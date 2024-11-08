De 10 bästa AI-lektionsplaneringsverktygen för 2025

Som pedagog kan det vara överväldigande att planera lektioner och uppgifter vecka efter vecka.

Din bästa vän i denna process? Ett AI-verktyg för lektionsplanering som kan underlätta och effektivisera din arbetsbelastning i hög grad!

Med AI-drivna verktyg kan du skapa anpassade lektionsplaner och fokusera mer på det som verkligen betyder något – undervisningen.

För den här artikeln har mitt team och jag undersökt flera olika AI-generatorer för lektionsplaner (så att du slipper göra det) innan vi valde ut mina 10 favoriter.

Vad ska du leta efter i en AI-generator för lektionsplaner?

Även om AI kommer att imponera på dig vid första anblicken är inte alla verktyg lämpliga.

Det bästa AI-verktyget ska spara massor av tid, vara superenkelt att komma åt, kunna förbättra dina färdigheter i lektionsplanering och integreras smidigt i din undervisningsrutin.

Här är några funktioner som är ett måste i en AI-generator för lektionsplaner:

Anpassning till läroplanen : Ett förstklassigt AI-verktyg ser till att dina lektionsplaner överensstämmer med federala eller statliga utbildningsstandarder. Detta garanterar att dina lektioner täcker alla viktiga ämnen.

Beteendeinsikter : Vissa avancerade AI-verktyg kan analysera elevernas beteende i klassrummet – till exempel vem som är engagerad och vem som inte är det. Genom att upptäcka trender tidigt kan du förbättra elevernas deltagande.

Ämnesövergripande integration : Det som gör ett AI-verktyg så bra är möjligheten att blanda och matcha ämnen i dina genererade lektionsplaner. Oavsett om du blandar matematik med naturvetenskap eller kombinerar historia med en världskarta i geografi, hjälper den här funktionen dig att skapa lektioner som är engagerande och dynamiska för dina elever.

Gamification : Gamification tar över. Att förbättra : Gamification tar över. Att förbättra elevernas prestationer med 89,45 % är ingen liten bedrift. Så naturligtvis kommer rätt AI-verktyg för lektionsplanering att erbjuda förslag på hur man kan gamifiera inlärningen – från frågesporter till att distribuera världskartor virtuellt.

Anpassningsbara mallar: Ingen klass är den andra lik, och detsamma gäller era lektionsplaner. Ett bra AI-verktyg erbjuder mycket anpassningsbara : Ingen klass är den andra lik, och detsamma gäller era lektionsplaner. Ett bra AI-verktyg erbjuder mycket anpassningsbara mallar för lektionsplaner som kan anpassas till olika undervisningsstilar och ger effektiva lektioner.

De 10 bästa AI-lektionsplaneringsverktygen för pedagoger

Låt mig måla upp en bild. Det är fredag och du har just avslutat en hel veckas lektioner. Nu måste du planera nästa veckas lektioner, organisera uppgifter och kanske klämma in några utbildningsmoduler.

Det är utmattande. Och det är här AI kan vara till stor hjälp vid lektionsplanering.

Baserat på min forskning är här de bästa AI-verktygen för att skapa lektionsplaner som hjälper dig att spara tid, minska stressen och hålla dina elever engagerade.

1. ClickUp (Bäst för lektionsplanering och intuitiv projektledning)

Möt ClickUp, min favoritgenerator för AI-lektionsplaner.

Med ClickUp känns det inte längre som en lång och komplex process att skapa lektionsplaner. Det är en allt-i-ett-plattform som låter dig skriva dina lektionsplaner direkt i ClickUp Docs.

Förenkla skapandet och hanteringen av lektionsplaner med ClickUp Docs

Samtidigt kan du organisera allt från uppgifter till elevernas framsteg.

Och här sker magin – ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, låter dig skapa uppgifter för varje steg i lektionsplaneringen – oavsett om det gäller att sätta upp lärandemål, schemalägga uppgifter eller anpassa lektioner för enskilda elever.

Förbättra dina anteckningar med ClickUp Brains AI Writing

ClickUps projektledningsfunktioner hjälper också till med utbildningshantering – från hantering av akademiska resurser till att skapa och dela lektionsscheman.

Med ClickUp kan du skriva dina lektionsplaner, synkronisera dem med din Google Kalender och använda ClickUp Brain för att skapa ytterligare resurser som förberedande frågesporter och material.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain : AI-driven assistent som gör det tunga arbetet, från att brainstorma lektionsidéer till att anpassa dem till läroplanens standarder.

AI-kunskapshanterare : Hitta svar på dina frågor direkt och se till att dina lektionsplaner är omfattande och anpassade efter lärandemålen.

Google Kalender integration: Synkronisera dina lektionsplaner, möten och deadlines smidigt till : Synkronisera dina lektionsplaner, möten och deadlines smidigt till Google Kalender via ClickUp.

Håll ordning med ClickUps integration med Google Kalender

Anpassningsbara mallar för lektionsplaner : En skattkista av mallar som passar din undervisningsstil. Anpassa dem enkelt efter dina klassrumsbehov. : En skattkista av mallar som passar din undervisningsstil. Anpassa dem enkelt efter dina klassrumsbehov.

Whiteboards för visuell planering: Omvandla idéer till uppgifter med : Omvandla idéer till uppgifter med ClickUps Whiteboards – perfekt för visuella inlärare och interaktiv lektionsplanering.

Begränsningar i ClickUp

Initial komplexitet: Med så många funktioner kan det kännas lite överväldigande när man först börjar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. LessonPlans. ai (Bäst för anpassad lektionsgenerering)

Möt LessonPlans.ai, din nya AI-drivna klassrumskompis som lovar att göra lektionsplaneringen 10 gånger snabbare.

LessonPlans.ai är utformat för pedagoger i grundskolan med specifika behov och låter dig skapa detaljerade och engagerande lektionsplaner med bara några få klick. Du anger helt enkelt ditt ämne, så levererar AI en färdig plan med aktiviteter och steg-för-steg-guider.

Nackdelen är att verktygets kostnadsfria plan känns ganska begränsad, och de betalda planerna kan kännas lite för dyra.

LessonPlans. ai bästa funktioner

Anpassning : Skräddarsy AI-genererade planer efter din undervisningsstil.

Steg-för-steg-guider : Varje plan innehåller en strukturerad och lättförståelig guide.

Engagerande aktiviteter : AI föreslår roliga och interaktiva aktiviteter som hjälper eleverna att inte bara lära sig utan också behålla kunskapen.

Kompatibilitet med flera årskurser: Oavsett om du undervisar i matematik, naturvetenskap eller litteratur kan LessonPlans.ai skapa lektioner för alla ämnen och årskurser.

LessonPlans. ai begränsningar

Begränsade gratisfunktioner: Den kostnadsfria versionen erbjuder endast en smygtitt, och för att låsa upp verktygets fulla potential måste du uppgradera till den betalda versionen.

LessonPlans. ai prissättning

Pro-plan : 49 $/år

Utbildning och ideella organisationer: Specialpriser tillgängliga

3. AI Lesson Plan (bäst för att skapa lektioner som följer standarderna)

via AI Lesson Plan

Denna AI-drivna plattform ger dig möjlighet att skapa helt anpassade, standardanpassade lektionsplaner på några minuter.

Behöver du en åldersspecifik plan som passar perfekt till din lärobok och statliga standarder? Klart. Vill du ha stödmaterial som frågesporter, bedömningskriterier och arbetsblad? Inga problem.

Dessutom kan du välja mellan flera format på plattformen, vilket säkerställer att dina lektioner överensstämmer med utbildningsstandarder och undervisningsstil.

Det som inte är så bra med verktyget är dess komplexitet; jag hade lite svårt att anpassa mallar och skapa klassprofiler.

De bästa funktionerna i AI Lesson Plan

Ämneskunskap : AI är tränad som expert inom alla ämnen, vilket säkerställer att dina lektionsplaner är korrekta och överensstämmer med läroplanens standarder.

Helt anpassningsbar lektionshjälp : Du kan skapa egna anpassade lektionsplanmallar för att tillgodose både personliga och pedagogiska behov.

Läroboksminne : AI:n kommer ihåg varje sida i dina läroböcker, så att du enkelt kan integrera innehållet i dina lektioner.

Flera format för lektionsplaner : Välj mellan populära format som 5E, Blooms taxonomi och många fler – allt med ett enda klick.

Omfattande resurser: Skapa enkelt stödmaterial som rubriker, arbetsblad och bedömningar som komplement till dina lektionsplaner.

Begränsningar för AI-lektionsplaner

Begränsad gratistjänst : Gratispaketet erbjuder endast ett fåtal funktioner, vilket innebär att du måste uppgradera för att få tillgång till alla funktioner.

Komplexitet vid installation: Det kan ta tid att anpassa mallar och ställa in klassprofiler i början.

Priser för AI-lektionsplaner

Gratis provperiod

Grundläggande plan : 29 $/faktureras månadsvis

Företagsplan: 247 $/faktureras i tre delbetalningar

4. Learnt. ai (Bäst för omfattande AI-driven utbildning)

Tänk dig att ha en superassistent som kan hantera allt från lektionsplanering till att skapa isbrytare på några sekunder.

Det är Learnt.ai, AI-assistenten som gör allt.

Med över 110 AI-drivna verktyg hjälper Learnt. ai dig att hantera alla uppgifter, från att skapa interaktiva e-lärandeaktiviteter till att generera frågor som stimulerar kritiskt tänkande snabbare än lunchrasten hinner ta slut.

Learnt. ai bästa funktioner

Över 110 AI-verktyg : Från att generera lektionsplaner till att skapa AI-resistenta uppgifter – Learnt.ai har ett verktyg för nästan alla utbildningsuppgifter du kan tänka dig.

AI-hjälpredor : Tänk på dem som miniassistenter – redo att hjälpa dig att brainstorma, skapa innehåll och ge inspiration till din nästa lektion eller ditt nästa projekt.

Läroboksminne: Learnt. ai kommer ihåg allt, vilket gör att det kan generera innehåll som är perfekt anpassat till dina specifika läroböcker.

Begränsningar för Learnt.ai

Högre pris: Tillgång till de bästa verktygen och AI-modellerna har ett högre pris, vilket kan vara en begränsning för budgetmedvetna pedagoger.

Priser för Learnt. ai

Gratis

Startpaket : 6 $/månad

Essentials : 9 $/månad

Professionell: 39 $/månad

5. Magicschool. ai (Bäst för allt-i-ett-AI-lösningar för skolor)

Ta steget in i framtidens utbildning med MagicSchool. ai – en AI-driven plattform som är särskilt utformad för skolor och pedagoger.

Med MagicSchool.ai får pedagoger tillgång till över 70 AI-verktyg, från lektionsplaneringsgeneratorer till IEP AI-skrivverktyg.

Plattformen innehåller även MagicSchool for Students, en ansvarstagande AI-driven verktygssats som är utformad för att bygga upp AI-kunskap och hjälpa elever att använda AI effektivt (och säkert).

Det som störde mig var plattformens enorma utbyggbarhet – det finns ganska många verktyg att använda, och som förstagångsanvändare kändes det ganska överväldigande. Dessutom kändes gratisversionen ganska begränsad när det gällde i vilken utsträckning jag kunde använda AI.

MagicSchool. ai bästa funktioner

Över 70 AI-verktyg : Hjälper pedagoger med allt från lektionsplaner till att skriva bedömningar, IEP:er och mycket mer.

AI-verktyg för studenter : över 40 ansvarsfulla AI-verktyg utformade för att studenter ska kunna bygga upp sin AI-kompetens och få hjälp med inlärningen utan att det kritiska tänkandet ersätts.

LMS-integration : Exportera med ett klick till Google Classroom, Microsoft och mer, vilket gör det enkelt att implementera AI i dina befintliga arbetsflöden.

Utbildningsresurser: Inbyggda utbildningsalternativ som certifieringskurser och videoguider som hjälper pedagoger att få ut det mesta av MagicSchools funktioner.

MagicSchool. ai begränsningar

Dynamiska begränsningar för gratistjänsten: Gratisversionen har användningsbegränsningar som kan variera beroende på den totala aktiviteten på plattformen, vilket kan vara frustrerande för avancerade användare.

MagicSchool. ai-prissättning

MagicSchool Free : 0 $/månad

MagicSchool Plus : 99,96 dollar/år

MagicSchool Enterprise: Anpassad prissättning

6. ChatGPT (Bäst för tidsbesparande lektionsplaner och kreativa idéer)

via ChatGPT

ChatGPT har snabbt blivit ett praktiskt hjälpmedel för pedagoger som vill spara tid på lektionsplaner, frågesporter och till och med betygsättning.

En undersökning visade att 40 % av lärarna använder ChatGPT minst en gång i veckan för att skapa bedömningar, medan 73 % anser att det har gjort deras elever mer produktiva.

Jag tyckte att verktyget i allmänhet var ganska användbart. Jag stötte dock på fall där det genererade resultatet var logiskt felaktigt. Jämfört med andra verktyg i denna lista som är specifikt utformade för pedagoger kändes ChatGPT ganska underimpressions som en omfattande AI-lektionsplaneringsgenerator.

ChatGPT:s bästa funktioner

Naturlig språkbehandling (NLP) : Genererar mänskliga svar och hjälper lärare att enkelt skapa lektionsplaner, frågesporter och mycket mer.

Tidsbesparande lektionsplaner : Skapa detaljerade, skräddarsydda lektionsplaner på några sekunder. Be helt enkelt ChatGPT att skapa en plan för valfri årskurs eller ämne.

Förbättrad kreativitet: Oavsett om det gäller fritidsaktiviteter eller projektidéer, väcker ChatGPT kreativitet och erbjuder nya sätt att engagera eleverna.

ChatGPT:s begränsningar

Problem med noggrannhet : ChatGPT kan producera mänskliga svar, men det kontrollerar inte fakta, så dubbelkolla informationen innan du använder den i klassrummet.

Långt innehåll : ChatGPT kan ha svårt att sammanfatta längre texter eller ge sammanhängande resultat när det gäller omfattande innehåll.

Etiska frågor: Det finns en risk för att olämpligt innehåll genereras (t.ex. partiskhet, logiska fel), så lärarens övervakning är nödvändig när eleverna använder det.

ChatGPT-priser

ChatGPT Gratis : 0 $

ChatGPT Plus: 20 $/månad

ChatGPT-recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

7. Auto Classmate (bäst för kuraterade, statligt anpassade lektionsplaner)

via Auto Classmate

Auto Classmate drivs av GPT-4 och låter dig skapa helt anpassningsbara lektionsplaner som är redo att implementeras i ditt klassrum med minimal ansträngning.

Om du behöver hjälp med att förfina din metod kan dessutom den AI-drivna instruktionscoach-chatboten vägleda dig.

Verktyget har dock begränsad integration med de stora lärplattformarna, vilket kan vara en begränsning för många pedagoger.

Auto Classmates bästa funktioner

AI-chatbot för undervisning : Behöver du hjälp med att finjustera din lektion? AI-chatboten fungerar som en virtuell undervisningscoach och ger råd om hur du kan optimera dina undervisningsplaner.

Verktyg för lektionsplanering och aktivitetsprognoser : Förutse klassrumsdynamiken och resultaten innan du ens sätter din fot i klassrummet, vilket ger dig ett försprång i förberedelserna.

Generatorer för engagerande aktiviteter : Lägg enkelt till interaktiva, elevcentrerade aktiviteter i dina lektionsplaner. Dessa verktyg hjälper dig att hålla dina elever engagerade och motiverade.

Vill du hellre använda en frågegenerator: Lägg omedelbart till roliga, årskursspecifika frågor för att hålla klassrumsdiskussionerna livliga och engagerande.

Begränsningar för Auto Classmate

Freemium-modell : De bästa funktionerna, som att spara och redigera lektionsplaner, kräver ett premiumabonnemang.

LMS-integration: För närvarande saknas direkt integration med större LMS-plattformar, men det kan komma uppdateringar i framtiden.

Priser för Auto Classmate

Auto Classmate premium : 10 dollar/månad för tillgång till alla AI-verktyg, redigering av lektionsplaner och AI-coaching för undervisning.

Priser för skolor eller distrikt: Anpassade priser

8. Curipod (bäst för interaktiv, multimedial lektionsplanering)

via Curipod

Oavsett om du undervisar i matematik, naturvetenskap eller engelska erbjuder Curipod en skattkista av verktyg som hjälper dig att skapa dynamiska, multimediarika lektioner som inspirerar eleverna att lära sig. Och med inbyggd analys kan du spåra elevernas engagemang för att se vad som fungerar – och justera det som inte fungerar.

Curipods bästa funktioner

Omfattande lektionsplaner : Ange ett ämne eller mål, så genererar Curipod en komplett lektionsplan med förslag på aktiviteter, multimediainnehåll och diskussionsfrågor.

Anpassningsbara mallar : Anpassa enkelt det AI-genererade innehållet efter din unika undervisningsstil och klassrummets behov.

Interaktiv multimedia : Curipod erbjuder dra-och-släpp-aktiviteter och multimediainnehåll (videor, bilder osv.) för att göra lektionerna mer engagerande.

Analys av elevernas engagemang : Följ elevernas interaktion med lektionen i realtid, så att du kan anpassa din undervisning för bättre engagemang.

LMS-integration: Integrera Curipod smidigt med plattformar som Google Classroom, Microsoft Teams och Clever för en ännu smidigare undervisningsupplevelse.

Curipods begränsningar

Avancerade funktioner bakom betalvägg: Funktioner som elevinsikter och obegränsade lektionsöversättningar är endast tillgängliga i premiumplanen School & District.

Curipods prissättning

Grundläggande plan : 0 dollar

Skola- och distriktsplan: 3 999 $/skola

9. Planboard (Bäst för enkel lektionsplanering och betygsättning)

via Planboard

Planboard är skapat av Chalk och är den perfekta lösningen för lärare som vill förenkla sin planering, betygsättning och uppföljning – allt från sin smartphone eller bärbara dator.

Det bästa av allt? Det är gratis.

Planboard erbjuder standardintegration, färgkodade ämnen och möjligheten att bädda in rik media som videor och dokument i dina lektionsplaner.

Dessutom integreras den med Google Classroom, så att du kan lägga upp lektioner direkt och hålla dina elever uppdaterade.

Planboards bästa funktioner

Integrering av standarder : Sök enkelt efter och lägg till statliga, provinsiella eller internationella standarder i dina lektionsplaner och se dem på ett ögonblick för snabb referens.

Inbäddade rich media-objekt : Lägg till videor, bilder, Google Docs och mer i dina lektionsplaner för enkel åtkomst under undervisningen.

Inbyggd kalender : Organisera ditt lektionsflöde över dagar, veckor eller månader med en färgkodad kalender för snabb och överskådlig ämnesplanering.

Betygssystem : Följ elevernas framsteg med standardbaserade betyg och anpassningsbara portföljer som kan innehålla anteckningar, bilder och videor.

Google Classroom-integration: Integrera dina lektionsplaner smidigt med Google Classroom och publicera lektioner med ett enda klick.

Planboards begränsningar

Begränsade rotationsscheman: Även om det stöder A/B-cykler kan mer komplexa scheman kräva manuella justeringar.

Priser för Planboard

Gratis plan: 0 $

10. Teachology. ai (Bäst för pedagogiskt medveten AI-lektionsskapande)

Teachology.ai erbjuder en serie AI-drivna verktyg som är utformade för att spara tid och arbete för pedagoger.

Men fokus ligger inte bara på hastighet utan också på kvalitet. Med dess pedagogikmedvetna AI kan du snabbt skapa innehåll som är anpassat till utbildningsstandarder och rikt på lärandemål.

Från att skapa frågesporter till att utforma hela arbetsenheter – Teachology.ai ger dig möjlighet att fokusera på det som verkligen betyder något: undervisningen.

Teachology. ai bästa funktioner

Lektionsplaner i flera format : Skriv utkast till lektioner på några minuter och exportera dem till dina favoritformat, till exempel Word, PDF eller Markdown.

Omfattande bedömningsverktyg : Skapa bedömningar med robusta, rubrikbaserade betygskriterier för att effektivisera din betygsättningsprocess.

Anpassat till standarder : Oavsett om du undervisar i USA, Australien eller någon annanstans hjälper Teachology dig att anpassa dina lektioner till relevanta standarder (Common Core, TEKS, etc.).

Anpassningsbara arbetsenheter : Utforma tvärvetenskapliga kurser och enheter som kan levereras över veckor eller månader, alla skräddarsydda efter dina specifika lärandemål.

Personlig feedback: Använd AI för att generera personliga kommentarer i rapporter för varje elev, vilket sparar dig timmar av administrativt arbete.

Teachology. ai begränsningar

Begränsade gratisfunktioner : Gratisversionen erbjuder begränsad tillgång till AI-krediter, uppladdningsstorlekar och resurser. Du måste uppgradera för att få mer robusta funktioner.

Grundläggande API-åtkomst: Fullständig API- och Studio-åtkomst ingår endast i Pro-planen, vilket kan vara nödvändigt för mer avancerade användare.

Teachology. ai prissättning

Gratis plan : 0 $/månad

Startpaket : 6 $/månad

Pro-abonnemang: 12 $/månad

