De bästa SaaS-konferenserna att delta i för affärsframgångar 2025

Branschen för programvara som tjänst (SaaS) är synonym med transformation. När du ansvarar för att förnya verksamheten som vi känner den är kunskap avgörande. Oavsett om du arbetar på ett nystartat företag eller är en etablerad entreprenör ger SaaS-konferenser dig en betydande fördel i denna hårda bransch.

SaaS-konferenser ger affärsmän möjlighet att nätverka, lära sig om de senaste trenderna inom SaaS och få värdefulla insikter från branschledare.

Föreläsningar och keynote-tal är användbara, men framför allt är dessa SaaS-konferenser inkubatorer för innovation och samarbete – två viktiga ingredienser för lönsamhet. ?

Om du är ute efter ett affärssamarbete eller bara vill förstå SaaS-ekosystemet bättre bör du delta i minst en SaaS-konferens under 2024. I den här guiden förklarar vi varför alla affärsproffs behöver delta i SaaS-konferenser, delar med oss av en lista över de bästa SaaS-konferenserna 2024 och förklarar hur du kan dra nytta av dessa evenemang för ditt företag.

Förstå SaaS-konferenser

SaaS-konferenser är specialiserade evenemang för personer som arbetar inom Software-as-a-Service (SaaS) i teknikbranschen. Dessa konferenser samlar tusentals chefer, grundare och entreprenörer från hela världen för att dela idéer, strategier och innovationer.

Men ingen SaaS-konferens är den andra lik. Det finns faktiskt flera typer av konferenser att välja mellan:

Allmänt: Vissa SaaS-konferenser är mer allmänna och ger insikter om de senaste framstegen inom SaaS. Dessa mer allmänna konferenser är perfekta för alla som är nya inom SaaS eller som föredrar mer övergripande ämnen.

Nisch: Dessa SaaS-konferenser fokuserar på specifika ämnen eller områden, såsom SaaS-strategier för digital marknadsföring, kundframgång eller produktledning. De passar inte alla yrkesverksamma, men dessa konferenser är perfekta för att finslipa vissa färdigheter.

Internationellt: Vill du nätverka med andra yrkesverksamma? Eller lära dig mer om kommande trender inom SaaS? Oavsett vilket kommer du att ha nytta av att delta i en internationell SaaS-konferens. De kombinerar ofta nätverksmöjligheter med rundabordssamtal, utställningar och dussintals sessioner och innehållsspår.

Varför delta i SaaS-konferenser?

Visst, det kostar pengar och tid att delta i en SaaS-konferens, men det är väl värt investeringen. SaaS-konferenser kan hjälpa dig att:

Hitta fantastiska SaaS-verktyg: Vem älskar inte bra programvara? Du kommer att träffa alla möjliga utställare som säljer Vem älskar inte bra programvara? Du kommer att träffa alla möjliga utställare som säljer SaaS-verktyg , från plattformar för marknadsföringsautomatisering till smidiga projektledningsverktyg.

Nätverka med andra: Nätverkande är avgörande för framgång, särskilt om du är en startup eller entreprenör. På en SaaS-konferens samlas professionella och grundare från hela världen på samma plats för att bygga meningsfulla relationer. Oavsett om du bara är en teknikentusiast eller letar efter riskkapitalfinansiering, kan rätt kontakter göra hela skillnaden.

Få nya produktidéer: Produktinnovation är ett måste för SaaS-företag. Om du känner dig oinspirerad kan en resa till en SaaS-konferens ge dig ny energi med nya idéer och möjligheter. Även om du redan har en produktidé på gång kan konferenser ge dig en praktisk Produktinnovation är ett måste för SaaS-företag. Om du känner dig oinspirerad kan en resa till en SaaS-konferens ge dig ny energi med nya idéer och möjligheter. Även om du redan har en produktidé på gång kan konferenser ge dig en praktisk produktstrategi för att förverkliga den idén.

Få insikter från branschledare : Att läsa artiklar och prata med dina kollegor ökar dina kunskaper, men bara till en viss gräns. SaaS-konferenser bjuder in branschledare att tala vid keynotes och hålla workshops för att ge branschspecifik information. Du får inte bara höra direkt från dessa opinionsbildare, utan du får även chansen att ställa frågor i frågestunder efter sessionerna.

Driv ett bättre företag: SaaS-konferenser fokuserar inte bara på KPI:er eller intäkter – de lär dig också hur du blir en bättre chef och affärsman. Leta efter sessioner om SaaS-konferenser fokuserar inte bara på KPI:er eller intäkter – de lär dig också hur du blir en bättre chef och affärsman. Leta efter sessioner om projektledningsverktyg och -metoder, rekrytering och personalhantering för att bli en mer välrounded ledare.

De bästa SaaS-konferenserna att delta i 2024

Vill du se vad som är på gång inom SaaS? Skriv in dessa SaaS-konferenser 2024 i din kalender.

SaaStr Annual

Datum: 10–12 september 2024

Plats: San Francisco, Kalifornien

Pris: 699–1 498 dollar

SaaStr Annual har över 13 000 deltagare varje år och är uppbyggd som en festival. Denna tre dagar långa konferens är ett måste och erbjuder hela 2 000 nätverkssessioner och över 300 talare, för att inte tala om över 150 sessioner och workshops. Vem vet? Du kanske till och med hittar en ny leverantör av SaaS-hanteringsprogramvara eller en potentiell affärspartner på detta stora evenemang. ?

Web Summit

Datum: 11–14 november 2024

Plats: Lissabon, Portugal

Pris: TBD

Web Summit är en stor internationell SaaS-konferens som lockar tusentals deltagare under fyra dagar. Årets talare inkluderar proffs från Signal, Microsoft, Wikipedia och otaliga andra varumärken. Även om evenemanget inte är specialiserat på just SaaS är denna teknikkonferens perfekt för SaaS-nördar.

South by Southwest (SXSW)

Datum: 8–16 mars, 2–24

Plats: Austin, Texas

Pris: 890–1 835 dollar

Det händer mycket på SXSW. SXSW var ursprungligen en musikfestival, men har numera mycket marknadsförings- och SaaS-relaterat innehåll för yrkesverksamma. Kolla in SXSW-konferensen för sessioner om 2024 års banbrytande teknik, SaaS-specifika möten, AI, storytelling och upplevelsedesign.

SaaStock

Datum: 14–16 oktober 2024

Plats: Dublin, Irland

Pris: 550–850 euro (596–921 dollar)

SaaStock marknadsför sig som den bästa samlingsplatsen för grundare, chefer och investerare. De flesta deltagarna kommer från Europa, vilket gör denna konferens till ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter om du vill expandera din verksamhet till EMEA-regionen.

Inbound av HubSpot

Datum: 18–20 september 2024

Plats: Boston, Massachusetts

Pris: 899–1 899 dollar

Inbound är utan tvekan en av de största och mest ansedda konferenserna inom digital marknadsföring i världen. Alla sessioner behandlar de senaste trenderna inom marknadsföring, försäljning och AI. Uppgraderade biljettinnehavare får också en exklusiv VIP-välkomstfest, en lyxig lounge och en gratis lunch.

SaaS North

Datum: 13–14 november 2024

Plats: Ottawa, Kanada

Pris: 549–1 119 dollar

Denna kanadensiska konferens lockar SaaS-proffs från hela Nordamerika. På SaaS North får du full tillgång till konferensappen, mat, breakout-sessioner och till och med ett verktyg för nätverksmatchning.

Techspo

Datum: 11–12 april 2024

Plats: Los Angeles, Kalifornien

Pris: 0–497 dollar

Techspo arrangerar teknikmässor över hela världen varje år. Deras nästa evenemang kommer att hållas i USA på Loews Hollywood Hotel. Du kommer att lära dig om innovation inom mobil marknadsföring, AdTech, MarTech och (naturligtvis) SaaS. Se till att besöka utställningshallen, där hundratals leverantörer genomför häftiga produktdemonstrationer.

Dublin Tech Summit

Datum: 29–30 maj 2024

Plats: Dublin, Irland

Pris: 335–435 euro (363–471 dollar)

Denna SaaS-konferens är en internationell teknikfestival som fokuserar starkt på teknikens framtid. Dublin Tech Summit erbjuder spår om framtidens maskiner (VR, AR, blockchain, etc.), framtidens företag (AI, cybersäkerhet, FinTech, etc.), framtidens vi (konst, DE&I, smarta städer, etc.) och framtidens planet (hållbarhet, futurism, planetarisk skydd, etc.).

MozCon

Datum: 3–4 juni 2024

Plats: Seattle, Washington

Pris: 299–999 dollar

MozCon, som anordnas av SEO-jätten Moz, är en populär konferens om innehåll och digital marknadsföring. Konferensen fokuserar enbart på digital marknadsföring och SEO, så om du vill öka din försäljning är detta en av de bästa SaaS-konferenserna för att stärka dina försäljningskunskaper.

Business of Software Conference

Datum: 25–26 mars 2024

Plats: Cambridge, Storbritannien

Pris: 745 dollar

Business of Software Conference (BoS) arrangerar sin nästa konferens i Storbritannien för att lära grundare hur man bygger, driver och skalar upp mjukvaruföretag. Konferensen har olika spår för en rad olika affärsmodeller, så denna SaaS-konferens är ett utmärkt tillfälle att få idéer för affärstillväxt från branschexperter.

Välja rätt SaaS-konferens

Som du ser finns det SaaS-konferenser för nästan allt. Du kan förmodligen inte delta i alla, så använd dessa kriterier för att hitta de mest värdefulla konferenserna:

Logistik och prissättning: Hur mycket kommer det att kosta att ta med dina medarbetare till konferensen? Visst måste du ta hänsyn till biljettkostnaderna, men resor, hotell och måltider kostar också. Om du har en tight budget, leta efter konferenser i närheten för att hålla kostnaderna nere. Ju lägre dina utgifter är, desto större blir avkastningen på din investering i evenemanget.

Plats och mål: Vill du öka din produkts närvaro på en ny marknad? Överväg att delta i konferenser på strategiska platser som Silicon Valley eller nya målmarknader, som Europa, för att knyta kontakter med människor i det området. Det är också bra att leta efter större konferenser med många nätverksmöjligheter.

Relevans: Stämmer konferensens tema överens med din verksamhet? Utvecklare kanske till exempel inte har så mycket att vinna på att delta i en Stämmer konferensens tema överens med din verksamhet? Utvecklare kanske till exempel inte har så mycket att vinna på att delta i en produktmarknadsföringskonferens som Inbound by HubSpot. Se till att du väljer den SaaS-konferens som är mest relevant för dina kunskaper och erfarenheter så att du får avkastning på din investering.

Publik och talare: Vem kommer att delta i evenemanget? Leta efter SaaS-konferenser som lockar branschledare, SaaS-grundare, riskkapitalister och chefer som är inflytelserika inom ditt område. På så sätt lär du dig av de bästa av de bästa och nätverkar med rätt personer.

Utnyttja SaaS-konferenser för att öka företagets tillväxt

Det tar tid, ansträngning och resurser att delta i en konferens. Borde du inte se avkastning på allt det hårda arbetet? Följ dessa tips för att dra nytta av SaaS-konferenser för konkret affärstillväxt. ?

Förbättra användarupplevelsen

Använd ClickUp Docs för att ta anteckningar under konferensen, se vad andra teammedlemmar lär sig och brainstorma om hur ni kan implementera era kunskaper när ni återvänder till arbetet.

SaaS-konferenser som SaaStock och Web Summit är utmärkta källor för att lära sig om de senaste trenderna inom SaaS-produkter. Eftersom UX-design spelar en stor roll för produktens framgång, kan du använda det du lär dig på dessa konferenser för att skapa användarcentrerade designer.

Och var inte blyg – dela med dig av det du lärt dig till ditt team. Samla allt i ett ClickUp Doc eller ClickUp Whiteboard för att brainstorma nya digitala upplevelser för dina prenumeranter baserat på branschens bästa praxis.

Källa: riskkapital

Behöver du finansiering? SaaS-konferenser är det perfekta stället att leta efter riskkapitalister som är ute efter smarta investeringar. Oavsett om du går på SXSW eller SaaStr Annual kommer du garanterat att träffa intresserade investerare.

Se till att ta deras visitkort och följ upp efter konferensen. Lägg in deras uppgifter i ett SaaS CRM-system för att logga alla dina interaktioner och uppföljningar. Man vet aldrig vart rätt e-post kan leda!

Få exponering

Konferenser är inte bara för stora B2B-SaaS-företag. Startups grundare kan få massor av exponering genom att delta i dessa evenemang. Använd SaaS-branschkonferenser som en plattform för att få exponering för ditt SaaS-företag och för att knyta kontakter med andra branschledare och SaaS-grundare. Delta i alla nätverksevenemang, dra nytta av mentorskapssessioner, anmäl dig till VC-matchmaking och överväg att bli sponsor eller talare.

Ju snabbare du sprider budskapet, desto snabbare kommer du att se resultatet av ditt hårda arbete.

Anslut allt till en hanteringslösning

Öka produktiviteten efter konferensen genom att effektivisera arbetsuppgifterna och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

Från att schemalägga konferenssessioner till att balansera ditt teams arbetsbelastning medan du är borta från kontoret – att delta i en SaaS-konferens är ingen enkel uppgift. Istället för att spara allt i din e-post eller på post-it-lappar kan du lägga in dina konferensdetaljer i ClickUp. ?

Vi är inte bara universums favoritverktyg för projektledning, utan vi samlar också alla dina planer, idéer och uppgifter på en och samma plattform. Använd ClickUp för att planera SaaS-evenemang och alla uppgifter som rör konferensen – vi hjälper dig med enkla kalendervyer och automatiseringar som hanterar krångliga uppgifter åt dig.

Men det är bara början. Du kan även använda ClickUp som ett arbetshanteringsverktyg och tillämpa principerna du lärt dig på konferensen på ditt arbetsflöde. Oavsett om det handlar om samarbete, agila metoder, förbättrad teamkommunikation eller produktkartläggning, har ClickUp något att erbjuda för alla delar av din verksamhet.

Använd ClickUp Agile Project Management-mallen för att snabbt sätta upp agila projekt med mindre krångel. ClickUp Chat-vyn är en livräddare för kommunikation – du behöver aldrig mer söka igenom e-post och Slack efter filer.

Du behöver inte heller ge upp din nuvarande teknikstack. ClickUp integreras med hundratals appar som du redan använder, vilket påskyndar implementeringen utan inlärningskurva.

ClickUp: SaaS-branschens motgift mot silos

Förändring är det enda konstanta i en bransch som SaaS. Praktisk erfarenhet är visserligen viktigt, men att delta i SaaS-konferenser är fortfarande det bästa sättet att nätverka med andra yrkesverksamma, förbättra dina färdigheter, hålla dig uppdaterad om trender och till och med skaffa finansiering för din nästa stora idé. ✨

Oavsett om du redan är en erfaren aktör inom SaaS-området eller ett nystartat företag, ger konferenser dig en unik möjlighet att ligga steget före. Men även då behöver du rätt verktyg för att genomföra dina innovativa planer, och det är där ClickUp kommer in.

Professionella använder ClickUp för allt från konferensplanering till tidrapportering för anställda och försäljning. Se själv kraften i en allt-i-ett-plattform: Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu.

Vanliga frågor

1. Vad är SaaS-konferenser?

SaaS-konferenser är evenemang som fokuserar på Software-as-a-Service (SaaS). Dessa sammankomster samlar SaaS-chefer, investerare och andra yrkesverksamma för att diskutera trender och visa upp innovationer. De flesta konferenser inkluderar nätverksevenemang, informationssessioner, huvudtal och utställningar.

2. Vilka är fördelarna med att delta i SaaS-konferenser?

SaaS-konferenser är ett utmärkt sätt att:

Nätverka med andra yrkesverksamma

Lär dig mer om SaaS-trender från branschinsiders

Få exponering för din startup eller affärsidé

Känn dig inspirerad

Förbättra dina färdigheter

Lär dig mer om ny SaaS-programvara och leverantörer.

3. Vilken är den största SaaS-konferensen?

SaaStr är en av de största SaaS-konferenserna. Den lockar nästan 13 000 personer varje år, inklusive riskkapitalister, grundare och företagsledare.