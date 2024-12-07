De 10 bästa lösningarna för mötesplanerare för olika tidszoner för team

I en uppkopplad värld överskrider konversationer gränser. Oavsett om du sluter avtal över kontinenter eller pratar med kunder på andra sidan jordklotet är varje interaktion viktig. Därför är det avgörande att ha koll på tidpunkten. ⏰
Lösningen? En mötesplanerare för tidszoner! Den tar hänsyn till rätt arbetstider, deltagarnas tillgänglighet och regionala skillnader, vilket förenklar dina möten. 🧘
Vill du hålla dina diskussioner, workshops och granskningar skarpa, oavsett var ditt team befinner sig? Med tidszonsplanerare kan du hantera globala projekt smidigt över olika tidszoner. ⏳
Men med så många alternativ är det en utmaning att välja det perfekta verktyget. För att hjälpa dig att bestämma dig har vi sammanställt en lista över de 10 bästa mötesplanerarna som uppfyller dina specifika affärsbehov. 🚀
60 sekunders sammanfattning
- ClickUp: Bäst för omfattande mötes- och tidshantering
- World Time Buddy: Bäst för enkla visuella jämförelser av tidszoner
- Clockwise: Bäst för automatisk kalenderoptimering och tidsblockering
- Tidszonskonverterare: Bäst för snabba och grundläggande tidskonverteringar
- Alla tidszoner: Bäst för global tidsspårning på ett ögonblick
- Doodle: Bäst för att förenkla gruppbokningar och omröstningar
- Pizzatime: Bäst för teambuilding-evenemang och distanskultur
- SavvyCal: Bäst för personlig schemaläggning med flexibla tidsalternativ
- Microsoft FindTime: Bäst för smidig schemaläggning inom Microsoft 365
- Arrangr: Bäst för flexibel schemaläggning av enskilda möten och gruppmöten
Vad ska du leta efter i en mötesplanerare för tidszoner?
Innan vi går igenom de bästa alternativen, här är fem viktiga faktorer att tänka på när du väljer en tidszonsplanerare för möten:
- Hanterar flera tidszoner: Välj en planerare som anpassar sig efter globala tidszoner och sommartid. Den bör underlätta möten som visualiseras i lokal tid.
- Erbjuder kalenderintegrationer: Leta efter verktyg som synkroniseras smidigt med dina befintliga kalenderappar. Föredra integrationer med Google Kalender eller Outlook för att undvika dubbelbokningar och optimera schemaläggningen.
- Ger anpassningsbara inbjudningar: Välj en planerare med personliga inbjudningar och meddelandemallar så att varje inbjudan kan skräddarsys efter dina behov.
- Inkluderar flexibel schemaläggning: Välj ett verktyg som låter deltagarna föreslå, rösta på eller boka tider som passar dem bäst. Detta minimerar störningar på grund av tidszoner och minskar behovet av fram- och återkommande kommunikation.
- Säkerställer användarvänlig design: Välj en planerare med ett rent, intuitivt gränssnitt och enkel navigering. Leta efter alternativ som förenklar visning och jämförelse av scheman för att hitta lämpliga mötestider.
De 10 bästa mötesplaneringsverktygen för tidszoner
Med dessa viktiga faktorer i åtanke har vi sammanställt de tio bästa mötesplaneringsverktygen för tidszoner. Varje verktyg förenklar samordningen så att du kan planera möten vid en lämplig tidpunkt, vilket gör hanteringen till en barnlek! 🍃
1. ClickUp (Bäst för omfattande mötes- och tidshantering)
Först ut har vi ClickUp – ditt ultimata allt-i-ett-verktyg för möteshantering. Det är ett verktyg för projektplanering som främst fokuserar på att öka produktiviteten och effektiviteten för team av alla storlekar.
Om du vill ha en överskådlig planerare är detta mångsidiga verktyg ett genombrott. Det är specialiserat på uppgiftshantering, schemaläggning, samarbete i realtid och tidszonskartläggning – allt i en smidig plattform.
ClickUps kalendervy är avsedd för att hantera globala interaktioner och förbättra din planering med visualiserade uppgifter, möten och deadlines. Dessutom gör dess dra-och-släpp-gränssnitt det enkelt att uppdatera arbetstider eller tillgänglighet direkt i kalendern.
Integrera den med din Google- eller Outlook-kalender så behöver du inte växla mellan kalendrarna längre. ClickUp erbjuder också Calendly-integrationer som är perfekta för att synkronisera uppgifter med befintliga kalenderhändelser.
ClickUp kartlägger även ansvarsområden för uppgifter, organiserar kalenderappar och erbjuder omedelbar synkronisering av tidszoner.
Utöver detta erbjuder ClickUp sina användare en omfattande mjukvarulösning för alla distansarbetsaktiviteter.
ClickUps programvara för fjärrstyrning av team möjliggör smidig samverkan vid distansarbete. Bland dess utmärkande funktioner finns omedelbar tidrapportering och översikt över arbetsbelastning, vilket gör att teamen kan hållas ansvariga och kapaciteten optimeras.
Lösningen gör det också möjligt för ledare att fördela resurser, hantera scheman, vara produktiva och enkelt övervinna tidszonsskillnader. Dessutom är den perfekt för att genomföra effektiva rytmiska möten för ditt team.
ClickUp har också utmärkta verktyg för möteshantering.
ClickUp Meetings erbjuder ett visuellt, användarvänligt gränssnitt för att hantera din schemaläggningsprocess.
Den justerar automatiskt mötestiderna efter intressenternas arbetstider.
Dessutom är det lika enkelt att skapa möteslänkar som att skriva ett enkelt kommando. Detta förenklar samordningen och håller projekten igång även när teammedlemmarna befinner sig på olika platser.
Funktionen för anteckningar hjälper dig att fokusera under diskussioner, medan automatiska påminnelser håller din dag på rätt spår.
💡 Proffstips: Behöver du hjälp med att skapa en anpassad lösning för alla tidszoner? ClickUp har många färdiga kommunikationsmallar som du kan aktivera med några få klick. 📈
Ett bra exempel är ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template, som innehåller fördesignade mötesagendor, anteckningar och uppföljningar. 📨
Med denna enkla lösning kan du ange ett exakt slutdatum för projektet och fördela ansvar för att förenkla arbetsflödena när ditt team är anslutet från olika städer! 🔁
Sammantaget erbjuder ClickUp verktyg för att schemalägga allt effektivt och fatta snabba och effektiva beslut.
ClickUps bästa funktioner
- Organisera mötespunkter och uppgifter med ClickUp Tasks. Lägg till kommentarer och tilldela dem till uppgiftsägare så att ingenting förbises i dina projekt över olika tidszoner.
- Brainstorma och visualisera idéer under konferenssamtal med verktyg för live-redigering som ClickUp Whiteboard.
- Logga arbetstimmar och teamkapacitet med ClickUp Time Tracking.
- Spela in diskussionsanteckningar och dagordning för kommande möten med ClickUp Docs.
- Automatisera dagliga stand-ups, uppdateringar och sammanfattningar med ClickUp Brain för att undvika långa sammanfattningar av slutfört arbete och förväntade hinder.
- Kommunicera med teammedlemmar på olika sätt med ClickUp Chat – chatta inom uppgifter, skicka direktmeddelanden eller ha gruppkonversationer i kanaler, följ upp uppgifter med FollowUps eller sätt upp ljud- och videosamtal med SyncUps.
- Planera möten enkelt med ClickUps användarvänliga schemamallar.
Begränsningar för ClickUp
- För att kunna utnyttja ClickUps omfattande funktioner till fullo kan det krävas en längre inlärningskurva för vissa användare.
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
💭 Bonus: Intresserad av ett AI-schemaläggningsverktyg? Kolla in Motion vs. ClickUp för en djupgående jämförelse av de två. ✅
2. World Time Buddy (bäst för enkla visuella jämförelser av tidszoner)
Behöver du skicka mötesinbjudningar över olika tidszoner? World Time Buddy gör det med tre klick. Det överskådliga gränssnittet hjälper dig att ställa in exakta möteslängder. Dessutom schemalägger denna världsklocka ett kalenderhändelse med lokal tid och tre andra tidszoner i åtanke.
Med World Time Buddy kan du exportera direkt till Google, Outlook eller iCal. Det skapar möteslänkar och e-postutkast. Planerar du ett evenemang? Verktyget visualiserar omedelbart en nedräkning, titel och beskrivning.
World Time Buddys bästa funktioner
- Uppdatera mötestider och inbjudningar direkt i populära kalenderintegrationer, som Google Kalender och Outlook.
- Låt teammedlemmarna få tillgång till planerna innan de slutgiltigt fastställs med en särskild visningslänk.
- Få tillgång till verktyget gratis och utan obligatorisk inloggning.
Begränsningar för World Time Buddy
- Saknar integration med appar för video- och konferenssamtal
- Inkluderar inte teamets tillgänglighet, vilket leder till röriga schemaläggningar utanför plattformen.
Priser för World Time Buddy
- Gratis att använda
World Time Buddy-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
💡 Proffstips: Vill du förenkla din mötesplanering med en gratis redigerbar kalender? Lär dig hur du skapar en kalender i Google Sheets för att hålla koll på de bästa tiderna att kommunicera med ditt team! 🗓️
3. Clockwise (bäst för kalenderoptimering och tidsblockering)
Nästa på listan är Clockwise, ett kalenderverktyg som skapats för att visualisera scheman och förbättra tidsplaneringen. Detta intuitiva verktyg hjälper dig att planera möten samtidigt som du har befintliga åtaganden i åtanke.
Med denna mötesplanerare kan du koppla flera kalendrar till samma konto så att du inte missar några möten.
Clockwise har en intelligent kalender som eliminerar manuellt arbete – perfekt för teammöten och för att snabbt införliva tidsförslag.
Clockwise bästa funktioner
- Infoga viktiga uppgifter automatiskt i lediga tider i din kalender med AI-funktioner.
- Låt andra boka dina arbetstider utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka genom ett verktyg för mötesplanering.
- Få en översikt över tiden som läggs på olika typer av aktiviteter
Begränsningar för Clockwise
- Blir ganska dyrt för små team och enskilda personer.
- Fokuserar på kalenderhantering och erbjuder begränsade integrationer – utan integrerade produktivitetsfunktioner som uppgiftshantering.
Priser enligt klockan
- Gratis
- Teams: 6,75 $/månad per användare (faktureras årligen)
- Företag: 11,50 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Clockwise-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)
4. Tidszonskonverterare (bäst för snabba och grundläggande tidskonverteringar)
Vill du hitta de perfekta mötestiderna? Tidszonskonverteraren erbjuder en ren och enkel lösning. Denna plattform visar dig den exakta tiden var som helst i världen över olika tidszoner.
Det bästa av allt? Det inkluderar även smarta justeringar för sommartid!
Världsklockan visar arbetstid, övertid, personlig tid och sömntid, så att all kommunikation med utländska kunder och vänner sker vid en lämplig tidpunkt.
De bästa funktionerna i Time Zone Converter
- Lägg till och justera olika tidszoner med den enkla dra-funktionen.
- Förenkla tidszonsplaneringen med appens uppskattningar av lokala helgdagar och arbetstider.
Begränsningar för tidszonskonverteraren
- Saknar funktioner för global mötesplanering och fungerar endast som en översikt över tidszoner.
- Kräver köp för offlineåtkomst till verktyget.
Priser för tidszonskonverterare
- Gratis
- Windows-app: 3,25 USD per användare (engångsköp)
- MacOS-app: 5,99 $ per användare (engångsköp)
Betyg och recensioner för tidszonskonverteraren
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
5. Alla tidszoner (bäst för global tidsspårning på ett ögonblick)
Every Time Zone är en av de mest omfattande mötesplanerarna. Mötesplaneraren med världsklocka visar 17 tidszoner i varje planeringssteg.
Det skapar omedelbara mötesinbjudningar och iCal-länkar för att lägga till evenemang så att alla i teamet hålls uppdaterade. Mötesplaneraren hjälper dig att spåra ditt teams tillgänglighet genom att kartlägga deras tidszoner och arbetstider.
Every Time Zone genererar optimala arbetstider för mötesdeltagarna så att du kan organisera evenemang som webbseminarier och workshops för att samla ditt team.
De bästa funktionerna i Every Time Zone
- Håll planeringen enkel med den visuella representationen av flera tidszoner.
- Främja distansarbete och flexibelt arbete med tidszonsbaserade mötesplanerare.
- Använd färgkodade vyer för att snabbt se de bästa tidpunkterna att kontakta kollegor på olika platser.
Begränsningar för alla tidszoner
- Kan vara ett dyrt alternativ jämfört med andra verktyg.
- Funktioner för möten och tidrapportering är endast tillgängliga i premiumprispaketet.
Priser för alla tidszoner
- Gratis
- Every Time Zone Pro (upp till 3 användare): 39 $/år
- Every Time Zone Pro (upp till 15 användare): 119 $/år
- Every Time Zone Pro (mer än 15 användare): Anpassad prissättning
Alla tidszonsbetyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
6. Doodle (bäst för att förenkla gruppbokningar och omröstningar)
Letar du efter en online-mötesplanerare med ett användarvänligt gränssnitt? Doodle är ett klassiskt val. Doodle är känt för sina gruppplaneringsfunktioner och erbjuder möjliga tidsluckor och unika möteslänkar.
Doodle har också gruppomröstningar där deltagarna kan rösta och föreslå tider. Dess interaktiva och engagerande layout visar tidszoner och mötesdetaljer.
Doodles bästa funktioner
- Samla in betalningar när kunder bokar 1:1-tid med dig med den integrerade utcheckningssidan.
- Hämta dina tillgänglighetsuppgifter från Google Kalender, Microsoft Office 365 och iCal.
- Skicka ut mötesinbjudningar med färdiga länkar till konferenssamtal och kalenderfiler.
Begränsningar för Doodle
- Kan vara dyrt för professionellt bruk, särskilt för team.
- Kräver ett premiumabonnemang om du behöver grundläggande anpassningsmöjligheter som branding och funktioner som påminnelser och avancerad schemaläggning.
Doodle-priser
- Gratis
- Pro: 14,95 $/månad per användare
- Team: Från 19,95 $/månad per användare (minst 5 användare)
Doodle-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 1800 recensioner)
7. Pizzatime, tidigare Spacetime. am (Bäst för teambuilding-evenemang och distansarbete)
Vill du öka moralen och teamkänslan i dina möten? Pizzatime (tidigare Spacetime) erbjuder en ny approach till evenemangs- och mötesplanering.
Detta verktyg skickar ut mötesinbjudningar och organiserar virtuella aktiviteter som pizzakalas och teambuilding-workshops. Det hjälper dig att anordna evenemang som virtuella escape rooms och till och med boka en stand-up-komiker.
Denna mötesplanerare skapar en gemenskapskänsla bland medarbetarna genom att engagera dem i avkopplande evenemang.
Pizzatimes bästa funktioner
- Utveckla en sund kultur för distansarbete med inkluderande evenemangsschemaläggning.
- Underlätta teamengagemanget genom att erbjuda en mängd olika gruppaktiviteter.
- Spara tid och arbete med att hantera flera kontaktuppgifter för leveranser.
Begränsningar för Pizzatime
- Prioriterar evenemangsplanering och catering framför mötespecifika funktioner
- Blir ganska dyrt för små team. Detta gör det också mer lämpligt för engångsevenemang som retreats eller firanden.
Pizzatime-priser
- Beställningar: Från 25 USD per deltagare (minst 250 USD)
- Tilläggsevenemang: Från 49 USD per deltagare
Pizzatime-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
8. SavvyCal (Bäst för personlig schemaläggning)
SavvyCal är ett schemaläggningsverktyg som är utformat för enkla och flexibla mötesbokningar. Mötesplaneraren erbjuder användarvänliga funktioner som minskar mottagarens schemaläggningsbörda, eftersom deltagarna själva väljer de tider som passar dem bäst.
Verktyget har integrering med de vanligaste kalendrarna, tidszonshantering och personliga länkar.
SavvyCal garanterar en professionell bokningsupplevelse och ställer in mötesbuffertar för bättre kontroll. Det är idealiskt för distansarbetande team och kundorienterade yrkesverksamma.
SavvyCals bästa funktioner
- Respektera användarnas integritet med säkerhetsfunktioner som döljer tillgänglighetsinformation.
- Effektivisera schemaläggningen och spara tid med möjligheten att lägga till mottagarens kalendrar.
- Begränsa antalet bokade möten per dag, vecka eller månad.
- Värd dina schemaläggningslänkar på din egen anpassade domän för ett professionellt intryck (endast Premium-plan).
Begränsningar för SavvyCal
- Priserna är inte lämpliga för privatpersoner och enskilda användare.
- Fokuserar på integrationer med kalenderappar och inte populära produktivitetsverktyg från tredje part.
Priser för SavvyCal
- SavvyCal Basic: 12 USD/månad per användare
- SavvyCal Premium: 20 USD/månad per användare
SavvyCal-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
9. Microsoft FindTime (bäst för schemaläggning inom Microsoft 365)
Microsoft FindTime är ett tillägg till Outlook som hjälper team och kunder att hitta de bästa mötestiderna.
Den är utformad för Microsoft 365-ekosystemet och gör det möjligt för användare att föreslå önskade tider och en enkel omröstningsfunktion. Dessa preferenser vidarebefordras i realtid i mötesinbjudan, vilket underlättar beslutsfattandet.
Dess omröstningar erbjuder olika alternativ, inklusive "kan göra", "föredrar" och "aldrig". Integrationen med Outlook bibehåller en bekant miljö och underlättar smidig implementering.
Microsoft FindTimes bästa funktioner
- Öka deltagandet i konferenssamtal och tillgodose önskemål med en omröstningsfunktion.
- Kombinera omedelbara e-postuppdateringar och smidig schemaläggning med lösningen som är integrerad i din Outlook-app.
- Låt deltagarna föreslå alternativa tider
Begränsningar för Microsoft FindTime
- Endast tillgängligt med ett premiumabonnemang från Microsoft.
- Har begränsad funktionalitet och kompatibilitet med webb- och mobilapplikationer.
Priser för Microsoft FindTime
- Levereras med Microsoft 365, som kostar från 7,20 USD/månad per användare.
Microsoft FindTime-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
10. Arrangr (Bäst för flexibel schemaläggning av enskilda möten och gruppmöten)
Arrangr är ett intuitivt verktyg som blir allt populärare tack vare sina smarta kalenderfunktioner som gör schemaläggningen effektiv och omedelbar. Detta alternativ till Clockwise är perfekt för att samarbeta med kunder och kollegor, både inom och utanför din organisation.
Plattformen erbjuder bokningssidor där mottagarna kan boka tid i förväg.
Med dess personliga inbjudningar kan du lägga till specifika mötesfönster och tidsluckor. Dessutom hjälper Arrangrs användarvänliga design mottagarna att omedelbart jämföra sina scheman.
Arrangrs bästa funktioner
- Ha all information redo när du skickar ut inbjudningar med automatiskt skapade länkar för online-möten.
- Fråga deltagarna om deras önskade tider och platser
- Anpassa dina inbjudningar med fördefinierade meddelandemallar.
Begränsningar för Arrangr
- Begränsar anpassningsmöjligheterna på grund av dess begränsade integrationer.
- Saknar rapporteringsverktyg och funktioner för insikter om mötesmönster och mottagarnas engagemang.
Arrangr-priser
- Grundläggande: Gratis
- Pro+: 5 $/månad per användare
- Tillägg: Från 1,49 $/månad per användare
Arrangr-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
Förnya dina möten och scheman med ClickUp
Att förse ditt team med rätt tidszonsmötesplanerare är viktigt för att optimera arbetsbelastningshanteringen, öka produktiviteten och bygga starka globala relationer.
Bland de tio omfattande verktygen i denna guide utmärker sig ClickUp med sin robusta svit av funktioner för projektgenomförande och möteshantering.
Med över 30 kraftfulla verktyg och mer än 1000 integrationer erbjuder ClickUp en komplett mötesplanerare för schemaläggning, genomförande och samarbete.
Oavsett om du samordnar över tidszoner eller hanterar komplexa projekt, garanterar ClickUp smidig integration och effektivitet.
Registrera dig hos ClickUp idag och förändra ditt teams arbetssätt!