35 roliga Zoom-isbrytare som ger energi åt virtuella möten

Virtuella möten kan ofta kännas som ett spel av "Vem talar först?" – fyllda med pinsamma pauser, tomma blickar och stela presentationer. Men så behöver det inte vara.

Rätt isbrytare kan förvandla de första minuterna till energigivande, skrattfyllda stunder som sätter igång samtal och för människor närmare varandra.

Oavsett om du samlar ett team på distans, håller ett kundsamtal eller planerar en virtuell teambuilding-session, är isbrytare den hemliga ingrediensen som förvandlar ett möte från vardagligt till minnesvärt.

I den här artikeln hittar du kreativa, snabba och engagerande virtuella isbrytare som värmer upp dina Zoom-möten och skapar rätt stämning för framgång. Läs vidare! 🚀

Från Två sanningar och en lögn till Skulle du hellre? isbrytare som stimulerar konversationer, skratt och kreativitet 🎤

Oavsett om det är en presentation av ett litet team eller en större virtuell sammankomst diskuterar vi 35 anpassningsbara alternativ som passar alla målgrupper 🧩

Proffstips: Använd trivia, virtuella whiteboardtavlor eller bakgrunder för att engagera deltagarna och ge mötena energi med samarbetsvänliga verktyg som ClickUp 🎯

Kraften i isbrytare i virtuella möten

I Zoom-möten, där kroppsspråk och spontana samtal ofta saknas, spelar isbrytare en avgörande roll för att främja kontakter och skapa en känsla av kamratskap.

Här är några skäl till varför isbrytare är viktiga för Zoom-möten:

💜 Bryt tystnaden : Isbrytare ersätter pinsamma pauser med energi och lätthet och skapar en positiv stämning för mötet. De hjälper deltagarna att känna sig mer bekväma och redo att engagera sig från början.

💜 Uppmuntra deltagande : Zoom-isbrytare uppmuntrar alla att bidra, så att även de tystaste deltagarna känner sig inkluderade. Detta säkerställer en mer balanserad och interaktiv konversation under hela mötet.

💜 Skapa kontakter : Isbrytare skapar interaktionsmoment som hjälper deltagarna att knyta band, även i fjärrmiljöer. Dessa kontakter kan stärka teamrelationerna och förbättra samarbetet över tid.

💜 Öka kreativiteten och samarbetet : En avslappnad atmosfär uppmuntrar till öppen kommunikation och idéutbyte. När deltagarna känner sig bekväma är de mer benägna att tänka utanför boxen och bidra med innovativa idéer.

💜 Lindra virtuell trötthet: Roliga aktiviteter eller lättsamma samtal gör online-möten mindre utmattande. Dessa roliga stunder hjälper deltagarna att få ny energi och hålla dem engagerade, särskilt under längre sessioner.

35 Zoom-isbrytare för alla virtuella möten

Oavsett om du letar efter isbrytare för stora team eller små grupper har vi något som passar dig.

Här är 35 roliga Zoom-isbrytare som fungerar:

1. Korta presentationer

Be alla att presentera sig med högst tio ord. Vad är haken? De tio orden måste vara unika och spegla deras personlighet, hobbyer eller aktuella humör. Detta gör presentationerna korta och undviker den vanliga långdragna tafattheten. 👋

2. Skulle du hellre?

Ställ roliga dilemman som ”Skulle du hellre teleportera dig var som helst eller vara osynlig?” och se hur gruppen livas upp. Teammedlemmarna måste förklara sina val, vilket ofta leder till roliga historier eller överraskande avslöjanden. 🤨

Denna isbrytare sätter igång konversationen och ger energi till ett trött möte. Det är ett utmärkt sätt att uppmuntra interaktion och skratt samtidigt som stämningen hålls lättsam och engagerande.

3. Det här eller det där

Ställ detta eller det-frågor, till exempel ”Kaffe eller te?” eller ”Sommar eller vinter?”. Deltagarna väljer sida och förklarar sitt val. ➡️⬅️

Denna isbrytare väcker vänskapliga debatter och hjälper alla att knyta band genom gemensamma (eller motsatta!) preferenser.

4. Två sanningar och en lögn

Ett annat klassiskt spel för att lära känna varandra är Två sanningar och en lögn, där varje person delar med sig av tre påståenden: två sanna och ett falskt. Gruppen måste gissa vilket som är lögnen.

Detta kommunikationsspel är ett enkelt sätt att upptäcka intressanta detaljer om ditt team samtidigt som det väcker skratt.

💡 Vänligt tips: Undrar du hur du kan få ut det mesta av kommunikationsspel för team? Här är några tips att följa: Håll det enkelt och roligt så att alla känner sig bekväma med att delta 🎉

Sätt upp tydliga mål för spelet så att de stämmer överens med målen för mötet 🎯

Uppmuntra teammedlemmarna att dela med sig av sina tankar och synpunkter för att främja öppen kommunikation 💬

5. Dela med dig av en lite känd faktauppgift

Be alla att dela med sig av något överraskande om sig själva som andra kanske inte känner till. Det kan vara en dold talang, en udda vana eller en ovanlig hobby. Med den här aktiviteten knyter ditt team djupare band och alla får något nytt att prata om.

En teammedlem kan till exempel avslöja att hen kan jonglera, medan en annan har en imponerande samling vintagevykort. Dessa oväntade fakta gör mötet roligare och ger alla något nytt och intressant att prata om.

Oavsett om ditt team arbetar från samma kontor eller över flera tidszoner är ClickUp det ultimata allt-i-ett-verktyget för att stärka teamkänslan, förbättra kommunikationen och effektivisera arbetsflöden.

Du kan till exempel samla roliga fakta i ClickUp Docs som en del av ett dokument med titeln "Lär känna ditt team" för nyanställda.

Skapa och kom ihåg roliga fakta om kollegor på ClickUp Docs

Här är vad du kan göra med Docs:

Lagra alla teamdokument på ett ställe

Redigera och bidra till dokumentet samtidigt med dina teammedlemmar

Använd färdiga mallar eller skapa egna för att strukturera aktiviteter som Lär känna ditt team.

Dela upp dokumentet i sektioner efter team eller avdelning med hjälp av kapslade sidor, så att nyanställda enkelt kan hitta roliga fakta om sina kollegor.

Dela länken med teamet så att alla kan komma åt den och lära känna varandra bättre.

6. Jag har aldrig

Varje person berättar om något de aldrig har gjort, med början med ”Jag har aldrig…” Om andra har gjort det, räcker de upp handen eller reagerar.

Det här är ett utmärkt sätt att hitta gemensamma nämnare och skratta åt oväntade upptäckter.

7. Jag ser

Beskriv något som syns i din Zoom-bakgrund, och låt de andra gissa vad det är. Det här roliga spelet uppmuntrar kreativitet och är ett roligt sätt att få alla att titta närmare på sin omgivning.

8. Trivia-frågesporter

Anordna en temabaserad frågesport med kategorier som popkultur, historia eller branschrelaterade frågor. Deltagarna svarar i chatten, och den som svarar snabbast och korrekt vinner. Frågesporter skapar en tävlingsanda och fungerar bra för teambuilding.

Läs mer Be ClickUp Brain att generera roliga frågesportfrågor slumpmässigt eller inom specifika kategorier.

Du kan använda ClickUp Brain för att göra detta spel enkelt. Det hjälper dig att skapa en lista med frågor baserade på ett tema eller slumpmässigt i förväg för att hålla stämningen livlig.

🧠 Med Brain kan du: Förbered snabbt frågor för olika grupper

Håll konversationen igång med oväntade frågor

Uppmuntra kreativa svar och överraskande svar

Anpassa isbrytarna efter stämningen på mötet

Spara tid genom att automatisera processen för att generera frågor

9. Visa och berätta

Be deltagarna att ta fram en intressant föremål i sin närhet och berätta om dess historia. Från udda souvenirer till sentimentala minnessaker – den här aktiviteten uppmuntrar till berättande och väcker meningsfulla samtal.

Du kan till exempel be någon visa upp en souvenir från sin senaste semester eller en gåva som har ett sentimentalt värde. Denna enkla men effektiva isbrytare hjälper teammedlemmarna att lära känna varandra bättre och främjar en känsla av samhörighet.

10. Charader

Spela upp filmer, böcker eller fraser medan andra gissar. Det är ett klassiskt spel som fungerar utmärkt på Zoom. Använd Zooms spotlight-funktion för att belysa den som spelar för extra kul.

Skapa en lista med frågor i ClickUp Notepad för att hålla ordning på spelet och se till att det flyter på smidigt.

ClickUps anteckningsfunktion är enkel och intuitiv för att snabbt kunna göra anteckningar.

Så här kan Notepad hjälpa dig 🗒️: Genererar kreativa samtalsämnen direkt ✨

Håller aktiviteten smidig och effektiv ⏱

Hjälper till att spåra vem som delade vad för senare diskussioner 📝

Håller alla engagerade med en rad olika uppmaningar 🎉

Gör det enkelt att hoppa till nästa person med lätthet 🔄

11. Gåtor

Ställ en rolig eller knepig gåta till gruppen och låt dem lösa den tillsammans. Till exempel: Vad har nycklar men inga lås? (Svar: Ett piano🎹).

Gåtor stimulerar kritiskt tänkande och uppmuntrar samarbete samtidigt som de håller stämningen lättsam. Du kommer att bli förvånad över hur tävlingsinriktade människor blir när det gäller att lösa dem först!

12. Vilken är din favorit?

Fråga deltagarna om deras favoritgrejer: böcker, filmer, semestermål eller snacks. Med den här isbrytaren upptäcker alla gemensamma intressen eller unika preferenser. Det är lätt, enkelt och fungerar för alla gruppstorlekar.

➡️ Läs mer: 10 isbrytande frågor som teamen verkligen kommer att uppskatta

13. Gissa akronymen

Presentera en slumpmässig akronym (verklig eller påhittad) och låt deltagarna gissa dess betydelse.

Till exempel kan B. E. A. R. stå för Big Energy And Resilience (stor energi och motståndskraft). Du kan också använda faktiska akronymer från arbetsplatsen, som OOO, COB osv.

Det är ett lekfullt sätt att väcka kreativitet och skratt. Du kanske till och med stöter på roliga idéer till teammottos!

14. Vad har du lärt dig den här veckan?

Varje person delar med sig av en intressant sak som de lärt sig under veckan, antingen arbetsrelaterat eller personligt. Det kan vara en faktauppgift eller något slumpmässigt som de lärt sig. Denna isbrytare stimulerar nyfikenheten och visar hur människor utvecklas inom olika områden. Dessutom är det ett utmärkt sätt att inleda diskussioner och utbyta tips.

15. Slutför berättelsen

Denna isbrytare börjar med en enkel mening: ”En dag hittade vårt team en mystisk karta…” Varje deltagare måste lägga till en mening för att fortsätta berättelsen.

Detta resulterar ofta i roliga och oväntade vändningar, vilket gör detta till en kreativ och samarbetsinriktad aktivitet.

16. Rita ditt humör

Be deltagarna att rita hur de känner sig med hjälp av ett ritverktyg eller en delad whiteboard. Oavsett om det är ett glatt ansikte, ett stormigt moln eller en förvirrad klotterteckning är denna isbrytare ett kreativt sätt att kolla hur alla mår.

Här kan du använda ClickUp Whiteboards för att komma på idéer och rita dina känslor och emotioner tillsammans med din tid. På så sätt kan alla dina teammedlemmar på distans dela med sig av sitt humör, vilket hjälper dig att sätta tonen för mötet.

17. Gissa kontoret

Dela anonymt ett foto eller en virtuell rundturvideo av dina distansarbetande teammedlemmars kontor. Resten av gruppen får gissa vems arbetsplats det är.

Ditt team kommer att ha kul med att gissa vem som äger kontoren utifrån andras personligheter.

18. Gemensam grund

Om du vill ha ett snabbt sätt att bygga upp en god relation, spela på gemensamma nämnare. Dela upp deltagarna i mindre grupper och be varje grupp att hitta fem saker som de alla har gemensamt. Det kan vara allt från favoritprogram på TV till gemensamma hobbyer eller till och med samma typ av kaffekopp.

19. Snabbeld

Ställ snabba frågor till deltagarna, till exempel ”Vilken är din favoritemoji?” eller ”Nämn en låt som du gillar just nu”.

Nyckeln är att hålla ett högt tempo så att ingen funderar för mycket på sina svar. Denna isbrytare ger gruppen energi och uppmuntrar till spontanitet.

20. Minnen från förr

Be deltagarna att dela med sig av ett favoritminne från jobbet, barndomen eller sin senaste semester. Att lyssna på personliga berättelser hjälper till att skapa en känsla av gemenskap och gör att alla kan återuppleva positiva stunder tillsammans.

Be till exempel teammedlemmarna att beskriva ett barnlekspel de älskade eller det mest minnesvärda från deras senaste resa. Detta väcker nostalgi och skratt, vilket fördjupar banden inom gruppen.

21. Tävling om virtuella bakgrunder

Uppmuntra alla att ändra sin Zoom-bakgrund till den roligaste, mest kreativa eller vackraste bilden de hittat.

Använd röstningsverktyg, till exempel omröstningar, för att låta gruppen bestämma vinnaren. För att skapa mer struktur och spänning kan du dela teman som ”drömsemester” eller ”roligaste meme” för att sätta bakgrunden.

22. Möte med utomjordingar

Be varje person att föreställa sig att de just har träffat en utomjording och måste beskriva sitt jobb utan att använda branschspecifik jargong. Resultaten blir ofta roliga och insiktsfulla när deltagarna försöker översätta sitt arbete till utomjordingsvänligt språk. 👽

23. Ros och törn

I den här aktiviteten ska varje deltagare dela med sig av en ”ros🌹” (en höjdpunkt eller framgång) och en ”törn🌵” (en utmaning) från sin vecka. Detta skapar balans mellan positivitet och ärlighet och ger teamet en stund att reflektera och stödja varandra.

24. Beskriv din dag med en låttitel

Be alla att välja en låt som representerar hur de känner sig idag. 🎶

Bonuspoäng om de nynnar en rad eller två! Denna isbrytare är ett roligt sätt att uttrycka känslor kreativt och upptäcka gemensamma musikpreferenser.

🔍 Visste du att? Musik kan väcka känslor och minnen och få händelser, människor och platser från vårt förflutna att träda fram. Detta fenomen, som kallas musikväckt autobiografiskt minne, är något som vi alla upplever. 🎶

25. Gissa ljudet

Detta är en variant av det tidigare spelet. I detta måste du be en teammedlem att stänga av sin video och sedan använda ett slumpmässigt föremål för att göra ett ljud.

Övriga medlemmar måste gissa vad teammedlemmen använde för att skapa ljudet.

26. Pictionary

Klassiska Pictionary får en virtuell twist! Använd ClickUp Whiteboard eller valfri ritapp för att skissa din ledtråd medan andra gissar. Du kan använda en app för slumpmässiga ord för att få ritförslag direkt.

➡️ Läs mer: De bästa idéerna för whiteboardtavlor på kontoret

27. Vem sa det?

Dela ett roligt eller inspirerande citat från någon i teamet (samlat i förväg) och låt andra gissa vem som sagt det. Denna aktivitet skapar en känsla av kamratskap samtidigt som den lyfter fram unika personligheter.

28. Dansa loss

Sätt på musiken och be alla att visa upp sina bästa (eller roligaste) danssteg framför kameran i 30 sekunder eller en minut. 💃

Håll stämningen lättsam genom att välja uppiggande musik och uppmuntra deltagarna att slappna av.

💡 Proffstips: Skapa en spellista för teamet där alla kan lägga till sina favoritlåtar. Ett gemensamt musikbibliotek är ett utmärkt sätt att hålla energin uppe!

29. Talangshow

Ge alla en chans att visa upp sina dolda talanger, från jonglering och magiska trick till poesiuppläsning eller teckning. Det är ett utmärkt sätt att hylla de unika färdigheterna inom teamet och lära sig något nytt om varandra.

30. Uttryck tacksamhet

Be deltagarna att dela med sig av något de är tacksamma för – arbetsrelaterat eller personligt. Denna enkla men meningsfulla aktivitet bidrar till att skapa en positiv atmosfär, främja kontakter och uppmuntra mindfulness. Du kan också be alla att dela med sig av sina anteckningar anonymt.

31. Escape room

Anordna en virtuell escape room-utmaning där deltagarna löser pussel och gåtor för att "fly" tillsammans. Onlineplattformar som Enchambered eller Escape Live fungerar bra för detta. Det är en samarbetsaktivitet som testar problemlösningsförmågan och stärker lagarbetet.

32. Vem tar du med dig?

Ställ hypotetiska överlevnadsscenarier som: ”Du är strandsatt på en öde ö. Vilka två teammedlemmar skulle du ta med dig och varför?” Det blir en blandning av kreativitet, humor och hjärtliga stunder när deltagarna förklarar sina val.

33. Tabu

Gör dig redo för ett roligt, snabbt ordgissningsspel! I denna klassiska aktivitet turas deltagarna om att beskriva ett ord för sitt team utan att använda en lista med "tabuord" som är relaterade till det ordet.

För att beskriva ”strand” får spelarna till exempel inte använda ord som ”sand”, ”vatten” eller ”hav”. Det är en kamp mot klockan när teammedlemmarna försöker gissa ordet utifrån kreativa och ofta roliga beskrivningar!

Det här spelet uppmuntrar till snabbt tänkande, kommunikationsförmåga och skratt, vilket gör det perfekt för att lätta upp Zoom-möten.

34. Personlighetstester

Be alla att göra ett lättsamt personlighetstest online och dela resultaten med gruppen. Detta hjälper dig att upptäcka dina teammedlemmars preferenser och intressen.

Använd roliga personlighetstester som " Vilken Harry Potter-karaktär är du? " från Brainfall eller tester från webbplatser som 16 Personalities.

35. Sälj något

Ge deltagarna ett slumpmässigt föremål (verkligt eller påhittat) och 60 sekunder på sig att "sälja" det till gruppen. Oavsett om det är en "kudde som sjunger vaggvisor" eller pennan de använder, så väcker denna aktivitet allas kreativitet och humor.

Bästa praxis för Zoom-isbrytare

Roliga Zoom-isbrytande lekar kan ge energi åt dina teammöten och öka engagemanget.

Här är några tips som hjälper dig att få ut det mesta av dem:

🎤 Sätt tonen tidigt

Börja ditt Zoom-möte med en engagerande isbrytare som kan förändra hela atmosfären. Målet är att bryta tystnaden, lätta på spänningen och skapa en välkomnande miljö.

Att skapa en positiv stämning i början signalerar till ditt team att mötet kommer att vara samarbetsinriktat och avslappnat. Denna tidiga dynamik uppmuntrar alla att delta och mentalt förbereda sig för en produktiv session.

Var inkluderande

Se till att dina isbrytare tilltalar alla deltagare. För virtuella team med begränsat utrymme bör du undvika lekar som kräver fysisk rörelse och se till att alla kan delta oavsett plats eller teknisk expertis.

Spåra varaktigheten

En lyckad isbrytare ska vara kort och effektfull, inte överväldigande. Om du håller den inom 5 till 10 minuter säkerställer du att den fyller sitt syfte utan att överskugga mötets huvudsakliga agenda. Om isbrytarna drar ut på tiden kan de leda till bristande engagemang och minskad koncentration under resten av sessionen.

Genom att hitta rätt balans mellan nöje och effektivitet kan du ge ditt team energi utan att slösa bort värdefull tid.

Skapa en trygg miljö

Ibland är människor blyga eller ovilliga att yttra sig i virtuella sammanhang. För att stödja dem kan du skapa en trygg miljö där ingen döms.

Se till att dina isbrytare gör det möjligt för alla att dela med sig utan att känna sig pressade. Om någon verkar tveksam, erbjud en isbrytare som inte kräver så mycket, till exempel att säga ett ord eller nämna sin favoritfärg, för att få dem att prata.

Håll det lättsamt och roligt

Isbrytare ska vara roliga och lättsamma, så undvik ämnen som kan göra människor obekväma. Håll dig till roliga, icke-kontroversiella frågor eller aktiviteter. Humor är ett effektivt sätt att engagera ditt team!

➡️Läs mer: 20 tips och tricks för Zoom för bättre videomöten

Hur ClickUp hjälper till med teambuilding

Effektivt teambuilding bygger på smidigt samarbete, kreativa verktyg och funktioner som hjälper distansarbetande team att känna sig mer sammankopplade.

Här är några utmärkande funktioner som gör ClickUp idealiskt för att bygga starkare team:

Läs mer Använd ClickUp Meetings för att skapa smidiga möten

Möten är ofta tempofyllda, med nya idéer som dyker upp snabbt. För att hålla igång diskussionerna kan du omvandla dem till tydliga åtgärdspunkter för ditt team.

Med ClickUp Meetings kan du enkelt skapa uppgifter utifrån dessa tips. Du kan dokumentera möten, lägga till kommentarer, skapa checklistor, ställa in återkommande uppgifter och mycket mer för att hålla dina möten på rätt spår.

När du har skapat uppgifterna kan du dessutom tilldela dem till teammedlemmarna med hjälp av ClickUp Assign Comments, vilket gör det enkelt att delegera ansvar direkt i uppgiftskommentarerna.

Dessutom låter ClickUps Zoom-integration ditt team använda samarbetsverktyg som Whiteboard och Docs under mötet för smidigt teamarbete. På så sätt förbättras samarbetet och allt hålls organiserat på ett ställe.

Låt oss ta en titt på ClickUps samarbetsfunktioner:

ClickUp Docs

Läs mer Spela in mötesanteckningar, isbrytande frågor och mycket mer med ClickUp Docs.

Använd ClickUp Docs för att sammanställa teambuildingaktiviteter, isbrytande frågor eller höjdpunkter efter mötet. De många formateringsalternativen gör att du kan skapa visuellt tilltalande mallar eller guider för ditt team. Du kan också tilldela kommentarer eller åtgärdspunkter direkt i Docs.

Dokument hjälper dig att:

Förvara allt material för teambuilding och mötesanteckningar på ett ställe för enkel åtkomst.

Skapa engagerande, välstrukturerade dokument som förbättrar teamsamarbetet

Tilldela uppgifter och följ upp åtgärder direkt i Docs för bättre ansvarstagande.

ClickUp Whiteboards

Läs mer Spela spel, rita ditt humör eller samarbeta kring idéer med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards är ditt teams virtuella canvas för brainstorming, idéskapande och kreativt samarbete. Whiteboard är perfekt för isbrytande lekar som Pictionary eller gruppbrainstorming och låter alla lägga till anteckningar, rita eller skapa arbetsflöden i realtid.

Det hjälper dig också att:

Öka kreativiteten och samarbetet genom att låta teammedlemmarna bidra med idéer direkt.

Visualisera arbetsflöden och koncept med lätthet och förbättra teamets förståelse

Håll alla engagerade under brainstorming-sessioner med interaktiva funktioner som ritning och anteckningar.

ClickUp Chat

Läs mer Kommunicera smidigt med dina teammedlemmar med ClickUp Chat

Använd ClickUp Chat för att inleda möten med snabba isbrytare, dela dagliga uppdateringar eller till och med genomföra miniutmaningar för teamet. Chatten integreras sömlöst med dina uppgifter och projekt, vilket hjälper dig att kommunicera effektivt utan att behöva växla mellan olika plattformar.

ClickUp-mallar

ClickUp erbjuder också ett brett utbud av anpassningsbara mallar för isbrytare, vilket gör det enkelt att skapa roliga och engagerande aktiviteter för ditt team.

Ladda ner den här mallen Gör dina Zoom-möten engagerande med ClickUps mall för isbrytare på whiteboard.

ClickUp Ice Breaker Whiteboard Template hjälper dig att starta konversationer och uppmuntra vänskaplig konkurrens. Ställ tankeväckande frågor, visualisera dina svar och se till att alla medlemmar kan delta.

Mallen erbjuder två anpassade vyer: Start Here och Whiteboard View. Använd Whiteboard View för att lägga till frågor eller uppmaningar och dela länken i mötet så att alla har tillgång till den.

Perfekt för: Teamledare, HR-personal eller chefer som vill öka engagemanget och uppmuntra samarbete i virtuella möten eller brainstorming-sessioner.

Ladda ner den här mallen Var kreativ med isbrytare och uppmuntra teamsamarbete med hjälp av ClickUps mall för roliga mötesagendor.

En annan bra mall som du kan använda är ClickUps Fun Meeting Agenda. Den ger dig en lättanvänd struktur för att planera och organisera dina möten.

Mallen säkerställer att dina möten håller sig till ämnet och är i linje med målen samtidigt som den motiverar alla att delta. När det gäller isbrytare hjälper den dig att planera engagerande aktiviteter, hålla teamet fokuserat och hantera mötets tidsplan effektivt med anpassade fält och flera vyer.

Perfekt för: HR-personal och chefer som vill strukturera möten som främjar deltagande och målinriktning.

➡️ Läs mer: 10 appar och program för teambuilding för distansarbetande team

Genomför minnesvärda Zoom-möten med ClickUp

Isbrytare, oavsett om det är genom ett snabbt skratt, en delad historia eller en gemensam aktivitet, sätter tonen för produktiva och engagerande möten.

Och ClickUp tar dina isbrytare till nästa nivå. ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet och samarbete som är utformat för att förbättra teamets produktivitet och kontakter.

Med verktyg som ClickUp Docs för att organisera aktiviteter, ClickUp Chat för informella kontakter, Brain för nya idéer och Whiteboard för kreativitet i realtid är dina virtuella möten redo för framgång.

