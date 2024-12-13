Vad är 40-regeln för SaaS och hur beräknar man den?

Startups är till sin natur ofta turbulenta. I en startup kan du förvänta dig stora ambitioner, djärva satsningar och riskfyllda beslut som fattas i strävan efter något som aldrig har gjorts tidigare. Med en sådan hastighet och omfattning är det lätt att tappa fokus på vad framgång egentligen innebär.

Startups använder alltså finansiella KPI:er som ett sätt att hålla sig förankrade i den verkliga världens prestanda. Regeln om 40 är viktig i detta avseende.

I det här blogginlägget ska vi lära oss vad den är, hur man beräknar den och hur du kan integrera den i dina finansiella dashboards.

Förstå regeln om 40

Regeln om 40 är en allmän formel för att mäta den finansiella framgången för SaaS-baserade mjukvaruföretag. Den fastställer grunden för SaaS-framgång. Den består av två komponenter:

Tillväxttakt: Årlig intäktstillväxt jämfört med föregående års intäkter.

Vinstmarginal: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA)

Regeln om 40 innebär att ett SaaS-företags årliga tillväxttakt + EBITDA-marginal ≥ 40 %.

Låt oss säga att du växer med 10 % jämfört med föregående år. Och din vinstmarginal är 30 %. Din regel om 40 uppfylls eftersom 10 + 30 = 40! Å andra sidan, om du växer med 80 % varje år, får du ha en förlust på 40 % och ändå uppfylla regeln om 40.

Vem är regeln om 40 avsedd för?

Regeln om 40 är tillämplig på SaaS-företag i stor skala med en omsättning på 50 miljoner dollar.

Varför är 40-regeln ett bra mått för SaaS-branschen?

Regeln om 40 är särskilt användbar inom SaaS-branschen på grund av dess prenumerationsbaserade affärsmodell och startup-liknande attityder. Detta innebär flera saker:

✅ Modell för återkommande intäkter: En SaaS-verksamhet är beroende av återkommande intäkter (beräknade månadsvis eller årsvis). Förvärv och kundbevarande spelar kompletterande roller. Alla framgångsmått måste ta hänsyn till detta.

✅ Fokus på tillväxt: Startups fokuserar ofta uteslutande på tillväxt och spenderar urskillningslöst på förvärv. En bra framgångsmätare måste balansera hållbar tillväxt med lönsamhet.

✅ Investeringsberedskap: Tills ett startup-företag når en stabil tillvaro är det nästan helt beroende av riskkapital. Genom att visa att du uppfyller 40-regeln försäkrar du investerarna om startup-företagets finansiella försiktighet.

Låt oss nu se hur man tillämpar 40-regeln i praktiken.

Beräkna regeln om 40

Det är enkelt att beräkna 40-regeln. Du behöver bara två värden från ditt företags finansiella rapporter. Men enkelt betyder inte alltid lätt. Här är ett ramverk som du kan använda för att beräkna 40-regeln.

1. Beräkna tillväxten i procent jämfört med föregående år.

Det första steget är att mäta din intäktstillväxt jämfört med föregående år. Du kan välja mellan årliga återkommande intäkter (ARR), månatliga återkommande intäkter (MRR) eller de totala intäkterna för föregående år och innevarande år.

Detta val baseras på din individuella situation:

Om du har intäktsströmmar av betydande värde utöver prenumerationer (som tjänster, konsultation etc.), välj total intäkt.

Om din ARR är mer än 80 % av din totala intäkt, välj ARR.

För en mer detaljerad beräkning, välj MRR.

Med det i åtanke kan du beräkna din årliga tillväxt med hjälp av följande formel.

Årlig tillväxt i procent = ((Årets intäkter – Förra årets intäkter)/Förra årets intäkter)*100

Om din omsättning förra året var 50 miljoner dollar och omsättningen för innevarande år är 55 miljoner dollar, blir tillväxten i procent: Tillväxt jämfört med föregående år = ((55-50)/50)*100 = 10 %

2. Beräkna vinstmarginalen

Att beräkna lönsamhetsmarginalen är något mer komplicerat och innebär flera valmöjligheter. Du kan välja mellan nettoresultat, vinst efter skatt, nettokassaflöde och GAAP-marginal. Den rekommenderade mätvärden är dock bruttovinst eller EBITDA.

EBITDA = ((Intäkter – rörelsekostnader)/Intäkter)*100

Om dina totala driftskostnader för innevarande år uppgår till 35 miljoner dollar, EBITDA och intäkterna är 55 miljoner dollar, skulle bruttovinsten bli: Bruttovinst = ((55 – 35)/55)*100 = 36 %

3. Beräkna regeln om 40

Det svåra arbetet är gjort. Lägg nu till ovanstående värden och jämför dem med riktmärket 40.

10 % (tillväxt på årsbasis) + 36 % (bruttovinst) = 46 %, vilket är > 40 %.

Detta visar att din SaaS-verksamhet presterar bra. 🙂 Grattis! Här är några alternativa scenarier.

När tillväxten är hög

Om den årliga omsättningstillväxten är mer än 40 % kan du kosta på dig att förlora din vinstmarginal. Du kan till exempel minska din vinstmarginal med rabatter eller erbjudanden och ändå hålla fast vid regeln om 40.

Om till exempel intäktsökningen på årsbasis är 45 % och vinstmarginalen är -4 %, är ditt resultat enligt 40-regeln 41 %, vilket fortfarande är bra.

När marginalen är hög

Framgångsrika startups i stor skala tenderar att ha högre vinstmarginaler. Om din årliga tillväxt bara är 5 %, men din vinstmarginal är 50 %, blir ditt resultat 55. Du har alltså fortfarande haft ett bra år.

När båda är låga

Poängen är enkel. Om du har en tillväxttakt på 10 % och en vinstmarginal på 10 % är du inte i en framgångsrik och investeringsbar position.

Nu när du har beräknat din 40-regeln en gång är det dags att automatisera den.

4. Operationalisera regeln om 40

Alla genomsnittliga startups har sina data spridda över flera SaaS-verktyg och plattformar. Till exempel kan dina försäljningsdata finnas i ditt CRM-system, detaljerade mätvärden i SaaS-analysverktyg och finansiell information i kalkylblad. Konsolidera din information och skapa en omfattande spårningsmekanism i realtid med hjälp av ett allt-i-ett-projektledningsverktyg som ClickUp för finansavdelningar.

Integrera dina data

Importera data från olika plattformar till ClickUp. Integrera ditt CRM-system, dina betalningsplattformar eller till och med dina kalkylblad för att få tillgång till uppdaterad information.

Konfigurera din instrumentpanel

Inkludera regeln om 40 som en SaaS-KPI i din instrumentpanel. Använd de olika widgets på ClickUp Dashboards för att övervaka regeln om 40 i det format du föredrar.

Spåra din 40-regeln med ClickUp-instrumentpanelen

Använd ClickUps KPI-mall för att enkelt integrera den som en del av din regelbundna prestationsmätning. Håll försäljning och vinster inom ramen för det arbete du utför. Ställ in anpassade statusar för att visuellt markera om du överskrider 40.

Automatisera det du kan

Konfigurera ClickUp Automations för repetitiva arbetsflöden. Du kan till exempel konfigurera en anpassad status med namnet "inte uppfyllt" när 40-regelns poäng sjunker under 40. Detta kan automatiskt utlösa meddelanden till specifika personer eller tagga en försäljningschef för eskalering.

På lång sikt kommer detta att minska driftskostnaderna för att hantera start-up-finanser avsevärt och hjälpa dig att nå ditt lönsamhetsmål.

För inspiration, här är hur vårt kvalitetsteam använder ClickUp.

Eliminera manuellt arbete och fokusera på regeln om 40 med ClickUp Automations

Det finns redan dussintals SaaS-KPI:er. Så varför behöver vi ytterligare en?

Konsekvenser av regeln om 40

Regeln om 40 skiljer sig från traditionella mått, såsom vinstmarginal, avkastning på investering (ROI), fritt kassaflöde etc. Den är utformad för att tillgodose de unika behoven hos SaaS-företag. Så här fungerar det.

Beslutsfattande: Regeln om 40 fastställer grunden för vad framgång är. Den ger företaget en stabil grund i världen. Den varnar ledare för nystartade företag om en instabil finansiell situation om poängen enligt regeln om 40 faller under tröskelvärdet.

Balans: De två komponenterna i 40-regeln – tillväxt och lönsamhet – ses ofta som motsatser. Att man måste offra det ena för att få det andra. I sådana fall hjälper 40-regeln till att hitta rätt balans mellan de två.

Benchmarking: Regeln om 40 är ett enkelt och lättminnet riktmärke för företag i SaaS-branschen. Den hjälper till att visa på tillförlitlighet och attraktionskraft vid SaaS-konferenser och investerarmöten.

Investeringsattraktivitet: När det gäller investerare så är regeln om 40 utformad av Brad Feld, en riskkapitalist. Den är ett viktigt mått för riskkapitalister när de ska bedöma lönsamheten hos ett startup-företag inför en investering. Startup-företag som överskrider regeln om 40 lockar lättare investerare och får också en högre värdering.

Poängen är att du kan förlora pengar om du växer för snabbt, och att den minsta tillfredsställande tillväxttakten är 40 % per år.

Du har beräknat 40-regeln och förstår varför den är viktig. Nu ska vi se vad du kan göra med den informationen.

Strategier för att uppnå 40-regeln

Regeln om 40 kan vara en viktig strategisk hävstång för verksamheten. Det är ett mål som kan uppnås från olika vinklar. Här är några exempel.

Sätt upp rätt mål

För att uppnå dina 40-regelsresultat kan du öka intäktstillväxten eller lönsamheten. Innan du skapar en strategi bör du definiera ditt mål.

Om ditt mål är att öka intäkterna kommer du att investera i kundförvärv, kundbevarande, kundengagemang osv. Om målet är att öka lönsamheten kommer du att fokusera på kostnadsbesparingar, automatisering, SaaS-driftshantering osv. Välj först vilken väg du vill gå.

Balansera försäljnings- och marknadsföringskostnaderna

Betrakta dina marknadsföringskostnader som en bråkdel av din totala årliga intäkt. Fokusera på ROI, dvs. intäktsökningen i dollar för varje dollar som spenderas på marknadsföring. I ett tidigt skede kan du ha låga intäkter och vinster. Arbeta först för att öka tillväxten och balansera sedan detta med lönsamheten.

Effektivisera tillväxten

Identifiera de bästa försäljningsvägarna och satsa extra på dem. Välj kanaler som ger maximal intäkt till minimal kostnad. Eliminera alla former av slöseri i dina kundförvärvsprocesser. Effektivisera tillväxten med fokuserade SaaS-marknadsföringsstrategier.

Hantera kostnaderna noggrant

Minska driftskostnaderna konsekvent. När ditt företag växer kommer kostnaderna oundvikligen att öka. Övervaka noggrant, eliminera onödiga kostnader och optimera de nödvändiga för att upprätthålla en sund EBITDA.

Var anpassningsbar

Tiderna förändras, så var anpassningsbar. Justera dina mål för att konsekvent ha ett bra 40-regel-resultat.

Praktiska tillämpningar

Bain & Co:s analys av 40-regeln (Källa: Bain & Company )

Bain & Company konstaterar att ”de flesta företag inte slår regeln om 40”.

Endast de bästa aktörerna, såsom Datadog, Zoom, ServiceNow och kategoriledare som Microsoft och Adobe, gör det. Det blir ännu ett argument för värdet av en sådan mätparameter. Här är några SaaS-exempel med perfekta 40-regelscores.

Salesforce

Skärmdump från Salesforces årsredovisning (Källa: Salesforce )

Salesforces årsredovisning för räkenskapsåret 2024 visade en omsättning på 34,9 miljarder dollar med en omsättningstillväxt på 11 % jämfört med föregående år och en icke-GAAP-rörelsemarginal på 30,5 %. Det ger ett 40-tal på 41,5 %, vilket visar att företaget presterar bra.

Detta visar ett par saker: De har skördat frukterna av SaaS-skalan med 30 % lönsamhet. Salesforces modell är så pass mogen att företagets intäktstillväxt på 11 % är sund.

Databricks

I andra änden av spektrumet har Databricks, företaget inom AI och dataanalys, en snabb tillväxttakt på 70 % jämfört med föregående år i ARR för räkenskapsåret 2024. Detta innebär att även med en negativ vinstmarginal på 30 % kan de upprätthålla sin regel om 40-poäng.

Utmaningar och begränsningar

Trots att regeln om 40 ser så bra ut finns det också en rad begränsningar som du måste vara uppmärksam på. Här är några mönster som du bör undvika.

Otydliga mått: Regeln om 40 är ofta statisk, vilket innebär att 40 är målet att nå. I strävan efter detta kan startups frestas att justera definitionen av intäktstillväxt eller vinstmarginal. Detta bör absolut undvikas.

Dramatiska förändringar: För att uppnå 40-regeln spenderar startups ofta för mycket på förvärv eller fryser alla utgifter, vilket påverkar startupens utveckling negativt. Undvik detta genom att regelbundet följa upp 40-regeln och justera organiskt.

Begränsad synvinkel: Startups antar ofta att 40-regeln är ett försäljnings- och marknadsföringsproblem. I själva verket gör framgångsrika företag produkten till en viktig försäljnings- och marknadsföringsmotor och skördar exponentiella resultat.

Överser andra mått: Regeln om 40 tar endast hänsyn till två viktiga finansiella mått. Detta ger dig inte en fullständig bild.

Begränsat till SaaS: En stor nackdel med 40-regeln är att den inte är anpassningsbar till olika branscher. Om du inte är verksam inom SaaS-branschen är det bäst att lämna 40-regeln åt sidan.

