Hur man skapar en Now-Next-Later-färdplan för bättre prioritering

Du befinner dig mitt i ett projekt som drar dig i tio olika riktningar. Alla frågar efter uppdateringar, prioriteringarna ändras dagligen och det är omöjligt att avgöra vad som är brådskande.

Now-Next-Later-färdplanen förenklar processen genom att dela upp ditt arbete i tydliga steg – vad som behöver uppmärksammas nu, vad som kommer härnäst och vad som kan vänta till senare.

Det är enkelt, anpassningsbart och perfekt för planering av komplexa projekt.

I den här bloggen undersöker vi hur denna färdplan fungerar, varför den är effektiv och hur du kan använda den för att förbättra projektplanering och genomförande. 🗂️

Vad är en Now-Next-Later-färdplan?

Now-Next-Later-färdplanen är ett flexibelt prioriteringsramverk som organiserar uppgifter eller projekt i tre tydliga kategorier: vad som behöver omedelbar uppmärksamhet (nu), vad som bör följa snart (nästa) och vad som kan vänta (senare).

Det ger dig en tydlig struktur utan att vara rigid, vilket gör den idealisk för produktteam som behöver anpassa sig snabbt till skiftande prioriteringar.

🔍 Visste du att? Now-Next-Later-ramverket utvecklades i slutet av 2000-talet och har successivt antagits inom olika branscher.

Element i Now-Next-Later-färdplanen

Planering av projektfärdplaner behöver inte vara komplicerat. Färdplanen för nu-nästa-senare hjälper dig att fokusera på det som är viktigast just nu samtidigt som du håller ett öga på vad som kommer härnäst.

Låt oss gå igenom de viktigaste elementen som gör att det fungerar.

Nu

Avsnittet "nu" innehåller uppgifter som kräver omedelbar åtgärd. Det här är kritiska prioriteringar som direkt påverkar teamets aktuella mål.

📌 Exempel: Lösa ett systemavbrott som påverkar användarna eller leverera en funktion som utlovats i veckans sprint.

Nästa

Avsnittet ”nästa” fokuserar på uppgifter som följer efter de omedelbara uppgifterna. Dessa uppgifter är viktiga men behöver inte omedelbar uppmärksamhet.

📌 Exempel: Förbereda wireframes för en kommande funktion eller genomföra användarintervjuer för att få feedback.

Senare

Avsnittet "Senare" organiserar uppgifter som är värdefulla men som kan vänta tills resurser finns tillgängliga. Dessa inkluderar vanligtvis långsiktiga mål eller idéer som inte har utvecklats fullt ut.

📌 Exempel: Undersöka möjliga integrationer med verktyg från tredje part eller utforska nya designkoncept för framtida produktlanseringar.

💡 Proffstips: Att byta till en Now-Next-Later-roadmap kan kräva att du anpassar ditt produktledningsspråk och utbildar intressenterna. Hjälp motvilliga teammedlemmar att förstå fördelarna med en presentation eller ett utbildningsmodul.

Fördelar med att använda en Now-Next-Later-plan

När du hanterar affärsuppgifter och projekt kan det göra stor skillnad att ha en tydlig bild av vad som behöver göras och när. En Now-Next-Later-plan erbjuder ett sätt att bryta ner uppgifterna så att alla kan hålla sig på rätt spår.

Låt oss titta på varför det fungerar så bra. 🎯

Anpassningsförmåga och flexibilitet

En av de största fördelarna med en Now-Next-Later-plan är dess flexibilitet. Den gör det möjligt för team att enkelt justera prioriteringar när ny information dyker upp eller när projektet utvecklas.

Uppgifter i avsnittet "nu" kan snabbt flyttas till "nästa" eller "senare" när akuta problem uppstår, till exempel en bugg i sista minuten eller en brådskande kundförfrågan.

📌 Exempel: Om en säkerhetsuppdatering med hög prioritet dyker upp under en sprint kan teamet flytta den till avsnittet ”nu” och hantera problemet utan att störa projektets övergripande flöde.

Olika nivåer av säkerhet

Alla uppgifter har inte samma tydlighet eller brådskande karaktär. Med en Now-Next-Later-plan kan teamet kategorisera arbetet utifrån hur säkert eller definierat det är.

Uppgifter i fasen "nu" är väl definierade och kräver omedelbar uppmärksamhet. Samtidigt kan uppgifter i faserna "nästa" och "senare" fortfarande behöva ytterligare strategisk planering, forskning eller feedback innan de kan utföras fullt ut.

📌 Exempel: Designteamet finputsar högprioriterade UI-ändringar i avsnittet "nu". I nästa fas skapar de wireframes för en kommande dashboard-funktion och väntar på input från teamet.

Tydlighet och fokus

Med tydliga kategorier för omedelbara, kommande och framtida uppgifter kan teammedlemmarna fokusera på de brådskande uppgifterna. Roadmappen eliminerar osäkerheten kring att jonglera flera prioriterade uppgifter och säkerställer att alla vet vad som finns på deras uppgiftslista.

📌 Exempel: Produktteamet kanske håller på att avsluta en större uppdatering i avsnittet ”nu” samtidigt som de förbereder en funktionsförbättring i avsnittet ”nästa”, så att varje fas hålls organiserad.

Strategisk samordning

Now-Next-Later-färdplanen hjälper team att anpassa sina dagliga uppgifter till långsiktiga strategiska mål.

Det säkerställer att brådskande uppgifter inte överskuggar viktiga långsiktiga mål. Denna strategiska samordning säkerställer att varje uppgift, oavsett om den är oplanerad eller framtidsinriktad, bidrar till den övergripande visionen.

📌 Exempel: Kundsupportteamet löser kritiska eskalerade ärenden i fasen ”nu” samtidigt som de planerar en uppdatering av kunskapsbasen i fasen ”senare” för att hantera återkommande kundproblem på ett mer proaktivt sätt.

🔍 Visste du att? Now-Next-Later-ramverket hjälper team att anpassa sig till förändrade affärs- och kundbehov. Det beror på att metoden inte strikt dikterar releasedatum eller sekvenser, vilket gör att teamen kan anpassa sig efter förändrade omständigheter.

Implementera Now-Next-Later-färdplanen

Att skapa en Now-Next-Later-plan är avgörande för att behålla fokus, men det kan vara svårt att hantera den över flera team och otaliga uppgifter.

Det är där ClickUp kommer in. 🤩

Som den kompletta appen för arbete ger ClickUp för produktteam dig en centraliserad plattform för att planera, hantera och spåra din färdplan.

Låt oss utforska hur man skapar och implementerar en effektiv Now-Next-Later-roadmap med ClickUp.

1. Definiera dina mål och identifiera centrala initiativ

Det första steget för att skapa en framgångsrik färdplan är att definiera dina mål.

Börja med att identifiera vad du vill uppnå, till exempel lansera en ny produktfunktion, förbättra användarupplevelsen eller förbättra kundsupporten. Dessa mål bör stämma överens med dina övergripande affärsmål.

När du har definierat dem, dela upp dem i centrala initiativ som ditt team kan fokusera på.

Sätt upp och följ upp mätbara mål med ClickUp Goals

ClickUp Goals är ett utmärkt strategiskt planeringsverktyg för att sätta upp större mål och dela upp dem i mindre, mer hanterbara delmål. Det låter dig skapa specifika, mätbara mål, uppgifter, milstolpar och numeriska prestationer samt spåra framstegen i realtid.

Dessutom kan du gruppera relaterade mål och skapa uppgiftsberoenden för att balansera uppgifter med olika nivåer av säkerhet eller brådska.

📌 Exempel: Om ditt mål är att förbättra kundlojaliteten kan du sätta upp målet ”Öka kundlojaliteten med 10 % under första kvartalet”. Dela sedan upp detta mål i initiativ som ”Lansera ny funktion” eller ”Förbättra onboardingprocessen”.

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att fokusera på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

💡 Proffstips: Inkludera en kolumn för ”strategisk vision” eller kvartalsvisa kontrollpunkter i produktfärdplanen för att samordna dina nuvarande och framtida långsiktiga strategier.

2. Tillämpa färdplanen

När du har definierat dina mål och initiativ kan du tillämpa färdplanen för nu, nästa och senare.

Organisera uppgifter inom respektive faser och se till att de överensstämmer med den övergripande strategiska visionen. Under denna fas ska du fokusera på:

Prioritering: Koncentrera dig på det som behöver omedelbar uppmärksamhet just nu samtidigt som du planerar för det som kommer härnäst och långsiktiga mål.

Genomförande: Se till att du prioriterar uppgifter och aktiviteter som är anpassade efter befintliga resurser.

Flexibilitet: Håll färdplanen anpassningsbar så att den kan justeras när prioriteringar ändras och nya insikter dyker upp.

Lägg till deadlines, ansvariga och ytterligare information till varje uppgift med ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks fungerar som grund för hanteringen av din projektplan.

Låt oss säga att du lanserar en ny produkt. Du kan dela upp din färdplan i olika avdelningar som forskning, design, testning och lanseringsförberedelser.

När du har dina kategorier klara kan du skapa uppgifter för var och en av dem.

📌 Exempel: Uppgifterna i kategorin ”Forskning” kan omfatta: Nu: Samla in grundläggande data, åtgärda akuta kunskapsluckor och konsultera experter inom området. Nästa: Genomför en konkurrensanalys, användarintervjuer eller undersökningar och marknadstrendanalyser. Senare: Undersök nya innovationer inom området, långsiktiga visioner, skalbarhetsstudier och genomförbarheten för framtida projekt.

ClickUp Views är det perfekta sättet att visualisera dina prioriteringar. Varje vy erbjuder ett unikt sätt att organisera och spåra dina uppgifter.

ClickUp-listvy

Organisera uppgifter efter hur brådskande de är med hjälp av ClickUp List View.

ClickUp List View är idealisk för team som föredrar en enkel, linjär layout. Den skapar listor med uppgifter och organiserar dem i anpassade kategorier. Du kan flytta dem med det enkla dra-och-släpp-gränssnittet när det behövs.

Dessutom visar den tilldelade personer, förfallodatum och uppgiftsbeskrivningar på ett överskådligt sätt för att säkerställa tydlighet.

ClickUp-tavla

Visualisera din färdplan med ClickUp Board Views enkla dra-och-släpp-gränssnitt.

Om ditt team föredrar en mer visuell approach är ClickUp Board View det rätta valet. Inspirerad av en Kanban-tavla har den kolumner som representerar varje fas i färdplanen. Du kan enkelt dra och släppa uppgifter från en fas till en annan när prioriteringarna förändras.

ClickUp-tidslinjevy

Planera uppgifter över tid med ClickUp Timeline View för att skapa en tydlig, kronologisk färdplan.

ClickUps tidslinjevy ger dig en översikt över dina uppgifter över tid. Denna vy är perfekt för team som behöver planera projekt med specifika start- och slutdatum.

Du kan planera uppgifter genom att ange start- och slutdatum, vilket hjälper dig att skapa en tydlig sekvens av händelser.

📌 Exempel: Anta att du behöver lansera en ny funktion om tre månader. I så fall kan du placera uppgifter som "Bygg backend-infrastruktur" (Nu), "Designa användargränssnitt" (Nästa) och "Testa funktion" (Senare) längs projektets tidslinje för effektiv visualisering av färdplanen.

3. Prioritera uppgifter och aktiviteter

När du har kategoriserat uppgifterna i respektive fas är det dags att bestämma i vilken ordning de ska utföras inom varje fas. Effektiv prioritering säkerställer att ditt team tar itu med de viktigaste uppgifterna först, vilket innebär att resurser och tid utnyttjas på ett effektivt sätt.

Lägg till specifika detaljer till alla uppgifter i ClickUp. Varje uppgift kan innehålla detaljer som deadlines, brådskandehet och påverkan, tilldelade teammedlemmar och uppdateringar om framsteg, vilket ger alla en tydlig förståelse för vad som behöver göras.

💡Proffstips: Se till att du lägger till en uppgiftsbeskrivning som beskriver syftet, förväntade resultat och hur uppgiften bidrar till det övergripande målet.

Ställ in ClickUp-uppgiftsberoenden för att säkerställa att uppgifterna utförs i rätt ordning.

När dina uppgifter är utformade kan du med ClickUp Task Dependencies ställa in relationer mellan dem. På så sätt kan du ange att vissa kommande uppgifter inte kan påbörjas förrän andra är slutförda.

Anta att din IT-plan innehåller en uppgift som ”Intervjua intressenter för att identifiera prestandaproblem” (Nu) och en uppföljningsuppgift ”Analysera feedback för att prioritera infrastrukturuppgraderingar” (Nästa).

Du kan ställa in projektberoenden så att uppgiften "Analysera intervjusvar" först startar när intervjun är klar.

Effektivisera repetitiva uppgifter och håll alla informerade med ClickUp Automations.

ClickUp Automations gör det enkelt att effektivisera repetitiva uppgifter. Du kan skapa automatiseringsregler som utlöser vissa åtgärder, till exempel att tilldela uppgifter, meddela teammedlemmar eller flytta uppgifter mellan faser.

Automatiseringar sparar tid och minskar manuellt arbete, vilket gör projektledningen ännu effektivare.

Ställ in en automatisering som meddelar teamet när en uppgift flyttas från "Nästa" till "Nu", så att alla hålls informerade. Du kan också automatisera uppgiftsfördelningen, så att när en uppgift flyttas till kolumnen "Nu" tilldelas den automatiskt till rätt teammedlem.

💡 Proffstips: Det kan ta några sessioner att färdigställa ramverket, särskilt om kundfeedback behövs. Det kan vara bra att fylla i delar av produktfärdplanen i förväg med exempel eller svar på frågor.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för projektplan hjälper ditt produktteam att följa utvecklingen av lanseringar, utforma strategier och prioritera varje lansering baserat på feedback samt främja ett smidigt samarbete med alla interna team.

Om du letar efter en mall för att komma igång snabbt kan du prova ClickUp Project Roadmap Template.

Från marknadsföringskampanjer till agil utveckling och evenemangsplanering – du kan anpassa mallen efter dina specifika behov. Du kan följa framstegen i din lanseringsplan för kommande funktioner, utforma strategier och prioritera varje lansering baserat på feedback samt samarbeta med alla interna team som är involverade.

Låt oss säga att ditt team hanterar en produktbacklogg för en ny app. Du kan använda mallen för att organisera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt.

I färdplanen grupperar du dina backlog-poster i kategorierna Nu, Nästa och Senare. Till exempel:

Nu: Åtgärda kritiska buggar och implementera kärnfunktioner som användarautentisering.

Nästa: Utveckla ett mörkt läge och lägg till funktioner för delning på sociala medier

Senare: Utforska AI-drivna rekommendationer och utöka språkstödet

4. Granska och justera regelbundet

För att din färdplan ska förbli dynamisk är det viktigt att regelbundet granska framstegen och göra justeringar baserat på feedback. Detta hjälper dig att hålla dig på rätt spår trots skiftande prioriteringar, oförutsedda utmaningar och nya möjligheter.

Här är några åtgärder du kan inkludera:

Kontinuerlig övervakning av slutförandegrader, hinder och förändrade tidsplaner

Feedbackslingor för att samla in recensioner från intressenter och teammedlemmar

Omvärdera prioriteringar och anpassa dig till förändringar baserat på nya marknadstrender, kundinsikter eller resursbegränsningar.

För att hålla dessa synpunkter och återkopplingar samlade erbjuder ClickUp ett pålitligt verktyg – ClickUp Chat! 🤩

Håll konversationerna i sitt sammanhang med ClickUp Chat

Chat samlar konversationer och arbetshantering, så att viktig information alltid är tillgänglig. Alla dina diskussioner, uppgifter, feedback, research och projekt samlas på ett ställe, så att du inte missar viktiga uppdateringar.

Den kopplar samman konversationer med respektive uppgifter för att bibehålla sammanhang och tydlighet. Om du till exempel diskuterar en specifik uppgift, som initiativet "Lansera ny funktion", kan du länka chatten till själva uppgiften, vilket gör det enkelt att återkomma till relaterade diskussioner och beslut.

Här är några av dess andra funktioner:

Synkroniserade trådar: Håll konversationstrådar konsekventa mellan chatt och uppgifter

Inlägg: Skapa långa inlägg som uppdateringar eller meddelanden direkt i chattrådar.

Teammedlemmars profiler och schemaläggning: Se teammedlemmarnas prioriteringar och boka möten utan att lämna chattgränssnittet.

AI-drivna funktioner: Använd AI för att komma ikapp missade konversationer med korta sammanfattningar och skapa åtgärdspunkter direkt från meddelanden.

När du till exempel börjar din arbetsdag kan du använda AI CatchUp för att snabbt komma ikapp med viktiga konversationer som du har missat. Det sammanställer de viktigaste ämnena och åtgärdspunkterna, så att du inte behöver gå igenom enskilda meddelanden.

Meddela teammedlemmarna om nödvändiga åtgärder med ClickUp Assign Comments.

Dessutom förbättrar ClickUp Assign Comments samarbetet och säkerställer att alla håller koll på uppgifter och feedback. Du kan tilldela specifika kommentarer till teammedlemmar i Tasks och använda @mentions för att meddela dem när deras input eller åtgärder behövs.

🤝 Vänlig påminnelse: Lägg till kundbehov och marknadsundersökningar i planerings- och prioriteringsprocessen. Granska regelbundet kunddata och anpassa färdplanen utifrån problemområden för att undvika att den inte stämmer överens med marknadens krav.

Bästa praxis för användning av färdplanen

Att skapa en färdplan är bara början – det är hur du använder den som avgör om den blir framgångsrik. Låt oss titta på några bästa metoder för att få ut mesta möjliga av den. 👀

✅ Fokusera på resultat

Börja med slutmålet i åtanke.

Definiera tydligt vad du vill uppnå och se till att varje uppgift och milstolpe är i linje med dessa mål. Detta tillvägagångssätt gör att teamet kan fokusera på resultaten istället för att distraheras av mindre viktiga aktiviteter.

Granska regelbundet dina framsteg för att bekräfta att du är på rätt väg för att uppnå dina mål.

✅ Kommunicera tydligt

En färdplan är bara så effektiv som kommunikationen kring den. Använd ett koncist språk, visuella element och regelbundna uppdateringar för att hålla alla informerade.

Dela din färdplan med alla intressenter och uppmuntra feedback för att övervinna utmaningar och ta itu med potentiella problem i ett tidigt skede. Detta säkerställer samordning mellan teamen och minimerar missförstånd.

✅ Håll det enkelt

Enkelhet är nyckeln till framgångsrika Now-Next-Later-färdplaner. Motstå frestelsen att inkludera varje detalj – fokusera på högprioriterade uppgifter och viktiga resultat.

En strömlinjeformad färdplan är lättare att uppdatera, dela och följa, vilket gör den mer användbar för alla inblandade.

✅ Använd temabaserad planering

Organisera din färdplan kring specifika teman eller mål. Detta hjälper dig att skapa en logisk struktur som kopplar samman uppgifter med bredare mål.

En marknadsföringsplan kan till exempel fokusera på teman som varumärkeskännedom, leadgenerering eller kundlojalitet.

Prioritera projektets framgång "nu" med ClickUp

Att prioritera arbetet behöver inte vara en gissningslek.

Now-Next-Later-färdplanen är ett enkelt sätt att hålla fokus och samordningen i teamet. Genom att dela upp målen i hanterbara uppgifter kan du ta itu med de omedelbara behoven samtidigt som du behåller helhetsperspektivet.

ClickUp, ett kraftfullt projektledningsverktyg, gör det enkelt och effektivt att implementera detta ramverk. Dess intuitiva verktyg – som ClickUp Goals, Tasks och List, Board och Timeline Views – hjälper dig att organisera uppgifter visuellt och följa framstegen utan ansträngning.

Lägg till automatiserings- och samarbetsfunktioner som ClickUp Chat, så har du allt du behöver för att hålla koll på dina prioriteringar utan att behöva anstränga dig.

