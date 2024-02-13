10 gratis mallar för att lära känna ditt team

Att presentera sig själv är något man gör oftare än man tror. Från den tid då man var tvungen att träffa läraren på första skoldagen till när man nu presenterar sig för potentiella kunder.

Presentationer är inte bara en chans att visa upp sig från sin bästa sida. De är ett sätt att visa vem du är, lyfta fram det värde du tillför och knyta personliga kontakter. Dessutom är de ett utmärkt sätt för någon att lära sig mer om vem du är eller lära känna någon.

Letar du efter enklare sätt att presentera dig och lära känna människor i din omgivning? Tur för dig, det finns massor av mallar för att lära känna varandra som hjälper dig att skapa bättre kontakter, bygga arbetsrelationer och fastställa gemensamma mål.

Här delar vi med oss av 10 av de bästa mallarna för att lära känna varandra. Använd dem för att presentera dig själv för nyanställda eller för att skapa djupare band med människor i ditt team. ?

Vad är en mall för att lära känna mig?

En Get To Know Me-mall är ett praktiskt dokument som presenterar dig för andra. Det finns mallar för olika scenarier, inklusive lättsamma presentationer på sociala medier och formella arbetsplatsmiljöer.

Det finns olika typer av mallar, bland annat mallar för Instagram-berättelser, affischer om mig själv, frågeformulär och rapporter om mina favoritgrejer. De fungerar som aktiviteter i början av terminen och som verktyg på arbetsplatsen för att lära känna ditt team bättre.

Mallarna är redigerbara och utskrivbara, perfekta för att dela vid ett personligt möte eller virtuellt. Anpassningen gör att du kan dela information som visar dina färdigheter, talanger och personlighet på bästa sätt.

Oavsett om det är din första vecka på ett nytt jobb eller om du vill knyta bättre kontakter med ditt nuvarande team, avslöjar en "Lär känna mig"-mall detaljer som är svåra att få med i några korta samtal före eller efter möten.

Detta gäller särskilt om du är en del av ett distansarbete. Mallarna för att lära känna varandra bygger effektivt relationer genom att ge inblickar i personligheter som du kanske inte ser genom vanliga arbetskanaler. ?

Vad kännetecknar en bra mall för "Lär känna mig"?

Eftersom dessa mallar är kreativa verktyg finns det massor av alternativ när du väljer den perfekta. I allmänhet bör din mall erbjuda följande:

Interaktivt stöd : Denna övning handlar om att samlas för att dela och lära. Leta efter interaktiva mallar där ni kan : Denna övning handlar om att samlas för att dela och lära. Leta efter interaktiva mallar där ni kan samarbeta i realtid för att svara på frågor eller dela era intressen och diskutera.

Kreativa accenter : Roliga funktioner som anpassade typsnitt, klistermärken, gifs och emojis gör processen att lära känna dig roligare och mer engagerande.

Avsnitt : Dela upp aktiviteten i mindre delar med fokus på olika aspekter som familj, intressen och professionella mål.

Anpassningsbara inställningar: Oavsett om du använder mallen för en intervju, ett nätverksarrangemang eller ett teammöte vill du kunna anpassa detaljer som bakgrundsdesign och varumärkeselement.

10 gratis mallar för att lära känna varandra

Börja bygga bättre team genom att arbeta från grunden för att förstå vad som driver varje individ. Med dessa 10 gratis mallar för att lära känna varandra kan du lära dig mer om intressen, styrkor och svagheter hos varje individ i ditt team.

Använd dem som utgångspunkt för att underlätta presentationer och utnyttja dem för att informera om dina arbetsflöden och skapa bättre kommunikationsstrategier. ?

1. ClickUp-mall om mig

Använd ClickUps mall "Om mig" för att visa dig från din bästa sida, oavsett om det är för en intervju, ett nätverksevenemang eller för att lära känna nya teammedlemmar.

ClickUps mall "Om mig" för vuxna är utformad för att teammedlemmar ska lära känna varandra – och sig själva – bättre. Genom att fylla i mallen får medarbetarna möjlighet att reflektera över och utvärdera sina egna styrkor, svagheter och färdigheter.

Denna version av arbetsbladet All About Me innehåller också avsnitt där teammedlemmarna reflekterar över projekt där de har lyckats och misslyckats för att identifiera områden som kan förbättras. Detta ger insikter om personliga mål och egenskaper, vilket gör det till ett roligt och effektivt verktyg.

Anpassningsbara fält stöder 19 olika attribut, inklusive saker som favoritbok, födelseort och utbildningsnivå. Detta uppmuntrar anställda att dyka in i roliga och professionella attribut som de vill dela med teamet. ??

Anpassade vyer ger dig en översikt över teamets "Om mig"-listor och statuspaneler så att du kan se om de har fyllt i mallen eller inte. Formuläret "Om mig" är också helt anpassningsbart så att ditt team kan dela den typ av information du väljer.

2. Mall för ClickUp-anställdas profiler

Denna mall effektiviserar prestationshanteringen och säkerställer att ingen missar något.

Mallen för medarbetarprofiler från ClickUp är ett verktyg som är utformat för att ge insikter och spåra prestationsdiskussioner med varje teammedlem. Börja med att skapa en uppgift för varje medarbetare i teamet. Tilldela sedan deluppgifter för det vanliga arbetet, inklusive feedback från enskilda möten och professionella utvecklingsaktiviteter.

Lägg till fler uppgifter för medarbetarnas prestationer, teammöten och veckovisa sammankomster utanför arbetet. Använd de sju anpassningsbara fälten för att få fram den information du behöver för att få ut det mesta av varje teammedlem.

Med färdiga medarbetarprofiler kan du förbättra teamsamarbetet. Dessa profiler gör det enkelt att se när en medarbetare behöver hjälp med en viss färdighet och vilka andra teammedlemmar som är bäst lämpade att fungera som mentorer.

3. ClickUp-mall för företagskultur

Samla information och resurser om din företagskultur på ett och samma ställe med denna ClickUp Docs-mall.

Att bygga upp en företagskultur är ett utmärkt sätt att skapa förtroende, motivera medarbetarna och skapa en identitet som hela teamet kan enas kring. Ett gemensamt företagsmål ökar medarbetarnas engagemang, höjer produktiviteten och skapar en bättre arbetsmiljö.

Använd ClickUps mall för företagskultur för att identifiera vad som är viktigast för teamet, prioritera värderingar och ena teamet bakom ett gemensamt mål. ?

Börja med att använda whiteboard-programvara för att brainstorma idéer. Fråga alla vilka kärnegenskaper de tycker bör inkluderas och vilka saker ni vill undvika. Lägg sedan upp mål som stämmer överens med er företagskultur.

Efter brainstormingsessionen fyller du i avsnitten i mallen för företagskultur, inklusive Om oss, Mission och vision, Företagets värderingar och Vad vi erbjuder. Lägg till fler avsnitt baserat på din brainstormingsession. Ändra delningsbehörigheterna så att det blir enkelt att skicka dokumentet till nya teammedlemmar och kunder efter behov.

4. ClickUp-mall för 1-mot-1-samtal mellan anställd och chef

Dokumentera tydligt allt i dina enskilda möten med denna enkla mall.

Det krävs mer än ett möte för att lära känna någon. Ni måste arbeta tillsammans, övervinna utmaningar och sätta upp mål för att verkligen skapa band med ert team. Med tiden kommer ni att utveckla djupare band som förbättrar produktiviteten och driver företaget framåt.

Ett sätt att göra detta är att schemalägga regelbundna enskilda möten mellan chefer och medarbetare i teamet. Mallen Employee & Manager 1-on-1 från ClickUp gör denna process smidig.

Använd mallen som utgångspunkt för medarbetaren och chefen att lägga till diskussionspunkter före mötet. Under mötet kan de samarbeta för att brainstorma nya idéer och dokumentera slutsatser på ett och samma ställe.

5. ClickUp Manager Log-mall

Mallen Manager Log från ClickUp är perfekt för att hålla ordning och reda på allt du behöver komma ihåg.

Som chef har du mycket att göra. Du har inte bara ditt eget arbete att ta itu med, utan måste också ha koll på teamet och deras projekt. Använd ClickUps mall för chefens loggbok så att du aldrig missar en uppgift igen. ✍️

Med den här mallen kan du hantera alla dina uppgifter, möten och samtal på ett och samma ställe. Spela enkelt in prestationsutvärderingar, anteckningar och slutsatser från enskilda samtal och andra diskussioner. Markera vidtagna åtgärder, eskaleringsbehov och berörda projekt på samma ställe.

Dessutom är det ett perfekt sätt att presentera dig själv för nyanställda och ge dem en inblick i vad du arbetar med. Logga bara in dina aktuella projekt och använd dem under din introduktionssamtal för att visa dina teamkamrater hur man håller reda på uppgifter och förbättrar kommunikationen med teamet.

Skapa triggers för att automatiskt tilldela uppföljningsuppgifter baserat på aktiviteter. Lägg till prioriteringstaggar så att du vet vilka uppgifter som måste hanteras först. Med anpassade statusar och fält kan du gå djupare för att få och spåra den viktigaste informationen.

6. ClickUp-mall för daglig aktivitetsrapport för anställda

Spåra framsteg, mät medarbetarnas produktivitet och identifiera områden som kan förbättras med ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för medarbetare.

Mallen för daglig aktivitetsrapport från ClickUp gör det enkelt att följa upp medarbetarnas prestationer och övervaka arbetsbelastningen i teamet. Eftersom den är inriktad på det dagliga arbetet får du djupgående insikter om vad varje teammedlem gör och var de behöver stöd.

Börja med att skapa en daglig aktivitetsrapport för varje teammedlem. Lägg till grundläggande information som namn, titel, ansvarsområden och projekt som de arbetar med för närvarande. Se till att inkludera kontaktinformation för att underlätta kommunikationen.

Tilldela sedan en daglig uppgift till medarbetaren att fylla i sin dagliga rapportlogg. Tilldela en andra uppgift till chefen att granska arbetet. Det är också en bra idé att schemalägga regelbundna övervakningsuppgifter och avstämningar för att hålla koll på framstegen.

Uppdatera delningsinställningarna så att andra teammedlemmar kan se varandras aktivitetsrapporter. På så sätt lär de sig mer om varje persons arbete och kan se områden där de kan samarbeta.

7. ClickUp-mall för isbrytare på whiteboard

Om du letar efter ett sätt att bryta isen med dina nya medarbetare eller befintliga team är denna whiteboardmall det perfekta stället att börja på.

Oavsett om det är ett nytt skolår, en öppen hus-dag eller ett teammöte, gör isbrytare presentationer mindre skrämmande och roligare. De är ett utmärkt sätt att välkomna nya medarbetare eller använda som en teambuilding-aktivitet för att skapa djupare band med befintliga teammedlemmar. ?

Använd ClickUps mall för isbrytare på whiteboardtavlan för att starta tankeväckande eller lättsamma diskussioner. Den interaktiva mallen gör det möjligt för alla att komma med kreativa svar och roliga bidrag på ett och samma ställe.

Använd den som anslagstavla för att starta en tävling eller som ritbord för att komma på kreativa svar på hypotetiska frågor relaterade till din verksamhet. Lägg till uppmaningar och skapa en sektion med vanliga frågor (FAQ) för att lägga fram reglerna för isbrytaren.

8. ClickUp-mall för lunch- och lärande-schema

ClickUps mall för lunch och lärande låter teamet ta en paus från det vanliga arbetet och fördjupa sig i olika färdigheter under ledning av andra teammedlemmar.

En lunch och lärande är ett effektivt verktyg för att hjälpa teamet att lära sig mer om vad andra avdelningar gör, få branschinsikter och utveckla nya färdigheter. Faktum är att lunch och lärande är nyckeln till företagstillväxt. Men de kan också vara svåra att planera och hantera, särskilt om du arbetar med ett stort team.

Dessa evenemang är ett utmärkt tillfälle för teammedlemmarna att lära känna varandra. De lär sig om allas styrkor och expertisområden samtidigt som de delar med sig av sina egna kunskaper.

Med ClickUps mall för lunch- och lärschema blir processen enklare än någonsin. Börja bara fylla i mallen med viktig information som mål, talarnas namn samt plats och tid för evenemanget.

Dela agendor och mötesresurser direkt före evenemanget och anpassa behörigheter så att alla har den åtkomstnivå de behöver. Inbyggd mätningsfunktion gör att du kan hålla koll på engagemanget och vilka typer av sessioner som är mest populära.

9. Canva Get To Know Me-enkät Din berättelse-mall

via Canva

Canva är ett designverktyg som lyfter allt från varumärkesmaterial till teammöten. Deras gratis- och betalda grafik är idealisk för chefer som behöver skapa mötesbroschyrer och presentationer, och för teammedlemmar eller studenter som vill lära känna varandra.

Innan du fyller i mallen "Lär känna mig" kan du använda verktyg som tankekartor för att brainstorma idéer med ditt team. Fundera på vilka typer av frågor du vill inkludera och anpassa kategorierna.

Låt dina teammedlemmar eller elever anpassa designen så att den blir deras egen. De kan uppdatera färgschemat, ändra teckensnitt och lägga till element som grafik och emojis för att göra den mer engagerande. ?

Denna aktivitet om mig själv kan delas var som helst, från ett Instagram-inlägg till en presentationsbild.

10. PowerPoint-mall för biografi om mig själv

via Slides Carnival

Mallen Biografi om mig är kompatibel med Google Slides, PowerPoint och Canva. Presentationen innehåller 25 professionellt utformade bilder för att dela med dig av allt från dina personliga intressen till dina styrkor och färdigheter.

Använd den för att låta teammedlemmarna presentera sig för varandra eller för att liva upp de första skoldagarna med dina elever. Med multimediasupport kan du lägga till videor, gifs och musik för att verkligen visa upp din personlighet. Den är lätt att dela som PDF eller JPG och anpassningsbara element gör den helt personlig.

För grupprojekt kan du använda de inbyggda samarbetsverktygen för att arbeta med presentationen tillsammans med andra teammedlemmar.

För maximal kreativitet, använd mallen i Canva, som har ett bibliotek med element och designer. Dessutom är dra-och-släpp-verktyget enklare att använda än layouten i PowerPoint och Google Slides.

Presentera dig själv med hjälp av ClickUp

Oavsett om du letar efter sätt att presentera en nyanställd för teamet eller vill lära dig mer om de människor du arbetar med, välj en mall för att lära känna varandra. Med dessa 10 alternativ hittar du den perfekta mallen för att bryta isen, bygga bättre relationer och skapa en mer produktiv arbetsmiljö.

Registrera dig på ClickUp idag för att börja effektivisera din företagskultur, presentationer och teambuildingprocesser. Med dessa ClickUp-mallar kan ni lära känna varandra bättre, skapa arbetsflöden som mäter prestationer och skapa en gemenskapskänsla som gör ditt företag till den bästa arbetsplatsen. ?