdetaljer, såsom använda betalningsmetoder, totala orderbelopp, aktuell status, nödvändiga uppföljningar och kvittensregister.

Hantera olika betalningsscenarier som är vanliga inom klädhandeln, inklusive grossistdepositioner och saldon, delade betalningar för stora beställningar, säsongsförbeställningar, kunddepositioner för specialbeställningar och spårning av internationella transaktioner.

Perfekt för: Spårning och hantering av betalningar för grossist- eller specialbeställningar av kläder

Oavsett dina behov hjälper dessa beställningsformulärmallar dig att maximera effektiviteten i orderhanteringen och smidiga orderprocesser och logistik i enkla steg.

Ta kontroll över ditt lager och dina beställningar redan idag

Oavsett om du är en butik som startar med din första säsongskollektion eller en etablerad återförsäljare som hanterar komplexa leveranskedjor, kan rätt Excel-beställningsformulärmall göra hela skillnaden.

Excel-mallar erbjuder praktiska lösningar, medan mer avancerade ClickUp-alternativ ger flexibilitet och skalbarhet för föränderliga behov.

Genom att använda dessa orderformulär kan du optimera orderhanteringen, minska antalet fel och förbättra den övergripande effektiviteten i hanteringen av din klädverksamhet.

Är du redo att göra orderhanteringen enkel? Registrera dig gratis på ClickUp för att utforska dessa mallar redan idag och hjälpa din verksamhet att hålla jämna steg med ditt varumärkes tillväxt.