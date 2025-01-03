De 10 bästa CRM-verktygen för Gmail för att effektivisera arbetsflöden

Din inkorg kan vara platsen där magin börjar, men det är inte alltid där den stannar. Att leta efter uppföljningar, jonglera med kunduppgifter och spåra försäljningen kan snabbt bli rörigt.

Det är därför det är en självklarhet att koppla ihop Gmail med ett CRM-system. Det håller allt sammankopplat, organiserat och precis där du behöver det – i den inkorg du använder dagligen. 🔄

Om du är trött på att förlora tid (och viktiga konversationer) är det dags att utforska det perfekta CRM-verktyget för Gmail.

Här är tio alternativ för att effektivisera arbetsflöden, spara tid och hålla alla relationer på rätt spår.

Som bonus presenterar vi ett verktyg (det är ingen gissning, det är ClickUp ) som kombinerar funktionerna i e-post och CRM, vilket gör det till den perfekta appen för arbetet. Vi bjuder också på en gratis CRM-mall så att du kan komma igång direkt.

Vad ska du leta efter i ett CRM-verktyg för Gmail?

För att hitta det perfekta CRM-verktyget för Gmail måste du först identifiera de funktioner som passar dina affärsbehov. Här är vad du bör prioritera när du väljer ett CRM-verktyg. 👇

Omfattande kontakt- och affärshantering: Välj ett verktyg som automatiskt organiserar kunddata och spårar varje interaktion, vilket förenklar Välj ett verktyg som automatiskt organiserar kunddata och spårar varje interaktion, vilket förenklar hanteringen av försäljningsprojektets pipeline.

Automatiseringsverktyg för ökad effektivitet: Överväg CRM-system med funktioner som e-postschemaläggning, automatiska uppföljningar och påminnelser om uppgifter för att minska manuellt arbete.

Anpassningsbart och användarvänligt gränssnitt: Välj ett CRM-system med en intuitiv instrumentpanel och alternativ för att anpassa arbetsflöden, så att det passar dina affärsbehov.

Detaljerad rapportering och analys: Välj ett CRM-system som spårar e-postaktivitet, övervakar engagemang och ger användbara insikter som hjälper dig att fatta beslut.

Funktioner för teamsamarbete: Leta efter verktyg som gör det möjligt att tilldela uppgifter, dela uppdateringar och följa framsteg.

Mobil tillgänglighet: Välj en Välj en CRM-programvara med en mobilapp som håller dig uppkopplad och produktiv, även när du är på resande fot.

🔍 Visste du att? Gmail var i betaversion i över fem år, trots att det blev en av de mest populära e-posttjänsterna. Betabeteckningen togs slutligen bort i juli 2009.

De 10 bästa CRM-verktygen för Gmail

Det kan vara svårt att hålla koll på kundrelationerna när man enbart förlitar sig på Gmail.

Här är 10 CRM-system som integreras med Gmail och hjälper dig att hantera din kommunikation mer effektivt. 📧

1. ClickUp (bäst för smidig integration mellan e-post och CRM)

Om du letar efter ett CRM-system som gör det enkelt att hantera kundrelationer bör du överväga ClickUp.

ClickUps CRM är en verkligt heltäckande lösning som går utöver att bara hantera kunddata – den samlar dina uppgifter, din kommunikation och dina projekt på ett och samma ställe. Dessutom synkroniseras den enkelt med dina favoritverktyg, så att allt hålls sammankopplat.

Med de anpassningsbara instrumentpanelerna kan du enkelt följa försäljningspipelines, affärsstatus och intäktsmätvärden. Automatiseringar förenklar repetitiva uppgifter som uppföljningar och påminnelser, vilket sparar dig timmar av manuellt arbete. Dessutom håller ClickUps samarbetsfunktioner, såsom kommentarer, @mentions och delade ClickUp Docs, ditt team samordnat och dina kunder nöjda.

ClickUp Gmail-integration

Konvertera e-postmeddelanden till uppgifter med ett enda klick med hjälp av ClickUp Gmail Integration.

ClickUp Gmail Integration gör det mycket enklare att hantera uppgifter och e-post på ett och samma ställe.

Med bara några klick kan du konvertera vilken e-post som helst till en åtgärdsbar uppgift, tilldela den, ställa in prioriteringar och länka den till relevanta projekt i ClickUp. Denna Gmail-integration gör det enkelt att bifoga e-postmeddelanden till uppgifter, så att du alltid har viktiga detaljer för e-postspårning organiserade inom själva uppgiften.

ClickUp Automations

Automatisera påminnelser om uppföljning eller uppgiftsschemaläggning baserat på e-posttriggers med ClickUp Automations.

Det som utmärker denna integration är dess förmåga att fungera med ClickUp Automations. Istället för att manuellt skapa uppgifter från e-postmeddelanden kan du automatisera processen.

Du kan till exempel ställa in en automatisering som omvandlar alla e-postmeddelanden från en viss kund eller med ett visst ämne till en uppgift i ClickUp, vilket sparar tid och minskar risken för att missa viktiga uppföljningar. Du kan anpassa reglerna så att uppgifter automatiskt tilldelas, prioriteras eller taggas baserat på e-postmeddelandets innehåll.

Så snart en uppgift skapas från ett e-postmeddelande kan du omedelbart börja lägga till ClickUp-uppgiftskommentarer, ställa frågor eller uppdatera teamet.

Ladda ner den här mallen ClickUps CRM-mall är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på kunder och försäljningsmöjligheter.

Kombinera det med ClickUp CRM-mallen så blir det ännu bättre. Du kan skapa pipelines som passar dina unika behov, vilket ger dig en tydlig bild av dina leads och hur du hanterar dem effektivt.

De detaljerade rapporteringsverktygen ger dig värdefull insikt i viktiga mätvärden som konverteringsfrekvenser och försäljningscykelns längd, så att du kan fatta datadrivna beslut.

ClickUps bästa funktioner

Gmail-integration: Omvandla e-postmeddelanden till uppgifter direkt och länka dem till projekt från din inkorg.

E-postautomatisering: Automatisera e-postuppföljningar och påminnelser för att spara tid på repetitiva uppgifter.

Anpassade arbetsflöden: Skräddarsy pipelines så att de passar din unika försäljningsprocess och hantera leads effektivt.

Centraliserade kundinteraktioner: Organisera alla dina e-postmeddelanden, uppgifter och konversationer på ett och samma ställe.

Kommentarer till uppgifter: Samarbeta med ditt team genom att lämna feedback i realtid på uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att vänja sig vid gränssnittet.

Vissa avancerade anpassningar kan kräva att du experimenterar med inställningarna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per medlem per arbetsyta

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Streak CRM (bäst för CRM-funktionalitet i Gmail)

via Streak

Streak förvandlar Gmail till en CRM-plattform och förflyttar försäljning och kundkommunikation till din inkorg.

De är utformade för småföretag och agila team och eliminerar behovet av externa verktyg genom att erbjuda en smidig, integrerad upplevelse.

Streak CRM:s bästa funktioner

Anpassa pipelines för att skapa arbetsflöden som passar dina affärsprocesser.

Spåra e-postmeddelanden med aviseringar om öppningar, svar och idealiska uppföljningstider.

Automatisera repetitiva kommunikationsuppgifter som att skicka massmejl med Gmail-brevfusion.

Ställ in påminnelser och uppföljningsscheman för att undvika att missa viktiga uppgifter eller deadlines.

Begränsningar för Streak CRM

Avancerade rapporteringsfunktioner är låsta bakom prispaket på högre nivå.

Prestandan kan bli långsam vid hantering av mycket stora mängder e-postmeddelanden.

Priser för Streak CRM

Pro: 59 $/månad per användare

Pro+: 89 $/månad per användare

Företag: 159 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Streak CRM

G2: 4,5/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (470+ recensioner)

🔍 Visste du att? ”Gmail” står för ”Google Mail”, men det var inte det första valet. I början kallade Gmails utvecklare det internt för ”Caribou”, inspirerat av en Dilbert-serieteckning.

3. HubSpot CRM (bäst för gratis grundläggande CRM-funktioner)

via HubSpot

HubSpot CRM erbjuder en omfattande plattform för hantering av försäljning, marknadsföring och kundservice. Dess kostnadsfria kärnfunktioner gör den tillgänglig för företag av alla storlekar.

Verktyget spårar försäljningspipelines, effektiviserar kundinteraktioner och automatiserar CRM-e-postmarknadsföring med fokus på att samordna arbetsflöden. Detta kostnadsfria CRM-verktyg är ett pålitligt val för företag som vill öka produktiviteten utan en betydande initial investering.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Hantera kontakter och företagsprofiler i ett intuitivt, centraliserat system.

Automatisera uppföljningssekvenser för att spara tid och säkerställa snabba svar.

Prioritera leads med hjälp av maskininlärningsbaserade funktioner för lead-scoring.

Integrera sömlöst med andra HubSpot-verktyg för en enhetlig affärsstrategi.

Begränsningar för HubSpot CRM

Vissa integrationer kan kräva ytterligare betalda prenumerationer.

Brantare inlärningskurva jämfört med enklare CRM-plattformar

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Startpaket: 16 USD/månad per användare (för en användare)

Professional: 1 300 USD/månad (upp till fem användare)

Enterprise: 4 300 USD/månad (upp till sju användare)

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: Gmail stöder kortkommandon för nästan alla åtgärder, från att skriva ett e-postmeddelande (C) till att arkivera meddelanden (E). Avancerade användare kan aktivera ännu fler kortkommandon i inställningarna.

4. Copper CRM (bäst för integration med Google Workspace)

via Copper

Copper CRM erbjuder en intuitiv, Gmail-integrerad upplevelse för företag som är djupt rotade i Google Workspace. Copper är känt för sin enkelhet och spårar kundrelationer, automatiserar arbetsflöden och hanterar pipelines i ett välbekant gränssnitt. Det skrapar automatiskt kontaktinformation och loggar e-post mellan användare och kontakter utan att manuell inmatning krävs, vilket säkerställer att alla interaktioner registreras korrekt.

Copper CRM:s bästa funktioner

Utnyttja AI-drivna insikter för att hantera och prioritera kundrelationer.

Samarbeta i realtid med delad insyn i försäljningspipelines och interaktioner.

Prognosera försäljningsresultat med hjälp av avancerade analys- och rapporteringsverktyg

Hantera kontakter med detaljerad interaktionshistorik och organiserade profiler.

Begränsningar för Copper CRM

Anpassningsmöjligheterna är inte lika omfattande som hos vissa konkurrenter.

Prestandan kan minska vid mycket stora datamängder.

Priser för Copper CRM

Startpaket: 12 USD/månad per användare

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Professional: 69 $/månad per användare

Företag: 134 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Copper CRM

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (590+ recensioner)

📖 Läs också: De 10 bästa alternativen till Copper CRM

5. Zoho CRM (bäst för anpassning och skalbarhet)

via Zoho

Zoho CRM är en funktionsrik plattform som anpassar sig efter företag av alla storlekar och erbjuder anpassningsbara alternativ med skalbarhet. Använd den för att samla olika kommunikationskanaler (e-post, samtal, sociala medier) på en och samma plattform för att smidigt kunna spåra kundinteraktioner.

Som en del av det bredare Zoho-ekosystemet integreras det sömlöst med verktyg för redovisning, marknadsföring och kundsupport. Funktioner som delade kalendrar, dokumentbibliotek och teamflöden underlättar samarbetet mellan teammedlemmarna.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Spåra kundinteraktioner via e-post, telefon, sociala medier och livechatt.

Anpassa moduler, arbetsflöden och instrumentpaneler så att de passar exakt efter behoven i dina affärsprocesser.

Integrera med verktyg från tredje part och det bredare Zoho-ekosystemet för att centralisera affärsverksamheten.

Hantera kunddata och interaktioner på språng med en fullt funktionell mobilapp.

Begränsningar för Zoho CRM

Avancerade funktioner kräver uppgradering till högre prisnivåer.

Gränssnittet kan kännas rörigt och överväldigande för nya användare.

Den initiala installationen och konfigurationen kan kräva betydande insatser.

Priser för Zoho CRM

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 880 recensioner)

🧠 Kul fakta: Gmails etiketter fungerar som ett personligt CRM-system för att organisera kontakter och spåra konversationer, långt innan tillägg gjorde fullfjädrade CRM-system möjliga.

6. Pipedrive (bäst för visuell hantering av försäljningspipeline)

via Pipedrive

Pipedrive förenklar försäljningsprocessen med sin visuellt drivna pipelinehantering, som gör det möjligt för team att spåra affärer, prognostisera intäkter och automatisera administrativa uppgifter.

Med dess dra-och-släpp-funktion för e-post och färdiga mallar kan vem som helst enkelt skapa engagerande e-postkampanjer. Dess fokus på användarupplevelsen gör det användbart för team som vill effektivisera affärsprocessen.

Pipedrives bästa funktioner

Automatisera aktivitetsuppföljningen för att säkerställa att uppföljningar sker utan manuell inmatning.

Prognosera försäljningen med prediktiv analys och identifiera trender och möjligheter.

Spåra kommunikation via e-post, samtal och mer för en fullständig bild av interaktionerna.

Anpassa affärsstadier och arbetsflöden efter dina unika försäljningsprocesser och affärsbehov.

Begränsningar för Pipedrive

Begränsade funktioner för marknadsföringsautomatisering jämfört med vissa konkurrenter

Kundsupporten kan vara inkonsekvent när det gäller responsivitet.

Pipedrive-priser

Essential: 14 USD/månad per användare

Avancerat: 29 $/månad per användare

Professional: 59 $/månad per användare

Kraft: 69 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

7. NetHunt CRM (bäst för djup Gmail-integration)

via NetHunt

NetHunt CRM integrerar avancerad CRM-funktionalitet direkt i e-postgränssnittet, så att du kan hantera kundrelationer utan att lämna inkorgen.

NetHunt är utformat för företag som använder Google Workspace och gör det möjligt för användare att enkelt hantera arbetsflöden, spåra kundinteraktioner och organisera data. Det stöder också integration med olika kommunikationsverktyg som LinkedIn, WhatsApp och Facebook Messenger för omfattande lead-engagemang.

NetHunt CRM:s bästa funktioner

Skapa och anpassa arbetsflöden efter specifika affärsprocesser och krav.

Organisera och segmentera kontakter för att få bättre överblick över kundrelationerna.

Samarbeta med team genom att dela pipelines och ge gemensam insyn.

Begränsningar för NetHunt CRM

Begränsningar för e-postmallar frustrerar många användare

Tillfälliga problem med e-postleverans och fördröjningar med e-postkampanjer

Priser för NetHunt CRM

Grundläggande: 30 USD/månad per användare

Basic Plus: 42 $/månad per användare

Företag: 60 USD/månad per användare

Business Plus: 84 USD/månad per användare

Avancerat: 120 USD/månad per användare

NetHunt CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (165+ recensioner)

🧠 Kul fakta: Gmail stöder över 100 språk, inklusive udda språk som piratspråk. Ja, du kan skicka e-postmeddelanden som en sjörövare!

8. Salesmate (bäst för spårning av kommunikation i flera kanaler)

via Salesmate

Salesmate är skräddarsytt för moderna säljteam och fokuserar på kundrelationshantering över flera kommunikationskanaler. Dess förmåga att tillhandahålla praktiska insikter och öka teamets produktivitet gör det till ett bra val.

Användarna uppskattar hur enkelt det är att utforma en kundresa i Salesmate och berömmer dess användarvänliga gränssnitt som förenklar deras arbetsliv.

Salesmates bästa funktioner

Spåra e-post, SMS och samtal smidigt för att behålla en fullständig interaktionshistorik.

Segmentera kontakter med precision för personliga och riktade kommunikationsstrategier.

Övervaka prestanda med anpassningsbara instrumentpaneler och detaljerade rapporter.

Begränsningar för Salesmate CRM

Användare rapporterar begränsade alternativ för kundsupport

Inte så många integrationer med sociala medier jämfört med konkurrenterna.

Priser för Salesmate CRM

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Salesmate CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

💡 Proffstips: Börja med det väsentliga när du implementerar ett CRM-system. Fokusera på kärnfunktioner som stämmer överens med dina affärsmål och introducera dem i etapper. Ge grundlig utbildning för att säkerställa att ditt team använder systemet effektivt och maximerar dess potential.

9. Teamwave (bäst för kombinerad CRM och företagsledning)

via Teamwave

Teamwave erbjuder en enhetlig plattform som integrerar CRM, projektledning och HR-verktyg. Dess enkla gränssnitt och kärnfunktioner gör det till en kostnadseffektiv lösning för team som vill hantera kunder, projekt och arbetsflöden.

TeamWave erbjuder även avancerade funktioner för kontaktadministration, inklusive möjligheten att kategorisera kontakter med taggar, importera från olika källor (som Outlook och CSV-filer) och hämta data från plattformar som LinkedIn.

Teamwaves bästa funktioner

Spåra försäljningspipelines och hantera kundrelationer med lätthet

Hantera uppgifter och projekt med grundläggande spårningsfunktioner för att förbättra organisationen.

Få tillgång till ett intuitivt gränssnitt som är utformat för enkelhet och användbarhet för icke-tekniska användare.

Begränsningar för Teamwave

Saknar avancerade CRM-funktioner jämfört med specialiserade plattformar.

Grundläggande rapporteringsverktyg med minimal djup för prestationsanalys

Teamwave-priser

Startpaket: 39 $/månad per användare

Pro: 66 $/månad per användare

Företag: 199 USD/månad per användare

Teamwave-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Använd Gmails filter och etiketter för att sortera e-postmeddelanden automatiskt och funktionen "Flera inkorgar" för att separera olästa, markerade och åtgärdsbara e-postmeddelanden. Arkivera resten för att hålla din inkorg tom.

10. Freshworks CRM (bäst för AI-driven försäljningsinformation)

via Freshworks

Freshworks CRM erbjuder en kompetent lösning för företag som vill utnyttja AI-drivna insikter i sina försäljningsprocesser. Dess AI-baserade leadscoring gör att du kan prioritera leads utifrån sannolikheten att de konverterar. Och automatiseringar gör att du kan slippa rutinmässiga arbetsuppgifter, såsom att uppdatera register och meddela teammedlemmar om förändringar i affärsstatus.

Med sin robusta verktygssvit och användarvänliga design omvandlar Freshworks CRM rådata till användbar försäljningsinformation.

Freshworks CRM:s bästa funktioner

Poängsätt leads med AI-drivna insikter för att fokusera på högvärdiga möjligheter med prediktiva funktioner.

Analysera försäljningsresultat med avancerade prognosverktyg för att identifiera trender.

Anpassa instrumentpaneler för att spåra viktiga mätvärden och personalisera prestationsövervakningen.

Begränsningar för Freshworks CRM

Vissa avancerade AI-funktioner kan kännas överväldigande för traditionella säljteam.

Den initiala installationen kräver tid för konfiguration för att maximera potentialen.

Priser för Freshworks CRM

Freshsales och Freshsales Suite

Tillväxt: 11 USD/månad per användare eller 500 marknadsföringskontakter

Pro: 47 $/månad per användare eller 500 marknadsföringskontakter

Företag: 71 USD/månad per användare eller 500 marknadsföringskontakter

Freshmarketer

Gratis

Enterprise: 18 $/månad (500 marknadsföringskontakter)

Betyg och recensioner av Freshworks CRM

G2: 4,5/5 (7 710+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

🔍 Visste du att? Gmail skapades av Paul Buchheit som en del av Googles initiativ ”20 %-tiden”, där anställda kunde ägna en dag i veckan åt personliga projekt.

