De 10 bästa lösningarna för mötesplanerare för olika tidszoner för team

I en uppkopplad värld överskrider konversationer gränser. Oavsett om du sluter avtal över kontinenter eller pratar med kunder på andra sidan jordklotet är varje interaktion viktig. Därför är det avgörande att ha koll på tidpunkten. ⏰

Lösningen? En mötesplanerare för tidszoner! Den tar hänsyn till rätt arbetstider, deltagarnas tillgänglighet och regionala skillnader, vilket förenklar dina möten. 🧘

Vill du hålla dina diskussioner, workshops och granskningar skarpa, oavsett var ditt team befinner sig? Med tidszonsplanerare kan du hantera globala projekt smidigt över olika tidszoner. ⏳

Men med så många alternativ är det en utmaning att välja det perfekta verktyget. För att hjälpa dig att bestämma dig har vi sammanställt en lista över de 10 bästa mötesplanerarna som uppfyller dina specifika affärsbehov. 🚀

Vad ska du leta efter i en mötesplanerare för tidszoner?

Innan vi går igenom de bästa alternativen, här är fem viktiga faktorer att tänka på när du väljer en tidszonsplanerare för möten:

Hanterar flera tidszoner : Välj en planerare som anpassar sig efter globala tidszoner och sommartid. Den bör underlätta möten som visualiseras i lokal tid.

Erbjuder kalenderintegrationer : Leta efter verktyg som synkroniseras smidigt med dina befintliga kalenderappar. Föredra integrationer med Google Kalender eller Outlook för att undvika dubbelbokningar och optimera schemaläggningen.

Ger anpassningsbara inbjudningar : Välj en planerare med personliga inbjudningar och meddelandemallar så att varje inbjudan kan skräddarsys efter dina behov.

Inkluderar flexibel schemaläggning : Välj ett verktyg som låter deltagarna föreslå, rösta på eller boka tider som passar dem bäst. Detta minimerar störningar på grund av tidszoner och minskar behovet av fram- och återkommande kommunikation.

Säkerställer användarvänlig design: Välj en planerare med ett rent, intuitivt gränssnitt och enkel navigering. Leta efter alternativ som förenklar visning och jämförelse av scheman för att hitta lämpliga mötestider.

De 10 bästa mötesplaneringsverktygen för tidszoner

Med dessa viktiga faktorer i åtanke har vi sammanställt de tio bästa mötesplaneringsverktygen för tidszoner. Varje verktyg förenklar samordningen så att du kan planera möten vid en lämplig tidpunkt, vilket gör hanteringen till en barnlek! 🍃

1. ClickUp (Bäst för omfattande mötes- och tidshantering)

Kartlägg uppgifter, planer och till och med projektmilstolpar direkt med ClickUp-kalendervyn

Först ut har vi ClickUp – ditt ultimata allt-i-ett-verktyg för möteshantering. Det är ett verktyg för projektplanering som främst fokuserar på att öka produktiviteten och effektiviteten för team av alla storlekar.

Om du vill ha en överskådlig planerare är detta mångsidiga verktyg ett genombrott. Det är specialiserat på uppgiftshantering, schemaläggning, samarbete i realtid och tidszonskartläggning – allt i en smidig plattform.

ClickUps kalendervy är avsedd för att hantera globala interaktioner och förbättra din planering med visualiserade uppgifter, möten och deadlines. Dessutom gör dess dra-och-släpp-gränssnitt det enkelt att uppdatera arbetstider eller tillgänglighet direkt i kalendern.

Integrera den med din Google- eller Outlook-kalender så behöver du inte växla mellan kalendrarna längre. ClickUp erbjuder också Calendly-integrationer som är perfekta för att synkronisera uppgifter med befintliga kalenderhändelser.

ClickUp kartlägger även ansvarsområden för uppgifter, organiserar kalenderappar och erbjuder omedelbar synkronisering av tidszoner.

Utöver detta erbjuder ClickUp sina användare en omfattande mjukvarulösning för alla distansarbetsaktiviteter.

Förbättra produktiviteten vid distansarbete och optimera teamets arbetsbelastning med ClickUp Remote Team Management Software

ClickUps programvara för fjärrstyrning av team möjliggör smidig samverkan vid distansarbete. Bland dess utmärkande funktioner finns omedelbar tidrapportering och översikt över arbetsbelastning, vilket gör att teamen kan hållas ansvariga och kapaciteten optimeras.

Lösningen gör det också möjligt för ledare att fördela resurser, hantera scheman, vara produktiva och enkelt övervinna tidszonsskillnader. Dessutom är den perfekt för att genomföra effektiva rytmiska möten för ditt team.

ClickUp har också utmärkta verktyg för möteshantering.

Skapa möteslänkar, ta anteckningar live och ställ in åtgärdspunkter direkt med ClickUp Meetings

ClickUp Meetings erbjuder ett visuellt, användarvänligt gränssnitt för att hantera din schemaläggningsprocess.

Den justerar automatiskt mötestiderna efter intressenternas arbetstider.

Dessutom är det lika enkelt att skapa möteslänkar som att skriva ett enkelt kommando. Detta förenklar samordningen och håller projekten igång även när teammedlemmarna befinner sig på olika platser.

Funktionen för anteckningar hjälper dig att fokusera under diskussioner, medan automatiska påminnelser håller din dag på rätt spår.

💡 Proffstips: Behöver du hjälp med att skapa en anpassad lösning för alla tidszoner? ClickUp har många färdiga kommunikationsmallar som du kan aktivera med några få klick. 📈 Ett bra exempel är ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template, som innehåller fördesignade mötesagendor, anteckningar och uppföljningar. 📨 Med denna enkla lösning kan du ange ett exakt slutdatum för projektet och fördela ansvar för att förenkla arbetsflödena när ditt team är anslutet från olika städer! 🔁

Sammantaget erbjuder ClickUp verktyg för att schemalägga allt effektivt och fatta snabba och effektiva beslut.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

För att kunna utnyttja ClickUps omfattande funktioner till fullo kan det krävas en längre inlärningskurva för vissa användare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. World Time Buddy (bäst för enkla visuella jämförelser av tidszoner)

via World Time Buddy

Behöver du skicka mötesinbjudningar över olika tidszoner? World Time Buddy gör det med tre klick. Det överskådliga gränssnittet hjälper dig att ställa in exakta möteslängder. Dessutom schemalägger denna världsklocka ett kalenderhändelse med lokal tid och tre andra tidszoner i åtanke.

Med World Time Buddy kan du exportera direkt till Google, Outlook eller iCal. Det skapar möteslänkar och e-postutkast. Planerar du ett evenemang? Verktyget visualiserar omedelbart en nedräkning, titel och beskrivning.

World Time Buddys bästa funktioner

Uppdatera mötestider och inbjudningar direkt i populära kalenderintegrationer, som Google Kalender och Outlook.

Låt teammedlemmarna få tillgång till planerna innan de slutgiltigt fastställs med en särskild visningslänk.

Få tillgång till verktyget gratis och utan obligatorisk inloggning.

Begränsningar för World Time Buddy

Saknar integration med appar för video- och konferenssamtal

Inkluderar inte teamets tillgänglighet, vilket leder till röriga schemaläggningar utanför plattformen.

Priser för World Time Buddy

Gratis att använda

World Time Buddy-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Clockwise (bäst för kalenderoptimering och tidsblockering)

via Clockwise

Nästa på listan är Clockwise, ett kalenderverktyg som skapats för att visualisera scheman och förbättra tidsplaneringen. Detta intuitiva verktyg hjälper dig att planera möten samtidigt som du har befintliga åtaganden i åtanke.

Med denna mötesplanerare kan du koppla flera kalendrar till samma konto så att du inte missar några möten.

Clockwise har en intelligent kalender som eliminerar manuellt arbete – perfekt för teammöten och för att snabbt införliva tidsförslag.

Clockwise bästa funktioner

Infoga viktiga uppgifter automatiskt i lediga tider i din kalender med AI-funktioner.

Låt andra boka dina arbetstider utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka genom ett verktyg för mötesplanering.

Få en översikt över tiden som läggs på olika typer av aktiviteter

Begränsningar för Clockwise

Blir ganska dyrt för små team och enskilda personer.

Fokuserar på kalenderhantering och erbjuder begränsade integrationer – utan integrerade produktivitetsfunktioner som uppgiftshantering.

Priser enligt klockan

Gratis

Teams: 6,75 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 11,50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Clockwise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

4. Tidszonskonverterare (bäst för snabba och grundläggande tidskonverteringar)

via Tidszonskonverterare

Vill du hitta de perfekta mötestiderna? Tidszonskonverteraren erbjuder en ren och enkel lösning. Denna plattform visar dig den exakta tiden var som helst i världen över olika tidszoner.

Det bästa av allt? Det inkluderar även smarta justeringar för sommartid!

Världsklockan visar arbetstid, övertid, personlig tid och sömntid, så att all kommunikation med utländska kunder och vänner sker vid en lämplig tidpunkt.

De bästa funktionerna i Time Zone Converter

Lägg till och justera olika tidszoner med den enkla dra-funktionen.

Förenkla tidszonsplaneringen med appens uppskattningar av lokala helgdagar och arbetstider.

Begränsningar för tidszonskonverteraren

Saknar funktioner för global mötesplanering och fungerar endast som en översikt över tidszoner.

Kräver köp för offlineåtkomst till verktyget.

Priser för tidszonskonverterare

Gratis

Windows-app: 3,25 USD per användare (engångsköp)

MacOS-app: 5,99 $ per användare (engångsköp)

Betyg och recensioner för tidszonskonverteraren

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Alla tidszoner (bäst för global tidsspårning på ett ögonblick)

via Alla tidszoner

Every Time Zone är en av de mest omfattande mötesplanerarna. Mötesplaneraren med världsklocka visar 17 tidszoner i varje planeringssteg.

Det skapar omedelbara mötesinbjudningar och iCal-länkar för att lägga till evenemang så att alla i teamet hålls uppdaterade. Mötesplaneraren hjälper dig att spåra ditt teams tillgänglighet genom att kartlägga deras tidszoner och arbetstider.

Every Time Zone genererar optimala arbetstider för mötesdeltagarna så att du kan organisera evenemang som webbseminarier och workshops för att samla ditt team.

De bästa funktionerna i Every Time Zone

Håll planeringen enkel med den visuella representationen av flera tidszoner.

Främja distansarbete och flexibelt arbete med tidszonsbaserade mötesplanerare.

Använd färgkodade vyer för att snabbt se de bästa tidpunkterna att kontakta kollegor på olika platser.

Begränsningar för alla tidszoner

Kan vara ett dyrt alternativ jämfört med andra verktyg.

Funktioner för möten och tidrapportering är endast tillgängliga i premiumprispaketet.

Priser för alla tidszoner

Gratis

Every Time Zone Pro (upp till 3 användare): 39 $/år

Every Time Zone Pro (upp till 15 användare): 119 $/år

Every Time Zone Pro (mer än 15 användare): Anpassad prissättning

Alla tidszonsbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Doodle (bäst för att förenkla gruppbokningar och omröstningar)

via Doodle

Letar du efter en online-mötesplanerare med ett användarvänligt gränssnitt? Doodle är ett klassiskt val. Doodle är känt för sina gruppplaneringsfunktioner och erbjuder möjliga tidsluckor och unika möteslänkar.

Doodle har också gruppomröstningar där deltagarna kan rösta och föreslå tider. Dess interaktiva och engagerande layout visar tidszoner och mötesdetaljer.

Doodles bästa funktioner

Samla in betalningar när kunder bokar 1:1-tid med dig med den integrerade utcheckningssidan.

Hämta dina tillgänglighetsuppgifter från Google Kalender, Microsoft Office 365 och iCal.

Skicka ut mötesinbjudningar med färdiga länkar till konferenssamtal och kalenderfiler.

Begränsningar för Doodle

Kan vara dyrt för professionellt bruk, särskilt för team.

Kräver ett premiumabonnemang om du behöver grundläggande anpassningsmöjligheter som branding och funktioner som påminnelser och avancerad schemaläggning.

Doodle-priser

Gratis

Pro: 14,95 $/månad per användare

Team: Från 19,95 $/månad per användare (minst 5 användare)

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1800 recensioner)

7. Pizzatime, tidigare Spacetime. am (Bäst för teambuilding-evenemang och distansarbete)

via Pizzatime

Vill du öka moralen och teamkänslan i dina möten? Pizzatime (tidigare Spacetime) erbjuder en ny approach till evenemangs- och mötesplanering.

Detta verktyg skickar ut mötesinbjudningar och organiserar virtuella aktiviteter som pizzakalas och teambuilding-workshops. Det hjälper dig att anordna evenemang som virtuella escape rooms och till och med boka en stand-up-komiker.

Denna mötesplanerare skapar en gemenskapskänsla bland medarbetarna genom att engagera dem i avkopplande evenemang.

Pizzatimes bästa funktioner

Utveckla en sund kultur för distansarbete med inkluderande evenemangsschemaläggning.

Underlätta teamengagemanget genom att erbjuda en mängd olika gruppaktiviteter.

Spara tid och arbete med att hantera flera kontaktuppgifter för leveranser.

Begränsningar för Pizzatime

Prioriterar evenemangsplanering och catering framför mötespecifika funktioner

Blir ganska dyrt för små team. Detta gör det också mer lämpligt för engångsevenemang som retreats eller firanden.

Pizzatime-priser

Beställningar: Från 25 USD per deltagare (minst 250 USD)

Tilläggsevenemang: Från 49 USD per deltagare

Pizzatime-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. SavvyCal (Bäst för personlig schemaläggning)

via SavvyCal

SavvyCal är ett schemaläggningsverktyg som är utformat för enkla och flexibla mötesbokningar. Mötesplaneraren erbjuder användarvänliga funktioner som minskar mottagarens schemaläggningsbörda, eftersom deltagarna själva väljer de tider som passar dem bäst.

Verktyget har integrering med de vanligaste kalendrarna, tidszonshantering och personliga länkar.

SavvyCal garanterar en professionell bokningsupplevelse och ställer in mötesbuffertar för bättre kontroll. Det är idealiskt för distansarbetande team och kundorienterade yrkesverksamma.

SavvyCals bästa funktioner

Respektera användarnas integritet med säkerhetsfunktioner som döljer tillgänglighetsinformation.

Effektivisera schemaläggningen och spara tid med möjligheten att lägga till mottagarens kalendrar.

Begränsa antalet bokade möten per dag, vecka eller månad.

Värd dina schemaläggningslänkar på din egen anpassade domän för ett professionellt intryck (endast Premium-plan).

Begränsningar för SavvyCal

Priserna är inte lämpliga för privatpersoner och enskilda användare.

Fokuserar på integrationer med kalenderappar och inte populära produktivitetsverktyg från tredje part.

Priser för SavvyCal

SavvyCal Basic: 12 USD/månad per användare

SavvyCal Premium: 20 USD/månad per användare

SavvyCal-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Microsoft FindTime (bäst för schemaläggning inom Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft FindTime är ett tillägg till Outlook som hjälper team och kunder att hitta de bästa mötestiderna.

Den är utformad för Microsoft 365-ekosystemet och gör det möjligt för användare att föreslå önskade tider och en enkel omröstningsfunktion. Dessa preferenser vidarebefordras i realtid i mötesinbjudan, vilket underlättar beslutsfattandet.

Dess omröstningar erbjuder olika alternativ, inklusive "kan göra", "föredrar" och "aldrig". Integrationen med Outlook bibehåller en bekant miljö och underlättar smidig implementering.

Microsoft FindTimes bästa funktioner

Öka deltagandet i konferenssamtal och tillgodose önskemål med en omröstningsfunktion.

Kombinera omedelbara e-postuppdateringar och smidig schemaläggning med lösningen som är integrerad i din Outlook-app.

Låt deltagarna föreslå alternativa tider

Begränsningar för Microsoft FindTime

Endast tillgängligt med ett premiumabonnemang från Microsoft.

Har begränsad funktionalitet och kompatibilitet med webb- och mobilapplikationer.

Priser för Microsoft FindTime

Levereras med Microsoft 365, som kostar från 7,20 USD/månad per användare.

Microsoft FindTime-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Arrangr (Bäst för flexibel schemaläggning av enskilda möten och gruppmöten)

via Arrangr

Arrangr är ett intuitivt verktyg som blir allt populärare tack vare sina smarta kalenderfunktioner som gör schemaläggningen effektiv och omedelbar. Detta alternativ till Clockwise är perfekt för att samarbeta med kunder och kollegor, både inom och utanför din organisation.

Plattformen erbjuder bokningssidor där mottagarna kan boka tid i förväg.

Med dess personliga inbjudningar kan du lägga till specifika mötesfönster och tidsluckor. Dessutom hjälper Arrangrs användarvänliga design mottagarna att omedelbart jämföra sina scheman.

Arrangrs bästa funktioner

Ha all information redo när du skickar ut inbjudningar med automatiskt skapade länkar för online-möten.

Fråga deltagarna om deras önskade tider och platser

Anpassa dina inbjudningar med fördefinierade meddelandemallar.

Begränsningar för Arrangr

Begränsar anpassningsmöjligheterna på grund av dess begränsade integrationer.

Saknar rapporteringsverktyg och funktioner för insikter om mötesmönster och mottagarnas engagemang.

Arrangr-priser

Grundläggande: Gratis

Pro+: 5 $/månad per användare

Tillägg: Från 1,49 $/månad per användare

Arrangr-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Förnya dina möten och scheman med ClickUp

Att förse ditt team med rätt tidszonsmötesplanerare är viktigt för att optimera arbetsbelastningshanteringen, öka produktiviteten och bygga starka globala relationer.

Bland de tio omfattande verktygen i denna guide utmärker sig ClickUp med sin robusta svit av funktioner för projektgenomförande och möteshantering.

Med över 30 kraftfulla verktyg och mer än 1000 integrationer erbjuder ClickUp en komplett mötesplanerare för schemaläggning, genomförande och samarbete.

Oavsett om du samordnar över tidszoner eller hanterar komplexa projekt, garanterar ClickUp smidig integration och effektivitet.

Registrera dig hos ClickUp idag och förändra ditt teams arbetssätt!