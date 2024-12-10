De 15 bästa apparna för teamhantering 2025

Att hantera växande team medför unika utmaningar – att samordna uppdateringar, undvika onödiga möten och säkerställa ett smidigt samarbete.

Som team- och projektledningsproffs med många års erfarenhet har jag med egna ögon sett hur rätt verktyg kan höja teamets prestanda. De organiserar inte bara uppgifter, utan förändrar också hur team kommunicerar och arbetar tillsammans.

Med hjälp av min expertis och mitt teams forskning har jag noggrant utvärderat ett stort antal teamhanteringsappar för att identifiera de 15 bästa alternativen som verkligen levererar. Utforska listan för att hitta den app som passar perfekt för ditt teams behov och förbättrar samarbetet.

Vad ska du leta efter i appar för teamhantering?

Att hitta en effektiv app för teamhantering handlar inte om att välja det mest populära verktyget, utan om att hitta det som passar dig och ditt team bäst. Här är vad som krävs av ett verktyg som verkligen stöder ditt teams produktivitet utan att öka komplexiteten:

Användarvänlighet: Teamhanteringsverktyget ska vara intuitivt och användarvänligt så att ditt team snabbt kan anpassa sig till det.

Funktioner för uppgiftshantering: Hitta ett verktyg som gör det enkelt att tilldela, spåra och prioritera uppgifter för att skapa tydliga ansvarsområden och förbättra samordningen.

Samarbetsverktyg: Se till att teamhanteringsappen har omfattande kommunikationsfunktioner som chatt, fildelning eller uppdateringar i realtid.

Integrationsmöjligheter: Välj ett verktyg som fungerar bra tillsammans med andra verktyg som du redan använder.

Rapportering och analys: En bra app ger insikter om En bra app ger insikter om teamets prestationshantering , projektets framsteg och eventuella flaskhalsar så att du kan fatta datadrivna beslut.

Skalbarhet: Välj en app som kan växa med ditt team, oavsett om ni är en liten grupp idag eller ett större team i framtiden.

De 15 bästa apparna för teamhantering

Här är de bästa teamhanteringsapparna som erbjuder mervärde – förbättrad projektuppföljning, bättre teamkoordinering eller inbyggda kommunikationskanaler.

1. ClickUp (Bäst för allsidig teamhantering och uppgiftshantering)

Samla konversationer, uppgifter och projekt på en plattform och säkerställ smidigt samarbete och kommunikation med ClickUp Chat.

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig och ditt team att arbeta snabbare och smartare. ClickUp Project Management har många verktyg som håller ditt team väl sammankopplat och tydligt om sina roller och ansvarsområden.

En av de mest framstående funktionerna i projektledningsprogrammet ClickUp är ClickUp Chat. Du får ett chattrum direkt där dina uppgifter finns, så att teammedlemmarna kan diskutera idéer, dela snabba uppdateringar och ställa frågor utan att lämna sin arbetsplats. Du kan uppdatera uppgifter och se uppgiftsstatus i realtid direkt från chattmiljön.

Med ClickUp sker all kommunikation inom teamet på ett och samma ställe. Inget mer växlande mellan olika verktyg!

Jag älskar ClickUp Whiteboards för brainstorming med teamet. Det är ett utmärkt visuellt samarbetsverktyg för att utveckla strategier och kartlägga idéer.

ClickUp har också en annan funktion för samarbete i realtid, ClickUp Docs. Här skriver jag ner alla mina idéer och kopplar mina dokument till arbetsflöden. Detta skapar ett fantastiskt utrymme för feedbackloopar som förbättrar kund- och medarbetarnöjdheten.

ClickUp har flera praktiska mallar som hjälper dig att effektivisera teamhanteringen med minimal ansträngning. Mallen ClickUp Team Management Plan organiserar ditt teams arbete genom att tilldela uppgifter, sätta upp milstolpar och följa upp deadlines. Oavsett om du leder ett litet eller stort team hjälper den här mallen till att se till att alla är på samma sida.

Ladda ner den här mallen Planera, organisera och tilldela uppgifter med ClickUp Team Management Plan Template.

ClickUps bästa funktioner

Få automatiserade projektsammanfattningar och uppdateringar om framsteg så att ditt team kan ligga steget före sina mål och snabbt hantera förseningar med ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain.

Skapa automatiserade arbetsflöden och förbättra samarbetet med flera integrationer som Zoom, Slack och Google Workspace.

Automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela uppgifter eller uppdatera status med ClickUp Automations.

Anpassa hur du tilldelar och spårar uppgifter helt och hållet med ClickUp Tasks

Ställ enkelt in och följ upp mål med hjälp av ClickUp Goal Tracking och OKR-mallar.

Begränsningar i ClickUp

Det stora antalet flexibilitets- och anpassningsalternativ kan kräva en viss inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Asana (bäst för gamifierad teamhantering)

via Asana

Asana är rätt val om du letar efter användarvänlig och flexibel programvara för teamhantering. Det verkar nästan som om Asana har gjort sin app till ett spel för att motivera dig varje gång du slutför en uppgift! Det minskar också känslan av att vara överväldigad; du kan enkelt dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och spåra framstegen.

Den erbjuder en mängd olika vyer – som listor, tavlor och tidslinjer – och låter dig ställa in uppgiftsprioriteringar när det behövs.

Asanas bästa funktioner

Minska repetitiva arbetsuppgifter genom att ställa in anpassad automatisering

Övervaka teamets kapacitet i realtid för arbetsbelastningshantering

Visualisera din projektplan med en tidslinje som du kan dra och släppa.

Asanas begränsningar

Om du behöver funktioner för återkommande uppgifter kan du bli besviken.

Ibland försvinner aviseringar i inkorgen

Det är svårt att förstå vilken information som är tillgänglig för vem när man arbetar med olika uppgifter.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 10,99 dollar

Avancerat: 24,99 $

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

3. Monday.com (Bäst för anpassningsbar teamhantering)

Oavsett om du hanterar enkla uppgifter eller komplexa projekt ser Monday.com till att allt är tydligt, organiserat och går framåt. Med hjälp av det visuella gränssnittet och automatiseringsfunktionerna kan du förenkla projektsamarbetet även för stora team och komplexa projekt.

Detta verktygs användarvänliga gränssnitt gör att du kan anpassa upplevelsen helt efter ditt teams behov. En annan utmärkande funktion är sökfunktionen. Du behöver inte spendera timmar på att leta efter en viktig fil.

Monday.com – bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden som passar ditt teams processer

Färgkodade tavlor och diagram som hjälper dig att visualisera alla aspekter av ditt projekt.

Automatisering för att hantera regelbundna uppgifter som statusuppdateringar och aviseringar

Begränsningar för Monday.com

Det finns begränsade rapporteringsmått tillgängliga och rapporterna kan endast anpassas i begränsad utsträckning.

Layouten är något förvirrande, vilket gör det svårt att följa händelseförloppet för olika uppgifter.

Det är tidskrävande att skapa automatiseringar eller ha konsekventa variabler över hela linjen.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Grundläggande: 27 $/månad (faktureras årligen)

Standard: 36 $/månad (faktureras årligen)

Pro: 57 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

4. MeisterTask (Bäst för centraliserad teamhantering)

via MeisterTask

MeisterTask är en centraliserad och enkel programvara för arbetshantering för teamledare. Den hjälper till att enkelt klargöra projektstatus, skapa en kunskapsbas för intressenter och följa projektets framsteg på ett säkert sätt. Applikationen har också ett kortsystem som gör att du kan lägga till datum och dela med andra för att göra processerna smidigare.

Det som utmärker denna programvara är dess datasäkerhet, som ger trygghet i att företagets data är säkra.

MeisterTasks bästa funktioner

Snabba på projekten med specialdesignade mallar för att få arbetet att gå snabbare.

Underlätta samarbete i realtid med kommentarer, omnämnanden och bilagor så att alla hålls informerade.

Spara tid och minimera fel genom att ställa in automatisering som utlöser åtgärder.

Begränsningar i MeisterTask

Applikationens rapporterings- och analysfunktioner är begränsade.

Det finns ingen arbetsflödeskalender som ger en fullständig bild av ett projekts produktivitet.

Priser för MeisterTask

Grundläggande: Gratis

Pro: 7 $/användare/månad

Företag: 12,5 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

5. Bitrix24 (Bäst för snabb och effektiv kommunikation)

via Bitrix24

Bitrix24:s omfattande utbud av samarbetsfunktioner har gett det en plats bland de 15 bästa hanteringsapparna. Det har allt som behövs för produktivt teamsamarbete och kommunikation, från chatt och onlinemöten till fillagring och automatisering av arbetsflöden.

Dessutom får du en AI-driven arbetsyta som fungerar som din brainstormingpartner och hjälper dig att generera originella idéer och texter. Det bästa av allt? Denna programvara är enkel att använda även om du är nybörjare när det gäller teamhanteringsappar.

Bitrix24:s bästa funktioner

Inbyggd programvara för uppgiftshantering för att skapa, tilldela och spåra uppgifter

Förbättrad anslutning med aktivitetsflöde där teammedlemmar kan kommentera, gilla och dela uppdateringar.

Smidig kommunikation och uppdateringar i realtid med olika kommunikationsformer

Bitrix24:s begränsningar

Kundtjänsten är inte tillräckligt bra om du fastnar när du hanterar dina uppgifter.

Verktyget är relativt dyrt jämfört med andra appar för teamhantering.

Priser för Bitrix24

Från 61 $/månad (Källa: Capterra

Bitrix24 betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

6. Slack (bäst för kategoriserad teamhantering)

via Slack

Slack samlar allt – konversationer, filer och verktyg – på ett och samma ställe.

Det som imponerade på mig är att du kan skapa olika kanaler för olika projekt, så att alla i ett visst team alltid är synkroniserade och arbetsflödet är organiserat. Dessutom kan du starta en huddle för att chatta live med ditt team och till och med spela in ett klipp när det behövs.

Slacks bästa funktioner

Skapa dedikerade utrymmen för olika team, projekt eller ämnen för specifika konversationer.

Hantera uppgifter, följ framsteg och samarbeta utan att någonsin lämna Slack, som är kompatibelt med över 2400 appar.

Sök igenom tidigare konversationer och utbyten för att ha allt tillgängligt.

Slacks begränsningar

Ibland kan man gå vilse bland olika kanaler och tappa bort konversationer.

Det är svårt att hålla reda på olika lösenord för varje Slack-kanal.

Priser för Slack

Pro: 17,25 $ per person och månad

Business+: 22,50 $/per person/månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

7. Trello (bäst för hantering av distansarbetande team)

via Trello

Trellos agenda är att ”hålla allt på samma plats – även om ditt team inte är det”. Dess funktioner för fjärrsamarbete hjälper dig att bygga upp och upprätthålla ett högpresterande team.

Den är utrustad med tavlor, listor och kort som ger dig en tydlig överblick över pågående uppgifter och pipeline. Det bästa är att den erbjuder fantastiska funktioner även för små team i sin kostnadsfria version. Du kan skapa olika arbetsytor, vilket gör dig mer organiserad.

Trellos bästa funktioner

Håll koll på uppgifterna genom att få en överblick över arbetsflödet med tidslinjevyn.

Få en tydlig bild av vad som väntar med kalendervyn.

Samla all information med hjälp av kort som representerar all information om en viss uppgift.

Trellos begränsningar

Begränsade rapporterings- och tidrapporteringsfunktioner som hindrar det från att vara en allt-i-ett-programvara.

Appens gränssnitt kan vara svårt att förstå när du arbetar med flera projekt samtidigt.

Priser för Trello

Gratis: För alltid

Standard: 5 $/användare/månad

Premium: 10 $/användare/månad

Företag: 17,50 $/användare/månad

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

8. Podio (bäst för teamhantering med lite kodning)

via Podio

Om du vill ha en affärslösning med låg kodnivå som underlättar teamhantering och kommunikation är Podio svaret. Dessutom fungerar Podio synkroniserat med ShareFile, Dropbox och Google Drive, så att du får smidig åtkomst till dina filer från vilken plattform du vill.

Detta verktyg har också en drifttid på 99,99 % och var stabilt under förra året, vilket gör det till ett säkert val. Du kan också skapa egna widgets som passar dina behov och till och med anpassa och experimentera utan att behöva ha mycket teknisk kunskap.

Podios bästa funktioner

Skapa rapporter med olika översikter för att enkelt visualisera dina projekt.

Hantera kundresan med integrerade webbformulär och spåra varje lead

Maximera transparensen genom att spåra alla uppdateringar via aktivitetsflöden i arbetsytan.

Podios begränsningar

Programvarans användargränssnitt kan vara förvirrande för nya användare och svårt att navigera i.

Appen saknar en tidsfördröjningsfunktion för att spåra hur lång tid varje uppgift tar.

Podios priser

Gratis för alltid

Plus: 11,20 $/månad

Premium: 19,20 $/månad

Podio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

9. Teamwork (bäst för djupgående rapportering och analys)

via Teamwork

Med Teamwork behöver du inte undra vem som är ansvarig för leveranser eller om resursfördelningen är korrekt. Teamwork hjälper dig att balansera teamets kapacitet för att säkerställa en sund resursanvändning i alla projekt.

Dess fokus på projektöversikt, tidrapportering och detaljerad uppgiftsdelegering sticker ut, vilket gör det idealiskt för hantering av komplexa projekt. Du kan också få en rad tillägg som uppfyller dina krav.

De bästa funktionerna för teamarbete

Spåra tid, priser och pengar som spenderats för att optimera intäkterna

Maximera teamets prestanda genom att få rapporter om anställdas fakturerbara timmar, underutnyttjande och överutnyttjande.

Förbättra projektplaneringen och genomförandet med en mall för projektledning.

Begränsningar för teamarbete

Det nya gränssnittet är relativt långsamt att använda.

Det finns ingen chattfunktion för att kommunicera med teamet.

Priser för Teamwork

Leverans: 10,99 $/användare/månad

Grow: 19,99 $/användare/månad

Skala: 54,99 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

10. ProofHub (Bäst för diversifierad teamhantering)

via ProofHub

Oavsett om du har ett team på 4 eller 40 personer, om det är ett marknadsförings-, utvecklings- eller kreativt team, hjälper den här appen dig att spara tid, hålla fokus och öka produktiviteten. Den ger en centraliserad informationskälla för enkel åtkomst och maximerar transparensen med steg-för-steg-spårning.

Dessutom kan du skapa mallar för att effektivisera teamhanteringen och hålla ordning. En annan höjdpunkt i denna app är dess flerspråkiga gränssnitt och anpassade roller för att upprätthålla integriteten.

ProofHubs bästa funktioner

Tilldela och spåra uppgifter med tydliga prioriteringar och deadlines

Visuella rapporter och projektsammanfattningar för bättre insikter

Få en överblick över projektets framsteg med tavelvy, tabellvy och Gantt-diagram.

Begränsningar för ProofHub

Det finns begränsade utbildningsmoduler för applikationen.

Mobilappen har begränsade funktioner.

Appens UI/UX-upplevelse är inte så bra, och det är svårt att navigera i funktioner som Kanan-tavlor.

Priser för ProofHub

Essential: 45 $/månad, faktureras årligen

Ultimat kontroll: 89 $/månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av ProofHub

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

11. Basecamp (bäst för hantering av små team)

via Basecamp

Med Basecamp kan du skapa en dedikerad sida för varje projekt och hålla alla viktiga detaljer och resurser intakta. På så sätt har hela teamet tillgång till all information.

Basecamp stöder även konsoliderad fakturering och förenklar onboarding. Det fungerar som en enda applikation som förenklar organisation, fakturering och onboarding för ditt team.

Basecamps bästa funktioner

Tillgång till en centraliserad, en-sidig instrumentpanel för projekt, uppdrag och scheman

Spåra om projekten går enligt plan eller behöver hjälp med Mission Control.

Spåra tid direkt i Basecamp med tillägget TimeSheet.

Begränsningar i Basecamp

Användargränssnittet kan vara förvirrande, vilket ibland leder till förseningar.

Kundsupporten är otillräcklig om du fastnar någonstans när du använder applikationen.

Priser för Basecamp

Basecamp: 15 USD/användare per månad (faktureras månadsvis)

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/månad (faktureras årligen)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

12. Pumble (Bäst för allt-i-ett-teamkommunikation)

via Pumble

Pumble är en enkel och lättanvänd app för teamhantering. Den har också många funktioner, såsom privata meddelanden, kanaler, trådar och fildelning, för att göra den interna kommunikationen smidig. Du kan starta videokonferenser, skicka meddelanden och visa meddelandehistorik med ett enda klick.

Du kan också kommunicera med ditt team via röst- och videosamtal. Detta gör att du kan visa demonstrationer och ge support med hjälp av skärmdelningsfunktionen.

Pumbles bästa funktioner

Få tillgång till alla tidigare konversationer utan begränsningar i meddelandehistoriken.

Spela in idéer och spara anteckningar för dig själv i din DM.

Ladda upp flera filer samtidigt med ett enkelt dra-och-släpp och dela dem i Pumble-kanaler eller direktmeddelanden.

Begränsningar för Pumble

Appen har begränsade funktioner för en privat arbetsplats.

Användarna kan inte anpassa arbetsytan med sin egen logotyp eller sina egna färgscheman.

Pumble-priser

Gratis för alltid

Pro: 2,49 $/plats/månad

Företag: 3,99 $/plats/månad

Företag: 6,99 $/plats/månad

Pumble-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

13. Scoro (Bäst för heltäckande teamhantering)

via Scoro

Scoro passar bäst för konsultbyråer och professionella tjänsteföretag. Det sammanför försäljning, leverans och ekonomi och fungerar som en extraordinär intern kommunikationsprogramvara.

Den funktion i Scoro som fångade min uppmärksamhet är dess utnyttjanderapport. Den hjälper dig med resurshantering genom att upptäcka resursbrist innan den uppstår, så att du proaktivt kan fatta beslut om outsourcing eller nyanställningar.

Scoro bästa funktioner

Centraliserad översikt över projekt, uppgifter och ekonomi för fullständig kontroll

Konsoliderar fakturering med förinställda mallar och tidrapportering

Få insikter för att fatta strategiska beslut genom att spåra viktiga KPI:er för projektledning.

Scoro-begränsningar

Det krävs lite tid att lära sig de olika anpassningsmöjligheterna som Scoro erbjuder.

PDF-mallen för inköpsorder, fakturering och offerter är begränsad.

Scoro-priser

Essential: 26 $/användare/månad

Standard: 37 $/användare/månad

Pro: 63 $/användare/månad

Ultimate: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

14. Google Meet (bäst för säker virtuell samverkan)

via Google Meet

För många är Google Meet det bästa alternativet när det gäller virtuellt samarbete. Det är otroligt enkelt att använda – du kan hålla ett teammöte med bara några få klick. Och det integreras sömlöst med Google Workspace, så det är nästan helt enkelt att schemalägga möten, dela dokument och samarbeta i realtid.

Om säkerhet är ett problem (det är det alltid för mig) har Google Meet lösningen. Det är mycket säkert, med kryptering för videosamtal och mötesdata, så du kan vara säker på att ditt teams integritet skyddas.

De bästa funktionerna i Google Meet

Integration med Google Docs, Sheets och Slides för live-samarbete

Spela in möten och spara dem direkt i Google Drive

Kommunicera på över 65 språk med översatta undertexter

Använd Gemini för att ta mötesanteckningar åt dig

Begränsningar i Google Meet

Kvaliteten på innehållet kan vara ojämn, vilket ibland kan störa viktiga möten.

Bildtexterna är ibland felaktiga, vilket kan leda till förvirring.

Priser för Google Meet

Gratis: Bjud in upp till 100 deltagare och håll möten på upp till 60 minuter per möte. Det finns ingen tidsbegränsning för mobilsamtal och 1:1-samtal.

Tillgängligt som en del av ett Google Workspace-abonnemang för större möten.

Business Starter: 7,20 $/användare/månad

Business Standard: 14,40 $/användare/månad

Business Plus: 21,60 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Google Meet

G2: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

15. nTask (Bäst för skräddarsydd teamsamarbete)

via nTask

Den här appen är perfekt för dig som hanterar projekt med strikta budgetar och tidsbegränsningar. NTask erbjuder kostnadsuppföljning fram till slutförandet, så att du kan hålla koll på varje sekund och se till att budgeten följs.

Du får också heltäckande teamhanteringstjänster med många funktioner, inklusive Gantt-diagram, Kanban-tavlor, ärendehantering och rapportering. Slutligen låter filfunktionen dig spara vissa uppgifter till senare medan du fokuserar på de viktigaste uppgifterna.

nTasks bästa funktioner

Kontrollera åtkomsten med flexibla roller och behörigheter, till exempel gästvisning och uppgiftsbehörigheter.

Kommunicera med ditt team för att diskutera viktiga projekt med hjälp av den inbyggda chattfunktionen.

Hantera ekonomi, faktureringsmetoder och uppgifter från början till slut

Begränsningar för nTask

Mobilapplikationen är inte uppdaterad och kan ibland vara långsam.

Kundsupporten är dålig och kan fördröja arbetet om du fastnar någonstans när du använder appen.

Priser för nTask

Gratis: 7 dagars provperiod

Premium: 3 $/månad, faktureras årligen

Företag: 8 $/månad, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

nTask-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Förbättra teamhanteringen med ClickUp

Rätt app för teamhantering kan helt förändra ditt teams verksamhet. Med funktioner som automatiserar dagliga uppgifter, organiserar arbetsflöden och till och med hanterar budgetar och fakturor hjälper dessa verktyg dig att fokusera på strategiska mål istället för rutinuppgifter.

ClickUp samlar allt du behöver på en plattform – du kan skapa uppgifter, bygga anpassade arbetsflöden, använda färdiga mallar och kommunicera med ditt team i realtid.

Med starka teamhanteringsfärdigheter och ett kraftfullt verktyg som ClickUp kan du enkelt samordna ditt team, förenkla uppgifter och hålla projekten på rätt spår.

Registrera dig på ClickUp idag för att samla alla dina verktyg för teamhantering på en intuitiv plattform.