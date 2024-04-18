Arbetsplatsens ABC (allierade, kompisar och kollegor): En guide till hur man får vänner på jobbet

Ett vuxet arbetsliv innebär att man har lite eller ingen tid för socialt umgänge utanför arbetet.

Mellan arbete, hushållssysslor, olika åtaganden och många andra ansvarsområden finns det knappt tid eller energi över för att närma sig en person vi tycker är intressant, inleda en konversation, knyta band genom gemensamma intressen och utveckla en vänskap.

Det finns dock en plats där du enkelt kan få nya vänner – din arbetsplats.

En studie från Survey Center on American Life har visat att människor är mer benägna att skaffa vänner på jobbet än på någon annan plats! Vi tillbringar ju trots allt en stor del av vårt vuxna liv på jobbet.

Oavsett om du börjar ett nytt jobb eller vill ansluta dig till redan etablerade grupper, här är din guide till hur du skapar vänner på jobbet.

Vikten av vänner på jobbet

Vänskap på jobbet får inte tillräckligt med uppskattning. En ny undersökning från Gallup har visat att det finns ett nära samband mellan att ha en bästa vän på jobbet och högre produktivitet, bättre arbetsmoral, ökad arbetsglädje och positiva affärsresultat. Och det är inte allt – det finns en hel rad undersökningar som bevisar fördelarna med att skaffa vänner på jobbet.

Här är några tips som visar varför vänner på jobbet är viktiga:

Emotionellt stöd : Vänner på jobbet har en djupare förståelse för arbetskulturen och dina professionella mål och utmaningar. De kan känna empati och erbjuda emotionellt stöd och uppmuntran under tuffa perioder på jobbet. Dessa bekräftande ord höjer moralen och lindrar stress, vilket hjälper individer att övervinna motgångar.

Samarbetsåtgärd : Att ha ett vänskapligt förhållande till kollegor : Att ha ett vänskapligt förhållande till kollegor bygger upp förtroende och öppenhet i teamet . Att tycka om och lita på varandra hjälper teammedlemmarna att samarbeta och arbeta tillsammans på ett mer effektivt sätt.

Känsla av tillhörighet : Vänskap på jobbet skapar en känsla av kamratskap. Denna känsla av tillhörighet på arbetsplatsen skapar en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig delaktiga och uppskattade istället för att känna sig som en liten kugge i ett stort maskineri.

Meningsfull kommunikation: Starka relationer på jobbet främjar öppen och ärlig kommunikation. Detta förhindrar förvirring och missförstånd och förbättrar lagarbetet. Även om teamet skulle hamna i någon form av konflikt, kommer de att ha lättare att reda ut saker och snabbt komma tillbaka.

ClickUp Chat View hjälper team att föra öppna samtal

Psykiskt välbefinnande : Oavsett om det handlar om att ventilera frustration över trafiken eller dela ett internt skämt, är din arbetskompis en oas av lättnad mellan möten, arbetspress och stundande deadlines. De främjar psykiskt välbefinnande genom att minska stress och öka motståndskraften.

Högre produktivitet : En positiv arbetsmiljö ökar motivationen och produktiviteten eftersom medarbetarna känner sig mer engagerade i sitt arbete. En sådan hög engagemangsnivå uppmuntrar team och individer att prestera på topp.

Arbetsglädje : Att ha en vän på jobbet gör arbetsdagen trevligare. Kombinationen av emotionellt stöd och en känsla av tillhörighet ökar arbetsglädjen och gör att du ser fram emot att gå till jobbet.

Professionell utveckling: Att ha en kollega som vän främjar professionell utveckling eftersom de kan fungera som mentorer, ge värdefull feedback och till och med karriärråd. De kan också fungera som värdefulla kontakter inom organisationen och ge dig tillgång till nya projekt, möjligheter och nätverk.

Hur man får vänner på jobbet: 11 enkla tips och tricks

Här är några enkla sätt att knyta vänskapsband på arbetsplatsen (och upprätthålla dem):

1. Delta i småprat och bryt isen

Underskatta aldrig kraften i ett ”Hej, hur mår du?”.

För att skaffa vänner på arbetsplatsen måste du vara beredd att öppna dig och ta kontakt med andra. Presentera dig själv, fråga andra om sig själva och delta i småprat då och då.

Om du är ny, håll dig först till arbetsrelaterade frågor, till exempel hur länge någon har arbetat på organisationen, vad de gillar med att arbeta där, deras karriärväg och så vidare. När du har brutit isen kan du långsamt övergå till mer personliga ämnen som hobbyer och intressen, musiksmak eller helgplaner.

Sådana enkla utbyten kan bana väg för djupare och mer meningsfulla samtal. Kom ihåg att samtal är en tvåvägskommunikation. Om någon inte vill dela med sig av information frivilligt eller tycker att småprat är obekvämt, låt dem vara.

2. Använd människors namn

Man säger att inget låter mer musikaliskt i någons öron än deras eget namn. Att använda människors namn i samtal är en av de mest effektiva kommunikationsstrategierna för att bygga upp en emotionell bindning.

Lär dig dina kollegors namn och använd dem så ofta du kan. Från att säga hej och hejdå till att tilltala personer i grupper (eller under ett Teams-samtal) – använd deras namn för att bekräfta deras identitet. Det visar att du är intresserad av att lära känna dem bättre.

3. Skapa kontakter över mat

Du vet hur vi välkomnar nya grannar med nybakade kakor eller tårta? Varför inte prova samma sak på jobbet? Det behöver inte nödvändigtvis vara bakverk. Var kreativ i köket och ta fram familjereceptet. Om matlagning inte är din grej (eller för mycket arbete), köp delbara förpackningar med dina favoritsnacks. Alternativt kan du besöka det lokala bageriet eller kaféet och välja ut de mest sålda produkterna.

Dela ut snacks till kollegorna eller lämna dem i pausrummet med en liten lapp. Oavsett vilket kommer dina kollegor att uppskatta den omtänksamma gesten och bli mer positiva till dig.

4. Tillbringa tid i gemensamma utrymmen

Kom i kontakt med andra i gemensamma utrymmen via Unsplash

På tal om pausrum, gemensamma utrymmen är ett utmärkt ställe att knyta vänskapsband på arbetsplatsen.

Gemensamma utrymmen som cafeterian, loungen och vattenkylaren erbjuder en avslappnad miljö där kollegor kan koppla av, umgås och knyta kontakter. Oavsett om du tar en snabb matbit eller sträcker på benen, överväg att umgås i gemensamma utrymmen. Det utvidgar också din sociala krets utanför ditt kontor eller din våning, eftersom du kan träffa människor från olika team eller avdelningar.

5. Starta eller gå med i en Slack-kanal

Det är lättare att skaffa vänner när man möts i korridorerna på kontoret eller äter lunch tillsammans. De som arbetar på distans har dock inte denna möjlighet. Men det betyder inte att de måste leva ett isolerat liv!

Starta eller gå med i en Slack-kanal med likasinnade personer för att övervinna denna vanliga utmaning med att sakna den "personliga" kontakten. Skapa band genom gemensamma intressen, såsom TV-serier, sport, böcker, recept eller onlinespel. Du kan till och med genomföra virtuella aktiviteter såsom filmkvällar, bokklubbsmöten, bakkvällar eller turneringar.

Kontrollera bara med din chef eller arbetsledare att intressegruppen inte bryter mot någon företagspolicy.

6. Visa en positiv attityd

En positiv attityd är en magnet för vänskap på jobbet. Ett varmt och vänligt uppträdande på jobbet kommer att locka människor till dig. I gengäld kommer du att träffa positiva, likasinnade personer som kan stötta dig när det blir tufft.

Positiva arbetsvanor som att hjälpa andra, ställa upp i svåra situationer och stödja dina kollegor visar att du är en pålitlig lagspelare.

7. Delta i teamaktiviteter

De flesta organisationer anordnar regelbundet teambuildingaktiviteter. Många inkluderar också sådana isbrytare under introduktionsfasen för nya medarbetare. Dessa regelbundna arbetsrelaterade evenemang stärker lagandan och tillhörighetskänslan genom gemensamma upplevelser.

Oavsett om det är ett virtuellt charadspel eller en vandringstur utomhus, är varje teamaktivitet en möjlighet att skaffa vänner på jobbet. Ni har redan en gemensam grund i form av delade mål och utmaningar. Dessutom innebär det att lösa problem tillsammans att ni måste lita på varandra och utveckla förtroende, vilket stärker vänskapen.

8. Var öppen för att umgås efter jobbet

Den största skillnaden mellan teamaktiviteter och umgänge efter jobbet är att det senare inte är obligatoriskt.

Genom att delta i sociala evenemang efter jobbet visar du ditt engagemang för att skaffa vänner på jobbet. Att ta en drink under en virtuell happy hour eller delta i en företagsmiddag runt jul gör det möjligt för kollegor att umgås i en rolig, avslappnad och informell miljö utanför jobbet.

Du ser dina arbetskamrater som individer och upptäcker deras dolda talanger, intressen eller hobbyer. När samtalen flyter mer fritt och kollegorna skrattar tillsammans skapar du bestående minnen och äkta vänskap.

9. Fira milstolpar och prestationer

Firanden kan vara ett perfekt tillfälle att skaffa vänner på jobbet. Beröm ett väl utfört arbete och gratulera kollegor till deras framgångar.

Oavsett om det gäller en befordran eller en bra presentation, visar uppskattning av kollegor stöd och kan vara en bra konversationsöppnare.

Självklart ska sådan beröm komma från ett äkta ställe. Du vill fira deras framgångar som dina egna och erkänna deras styrkor och bidrag. Små tecken på uppskattning, såsom ett tackkort eller till och med ett e-kort, kan göra mycket för att öka någons självkänsla. Och när din tur kommer kommer dina vänner att komma ihåg dina vänliga gester och behandla dig med samma entusiasm.

10. Volontärarbete

Företag erbjuder ofta sina anställda möjligheter att volontärarbeta för en god sak. Det är ett utmärkt sätt att få vänner på jobbet som brinner för samma sak som du.

Oavsett om ditt kontor genomför en städkampanj, anordnar en välgörenhetsbakförsäljning eller arrangerar ett maratonlopp i hela staden, är volontärarbete för sådana evenemang en chans att göra gott och knyta band med kollegor som har liknande intressen.

Att arbeta för en meningsfull sak ger dig också en känsla av mening utanför arbetsplatsen, eftersom ditt bidrag gynnar samhället och gemenskapen.

11. Var tålmodig

Vänskap på jobbet uppstår inte över en natt. Det tar dagar, veckor och månader innan de blir något äkta.

Förvänta dig inte att hitta din bästa vän på jobbet redan vid den första afterworken du deltar i. Var bara dig själv och umgås med dina kollegor. Du vill inte heller tvinga fram en vänskap bara för att skaffa vänner på jobbet. Hitta någon som lägger ner samma ansträngning och energi, och ibland till och med går den extra milen för att få dig att känna dig uppskattad på jobbet.

Övervinna blyghet och bygga relationer på jobbet

Är du en blyg eller socialt obekväm person som vill skaffa vänner på jobbet men är rädd för att våga ta steget? Vi förstår dig. Här är några snabba tips för dig:

Sätt upp kommunikationsmål: Utmana dig själv med enkla : Utmana dig själv med enkla kommunikationsmål . Säg till dig själv att du ska interagera med flera kollegor under en dag eller prata med en ny person varje vecka. Sådana små, uppnåbara mål kommer att höja ditt självförtroende och motivera dig att odla relationer på arbetsplatsen. Öva på aktivt lyssnande: Utnyttja din blyghet till din fördel genom att ta på dig rollen som en "bra" lyssnare. Öva på aktivt lyssnande genom att vara närvarande och uppmärksam under samtal. Att ställa öppna följdfrågor kan hålla samtalet igång utan att tömma din sociala energi. Använd öppet kroppsspråk: Kroppsspråk är ett annat sätt att delta i samtal utan att faktiskt tala. Ha ögonkontakt, le och nicka när det är lämpligt, så blir du en aktiv deltagare i samtalet utan att säga ett ord. Utnyttja tekniken: Om du känner dig osäker på att interagera ansikte mot ansikte kan du använda tekniken för att kommunicera digitalt. Det finns många olika alternativ, från snabbmeddelanden till e-post och videokonferenser, som du kan använda för att bygga upp en relation med dina kollegor.

Använd verktyg som ClickUp Chat för att kommunicera med dina kollegor

Gå med i intressegrupper: Vi har redan sett hur lätt det är att odla vänskap när man har gemensamma intressen. Överväg att gå med i intressegrupper för att bygga relationer som sträcker sig utanför arbetet. Det kan också vara lättare att prata med någon ny när man har gemensamma intressen. Lär dig, observera och improvisera: Lyckligtvis finns det flera : Lyckligtvis finns det flera böcker som kan hjälpa dig att förbättra dina kommunikationsfärdigheter . Lär dig av dessa och försök att knyta kontakter med dina kollegor. Samarbeta: På varje arbetsplats finns det en extrovert kollega som känner alla. Bli vän med en sådan person, så kommer du indirekt att bli vän med alla andra. Ta hjälp: Var inte rädd för att be om stöd från din chef, mentor eller kollega. Prata med dem om dina specifika utmaningar, så kan de kanske hjälpa dig att bygga meningsfulla relationer. Öva på självmedkänsla: Om du fryser till i sociala sammanhang eller fruktar företagsevent, erkänn denna känsla och säg till dig själv att det är okej att känna så. Öva på självmedkänsla och var inte för hård mot dig själv. Påminn dig själv om att sådana här saker tar tid och att du kommer att få flera tillfällen att skaffa vänner på jobbet.

Använda onlineplattformar för att bygga relationer på jobbet

Du använder olika onlineplattformar på jobbet för allt från teamledning till planering av din vecka. Men visste du också att du kan använda dessa onlineplattformar för att bygga och vårda relationer på arbetsplatsen?

Så här gör du.

Nästan alla organisationer använder olika kommunikationsverktyg på arbetsplatsen, såsom e-postklienter, verktyg för snabbmeddelanden eller plattformar för videokonferenser. Dessa hjälper till att upprätthålla effektiv synkron och asynkron kommunikation mellan teammedlemmarna oavsett var de befinner sig.

Använd dessa kanaler och verktyg för att komma i kontakt med dina arbetskamrater. Skapa chattrum och intressebaserade Slack-kanaler, planera virtuella kaffemöten eller ha ett privat samtal med din nya arbetskompis. Att knyta band genom gemensamma intressen, erfarenheter och utmaningar lägger grunden för djupa vänskap.

Samarbetsplattformar

Samarbeta med ditt team med hjälp av funktioner som Docs och Whiteboard på ClickUp

Samarbetsverktyg används ofta tillsammans med interna kommunikationsprogram. De erbjuder en central plats där team kan dela filer, skapa och redigera dokument, utbyta idéer och samarbeta i projekt. Dessa insatser bidrar till teambuilding eftersom alla arbetar mot ett gemensamt mål.

Använd plattformar som ClickUp för att interagera och samarbeta med kollegor för att lösa komplexa problem. Att övervinna utmaningar tillsammans kommer att ge din vänskap mervärde.

Sociala nätverkssajter

Att hålla kontakt med arbetskamrater via sociala nätverk som Instagram kan för vissa vara en gråzon. Det beror förstås helt på hur bekväm du känner dig och hur djup vänskapen är, men alla vill kanske inte ha sina kollegor i sina sociala medier.

För att upprätthålla vänskap på jobbet samtidigt som du håller ditt privatliv åtskilt, kan du överväga att ansluta dig till professionella plattformar som LinkedIn. Använd den för att nätverka med kollegor, mentorer och ledare och utöka din professionella krets.

Lärande och kompetensutveckling

Du och dina kollegor kan anmäla er till utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram. Onlineplattformar, kompetenshöjande projekt, virtuella evenemang och interaktiva webbseminarier hjälper till att förbättra kompetensen. Att delta i dessa tillsammans med kollegor kan också stärka relationerna.

Att hjälpa varandra att uppnå professionella mål och påskynda karriärutvecklingen berikar arbetsrelationerna genom att göra dem mer värdedrivna.

Plattformar för medarbetarengagemang

De flesta organisationer använder plattformar för medarbetarengagemang. Dessa plattformar kan skapa en känsla av tillhörighet och bygga en gemenskap som berikar relationerna på arbetsplatsen. Från att delta i teambuildingaktiviteter till att fira professionella framgångar erbjuder dessa engagemangsportaler en möjlighet att knyta band och bygga positiva och meningsfulla relationer.

Bonus: Mallar för kommunikationsplaner

Professionella gränser i vänskap på arbetsplatsen

Att skaffa vänner på jobbet har många fördelar, men du måste också upprätthålla professionella gränser för att säkerställa en hälsosam och respektfull arbetsmiljö. Det kräver skicklighet, eftersom du inte vill framstå som otrevlig eller reserverad när du upprätthåller gränser.

Här är några tips som kan hjälpa dig att navigera i detta:

Sätt och respektera gränser: Var uppmärksam på dina arbetskamraters gränser och preferenser, och var tydlig med dina förväntningar och gränser. Respektera dina nya vänners integritet och ge dem utrymme när det behövs.

Integritet i yrkeslivet: Undvik att diskutera mycket personliga ämnen och känsliga frågor som religiösa eller politiska övertygelser i en professionell miljö. Håll privata angelägenheter privata för att upprätthålla goda relationer med alla.

Förstå hierarkierna på arbetsplatsen: Var medveten om maktförhållandena på arbetsplatsen när du knyter vänskapsband på jobbet. Visst, din nya chef kanske är cool, men du vill inte skapa en situation som kan påverka dina karriärmål.

Undvik skvaller: Undvik att skvallra eller underhålla skvaller. Fastställ redan från början av vänskapen att du inte kommer att delta i improduktiva och negativa samtal om andra. Om du hamnar i ett drama på kontoret, sluta helt enkelt att delta och håll dig passiv tills allt har lugnat ner sig.

Prioritera arbetet framför umgänget : Även om det är naturligt att skaffa vänner på jobbet och ha roligt, kom ihåg att det primära syftet med din arbetsplats är att upprätthålla produktiviteten. Se till att du inte prioriterar bort ditt arbete och dina ansvarsområden.

Rättvis behandling av alla: Behandla alla kollegor rättvist och lika, oavsett dina relationer utanför arbetet. Visa inte någon partiskhet eller favorisering, särskilt när du fattar beslut eller löser konflikter, och var objektiv.

ClickUp: Din pålitliga arbetskompis

ClickUp stöttar dig som en vän

Att skapa och upprätthålla vänskap på jobbet är inte lätt – men det behöver inte heller vara komplicerat, särskilt när du har verktyg som ClickUp.

ClickUp erbjuder samarbetsdetektering, vilket gör att du kan arbeta med teammedlemmar på ett gemensamt projekt. Ni kan skapa och redigera dokument tillsammans, lägga till kommentarer och tilldela varandra uppgifter. Du kan också använda ClickUp Whiteboards för att bolla idéer med ditt team, diskutera möjliga lösningar, skapa tankekartor och utarbeta arbetsflöden samt arbeta gemensamt mot ett gemensamt mål.

Och så finns det ClickUp Chat View, som sorterar konversationer i trådar så att du kan delta i flera interaktioner samtidigt som du behåller ditt förstånd!

ClickUp uppfyller alla kriterier för att vara den enda vännen på jobbet som aldrig kommer att svika dig.

Lär dig hur ClickUp hjälper dig att prestera på topp. Registrera dig gratis nu!

Vanliga frågor

1. Hur kan jag skaffa vänner på jobbet om jag är ny?

Om du är ny på kontoret och vill skaffa vänner kan du överväga att presentera dig för dina kollegor, småprata, delta i jobbevenemang och delta i teamaktiviteter för att lära känna dina kollegor bättre.

2. Vilka är fördelarna med att skaffa vänner på jobbet?

Att skaffa vänner på jobbet skapar en känsla av kamratskap och tillhörighet. Det är ett motgift mot isolering och ensamhet samtidigt som det förbättrar samarbetet och kommunikationen mellan teammedlemmarna. Det driver engagemanget, vilket förbättrar moralen och ökar arbetsglädjen. Dessutom kan det öppna upp nätverksmöjligheter för personlig utveckling och karriärutveckling.