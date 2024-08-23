15 roliga idéer för att bryta isen för små grupper

Small talk fungerar ofta som grund för djupare relationer. Har du någonsin inlett en konversation om vädret på jobbet och oväntat befunnit dig diskutera livets stora frågor om mening?

Men småprat uppstår inte alltid naturligt på jobbet – särskilt inte för introverta personer eller distansarbetare. För att överbrygga denna klyfta rekommenderar teambuildingexperter ofta strukturerade aktiviteter som uppmuntrar till informella samtal och hjälper kollegor att knyta personliga kontakter.

Ett sätt att göra detta är att använda en isbrytare, en strukturerad interaktion som förvandlar ytliga småprat till äkta konversationer som uppmuntrar djupare band och bygger högpresterande team.

I det här blogginlägget diskuterar vi 15 roliga isbrytande lekar och aktiviteter som för teamet närmare varandra utan den obekväma känsla som ofta förknippas med sådana aktiviteter.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Bryt isen, öka engagemanget och skapa starkare band inom teamet med dessa roliga aktiviteter: Isbrytande frågor – Enkla, tankeväckande frågor för att få igång samtalen.

Isbrytande aktiviteter – Praktiska övningar som uppmuntrar samarbete och kreativitet.

Isbrytande lekar – Roliga, lättsamma utmaningar som främjar lagarbete och vänskaplig tävling.

Isbrytande frågesporter – Trivia-baserade spel för att väcka engagemang och testa kunskaper.

Energigivande isbrytare – Snabba, energirika aktiviteter för att åter engagera en grupp och hålla igång momentumet.

Isbrytare för distansarbetande team – Virtuella spel och aktiviteter utformade för online-möten. ClickUp gör det enkelt att planera och genomföra isbrytarsessioner och hjälper dig att organisera idéer, spåra deltagande och hålla möten engagerande med interaktiva verktyg.

Vad är en isbrytare?

En isbrytare är en kort, interaktiv aktivitet som är utformad för att hjälpa en grupp människor att lära känna varandra och känna sig bekväma med varandra. Den används ofta i början av möten, workshops och sociala evenemang och är ett utmärkt sätt att skapa en avslappnad atmosfär.

Här är lite kuriosa (som du kan dela med dig av vid nästa isbrytare): uttrycket ”bryta isen” kommer från det latinska uttrycket scindere glaciem, som betyder ”att öppna vägen och vara den första att utföra en uppgift”.

Isbrytande aktiviteter gör just det – de skapar en välkomnande miljö för öppna och naturliga samtal.

Hur små team kan dra nytta av isbrytare

Isbrytare är särskilt effektiva för mindre team på grund av den nära sammansvetsade arbetsmiljön, där färre interaktioner kan leda till missförstånd eller konflikter.

Genom att låta ditt team lära känna personen bakom yrket kan du skapa en mer empatisk och samarbetsinriktad arbetsplats – en arbetsplats som bygger på gemensamma personliga intressen och starka mellanmänskliga band.

Isbrytare är också utmärkta ”moderatorer” som ger alla vid bordet en chans att komma till tals. Denna inkluderande strategi gynnar både introverta och extroverta personer.

Slutligen kan isbrytarnas lättsamma karaktär också bidra till att bryta monotonin i möten och tillföra ett roligt inslag i måndagsmorgonens standup-möten.

Typer av isbrytare för små grupper

Dessa 15 idéer för att bryta isen hjälper ditt team att samarbeta bättre. Förvandla de korta stunderna under dina möten, teambuilding-sessioner och till och med introduktionssamtal med nya medarbetare till möjligheter för meningsfullt engagemang.

💡Proffstips: Ett arbetshanteringsverktyg som ClickUp kan hjälpa dig att organisera roliga isbrytande aktiviteter!

Isbrytande frågor

Isbrytande frågor är av en anledning den klassiska metoden för att inleda samtal. De är enkla, anpassningsbara och kräver ingen särskild förberedelse.

Oavsett om det är en informell teamträff eller ett formellt affärsmöte kan en enkel fråga – till exempel ”Vilken film skulle du kunna se om och om igen?” – bryta isen och leda till intressanta samtal.

Här är några tips för när du väljer frågor för att bryta isen:

Anpassa frågorna efter gruppens intressen, ålder och bakgrund.

Välj frågor som främjar öppna svar och uppmuntrar till konversation.

Blanda lättsamma frågor med mer tankeväckande frågor för att tillgodose olika intressen.

Slutligen, håll frågorna ”inåtfokuserade”. Detta minskar ångesten genom att undvika pressen att ge det ”bästa” svaret. Istället för att fråga ”Vad är ditt drömjobb?” kan du till exempel fråga ”Vilken typ av arbete ger dig mest tillfredsställelse?”.

1. Denna eller den frågan

Här presenterar du två alternativ, vilket tvingar deltagarna att fatta ett snabbt beslut och förklara sitt resonemang. Och naturligtvis kommer vissa rebeller att välja ett tredje (helt oväntat) alternativ, men det är ju det som är det roliga.

Här är några frågor:

Camping eller glamping?

Analogt eller digitalt?

En lojal hund eller en vis uggla?

Obegränsat med pengar eller obegränsad tid?

Marvel eller DC?

2. Frågor för att lära känna varandra

Som namnet antyder hjälper dessa isbrytande frågor dig att lära dig mer om dina gruppmedlemmar. De fungerar bäst för teambuilding-aktiviteter snarare än vanliga möten, eftersom de möjliggör djupare samtal.

Här är några frågor du kan ställa för att lära känna varandra:

Vad är ditt bästa barndomsminne?

Vad är historien bakom ditt namn?

Vad skulle du kalla din självbiografi, och varför?

Vilken är din favoritglassmak?

Isbrytande aktiviteter

Isbrytande aktiviteter är ”halvstrukturerade” övningar som kräver aktivt deltagande och samarbete. Till skillnad från vardagliga konversationsstartare innefattar de vanligtvis planerade aktiviteter och kräver mer förberedelser.

De fungerar bäst i situationer som aktivt fokuserar på teambuilding, till exempel projektstartsmöten där du presenterar nya teammedlemmar för varandra.

3. Två sanningar och en lögn

En klassisk aktivitet som går ut på att dela med sig av tre påståenden om sig själv: två sanningar och en lögn. Resten av gruppen får sedan gissa vilket påstående som är lögnen.

4. Den mänskliga knuten

Vill du ha en isbrytare som innebär mer än bara att prata med varandra? Prova då den mänskliga knuten. Så här fungerar det:

Bilda en cirkel: Be alla att ställa sig i en cirkel, vända mot varandra.

Ta varandra i händerna: Varje person sträcker ut händerna och tar tag i händerna på två olika personer i cirkeln (inte personerna direkt bredvid sig).

Lös upp knuten: Gruppen måste samarbeta för att lösa upp knuten utan att släppa varandras händer.

Målet är att bilda en ny cirkel utan korsade armar.

5. Lite känt faktum

En annan enkel men effektiv isbrytare är att uppmuntra teammedlemmarna att dela med sig av något överraskande eller ovanligt om sig själva. Det är ett utmärkt sätt att lära sig intressanta saker om kollegorna, och vem vet, kanske hittar du till och med din bästa vän på jobbet.

6. Skattjakt

Till skillnad från andra isbrytande aktiviteter kräver denna viss strategi och planering – eftersom du måste ge ditt team ledtrådar så att de kan "leta efter" (och samla in) en uppsättning föremål. Du kan lägga till ett tävlingsmoment genom att dela upp teamet i par, sätta en tidsgräns och till och med dela ut ett pris.

Skattjakten används vanligtvis vid fysiska sammankomster, till exempel vid en energigivande session på kontoret mitt i veckan eller under teamretreater.

Men du kan också använda dessa för virtuella möten. Be helt enkelt din utsedda moderator att presentera ett objekt, så kan alla andra tävla om att hitta det och visa det på skärmen.

Isbrytande lekar

Till skillnad från traditionella isbrytande aktiviteter som bygger på konversationer och dialog, använder dessa aktiviteter roliga lekar och sund konkurrens för att skapa kontakter. Eftersom en isbrytande lek ofta kräver specifika rekvisita måste du planera.

Vi föreslår att du skapar ett särskilt förvaringsutrymme för ofta använda spelmaterial, så att de är lättillgängliga för framtida teambuilding-evenemang.

7. Snabb LEGO-byggning

Börja med att dela upp teammedlemmarna i mindre grupper av samma storlek. Ställ in en timer och uppmuntra gruppmedlemmarna att bygga en fri form. Den grupp som bygger högst vinner.

Vill du inte att det här roliga isbrytarspeelet ska bli en tävling? Ge varje teammedlem en minut på sig att bygga LEGO-modellen och låt sedan nästa medlem ta över. På så sätt gör ni det tillsammans.

Rekvisita som behövs: LEGO-klossar

8. Jenga

Stapla träklossar till ett torn och växla riktning för varje rad. Be deltagarna att turas om att ta bort en kloss i taget och placera den på toppen utan att tornet välter – den sista deltagaren som tar bort en kloss utan att tornet välter vinner.

Du kan också lägga till en fråga på varje Jenga-kloss, så att spelaren svarar på frågan innan hen placerar klossen på toppen.

Rekvisita som behövs: Ett Jenga-set

9. Marshmallow-utmaningen

Ge varje grupp 20 spagettistänger, 1 meter tejp, en bit snöre och en marshmallow. Be dem sedan bygga en självbärande konstruktion med marshmallown på toppen. Det snabbaste teamet vinner.

via LinkedIn

Rekvisita som behövs: Spaghettistänger, tejp, snöre, marshmallows

Isbrytande frågesporter

Detta är ett annat roligt sätt att lära känna dina kollegor och inleda intressanta samtal. Eftersom svaren vanligtvis består av ett enda ord är de dessutom ett utmärkt alternativ för team med introverta personer (eller personer som inte föredrar längre samtal).

10. Trivia-frågesporter

Här kan du testa ditt teams kunskap om viktiga (eller intressanta) fakta. De kan täcka olika ämnen, vilket gör dem lämpliga för olika gruppkonstellationer.

Här är några exempel:

Allmän kunskap : Hur många invånare har Australiens huvudstad?

Historia : Vem var den tjugoförsta presidenten i USA?

Vetenskap : Vad heter den största månen till den största planeten i vårt solsystem?

Geografi: Hur högt är världens högsta berg?

Du kan använda GenAI-verktyg som ClickUp Brain för att generera oändligt många frågesportfrågor.

Kom igång med ClickUp Brain Popkulturfrågor föreslagna av ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain.

En annan idé är att skapa en frågesport kring stora evenemang i ditt land (eller din stad), till exempel en Taylor Swift-frågesportskväll (eller -eftermiddag) under Eras-turnén, en frågesport med Oscars-tema under veckorna före prisutdelningen eller en Superbowl-fest med en fotbollsfrågesport.

11. Personlighetstester

Det här är frågesporter där du får reda på dina lagkamraters personlighetsdrag, preferenser eller intressen. Den goda nyheten är att det finns så många alternativ online.

Om du till exempel är ett fan av "The Office" (ingen ordlek avsedd), så finns här ett quiz från BrainFall som visar vilken Dunder Mifflin-anställd du och dina kollegor liknar mest.

via BrainFall

Energigivande isbrytare

Om du letar efter en rolig isbrytare för att helt enkelt väcka (eller värma upp) deltagarna inför mötet är energizers ett utmärkt alternativ. Tvärtemot vad många tror är energizers inte begränsade till fysiska aktiviteter.

Mentala utmaningar och lekar för små grupper, som charader eller berättarkedjor, kan vara lika stimulerande och engagerande.

Här är några idéer:

12. Mänsklig sten, sax, påse

Det är en storskalig version av det vanliga spelet sten, sax, påse – här använder du hela kroppen för att skapa formerna. Du kan till exempel:

Huka dig för att föreställa en sten

Sträck ut armarna för att symbolisera papper

Rör din vänstra arm mot ditt högra ben för att efterlikna en sax.

Reglerna är desamma: sten slår sax, sax slår papper och papper slår sten.

13. Fizz buzz

Det här är ett sifferspel från barndomen som du kanske redan känner till. Man räknar turvis från ett. Men istället för att säga siffror som är delbara med 3 säger man ”fizz”, och istället för siffror som är delbara med 5 säger man ”buzz”. För siffror som är delbara med både 3 och 5 säger man ”fizz buzz”.

Så här fungerar det: Den första personen säger ett, nästa person säger två och den tredje säger Fizz. Sekvensen fortsätter – 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16 och så vidare.

Om någon tvekar eller gör ett misstag förlorar de. Den sista kvarvarande spelaren är vinnaren.

Isbrytare för distansarbetande team

Ökningen av distansarbete och hybridarbete har flyttat teamets interaktioner från konferenssalar till Zoom-samtal. Detta innebär också ökad skärmtrötthet, vilket gör isbrytare ännu viktigare för att minska tröttheten vid långa virtuella möten.

Men du kan inte närma dig virtuella isbrytare som en IRL-aktivitet. För det första måste virtuella isbrytare vara kortare – om de varar längre än 20 minuter riskerar du att förlora teamets intresse.

Om du har ett globalt team måste du också ta hänsyn till deltagare från olika tidszoner, kulturer och bakgrunder.

ClickUp Fun Meeting Agenda Template är precis vad du behöver för att ta itu med dessa överväganden och organisera dina idéer, tillsammans med detaljer som prioritet (eller intressenivå) för varje isbrytare, vilken gruppmedlem som är ansvarig för den och när den ska genomföras.

Ladda ner den här mallen Katalogisera dina idéer för att bryta isen tillsammans med DRI:erna med ClickUps mall för roliga mötesdagordningar.

Mallen innehåller även anpassningsbara fält för att utse en:

Facilitator : Moderatorn eller värden

Deltagare : De teammedlemmar som deltar

Notatförare : Den person som samlar in feedback från deltagarna och skriver retrospektivet.

Tidtagare: Den person som ser till att ni inte överskrider tidsgränsen.

Det finns också ett fält för ursäkter för de personer som inte deltog (och deras skäl för detta).

Kort sagt hjälper den här mallen dig att skapa en agenda och sätta upp en kommitté för varje isbrytarsession (eller teambuilding-session) – så att du kan närma dig processen på ett medvetet sätt.

Här är några idéer för virtuella isbrytare som inte är pinsamma eller påtvingade:

14. Charader om mötesbakgrunden

En enkel aktivitet som inte kräver mycket ansträngning – ge teammedlemmarna ett tema och be dem att ställa in en lämplig bakgrund. Det är ganska enkelt, eftersom de flesta videokonferensverktyg låter dig lägga till anpassade bakgrunder med bara ett klick.

När teammötet börjar kan alla turas om att gissa vad varandras bakgrunder betyder. Här är några temaidéer som du kan använda för att komma igång:

Hypotetiska världar

Konststilar

Musikgenrer

Modedecennier

15. Asynkron whiteboard

Räck upp handen om du har stigit upp klockan 02:00 för att delta i ditt distansarbetslags virtuella happy hour. ✋

Även om teambuildingaktiviteter i realtid är fantastiska kan tidszonsskillnader göra dem mer till en plikt än ett roligt spel att se fram emot. Så varför inte göra dina virtuella teambuildingaktiviteter asynkrona?

Och det bästa av allt – allt du behöver är en whiteboard.

En idé är att använda ett gratisverktyg som ClickUp Whiteboards för att spela "rita ditt humör".

Skapa en asynkron veckostämningsmätare för ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboard.

Så här fungerar det:

Skapa en gemensam ClickUp-whiteboard – låt oss kalla den ”Stämningsmätare”.

Skapa en återkommande uppgift där varje teammedlem ombeds att rita sitt humör på whiteboardtavlan vid en bestämd tid varje vecka, till exempel onsdag eftermiddag kl. 15.00 lokal tid.

Nästa dag kan moderatorn dela en skärmdump av den gemensamma whiteboardtavlan och starta en diskussion om den slutliga teckningen i en särskild kanal i ditt interna meddelandeverktyg.

Whiteboards är också ett utmärkt alternativ för öppna frågor för att bryta isen. ClickUp Icebreaker Whiteboard Template gör detta superenkelt. Du duplicerar bara mallen för varje vecka, lägger till dina frågor och delar den med ditt team.

Ditt team kan sedan skriva (eller rita) sina svar och kommentera andras svar.

Ladda ner den här mallen Underlätta asynkrona isbrytande frågor med ClickUp Icebreaker Whiteboard Template.

Vi rekommenderar att du utser en ny värd för varje session. Värden kan bestämma tema, lägga till frågor och, viktigast av allt, engagera sig i teamets svar och uppmuntra till diskussioner.

Hur du väljer de perfekta isbrytarna för din lilla grupp

Det finns oändligt många sätt att bryta isen vid teammöten och sammankomster, men inte alla isbrytande aktiviteter fungerar lika bra i alla situationer.

Till exempel fungerar ett spel som Human Bingo (där spelarna letar efter personer som matchar beskrivningarna på ett 5×5-bingokort) eller speed networking utmärkt för stora, fysiska sammankomster. Men det är inte en av dina virtuella eller smågrupps-isbrytare.

Här är några tips som hjälper dig att välja rätt isbrytare för din lilla grupp:

Lär känna din publik: Ta hänsyn till ditt teams personligheter, energinivåer och komfortzoner. Medan introverta personer kanske föredrar introspektiva, öppna frågor, kan personer med funktionsnedsättningar känna sig utestängda från fysiska eller stimulerande aktiviteter.

Mötesmål : Anpassa isbrytaren efter syftet med mötet. Är det en teambuildingaktivitet, eller behöver du en snabb 10-minuters energiboost för utbildningssessioner?

Balansera nöje och syfte: Satsa på isbrytare som är roliga men som också uppmuntrar människor att bygga meningsfulla relationer. Om vi återvänder till det tidigare exemplet med Jenga – genom att helt enkelt lägga till en fråga till varje block blir det roligt och skapar dialog.

Tänk på mötesformatet : Som vi nämnde tidigare måste isbrytare hanteras på olika sätt i virtuella situationer och i verkliga situationer.

Be om feedback: Fråga slutligen ditt team vad de tyckte om aktiviteten och om de vill göra om den. På så sätt kan du välja bättre alternativ för framtida sessioner.

Vi rekommenderar att du skapar en lista med isbrytande aktiviteter för olika scenarier i din projektledningsprogramvara. På så sätt slipper du upprepa forskningsprocessen.

ClickUp Meetings är ett kraftfullt verktyg som är utformat för att förenkla mötesplanering och samarbete.

Ordna teammöten enkelt med ClickUp Meetings.

Här är några exempel på hur ClickUp Meetings kan hjälpa dig:

Samarbete i realtid: Samarbeta kring mötesdagordningar, anteckningar och åtgärdspunkter under mötet.

Anteckningar: Fånga upp viktiga punkter och beslut i ett strukturerat format.

Uppföljning av åtgärder: Omvandla mötesanteckningar till genomförbara uppgifter

Fildelning: Dela relevanta dokument och resurser direkt i mötet.

Integrationer: Koppla upp dig mot andra verktyg som Zoom för smidiga videokonferenser direkt från ClickUp.

Centraliserad kalender: Planera, omplanera och hantera möten enkelt på ett och samma ställe.

Återkommande möten: Ställ in regelbundna möten med automatiska påminnelser

Anpassade fält: Lägg till specifika detaljer till möten, såsom deltagare, mål eller resultat.

Läs också: 15 gratis mallar för projektkommunikationsplaner

Planera (och genomför) dina isbrytande aktiviteter med ClickUp

Isbrytare är utmärkta verktyg för att bygga relationer, höja teamets moral och skapa en positiv stämning vid alla sammankomster. Det enda du behöver tänka på är att välja aktiviteter som passar ditt teams personligheter och intressen.

Genom att skapa en verktygslåda med olika alternativ för att bryta isen kan du anpassa dig till olika gruppdynamiker och mötesmål.

Här kan du dra nytta av ett arbetshanteringsverktyg som ClickUp. Dess inbyggda verktyg kan hjälpa dig att samla dina idéer för att bryta isen, skapa ett formulär för att få feedback från teamet och till och med bilda en kommitté för att brainstorma nya aktiviteter.

Det bästa av allt: Du kan till och med spela några isbrytande spel som frågesport och roa dig med roliga whiteboard-aktiviteter inifrån ClickUp.

Registrera dig gratis på ClickUp så att du aldrig behöver oroa dig för att idéerna för att bryta isen (eller frågesportfrågorna) ska ta slut.