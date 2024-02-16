Topp 10 Gmail-integrationer för att öka e-postproduktiviteten

Rolig fakta: Gmail är den föredragna e-postplattformen för nästan en av tre e-postanvändare världen över! Gmail-inkorgen är ett produktivitetsverktyg med betydande lagringsutrymme och anpassningsbara säkerhetsfunktioner som spamfilter.

Den intuitiva designen och de inbyggda verktygen för e-postorganisation gör den lämplig för både privat och professionellt bruk. Dessutom förstärker tillhörande tjänster från Google Workspace, såsom Google Drive, Google Kalender, Google Meet, Google Tasks etc., dess värdeerbjudande.

Men utanför din inkorg finns en ocean av outnyttjad potential. Och vi är här för att hjälpa dig att låsa upp nya möjligheter som ditt Gmail-konto erbjuder. De Gmail-integrationer som vi ska dela med oss av kommer att förvandla din inkorg till ett produktivitetscentrum som gör att du kan åstadkomma mer.

Med det sagt, låt oss sätta igång!

Vad ska du leta efter i Gmail-integrationer?

Innan vi dyker in i de olika Gmail-integrationerna som kan ta din inkorg till nästa nivå, låt oss förklara logiken bakom våra val. Att förstå logiken bakom våra rekommendationer hjälper dig också att fatta ett välgrundat beslut om du vill utforska andra Gmail-integrationer. Se detta som en snabbguide.

Följande är några parametrar som vi har beaktat när vi utvärderat deras relevans för populära Gmail-arbetsflöden:

Kompatibilitet : Oavsett om du använder Gmail på din dator eller mobila enhet måste tillägget vara kompatibelt med respektive version.

Kostnad : Tänk på integreringens prismodell och gör en omfattande kostnads-nyttoanalys för att räkna ut hur mycket värde den ger ditt arbetsflöde.

Användarvänlighet : Integrationen ska vara enkel att konfigurera, helst med bara några få klick, och ha ett användarvänligt gränssnitt.

Pålitlighet : Välj integrationer från välrenommerade utvecklare eller företag.

Säkerhet : Kontrollera de olika säkerhetsåtgärderna för att skydda din Gmail-inkorg från intrång och hot via den integrerade appen.

Dataskydd : Eftersom appintegrationen ger åtkomst till din inkorg bör du kontrollera att den uppfyller dataskyddsnormerna. Kontrollera också noggrant vilka behörigheter som begärs.

Anpassningar : Integrationen bör erbjuda en viss flexibilitet så att du kan anpassa eller konfigurera den efter dina behov.

Support : Utforska kvaliteten på den support som Gmail-integrationen erbjuder. Kontrollera samtidigt vilka kundsupportkanaler som finns tillgängliga.

Uppdateringar : Integrationer som uppdateras regelbundet åtgärdar säkerhets- och kompatibilitetsproblem. Satsa på något som ständigt förbättras.

Betyg och recensioner: Det här är förstahandsinformation från andra användare. Använd dem för att få en realistisk bild av användarupplevelsen.

De 10 Gmail-integrationerna att använda 2024

Nu när du har lite bakgrundsinformation om hur vi skapade denna lista kan vi utforska de olika integrationerna som kommer att förbättra din Gmail-upplevelse.

1. ClickUp

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning, och Gmail är en heltäckande kommunikationshub för arbetsplatsen. Kombinationen av ClickUp och Gmail är därför ett perfekt match.

Använd det för att stärka ditt team när de samarbetar, organiserar och hanterar uppgifter, följer upp framsteg, delar filer och når sina mål.

Här är en översikt över några av ClickUps bästa funktioner som gör det till en av de bästa Gmail-integrationerna:

ClickUp Universal Search

Universal Search på ClickUp hjälper dig att hitta allt på en gång

Även om Gmail har imponerande sökfunktioner är ClickUps universella sökfunktion ännu bättre. I bästa fall söker Gmail igenom din inkorg och Google Chat-loggar.

Funktionen Universal Search skannar dock hela det digitala ekosystemet, från ClickUp till alla dess integrerade appar. Nu kan du hitta det du söker med bara några få klick!

ClickUp AI

Skriv e-postmeddelanden på nolltid med ClickUp AI

Oavsett om du skriver utkast till uppföljningsmejl, genererar transkriptioner från ljudbilagor i Gmail eller skapar en sammanfattning av ett långt e-postmeddelande, kan ClickUp AI göra det. ClickUp AI är en kraftfull assistent som stöder skrivande och gör e-post hanterbar.

Med den inbyggda sammanfattningsfunktionen och intelligenta innehållsgenereringsfunktioner kan du skicka e-postmeddelanden med några få klick. Å andra sidan är det ett lika kapabelt verktyg för kunskapshantering som extraherar värde från alla Gmail-bilagor och e-postsekvenser eller trådar för att spara tid åt dig.

Uppgiftshantering

Konvertera e-postmeddelanden och meddelanden till uppgifter med ClickUp

Som en fullfjädrad projektledningsplattform är ClickUp utrustad med olika aktiviteter för uppgiftshantering. Men visste du att du kan använda ClickUp för att konvertera e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter från din Gmail-inkorg?

På samma sätt kan du bifoga e-postmeddelanden till dina uppgifter i ClickUp. När dessa uppgifter hamnar på ClickUp-plattformen kommer den kontroll du har över dem att få Google Task att blekna! En sådan smidig Gmail-integration kommer garanterat att spara dig timmar av arbete, minimera distraktioner och begränsa kontextbyten – en produktivitetsökning!

Meddelanden och påminnelser

Håll koll på dina uppgifter med snabba och enkla påminnelser med ClickUp

Gmail kan automatiskt upptäcka händelser, möten, bokningar etc. och lägga till dem i din Google Kalender. Men när du kopplar Gmail till ClickUp får du aktuella aviseringar och påminnelser om pågående ärenden. Detta säkerställer att allt fungerar smidigt.

Plattformsoberoende app

Integrera ClickUp-appen med andra appar som Gmail

ClickUp-appen är tillgänglig på mobila enheter, stationära datorer och smarta bärbara enheter. Den är också integrerad med röstassistenter och tillägg för populära webbläsare. Dessutom finns appen som ett e-posttillägg.

Denna portabilitet gör att ClickUp-appen kan mäta sig med Gmail-appen, vilket innebär att du kan få jobbet gjort även när du är på resande fot!

ClickUps bästa funktioner

Få åtkomst till ClickUp via flera enheter, såsom mobiltelefoner, stationära datorer etc.

Få tillgång till fantastiska sökfunktioner via ClickUps universella sökfunktion.

Omvandla e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter med otrolig enkelhet

Skapa transkriptioner från ljudbilagor eller sammanfattningar av långa och komplicerade e-postmeddelanden.

Begränsningar för ClickUp

Med alla tillgängliga alternativ och anpassningsmöjligheter kan inlärningskurvan kännas brant.

Hierarkin mellan utrymme, mappar, listor och uppgifter kan vara förvirrande när du börjar använda den för att lagra data från ditt Gmail-konto.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 7 dollar per medlem och månad

Företag : 12 dollar per medlem och månad

Företag : Anpassad prissättning

ClickUp Brain (AI-lösning): 5 dollar per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 240 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (4 007 recensioner)

2. Google Sheets

Samarbetsfunktioner via Google Sheets

Google Sheets är ett molnbaserat kalkylbladsprogram som ingår i Google Workspace. Använd denna Gmail-integration för att utföra dataanalyser och visualiseringar med finess när du skapar, redigerar och samarbetar i kalkylblad i realtid.

De bästa funktionerna i Google Sheets

Inbyggda integrationer med alla produkter och tjänster i Google Workspace

Skapa, redigera och formatera kalkylblad med hjälp av en rad olika funktioner och verktyg.

Konvertera tillgängliga data till grafer, diagram, tabeller och andra visualiseringar.

Dela kalkylblad med andra samtidigt som du behåller detaljerad åtkomstkontroll

Begränsningar i Google Sheets

Erbjuder maximalt 10 miljoner celler, vilket är blygsamt jämfört med de 17 miljoner som Microsoft Excel erbjuder.

Mycket beroende av molnet och internetuppkoppling

Lagringsbegränsningarna på Google Drive gäller även Google Sheets.

Priser för Google Sheets

Personligt : 0 $

Business Standard: 12 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2: 4,6/5 (42 316 recensioner) för Google Workspace

Capterra: 4,7/5 (12 960 recensioner)

3. Slack

Slack är en populär plattform för teamsamarbete och meddelanden. När du kopplar ihop Gmail med Slack utökar du den asynkrona karaktären hos e-postkommunikation genom att komplettera den med snabbmeddelanden i realtid. Det är ett utmärkt alternativ till Google Chat. Det kan till och med fungera som ett alternativ till e-post!

Slacks bästa funktioner

Kommunicera i realtid via direktmeddelanden

Sortera och hantera konversationer med hjälp av kanaler och trådade svar.

Taggning för att uppmärksamma användaren på specifika meddelanden

Stöder automatisering av arbetsflöden med en anpassningsbar arbetsflödesbyggare.

Slack-begränsningar

Användarbegränsningar i Huddle påverkar skalbarheten

Din meddelandehistorik försvinner i bruset och är svår att navigera i.

Den kostnadsfria versionen raderar automatiskt meddelanden efter 90 dagar.

Slack-priser

Gratis plan : 0 $

Pro : 7,25 dollar per månad

Business+ : 12,50 dollar per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (32 269 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (23 161 recensioner)

4. Webhooks

Koppla ihop två appar eller händelser med åtgärder på Webhooks via Medium

Webhooks gör det möjligt för applikationer att kommunicera med varandra i realtid. För att göra detta använder de grundläggande API-anropsmekanismer. Samtidigt kan du använda dem för att ställa in händelsetriggers för att automatisera arbetsflöden.

Konfigurera denna Gmail-integration för att utföra åtgärder, till exempel att automatiskt skicka e-postmeddelanden, som svar på utlösande händelser, till exempel när du får ett e-postmeddelande som innehåller ett specifikt nyckelord.

Webhooks bästa funktioner

Skapar realtidskommunikation mellan applikationer

Det kan användas för att ställa in händelsestyrda åtgärder eller triggers för smart e-posthantering.

Innehåller anpassningsbara nyttolaster som gör det möjligt för utvecklare att skräddarsy informationen efter applikationens krav.

Säker dataöverföring med HTTPS

Effektiv hantering av tidspressade förfrågningar

Begränsningar för webhooks

Att arbeta med och felsöka webhooks kräver avancerade tekniska kunskaper.

Känslig för cybersäkerhetshot och intrång om den inte implementeras korrekt.

Priser för Webhooks

N/A

Webhooks betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Hive

Dashboard-vy via Hive

Hive är en plattform för projektledning och samarbete som använder uppgifter, fildelning och meddelanden för att skapa en digital arbetsplats för team. Anslut Gmail till Hive för att effektivisera e-postsamarbetet genom att skapa delade inkorgar, uppgiftsfördelning och kommunikation i realtid.

Hives bästa funktioner

Flexibla hierarkier för att hantera projektteam och andra tillgångar inom varje projekt

Centraliserad filhantering för smidigt samarbete

Skapa uppgifter från e-postmeddelanden och hantera dem i Hive.

Tilldela story points för att få en realistisk uppskattning av den tid eller ansträngning som krävs för att slutföra en uppgift.

Begränsningar för Hive

Begränsad funktionalitet i mobilappar

Kan automatiskt aktivera e-postaviseringar, vilket kan upplevas som spam.

Användare behöver Zapier även för grundläggande integrationer, vilket innebär att Gmail-integrationen kommer att kosta

Hive-priser

Gratis : 0 $

Starter : 1 dollar per månad och användare

Teams : 3 dollar per månad och användare

Företag: Anpassad prissättning

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (501 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190 recensioner)

6. Zoom

Videokonferenser via Zoom

Zoom är en populär plattform för videokonferenser för virtuella möten, onlineevenemang, webbseminarier och samarbete. Genom att integrera Zoom med Gmail kan du schemalägga, vara värd för eller delta i videokonferenser utan att behöva byta app. En sådan sammanhållning förbättrar samordningen och samarbetet.

Zoom bästa funktioner

Höjdpunkter, sammanfattningar och smarta kapitel för intelligent bearbetning av Zoom-inspelningar

Live-transkription för ökad tillgänglighet

Zooma in AI för att skriva utkast till chatt- eller e-postsvar och få en snabb sammanfattning av diskussionerna.

Whiteboard för brainstorming och samarbete

Zoom Phone för åtkomst till molnbaserade VoIP-tjänster över hela världen

Zoom-begränsningar

Saknar kontroll över kommentarer i realtid, vilket kan vara ett problem när man arrangerar virtuella evenemang offentligt.

Dålig kundsupport

Dolda kostnader och prispolicyer driver upp kostnaden

Zoom-priser

Zoom One-priser för samtal från USA är följande:

Grundläggande : 0 $

Pro : 149,90 dollar per år och användare

Företag : 219,90 dollar per år och användare

Business Plus : 269,90 dollar per år och användare

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (54 179 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (13 742 recensioner)

7. EmailAnalytics

Analys av e-postaktivitet via EmailAnalytics

EmailAnalytics erbjuder datastödda insikter om dina e-postvanor. Detta hjälper dig att förstå dina e-postvanor och beteenden för att optimera produktiviteten. När du kopplar EmailAnalytics till ditt Gmail-konto kan du visualisera din aktivitet, svarstider och viktigaste kontakter. Använd denna information för att optimera din Gmail-upplevelse.

EmailAnalytics bästa funktioner

Spåra alla skickade och mottagna e-postmeddelanden och blockera oönskade e-postmeddelanden.

Använd etiketter, mappar och kategorier för att organisera din e-post och uppnå en tom inkorg.

Visa de viktigaste kontakterna i dina avsändar- och mottagarlistor

Tilldela behörigheter och roller för att definiera vilka teammedlemmar som har åtkomst till inkorgen.

Veckorapporter om e-postaktiviteter

Begränsningar för EmailAnalytics

Det saknar en intuitiv design, eftersom användargränssnittet ser klumpigt och föråldrat ut.

Rapporter som använder Gmail-etiketter, vilket kan påverka dess prestanda

Priser för EmailAnalytics

Pro : 15 dollar per månad, per inkorg

B2B Email Outreach: 1000 dollar per månad

EmailAnalytics betyg och recensioner

G2: 4/5 (4 recensioner)

Capterra: N/A

8. Dropbox

Fillagring via Dropbox

Om du inte är nöjd med Google Drive kan Dropbox vara ett utmärkt alternativ. Dropbox är en molnbaserad lagringsplattform där användare kan ladda upp filer och dokument, dela dem och samarbeta. Som en Gmail-integration gör den det möjligt för användare att dela och samarbeta utan att behöva oroa sig för dokumenthantering.

Dropbox bästa funktioner

Få aviseringar om uppdateringar av framsteg, ändringar av projektkrav och andra aktiviteter.

Synkronisera data i olika format och storleksbegränsningar på alla enheter

Filskydd för att skydda filer från oavsiktlig radering, oönskade ändringar eller virus

Skapa, redigera, dela och samarbeta med filer i realtid och med enkelhet.

Begränsningar för Dropbox

Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder endast 2 GB lagringsutrymme (som jämförelse erbjuder Google Drive 15 GB gratis).

Lagring, organisering och sökning är inte intuitiva, vilket gör det svårt att hitta filer.

Dropbox-priser

Plus : 9,99 $ per månad (en användare)

Essentials : 18 dollar per månad (en användare)

Företag : 20 dollar per månad och användare

Business Plus : 26 dollar per månad och användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Dropbox

G2: 4,4/5 (23 002 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (21 503 recensioner)

9. Todoist

Uppgiftshantering via Todoist

Todoist är en app för uppgiftshantering som hjälper företag och privatpersoner att effektivt organisera och prioritera åtgärder på sina att göra-listor. När Todoist integreras med Gmail kan kunderna konvertera e-postmeddelanden till åtgärder för enkel uppgiftshantering, prioritering och spårning.

Todoists bästa funktioner

Snabb tilläggsfunktion för att omvandla praktiska idéer eller innehåll till uppgifter

Lägg till påminnelser med naturligt språk istället för klumpiga datum- eller tidsväljare.

Spårar återkommande datum för att identifiera vanor och hålla koll på deadlines

Etiketter för att kategorisera och gruppera liknande uppgifter

Kommentarer och uppgiftsfördelning för att underlätta samarbete

Todoists begränsningar

Saknar anpassningsbarhet och skalbarhet som fullfjädrade projektledningsplattformar.

Deluppgifter är lite opålitliga

Teamsamarbetet fungerar inte smidigt

Todoist-priser

Nybörjare : 0 $

Pro : 4 dollar per månad

Företag: 6 dollar per månad och användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (771 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 356 recensioner)

10. Hiver

Hantering av Gmail-inkorgen via Hiver

Hiver är en plattform för e-postsamarbete som fungerar i Gmail. Den utnyttjar delade inkorgar och samarbetsfunktioner för team som vill skicka e-post, svara på inkommande e-post, tilldela uppgifter och effektivisera kommunikationen.

Genom att koppla ihop Gmail med Hiver kan du skapa kompetenta team för hantering av kundsupport, försäljningsförfrågningar och allmän e-post.

Hivers bästa funktioner

Stöder effektiv e-posthantering med delad inkorg, etiketter, utkast, kontakter etc.

Harvey, AI-botten, för att avsluta konversationer utan åtgärd

Konfigurerbar regelbaserad automatisering för att hantera rutinmässiga och repetitiva uppgifter

Kraftfulla rapporterings- och analysverktyg för att mäta kundtjänstens prestanda

Hivers begränsningar

Användare kan inte skapa supportärenden manuellt om det inte är kopplat till ett mottaget e-postmeddelande.

Det kan vara långsamt och laggigt.

Hiver-priser

Lite : 10 dollar per månad och användare

Pro : 26 dollar per månad och användare

Elite: 40 dollar per månad, per användare

Hiver-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (934 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (117 recensioner)

Få ut mer av ditt Gmail-konto

Det var allt på vår lista över de bästa Gmail-integrationerna som finns tillgängliga. Vi har försökt skapa en omfattande lista som täcker olika krav och applikationer för att förbättra din Gmail-upplevelse.

Varje Gmail-integration har något unikt, men ClickUp erbjuder allt detta och mer därtill. Med så kraftfulla funktioner och egenskaper kan du förnya din Gmail-inkorg utan att belasta din Google Drive och uppnå mycket mer.

Kontakta ClickUp för att ta reda på hur!