Todoist vs Apple Reminders: Vilket verktyg är bäst?

Alla har ett fotografiskt minne, vissa har bara ingen film.

Om du letar efter något som hjälper dig att komma ihåg ditt fullspäckade schema kan rätt påminnelseapp göra hela skillnaden. Detta gäller särskilt om du behöver en påminnelseapp för uppgiftshantering.

Två populära konkurrenter är Todoist och Apple Reminders. Båda lovar att hjälpa dig att hantera dina att göra-listor och öka din produktivitet.

I den här artikeln jämför vi deras funktioner, priser och totala värde för att hjälpa dig att avgöra vilket som passar bäst för dina behov.

Vad är Todoist?

Todoist är ett program för uppgiftshantering som är utformat för att hjälpa individer och team att organisera flera uppgifter och projekt. Det är tillgängligt på olika enheter som telefoner, surfplattor och datorer.

Todoist är känt för sitt rena gränssnitt, sina robusta funktioner och dra-och-släpp-gesten och passar för personer som behöver ett flexibelt men enkelt sätt att hantera allt från dagliga uppgifter till långsiktiga mål.

Huvudsyftet är att hjälpa användarna att hantera sina att göra-listor, prioritera arbetet effektivt och i slutändan få mer gjort på kortare tid.

Todoist-funktioner

Todoist har funktioner som hjälper dig att hantera tid och uppgifter, samarbeta och hålla ordning, oavsett hur komplex din att göra-lista är.

1. Uppgiftsorganisation och prioritering

via Todoist

Todoist låter användare organisera uppgifter i olika kategorier, vilket gör det enkelt att skilja mellan arbete, privatliv och sidoprojekt. Du kan också prioritera uppgifter med hjälp av färgkodade etiketter som "Prioritet 1", så att du snabbt kan se vad som behöver omedelbar uppmärksamhet.

2. Inmatning med naturligt språk

via Todoist

En av Todoists mest framstående funktioner är dess naturliga språkbearbetning. Du kan diktera eller skriva in uppgifter som "Träffa John till lunch imorgon kl. 13", och Todoist schemalägger automatiskt påminnelsen, vilket sparar tid genom att göra uppgiftsinmatning och schemaläggning snabbare och mer intuitivt.

3. Produktivitetsuppföljning

via Todoist

Du kan göra produktivitetsuppföljningen roligare med funktionen "Karma". Du tjänar poäng för att slutföra uppgifter och förlorar poäng för att skjuta upp dem, vilket lägger till ett roligt spelelement i din uppgiftshanteringsrutin. Du behöver inte längre slösa bort timmar på tidsblindhet – du kan se exakt vad du uppnår under den tid du har lagt ner på ditt arbete.

via Todoist

Du kan enkelt dela projekt och uppgifter med andra genom att bjuda in dem, tilldela ansvar och lämna kommentarer. Denna samarbetsfunktion är användbar för teamarbete eller för att samordna hushållssysslor.

5. Plattformsoberoende integration

via Todoist

Todoist integreras med över 60 appar, inklusive Google Kalender, Slack och Trello, så att du kan förenkla dina arbetsflöden och hantera allt från ett och samma ställe.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/användare per månad

Företag: 8 $/användare per månad

Vad är Apple Reminders?

Apple Reminders är ett enkelt, inbyggt verktyg för uppgiftshantering för användare inom Apples ekosystem. Det hjälper användare av Apple-enheter att skapa listor, ställa in påminnelser och organisera uppgifter på alla sina Apple-enheter, med smidig synkronisering mellan iPhone, iPad, Mac och Apple Watch.

Syftet är att ge användarna ett enkelt och smidigt sätt att hantera sina dagliga uppgifter med hjälp av Apples välbekanta design.

Apple Reminders-funktioner

Även om Apple Reminders är ett enklare alternativ till Todoist har det flera användbara funktioner som gör det effektivt för användare inom Apples ekosystem.

1. iCloud-synkronisering

via Apple

Apple Reminders synkroniseras automatiskt mellan alla Apple-enheter, vilket säkerställer att alla ändringar du gör på en enhet omedelbart återspeglas på alla andra. Detta är ett viktigt försäljningsargument för dem som är djupt rotade i Apples ekosystem.

2. Platsbaserade påminnelser

via Apple

Med Apple kan du ställa in platsbaserade påminnelser, vilket innebär att du får en avisering när du anländer till eller lämnar en viss plats. Du kan till exempel ställa in en påminnelse om att köpa pasta i mataffären.

3. Siri-integration

via Apple

Apple Reminders integreras smidigt med Siri, Apples digitala assistent, så att du kan lägga till uppgifter via röstkommandon. Säg bara ”Hej Siri, påminn mig om att ringa Jane imorgon klockan 14” eller ”Lägg till ’boka flyg’ till min semesterplaneringslista”, så är det klart.

Om en sådan lista inte finns kommer Siri att fråga om du vill skapa den. Svara bara ”Ja” för att bekräfta.

4. Deluppgifter och anteckningar

via Apple

Du kan skapa deluppgifter inom dina uppgifter och lägga till anteckningar, vilket gör det enklare att dela upp stora uppgifter i mindre, genomförbara steg och lägga till sammanhang om det behövs.

5. Samarbete med Familjedelning

via Apple

Appens funktion Familjedelning låter dig dela att göra-listor med familjemedlemmar och samordna hushållssysslor eller evenemang.

Priser för Apple Reminders

Gratis med Apple-konton på iOS- och Mac-enheter

Todoist vs Apple Reminders: Jämförelse av funktioner

Både Todoist och Apple Reminders erbjuder funktioner som hjälper dig att hantera uppgifter och hålla ordning. Men hur står de sig mot varandra?

Här är en snabb jämförelse av deras funktioner:

Funktion Todoist Apple Reminders Plattformens tillgänglighet iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch Uppgiftsorganisation Projekt, delprojekt, etiketter, filter Listor, deluppgifter, taggar Inmatning med naturligt språk Ja, stöder naturligt språk för uppgiftskapande Ja, stöder naturligt språk för uppgiftskapande Samarbete Ja, dela uppgifter och projekt, tilldela uppgifter Ja, via Familjedelning Påminnelser och aviseringar Anpassade påminnelser med förfallodatum, återkommande uppgifter Tidsbaserade och platsbaserade påminnelser Plattformsoberoende synkronisering Synkroniseras mellan flera plattformar och enheter Synkroniseras endast inom Apple-ekosystemet (via iCloud) Produktivitetsuppföljning Karma-poängsystem för att spåra produktivitet Inga funktioner för produktivitetsuppföljning Integrationer Över 60 integrationer (Google Kalender, Slack, Trello) Det integreras endast inom Apples ekosystem (iCloud, Siri, Kalender osv.). Röstassistans Siri, Google Assistant, Alexa Siri Priser • Nybörjare: Gratis• Pro: 5 $ per månad• Företag: 8 $ per månad Gratis

Här är en prisjämförelse mellan de båda verktygen:

Planera Todoist Apple Reminders Gratis plan Har en övre gräns på fem personliga projekt. Inkluderar grundläggande funktioner som flexibla layouter, tre filtrerade vyer och integration med e-post, kalender etc. Full funktionalitet ingår gratis Pro-plan Avancerade funktioner som UI-assistans, upp till 300 personliga projekt för uppgiftshantering, påminnelser om uppgifter, 150 filtrerade vyer och obegränsad aktivitetshistorik. NA Affärsplan Teamhanteringsfunktionerna inkluderar delade arbetsytor, 500 projekt, detaljerade loggar för teamaktiviteter, delade mallar, central teamredovisning samt teamroller och behörigheter. NA

Låt oss nu jämföra funktionerna i detalj och se vilket verktyg som är bäst:

1. Uppgiftshantering och organisation

Todoist utmärker sig inom detta område med avancerade funktioner som projekthierarkier, delprojekt och färgkodade prioriteringar. Apple Reminders är enklare med listor och deluppgifter, men saknar de detaljerade verktyg för projektorganisation som Todoist erbjuder.

🏆 Vinnare: Todoist

2. Användarvänlighet och gränssnitt

Apple Reminders drar nytta av att vara en del av Apples ekosystem, med ett smidigt gränssnitt och en design som matchar Apples användarvänliga approach. Todoist har många funktioner, men kan kännas mer komplicerat, särskilt för nya användare.

🏆 Vinnare: Apple Reminders

3. Kompatibilitet mellan olika plattformar

Oavsett om du använder Windows, Android eller till och med Linux är Todoist tillgängligt och fungerar smidigt på alla plattformar. Apple Reminders är däremot endast tillgängligt på Apple-enheter.

🏆 Vinnare: Todoist

Todoist vs. Apple Reminders: På Reddit

Både Todoist och Apple Reminders har hängivna fans på Reddit. Apple Reminders verkar vara populärt för sin användarvänlighet, medan Todoist vinner när det gäller mer noggrann uppgiftshantering.

Jag använder Apple Reminders för saker jag ska göra samma dag (som att komma ihåg att ta med mig mat när jag sätter mig i bilen). Todoist använder jag för allt annat.

Samma här. Särskilt när man kör bil och kommer på något man behöver göra. Det är så enkelt att bara ropa det till Siri. Jag har också widgeten Reminders väl synlig på min telefon så att påminnelsen inte hamnar i skymundan eller glöms bort senare. Om det inte behöver göras samma dag lägger jag till det i Todoist och raderar sedan påminnelsen.

Många användare föredrar Apple Reminders platsbaserade funktion, men vissa har svårt för dess användargränssnitt. Todoist tenderar att vara mycket mer populärt för sin användarupplevelse när det gäller uppgiftshantering.

Todoist ger mig en bättre och snabbare uppgiftshanteringsupplevelse. Jag använder Todoist för arbetsuppgifter (fler uppgifter skapas och slutförs där) och Reminders för hemuppgifter. Jag hade försökt att helt byta till Reminders, men jag märkte att det tog för lång tid för mig att hantera mina uppgifter, så jag bytte tillbaka arbetsuppgifterna, men behöll mina hemuppgifter där eftersom jag fortfarande gillade att jag kunde integrera bättre med Siri, kalendern och aviseringar.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Todoist och Apple Reminders

Todoist och Apple Reminders är utmärkta verktyg, men ClickUp är ett starkt alternativ för användare som vill ha det bästa av två världar.

Vår produktivitet globalt har ökat avsevärt sedan vi implementerade ClickUp. Vi har för närvarande över 50 användare på 5 kontinenter som samarbetar i mycket detaljerade projekt. Detta har gjort det möjligt för oss att minska leveranstiden för projekt avsevärt.

Med avancerade funktioner för uppgiftshantering och ett brett utbud av alternativ för anpassning av arbetsflöden har ClickUp något för alla – från enskilda användare till team.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Reminders

Lägg till bilagor, datum och återkommande scheman i ClickUp Reminders.

ClickUps påminnelsefunktion är mer avancerad än både Todoist och Apple Reminders. Påminnelser i ClickUp är inte fristående – du kan omedelbart konvertera dem till ClickUp-uppgifter, komplett med ansvariga, förfallodatum, prioriteringar, deluppgifter och bilagor. Denna sömlösa koppling säkerställer att påminnelserna förblir genomförbara och anpassade till dina större projekt.

Todoist låter dig omvandla påminnelser till uppgifter, men saknar samma nivå av integration med ett omfattande projektledningssystem.

Utöver enkla tidsbaserade påminnelser kan du med ClickUp aktivera aviseringar baserat på statusändringar, beroenden eller anpassade villkor. Denna nivå av automatisering är oöverträffad i Todoist eller Apple Reminders.

💡Snabba tips för att få ut det mesta av ClickUp Reminders: Skapa en påminnelse från valfri kommentar i en uppgift eller avisering. Dessa konversationspåminnelser är ett utmärkt sätt att veta när det är dags att följa upp.

Markera slutförda påminnelser, snooza, omplanera eller delegera påminnelser till teammedlemmar på ett och samma ställe.

Skapa återkommande påminnelser för uppgifter som upprepas dagligen, veckovis, månadsvis eller med anpassad frekvens.

Kontrollera den dagliga sammanfattningen från ClickUp för att hålla koll på slutförda uppgifter, förfallodatum och projektens status.

Delegera snabbt alla påminnelser till ditt team från din ClickUp-startskärm eller genom att lägga till en påminnelse i deras profil.

Läs också: Påminnelser om tidrapporter för att hålla ditt team på rätt spår

ClickUps fördel nr 2: ClickUps uppgiftschecklistor

Förenkla dina uppgifter med dra-och-släpp-funktionen och inbäddningsfunktionerna i ClickUp Task Checklists.

De anpassningsbara uppgiftslistorna i ClickUp är perfekta för att dela upp komplexa uppgifter i hanterbara steg och följa uppgiftsförloppet i realtid.

Så här kan du utnyttja ClickUp Task Checklists:

Nest checklistor för att skapa hierarkiska strukturer

Anpassa uppgiftsstatus för att följa framstegen mer exakt.

Lägg till flera checklistor till en enskild uppgift för detaljerade uppdelningar.

Tilldela enskilda checklistor till teammedlemmar för effektiv delegering.

Integrera checklistor med andra verktyg och checklistor med andra verktyg och checklistmallar och automatisera statusuppdateringar.

Anpassa checklistor med checklistor med anpassade fält i ClickUp

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-kalendervyn

Visualisera arbete, omplanera uppgifter och hantera projektets tidsplaner med den anpassningsbara ClickUp-kalendervyn.

ClickUps kalendervy hjälper dig att visualisera dina uppgifter på en tidslinje, vilket ger dig bättre kontroll över deadlines och schemaläggning.

Det kombinerar de bästa delarna av Todoists funktioner och Apple Reminders enkelhet samtidigt som det lägger till kraftfulla kalenderintegrationer.

Här är vad du kan göra med den här funktionen:

Visa uppgifter per dag, vecka eller månad för att få en omfattande översikt över kommande uppgifter och händelser.

Dra och släpp enkelt uppgifter för att omplanera dem direkt i kalendern. Denna funktion är mer smidig och intuitiv jämfört med Todoists justeringar av förfallodatum och Apple Reminders begränsade schemaläggningsgränssnitt.

Visa flera uppgiftslistor, projekt eller utrymmen i samma kalender, vilket ger bättre översikt och hantering.

Se uppgiftsberoenden och ställ in milstolpar, vilket lägger till en nivå av sofistikerad projektledning som Todoist och Apple Reminders inte kan matcha.

Todoist erbjuder viss kalendersynkronisering (t.ex. med Google Kalender), medan ClickUp erbjuder djupare integration med externa kalendrar och möjliggör tvåvägssynkronisering, vilket ger dig uppdateringar i realtid på alla plattformar.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp-meddelanden och ClickUp-automatiseringar

ClickUp Notifications ser till att du hålls informerad i realtid utan att bli överväldigad.

Aktivera aviseringar för alla aktiviteter i ClickUp genom att anpassa ClickUp-aviseringar.

Du kan anpassa aviseringar baserat på uppdateringar av uppgifter, deadlines och kommentarer på olika enheter, så att teamen kan samarbeta och reagera snabbt. Den här funktionen är utmärkt för att spåra projektförändringar eller hålla sig uppdaterad medan man väntar på att en uppgiftschecklista ska slutföras.

Dessutom förbättrar ClickUp Automations funktioner uppgiftshanteringen genom att ta bort repetitiva uppgifter från dina händer.

Effektivisera arbetsflöden, hantera rutinuppgifter, hantera projektöverlämningar och mycket mer med över 100 ClickUp-automatiseringar.

Du kan till exempel automatisera påminnelser, uppgiftsfördelning eller statusuppdateringar. När en uppgifts förfallodatum närmar sig skickar ClickUp automatiskt aviseringar eller flyttar uppgiften till nästa steg. Detta är särskilt användbart i komplexa arbetsflöden med flera beroenden.

Till skillnad från Todoists enkla påminnelser eller Apple Reminders grundläggande tids- eller platstriggers är ClickUps automatiseringar mycket anpassningsbara, vilket gör din uppgiftshantering smartare och effektivare.

Dessa funktioner gör att du kan fokusera på att utföra viktigt arbete medan ClickUp sköter logistiken i bakgrunden.

Välja rätt produktivitetsappar

Valet mellan Todoist och Apple Reminders beror i slutändan på dina specifika behov. Om du är Apple-användare och letar efter en enkel, intuitiv uppgiftshanterare inom Apples ekosystem kan Apple Reminders vara tillräckligt för att hålla dig på rätt spår.

Om du behöver ett mer robust verktyg som erbjuder flexibilitet, kraftfulla funktioner och större kontroll över komplexa projekt är Todoist det bästa valet.

Men om du letar efter en kombination av båda verktygen – något som kombinerar enkelhet med omfattande funktionalitet – är ClickUp utan tvekan det bästa alternativet. Med funktioner som detaljerade uppgiftschecklistor, mångsidig kalenderorganisation, anpassade aviseringar och automatisering erbjuder ClickUp oöverträffad support för att öka produktiviteten.

Oavsett om du hanterar personliga uppgifter eller driver teamprojekt, erbjuder ClickUp allt du behöver för att göra ditt bästa arbete. Prova ClickUp idag!