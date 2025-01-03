Jira Software vs. Work Management: Hitta rätt lösning

Ansvarsfriskrivning: Jira Work Management och Jira Software slogs samman till en gemensam plattform i maj 2024. Denna artikel undersöker de olika funktionerna i varje verktyg som de såg ut före sammanslagningen och det nya sammanslagna erbjudandet för att hjälpa användare att fatta välgrundade beslut om plattformens funktionalitet.

Känner du dig ofta överväldigad när du försöker hålla allt på rätt spår? Att hantera förfallna uppgifter, hålla deadlines och säkerställa samordning inom teamet kan vara utmanande. Men med rätt programvara vid din sida behöver det inte vara så!

Även om Atlassian har slagit samman två tungviktare – Jira Work Management och Jira Software – till en enda plattform, jämför detta blogginlägg Jira Work Management och Jira Software, varför de var olika och vilka fördelar den nyligen sammanslagna Jira-plattformen medför.

👀 Visste du att? Jira lanserades ursprungligen 2002 som en renodlad buggspårningsprogramvara riktad till mjukvaruutvecklare. Med tiden utökade Atlassian dess funktioner för att tillgodose behoven hos olika team inom olika branscher.

Vad är Jira Work Management?

Jira Work Management var Atlassians svar på affärsteamens behov. Det erbjöd en omfattande plattform för synkron planering, samarbete, leverans och rapportering – allt på ett och samma ställe.

via Jira Work Management

Jira Work Management har utformats för att stödja den dagliga verksamheten i olika team. Det innehåller förkonfigurerade mallar, kalendrar, tidslinjer och Kanban-tavlor för att visa uppgifter, deadlines och framsteg.

Med hjälp av denna plattform kan HR-team enkelt hantera onboarding-processer, marknadsföringsteam kan planera sina kampanjer effektivt och ekonomiavdelningar kan hålla koll på godkännanden utan problem.

Jira Work Management-funktioner

Jira Work Management hade flera unika funktioner som placerade det bland de bästa projektledningsverktygen:

Funktion nr 1: Anpassningsbara mallar

Jira Work Management erbjöd anpassningsbara mallar för olika affärsfunktioner, såsom HR, marknadsföring och ekonomi.

Oavsett om du planerade en onboarding-process, lanserade ditt första projekt eller skapade en marknadsföringskampanj, hjälpte dessa mallar dig att komma igång snabbt och säkerställde att du inte missade några viktiga steg.

Du kan till och med anpassa dem efter ditt teams behov så att de passar ditt arbetsflöde.

Funktion nr 2: Visuell spårning med Kanban-tavlor

Det kan vara svårt att hålla reda på alla uppgifter samtidigt. Jira Project Managements visuella spårning syftar till att förenkla ditt liv genom att hjälpa dig att visualisera dina arbetsflöden.

Du kan enkelt hantera uppgifter och flytta dem från ett steg till ett annat – från Att göra till Pågående till Klar – genom att dra och släppa.

På så sätt kunde alla i ditt team se statusen för uppgifterna med ett ögonkast, så att allt fortsatte att flyta smidigt.

Funktion nr 3: Rapportering och insikter

Med rapporteringsverktyg kan du skapa tidsplaner för affärsprojekt, spåra hur snabbt uppgifter slutförs och få en överblick över teamets arbetsbelastning, vilket hjälper dig att snabbt identifiera förbättringsområden och optimera teamets effektivitet.

Insikterna i Jira Work Management har utformats för att hjälpa företagsledare att fatta välgrundade beslut och säkerställa att resurserna fördelas effektivt.

Vad är Jira Software?

Jira Software har utformats för mjukvaruteam som följer agila metoder. Det var den centrala knutpunkten för utvecklare, testare och projektledare.

Oavsett om det gäller att hantera sprints eller buggar har Jira Software skapat en enhetlig arbetsflödesupplevelse.

via Jira Software

Jira Software har länge varit populärt bland tekniska team tack vare dess robusta funktioner för hantering av hela livscykeln för mjukvaruutveckling. Det har erbjudit den perfekta miljön för agila team att arbeta effektivt, från sprintplanering till felsökning och produktlansering.

Jira Software-funktioner

Jira Software erbjöd ett brett utbud av funktioner som var skräddarsydda för utvecklare, vilket gjorde att alla var på samma sida från planering till distribution:

Funktion nr 1: Agila tavlor (Scrum och Kanban)

Jira Software tillhandahöll Scrum- och Kanban-tavlor för att hjälpa teamen att hantera sina projekt visuellt. Scrum-tavlor är idealiska för sprintbaserade projekt, medan Kanban-tavlor stöder kontinuerlig arbetsflödeshantering.

Dessa Jira Software-tavlor gjorde det möjligt för teamen att se vad som var på gång, vad som var blockerat och vad som var klart, vilket underlättade effektiva stand-up-möten och planeringssessioner.

Jira Software integreras enkelt med verktyg som GitHub och Bitbucket, vilket gör det möjligt för utvecklare att länka sin kod direkt till uppgifter. Detta gjorde hela utvecklingsprocessen mer transparent och sammanhängande.

Integrationen mellan kod och uppgifter säkerställde att alla intressenter, inklusive utvecklare, testare och chefer, var på samma sida under hela utvecklingsprocessen.

Funktion nr 3: Anpassade arbetsflöden

Teamen kan skapa arbetsflöden som är anpassade efter deras utvecklingsbehov – felspårning, kodgranskning eller releasehantering – så att programvaran passar perfekt in i deras arbetsprocess.

Denna anpassning gjorde det möjligt för utvecklingsteamen att anpassa Jira till sina exakta processer, oavsett om de arbetade med komplexa produktlanseringar eller snabba iterationer.

Läs också: Gratis mallar för mjukvaruutvecklingsplaner att använda

Jira Work Management vs. Jira Software

Så även om de vid första anblicken verkar mycket lika, hur skiljer sig dessa två verktyg egentligen från varandra? Jo, det finns några utmärkande egenskaper för var och en av dem.

Funktion Jira Work Management Jira Software Målgrupp Affärsteam som HR, marknadsföring och ekonomi Agila utvecklingsteam, såsom utvecklare och testare Integrationsmöjligheter Integrerad med affärsverktyg som Slack och Google Workspace Integrerad med utvecklingsverktyg som GitHub och GitLab Komplexitet Perfekt för enkel projektuppföljning utan tekniska komplikationer. Utformad för att hantera komplex mjukvaruutveckling och felspårning. Typer av uppgiftsvyer Kalender, lista, tavla och tidslinje Scrum- och Kanban-tavlor Tillgänglighet Utvecklad för icke-tekniska användare Skräddarsydd för agil projektledning Användningsfall Visualisera kampanjkalendrar eller onboardingprocesser Hantera sprintar och kontinuerliga leveransarbetsflöden Rapporttyper Grundläggande rapporter för att spåra tidslinjer och framsteg Avancerade insikter som hastighetsdiagram och burndown-diagram Insikter från chefer Ger en översikt för chefer så att de kan se vad som är på rätt spår, försenat eller fastnat. Viktigt för att utvärdera sprintprestanda och göra justeringar

Låt oss titta närmare på några av dessa viktiga skillnader:

Funktion nr 1: Målgrupper och team

Jira Work Management riktar sig till affärsteam och erbjuder en användarvänlig lösning för hantering av dagliga aktiviteter som marknadsföring och HR-processer.

Den integrerades med verktyg som de ofta använder, såsom Slack och Google Workspace. Jira Software riktade sig däremot till agila utvecklingsteam, integrerades med utvecklingsverktyg som GitHub och GitLab och fokuserade på tekniska arbetsflöden.

Jira Work Management skapades för dem som behöver enkel projektuppföljning och uppgiftshantering utan tekniska komplikationer. Det var perfekt för affärsanvändare som kanske inte är bekanta med mjukvaruutveckling.

Jira Software är däremot utformat för team som arbetar med agila metoder, med fokus på mjukvaruutveckling, felspårning och iterationsplanering.

Funktion nr 2: Skapa och visa uppgifter

Ett Jira Work Management-projekt erbjöd flexibla uppgiftsvyer, såsom kalender-, lista-, tavla- och tidslinjevy, vilket gjorde det tillgängligt för icke-tekniska användare.

Dessa olika vyer gjorde det möjligt för teamen att organisera sitt arbete på ett sätt som bäst passade deras behov, oavsett om det handlade om att visualisera kommande händelser i en kampanjkalender eller se en detaljerad lista över onboarding-uppgifter.

Ett Jira Software-projekt tillhandahöll Kanban- och Scrum-tavlor som var särskilt utformade för agil projektledning. Dessa vyer är skräddarsydda för att hjälpa tekniska team att hantera sina arbetsflöden effektivt.

Scrum-tavlor är till exempel utmärkta för sprintbaserade projekt, där uppgifterna delas upp i tidsbegränsade perioder, medan Kanban-tavlor används för kontinuerlig leverans och visualisering av framsteg.

Läs också: Hur man håller koll på arbetsuppgifter på jobbet

Funktion nr 3: Rapportera och generera insikter

Jira Work Management tillhandahöll grundläggande rapporter för att spåra tidslinjer och framsteg för affärsprojekt, vilket är avgörande för affärsteam som måste förstå hur väl deras JWM-projekt fortskrider.

Dessa användarvänliga Jira Work Management-rapporter gav cheferna en översikt över vad som var på rätt spår, vad som var försenat och var flaskhalsar kunde uppstå.

Å andra sidan erbjöd Jira Software avancerade insikter, inklusive hastighetsdiagram, burndown-diagram och sprintrapporter. Dessa verktyg är viktiga för agila team som måste utvärdera sin prestanda under sprints, justera planer under arbetets gång och se till att de ligger i fas med sina mål.

Detta gjorde Jira Software idealisk för tekniska team som ville finjustera sina processer och kontinuerligt förbättra sig.

Funktion nr 4: Arbetsflödesstruktur och anpassning

Jira Work Management tillhandahöll förkonfigurerade arbetsflöden som var utformade för att möta behoven hos affärsteam utan att kräva omfattande installation. Detta verktyg hade allt du behövde för att komma igång direkt.

Du kan automatisera rutinuppgifter och till och med använda fördefinierade arbetsflöden med minimal anpassning. Målet var att hjälpa dig att slutföra uppgifter istället för att hantera programvaran.

Jira Software hade däremot avancerade och mycket anpassningsbara arbetsflöden. Team kunde definiera så många arbetsflödessteg som behövdes, och varje steg kunde ha specifika villkor, godkännanden och utlösare.

Du kan också använda flera arbetsflöden per projekt för att hantera komplicerade projekt på ett enklare sätt.

🏆Vinnare: Även om de riktade sig till olika användare och användningsfall, fanns det också många överlappningar mellan Jira Work Management och Jira Software. Det är svårt att utse en klar vinnare mellan dessa två, men deras efterföljare uppfyller definitivt alla krav genom att kombinera de bästa funktionerna från båda.

Jira – en kombination av Jira Work Management och Jira Software

Genom att slå samman dessa två verktyg har Atlassian skapat en mer kraftfull, allt-i-ett-plattform som förenklar samarbetet för olika arbetsflöden och problemtyper.

Den sammanslagna Jira är skräddarsydd för att hantera organisationens olika arbetsflöden, inklusive tekniska och icke-tekniska team. Den erbjuder större värde genom integrerad kommunikation, gemensamma mål och bättre insikter.

Jira-funktioner

Jira introducerar några nya samarbets- och kommunikationsfunktioner för användare av Jira Software och Jira Work Management, utöver de befintliga funktionerna i dess föregångare:

Målspårning

via Jira Software

Med den nya Jira-plattformen kan du ställa in mål direkt i Jiras uppgiftsvyer, vilket gör det enklare att samordna det dagliga arbetet med bredare mål.

Denna funktion hjälper teamen att se helheten och säkerställer att varje uppgift bidrar till den övergripande framgången för ett projekt eller ett affärsmål.

AI-drivna genvägar

Jiras AI-drivna funktion för arbetsfördelning hjälper till att dela upp övergripande problem (kallade ”epics” på Jira) i mindre problem, vilket gör det möjligt för teamen att fokusera mer på framsteg än på förberedelser.

Detta inkluderar AI-driven automatisering och översättning av naturligt språk till Jira Query Language (JQL) för ökad effektivitet. Genom att automatisera repetitiva uppgifter kan teamen ägna mer tid åt kreativt och strategiskt arbete, vilket ökar produktiviteten.

Listvy

via Atlassian

Förutom de välbekanta tavel- och tidslinjevyerna är listvyn perfekt för dem som trivs med hantering i kalkylbladsformat, särskilt marknadsförings- och driftsteam.

Att hantera stora backloggar, göra massuppdateringar, tilldela uppgifter och länka samma projektposter till mål blir enkelt med inline-redigering.

Behöver du ett anpassat fält? Du kan konfigurera och lägga till det direkt i listvyn för smidig projektledning.

Integration av Confluence och Loom

Jiras integrationer med Confluence och Loom främjar effektivt asynkront samarbete, vilket gör att idéer på whiteboard kan omvandlas till genomförbara uppgifter med bara ett klick.

Denna integration gör det möjligt för team att brainstorma effektivt, även om de arbetar på distans, och säkerställer att värdefulla idéer inte går förlorade i mötesanteckningar.

Genom denna sammanslagning får användare av Jira Work Management och Jira Software en enhetlig upplevelse, där befintliga arbetsflöden bevaras samtidigt som fler samarbetsverktyg läggs till.

Det innebär att affärsteam kan dra nytta av Agile-funktioner och tekniska team kan använda affärsmallar, allt inom samma miljö, vilket säkerställer smidigare kommunikation och arbetsflöde.

Jira-priser

Gratis för alltid för 10 användare

Standard: Från 8,60 USD per användare/månad

Premium: Från 17 USD per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Jira Work Management vs. Jira Software på Reddit

På Reddit delar debatten om Jira Work Management och Jira Software användarna i två läger, främst baserat på deras individuella användningsfall och krav.

Redditor @TechnicalBid1811 anser till exempel att Jira Software är rätt val när det gäller specifika behov, såsom servicenivåavtal (SLA):

Om alla dina användare är JWM-användare kan JWM vara tillräckligt. JSM ger dig kunder. Med JWM drar du inte nytta av interna kommentarer från kunder eller SLA:er. Med JSM Premium får du dessutom Opsgenie, Assets eller JSM-projektmallar. Det beror alltså på dina nuvarande och framtida behov.

Det råder också enighet om att sammanslagningen gör Jira-plattformen mer mångsidig och värdefull, särskilt när det gäller samarbete mellan tekniska och icke-tekniska användare.

Som Reddit-användaren @christophersonne uttryckte det:

Det finns ingen hake, det handlar bara om att kombinera två mycket relaterade produkter och lägga till Atlas, som kommer att vara fantastiskt för vissa team (och lägger till några nya funktioner till Jira), till en produkt som täcker många fler användningsfall för team. Detta är bara en av många nya funktioner och produkter som är på väg, och det är ett bra drag från Atlassians sida.

Det finns ingen hake, det handlar bara om att kombinera två mycket relaterade produkter och lägga till Atlas, som kommer att vara fantastiskt för vissa team (och lägger till några nya funktioner till Jira), till en produkt som täcker många fler användningsfall för team.

Detta är bara en av många nya funktioner och produkter som är på väg, och det är ett bra drag från Atlassians sida.

Möt Clickup – det bästa alternativet till Jira Work Management och Jira Software.

Jira erbjuder starka funktioner, men tänk om det fanns en enda lösning som gick utöver de sammanslagna funktionerna i Jira Work Management och Jira Software?

Möt ClickUp – appen som har allt för arbetet. Ja, vi skojar inte.

ClickUp är den enda arbetshanteringsappen som passar både utvecklare och icke-tekniska team utan att de behöver flera prenumerationer på uppgiftshanteringsappar, verktyg för kunskapshantering och dokumenthantering, kommunikationsappar och AI-assistenter.

Varför?

Eftersom den kombinerar ditt arbete och dina konversationer i en enda kraftfull plattform.

Jämfört med Jira erbjuder ClickUp flera avancerade funktioner, inklusive över 1 000 anpassningsbara mallar, kontextdriven och inbyggd AI, inbyggd chatt och till och med en automatiseringsbyggare för naturligt språk – för att spara tid, organisera uppgifter och arbeta synkroniserat med ditt team.

ClickUps fördel nr 1: Allt-i-ett-projektledning

ClickUps projektledningsplattform integrerar projektuppföljning, dokumentsamarbete, tidsuppföljning, realtidsdashboards och automatisering i en enda intuitiv plattform. Detta står i kontrast till Jira, som främst fokuserar på ärendeuppföljning och agil projektledning.

Dessutom låter ClickUp användarna anpassa projektflödena i stor utsträckning, så att de passar olika teams behov utan den komplexitet som ofta förknippas med Jiras konfigurationer.

ClickUp betonar också teamsamarbete med funktioner som tilldelade kommentarer, uppgiftsfördelning och delade dokument, vilket underlättar kommunikationen mellan teammedlemmarna.

Hantera komplexa mjukvaruprojekt enkelt genom att dela upp dem i mindre, spårbara uppgifter med ClickUp Project Management Platform.

ClickUp Brain, ClickUps kontextmedvetna AI, påskyndar projektplanering och genomförande. Dess AI-projektledare genererar automatiskt deluppgifter baserat på uppgiftsbeskrivningar och delar upp större uppgifter på ett effektivt sätt i hanterbara komponenter.

Den automatiserar också skapandet av projektsammanfattningar, uppdateringar om framsteg och åtgärdspunkter. Denna funktion minskar det manuella arbetet som krävs för rutinmässiga uppdateringar, vilket gör att teamen kan fokusera på mer strategiska uppgifter samtidigt som projektets synlighet och samordning bibehålls.

Ställ frågor till ClickUp Brain på naturligt språk för att hitta svar från dina uppgifter, dokument och kontakter.

Dessutom kan du med AI Knowledge Manager få snabba svar på frågor om uppgifter, dokument och teammedlemmar – utan att behöva söka igenom flera dokument eller uppgiftslistor, vilket sparar tid och förbättrar beslutsfattandet. Resultatet? Du och ditt team förblir produktiva och effektiva i alla situationer.

Konfigurera automatiserade arbetsflöden med hjälp av vanlig engelska med ClickUp Brain och ClickUp Automations.

Med ClickUp Automations kan du skapa skräddarsydda automatiseringssekvenser med åtgärder, utlösare och villkor som är utformade för att minska repetitiva uppgifter och minimera fel genom att automatisera rutinmässiga processer.

För dem som föredrar färdiga lösningar erbjuder ClickUp ett bibliotek med fördefinierade automatiseringsrecept som snabbt kan implementeras för att öka effektiviteten utan omfattande installation.

Detta gör att ditt team kan fokusera på arbete med stor påverkan istället för att fastna i manuella uppgifter.

ClickUps fördel nr 2: Förbättrad samverkan och synlighet

ClickUp stöder hela mjukvaruutvecklingscykler med mycket anpassningsbara projektvyer, såsom Kanban-tavlor, tidslinjer, Gantt-diagram och instrumentpaneler för arbetsbelastningshantering.

Med funktioner för realtidssamarbete och uppgiftshantering gör ClickUp det enkelt för mjukvaruteam att hålla sig synkroniserade, även när de arbetar i olika avdelningar.

Den erbjuder även inbyggda integrationer med verktyg som GitHub, Slack och Zoom, vilket ger smidig anslutning mellan olika kommunikationskanaler och nätverk.

Arbeta snabbare med flexibla arbetsflöden och anslut på ett ställe med ClickUp.

Medan ClickUp Sprints underlättar agil utveckling, erbjuder ClickUp Dashboards anpassningsbar, visuell samverkan i realtid, vilket hjälper team att följa framsteg, upptäcka trender och hantera arbetsbelastningar på ett effektivt sätt.

Våra ingenjörer och produktchefer var upptagna med manuella statusuppdateringar mellan Jira och andra verktyg. Med ClickUp har vi återfått timmar av bortkastad tid på dubbla uppgifter. Ännu bättre är att vi har påskyndat produktlanseringar genom att förbättra arbetsöverlämningen mellan QA, teknisk dokumentation och marknadsföring.

Våra ingenjörer och produktchefer var upptagna med manuella statusuppdateringar mellan Jira och andra verktyg. Med ClickUp har vi återfått timmar av bortkastad tid på dubbla uppgifter. Ännu bättre är att vi har påskyndat produktlanseringar genom att förbättra arbetsöverlämningen mellan QA, teknisk dokumentation och marknadsföring.

ClickUps fördel nr 3: Avancerad uppgiftshantering

ClickUp erbjuder ett flexibelt och funktionsrikt uppgiftshanteringssystem som gör det till ett solidt alternativ till Jira. Med ClickUp blir uppgifterna mer än bara att göra-listor – de utvecklas till helt anpassningsbara arbetsflöden.

Samarbeta smidigt och effektivisera uppgiftshanteringen med ClickUp Tasks.

Med ClickUp Tasks kan du planera, organisera och samarbeta i alla projektarbetsflöden. Du kan enkelt anpassa status för framsteg, ställa in prioritetsnivåer, lägga till anpassade fält för sammanhang och länka beroenden för att få en överblick över dina planer.

Dessutom blir samarbetet smidigt eftersom teammedlemmarna kan kommentera direkt på uppgifter, dela uppdateringar och bifoga filer, vilket gör att alla berörda parter kan hålla sig uppdaterade i realtid.

Dessutom gör ClickUp Forms det möjligt för team att förbättra datainsamlingen genom att omvandla inlämningar till uppgifter, vilket gör det enkelt att registrera förfrågningar, feedback eller projektinput direkt i ditt arbetsflöde.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD per användare/månad

Företag : 12 USD per användare/månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per medlem per arbetsyta.

Optimera dina arbetsflöden med ClickUp

ClickUp håller inte bara jämna steg med Jira, utan omdefinierar projektledning genom att samla alla moderna arbetsverktyg i ett enda gränssnitt.

Den överbryggar klyftan mellan olika arbetsflöden och erbjuder en enhetlig plattform som kan skalas efter dina behov. Så varför begränsa dig till Jira? Med ClickUp har du alltid rätt verktyg till hands, vilket hjälper dig att enkelt leverera varje projekt.

Med sina funktioner för uppgiftshantering, färdiga mallar för projektledning och avancerade rapporterings- och analysfunktioner hjälper ClickUp företag och privatpersoner att effektivisera processer som aldrig förr.

Registrera dig för ClickUp idag och förändra hur du och ditt team samarbetar – inga fler kompromisser, bara smidig projektledning från start till mål.