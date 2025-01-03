Gemini vs ChatGPT för kodning: Vilket är bäst?

Fastnat i kodningsprojekt eller förvirrad över nya programmeringsspråk? Det är slut med tiden då utvecklare och dataforskare hänvisade till GitHub och andra utvecklingsplattformar för att hitta lösningar.

Med uppkomsten av artificiell intelligens (AI) har ChatGPT, Googles Gemini och andra generativa AI-verktyg ersatt dem.

📌 82 % av utvecklarna uppgav att de använde ChatGPT regelbundet under 2024, följt av Google Gemini med 22 %.

Men vilket av dessa verktyg överträffar det andra i en direkt jämförelse?

Följ med när vi jämför Gemini och ChatGPT för kodning. Vi utforskar allt från kodassistans till problemlösningsfunktioner för att hjälpa dig hitta den AI-modell som passar dina behov perfekt.

Vad är Gemini?

via Google Gemini

Google Gemini, tidigare känt som Google Bard, är en avancerad generativ AI-chatbot som marknadsförs som ett av de bästa alternativen till ChatGPT. Baserat på kraftfulla stora språkmodeller (LLM) och naturlig språkbehandling (NLP) hjälper det dig att hantera olika kreativa och generativa uppgifter, inklusive kodning.

Detta AI-kodverktyg hjälper dig med felsökning, kodgenerering, kodningsassistans och förståelse av komplexa kodbaser med hjälp av enkla naturliga språkprompter.

Till skillnad från traditionella verktyg som fokuserar på en enda inmatningstyp hanterar Gemini text, bilder, ljud, video och kod. Denna mångsidighet gör det möjligt för dig att extrahera meningsfulla insikter, automatisera uppgifter och lösa problem effektivt.

Gemini-funktioner

Googles Gemini är det perfekta alternativet för att generera kod på flera språk eller felsöka befintlig kod för avvikelser.

Här är några av dess bästa funktioner som hjälper till att hantera utmaningar inom mjukvaruutveckling.

1. Multimodal funktionalitet

Eftersom Google Gemini hanterar flera olika typer av indata genererar, analyserar och tolkar det innehåll i olika format. Du kan använda Google Gemini för att generera beskrivningar från bilder, sammanfatta viktiga punkter från videoinnehåll och översätta ljud till text för analys.

Om du till exempel hänvisar till en YouTube-video för ditt kodningsproblem kan du klistra in videolänken för att få en automatisk sammanfattning eller ladda upp en bild för detaljerad innehållsextraktion.

2. Avancerad kodningshjälp

Gemini ger korrekta kodningssvar på över 20 språk, inklusive Python, JavaScript och C++. Oavsett om du behöver en kodgranskning eller vill generera kod från grunden, så fixar Google Gemini allt!

💡 Proffstips: Det är stressigt att snabbt lösa problem med mjukvaruutveckling. Behöver du hjälp? Utforska hur du kan bli en bättre programmerare, rensa din kod och göra samarbetet till en lek! 🍃

Begär kodavsnitt, felsök befintlig kod och få omfattande förklaringar för specifika funktioner.

Skärmdump av en Python-kod genererad i Google Gemini Advanced

Genom att till exempel ange en uppmaning som ”Skriv en Python-funktion för att beräkna Fibonacci-tal” genererar Gemini AI (Advanced) omedelbart det relevanta Python-skriptet.

3. Integration med Google Apps

Det bästa med Google Gemini är den djupa integrationen med Googles programpaket, såsom Docs, Sheets, Gmail och Kalender. Detta gör att du kan arbeta i hela ekosystemet utan att behöva byta plattform för att hämta information. Du kan direkt extrahera tabeller och exportera kodsnuttar som genererats av Google Gemini till Docs eller Sheets.

Du kan till exempel begära allt från dokumentsammanfattning och innehållsskapande till att hitta befintlig kod eller andra realtidsdata från kalkylblad genom att använda sidofältet "Ask Gemini" i apparna.

Gemini-priser

Gratis för alltid

Google Workspace-integration: Gemini Business: 24 USD/månad per användare Gemini Enterprise: 36 USD/månad per användare

Gemini Business: 24 USD/månad per användare

Gemini Enterprise: 36 USD/månad per användare

Google One AI Premium-abonnemang: 19,99 $/månad per användare

Gemini Code Assist: 19 $/månad per användare (1-årigt avtal)

Gemini Business: 24 USD/månad per användare

Gemini Enterprise: 36 USD/månad per användare

Google Gemini Advanced API är tillgängligt med en pay-as-you-go-modell. Den kostnadsfria versionen, Gemini 1. 5, erbjuder upp till 1 miljon tokens per timme och hastighetsbegränsningar för förfrågningar och tokens.

💡Proffstips: Letar du efter en mer avancerad kodgenerator? Google har utvecklat Gemini Code Assist speciellt för kodgenerering och kodkomplettering!

Vad är ChatGPT?

via ChatGPT

ChatGPT, utvecklat av OpenAI, är en konversationsbaserad AI-chatbot som har omdefinierat hur individer och företag interagerar med teknik. Den är utformad för att förstå naturligt språk och skapa kreativa lösningar och används för olika tillämpningar, från vardagliga chattar till affärsautomatisering med höga insatser.

🔍 Visste du att? ChatGPT håller snabbt på att bli en av de mest använda AI-plattformarna, med över 1 miljon användare inom företag, team och utbildning.

Tack vare sina kraftfulla AI-modeller (GPT-4-arkitektur) och kontextuell förståelse används ChatGPT även för att skriva kod.

Det bästa? Dess stora språkmodeller (LLM) gör det möjligt att generera människoliknande konversationer baserade på användarens inmatningar, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för innehållsskapande och kodning!

ChatGPT-funktioner

ChatGPT:s AI-drivna assistans utmärker sig genom sina oklanderliga naturliga språkfunktioner och mångsidighet. Den är utformad för att anpassas till olika uppgifter och ger utvecklare, författare, marknadsförare och andra kreativa team möjlighet att ta fram kreativa lösningar.

Låt oss titta på ChatGPT-funktioner som gör det till den perfekta kodredigeraren för dina uppgifter:

1. Intelligent kodgenerering

Med ChatGPT kan du generera kod nästan omedelbart med rätt prompt. Det stöder flera programmeringsspråk som Python, C++, JavaScript och mer. Så från grundläggande HTML-kod till avancerade kodningsbehov för apputveckling är det det perfekta alternativet för att omvandla idéer till körbara koder.

2. Avancerat felsökningsstöd

En av ChatGPT:s mest framstående funktioner är dess felsökningskapacitet. När ett fel stör ditt arbetsflöde kan du klistra in den problematiska koden i ChatGPT. Det identifierar potentiella problem och föreslår samtidigt lösningar.

Här är ett exempel på hur ChatGPT uppdaterar din kod med de aktuella instruktionerna. Ange kodsnuttar som den avancerade AI-modellen analyserar för att påpeka fel eller ineffektiviteter i din kod.

via ChatGPT

3. Anpassade GPT:er för mjukvaruutveckling

OpenAI:s ”Custom GPTs” ökar ChatGPT:s mångsidighet genom att du kan skapa skräddarsydda AI-assistenter. Du kan modifiera GPT-motorn (Generative pre-trained Transformer) för att utforma AI-modeller som är specifikt tränade för att uppfylla dina unika krav.

Du kan till exempel bygga en GPT-modell som en teknisk onboarding-assistent. Denna modell kan svara på frågor om din produkts API, förklara kodimplementering eller guida användare genom komplexa inställningar med hjälp av data från din dokumentation.

ChatGPT är en utmärkt lösning för att automatisera repetitiva kodnings- eller kundsupportuppgifter.

ChatGPT-priser

Gratis : 0 $ (GPT-4o mini)

Plus : 20 $/månad (begränsad tillgång till o1 och o1-mini)

Pro: 200 $/månad (obegränsad tillgång till GPT-4o och o1)

För team : 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Gemini vs ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Gemini och ChatGPT har kraftfulla språkmodeller som passar olika utvecklings- och mjukvaruteams behov. De utmärker sig dock även inom andra områden och erbjuder unika funktioner som är skräddarsydda för specifika användningsområden.

Här är en översikt över deras funktioner, styrkor och begränsningar inom flera viktiga områden.

1. Konversationsförmåga

När du använder AI i mjukvaruutveckling måste du ofta ställa flera frågor och få förtydliganden innan du påbörjar kodutvecklingsprocessen. Chatbotens förmåga att föra meningsfulla konversationer är avgörande för en överlägsen planering.

💡 Proffstips: Gör din planering av mjukvaruutveckling enklare och snabbare med de bästa gratis mallarna för mjukvaruutvecklingsplaner!

Google Gemini

Google Gemini fokuserar på att ge koncisa, strukturerade svar på användarnas frågor. Integrationen med Google Search garanterar uppdaterade svar, och dess multimodala funktioner gör det möjligt att tolka och svara på indata som bilder, text och ljud, vilket ger ett väl avvägt perspektiv.

Även om dess konversationsstil är korrekt och effektiv, är den mer uppgiftsorienterad och mindre dynamisk i längre dialoger eller kreativt berättande.

ChatGPT

ChatGPT, å andra sidan, är känt för sin förmåga att upprätthålla kontextrika, flytande konversationer. Dess mänskliga ton och anpassningsförmåga gör det idealiskt för brainstorming, djupa diskussioner och generering av kreativa resultat.

Även när det gäller kod kan ChatGPT ge mycket mer djup och detaljer än de ofta kortfattade svaren från Gemini.

🏆 Vinnare: ChatGPT för konversationsdjup som ger mer precisa resultat och en bättre förståelse för logiken bakom dessa resultat.

2. Multimodala funktioner

Multimodala funktioner gör att du kan ställa frågor med hjälp av flera olika inmatningsformat, såsom text, ljud, video och bifogade filer. Detta utökar dina möjligheter att arbeta med chatboten i olika användningsfall.

Google Gemini

Geminis multimodalitet utmärker sig genom sin förmåga att sömlöst bearbeta text, bilder, videor och ljud. Du kan be Gemini att sammanfatta en video, analysera en bild eller föreslå förbättringar av dokument. Resultatet? Du behöver inte ständigt konvertera inmatningen till text och kopiera och klistra in den om och om igen. Det sparar tid genom att du kan arbeta direkt med originalfilerna.

ChatGPT

Medan ChatGPT främst utmärker sig i textbaserade interaktioner har OpenAI introducerat funktioner för hantering av kodsnuttar och andra specifika inmatningar.

Det kan nu även skapa bilder eller ljud genom att följa snabba instruktioner, men det saknar samma djup i multimodala funktioner som Gemini, såsom att direkt analysera videor eller bilder.

🏆 Vinnare: Google Gemini för äkta multimodal integration som förbättrar hela kodningsprocessen.

3. Kodning och teknisk support

En viktig faktor när man väljer AI-verktyg för utvecklare är deras förmåga att analysera, tolka och utföra grundläggande kodningsuppgifter.

Gemini

Skärmdump av HTML-kod genererad i Gemini

Gemini erbjuder kodningsstöd med funktioner för felsökning, generering av kodsnuttar och förklaring av kodlogik. Dess kodningskompetens är dock grundläggande jämfört med ChatGPT och behöver förfinas för komplexa programmeringsbehov.

ChatGPT

Skärmdump av standardkod genererad i ChatGPT

ChatGPT är mycket skickligt på kodning, stöder flera programmeringsspråk och erbjuder utförliga förklaringar på tekniska frågor.

Oavsett om du är nybörjare som lär dig Python eller expert på felsökning av komplex kod, ger ChatGPT detaljerade, logiska svar som kan minska utvecklingstiden avsevärt.

🏆 Vinnare: ChatGPT för överlägsen kodning och teknisk support som sparar tid och hanterar varje fråga med detaljerade lösningar.

4. Integrations- och produktivitetsfunktioner

ChatGPT och Gemini stöder sömlös integration med andra dataanalys- och kodningsverktyg.

Gemini

Gemini integreras perfekt med Googles ekosystem, vilket gör det idealiskt för att öka utvecklarnas produktivitet och för uppgifter som att sammanfatta e-postmeddelanden, förbättra dokumentstruktur eller optimera kalendrar. Det har dock några begränsningar för utveckling och kodrelaterade integrationer.

ChatGPT

ChatGPT integreras med flera verktyg och API:er från tredje part, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för bredare användningsområden. Att integrera det i en specifik app eller plattform innebär dock fortfarande vissa utmaningar.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Google Gemini för integration med Google-appar; ChatGPT för bredare verktygsanpassningsförmåga.

Gemini vs ChatGPT: Vilket är bäst?

Även om ChatGPT har en liten fördel framför Gemini när det gäller kodningsfunktioner, erbjuder både Gemini och ChatGPT utmärkta funktioner inom sina respektive områden.

Så, om du måste välja:

Välj Google Gemini om du behöver multimodala funktioner, sömlös integration med Google Workspace eller koncisa svar på frågor. Det är perfekt för yrkesverksamma som arbetar mycket med Google-appar eller behöver hjälp med text-, bild- och videoformat.

Välj ChatGPT om du prioriterar konversationsdjup, kodningskompetens eller kreativ innehållsgenerering. Det är det perfekta valet för utvecklare, innehållsskapare och alla som behöver en flexibel, intelligent assistent för olika uppgifter.

Gemini vs ChatGPT på Reddit

Många utvecklare och teknikentusiaster har diskuterat ChatGPT v s. Google Gemini för kodningsändamål och kommit fram till att båda har sina för- och nackdelar.

Jag använder Gemini för att skriva, och jag tycker att ChatGPT är för... glad? Försöker det för hårt att vara sött/trevligt/engagerande? Gemini känns som att prata med en riktig person som är äkta, och jag gillar den lugna attityden mycket mer än ChatGPT.

Jag använder Gemini för att skriva, och jag tycker att ChatGPT är för... glad? Försöker det för hårt att vara sött/trevligt/engagerande? Gemini känns som att prata med en riktig person som är äkta, och jag gillar den lugna attityden mycket mer än ChatGPT.

Jag är mjukvaruutvecklare. Jag är ärligt talat chockad över att någon kan säga att Gemini Advanced är ett bättre alternativ för kodning än GPT-4. Jag har använt båda flitigt, och ChatGPT är enligt min mening överlägset. Gemini verkar inte kunna hantera enkla problem, inklusive saknad syntax, vilket i realiteten borde vara de enklaste problemen att lösa. Saknad syntax kräver inte ens att modellen förstår logiken, utan bara att syntaxen är korrekt, och detta borde vara det enklaste att åtgärda. Jag går tillbaka till GPT för kodning tills vidare.

Jag är mjukvaruutvecklare. Jag är ärligt talat chockad över att någon kan säga att Gemini Advanced är ett bättre alternativ för kodning än GPT-4. Jag har använt båda flitigt, och ChatGPT är enligt min mening överlägset. Gemini verkar inte kunna hantera enkla problem, inklusive saknad syntax, vilket i realiteten borde vara de enklaste problemen att lösa. Saknad syntax kräver inte ens att modellen förstår logiken, utan bara att syntaxen är korrekt, och detta borde vara det enklaste att åtgärda. Jag går tillbaka till GPT för kodning tills vidare.

Som denna användare sammanfattade är Googles Gemini idealiskt för att generera innehåll, medan ChatGPT kan skriva bättre kod och är idealiskt för problemlösning.

GPT-4 är bättre på kodning än avancerad Gemini – testat på PythonJag hade ett ganska enkelt Python-kodproblem idag – och tänkte att jag skulle använda avancerad Gemini för att hjälpa mig. Det blev en hel del fram och tillbaka, och till slut visste Gemini inte hur man skulle lösa problemet med min kod. Jag dumpade koden i GPT 4, och den förklarade omedelbart problemet.

GPT-4 är bättre på kodning än avancerad Gemini – testat på PythonJag hade ett ganska enkelt Python-kodproblem idag – och tänkte att jag skulle använda avancerad Gemini för att hjälpa mig. Det blev en hel del fram och tillbaka, och till slut visste Gemini inte hur man skulle lösa problemet med min kod. Jag dumpade koden i GPT 4, och den förklarade omedelbart problemet.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Gemini vs ChatGPT

Gemini och ChatGPT kan vara utmärkta för grundläggande kodning, men kräver mänsklig inblandning för att anpassa resultaten till specifika projekt. Det innebär att du måste justera koden där det behövs och granska eller testa den innan du publicerar den.

Här erbjuder en AI-driven produktivitets- och samarbetsplattform som ClickUp ett bra alternativ. Är du förvirrad över hur ett projektledningsverktyg är relevant i en diskussion om AI-verktyg för kodning? Låt oss förklara!

I verkligheten kräver hantering av kodningsprojekt mer än bara att generera kod. Du måste känna till rätt parametrar, anropande funktioner och kodningsramverk för att säkerställa att du kan distribuera den genererade koden korrekt i ditt system utan att kritiska funktioner slutar fungera.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning som överbryggar klyftan mellan kodning och projektledning. Den hjälper dig att effektivisera kommunikationen, prioritera uppgifter och övervaka alla aspekter av din utvecklingspipeline.

ClickUps fördel nr 1: Avancerad AI för kontextuell kodgenerering, komplettering och felsökning

Prova ClickUp Brain nu Skapa dokumentation för kodplanering, testning och distribution med hjälp av AI-kraften i Clickup Brain.

Använd ClickUps kraftfulla AI-neuronätverk, ClickUp Brain, för att öka produktiviteten i alla team i din organisation, inklusive utvecklare.

Med dess AI-drivna funktioner kan du automatisera uppgifter, generera snabba sammanfattningar eller skapa mallar och dokumentation för dina kodningsprojekt – vilket sparar tid och mental energi.

Få omedelbara förslag för felsökning av din kod med ClickUp Brain

Det hjälper dig med förslag på buggfixar, kodgenerering och kodplanering, vilket gör det idealiskt för olika projekt och användningsfall. Generera snabbt standardkod, få förslag i realtid för kodrefaktorisering och korrigeringar, och analysera tidigare kodningsprojekt och exempel för att få tillgång till skräddarsydda förslag på förbättringar.

AI kan tolka beskrivningar av kodningsuppgifter på vanlig engelska, vilket gör det möjligt för användare att beskriva vad de behöver med vardagligt språk. Denna funktion gör det lättare för teammedlemmar som kanske inte är så väl förtrogna med kodningssyntax att kommunicera sina krav på ett effektivt sätt.

Oavsett om du arbetar ensam eller som en del av ett utvecklingsteam hanterar ClickUp hela ditt arbetsflöde på ett smidigt sätt – från att skriva kod till att testa och driftsätta projekt.

ClickUps fördel nr 2: Rikt formaterade dokument för att upprätthålla konsekvens i kodningspraxis

Prova ClickUp Docs nu Redigera din kod tillsammans med teammedlemmar för att spara tid och minska risken för fel.

ClickUp Docs hjälper dig att upprätthålla konsekvens i kodningsrutinerna genom förbättrad samverkan, standardisering och dokumentationshantering. Funktioner som inline-kommentarer, live-redigering och @mentions möjliggör effektiv kommunikation mellan teammedlemmarna, vilket säkerställer att alla är samordnade och kan bidra till att upprätthålla kodningsstandarderna.

Versionskontroll hjälper till att minska fel och förhindrar förlust av viktig information. Team kan också skapa en logisk struktur för sina dokument med hjälp av mappar och kapslade undersidor, vilket hjälper till att organisera kodningsdokumentationen på ett effektivt sätt.

Du kan använda formateringsalternativ för rik text, till exempel lägga till rubriker, punktlistor och numrerade listor, färgglada banners osv. i Docs för att göra din utvecklingsdokumentation mer läsbar och effektfull.

Dela enkelt kod med kodblocksformatering

Ställ in ditt föredragna kodningsspråk och skapa delbara kodsnuttar i dina ClickUp Docs.

ClickUps kodblockformatering gör det enkelt att dela kodsnuttar inom dina uppgifter eller dokument. Oavsett om du samarbetar med teammedlemmar eller granskar kod under en sprint, ser ClickUp till att din kod är snyggt formaterad med korrekt syntaxmarkering.

Detta gör det enklare att läsa, felsöka och förfina din kod direkt i plattformen, vilket sparar tid och förhindrar misstag under samarbete mellan team.

ClickUps fördel nr 3: Allt-i-ett-arbetshub för mjukvaruteam

Prova ClickUp nu Samordna alla i ditt team med tydliga roadmaps med ClickUp för mjukvaruteam.

Om du letar efter mer än kodgenerering och kodkomplettering kan du med den specialdesignade plattformen ClickUp for Software Teams hantera hela utvecklingscykeln inom ett enda arbetscentrum.

Det handlar om mer än att bara skriva några rader kod – det handlar om att skapa en organiserad, produktiv arbetsmiljö där team kan samarbeta smidigt, följa framsteg och enkelt hålla deadlines.

Använd det för att:

Planera projekt intuitivt : Dela upp komplexa projekt i hanterbara : Dela upp komplexa projekt i hanterbara ClickUp-uppgifter med sprintplanering, prioritering av backlog och agila arbetsflöden.

Samarbeta utan hinder : Dela idéer i realtid med trådade kommentarer, arbetsflöden för kodgranskning och integrationer som GitHub och GitLab.

Följ framstegen visuellt : Övervaka tidslinjer, beroenden och milstolpar med : Övervaka tidslinjer, beroenden och milstolpar med ClickUp Dashboards och ClickUps anpassade vyer, såsom Kanban-tavlor och Gantt-diagram.

Centralisera allt: Förvara din kod, dokumentation och uppdateringar på ett ställe med : Förvara din kod, dokumentation och uppdateringar på ett ställe med ClickUp-integrationer för verktyg som Bitbucket, Jenkins och mer.

Vill du förbättra din kodningsprocess ytterligare? Kolla in ClickUp Software Development Template som hjälper dig att strukturera dina utvecklingsprojekt.

Denna helt anpassningsbara mall är idealisk för design-, produkt-, teknik- och QA-team som vill hantera sina produktutvecklingsaktiviteter. Från att skapa och underhålla en produktplan till att spåra buggfixar och nya versioner – du kan göra allt med denna lösning!

ClickUps One-Up #4: Agil projektledning för utvecklingsgrupper som arbetar snabbt

Prova ClickUp nu Utvärdera backloggen snabbt så att du kan navigera smidigt genom ditt arbetsflöde med ClickUp för agila team.

ClickUps mångsidighet går utöver enkel uppgiftshantering. Med sina anpassningsbara funktioner, djupa integrationer och avancerade verktyg ger ClickUp för agila team dig möjlighet att strukturera dina kodningsprojekt efter behov.

Använd Agile Kanban-tavlor för att prioritera din backlog, sätta sprintmål med burndown-diagram och länka uppgifter direkt till GitHub- eller GitLab-commits. Övervaka tidslinjer med Gantt-diagram, effektivisera kodgranskningar med tilldelade kommentarer och håll ditt team samordnat under hela processen.

Oavsett om det handlar om komplexa kodgranskningscykler, sprintplanering eller felsökning, ger ClickUp dig verktygen du behöver för att hantera allt.

Glöm Gemini och ChatGPT. Med ClickUp levererar du renare kod, snabbare

ChatGPT och Googles Gemini är två av de mest kraftfulla generativa AI-verktygen, men de tillgodoser olika användarbehov.

Oavsett om du vill generera bilder, lösa problem eller behöver hjälp med kodning, är det kvaliteten på uppmaningarna som avgör resultaten från dessa verktyg.

För kodning är djup, precision, organisation och samarbete i realtid avgörande – och det är där ClickUp utmärker sig.

ClickUp är inte bara en uppgiftshanterare, utan en allt-i-ett-plattform som är utvecklad för utvecklare och agila team. Med ClickUps AI-assistent kan du direkt skanna projektdokument, granska kod för att säkerställa att den är korrekt och generera åtgärdspunkter från diskussioner. Spåra sprintens framsteg med burndown-diagram, visualisera arbetsflöden med Gantt-diagram och integrera med GitHub eller GitLab för att hålla allt sammankopplat.

Registrera dig för ClickUp idag – vi lovar att du inte kommer att ångra dig!